HubSpot Hacks : Transformer votre approche des ventes, du marketing et de la gestion de projet

HubSpot est votre fidèle acolyte pour attirer, engager et convertir des prospects en clients fidèles. Il vous aide à gérer sans effort les coordonnées de vos contacts, à analyser les performances de vos campagnes marketing, à créer des factures et des devis, et à rationaliser votre processus de création de contenu grâce à l'IA.

Mais avec des capacités aussi vastes, il est facile de se laisser déborder. 🤯

Pour vous aider à naviguer sur la plateforme et à exploiter tout son potentiel, nous avons rassemblé les meilleurs hacks et astuces HubSpot pour faire de vous un utilisateur pro. Nous vous présentons également ClickUp, une plateforme de productivité polyvalente qui peut être le parfait Alternative à HubSpot .

7 Hacks HubSpot exclusifs pour une productivité optimale

Chacun des six produits HubSpot - Ventes, Commerce, Service, CMS, Opérations, et Marketing Hub - offre des fonctionnalités et des outils uniques pour vous aider à nourrir vos prospects. Cependant, que vous soyez un utilisateur expérimenté de HubSpot ou un nouveau venu sur la plateforme, vous devrez comprendre comment tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités afin d'augmenter les taux de conversion.

Dans cette section, nous vous présentons sept astuces exclusives HubSpot pour augmenter votre productivité et améliorer les processus de gestion de projets marketing.

1. Les astuces de la page d'atterrissage

Tous les spécialistes du marketing savent que le but ultime d'une page d'atterrissage est de convertir les visiteurs en clients potentiels. Alors que HubSpot propose une constructeur de pages d'atterrissage pour créer des pages d'atterrissage visuellement attrayantes, il y a quelques points à garder à l'esprit pour capitaliser sur le trafic de votre site web.

Tout d'abord, la simplicité est la clé. Votre page d'atterrissage ne doit contenir que suffisamment d'informations pour intéresser les visiteurs sans les submerger. Elle doit comporter des éléments tels que

Un en-tête clair

Une description concise de l'offre de votre entreprise

Une image du produit ou du service de votre entreprise

Un formulaire pour recueillir les coordonnées du visiteur

La section de l'offre de la page d'atterrissage est essentielle et doit présenter le produit de votre entreprise et la manière dont il peut résoudre les problèmes de vos visiteurs et améliorer leur vie. Par exemple, pour une entreprise proposant un service de livraison de repas le soir, la section offre peut être libellée comme suit : #1 Night Time Food Delivery Service. 🍣

2. Form builder hacks

HubSpot propose également un option de construction de formulaire . Lors de la conception de ces formulaires pour leurs pages d'atterrissage, les spécialistes du marketing avisés utilisent souvent une tactique appelée progressive profiling (profilage progressif). Il s'agit de recueillir des informations auprès des prospects de manière progressive plutôt qu'en une seule fois.

Voici comment cette technique fonctionne en pratique : l'équipe marketing d'une entreprise conçoit un formulaire de requête sur la page d'atterrissage qui ne demande aux visiteurs que de saisir leur nom et leur adresse électronique. Au fur et à mesure que le visiteur interagit avec les pages web ou le contenu de l'entreprise, les spécialistes du marketing observent son comportement afin d'évaluer ses préférences et ses points faibles et d'ajuster leurs efforts de marketing en conséquence.

3. Les astuces du marketing entrant

L'un des moyens les plus efficaces d'attirer du trafic sur votre site web consiste à publier des articles informatifs sous la forme de blogs. Cependant, trouver des sujets passionnants et des titres accrocheurs peut s'avérer difficile.

Une excellente façon d'aborder ce problème est d'utiliser l'approche inbound marketing. Cette stratégie s'appuie sur les points de douleur des clients et utilise les données collectées pour créer un contenu intelligent qui trouve le meilleur écho auprès d'eux.

En tant que l'un des meilleurs outils de marketing entrant hubSpot dispose de plusieurs fonctionnalités pour vous aider à identifier ces points de douleur.

Le portail client de HubSpot permet aux utilisateurs de signaler les problèmes courants liés à votre produit ou service. En outre, le système de billetterie de HubSpot garde la trace des problèmes les plus fréquents soulevés par vos clients, tels que les difficultés rencontrées avec des fonctionnalités spécifiques.

