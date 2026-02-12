Les tendances en matière de design graphique qui permettront à votre entreprise de se démarquer en 2026

Chaque année, nous voyons de nouvelles tendances émerger dans le secteur du design et les anciennes s'estomper ; 2024 ne fait pas exception. L'IA est actuellement au cœur d'une transformation radicale, modifiant à la fois nos méthodes de création et nos styles visuels.

L'hyperréalisme 3D, la cartographie thermique et les imprimés inspirés de la nature sont quelques-unes des tendances qui vont bouleverser le paysage du design graphique en 2024. Que vous soyez un graphiste chevronné ou un débutant, c'est une période passionnante pour faire partie de ce milieu.

Cet article de blog résume les différents éléments de design qui façonnent aujourd'hui notre façon de communiquer, d'inspirer et d'interagir, et explique comment vous pouvez les mettre à profit pour l'image de marque de votre entreprise.

Mais avant d'aborder ce sujet, commençons par les bases afin de comprendre ce qu'est le design graphique et pourquoi il est essentiel d'étudier ses tendances.

Qu'est-ce que le graphisme ?

L'American Institute of Graphic Arts (AIGA®) définit le graphisme comme « l'art et la pratique consistant à planifier et à mettre en œuvre des idées et des expériences à l'aide de contenus visuels et textuels ».

Le contenu en soi peut être aussi simple qu'un logo d'entreprise (comme le « Swoosh » de Nike) ou aussi complexe que la disposition des pages d'un site web.

Aujourd'hui, presque tout le monde pratique une forme ou une autre de design graphique, qu'il s'agisse de créer une présentation pour le travail ou d'ajouter du texte à des visuels destinés aux réseaux sociaux afin de renforcer ou de transmettre un message.

L'importance d'analyser les tendances en matière de design graphique

Les tendances vont et viennent. Alors pourquoi est-il essentiel de les suivre de près ? Parce que le fait de suivre et de comprendre les tendances montre à votre public que vous êtes à l'écoute de ses goûts et de ses préférences.

Mais surtout, les tendances en matière de design graphique vous incitent à sortir des sentiers battus, notamment en expérimentant de nouvelles techniques et en fusionnant les styles anciens avec les nouveaux.

Cela vous aidera à améliorer la perception de votre marque, à être plus pertinent et à rester en phase avec votre clientèle. En suivant les tendances actuelles en matière de design graphique, vous conserverez un avantage concurrentiel dans votre secteur.

Aperçu des principales tendances en matière de design graphique

Voici les 10 principales tendances qui repoussent les limites de la créativité et de la transformation dans le domaine du graphisme cette année.

1. Fusion futuriste

Rappelant l'esthétique cyberpunk, la fusion futuriste allie des designs graphiques avant-gardistes et futuristes à une touche de familiarité. La palette de couleurs reste ancrée dans les bleus, les noirs et les bruns profonds, ponctués de violets, de roses et de cyan fluo.

Des mascottes aux logos en passant par les supports publicitaires, vous pouvez appliquer la fusion futuriste de nombreuses façons pour insuffler de la vitalité à votre marque.

Le point fort de cette tendance en matière de design graphique réside dans sa capacité à réunir divers éléments interactifs pour créer quelque chose de nouveau et d'avant-gardiste, comme le montre la pochette d'album ci-dessous :

L'illustration utilise des formes fluides plutôt que géométriques et un mélange de tons froids avec une figure holographique contrastante au centre. Elle suggère une influence numérique ou technologique, une caractéristique du futur design fusionnel.

2. L'hyperréalisme 3D

Cette tendance en matière de design graphique met l'accent sur des images à la fois réalistes et surréalistes, souvent créées à l'aide de techniques de modélisation et de rendu 3D.

Il intègre des formes abstraites et organiques, des couleurs vives, des caractères excentriques et des polices de caractère expérimentales pour créer des images qui semblent tout droit sorties de films comme Dune ou Blade Runner.

La refonte de l'image de marque de Reddit pour 2024 incarne cette tendance avec sa mascotte en 3D et son logo symbolique.

via Reddit

L'hyperréalisme 3D est particulièrement utile lorsque les graphistes souhaitent transmettre simultanément les multiples facettes d'un message, ce qui permet de toucher un large public.

Cela crée une impression d'étrangeté ou de « bizarrerie » que vous avez peut-être remarquée dans certaines des dernières tendances et campagnes de mode.

