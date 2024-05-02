Microsoft Project vs Monday.com : quel outil de gestion de projet est le meilleur ?

Que vous orchestriez votre prochain grand évènement ou meniez un projet à bien dans toutes ses phases, le bon outil de gestion de projet est la clé qui vous permettra de transformer vos idées en réalité.

Il existe des applications de gestion de projet fiables, payantes ou gratuites, qui vous permettront de répondre à vos attentes, voire de les dépasser. Mais attention, tous les logiciels de gestion de projet ne se valent pas.

En réalité, vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les fonctionnalités qu'ils offrent. Parmi la multitude de solutions de gestion de projet disponibles, quelques-unes se démarquent et attirent les utilisateurs grâce à leurs fonctionnalités avancées et leur convivialité.

Deux outils de ce type sont Microsoft Project et Monday.com. Rejoignez-nous pour analyser leurs fonctionnalités, leurs tarifs et leur convivialité.

Et restez à l'affût, car nous allons lancer un nouveau concurrent pour pimenter la compétition. 🌟

Trouvons l'outil qui correspond le mieux à vos objectifs en matière de gestion de projet.

Qu'est-ce que Microsoft Project ?

via Microsoft Project

Microsoft Project, qui fait partie du vaste écosystème Microsoft, est un outil destiné aux chefs de projet ambitieux. Axé sur la gestion de projets de complexité variable, il s'intègre parfaitement aux produits Microsoft tels que Teams et Office, ce qui en fait un outil incontournable pour les entreprises déjà intégrées à l'infrastructure Microsoft.

Avec des fonctionnalités qui répondent aux besoins des outils de planification de projet détaillés, notamment des diagrammes de Gantt, la gestion des ressources et la gestion de portfolio, il est conçu pour s'attaquer à des projets plus complexes.

Que vous assuriez le suivi de plusieurs projets ou que vous ayez besoin d'un aperçu complet de vos ressources, Microsoft Project offre une approche structurée de la gestion de projet.

Fonctionnalités de Microsoft Project

Découvrez les fonctionnalités de Microsoft Project et comment elles peuvent transformer votre approche de la gestion de projet :

1. Modèles intégrés

via Microsoft Project

Microsoft Project simplifie le lancement des projets grâce à son intervalle de modèles intégrés.

Que vous vous lanciez dans le développement de logiciels, la construction, des campagnes marketing ou la planification d'évènements, ces modèles vous offrent un cadre structuré intégrant les bonnes pratiques et les méthodologies standard de gestion de projet.

Cela est particulièrement utile pour les équipes qui rédigent une proposition de projet complète, car cela garantit la cohérence et la qualité à tous les niveaux. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et garantit la cohérence et la qualité d'un projet à l'autre, ce qui permet aux chefs de projet de se concentrer sur l'exécution des projets plutôt que sur la configuration à partir de zéro.

2. Gestion des ressources

via Microsoft Project

Une gestion efficace des ressources implique de comprendre la capacité et la charge de travail de votre équipe et d'attribuer les nouvelles tâches en conséquence. Avec Microsoft Project, vous pouvez facilement voir qui est disponible et qui est surchargé, ce qui évite le burnout et garantit une distribution équitable de la charge de travail.

Vous garantissez ainsi l'efficacité optimale de votre processus de planification de projet. Vous réduisez également les risques de retards ou d'obstacles dans la réalisation de vos projets.

3. Gestion de portfolios

via Microsoft Project

Pour ceux qui jonglent avec plusieurs projets, la gestion de portfolio offre une vue d'ensemble de tout ce que vous avez à faire.

Cette fonctionnalité vous permet d'aligner vos projets sur les objectifs de l'entreprise, de hiérarchiser efficacement les tâches et d'allouer les ressources là où elles sont le plus nécessaires.

Si votre entreprise travaille sur plusieurs lancements de produits simultanément, la gestion de portfolio vous aide à suivre la progression de chaque projet, garantissant ainsi une distribution optimale des ressources sans compromettre la réussite d'aucun projet.

Tarifs Microsoft Project

Solutions basées sur le cloud :

Forfait Projet 1 : 10 $/utilisateur par mois

Forfait Projet 3 : 30 $/utilisateur par mois

Forfait Projet 5 : 55 $/utilisateur par mois

Solutions sur site :

Project Standard : 679,99 $ (achat unique)

Project Professional : 1 129,99 $ (achat unique)

Project Server : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Monday ?

via Monday

Monday est une plateforme de gestion de projet dynamique et intuitive, idéale pour les équipes qui recherchent une interface simple et des fonctionnalités puissantes. Elle excelle dans les environnements qui exigent flexibilité et personnalisation, rendant le suivi des projets et la collaboration à la fois attrayants et efficaces.

