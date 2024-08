10 meilleurs outils logiciels d'Inbound Marketing en 2024

Ces dernières années, le marketing numérique a connu une évolution majeure. De nouvelles tendances, telles que les les outils d'intelligence artificielle (IA) ont le potentiel de remanier une grande partie du processus de marketing.

Mais à la base, la stratégie marketing consiste toujours à se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit de trouver la bonne philosophie sous-jacente pour guider vos efforts. Et pour de nombreuses entreprises, cette philosophie est l'inbound marketing.

De l'optimisation du contenu pour les moteurs de recherche au marketing par e-mail en passant par le marketing sur les médias sociaux, vous pouvez atteindre et convaincre plus de clients potentiels que par le biais de stratégies de marketing sortant plus traditionnelles.

En mettant en place les bons outils d'inbound marketing, vous paramétrez votre stratégie marketing pour une réussite à long terme.

Et les bons outils peuvent automatiser cela, transformer vos analyses en informations exploitables et vous aider à obtenir plus de prospects et de ventes grâce à votre stratégie d'inbound marketing.

**Qu'est-ce que l'Inbound Marketing ?

L'inbound marketing est une philosophie marketing qui tente d'attirer des clients potentiels en créant un contenu de valeur qu'ils veulent lire et consommer.

Toute stratégie de marketing entrant est une stratégie omnicanale. Elle vous oblige à rassembler tous vos efforts marketing tout en vous concentrant sur quelques éléments fondamentaux :

Le marketing de contenu, avec une stratégie de référencement complète et une recherche approfondie de mots-clés pour attirer le trafic organique vers votre site

La gestion des médias sociaux pour engager votre cible et augmenter l'engagement au fil du temps

La création de contenu générant des leads qui utilise des systèmes de gestion de contenu et un contenu de haute qualité pour conduire de nouveaux prospects et attirer des clients

Automatisation du marketing qui peut automatiser n'importe quoi, comme vos posts sur les médias sociaux et les campagnes de goutte-à-goutte dans votre marketing par e-mail

Grâce à ces complexités, chaque stratégie d'inbound marketing doit inclure une stratégie complète processus de planification marketing . Mais avec le bon processus en place, vos efforts de marketing entrant peuvent être immensément réussis.

Grâce au marketing entrant, vous alignez votre message sur le parcours du client. La création de contenu utile permet d'établir des relations avec les clients plutôt que de simplement remplir le haut de l'entonnoir des ventes. Et lorsque vous atteignez les bons clients de votre marché cible, les avantages pour votre équipe commerciale sont immenses.

Marketing entrant vs marketing sortant

Le marketing entrant diffère du marketing sortant d'une manière très simple : Le premier attire des visiteurs de sites Web intéressés et des clients potentiels, tandis que le second envoie des messages commerciaux.

L'outbound marketing espère obtenir des gains rapides et, il faut l'admettre, peut donner des résultats relativement rapides.

Mais grâce à l'accent mis sur le contenu pertinent et la gestion des leads, c'est le marketing entrant qui attire les clients avec une confiance instantanée et une volonté de créer des relations à long terme.

Considérez l'inbound marketing comme un système basé sur un aimant. Votre stratégie de contenu génère du trafic de recherche et de l'activité sur les médias sociaux, ce qui donne envie aux clients potentiels de vérifier ce dont tout le monde parle.

C'est la raison pour laquelle les agences de marketing ont commencé à graviter autour de cette option. C'est également une raison majeure pour laquelle toute liste des meilleurs logiciels d'inbound marketing se recoupe de manière significative avec les logiciels d'inbound marketing logiciel d'agence de marketing .

10 meilleurs outils d'Inbound Marketing 2024

Bien entendu, les stratégies d'inbound marketing efficaces nécessitent les bons outils marketing. Et parce que ce sujet est si complet, il y a de fortes chances que vous souhaitiez mettre en œuvre plus d'un outil pour élever votre.. campagnes de marketing .

Par exemple, la gestion des médias sociaux nécessite des approches et des outils différents de la gestion des pages d'atterrissage. Les outils de référencement sont encore un autre moyen de créer une stratégie de contenu efficace.