Découvrez les illustrations surréalistes de l'illustratrice Nico Ito pour le sac à main Gucci Bamboo 1947. Son œuvre est un collage vivant mêlant fantaisie et réalité, associant un sac à main de luxe photoréaliste à un décor d'un autre monde, incarnant à la perfection l'essence de l'hyper-surréalisme 3D.

via Harpers Bazaar

Compte tenu de la manière dont les outils de conception basés sur l'IA, tels qu'AutoDraw et Designs.ai, ont aidé les designers à repousser les limites de l'expérimentation visuelle, l'hyperréalisme 3D est une tendance qui continuera à gagner en popularité.

3. Cartographie thermique

La cartographie thermique utilise des dégradés de couleurs pour représenter visuellement la densité ou l'intensité des données. Elle est utilisée dans la conception de l'expérience utilisateur (UX), la conception web et l'infographie pour mettre en évidence les zones d'intérêt ou d'activité dans des environnements riches en données.

Mais aujourd'hui, cette technique a progressivement trouvé des applications au-delà de ses origines conventionnelles dans la visualisation de données. Aujourd'hui, les designers créent des visuels captivants qui imitent l'intervalle dynamique de l'intensité thermique et transmettent un message de manière subtile à l'aide de dégradés de couleurs et de textures.

Par exemple, sur une affiche de promotion, vous pourriez mettre en valeur les zones susceptibles d'attirer davantage l'attention ou de susciter une réaction à l'aide de couleurs chaudes comme le rouge et l'orange. À l'inverse, les zones moins importantes sont représentées par des couleurs plus froides, comme le bleu et le vert.

La cartographie thermique permet d'attirer l'attention du public sur les zones clés du design sans recourir à des repères visuels évidents.

4. Visuels inclusifs et combinaisons de couleurs accessibles

Bien que la diversité et la représentation devraient être une norme dans le secteur, et non un choix, elles font une percée en 2024.

Le graphisme inclusif consiste à créer du contenu visuel accessible et utilisable par tous, quelles que soient leurs capacités.

Le design inclusif garantit que chacun puisse interagir de manière significative avec le contenu, y compris les personnes souffrant de handicaps visuels, auditifs, cognitifs et moteurs. Il célèbre également un éventail plus large de races, de genres, d'ethnies et de morphologies.

Un exemple classique est la bibliothèque d'émojis de Google, qui comprend désormais un intervalle de teints de peau, de coiffures et d'expressions de genre.

via Google Fonts

De plus, les designers accordent la priorité à l'accessibilité en adoptant des palettes conformes aux directives WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Cela garantit une visibilité élevée pour les personnes atteintes de daltonisme.

Mais la tendance à l'accessibilité ne s'arrête pas aux écrans de bureau. Elle propose également des modes clair et sombre ainsi que différents niveaux de Zoom pour les écrans mobiles. Cela garantit que les informations restent lisibles, quelles que soient les préférences des utilisateurs et les différentes plateformes.

L'année dernière, la campagne « Live There » d'Airbnb a misé sur un contraste marqué entre les éléments au premier plan et ceux en arrière-plan, rendant ainsi le contenu lisible pour les personnes malvoyantes.

via Dexigner

La tendance à l'inclusivité et à l'accessibilité reconnaît le pouvoir du design à susciter l'empathie, la compréhension et un sentiment d'appartenance à l'échelle mondiale.

5. Une esthétique inspirée de la nature

Les gens étant plus sensibles que jamais aux problèmes et aux causes environnementales, l'engouement pour les motifs et les textures naturels ne cesse de croître. Mais il ne suffit plus aux marques d'ajouter ou d'intégrer la couleur verte dans leurs designs pour montrer qu'une entreprise « passe au vert ».

L'esthétique inspirée de la nature occupe désormais le devant de la scène, avec des images de fleurs et de plantes, de ciels bleus, de textures de bois, d'aquarelles et de motifs animaliers comme les imprimés zébrés, qui sont à la mode dans une tendance charmante du design graphique.

Dans le domaine de l'emballage, par exemple, on observe une évolution vers des designs plus épurés et plus naturels, qui mettent l'accent sur des palettes de couleurs respectueuses de l'environnement et des matériaux recyclés.

