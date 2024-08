Gestion des ressources marketing : Processus, avantages et meilleures pratiques

Le travail dans le domaine du marketing est passionnant et gratifiant. Vous avez l'occasion de laisser libre cours à votre productivité et de trouver des moyens novateurs et sympas de faire en sorte que les clients tombent amoureux de votre produit ou service. 🎨

Mais il n'y a pas que des arcs-en-ciel et des licornes dans le monde du marketing - il y a aussi diverses contraintes à garder à l'esprit. Vous ne disposez pas de tout l'argent, de tout le personnel et de tout le temps nécessaires pour concrétiser chaque idée prometteuse.

Vous devez faire preuve d'intelligence dans l'utilisation de votre budget, de votre temps et de votre capital humain, et c'est là tout l'intérêt de la gestion des ressources marketing (GRM). Elle vous aide à tirer le meilleur parti de vos ressources limitées pour accroître l'efficacité de vos efforts de marketing.

Dans cet article, nous allons vous présenter les principes de base de la gestion des ressources marketing pour vous aider à mener vos campagnes de marketing aussi efficacement que possible. Nous partagerons également quelques conseils et outils de GRM pour atteindre une collaboration et une efficacité optimales au sein de votre département marketing.

Qu'est-ce que la gestion des ressources marketing ?

La gestion des ressources marketing (MRM) est un ensemble d'activités et d'outils de planification et d'exploitation de votre budget, de votre temps, de vos ressources humaines, de votre technologie et de vos paramètres afin de rationaliser vos opérations marketing.

En d'autres termes, la GRM est l'art d'équilibrer vos ressources limitées pour que vos campagnes de marketing fonctionnent comme une machine bien huilée. ⚙️

Le MRM est souvent perçu comme un type de solution logicielle alors qu'il s'agit en réalité d'une approche holistique de la coordination et de l'optimisation de vos ressources pour les aligner sur des objectifs marketing globaux. Cependant, pour faciliter le MRM dans l'environnement marketing en constante évolution d'aujourd'hui, il est essentiel d'adopter la technologie, et plus particulièrement les outils de gestion des ressources marketing numériques.

MRM vs. CRM

MRM et CRM se ressemblent peut-être, mais cette lettre fait toute la différence. 🔠

CRM signifie gestion de la relation client pratique consistant à traiter et à analyser les relations avec les clients afin d'améliorer les relations, de renforcer la fidélisation et de faciliter la croissance. Un outil de gestion de la relation client vous aide à collecter, gérer et visualiser les données relatives aux clients et à surveiller les relations, ainsi qu'à communiquer avec vos coéquipiers et à élaborer des stratégies.

Bien que leurs domaines d'intervention soient différents, le MRM et le CRM vous aident tous deux à optimiser vos stratégies de marketing et vos futures campagnes. Les données que vous collectez sur vos clients peuvent vous aider à personnaliser vos initiatives marketing et à conquérir votre cible.

En outre, ces données peuvent mettre en lumière les inefficacités et fournir des informations précieuses sur la base desquelles vous pouvez réorienter les ressources marketing là où elles sont le plus nécessaires.

Activités de gestion des ressources marketing

Chaque activité dans le domaine de la gestion des ressources marketing relève de l'une des quatre phases principales :

1. Le forfait

L'improvisation et la confiance en son instinct peuvent être fructueuses, mais la gestion des ressources marketing préfère les forfaits à toute épreuve. Par conséquent, la première étape vers une gestion efficace des ressources consiste à créer une stratégie dans laquelle vous définirez vos objectifs, concevrez un calendrier marketing , et sélectionnez les indicateurs de performance clés (KPI) pertinents pour le suivi de la progression et de la réussite.

Au cours de cette phase, vous profilerez et analyserez votre public et son comportement, vous vérifierez ce que font vos concurrents et vous identifierez les tendances pertinentes pour votre campagne de marketing.

Les logiciels de gestion des ressources marketing de qualité sont dotés de fonctionnalités de planification stratégique qui vous aident à définir et à visualiser vos objectifs afin que votre service marketing soit sur la même page. Ces outils offrent une assistance en matière de flexibilité, ce qui vous permet d'ajuster vos forfaits à la volée pour tenir compte de l'évolution du marché ou des demandes des clients.