C'est pourquoi cette liste des meilleures plateformes d'inbound marketing s'étend aussi largement en termes de fonctionnalités, ce qui vous permet de construire une suite d'options dans laquelle vous pouvez puiser pour optimiser votre stratégie d'inbound marketing.

1.

ClickUp

Optimisez votre approche d'inbound marketing avec la plateforme et les modèles personnalisables de ClickUp

Le hub de gestion du travail l'emporte pour sa polyvalence. ClickUp pour les Teams marketing est particulièrement pertinent pour les campagnes d'inbound marketing grâce à des outils affichant des vues Calendrier, des tableaux Kanban, des tableaux blancs et des collaboration en temps réel opportunités.

Il s'agit d'un logiciel de marketing d'entreprise par excellence. Une fois que vous avez créé un compte gratuit, vous pouvez mieux gérer vos activités de marketing et automatiser les tâches répétitives.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une bibliothèque étendue de modèles personnalisables pertinents, tels quemodèles de parcours clientqui transforment les analyses avancées en informations exploitables

Fonctionnalités ClickUp de gestion de la relation client (CRM) qui permettent une meilleure gestion et un meilleur suivi des prospects tout au long de l'entonnoir

Assistant ClickUp IA qui rationalise le processus de création de pages d'atterrissage, d'articles de blog et d'autres contenus

Des intégrations étendues qui permettent à ClickUp de se connecter directement à vos autres outils marketing

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse ; vous aurez toujours besoin d'autres outils marketing pour l'analyse des liens retour, l'analyse des concurrents et l'étude de marché avancée

Pas d'intégration aux médias sociaux ni de possibilité de publier directement des articles de blog

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. HubSpot

/img/ https://53.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/53/MH1\_Attract%20Attention.png Outils de marketing inbounding de HubSpot /$$img/

Via HubSpot HubSpot est un pionnier de l'inbound marketing, revendiquant même l'invention du terme. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse peut-être de l'outil dédié à l'inbound marketing le plus complet du marché.

Mais ce n'est pas le cas. HubSpot est en réalité une combinaison d'outils marketing, comprenant des options pour améliorer les opérations de votre équipe commerciale, votre CRM et vos stratégies d'inbound marketing.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Un alignement Fermé entre les équipes marketing et commerciales, grâce à des outils tels que sonLogiciel de gestion de la relation client (CRM)* Éditeurs par glisser-déposer pour les pages d'atterrissage, le marketing par e-mail et le marketing de contenu

Outil de recherche de mots clés intégré pour améliorer votre visibilité en ligne

Suivi et analyse approfondie des visiteurs du site web pour améliorer votre processus marketing et commercial

Limites de HubSpot

Les flux de travail de l'automatisation du marketing peuvent être complexes et avoir une courbe d'apprentissage abrupte

La construction de pages d'atterrissage en dehors de ses modèles peut être difficile, nécessitant un codage manuel

Pas d'analyse réelle des données pour les moteurs de recherche

Prix HubSpot

Outils gratuits

Démarrage: À partir de 18 $/mois pour 1 000 contacts marketing

À partir de 18 $/mois pour 1 000 contacts marketing Suite CRM Starter: À partir de 20 $/mois pour 1 000 contacts marketing

À partir de 20 $/mois pour 1 000 contacts marketing Professionnels:À partir de 800 $/mois pour 2 000 contacts marketing

Évaluations et critiques de HubSpot

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,500+ reviews)

3. Surfer

/img/ https://assets-global.website-files.com/62666115cfab458794bd512f/6321a2a03b6ea41853d644be\_google\_close.png Outils de marketing entrant de Surfer /$$img/

Via Surfeur En tant que l'un des meilleurs outils de référencement sur le marché, Surfer promet d'aider les entreprises à se retrouver sur la première page des résultats des moteurs de recherche. Le processus de base pour y parvenir est une analyse automatisée du contenu pour vérifier sa performance par rapport aux concurrents, ainsi qu'un éditeur en temps réel qui montre les mots-clés connexes pour améliorer le contenu au fur et à mesure que vous l'écrivez.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer

L'éditeur de contenu de Surfer fournit des recommandations sur le contenu, les mots-clés et les titres pour évaluer votre texte par rapport à vos concurrents en temps réel