Contrairement aux outils traditionnels qui peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage abrupte ou une installation complexe, Monday est convivial et permet aux équipes de toutes tailles de gérer facilement leur travail.

Ses capacités d'intégration avec d'autres applications garantissent un flux de travail fluide, ce qui en fait un favori parmi les entreprises à la recherche d'une solution de gestion de projet adaptable et évolutive.

De la délégation des tâches au suivi visuel des projets, Monday est conçu pour simplifier les processus complexes et faciliter la gestion de projet pour les équipes partout dans le monde.

Fonctionnalités de Monday

Voici comment les fonctionnalités de Monday peuvent faire la différence dans votre gestion quotidienne de projets :

1. Gestion des tâches

via Monday

La gestion des tâches de Monday est axée sur la clarté et la collaboration. Vous pouvez créer des tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et fixer des délais en quelques clics.

Par exemple, si vous gérez une campagne marketing, vous pouvez la décomposer en tâches telles que « Concevoir une publicité », « Rédiger le texte » et « Publier la publicité », les attribuer à votre équipe et suivre leur progression en temps réel.

Cela permet à chacun de rester concentré sur ce qui doit être fait et favorise la responsabilisation.

2. Opérations commerciales

via Monday

Monday simplifie les opérations commerciales en offrant une plateforme qui s'adapte à divers flux de travail opérationnels, de la gestion des pipelines commerciaux aux processus d'intégration des clients. Utilisez-la pour personnaliser les flux de travail en fonction des processus uniques de votre entreprise.

Imaginez que vous dirigez une agence de marketing où chaque projet comporte différentes étapes, exigences et équipes. Avec Monday, vous pouvez créer un flux de travail qui suit chaque projet depuis le premier contact jusqu'à la livraison, en surveillant les jalons, en gérant les documents et en synchronisant tout le monde.

Quelle que soit la complexité de vos opérations, Monday les organise et les rend transparentes, ce qui facilite l'identification des domaines à optimiser et à développer.

3. Gestion des ressources

via Monday

La gestion des ressources sur Monday ne se limite pas à superviser qui fait quoi, il s'agit de maximiser la productivité de votre équipe sans la surmener. La plateforme offre un aperçu visuel de la charge de travail de votre équipe, vous aidant ainsi à répartir efficacement les tâches entre les membres de votre équipe.

Par exemple, si vous êtes responsable d'une équipe de développement logiciel, vous pouvez utiliser Monday pour vous assurer que les tâches sont réparties de manière équitable en fonction de la capacité et de la charge de travail actuelle de chaque membre. Si un développeur est surchargé, Monday permet de transférer facilement les tâches à d'autres personnes plus disponibles, ce qui évite les goulots d'étranglement et garantit le bon déroulement de vos projets.

Cette vue d'ensemble de vos ressources facilite la distribution immédiate des tâches et aide à planifier les capacités à long terme et l'utilisation des équipes, garantissant ainsi que vos projets sont achevés efficacement et que votre équipe reste motivée.

Tarifs Monday

Individuel : gratuit pour 2 utilisateurs maximum

Basic : 12 $/place par mois

Standard : 14 $/place par mois

Pro : 24 $/place par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Microsoft Project v. Monday : comparaison des fonctionnalités

Vous connaissez déjà les fonctionnalités individuelles de Microsoft Project et Monday, mais comment se comparent-ils l'un à l'autre ?

Voici un aperçu :

Fonctionnalité Microsoft Project Monday Diagrammes de Gantt Avancé Basique, avec affichage Échéancier Gestion des ressources Complet Basique Gestion de portfolios Complet Limité Suivi du temps Disponible via des modules complémentaires Intégré Interface utilisateur Classique Moderne et intuitif Intégration avec d'autres applications Complet au sein de l'écosystème Microsoft Vaste, avec diverses applications Outils de collaboration Extension avec Microsoft Teams Intégré Dépendances entre les tâches Détaillé Disponible Rapports En détail Personnalisable Dépendances entre les tâches Offre une vue détaillée et hiérarchique des dépendances entre les tâches, permettant ainsi de créer des structures de dépendance complexes adaptées aux échéanciers de projets complexes. Prend en charge les dépendances entre les tâches, mais avec une approche plus simplifiée, ce qui facilite la tâche des équipes qui gèrent des projets moins complexes. Rapports Fournit des rapports détaillés avec un large intervalle de rapports prédéfinis qui peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Il propose des rapports personnalisables que les utilisateurs peuvent adapter à leurs besoins, même s'il n'offre pas autant d'options de rapports intégrées que Microsoft Project. Application mobile Disponible Disponible Forfait Free Non disponible Disponible pour jusqu'à 2 utilisateurs Évolutivité Convient aux grandes équipes et aux entreprises Flexible pour toutes les tailles d'entreprises