Conseil d'expert: L'outil de planification stratégique Modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous aide à aligner vos ressources sur des objets partagés, à donner vie à vos forfaits et à maximiser l'impact de chaque initiative. Il est personnalisable et permet de corriger facilement le cap chaque fois que vous devez mettre à jour votre forfait. 😎

Visualisez la feuille de route stratégique de votre équipe et planifiez mieux sa réussite grâce à ce modèle

2. Planification

Dans la phase de programmation, vous remplissez votre calendrier marketing, divisez les objectifs en jalons et en tâches, ajoutez des informations détaillées pour chaque tâche et suivez de près la progression.

Votre outil de gestion des ressources marketing doit vous permettre de programmer en un clin d'œil toutes les tâches liées à votre campagne de marketing. Il doit offrir des options de création de sous-tâches et de relations entre les tâches pour que vos flux de travail restent organisés.

3. Attribution

Il est maintenant temps de d'allouer des ressources en fonction de votre calendrier. Décidez du nombre de personnes que vous voulez sur une tâche et du temps et de l'argent à investir dans une activité spécifique. Vérifiez les fournitures et la technologie nécessaires pour achever les travaux et assurer le bon déroulement de vos campagnes de marketing.

Les paramètres de cette phase ne sont pas immuables, surtout si vous êtes novice en matière de gestion des ressources marketing. Envisagez d'ajuster votre stratégie d'allocation des ressources au fur et à mesure du déroulement de votre campagne de marketing.

Bonus: Tirez parti de l'outil de gestion des ressources marketing de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé Modèle d'allocation des ressources ClickUp pour obtenir des informations détaillées sur la disponibilité des ressources et optimiser leur utilisation. 🥰

Utilisez le modèle d'affectation des ressources de ClickUp pour suivre l'évolution des matériaux, de la main-d'œuvre et des autres ressources de l'organisation pour chaque projet

4. Gouverner

Pour que la gestion des ressources marketing reste efficace, établissez des règles claires d'allocation et de suivi des ressources auxquelles chaque personne de votre service marketing doit se tenir.

Votre plateforme de gestion des ressources marketing doit vous permettre de créer et de gérer des documents relatifs à la coordination des ressources et de garder votre équipe synchronisée.

Idéalement, votre outil de référence devrait également apporter une assistance à la gestion des actifs numériques - la pratique consistant à centraliser et à organiser les actifs de la marque pour en faciliter l'accès et en assurer l'utilisation cohérente sur toutes les plateformes.

Avantages de la gestion des ressources marketing

Voyons comment vous, votre service marketing et l'ensemble de l'organisation pouvez tirer parti d'un logiciel de gestion des ressources marketing (MRM) :

Amélioration de l'efficacité

Le logiciel de gestion des ressources marketing vous permet de décomposer votre travail en tâches et en jalons et de zoomer sur la progression de vos campagnes. Ainsi, vous contrôlez totalement les processus de votre équipe marketing et pouvez être sûr à 100 % qu'aucune tâche ne passera entre les mailles du filet.

Réduction des coûts

Lorsque vous avez un contrôle achevé sur vos opérations marketing, vous pouvez clairement voir où va votre argent et vos autres ressources vitales.

Vous dépensez beaucoup trop pour un projet particulier ? Avec le logiciel MRM, vous pouvez visualiser et redistribuer votre budget pour éviter les dépenses inutiles et allouer de l'argent à d'autres tâches et campagnes marketing. 💸

Bonus: The Budget de projet ClickUp avec modèle de structure de répartition du travail (SRT) vous aide à planifier les estimations de coûts, à centraliser les informations sur les projets, à contrôler les dépenses, à identifier les risques et à améliorer l'efficacité des processus. Essayez-le gratuitement !

