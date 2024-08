Les 10 meilleurs logiciels de conception de jeux en 2024

Vous avez déjà eu un concept de jeu qui mijote dans votre tête depuis longtemps ? Imaginez que vous puissiez donner vie à cette idée ! Aujourd'hui, le pouvoir de créer votre propre jeu vidéo est au bout de vos doigts, même si vous n'êtes pas un as du codage. 🧙

Pourtant, le développement d'un jeu numérique réussi n'est pas une promenade de santé. Il nécessite un forfait minutieux, une collaboration d'équipe et une compréhension approfondie de votre base de joueurs et de vos perspectives d'engagement. Mais les créateurs de jeux ne reculent jamais devant un défi, le font-ils ?

Heureusement, vous trouverez de nombreux outils logiciels de conception de jeux pour planifier, construire, tester et déployer efficacement toutes sortes de jeux vidéo, tous genres confondus.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures solutions logicielles de conception de jeux pour stimuler votre créativité, créer des designs époustouflants et transformer vos rêves de jeux en réalités pixelisées.

Que faut-il rechercher dans les outils logiciels de conception de jeux ?

Les logiciels de conception de jeux vidéo comprennent des outils essentiels pour le forfait et la forme du concept, de la structure, des mécanismes, du déploiement et de la gestion d'un jeu vidéo. Ils facilitent le brainstorming, la documentation et la création de prototypes pour les concepteurs de jeux.

Les logiciels de développement de jeux vidéo, quant à eux, permettent de transformer les plans et les concepts en jeux entièrement jouables.

La plupart des solutions de création de jeux assistent à la fois la conception et le développement. Voici quelques caractéristiques importantes à rechercher dans une application souhaitable :

Facilité d'utilisation : Le produit doit présenter une interface conviviale pour les débutants comme pour les développeurs expérimentés

: Le produit doit présenter une interface conviviale pour les débutants comme pour les développeurs expérimentés Évolutivité multi-plateforme : Il devrait assister les tests et l'expédition des jeux sur toutes les plateformes, y compris les appareils mobiles, les consoles, les PC et la VR/AR

: Il devrait assister les tests et l'expédition des jeux sur toutes les plateformes, y compris les appareils mobiles, les consoles, les PC et la VR/AR Capacités graphiques : vous devez disposer d'un tableau blanc numérique, d'un organigramme et d'une interface graphiqueoutils de Révision pour créer des effets graphiques de haute qualité avec un rendu 2D/3D

: vous devez disposer d'un tableau blanc numérique, d'un organigramme et d'une interface graphiqueoutils de Révision pour créer des effets graphiques de haute qualité avec un rendu 2D/3D Préférences en matière de programmation: Le logiciel doit s'aligner sur vos compétences en matière de codage et assister les langages de programmation pertinents ou permettre des options sans codage

Le logiciel doit s'aligner sur vos compétences en matière de codage et assister les langages de programmation pertinents ou permettre des options sans codage Gestion des ressources et des projets: Le logiciel doit disposer d'un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer efficacement les ressources du jeu, telles que les fichiers sonores, les modèles, les story-boards et les textures, et de gérer les tâches du projet

Synchronisation des équipes: Le logiciel idéal devrait offrir des fonctionnalités de collaboration telles que le contrôle des versions et le partage des actifs, des outils d'automatisation et la fourniture de contenu sur le cloud pour rationaliser les flux de travail de l'équipe

Les 10 meilleurs logiciels de conception et de développement de jeux à utiliser en 2024

Nous sommes ici avec une sélection des meilleurs logiciels de conception de jeux pour rendre votre voyage créatif plus fluide qu'un glissement de joystick. 🕹️

Vérifions leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs options de prix.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

ClickUp est l'outil ultime tout-en-un pour rationaliser les projets de conception et de développement de jeux. Ce logiciel convivial vous aide à forfaiter, suivre et d'exécuter chaque étape du projet à la perfection. ✨

La plateforme est dotée d'un système complet de de fonctionnalités pour superviser l'ensemble du cycle de vie du projet. Faites adhérer votre équipe de conception à Tableaux blancs ClickUp et simplifie le brainstorming collaboratif grâce à des toiles personnalisables, Cartes mentales , Diagrammes UML des notes autocollantes, des éléments multimédias, et les feuilles de route des projets .