1. Modèles de projet

Microsoft Project

Microsoft Project dispose de nombreux modèles intégrés qui vous permettent de démarrer facilement votre projet sur des bases solides. Ces modèles sont adaptés à différents types de projets et intègrent les normes et les bonnes pratiques du secteur.

Par exemple, si vous gérez un projet complexe de développement logiciel, commencer avec un modèle prédéfini vous fera gagner du temps et vous permettra de couvrir toutes les phases critiques, de la collecte des exigences au déploiement, en rationalisant le processus d'installation du projet.

Monday

Monday propose des modèles personnalisables qui peuvent être adaptés à tout type de projet, favorisant ainsi une approche rapide et flexible de l'installation du projet. Que vous travailliez sur une campagne marketing, le lancement d'un produit ou l'intégration d'un client, les modèles Monday s'adaptent facilement à vos besoins spécifiques en matière de flux de travail.

Cette adaptabilité fait de Monday un candidat sérieux pour les équipes à la recherche d'un outil capable de s'ajuster aux exigences dynamiques de leurs projets, offrant un équilibre entre structure et personnalisation.

Verdict ?

Microsoft Project est idéal pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée avec des modèles spécifiques à leur secteur d'activité. Monday, quant à lui, séduit les équipes qui recherchent la polyvalence et la possibilité de personnaliser rapidement les modèles en fonction des besoins spécifiques de leurs projets.

2. Gestion des ressources

Microsoft Project

Au-delà du suivi des projets, Microsoft Project vous permet de prévoir les besoins en ressources, d'analyser l'utilisation et même de s'intégrer aux systèmes RH afin d'aligner le travail sur les projets avec les plannings du personnel.

Cette gestion approfondie des ressources est indispensable pour les organisations dont les projets nécessitent un équilibre minutieux entre les ressources humaines et matérielles, comme dans les secteurs de la fabrication ou de l'informatique.

Monday

Avec Monday, vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe dans les tâches et voir qui travaille sur quoi. C'est idéal pour les petites équipes ou les projets qui ne nécessitent pas un suivi minutieux des ressources, mais qui bénéficient néanmoins d'une propriété claire des tâches et de mises à jour du statut.

Verdict ?

Pour les chefs de projet qui ont besoin d'une gestion détaillée des ressources, Microsoft Project se démarque. Monday offre une solution plus légère et plus simple, adaptée à un suivi des ressources plus simple.

3. Suivi du temps

Microsoft Project

Les capacités d'intégration de la plateforme vous permettent de la connecter à des outils de suivi du temps que vous utilisez peut-être déjà, tels que ceux de l'écosystème Microsoft. Cette installation serait particulièrement utile dans les cas où votre suivi du temps doit être intégré à d'autres processus de l'entreprise, comme la paie ou la facturation.

Monday

Son outil intégré de suivi du temps est convivial et permet aux membres de l'équipe de démarrer et d'arrêter les chronomètres pendant qu'ils travaillent sur leurs tâches. Pour les agences ou les freelances où le temps est directement lié à la facturation, cela pourrait changer la donne en termes d'efficacité de facturation des clients et d'analyse de la productivité.

Verdict ?

Monday pourrait être votre choix si le suivi direct du temps consacré aux tâches est essentiel pour vos opérations.

4. Tarifs

Lors de la sélection de l'outil de gestion de projet approprié, il est essentiel de comprendre les structures tarifaires de Microsoft Project et Monday.com.