Le modèle de budget de projet ClickUp avec WBS vous aide à visualiser, organiser et optimiser votre budget

Prise de décision efficace

Une solution de gestion des ressources marketing fait le gros du travail à votre place et analyse vos efforts marketing, vos campagnes, les tendances, les inefficacités potentielles, les dépenses et les charges de travail. Elle traduit ces données en informations exploitables, vous aidant à prendre des décisions éclairées concernant les étapes nécessaires à la conduite de l'amélioration et à l'optimisation des ressources.

Flux de travail automatisés

Une bonne gestion des ressources marketing consiste à réduire la charge de travail. Au lieu de servir à votre service marketing un repas composé de tâches répétitives et banales, utilisez un logiciel de gestion des ressources marketing pour automatiser les activités.

En réduisant le travail manuel, vous optimisez l'utilisation de votre personnel et de votre temps, ce qui vous permet de libérer des ressources pour des tâches plus importantes. De plus, l'automatisation du marketing minimise le risque d'erreur humaine et garantit la cohérence. 😍

Transparence accrue

Un logiciel de GRM de qualité est essentiel pour cultiver un environnement de travail transparent en facilitant la collaboration au sein de l'équipe et la communication. Un outil bien construit permet des changements en temps réel et donne à chaque membre de l'équipe un aperçu approfondi de tous les projets et tâches de marketing.

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre du MRM

Voici quelques conseils pratiques pour intégrer sans problème le MRM dans vos flux de travail :

1. Fixer des objectifs

Avant de penser à la gestion de projet, aux logiciels de GRM, à la gestion des ressources numériques et à d'autres termes fantaisistes pour stimuler la coordination de vos ressources, vous devriez vous asseoir et vous poser une question simple : "Pourquoi est-ce que je fais ça ?

En d'autres termes, définissez vos objectifs, qu'il s'agisse de trouver un meilleur moyen d'optimiser les ressources, d'améliorer la collaboration au sein des équipes de marketing ou de mettre en place des pratiques de suivi. Une fois que vous aurez un objectif en tête, vous serez en mesure de trouver le bon logiciel de GRM et de rationaliser vos activités de marketing.

Astuce : Utilisez Objectifs ClickUp pour mesurer la réussite de vos efforts de gestion des ressources marketing. Avec des échéanciers clairs, Des cibles SMART et le suivi automatique de la progression, vous pouvez rapidement voir comment l'achèvement de vos tâches quotidiennes contribue à l'atteinte d'objectifs plus larges.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Objectifs-1400x934.png Objectifs ClickUp /$$img/

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir vos objets et vos résultats clés, c'est-à-dire des cibles mesurables

2. Constituer la bonne équipe

La mise en œuvre de la GRM est un effort d'équipe, pas un travail en solo. Pour qu'elle soit vraiment efficace, rassemblez vos troupes et mettez en place une tâche de mise en œuvre - elle sera vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Ils vous aideront à examiner les processus actuels et à déterminer ce qui fonctionne à merveille et ce qui pourrait être amélioré.

Votre tâche vous aidera également à préparer la mise en œuvre : elle peut effectuer des recherches sur les outils de GRM et les technologies de marketing en général, établir des politiques de gouvernance et former votre équipe de marketing.

Une fois que vous aurez choisi le bon logiciel de GRM, l'équipe pourra suivre la réussite de la mise en œuvre et donner des conseils sur les points à améliorer.

Astuce : Utilisez ClickUp Affiche de discussion pour réunir toutes vos discussions MRM sous un même toit ! Cette fonctionnalité de communication native permet à votre équipe de faire des brainstormings, de partager des mises à jour, d'ajouter des liens et des ressources, et d'attribuer des commentaires et des tâches - le tout en temps réel !

Avec ClickUp Chat View, vous pouvez communiquer vos OKR à vos employés et leur demander leur avis

3. Utiliser un logiciel MRM de qualité

La réussite de la mise en œuvre de votre MRM repose sur le choix du meilleur logiciel MRM. Vous voulez une solution qui vous aide à définir des objectifs, à établir et à allouer des ressources, à attribuer et à suivre les tâches, à mettre en place des paramètres de gouvernance et à suivre la progression. Cela vous semble-t-il trop demander à une seule plateforme ? Pas si vous utilisez ClickUp ! 💃

En tant qu'outil complet, la gestion des tâches et des projets clickUp peut vous aider à mettre en œuvre et à perfectionner les processus de gestion des ressources humaines grâce à ses fonctionnalités et à ses outils robustes mais faciles à utiliser.