Transformer les objets du Tableau blanc en Tâches ClickUp d'un simple clic, ou enregistrez-les dans votre base de connaissances en tant que Documents ClickUp . La plateforme Affichage du chat est idéale pour les discussions d'équipe par le biais de fils de discussion, d'émojis, de commentaires et de mentions.

Un autre outil créatif que vous adorerez est la fonction ClickUp AI , un outil polyvalent d'aide à la décision pour les assistant d'écriture qui génère des idées de contenu de jeu vidéo, des échéanciers de déploiement, des interactions scénarisées ou des dialogues de PNJ, et bien plus encore !

Avec Modèles ClickUp vous pouvez obtenir toutes sortes de modèles pour la conception de jeux, le mappage conceptuel, le développement et le déploiement. Par exemple, essayez le modèle Modèle de document de conception de jeu ClickUp à :

Rédiger un concept de jeu Identifier les styles visuels et thématiques souhaités Définir les systèmes à utiliser pour le développement, la conception et la livraison finale du jeu

Imaginez les mécanismes, le scénario et d'autres détails de votre jeu, et repérez les défauts de conception potentiels grâce au modèle de document de conception de jeu ClickUp Modèle de document de conception ClickUp se double d'une fonction efficace de outil de gestion de produit efficace . Encourager la transparence de l'équipe en organisant un retour d'information en temps réel et le flux de travail Révision et gardez vos collaborateurs alignés sur les objets du projet . Remerciements à ClickUp Sprints vous pouvez rationaliser vos backlogs et optimiser le processus de production processus de prise de décision avant le lancement du jeu.

Affichez une vue d'ensemble des flux de travail de développement de jeux sur Tableaux de bord ClickUp clickUp Dashboards, un espace personnalisable avec plus de 15 affichages et des outils de rapports.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités IA sont limitées aux forfaits payants

L'application mobile ne fait pas partager toutes les fonctions des applications web et bureau

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Construire 3

Via : Construire 3 Construct 3 est un jeu outil de développement adapté à ceux qui n'ont aucune expérience en matière de code. Il offre une interface graphique complète pour la création de jeux par glisser-déposer.

Bien que l'outil ne nécessite pas de programmation, il vous permet de vous plonger dans le JavaScript pour un développement de jeu plus avancé. Créez une version jouable de votre concept en un rien de temps grâce au prototypage rapide.

Construct 3 est conçu pour créer des jeux 2D simples. Les concepteurs de jeux utilisent l'outil pour incorporer des éléments 3D dans les jeux en utilisant l'élévation Z pour manipuler la position verticale des objets ou des couches 2D sur l'axe Z. Élevez votre travail en utilisant la distorsion de maillage 3D et en ajustant le point de fuite pour qu'il corresponde à votre vision artistique. 🖼️

Passez en toute transparence de la conception du jeu à l'animation à l'aide de l'barre d'échéancier et utilisez le graphique de scène pour établir des hiérarchies d'objets qui permettent de synchroniser les mouvements, la mise à l'échelle et la rotation.

Les meilleures fonctionnalités de Construct 3

Outil basé sur le web avec un mode hors ligne

Interface conviviale pour les logiciels de conception de jeux

Permet un prototypage rapide

assistance à la conception en 2D et 3D

Assistance à l'exportation vers HTML5, Android, iOS, Windows et Mac

Limites de Construct 3

L'interface utilisateur actuelle peut rendre difficile le développement d'un jeu sans codage

Il pourrait y avoir plus de tutoriels

Prix de Construct 3

Personnel: $59.99/mois par utilisateur

$59.99/mois par utilisateur Business: $199/mois par utilisateur

$199/mois par utilisateur Éducation: 14,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4/5 (20+ commentaires)

4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

3. GameSalad

Via : GameSalad Passez du mode joueur au mode créateur sans effort avec GameSalad, un logiciel convivial de conception de jeux vidéo 2D artisanaux. 🎮

Il donne à chacun, quelle que soit son expérience en matière de code, les moyens de donner vie à ses idées de jeu. Créez votre premier jeu en quelques heures grâce à des fonctionnalités simplifiées de glisser-déposer et d'un seul clic qui accélèrent le développement des jeux. Cette accessibilité fait de GameSalad un excellent outil pédagogique pour enseigner les bases de la conception de jeux.

