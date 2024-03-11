Réunion d'étalonnage des performances décodée : Comment mettre en place un processus d'évaluation des performances équitable

L'évaluation des performances est l'une des tâches les plus stressantes des professionnels des ressources humaines, ainsi que des cadres moyens et supérieurs. Le problème de toute système d'évaluation des performances est qu'il repose sur des opinions subjectives et peut être sujet à des préjugés. La plupart des cadres se sentent obligés de maintenir les mêmes normes lorsqu'ils discutent de l'évaluation des employés ou qu'ils choisissent les personnes les plus performantes.

D'après une étude de l'Institut européen de recherche sur la santé et la sécurité au travail ( Sondage McKinsey plus de la moitié des personnes interrogées ont estimé que le processus d'évaluation actuel de leur entreprise était défectueux. Ce sentiment peut être préjudiciable à une entreprise à long terme, car il bloque les possibilités de développement professionnel et entraîne une rotation des employés talentueux.

Heureusement, une réunion d'étalonnage des performances constitue ici une solution prometteuse. De plus en plus d'entreprises voient la valeur d'organiser des sessions pour calibrer les scores des employés afin de garantir des évaluations justes et transparentes.

À quoi servent ces sessions, et comment font-elles pour améliorer la fiabilité et la précision des évaluations de performances ? C'est ce que nous allons explorer dans ce blog. Nous aborderons les points suivants :

À quoi ressemble un étalonnage d'évaluation des performances

Comment optimiser votre propre processus d'évaluation

Bonus: Nous présenterons également une plateforme de gestion des employés et de la performance tout-en-un pour vous aider avec les évaluations de la performance. 🍀

La réunion d'étalonnage des performances et son rôle dans la gestion des performances

"Les évaluations de performance "injustes" sont assez courantes dans les équipes composées de plusieurs départements et managers. Leur processus d'évaluation des performances est souvent biaisé, non pas par malveillance, mais en raison des différents paramètres des managers pour évaluer la productivité, l'éthique du travail et les compétences.

Une réunion d'étalonnage des performances permet aux managers et aux superviseurs d'éliminer toute partialité en discutant et en comparant la manière dont ils ont évalué leurs équipes. Elle vise à :

S'assurer que tous les employés bénéficient des mêmes critères de performance

Calibrer les évaluations des performances si les évaluations semblent biaisées

Les facteurs critiques que les managers tentent d'identifier lors de ces réunions sont notamment :

Les indicateurs clés de performance(KPI) et les indicateurs utilisés

Raison des évaluations trop généreuses ou trop sévères (pour s'assurer qu'elles sont justifiées)

Erreurs dans le système de notation dues à des problèmes tels que :

Des échelles d'évaluation incohérentes Une formation ou une expérience limitée en matière d'évaluation managériale Logiciel RH Critères d'évaluation des employés non respectés



L'idée derrière les sessions d'étalonnage est de discuter des évaluations et de pousser des notes consensuelles. Il s'agit généralement de la dernière étape du cycle d'évaluation des performances, réalisée avant le partage des évaluations individuelles avec les employés.

Calibrage de l'évaluation des performances : Exemple

Peter et Mark dirigent deux équipes différentes pour des projets de développement d'applications distincts au sein d'une entreprise. Au cours de la période d'évaluation des performances, Mark évalue le testeur de bug de son équipe à 9/10, tandis que Peter évalue son testeur de bug à 7/10.

Lors de la réunion d'étalonnage des performances, Marc et Pierre discutent de leurs évaluations et se rendent compte que les deux testeurs de bugs :

Ont respecté leurs délais sans faute

Travaillent sur des projets similaires

Font autant d'heures de travail l'un que l'autre

Communiquent de manière proactive

Dans l'ensemble, il n'y a pas de différence substantielle dans leur travail pour justifier l'écart d'évaluation. Il s'agit donc d'un exemple clair de normes de performance différentes. Dans ce cas, Mon travail et Peter doivent se mettre d'accord sur la note qui convient aux deux testeurs de bug.

Différence entre l'étalonnage des performances et l'étalonnage des talents

Les sessions d'étalonnage des performances ne doivent pas être confondues avec les réunions d'étalonnage des talents. Bien que les deux impliquent l'évaluation des performances des employés par leurs superviseurs, les Objectifs RH de chaque processus sont différents.

Une session de calibrage des talents vise à évaluer les capacités actuelles d'une entreprise sur la base des compétences et des niveaux de performance de ses employés. Ces informations sont utilisées pour déterminer les besoins futurs de l'entreprise en matière de recrutement.