Voyons pourquoi ClickUp peut être un complément précieux pour toute équipe marketing :

ClickUp Marketing

L'une des raisons pour lesquelles ClickUp peut être votre plateforme de gestion du marketing est la suivante ClickUp Marketing -une suite complète de fonctionnalités et d'outils dédiés spécifiquement aux équipes marketing.

Commençons notre mini visite par Documents ClickUp , une option unique pour la création, la modification en cours, la gestion, le partage et le stockage de documents. Utilisez-le pour créer des études de cas, des forfaits de projet, des échéanciers, des résumés de contenu et d'autres documents marketing essentiels. Cette fonction peut s'avérer très utile pour établir des procédures opératoires normalisées détaillées et des procédures de gouvernance pour vos processus de GRM.

Rédigez, modifiez et stockez des informations sur vos efforts de gestion des ressources marketing avec ClickUp Docs

Qu'est-ce qui rend ClickUp Docs si spécial ? Tout d'abord, il vous permet d'ajouter des membres de l'équipe à vos documents et de travailler ensemble en toute transparence. Chaque modification se fait en temps réel et chaque participant reçoit un curseur personnalisé, de sorte qu'il n'y a aucun risque de confusion.

Grâce aux options permettant d'ajouter des actifs numériques à vos documents et de connecter les documents à des tâches, vous pouvez rationaliser vos processus de gestion des ressources humaines et faire en sorte que les informations soient organisées et facilement accessibles.

De plus, les capacités de ClickUp Docs sont amplifiées par ClickUp Brain . Ce puissant réseau neuronal utilise l'IA pour trouver des idées, résumer des textes et des notes de réunion, et vérifier votre orthographe pour gagner du temps et minimiser les erreurs.

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Une autre option pratique qui favorise la collaboration est la suivante Tableaux blancs ClickUp . Invitez votre équipe sur des toiles numériques infinies pour réfléchir, élaborer des stratégies, discuter de la manière d'allouer les ressources marketing ou mettre le doigt sur des problèmes potentiels et des inefficacités.

Plongez dans une riche sélection d'options visuelles collaboratives : dessinez, écrivez du texte, créez et connectez des formes, ou ajoutez des notes et des commentaires pour communiquer vos idées.

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Visualisez vos campagnes et vos ressources marketing grâce à l'outil L'affichage de l'échéancier de ClickUp , l'un des outils d'aide à la décision de la plateforme 10+ affichages de tâches et de projets . Il vous permet de visualiser vos jalons, vos tâches et leurs dépendances sur un échéancier : zoomez pour vous concentrer sur un jour précis ou dézoomez pour afficher des semaines ou des mois à la fois. Cette vue peut devenir votre principal outil de gestion des ressources, en vous fournissant un aperçu clair des charges de travail et des calendriers de votre équipe.

Ne passez pas à côté de Tableaux de bord ClickUp -Ils vous aident à visualiser n'importe quel type de données à l'aide de graphiques circulaires, linéaires et à barres ! Utilisez les tableaux de bord pour suivre et analyser votre chemin vers les objectifs marketing et identifier les inefficacités. Choisissez parmi plus de 50 cartes personnalisables pour créer un tableau de bord adapté à n'importe quel scénario. 📊

Collaborez en toute transparence et surveillez vos performances sur les tableaux de bord ClickUp

ClickUp dispose d'une vaste collection de documents utiles pour les équipes marketing appelés Ressources marketing ClickUp . Vous y trouverez de nombreuses réussites, des tutoriels vidéo, des cours, des articles pratiques et des conseils pour maximiser le potentiel de votre service marketing et tirer parti des fonctionnalités de ClickUp afin d'apporter des améliorations.

Gestion des ressources ClickUp

Vous n'êtes toujours pas convaincu que ClickUp est la plateforme idéale pour les pratiques de gestion des ressources de votre équipe marketing ? Voyons ce qu'il en est Gestion des ressources ClickUp clickUp Resource Management est une suite de fonctionnalités qui facilite l'allocation et le suivi des ressources marketing.