GameSalad est doté de fonctionnalités clés telles que l'In-App Previewer pour tester la logique et les comportements du jeu. Il assiste la publication multiplateforme sur différents appareils, notamment iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 et Mac. De plus, les développeurs peuvent publier instantanément des jeux sur GameSalad Arcade, qui fonctionne en HTML5.

GameSalad meilleures fonctionnalités

Plate-forme sans code

Convient à l'enseignement de la pensée computationnelle en classe

Fonctionnalités de création de jeux faciles à comprendre pour les développeurs

Assistance technique de qualité

Interface glisser-déposer

Limites de GameSalad

Crash occasionnel sur les grands projets

Fonctionnalités limitées par rapport à des outils similaires

Prix de GameSalad

GameSalad Basic: jusqu'à 17 $/mois

jusqu'à 17 $/mois GameSalad Learn@Accueil: 8 $/mois

8 $/mois GameSalad Pro: jusqu'à 25 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

4.4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (20+ avis)

4. Blender

Via : Blender Si vous êtes à la recherche d'un logiciel gratuit de modélisation 3D, Blender est votre chevalier en armure étincelante ! 🛡️

Il fait partie des meilleurs outils de modélisation 3D open-source, offrant gratuitement une suite complète de fonctionnalités pour la modélisation, l'animation, le rendu, le compositing et le suivi des mouvements.

Blender va au-delà de la modélisation et de l'animation grâce à sa fonctionnalité de simulation, qui permet aux utilisateurs de créer divers effets tels que de la fumée, du feu et des fluides. D'autres outils uniques incluent Grease Pencil pour l'animation 2D et un moteur de rendu pour des visuels ultra-réalistes.

Vous avez également accès à des fonctionnalités de modification vidéo et de VFX, telles qu'un compositeur intégré et le suivi de caméra, ce qui en fait une solution tout-en-un pour la création de contenu 3D et la post-production.

En outre, Blender dispose d'une interface personnalisable avec des dispositions, des couleurs, des tailles et des caractères ajustables. Exploitez la puissance de centaines de modules complémentaires créés par la communauté ou créez les vôtres à l'aide de l'API Python conviviale de Blender.

Les meilleures fonctionnalités de Blender

Logiciel de modélisation 3D gratuit

Sculpture numérique

Outils de rigging et d'animation de haute qualité

Compatible avec Windows, macOS et Linux

Limites de Blender

Capacités limitées de modification en cours de vidéo

La plateforme peut sembler trop complexe pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Blender

**Free

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (800+ commentaires)

5. Godot

Via : Godot Godot est le moteur de jeu que vous attendiez, que vous soyez un débutant ou un programmeur expérimenté. Il est entièrement gratuit et open source sous la licence MIT. 😁

Le moteur Godot est polyvalent, il assiste la création de jeux en 2D et en 3D. Ce qui le distingue, c'est l'attention méticuleuse qu'il porte à la conception 2D dès le départ, ce qui permet d'améliorer les performances, de réduire les pépins et de rationaliser le flux de travail.

Le logiciel utilise une approche distinctive basée sur les scènes pour la conception, où chaque "scène" combine des éléments de jeu tels que des sprites, des sons et des scripts. Emboîtez vos scènes ou créez une hiérarchie pour faciliter l'organisation et les modifications en cours.

Le système de glisser-déposer convivial de Godot et l'outil de script intégré appelé GDScript (similaire à celui de Python) rendent la plateforme facile à suivre pour les débutants.

En outre, Godot permet la personnalisation et l'optimisation pour des projets spécifiques, à condition que vous ayez de solides connaissances en C++.

Les meilleures fonctionnalités de Godot

Compatible avec Windows, Mac, Linux, Android, iOS et HTML5

Langage de script intégré

Facile à apprendre

Assistance à la plateforme .NET

Nombreuses liaisons linguistiques (pour Rust, Nim, Python, JavaScript, etc.)