Imaginez que vous dirigez une société de soins de la peau et que vous avez remarqué que certains clients se sentent dépassés lorsqu'ils commencent un régime de soins de la peau. Une fois que vous savez ce qui dérange vos visiteurs, vous pouvez facilement créer du contenu qui répond à leurs problèmes. Dans ce cas, la solution consisterait à rédiger des blogs informatifs décrivant les éléments essentiels d'un pack de démarrage de soins de la peau, tels qu'une crème hydratante, un tonique et un nettoyant. 🧴

4. SEO hacks

Même après avoir créé des articles informatifs pour votre site web, votre travail est loin d'être terminé. Un aspect essentiel du projets de marketing de contenu le marketing de contenu consiste à s'assurer que le contenu de votre site web est bien classé dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). Pour y parvenir, il faut intégrer stratégiquement des mots-clés qui correspondent aux requêtes de recherche les plus courantes. 🔍

L'outil de marketing SEO de HubSpot est très utile à cet égard. Il dispose d'une fonction d'analyse qui fournit des données précieuses sur les requêtes de recherche populaires. En combinant les données du système de billetterie et de l'outil de marketing SEO et en tirant parti de l'assistant de contenu piloté par l'IA de la plateforme, vous pouvez créer des titres et des articles convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public et se classent bien dans les moteurs de recherche.

5. Les astuces du marketing par courriel

Les campagnes de marketing par courriel réussies nécessitent une accroche qui attire l'attention et un appel à l'action (CTA) personnalisé. Toutefois, la création d'e-mails et d'appels à l'action personnalisés pour chaque client n'est pas une mince affaire pour votre équipe de marketing et de vente.

C'est là que les CTA intelligents et les modèles d'emails de HubSpot entrent en jeu. Ces fonctionnalités vous aideront à créer des CTA et des emails pour chaque lead et client HubSpot, en tenant compte de leurs intérêts et des étapes du parcours de l'acheteur.

Par exemple, le CTA de la plateforme pour un prospect potentiel l'encouragera à planifier une session de démonstration. En revanche, le CTA destiné aux clients existants les incitera à passer à un plan supérieur.

Vous pouvez également utiliser la fonction de test A/B de HubSpot pour analyser différents modèles d'emails, déterminer celui qui résonne le mieux avec votre public cible et affiner les modèles en conséquence.

Une fois que vous avez identifié les modèles les plus performants, vous pouvez utiliser HubSpot pour définir des actions de déclenchement, comme un lead qui clique sur un lien dans un email précédent ou un événement à venir comme des ventes à prix réduit, pour leur envoyer automatiquement le modèle approprié. 💌

6. Les astuces de la gestion des leads

L'un des plus grands défis du lead marketing est de transférer efficacement une piste qualifiée par le marketing à votre équipe de vente pour qu'elle la nourrisse et la convertisse. Le problème se pose généralement lorsque les coordonnées sont dispersées sur plusieurs plateformes.

L'un des meilleurs outils de Solutions logicielles de gestion de la relation client le logiciel de gestion de la relation client (CRM) HubSpot CRM répond à ce problème en consolidant toutes les données relatives aux prospects et aux clients dans un emplacement centralisé. 🎯

De plus, séparer les prospects susceptibles de se convertir de ceux qui sont moins intéressés par vos offres de produits peut rationaliser vos efforts de vente et de marketing. HubSpot's gestion des prospects et de prospection comprennent une fonction d'évaluation des prospects qui vous permet d'établir des critères basés sur les étapes du cycle de vie des prospects . Par exemple, des visites fréquentes sur le site web peuvent indiquer qu'il s'agit d'une piste qualifiée pour la vente.

En entrant ces critères dans le système de notation des prospects de HubSpot, vous pouvez repérer les prospects ayant des scores élevés, ce qui indique qu'ils sont prêts à acheter, et adapter vos campagnes pour éviter qu'ils ne se refroidissent. D'autre part, des scores de prospects plus faibles indiquent la nécessité d'ajuster vos efforts de marketing pour améliorer les taux de conversion.

7. Les astuces des médias sociaux

Maintenir une présence cohérente sur les médias sociaux est essentiel pour un marketing efficace, et une astuce clé consiste à publier du contenu régulièrement. Les intervalles entre les publications, comme le fait de publier aujourd'hui et d'attendre trois mois pour la prochaine publication, peuvent entraver les efforts de génération de prospects.

Le générateur de posts sur les médias sociaux alimenté par l'IA de HubSpot vous permet de créer plusieurs posts sur les médias sociaux en une seule journée et de programmer leur publication des semaines à l'avance.