La campagne « Botanical Beauty » d'Yves Rocher met parfaitement en valeur des motifs inspirés de la nature dans un design serein et botanique. La marque utilisant des ingrédients naturels dans ses produits de beauté, elle a lancé des boîtes arborant des illustrations de plantes à l'aquarelle.

via Ad Forum

Bien sûr, il s'agit là d'une tendance du design graphique qui ne s'applique pas à tous les secteurs. Cependant, le design d'emballage dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques et la médecine peut certainement tirer parti de la puissance et de la beauté de la nature.

6. L'esthétique du collage multimédia

Cette approche artistique mêle formes, images, couleurs vives et textures pour créer des compositions stimulantes. Les collages, par exemple, permettent des créations spontanées et imprévisibles qui peuvent trouver un écho profond auprès du public.

Nous voyons des artistes mélanger des influences culturelles pour créer des références interculturelles vibrantes, avec des visuels époustouflants qui évoquent la nostalgie dans leurs collages numériques, tandis que d'autres créent des paysages surréalistes avec des éléments psychédéliques.

via African Digital Art

Qu'il s'agisse d'une mosaïque numérique ou d'une œuvre d'art artisanale réalisée par découpage et collage, les techniques mixtes organisées en disposition de collage placent une esthétique unique et séduisante au premier plan des tendances du design graphique.

7. Rétro-futurisme

En graphisme, le style rétro a toujours été à la mode. Ces dernières années, on a assisté à un engouement croissant pour l'esthétique vintage et les touches rétro-futuristes faisant référence aux années 70, 80 et 90.

Cette tendance en matière de design graphique fait revivre le charme des finitions texturées, des couleurs vives et de la typographie classique avec des polices de caractère telles que Lobster, Metropolis et Pacifico.

Les entreprises exploitent le potentiel de cette tendance de manière innovante pour captiver leur public, différencier leur marque et raconter une histoire captivante.

On y trouve notamment des publicités mettant en scène des voitures de collection volant dans un paysage urbain futuriste ou des mannequins vêtus de tenues vintage dans un contexte d'exploration de l'espace, mêlant nostalgie et futurisme pour un impact visuel puissant.

via Midjourney sur Reddit

Le rétrofuturisme transcende les fossés générationnels et exprime de manière unique la complexité, la simplicité, l'innovation et la tradition.

8. Pixels rétro

Vous vous souvenez des graphismes des consoles Nintendo, Sega Genesis et Atari 2600 ? Mêlant des éléments de style pixel 8 bits, les premiers jeux comme Super Mario et Pac-Man ont été les favoris incontestés de tous dans les années 80 et 90. Le style visuel pixélisé fait son grand retour.

via Nintendo

Aujourd'hui, les designers utilisent des logiciels de conception de jeux vidéo avancés pour associer des visuels en blocs, des palettes de couleurs restreintes et des designs distinctifs basés sur des grilles, afin d'évoquer la nostalgie et la simplicité.

Cependant, seules certaines entreprises peuvent mettre en œuvre cette tendance avec succès. Mais quelques marques populaires misent sur le look et l'ambiance « rétro ».

Lacoste, par exemple, a revisité son logo emblématique, le crocodile, en lui donnant un aspect pixélisé, en collaboration avec Minecraft, créant ainsi une collection de vêtements et d'accessoires inspirée de l'esthétique du jeu.

D'autre part, Minecraft a introduit dans ses jeux virtuels des éléments spéciaux tels que des tenues de la marque Lacoste et une carte spécialement conçue appelée « Croco Island ».

Cet exemple montre comment les pixels rétro ont rehaussé l'essence créative des deux marques et créé des expériences immersives qui ont comblé le fossé entre le réel et le numérique.

9. Typographie expérimentale

Cette tendance en matière de design graphique mise sur une utilisation imaginative des dispositions, des polices et des formes de lettres, et donne naissance à des polices de caractère expérimentales très sympas.

Contrairement à la typographie traditionnelle, qui met principalement l'accent sur la cohérence et la lisibilité, notamment dans la presse écrite et les médias numériques, la typographie expérimentale privilégie le traitement des lettres et des mots comme des formes d'art à part entière.

L'image ci-dessous est un exemple parfait de la manière dont nous percevons les lettres et le texte et interagissons avec eux.

via The Designest

La sculpture de la lettre « Y » réinvente un caractère typographique en tant qu'objet tridimensionnel. Elle associe des formes abstraites à d'autres matériaux (les coquilles d'œufs) et substances (le liquide turquoise).

Il intègre harmonieusement des éléments industriels dans une approche ludique de l'imagerie de synthèse, invitant le public à considérer la lettre sous un nouveau jour, au-delà de sa place dans l'alphabet ou dans une police de caractères.