Limites de Godot

Documentation officielle limitée

La logistique d'assistance pourrait être améliorée

Prix de Godot

Gratuit

Godot évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (20+ critiques)

4.5/5 (20+ critiques) Capterra: 4.5/5 (10+ commentaires)

6. Moteur Unreal

Via : Moteur Unreal Unreal Engine, développé par Epic Games, est un logiciel de conception de jeux qui règne en maître dans le monde des studios de jeux AAA. Il a propulsé des titres à succès comme Fortnite, BioShock, Borderlands et Dishonored. 👾

La solution offre des fonctionnalités telles que le rechargement à chaud, des aperçus instantanés du jeu, des outils cinématiques, des effets de post-traitement, l'assistance de l'IA et une vaste bibliothèque d'actifs. Avec le plugin MetaHuman, vous pouvez créer des humains numériques de haute qualité avec des cheveux et des vêtements, y compris huit niveaux de détail pour un réalisme de caractère de jeu de nouvelle génération.

Il offre un contenu visuel époustouflant avec un rendu basé sur la physique, des ombres dynamiques, des reflets réalistes, de puissants outils d'éclairage et un éditeur de matériaux flexible.

Unreal Engine offre un accès gratuit à son code source C++ achevé, ce qui permet aux utilisateurs d'étudier, de personnaliser, d'étendre et de déboguer le moteur. Son architecture client/serveur évolutive et éprouvée facilite l'installation de projets multijoueurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Unreal Engine

Assistance à l'exportation vers les ordinateurs, les appareils mobiles, les consoles de jeu et les VR

Accès complet au code source

Tutoriels pour faciliter l'apprentissage

Une API C++ robuste

Blueprints personnalisés pour créer une logique de jeu sans avoir à coder

Les limites d'Unreal Engine

Assistance limitée de la part de la communauté et du moteur

Nécessite un ordinateur robuste pour travailler correctement

Prix d'Unreal Engine

**Free

Unreal Engine évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

7. GameMaker

Via : GameMaker GameMaker est un outil polyvalent qui accueille tout le monde sur son terrain de jeu créatif, des débutants et créateurs indépendants aux professionnels chevronnés. 🎨

Il dispose d'un système de script visuel intuitif pour ceux qui préfèrent ne pas coder tout en offrant des options de programmation pour des personnalisations plus poussées. Choisissez entre les options GML Code ou Visual pour créer des jeux en 2D. Vous disposez également d'outils pour la programmation, la conception des niveaux, le son et la compilation.

La fonctionnalité Éditeur de salle est assortie d'options permettant d'activer la simulation physique, de gérer des les outils de conception et de paramétrer les commandes de la caméra. Créez des objets personnalisés grâce à Object Editor, et réorganisez votre espace de travail en fonction de votre projet.

Libérez votre créativité en créant ou en important vos propres arrière-plans, animations de caractères et sprites, ou utilisez la fonctionnalité Éditeur d'images pour modifier et gérer vos ressources de jeu 2D personnelles.

GameMaker possède de nombreuses fonctionnalités avancées telles que le contrôle de la source, les achats in-app, le réseau multijoueur et les extensions tierces.

Meilleures fonctionnalités de GameMaker

Exportation vers Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, etc.

Convivialité pour les débutants

Analyse en temps réel

Fonctionnalités de modification en cours

Fonctionnalité de débogage pour identifier les erreurs

Limites de GameMaker

Nécessite généralement la maîtrise du langage de script

Fonctions limitées pour les projets 3D

Prix de GameMaker

Free (gratuit)

(gratuit) Creator: 4,99$/mois

4,99$/mois Indie: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Enterprise: 79,99 $/mois

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (90+ avis)

8. Unité

Via : Unité Unity est l'une des solutions de conception de jeux les plus utilisées, mise en œuvre dans des titres populaires tels que Among Us Valheim, Assassin's Creed : Identity et Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

Unity vous paramètre avec des atouts précieux pour la Processus de conception UX et permet la création de jeux 2D et 3D compatibles avec un large intervalle de plateformes, notamment Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 et Switch.

Les équipes créatives peuvent collaborer de manière transparente au sein d'un même environnement, ce qui facilite l'itération rapide. Qu'il s'agisse de construction de monde, d'animation, de cinématique ou de rendu, Unity Editor s'harmonise sans effort avec des outils tels que Maya ou Blender.