Par ailleurs, il ne suffit pas de publier du contenu sur les médias sociaux. Vous devez dialoguer en permanence avec votre public pour maintenir son intérêt. Imaginez qu'un client potentiel envoie un message direct à la page Facebook de votre entreprise pour demander des informations sur un produit annoncé dans vos campagnes de marketing. Si votre équipe de vente et de marketing ne répond pas à cette demande pendant des semaines, vous manquerez l'occasion de convertir ce client potentiel.

La boîte de réception des médias sociaux de HubSpot résout ce problème en consolidant et en surveillant toutes les interactions textuelles de vos comptes dans un emplacement central. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez répondre rapidement aux demandes de renseignements sur HubSpot sans avoir à jongler entre plusieurs canaux de médias sociaux.

4 Conseils pour tirer le meilleur parti de HubSpot

En plus des astuces HubSpot que nous avons discutées précédemment, il y a quelques conseils supplémentaires que les utilisateurs de HubSpot peuvent incorporer pour amplifier les avantages de la plateforme gestion d'entreprise capacités. Nous allons passer en revue les plus notables d'entre elles ci-dessous. 👇

1. Profiter de la HubSpot Academy

HubSpot Academy est une plateforme de formation en ligne proposant divers cours et certifications gratuits sur des sujets allant de l'email et des médias sociaux aux stratégies de marketing numérique. 🏫

Grâce à ces cours, vous pouvez acquérir des certifications en marketing et acquérir des compétences essentielles, telles que la création d'un contenu attrayant, la personnalisation des courriels et l'attraction et la conversion efficaces des clients potentiels.

En outre, la HubSpot Academy fournit des informations sur la manière dont vous pouvez tirer parti de la plateforme pour stimuler la croissance et la rentabilité de votre entreprise. Vous pouvez tirer parti de ces ressources gratuites pour améliorer vos prouesses marketing et vos stratégies d'acquisition de clients.

2. Utiliser l'automatisation pour les tâches répétitives

Un excellent moyen de rationaliser vos opérations et de tirer le meilleur parti de HubSpot est d'exploiter les capacités d'automatisation des ventes et du marketing de la plateforme pour les tâches répétitives. Voici quelques exemples de la façon dont l'automatisation peut transformer votre flux de travail :

L'automatisation des campagnes d'emailing et des suivis en fonction des actions des prospects ou des événements à venir. Vous pouvez assurer une communication ciblée et opportune avec les prospects et les clients actuels et passés

en fonction des actions des prospects ou des événements à venir. Vous pouvez assurer une communication ciblée et opportune avec les prospects et les clients actuels et passés La mise en œuvre d'une évaluation automatisée des prospects à l'aide de critères et de déclencheurs spécifiques. De cette façon, la plateforme peut vous aider à identifier les prospects les plus prometteurs

à l'aide de critères et de déclencheurs spécifiques. De cette façon, la plateforme peut vous aider à identifier les prospects les plus prometteurs L'automatisation de la publication sur les médias sociaux , qui vous permet de soulager votre équipe des tâches manuelles et fastidieuses de publication

, qui vous permet de soulager votre équipe des tâches manuelles et fastidieuses de publication La mise en place de notifications automatisées pour recevoir des mises à jour de statut lorsque les prospects effectuent des actions vitales, telles que cliquer sur des liens d'email. Votre équipe sera en mesure d'assurer un suivi rapide et efficace

3. Tirer parti de la fonction d'analyse de HubSpot

Grâce aux capacités d'analyse étendues de HubSpot, vous pouvez suivre de près les actions des visiteurs sur votre site web, identifier les pages web les plus performantes et obtenir des rapports sur les performances des différents canaux de marketing.

Ces informations vous permettent de mieux comprendre les pages web, le contenu et les stratégies marketing qui trouvent le plus d'écho auprès de vos prospects et de vos clients potentiels. Utilisez ces connaissances pour affiner votre site web, développer un contenu attrayant et affiner votre stratégies de marketing de croissance pour atteindre vos objectifs en matière de ventes et de revenus.

4. Exploiter les capacités d'intégration de HubSpot

La plupart des équipes s'appuient sur plusieurs outils professionnels dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, ce qui peut réduire la productivité et provoquer des silos lors de la synchronisation ou de la consolidation des données.

HubSpot atténue ce problème en synchronisant les données entre les différentes plateformes tout en permettant aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs outils préférés.

Par exemple, intégrer HubSpot avec ClickUp l'outil de gestion de projet collaboratif le plus performant de sa catégorie, améliorera simultanément votre productivité et les fonctionnalités de la plateforme. ClickUp excelle dans la gestion des tâches et le suivi des projets, fournissant un soutien essentiel à la gestion de projet pour les équipes dans tous les secteurs. Pour les équipes de vente et de marketing qui gèrent des tâches diverses comme l'email et le marketing de contenu avec HubSpot, l'intégration de ClickUp offre un avantage concurrentiel qui change la donne.

Par exemple, les déclencheurs de HubSpot, tels que les demandes de tickets clients, peuvent automatiquement générer des tâches sur ClickUp, formant ainsi une liste de tâches complète. Cette liste comprend des tâches essentielles comme le suivi des clients et la création de contenu, qui peuvent être facilement assignées à différents membres de l'équipe dans votre espace de travail ClickUp. Les tâches peuvent également être codées par couleur en fonction de leur priorité pour optimiser les flux de travail et veiller à ce que les équipes s'attaquent d'abord aux tâches prioritaires.

Renforcez vos équipes de vente et de marketing en intégrant HubSpot à ClickUp

ClickUp : La meilleure alternative à HubSpot

Alors que l'intégration entre HubSpot et ClickUp peut faire des merveilles pour vos efforts de marketing et de vente, ClickUp peut également fonctionner comme une alternative indépendante à HubSpot alternative à HubSpot .

ClickUp est un puissant outil de visualisation de données et de outil de gestion de projet avec une série de fonctionnalités permettant d'augmenter la productivité des équipes de vente, de marketing et de relations avec la clientèle. La plateforme a plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour de nombreux scénarios commerciaux tels que la gestion des produits les ventes, le marketing, la finance, la comptabilité et bien d'autres encore.

Pour les petites entreprises et les startups aux budgets limités, ClickUp propose un plan gratuit pour toujours, qui leur permet de de gérer efficacement leurs opérations sans frais . 💰

En outre, la récente publication de ClickUp expansion des bureaux a rapproché ses services des clients, permettant une assistance localisée, des ventes de proximité et une meilleure expérience utilisateur.

Une autre raison convaincante pour laquelle ClickUp est l'une des meilleures alternatives à HubSpot est sa capacité d'intégration. Outre HubSpot, ClickUp intègre de manière transparente avec des plateformes populaires telles que Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail et Slack, pour n'en citer que quelques-unes.

Apportez des intégrations personnalisées à vos tableaux de bord personnalisés avec ClickUp Integrations

En gardant cela à l'esprit, explorons comment ClickUp peut servir de substitut valable à HubSpot pour les processus de vente, la gestion de projet marketing, l'email marketing et l'automatisation.

1. ClickUp Ventes ClickUp Sales est un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités conçus pour améliorer votre processus de vente. Il vous permet de visualiser vos pipelines de vente, de suivre l'activité des comptes clients, d'automatiser des tâches et de collaborer sur des affaires à l'aide de

Formulaires personnalisés et Tableaux de bord .

En créant un formulaire ClickUp personnalisé, vous pouvez collecter des informations essentielles sur les prospects et les clients, telles que les adresses électroniques, les noms et les numéros de téléphone.

Parallèlement, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser et d'analyser vos données de vente afin de mesurer les progrès réalisés et d'éliminer les goulets d'étranglement. Ils offrent une variété d'outils visuels tels que les diagrammes de flux cumulatif, de vélocité, d'épuisement et d'épuisement pour vous aider à surveiller la progression des affaires et à accéder facilement à la capacité de votre équipe de vente à convertir les prospects.

Surveillez vos performances de vente, les revenus générés, l'activité du pipeline, et plus encore avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp est livré avec son propre système CRM appelé ClickUp CRM clickUp CRM est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui peut servir de centre de stockage et de gestion des données pour stimuler la croissance et la satisfaction des clients. Il est livré avec plus de 10 vues personnalisées pour suivre les engagements des clients et les détails des comptes en utilisant des listes, des tableaux, des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, et plus encore.

Suivez votre pipeline et les interactions avec vos clients grâce à des vues personnalisées dans ClickUp CRM

Vous pouvez accéder facilement aux puissantes fonctionnalités CRM de ClickUp en tirant parti de l'outil de création de vues personnalisées Modèle ClickUp CRM . Ce cadre convivial et personnalisable vous permet de suivre et de trier les prospects et de hiérarchiser les tâches en fonction de l'étape de vente, grâce à différents modes de visualisation. Il comprend également Champs personnalisés pour ajouter et organiser des informations sur les clients telles que le nom du contact, l'adresse électronique et le secteur d'activité.

Utilisez le modèle CRM de ClickUp pour organiser et gérer les données des clients et visualiser le processus de vente

3. ClickUp pour la gestion de projets marketing

La gestion efficace d'un projet marketing commence souvent par des sessions de brainstorming, et ClickUp offre l'outil de collaboration idéal pour cela.. Tableaux blancs ClickUp . Cette toile virtuelle infinie permet aux équipes marketing de générer et de visualiser des idées en temps réel en utilisant diverses formes, objets et notes autocollantes. 🔴

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et collaborez sur des idées et des flux de travail à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Après les sessions de brainstorming, les équipes marketing ont besoin d'une plateforme pour documenter leurs stratégies et leurs campagnes. ClickUp Docs vous permet de créer, d'éditer et de stocker des rapports, des stratégies et d'autres documents marketing essentiels. Rationalisez vos flux de travail en ajoutant des liens et des fichiers, en étiquetant les membres de l'équipe et en assignant des tâches directement dans les Docs.

ClickUp offre également une fonction d'intelligence artificielle appelée ClickUp Brain qui peut vous aider à créer des articles de blog sur mesure, à générer des idées pour vos campagnes de marketing et à automatiser les tâches de marketing répétitives.

Utilisez ClickUp Brain pour rendre les processus d'idéation et de rédaction plus efficaces

4. ClickUp pour l'email marketing

En se connectant directement à vos comptes Gmail, Outlook, Office 365 et IMAP, ClickUp vous permet de répondre aux demandes, d'envoyer des e-mails et de transformer les e-mails en tâches détaillées sans passer d'une application à l'autre et d'un onglet à l'autre.

Vous pouvez également utiliser les capacités d'automatisation de ClickUp pour déclencher des réponses par e-mail en fonction des soumissions de formulaires ou des événements de tâches, garantissant ainsi une communication rapide et personnalisée avec votre public.

Utilisez la fonction Modèle de campagne d'email ClickUp pour créer un contenu attrayant avec des CTA parfaitement adaptés à votre public. Le modèle garantit que vos messages ont un ton cohérent et professionnel tout en éliminant la nécessité d'une conception extensive de l'e-mail.

Créez et planifiez des campagnes d'emailing réussies avec le modèle de campagne d'emailing de ClickUp

5. ClickUp Automations ClickUp Automations offre une efficacité inégalée en vous permettant d'automatiser les tâches répétitives et d'économiser un temps et des efforts précieux.

Tout d'abord, vous devrez spécifier les déclencheurs et les actions que vous voulez que la plateforme prenne après chaque déclencheur.

Par exemple, vous pouvez définir des dates d'échéance comme déclencheurs et demander à ClickUp d'envoyer des notifications aux assignés chaque fois que la date d'échéance d'une tâche approche. Cette fonctionnalité permet également d'attribuer automatiquement des tâches à différents membres de l'équipe, de modifier la priorité de chaque tâche, et bien plus encore.

Créer des automatismes personnalisés qui déclenchent des actions basées sur des déclencheurs et des conditions de votre choix dans ClickUp

Vous ne savez pas comment commencer à automatiser des flux de travail avec ClickUp ? Ne vous inquiétez pas, la plateforme dispose d'une bibliothèque de 100+ automatismes pré-construits pour différentes situations, y compris les transferts de projets, les assignations de tâches, et les changements de statut personnalisés.

Optimisez vos opérations de vente, de marketing et de gestion de projet avec ClickUp

HubSpot est un logiciel remarquable avec des caractéristiques et des fonctionnalités étendues pour la gestion d'entreprise. Avec les bons trucs et astuces, vous pouvez utiliser pleinement le potentiel de HubSpot pour optimiser vos ventes, votre marketing, votre CRM et bien d'autres processus.

Avec des fonctionnalités de gestion de tâches et de projets, plus de 1000 modèles prêts à l'emploi, des automatisations intuitives et des capacités d'intégration étendues, ClickUp peut compléter les fonctionnalités de HubSpot - ou les remplacer complètement.

Prêt à améliorer votre productivité et les résultats de vos projets ? Embarquez pour votre voyage vers le succès.. inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui . ☀️