Il ne fait aucun doute que la typographie expérimentale apporte une touche unique au graphisme, qui suscite autant la réflexion qu'elle captive le regard.

10. L'anti-design

L'« anti-design » est la dernière chose à laquelle on s'attendrait dans une liste des tendances du design graphique. Mais pour de nombreux designers, c'est l'esthétique de prédilection.

L'anti-design est une approche moderne qui cherche à repousser les limites du design. Il se caractérise par son goût pour les dispositions chaotiques, les couleurs contrastées et une typographie non conventionnelle, souvent discordante.

L'anti-design remet en question les attentes du public et suscite une réaction plus émotionnelle ou contemplative en proposant une alternative aux normes de conception établies. Il s'inspire souvent des mouvements artistiques d'avant-garde, tels que le dadaïsme ou le brutalisme.

Bien qu'il ne soit pas toujours adapté à toutes les applications, l'anti-design a trouvé sa place dans des contextes artistiques, culturels et commerciaux spécifiques où l'objectif est de faire passer un message fort ou de remettre en question les normes.

Le rôle des technologies de pointe dans la forme des tendances du design graphique

Les principales tendances en matière de design graphique évoluent souvent de pair avec la technologie. Dans ce domaine, la technologie influence à la fois le processus de conception et les créations finales. Alors, quelles technologies ont le potentiel de faire évoluer la communication visuelle et le design en 2024 ? Découvrons-le.

1. IA générative

Imaginez un outil qui comprend votre intention créative, vous propose des palettes de couleurs en fonction de votre public cible et crée des moodboards inspirés de vos références. C'est exactement ce que fait l'IA générative.

Il exploite des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique (ML) pour générer des images, des motifs, des dispositions et des éléments de design. De plus, il permet l'automatisation du redimensionnement des images, de la suppression des arrière-plans et de la correction des couleurs, ce qui libère les équipes de conception pour qu'elles puissent se concentrer sur d'autres tâches, telles que l'élaboration de stratégies.

Les générateurs d'art basés sur l'IA, tels que DALL-E, Midjourney et Jasper Art, ont surpris les designers professionnels par leur capacité à transformer du texte en images réalistes.

via Midjourney

Elles rationalisent les flux de travail et sont une source d'inspiration. Et oui, contrairement à ce que l'on croit souvent, l'IA n'est pas là pour nous voler nos emplois, mais pour devenir l'assistant idéal du designer.

2. Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV)

Bien que les technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) existent depuis quelques années, elles sont présentées comme la prochaine grande révolution dans le domaine du graphisme, et ce à juste titre. Les directeurs artistiques utilisent la RA pour créer des campagnes publicitaires uniques et interactives qui renforcent l'engagement du public et constituent un véritable régal pour les yeux.

Par exemple, les panneaux d'affichage ou les affiches peuvent déclencher des expériences de marque immersives directement depuis l'appareil mobile d'un utilisateur, comme des essayages virtuels ou des jeux interactifs. La réalité augmentée (RA) permet de superposer des informations numériques sur des espaces physiques, facilitant ainsi la visualisation de projets d'architecture ou de décoration d'intérieur.

L'application IKEA Place, par exemple, permet aux utilisateurs de placer des modèles 3D de produits IKEA dans leur environnement à l'aide de l'appareil photo de leur smartphone.

via IKEA

D'autre part, la réalité virtuelle permet aux designers de créer des environnements totalement immersifs pour les jeux, les évènements virtuels ou les simulations. Cela va de la visite architecturale réaliste aux paysages fantastiques destinés au divertissement.

La réalité virtuelle offre de nouvelles opportunités en matière de conception d'expérience utilisateur, obligeant les designers à prendre en compte la navigation spatiale, l'interaction 3D et les expériences multisensorielles dans leurs créations.

3. Conception et impression 3D

Collectivement appelés « fabrication additive », la conception et l'impression 3D consistent à créer des objets solides en trois dimensions à partir d'un fichier numérique.

Le processus commence par la conception 3D, où les designers utilisent des logiciels spécialisés pour modéliser des objets en trois dimensions. Ce modèle numérique sert de plan à l'imprimante 3D.

Le processus d'impression consiste à superposer des matériaux tels que du plastique, du métal ou de la résine là où cela est nécessaire, en fonction de la conception numérique, afin de construire l'objet en 3D.