Microsoft Project

Solutions basées sur le cloud :

Forfait Projet 1 : 10 $/utilisateur par mois ; convient aux chefs de projet individuels ou aux petites équipes ayant besoin de fonctionnalités de gestion de projet de base

Forfait Projet 3 : 30 $/utilisateur par mois ; conçu pour les équipes de taille moyenne qui ont besoin d'outils et de ressources plus robustes pour la planification de projets

Project Plan 5 : 55 $/utilisateur par mois ; idéal pour les grandes équipes ou les organisations qui ont besoin de fonctionnalités complètes de gestion de projets et de portfolios

Solutions sur site :

Project Standard : 679,99 $ (achat unique) ; offre des outils essentiels de gestion de projet pour un seul PC

Project Professional : 1 129,99 $ (achat unique) ; comprend des outils avancés, des options de collaboration et la possibilité de se connecter à Project Server

Project Server : Tarification personnalisée ; fournit une solution évolutive de gestion de projets et de portfolios d'entreprise adaptée à vos besoins spécifiques

Monday

Individuel : Gratuit pour 2 utilisateurs maximum ; un excellent point de départ pour les freelancers ou les petites équipes qui débutent dans la gestion de projet

Basic : 12 $/place par mois ; idéal pour les petites équipes qui ont besoin de fonctionnalités fondamentales de suivi et de gestion de projet

Standard : 14 $/place par mois ; ajoute des fonctionnalités supplémentaires telles que des échéanciers et des diagrammes de Gantt, adaptés aux équipes à la recherche d'outils de planification plus complets

Pro : 24 $/place par mois ; conçu pour les équipes de taille moyenne à grande nécessitant des fonctionnalités avancées de personnalisation, d'automatisation et d'intégration des flux de travail

Enterprise : Tarification personnalisée ; adaptée aux grandes organisations ou à celles qui ont des exigences spécifiques en matière de sécurité, d'assistance et de gouvernance

Qu'est-ce qui fonctionnera pour vous ?

Les petites équipes et les startups pourraient se tourner vers Monday.com, notamment son forfait pour les très petites équipes ou son forfait Basic pour les besoins de gestion de projet basiques, en raison de son prix abordable et de son interface conviviale

Les équipes de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une planification détaillée des projets, d'une gestion des ressources et d'une intégration avec d'autres produits Microsoft trouveront que les forfaits 3 ou 5 de Microsoft Project sont plus adaptés

Les entreprises qui ont besoin de capacités étendues de gestion de projet, d'une sécurité avancée et de fonctionnalités personnalisables devraient envisager Project Server de Microsoft Project ou le forfait Enterprise de Monday.com, en fonction de la complexité de leurs projets et de leurs besoins d'intégration

Évaluer les deux plateformes en fonction de vos besoins en matière de gestion de projet et de votre budget vous aidera à sélectionner le meilleur outil pour votre équipe, garantissant ainsi une gestion efficace et efficiente de vos projets.

Verdict final ? Microsoft Project est équipé pour répondre aux exigences d'une planification complexe et d'une supervision détaillée des ressources. Monday est plus adapté aux équipes qui privilégient la facilité d'utilisation, la gestion simple des tâches et le suivi direct du temps. Les deux outils ont leurs points forts, et le meilleur choix est celui qui correspond à votre flux de travail et aide votre équipe à exceller.

Microsoft Project vs Monday sur Reddit

Vous souhaitez connaître des expériences concrètes ? Nous avons parcouru Reddit pour voir ce que les utilisateurs avaient à dire sur Microsoft Project et Monday.com.

Un utilisateur de Reddit, z1ggy16, fait l'éloge de Microsoft Project :

« ... Je l'utilise quotidiennement pour la planification de projets et le suivi des tâches. Je m'en sers pour conseiller la direction sur les chemins critiques et les actions susceptibles d'entraîner des retards. Il me permet d'expérimenter rapidement différentes méthodes d'exécution afin de trouver les solutions optimales. »

Un autre utilisateur, Chrono978, note de manière similaire :

« MS Project est performant dans le domaine pour lequel il a été conçu, à savoir la gestion de projets complexes. »

À l'inverse, un autre utilisateur de Reddit, SpecialistTale7438, souligne l'efficacité de Monday en déclarant

« L'année dernière, nous avons décidé d'essayer Monday.com afin d'améliorer notre flux de travail et de rationaliser nos tâches quotidiennes. Après avoir utilisé leur service pendant un an, je peux honnêtement dire que l'expérience a été positive, avec quelques réserves.

« Après être passé à Monday, nous avons gagné du temps dans la création de nouvelles tâches et la préparation de nos réunions hebdomadaires de gestion, et nous avons économisé de l'argent grâce au suivi de la progression des projets. »

Cependant, un autre utilisateur, Best Tools, a souligné les inconvénients suivants de Monday :

« Modèle de tarification par place confus. Taille minimale de l'équipe de trois personnes pour les forfaits payants. Essai gratuit limité à 14 jours. Les sprints agiles peuvent être maladroits. Compte Pro requis pour le suivi du temps. »

Les deux plateformes ont leurs défenseurs et leurs détracteurs, mais il est clair que chacune offre des avantages distincts qui peuvent répondre à différents styles et besoins en matière de gestion de projet. Qu'il s'agisse du contrôle complet et de la personnalisation de Microsoft Project ou du flux de travail efficace et centré sur l'utilisateur de Monday, les utilisateurs trouvent de la valeur dans les deux outils.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Microsoft Project et Monday

ClickUp n'est pas seulement un nom parmi d'autres dans le domaine de la gestion de projet. Il s'agit d'une plateforme complète qui fusionne une planification de projet approfondie avec une conception conviviale.

Découvrez pourquoi des milliers d'utilisateurs considèrent ClickUp comme l'alternative parfaite pour leurs besoins en matière de gestion de projet.

1. Planification et exécution intelligentes des projets

Optimisez les résultats de vos projets en intégrant de manière transparente toutes les facettes de la planification, de l'exécution et de la révision grâce à la plateforme de gestion de projet ClickUp

La plateforme de gestion de projet ClickUp va au-delà de l'organisation traditionnelle des tâches en utilisant l'intelligence artificielle pour anticiper les besoins des projets, suggérer des améliorations en matière d'efficacité et fournir des recommandations sur mesure adaptées au flux unique de votre projet.

Simplifiez vos flux de travail et améliorez la prise de décision grâce aux informations fournies par l'IA avec ClickUp Brain

Par exemple, imaginez que vous gérez une série de projets interdépendants, chacun avec ses propres échéances, priorités et membres de l'équipe. Avec ClickUp Brain, la collaboration de votre équipe est simplifiée. Il identifie et aligne les tâches avec le personnel approprié, garantissant un flux de travail fluide et une livraison dans les délais.

Il peut également analyser les données des projets passés afin de prévoir les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne surviennent, recommander des ajustements à votre plan de projet pour éviter les retards, et même suggérer les meilleurs membres de l'équipe pour les tâches en fonction de leurs performances antérieures et de leur charge de travail actuelle.

De plus, les équipes reçoivent des notifications personnalisées concernant les échéances, les dépendances entre les tâches et les mises à jour, ce qui leur permet de se concentrer sur les tâches les plus importantes, de réduire le bruit et d'augmenter la productivité.

ClickUp vous offre également les avantages suivants :

Fonctionnalités de personnalisation : vous pouvez personnaliser votre environnement de travail avec différentes couleurs, thèmes et descriptions selon vos préférences

Collaboration et communication au sein de l'équipe : La plateforme comprend une fonctionnalité de discussion en temps réel, des capacités de stockage et de gestion de documents, des objectifs, des tableaux blancs et bien plus encore, facilitant ainsi une collaboration fluide au sein de l'équipe

Rapports en temps réel : il offre des tableaux de bord de rapports pour un suivi actualisé de la progression des projets

Suivi du temps : Le suivi du temps intégré permet de gérer efficacement le temps consacré aux tâches et aux projets

Modèles : des modèles prédéfinis sont disponibles pour configurer de nouveaux projets ou tâches dans différentes fonctions, notamment l'ingénierie, le marketing, les équipes commerciales, les ressources humaines, etc

Intégration : les intégrations ClickUp avec des applications tierces simplifient les flux de travail et réduisent le besoin de passer d'un outil à l'autre pendant que vous effectuez vos tâches quotidiennes

Application mobile : Gérez vos projets où que vous soyez et restez informé à tout moment grâce à une application mobile pratique

2. Gestion efficace des tâches

Simplifiez les flux de travail de vos projets, attribuez et suivez sans effort chaque détail, de la conception à la réalisation, grâce aux tâches ClickUp

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez suivre n'importe quelle tâche, quelle que soit son importance. Par exemple, si vous lancez une campagne marketing, ClickUp Tasks vous permet de segmenter les tâches en sous-tâches réalisables, de les attribuer à des membres spécifiques de l'équipe et même de suivre le temps passé sur chaque composant.

ClickUp est un outil de gestion des tâches qui offre une vue d'ensemble et des détails précis, le tout en un seul endroit.