Un outil de recherche de mots clés étendu vous aide à mieux comprendre quels types de sujets et d'expressions peuvent classer votre contenu sur les moteurs de recherche

Outils d'automatisation IA, qui vous permet de créer instantanément des articles bien classés

Les fonctionnalités d'audit SEO vous permettent d'évaluer l'ensemble de votre site web en fonction de sa capacité à attirer des clients

Limites de Surfer

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les mots-clés dans l'éditeur de contenu après avoir créé le contenu

Certaines analyses peuvent prendre beaucoup de temps avant de donner des résultats exploitables

Prix de l'internaute

Essentiel: 69 $/mois

69 $/mois Avancé: 149 $/mois

149 $/mois Max: $249/mois

$249/mois Personnalisé: Contacter pour les prix

G2: 4.8/5 (460+ commentaires)

4.8/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (370+ commentaires)

4. Buffer

/$$$img/ https://support.buffer.com/hc/article\_attachments/4502759031059 Outils de marketing imbound de Buffer /$$$img/

Via Tampon Les médias sociaux prennent un rôle important dans l'élément d'automatisation du marketing entrant, et Buffer fait partie des meilleures options dans ce domaine. Une fois que vous avez ajouté des plateformes de médias sociaux à son interface, vous pouvez automatiquement programmer vos posts et forfaiter vos campagnes d'inbound marketing à l'avance.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Les outils de publication et de planification vous permettent d'optimiser le contenu des médias sociaux tout au long du parcours client

Les analyses et les rapports sur les médias sociaux montrent le retour sur investissement (ROI) des efforts spécifiques à un canal et omnicanaux

Un assistant IA intégré aide à réécrire des phrases, à générer des idées et à optimiser les dates de publication

Centraliser la gestion des commentaires permet d'engager votre audience et d'attirer des clients

Limites de la mémoire tampon

Quelques rapports de contretemps avec les intégrations Instagram qui peuvent rendre la planification difficile

Relativement cher par rapport à d'autres plateformes d'automatisation du marketing pour les médias sociaux

Tarif de la mémoire tampon

Free

Essentiels: 6$/mois par canal

6$/mois par canal Teams: 12$/mois par canal

12$/mois par canal Agence: 120$/mois pour 10 canaux

Évaluations et critiques des tampons

G2: 4.3/5 (980+ reviews)

4.3/5 (980+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

5. Canva

Via Canva La réussite de l'inbound marketing passe par des actifs visuels. Les graphiques, les infographies et le marketing vidéo sont des éléments essentiels de toute tactique d'inbound marketing. C'est là que Canva entre en jeu. C'est un logiciel de conception et de modèle intuitif que vous pouvez utiliser pour construire des actifs visuels rapidement et efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Interface intuitive de type "glisser-déposer" qui permet à tout un chacun de créer des designs efficaces

Des paramètres préétablis et des modèles personnalisables qui vous permettent de garder vos idées en têtel'identité de votre marque cohérente à travers les campagnes et les canaux de marketing entrant

Des outils de modification vidéo simples qui améliorent votre marketing vidéo sans nécessiter d'expertise approfondie

Des fonctions polyvalentes que vous pouvez même utiliser en tant queoutil de mappage de processus pour votre parcours client

Les limites de Canva

L'éditeur de conception est simple mais ne dispose pas de certaines des fonctionnalités avancées d'autres outils marketing, tels que Adobe Creative Suite

Les actifs visuels se verrouillent après avoir été téléchargés, ce qui rend les modifications futures impossibles sans accéder à nouveau au logiciel

Tarifs de Canva

Canva gratuit

Canva Pro: 14,99 $/mois pour un utilisateur

14,99 $/mois pour un utilisateur Canva pour Teams: 29,99 $/mois pour les cinq premiers utilisateurs

29,99 $/mois pour les cinq premiers utilisateurs Canva Nonprofit: Contact pour les tarifs

Évaluations et critiques de Canva

G2: 4.7/5 (4,200+ reviews)

4.7/5 (4,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (11,000+ reviews)