La conception et l'impression 3D réduisent les déchets et permettent de créer des formes plus complexes et personnalisées qui ne seraient peut-être pas réalisables avec d'autres techniques de fabrication.

Ces dernières années, cette tendance s'est étendue à de nouveaux secteurs tels que la biomédecine, où elle est utilisée pour la conception et l'impression de prothèses personnalisées et l'ingénierie tissulaire, ainsi que dans le secteur de la construction, où elle sert au prototypage et à la fabrication d'éléments de construction.

Comment gérer votre équipe de graphisme

Nous espérons que ces tendances en matière de design graphique aideront votre équipe de conception à trouver de nouvelles sources d'inspiration pour son travail créatif.

Cependant, se contenter de puiser de l'inspiration est loin d'être suffisant. De la recherche d'idées innovantes à l'interprétation des briefs de conception, en passant par la création de designs uniques qui trouvent un écho auprès de votre public cible, votre équipe de conception assume de nombreuses responsabilités.

Vous avez besoin des bons outils et des bonnes stratégies pour améliorer la productivité des designers et atteindre les objectifs de l'équipe. Voici comment vous y prendre.

1. Établissez des directives et des objectifs clairs en matière de design

Téléchargez ce modèle Organisez tous les éléments de votre identité de marque en un seul endroit grâce au modèle de charte graphique ClickUp.

Des directives de marque clairement définies et une identité visuelle distincte permettent de garantir que tous vos projets de design restent en phase avec l'esthétique de votre marque.

Ces directives doivent englober les palettes de couleurs, les polices de caractère, la typographie et l'« identité visuelle » globale de votre marque afin d'aider votre équipe de conception à comprendre la vision et les objectifs que vous vous efforcez d'atteindre.

Par exemple, un guide de style complet pour un nouveau projet de branding détaillerait la palette de couleurs, les choix de polices de caractère, l'utilisation du logo et les styles d'images.

Cela pourrait servir de référence pour tous les travaux de conception connexes, garantissant ainsi la cohérence entre les différents éléments de conception et les différentes plateformes.

Utilisez le modèle de charte graphique ClickUp pour rendre ce processus rapide et simple.

Téléchargez ce modèle Le modèle de Tableau blanc pour le brief de conception sert à organiser la réunion de lancement d'un projet de conception. Remplissez et partagez facilement les détails du projet, tels que les demandes du client, les objectifs, etc.

Utilisez le modèle de Tableau blanc ClickUp Design Brief pour créer une liste des demandes des clients, des objectifs, du marché cible, des points forts de la marque et des références en un seul endroit.

Pour que l'ensemble de votre équipe puisse accéder au guide de style actualisé de votre marque, enregistrez-le dans un environnement de travail collaboratif avec ClickUp Docs.

2. Encouragez l'organisation régulière de sessions de brainstorming

Dans tout champ créatif, il est essentiel d'avoir la liberté d'étudier les tendances, d'échanger des idées avec ses pairs et de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins des entreprises.

Pour stimuler la créativité de votre équipe de conception, pensez à organiser une « heure créative » hebdomadaire, au cours de laquelle les membres pourront présenter un concept de design, discuter de nouveaux outils de conception web ou partager un portfolio inspirant qui suscite leur intérêt.

Les tableaux blancs ClickUp sont extrêmement utiles pour collaborer en temps réel. Faites du brainstorming, ajoutez des notes et des images, et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif. Vous pouvez ajouter du contexte à votre travail en créant des liens vers des tâches, des fichiers, des documents ClickUp et bien plus encore pour faire avancer les choses.

Regroupez toutes vos idées au même endroit et travaillez-y avec votre équipe à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Une atmosphère qui favorise la génération d'idées de design variées renforce la cohésion de l'équipe et facilite la collaboration.

Utilisez des modèles de graphisme pour guider votre équipe vers la bonne direction créative.

3. Mettre en œuvre des techniques efficaces de gestion de projet

Lors de la gestion de projets de design, quelle que soit leur taille, un système de processus solide peut guider votre équipe de la conception à la réalisation et garantir qu'aucun détail ne soit négligé.

Les équipes de conception efficaces utilisent des logiciels de collaboration en conception pour assurer le suivi des échéances, définir les responsabilités et garantir la bonne progression des projets.