L'étalonnage des performances, quant à lui, tente d'identifier avec précision les employés les plus performants et les moins performants afin de garantir des évaluations exemptes de préjugés et une rémunération équitable. Ils permettent également aux responsables d'engager des discussions sur les possibilités d'apprentissage et de perfectionnement lors des réunions d'évaluation des performances.

Avantages du processus d'étalonnage des performances

Outre l'élimination de l'influence de la partialité et du favoritisme dans les évaluations, un processus d'étalonnage de l'examen des performances offre les avantages suivants :

Réduction du taux d'attrition des employés

D'après 2019 recherche , des évaluations de performance injustes peuvent faire fuir jusqu'à 85 % des employés d'une entreprise. Les étalonnages de performance vous aident à fidéliser les employés en garantissant un processus d'évaluation équitable.

Une culture du travail plus saine

Les évaluations de performances normalisées empêchent les abus de pouvoir de la part des cadres, maintiennent une culture du travail positive et veillent à ce que les cadres maintiennent un sens bien intentionné de l'épanouissement des employés.

Une productivité nette plus élevée

A 2020 Étude de la Harvard Business Review a révélé que les abus managériaux peuvent réduire la productivité. Naturellement, les employés travaillant dans une installation exempte de préjugés et bénéficiant d'une rémunération équitable sont plus productifs.

Meilleure gouvernance d'entreprise

L'étalonnage des performances stimule les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise en augmentant la transparence et la responsabilité dans les évaluations des performances, ce qui améliore l'image de l'entreprise.

Amélioration des compétences en matière d'évaluation managériale

L'étalonnage des performances aide les managers à affiner leurs compétences en matière d'évaluation, à reconnaître leurs angles morts et à offrir des évaluations de performances plus précises au fil du temps.

Conduite de l'étalonnage de l'évaluation des performances : Réunions et parties prenantes

Un processus d'étalonnage de l'évaluation des performances implique plusieurs parties prenantes et plusieurs étapes. Examinons les deux . 👇

Les acteurs clés du processus d'évaluation des performances

Bien que le processus d'étalonnage interne soit différent pour chaque organisation, la norme est de mettre en place un comité d'étalonnage pour l'ensemble de l'exercice. Les parties prenantes de ce comité comprennent :

Les superviseurs, les managers et les chefs d'équipe

Les cadres des entreprises concernées

Un membre du personnel des ressources humaines chargé de convoquer et d'animer la réunion

**Certaines entreprises désignent également des personnes chargées de détecter les signes de partialité dans les discussions de la réunion

La taille de votre comité d'étalonnage doit correspondre à la taille de votre organisation. D'après un Étude de la Harvard Business School , un comité de 3 à 5 membres est idéal pour les organisations de moins de 100 employés.

Le processus complet de conduite des réunions d'étalonnage des performances peut être divisé en sept étapes réparties sur trois étapes : la préparation de la réunion, la réunion elle-même, et les activités post-réunion.Explorons chacune d'entre elles en détail.💡

Préparation de la réunion

La préparation de la réunion comprend la création et l'analyse des projets d'évaluation, la détermination de l'échelle d'évaluation et la programmation du travail.

En outre, en raison de la nature complexe d'une session d'étalonnage, vous devez paramétrer votre équipe avec un logiciel de RH, d'engagement des employés ou un logiciel similaire pour le suivi des notes d'évaluation et des paramètres, ainsi que pour la conservation des notes en vue d'une consultation ultérieure.

Nous avons la solution qu'il vous faut.. ClickUp ! C'est un projet et plateforme de gestion des performances qui vous permet de gérer facilement les réunions d'étalonnage des performances.

Dans les sections suivantes, nous examinerons certaines fonctionnalités de Suite RH de ClickUp qui sont idéales pour planifier des réunions, mener des évaluations d'employés et partager des bilans de performance.

Étape 1 : Établir des échelles d'évaluation avant le processus d'étalonnage des performances

Vous pouvez probablement passer cette étape si vous disposez d'un système d'évaluation des employés fiable. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez d'abord établir votre échelle d'évaluation afin de normaliser les critères de performance. L'échelle doit comprendre tous les éléments suivants KPI RH pour évaluer la performance des employés. Les paramètres les plus courants sont les suivants :

Les cibles atteintes

Délais non respectés

Les compétences en matière de communication

La productivité

Vous devez également définir les procédures opératoires normalisées (SOP) explique comment calculer la note de performance pour chaque ICP et fournit l'évaluation globale.

Vous cherchez un moyen organisé de suivre les évaluations de performance ? Utilisez la fonction de suivi des objectifs de ClickUp pour définir les cibles, les ICP et la distribution des performances attendues pour chaque rôle.