Tirez parti des fonctionnalités suivantes pour rester au top de vos tâches :

Types et catégories de tâches : organisez les tâches en catégories et en types, ce qui facilite la gestion des livrables, l'attribution du travail en fonction des compétences ou des délais, et garantit la clarté des responsabilités

Personnalisation : personnalisez les tâches avec vos propres conventions de nommage et définissez les types de tâches qui correspondent au flux de travail de votre équipe

Collaboration : ajoutez plusieurs assignés aux tâches et communiquez via des fils de commentaires et les enregistrements d'écran partageables : ajoutez plusieurs assignés aux tâches et communiquez via des fils de commentaires et les enregistrements d'écran partageables de ClickUp Clip , afin que tout le monde soit sur la même page

Structure et navigation : accédez rapidement à n'importe quelle tâche ou sous-tâche de votre projet et visualisez votre travail sous plusieurs affichages

Automatisation : automatisez la gestion des tâches grâce à la logique conditionnelle et à : automatisez la gestion des tâches grâce à la logique conditionnelle et à l'automatisation personnalisée ClickUp pour gagner du temps et réduire les efforts manuels

Tâches récurrentes : configurez des tâches récurrentes pour des rappels ou des réunions réguliers afin de ne pas oublier de les effectuer à leur date d'échéance, sans avoir à les reconfigurer à chaque fois

3. Tableaux Kanban

Visualisez la progression de votre projet grâce aux tableaux Kanban de ClickUp

Les tableaux Kanban ClickUp facilitent le suivi visuel de la progression des projets. Chaque phase du projet, de la conception à la mise en œuvre ou à la livraison, correspond à une colonne, et les tâches glissent de gauche à droite à mesure qu'elles avancent. Cela est extrêmement utile pour comprendre ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour que le projet soit achevé.

Voici les meilleures fonctionnalités des tableaux Kanban de ClickUp pour vous aider à garder le contrôle de vos projets

Gestion visuelle des flux de travail : visualisez n'importe quel flux de travail et gérez les tâches et les projets en un coup d'œil grâce à un système Kanban entièrement personnalisable

Regroupement des tableaux : regroupez vos tableaux par statut, assigné, priorités, etc., en organisant vos colonnes pour gérer vos projets de la manière qui vous convient le mieux

Vue Tout : Obtenez un aperçu de l'état d'avancement de tous les projets de votre équipe en un coup d'œil, ce qui vous permet de voir plusieurs flux de travail dans une seule vue, même s'ils ont des statuts différents

Statuts personnalisés : créez et mettez à jour des statuts à la volée pour refléter n'importe quel flux de travail, des sprints aux processus en plusieurs étapes, en ajoutant de nouveaux statuts ou en modifiant ceux qui existent déjà directement dans votre vue Tableau

Gestion des tâches : glissez-déposez les tâches pour les mettre à jour rapidement, déplacez-les dans les flux de travail et ajustez facilement les priorités

Barre d'action en bloc : Gagnez du temps en mettant à jour plusieurs tâches à la fois, par exemple en ajoutant des assignés, en modifiant les statuts et en supprimant des tâches, le tout sans quitter la vue Tableau

Trier et filtrer les tâches : Triez les tâches dans une colonne par date d'échéance, priorité, etc. Filtrez les tâches par assigné pour ne voir que votre travail ou surveiller la capacité de l'équipe

Modèles : utilisez le : utilisez le modèle Kanban de ClickUp pour créer le flux de travail Agile parfait, personnaliser les statuts, regrouper les colonnes pour différentes vues et gérer plusieurs flux de travail Kanban sur un seul tableau

Transformez votre expérience de gestion de projet avec ClickUp

Que vous penchiez pour la profondeur structurée de Microsoft Project avec ses modèles de gestion de projet et ses modèles de plan de projet ou pour la conception flexible et centrée sur l'utilisateur de Monday, la décision dépend en fin de compte des exigences spécifiques de votre projet et du style de travail de votre équipe.

Pour ceux qui recherchent des alternatives à Microsoft Project ou Monday, nous recommandons ClickUp.

ClickUp est le logiciel de gestion de projet idéal : suffisamment flexible pour s'adapter à votre méthodologie, il améliore la collaboration grâce à ses fonctionnalités conviviales et stimule la productivité en permettant à chacun de rester sur la bonne voie.

Profitez de la simplicité de la gestion des tâches, de la clarté des tableaux Kanban et de l'intelligence de la planification assistée par IA, le tout au sein d'une seule plateforme.

Prêt à redéfinir votre expérience de gestion de projet ? Faites le grand saut et découvrez ClickUp dès aujourd'hui, où les projets prospèrent, les équipes se connectent et la réussite est à portée de clic.