Partagez des documents avec les membres de votre équipe dans la tâche ClickUp et recueillez leurs commentaires sur les ressources graphiques sans jamais quitter ClickUp

Le logiciel de gestion de projet de conception ClickUp offre une plateforme centralisée pour collecter et organiser les demandes et les priorités en matière de conception, donner et recevoir des commentaires sur les designs, et rationaliser vos flux de travail de conception. Il offre également aux responsables une vue d'ensemble complète des échéanciers et des missions attribuées à l'équipe.

Obtenez un aperçu des disponibilités de chacun, découvrez sur quoi travaille chaque membre et définissez les priorités individuelles et collectives au sein de votre équipe de conception.

Combiné au suivi du temps, aux rapports de sprint et à la vue Charge de travail, cet outil vous permet de mener à bien n'importe quel projet de conception de manière efficace et facilite grandement les validations et les retours d'information.

4. Fournir des possibilités d'apprentissage et de développement continus

Le graphisme est un champ en constante évolution. Encouragez votre équipe à se tenir informée des dernières tendances en matière de design et des nouveaux logiciels en lui donnant accès à des cours en ligne, des ateliers et des webinaires, et encouragez-la à passer des certifications en design.

Vous pourriez allouer un budget de formation et de développement permettant aux membres de l'équipe de s'inscrire à des cours en ligne sur des plateformes telles qu'Udemy ou Skillshare, et encourager les graphistes seniors à participer à des séminaires sur le leadership. Vous pouvez également organiser un atelier trimestriel au cours duquel un expert externe enseignera à l'équipe de nouvelles techniques de conception ou l'utilisation de nouveaux logiciels, tels que des outils de design thinking.

Téléchargez ce modèle Le modèle de portfolio de design de ClickUp vous permet de créer plus facilement que jamais un portfolio professionnel qui se démarque.

De plus, encouragez vos designers à mettre en avant leurs compétences et leurs réalisations grâce à des portfolios mis à jour. Le modèle de portfolio de design ClickUp est idéal pour cela. Il aide les designers à présenter leurs projets de manière visuellement attrayante.

5. Mettez en place des sessions régulières de retour d'expérience et d'évaluation

Téléchargez ce modèle Le modèle de révision de conception de ClickUp est conçu pour aider les équipes à rationaliser leurs processus de révision

Organisez toutes les deux semaines des sessions individuelles et d'équipe pour faire le point sur les projets en cours. Ce processus de communication bidirectionnel permet aux membres de l'équipe d'exprimer leurs idées et leurs préoccupations, contribue à maintenir la qualité du travail et permet de résoudre rapidement les goulots d'étranglement.

Le modèle de révision de conception de ClickUp peut vous aider à y parvenir efficacement. Il permet à toutes les parties prenantes d'être sur la même longueur d'onde concernant les décisions de conception et offre aux équipes un processus cohérent pour évaluer et approuver les conceptions.

Parallèlement, organisez des réunions individuelles mensuelles pour discuter de la progression de chacun, des objectifs de carrière et de toute aide personnelle dont ils pourraient avoir besoin.

Graphistes, prêts à captiver en 2024 ?

Cette année s'annonce en effet passionnante pour le design, l'accent étant mis sur l'originalité et la singularité des marques.

Les designers et les marques sont prêts à interagir et à communiquer de manière innovante avec leur public.

Les technologies émergentes telles que la IA et la RA/RV continueront à faire leur part pour accélérer l'innovation en matière de design et la communication visuelle complexe.

Planifiez, mettez en œuvre et atteignez vos objectifs de conception aussi efficacement que possible grâce aux derniers outils et techniques de conception.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et faites de chaque projet de design une réussite !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelles sont les principales tendances en matière de design graphique pour 2024 ?

Parmi les principales tendances du design graphique en 2024, on retrouve la fusion futuriste, l'hyperréalisme 3D, la cartographie thermique, l'inclusivité et l'accessibilité, l'esthétique inspirée de la nature, l'esthétique du collage multimédia, le rétrofuturisme, les pixels rétro, la typographie expérimentale et l'anti-design.

2. Quelles sont les formes tendance en 2024 ?

En 2024, le graphisme et les graphistes s'éloignent des formes géométriques rigides pour adopter des formes plus fluides et abstraites. Les courbes et les formes organiques remplacent les lignes droites. On observe également une tendance vers des images vectorielles aux couleurs terreuses et vers la 3D gonflable, qui imite l'aspect d'objets gonflés aux surfaces douces et moelleuses, un clin d'œil aux tendances de design axées sur la technologie.