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez définir des cibles de performance numériques ou basées sur des tâches et suivre automatiquement et en temps réel les performances de vos employés. Cela peut accélérer le suivi des performances tout en le gardant objectif.

Sélection de différents types d'objectifs à mesurer par devise, pourcentage, nombre, et par vrai ou faux

Étape 2 : Collecter les projets d'évaluation avant les sessions d'étalonnage des performances

Demandez à vos managers et superviseurs de tous les départements d'achever les projets d'évaluation de leurs subordonnés directs. Une fois les projets d'évaluation achevés, les évaluateurs doivent les soumettre au département des ressources humaines ou au comité d'étalonnage.

La meilleure façon d'intégrer ce processus est d'utiliser Formulaires ClickUp pour saisir et organiser les réponses des managers. La plateforme vous permet de créer des formulaires personnalisés et de marque pour recueillir les commentaires des managers sur les performances individuelles des membres de l'équipe d'une manière structurée et objective. Vous pouvez même utiliser la logique conditionnelle pour créer des formulaires dynamiques avec des paramètres de questions basés sur les réponses.

Le plus intéressant, c'est que toutes les réponses peuvent être converties en tâches traçables et affichées en un seul endroit à l'aide de l'outil de gestion de la performance de l'entreprise Vue Tableur ClickUp . Vous pouvez même les intégrer dans vos flux de travail d'évaluation des performances par le biais de Automatisations .

Vous pouvez commencer tout de suite en personnalisant le fichier Modèle de formulaire d'évaluation par ClickUp qui comprend tous les champs de réponse standard pour l'évaluation des performances. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez en supprimer certains ou ajouter les vôtres !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Evaluation-Form-Template.png Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp /$$img/

Recueillez facilement des informations et des réponses dans ce modèle de formulaire simple

Étape 3 : Analyser les données de performance agrégées

Ensuite, un représentant des RH ou un membre du comité doit analyser les projets d'évaluation et comparer les évaluations globales des performances des différentes divisions et des différents groupes. Cette analyse est faite pour identifier les éléments suivants :

Différences dans les évaluations de groupes relatifs (par exemple, l'équipe de projet 1 par rapport à l'équipe de projet 2)

Évaluations comparatives basées sur les objets et le travail de chaque groupe

Déviations au sein d'une distribution cohérente, comme un afflux denouvelles recrues dans une équipe Vous pouvez également exploiter les données d'évaluation des performances passées de ces groupes. Comparez les évaluations historiques pour découvrir d'éventuelles tendances, comme une augmentation ou une diminution soudaine des évaluations d'un groupe. Ces résultats constitueront les principaux points de discussion lors de la réunion d'étalonnage de l'évaluation des performances.

ClickUp peut vous aider dans cette analyse grâce à son système de gestion des performances tableaux de bord visuels . Utilisez-les pour visualiser les données de performance progressives de différents groupes au moyen de diagrammes circulaires, de diagrammes à barres, de diagrammes linéaires et de dizaines d'autres visualisations. Ajoutez des cartes de données historiques et actuelles sur les performances à votre environnement de travail et découvrez des modèles d'un simple coup d'œil. 👀

Suivez les performances et la charge de travail des employés grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Étape 4 : Programmer et forfaiter la réunion

Dans l'idéal, la personne chargée des ressources humaines doit programmer la réunion d'étalonnage des performances à un moment qui convienne à toutes les parties prenantes. Elle doit avertir les participants potentiels par un e-mail décrivant les grandes lignes de la réunion :

L'objectif de la réunion d'étalonnage des performancesl'agenda de la réunion,résultats détailléset les documents à lire au préalable Lesla plate-forme et les outils de réunion à utiliser (par exemple, un tableau blanc pour le brainstorming) Modalités d'enregistrement du procès-verbal de la réunion Vous pouvez maintenant utiliser le L'affichage du Calendrier ClickUp pour vérifier l'emploi du temps des gestionnaires dans les différents services et sélectionner une heure de réunion qui vous convient. Une fois le créneau horaire choisi, utilisez la fonction Tâches ClickUp pour planifier votre réunion. Il vous suffit de créer une tâche, d'y joindre votre document d'agenda de la réunion et d'assigner la tâche à tous les responsables participants. Le logiciel envoie automatiquement une notification aux participants.

Créez une liste de tâches pour organiser toutes vos réunions et cérémonies de sprint agile dans ClickUp

Vous ne savez pas qui inviter ? Utilisez la liste de tâches Modèle de diagramme organisationnel ClickUp pour visualiser votre hiérarchie organisationnelle et identifier tous les responsables et superviseurs qui doivent contribuer aux réunions d'étalonnage.

Visualisez facilement la structure et la disposition de vos équipes avec ce modèle simple d'organigramme Tableau blanc

Vous pouvez également envoyer le Modèle de compte rendu de réunion ClickUp au preneur de notes désigné. Le modèle comprend des espaces dédiés à la liste des invités, des éléments d'action et des personnes assignées aux tâches, ce qui en fait un document de référence essentiel pour les cycles de révision à venir.

Meeting Minutes Framework Template by ClickUp pour enregistrer l'agenda, les apprentissages, les invités et d'autres détails d'une réunion

Conduite de la réunion

Le jour de la réunion, chaque manager doit se présenter avec son projet de rapport d'évaluation et les informations suivantes :

Les employés les plus performants et les moins performants de leur équipe

Les questions spécifiques à l'employé qui seront abordées au cours de la réunion

Détails des propositions de promotion, d'augmentation de la rémunération et de programmes de formation

Voici comment cela va se passer. ▶️

Cinquième étape : laisser les managers discuter de leurs rapports

L'animateur de la réunion peut commencer la réunion par une brève déclaration sur l'évaluation des performances les objectifs et les buts . Ensuite, les managers doivent intervenir pour comparer et discuter de leurs évaluations individuelles une à une. Le comité d'étalonnage est attentif aux éléments suivants :

Les incohérences dans les évaluations des performances des candidats ayant des profils de poste similaires

Les évaluations moyennes par équipe (les évaluations qui ont du sens peuvent être approuvées immédiatement)

Les employés qui ont sous-performé ou qui ont dépassé les attentes

Les évaluations exceptionnellement élevées ou basses et les raisons qui les sous-tendent

Tout au long de ces discussions, le facilitateur de la réunion doit être attentif aux signes de partialité involontaire et l'interrompre si nécessaire.

Pour que cette étape soit productive et apporte une assistance à la comparaison, les managers doivent utiliser les mêmes normes lors de la présentation de leurs évaluations. Pour ce faire, l'animateur de la réunion doit Modèle d'évaluation des performances ClickUp .

Demandez à tous vos responsables d'enregistrer et d'analyser leurs évaluations à l'aide de la structure d'examen sans fioritures du modèle. Ils peuvent noter les cibles de chaque employé, les initiatives d'amélioration personnelle et les réalisations. Ce niveau de détail permet au comité d'effectuer une évaluation de l'efficacité de l'action analyse à 360 de chaque évaluation.

Créez, modifiez et partagez vos documents en temps réel avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

ClickUp Docs assiste la modification en cours et les collaborateurs multiples, de sorte que votre équipe peut confortablement utiliser l'outil pendant la réunion.

Activités post-réunion et retour d'information

C'est l'heure du retour d'information ! À l'issue d'une réunion d'étalonnage des performances réussie, la dernière étape consiste à partager les rapports d'évaluation approuvés avec vos subordonnés directs.

Étape 7 : Partage du retour d'information et des évaluations avec les employés

Invitez tous vos subordonnés directs à une réunion d'évaluation des performances réunion en tête-à-tête et partagez les évaluations de performance avec eux. Détaillez les normes de performance et expliquez en quoi ils ne répondent pas aux attentes ou les dépassent. Motivez les employés si vous le jugez utile et indiquez-leur comment ils peuvent améliorer leurs évaluations à l'avenir.

Pour les employés qui n'ont pas fait l'affaire, vous pouvez envisager d'utiliser les Modèle de plan d'action corrective ClickUp pour les assister dans leurs efforts d'amélioration. Utilisez-le pour consigner non seulement vos commentaires, mais aussi la cause profonde des problèmes liés à leurs performances et les étapes qu'ils peuvent suivre pour les surmonter.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-375.png Modèle de plan d'action corrective ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de plan d'action corrective ClickUp pour résoudre les conflits entre différentes équipes

Une fois le cycle d'évaluation terminé, vous pouvez revoir les documents d'évaluation à tout moment dans ClickUp Docs. En outre, vous pouvez utiliser ClickUp AI pour résumer les évaluations des performances passées et les notes des réunions de calibrage avant votre prochain cycle d'évaluation des performances.

Améliorez la qualité de vos entretiens d'évaluation avec ClickUp

Si vous voulez que les évaluations de performance restent équitables et que vous conserviez vos meilleurs employés, il est crucial de bien calibrer les évaluations. Heureusement, des plateformes telles que ClickUp simplifient le processus grâce à des indicateurs de performance et de rendement modèles d'évaluation des performances des tableaux de bord et d'autres fonctionnalités utiles. S'inscrire à ClickUp et faites votre première étape vers un étalonnage efficace des examens de performance. 🤠