6. Google Analytics

Via Google Analytics La suite analytique de Google est depuis longtemps la référence en matière d'analyse web, et ce pour de bonnes raisons. Elle fait partie des outils d'inbound marketing les plus importants pour toute entreprise. Utilisez-le pour analyser le trafic web ou déterminer les mots-clés que vos utilisateurs ont recherchés pour trouver votre contenu. Vous pouvez même ajouter un peu d'automatisation du marketing à vos processus d'analyse grâce aux rapports et à la définition d'objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Une suite analytique puissante qui suit les sources de trafic et les flux de comportement des utilisateurs sur l'ensemble de votre site Web

Les fonctionnalités d'objectifs et de valeurs d'objectifs vous permettent d'estimer le retour sur investissement de campagnes individuelles en définissant exactement la valeur de chaque conversion

Les intégrations e-commerce permettent un suivi approfondi des achats et des parcours des clients vers ces achats

Les données d'apprentissage automatique améliorent les rapports et permettent des analyses prédictives - au lieu de se contenter de données historiques - pour guider votre stratégie d'inbound marketing

Les limites de Google Analytics

L'interface complexe peut rendre la recherche d'informations et l'élaboration de rapports difficiles pour les nouveaux utilisateurs

Les capacités de personnalisation sont limitées pour les utilisateurs qui cherchent à aller au-delà des indicateurs de base et des indicateurs clés de performance

Tarification de Google Analytics

Free

Analytics 360: 12 500 $/mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

7. Grammarly

/img/ https://support.grammarly.com/hc/article\_attachments/360074243512/check\_version\_on\_Windows.gif Outils de marketing entrant de Grammarly /$$img/

Via Grammarly La réussite de l'inbound marketing repose sur la crédibilité, il est donc naturel que l'un des outils d'inbound marketing les plus importants puisse vous aider à maintenir cette crédibilité professionnelle en veillant à ce que tout ce que vous écrivez soit professionnel. Grammarly vous aide à vous assurer que tout votre contenu écrit, comme les campagnes d'e-mail marketing, votre prochaine page d'atterrissage, ou même les e-mails de pitch individuels dans le processus de vente, sonne aussi bien que possible.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

S'intègre parfaitement à MS Office, Google, aux navigateurs Web et à d'autres applications pour vérifier automatiquement votre contenu

Fournit des suggestions de modification en cours pour aider à améliorer les phrases et les paragraphes grammaticalement corrects

Offre un outil IA génératif pour aider à la rédaction et à la réécriture de contenu

S'assure que tout le contenu est original via le vérificateur de plagiat

Limites de Grammarly

Certaines corrections automatiques sur les noms et autres mots uniques peuvent perturber l'expérience d'écriture

De nombreuses fonctionnalités, notamment les suggestions de modification en cours et les intégrations hors navigateur, ne sont pas disponibles sur la version gratuite

Tarifs de Grammarly

Free

Premium: 12 $/mois pour un utilisateur

12 $/mois pour un utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

Évaluations et critiques grammaticales

G2: 4.7/5 (4,300+ reviews)

4.7/5 (4,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,900+ reviews)

8. Intercom

Via Intercom Grâce à la montée en puissance de l'IA dans l'automatisation du marketing, des outils tels qu'Intercom prennent de plus en plus d'importance dans l'inbound marketing. Les utilisateurs bénéficient d'un chat en direct et d'un chatbot doté d'IA pour améliorer l'engagement conversationnel avec les clients actuels et potentiels.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Une boîte de réception partagée permet à vos équipes de vente, de marketing et de service client de rester sur la même page

Des options de livraison multicanal sont disponibles via un site web, des e-mails et des SMS

Une base de connaissances étendue et une bibliothèque d'aide permettent de développer l'outil et d'optimiser son utilisation au fil du temps

Facilité d'utilisation impressionnante, surtout si l'on considère le moteur IA complexe qui tourne en arrière-plan

Limites d'Intercom

Les bloqueurs de publicité signalent parfois l'outil Intercom comme une publicité, ce qui réduit son efficacité

L'assistance client individuelle peut être lente

Tarification d'Intercom

Standard: 74 $/mois

74 $/mois Pro: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (2,700+ reviews)

4.5/5 (2,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (970+ avis)

9. Bonjour Bar

/$$$img/ https://www.hellobar.com/wp-content/uploads/2018/06/behavior-flow.png

/$$$img/

Via Hello Bar Comme son nom sympathique le suggère, Hello Bar est un outil de capture de prospects qui s'intègre directement à votre site web. À partir de là, diverses options de pop-up, de barre et de slider vous aident à attirer l'attention de votre public, à le convertir en leads et à améliorer votre marketing entrant.