Contrairement à certaines alternatives de cette liste, Unity exige des compétences en matière de code, il est donc essentiel de maîtriser le langage C# pour tirer pleinement parti de ses capacités. Pour ceux qui ont une expérience limitée de la programmation, la plateforme propose de nombreux tutoriels et ressources éducatives adaptés aux débutants.

Les meilleures fonctionnalités d'Unity

Nombreuses ressources

Assistance au développement multiplateforme

Facile à utiliser

Nombreux supports pédagogiques

Convient aux jeux en 2D et en 3D

Limites d'Unity

Les exigences de codage complexes peuvent être intimidantes pour les non-codeurs

Crash occasionnel

Prix de Unity (pour les individus et les équipes)

Unity Pro: 2 040 $/an par place

2 040 $/an par place Unity Industry: 4 950 $/an par place

4 950 $/an par place Unity Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Les forfaits annuels doivent être prépayés

G2: 4.6/5 (300+ avis)

4.6/5 (300+ avis) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

9. Allegro

Via : Allegro Allegro est une bibliothèque multiplateforme conçue pour la programmation de jeux vidéo et d'applications multimédias. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un moteur de jeu à part entière, il offre une base flexible permettant aux développeurs de personnaliser leurs programmes. Elle gère principalement des tâches courantes de bas niveau telles que la création de fenêtres, le traitement des entrées utilisateur, le chargement de données, le rendu d'images et la lecture de sons.

Les développeurs de jeux indépendants disposant de ressources limitées utilisent Allegro pour se concentrer sur la conception de jeux créatifs sans recherche et développement approfondis. Les équipes plus importantes peuvent l'utiliser comme base stable pour rationaliser le développement de leur moteur de jeu et stabiliser un projet.

Bien qu'Allegro soit conçu pour C et C++, il peut également être utilisé avec d'autres langages de programmation.

Les meilleures fonctionnalités d'Allegro

Travail avec Windows, Mac OS X, Linux, Android et iPhone

Capacités d'enregistrement audio

API conviviale et intuitive

Chargement et rendu des polices de caractères

Assistance à la lecture de vidéos

Limites d'Allegro

Nécessite plus de tutoriels et de documentation

Difficile à mettre en œuvre dans des langages autres que le C et le C++

Prix d'Allegro

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (5+ reviews)

4.8/5 (5+ reviews) SourceForge: 5/5 (20+ avis)

10. Wwise

Via : Wwise par Audiokinetic Wwise est votre acolyte audio évolutif dans l'espace de développement de jeux, offrant diverses possibilités de conception et de contrôle outils de développement pour donner vie à votre vision audio. 🔊

Ce logiciel offre une liberté créative grâce à des options de mixage dynamiques qui gèrent efficacement la priorité et le traitement du son. Wwise Spatial Audio excelle dans la création d'environnements immersifs puisqu'il se spécialise dans l'acoustique virtuelle, la propagation du son et le rendu audio spatialement informé.

Wwise permet aux signaux musicaux de s'adapter en fonction de règles pour une meilleure lecture des segments. De plus, les concepteurs sonores bénéficient d'une variété de synthétiseurs intégrés, permettant la génération de sons clairs et diversifiés.

Les meilleures fonctionnalités de Wwise

Matériel d'apprentissage en ligne gratuit et échantillons de projets

API ouverte

S'intègre avec Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker, et plus encore

Compatible avec iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, etc.

Limites de Wwise

L'interface graphique pourrait être améliorée sur le plan visuel

Le fondu sonore peut être amélioré

Prix de Wwise

Indie: Gratuit

Gratuit Pro: $7,000/par projet et plateforme

$7,000/par projet et plateforme Premium: $22,000/par projet et plateforme

$22,000/par projet et plateforme Platinum: $40,000/par projet et plateforme

*Les forfaits payants sont des options d'achat uniques

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 5/5 (Moins de 5 avis)

Améliorez votre jeu avec le meilleur logiciel de conception de jeu

La conception d'un jeu peut être à la fois passionnante et intimidante ! Donnez vie à des concepts ambitieux avec l'aide de nos solutions logicielles de développement de jeux de la liste.

Si votre projet nécessite de lourdes de brainstorming et de conceptualisation travail, donner une chance à ClickUp ! Tirez parti de ses fonctionnalités de visualisation et de collaboration pour donner naissance à votre prochaine vision créative. ⭐