Visualisez vos ressources critiques à l'aide des affichages ClickUp. Commencez par les éléments de base tels que le Vue Liste l'affichage en liste est idéal pour l'organisation et la classification. Utiliser Champs personnalisés ClickUp pour fournir des détails supplémentaires sur chaque tâche et ressource et personnaliser votre espace de travail.

Personnalisez l'organisation de votre projet et saisissez les informations pertinentes grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Passez ensuite aux détails : surveillez la capacité de votre équipe avec la vue Charge de travail ou obtenez un aperçu détaillé des estimations de durée et de la progression grâce à la vue Vue Équipe .

Remerciements à Le suivi du temps de ClickUp de ClickUp, vous pouvez contrôler le temps que prend une tâche spécifique. Vous pouvez ainsi repérer les goulets d'étranglement et ajuster votre forfait pour que tout se passe bien.

Suivez le temps manuellement, ajoutez des estimations et profitez de rapports détaillés pour allouer plus intelligemment. Ne vous inquiétez pas du suivi du temps sur différents appareils-ClickUp synchronise les données automatiquement, afin que vous ne manquiez pas une seconde. ⌛

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp

Un autre outil pratique gestion des ressources la fonctionnalité est Formulaires ClickUp . Utilisez-le pour personnaliser et envoyer des formulaires à votre service marketing, à vos parties prenantes internes et externes ou à votre cible. Par instance, vous pouvez demander à votre équipe si elle est satisfaite des processus actuels et voir si elle a des suggestions d'amélioration.

Utilisez les champs de tâches sur le côté gauche du formulaire pour personnaliser les questions et capturer des données pertinentes. ClickUp traduit automatiquement les réponses en tâches à suivre pour plus de commodité.

ClickUp Automatisations

Créez des automatisations personnalisées pour soulager vos équipes de la charge de travail manuelle avec ClickUp Automatisation

Nous avons déjà mentionné l'importance de l'Automatisation dans les logiciels de MRM - mettre les tâches répétitives en pilote automatique permet de gagner du temps, de réduire le risque d'erreurs, d'assurer la cohérence et de permettre à votre équipe marketing de travailler sur des tâches plus significatives.

ClickUp ne serait pas une plateforme de gestion de projet et de gestion marketing de premier plan s'il ne possédait pas de puissantes fonctionnalités d'automatisation des flux de travail. Automatisations de ClickUp vous permet de rationaliser les tâches et les actions en quelques clics. Choisissez parmi plus de 100 Automatisations préconstruites dans la bibliothèque de ClickUp ou créez votre propre automatisation marketing en personnalisant les déclencheurs, les conditions et les actions.

Automatisez la mise à jour des statuts des tâches, des priorités, des étiquettes, des assignés ou des dates d'échéance, et laissez ClickUp se charger de la tâche.

Modèles de gestion des ressources marketing

Les modèles sont l'une des options les plus utiles et les plus rapides de la boîte à outils de ClickUp. Utilisez-les pour normaliser les processus, éliminer les erreurs et investir votre temps dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. ⏲️

La bibliothèque de modèles de ClickUp comprend plus de 1 000 options à des fins diverses, de la gestion de projet à la création de lignes directrices de marque en passant par la coordination des ressources numériques. Explorez les modèles pour le forfait de ressources créer feuilles de route marketing ou la création d'outils de marketing à l'épreuve des balles forfaits marketing .

Pour réduire votre recherche, nous avons sélectionné quatre modèles que les services marketing vont adorer :

ClickUp : Le combo parfait de logiciels de gestion de projet et de MRM

En tant que primé avec des paramètres de fonctionnalités uniques, ClickUp peut servir à de nombreuses fins et être la solution idéale gestion de projet marketing de l'outil de gestion de projet. Il peut vous aider à mettre en œuvre et à récolter les bénéfices de gestion des ressources marketing , d'unifier votre équipe, de suivre la progression et d'éliminer le gaspillage de vos activités. 💪 S'inscrire à ClickUp et plongez dans les superpouvoirs de son logiciel MRM !