Les meilleures fonctionnalités d'Hello Bar

Le large intervalle d'options pour collecter plus de leads sur le site web en fait l'un des outils d'inbound marketing de capture de leads les plus polyvalents qui soient

Les barres de défilement attirent l'attention de votre public sans détourner l'attention des autres contenus d'inbound marketing

Les alertes utilisateur permettent d'envoyer des messages ciblés aux visiteurs du site web à des moments clés de leur parcours

Le ciblage avancé vous permet de cibler les messages aux points les plus pertinents

Les limites des barres de bienvenue

Ne peut capturer que des leads, alors que certains de ses fournisseurs prestataires proposent des outils d'automatisation marketing et d'inbound marketing plus complets

Fonctionnalité de notification limitée lorsque de nouveaux leads entrent dans le système

Tarification d'Hello Bar

Démarrage: Free Forever

Free Forever Croissance: 29$/mois

29$/mois Premium: 49$/mois

49$/mois Elite: 99$/mois

Évaluations et critiques de Hello Bar

G2: 3.5/5 (4+ reviews)

3.5/5 (4+ reviews) Capterra: 4.2/5 (10+ commentaires)

10. Calendly

/img/ https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/1CchLiLlIMCrQuEpzITkPgasset/4fe56c797faae267d6112e870dfb7684/Multiple\_Event\_Types\_cropped.png?w=2932&h=1910&q=85&fm=png Outils d'inbound marketing de Calendly /$$img/

Via Calendly Toute discussion sur les outils d'inbound marketing ne serait pas achevée si l'on ne prenait pas au moins en compte les outils d'inbound marketing calendrier marketing . Heureusement, Calendly est le meilleur sur le marché quand il s'agit de planifier des réunions en ligne, à la fois en interne et avec des prospects qui attendent que vous les nourrissiez et leur fassiez un pitch.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Intégration native du calendrier qui évite les doubles réservations ou les chevauchements de calendrier et vous permet de marquer automatiquement les réunions sur les calendriers de toutes les parties

Intégration avecles calendriers partagés pour les équipes de marketing entrant qui n'attribuent pas de leads spécifiques à des membres spécifiques de l'équipe pour le suivi

Bibliothèque étendue deIntégrations Calendly avec d'autres outils de marketing entrant, tels que ClickUp

Capacités d'automatisation du marketing grâce à des suivis automatisés et des informations supplémentaires que vous pouvez envoyer en amont des réunions prévues

Limites de Calendly

Des pannes occasionnelles peuvent perturber le processus de planification des deux côtés

Peut avoir du mal à synchroniser un grand nombre de calendriers dans le cadre d'une opération de marketing entrant d'entreprise

Tarifs de Calendly

Basic: Toujours gratuit

Toujours gratuit Essentials: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Professionnels: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Teams: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Calendly

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,800+ reviews)

Convaincre et convertir votre audience avec les meilleurs outils d'Inbound Marketing

Les stratégies d'inbound marketing sont complexes, il n'est donc pas surprenant de savoir qu'il n'existe pas de " meilleur " outil d'inbound marketing.

Au lieu de cela, les meilleures stratégies utilisent une combinaison d'outils et trouvent des moyens de les intégrer pour une performance optimale.

Prenons l'exemple de ClickUp. Notre logiciel n'a pas la prétention d'offrir une planification des médias sociaux ou une analyse web avancée. Mais il peut s'intégrer aux outils de marketing entrant offrant ces services, créant ainsi un hub pour tout ce qui concerne le marketing entrant.

Alors, qu'attendez-vous ? Si vous souhaitez dynamiser vos efforts en matière de marketing entrant, c'est le moment de commencer. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui .