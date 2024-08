FigJam vs. Mural : Quel est le meilleur tableau blanc collaboratif ?

Vous vous débattez avec des cauchemars de délais de livraison non respectés ou vous vous efforcez d'atteindre un niveau de créativité maximal lors des sessions de votre équipe ? A bon outil de tableau blanc et d'organigramme est ce qu'il vous faut.

Que vous ayez besoin de créer des plans d'organisation complexes pour les jumeaux numériques, de maîtriser l'automatisation des processus d'entreprise ou simplement de disposer d'un espace homogène pour le brainstorming, le choix d'un tableau blanc idéal peut vous simplifier la vie.

FigJam et Mural sont des outils d'entreprise populaires sur lesquels les gens s'appuient pour de tels cas d'utilisation. Nous pouvons vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Mais cet article de blog ne se limite pas à choisir le bon outil de tableau blanc ; il s'agit d'explorer les possibilités qui encouragent les flux de travail collaboratifs et font ressortir l'esprit d'innovation de votre équipe.

Plongez en profondeur avec nous en disséquant les fonctionnalités uniques de ces outils, leurs modèles de tarification et les retours d'expérience des utilisateurs dans le monde réel. Découvrons ensemble quelle plateforme - FigJam ou Mural - vous conviendra le mieux, à vous et à votre équipe.

Qu'est-ce que FigJam ?

via Figjam FigJam est la solution de Figma pour une idéation et une collaboration simples et efficaces en équipe.

Positionné comme un tableau blanc en ligne de pointe, la simplicité et la facilité d'utilisation de FigJam en font un outil populaire pour la collaboration visuelle en temps réel, en particulier pour les équipes à distance. Vous pouvez l'utiliser pour exploiter des idées brutes, clarifier et exécuter des flux de travail complexes, faciliter les discussions d'équipe et aligner la planification de votre projet sur vos attentes.

L'interface intuitive de Teams invite chaque membre de l'équipe, technique ou non, à contribuer et à partager ses idées. N'oubliez pas que vous pouvez choisir parmi plus de 300 modèles existants pour commencer à concevoir le tableau blanc.

FigJam fonctionnalités

FigJam offre plus qu'un espace vierge et expansif pour votre imagination. Voici les principales fonctionnalités de l'outil :

1. Notes interactives

via FigJam Les notes adhésives virtuelles de FigJam rendent vos réunions en ligne plus créatives. Elles aident même les équipes interfonctionnelles simplifient le travail en collaboration.

Avec Teams, vous et votre équipe pouvez publier des idées, les organiser et décider ce qui est le plus important.

Lors de la planification de projets, utilisez les notes pour planifier ce que vous devez faire, filtrer les idées et les tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance, et commencer à les mettre en œuvre. Ces étapes rendent les processus de travail essentiels transparents et tout le monde se sent impliqué.

2. Modèles préconçus

via FigJam Les modèles prêts à l'emploi de FigJam aident les équipes à travailler plus vite et mieux.

Au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser des dispositions prêtes à l'emploi pour des choses comme :

Le lancement d'un projet

Planifier des flux de travail

Organiser des réunions

Le forfait des échéanciers

Par exemple, les modèles facilitent la mise en place d'une structure basée sur la méthodologie de développement "low code" lors du lancement d'une nouvelle fonctionnalité d'un produit.

Ils offrent un moyen rapide d'organiser les projets et les processus sans partir de zéro. Les modèles aident les équipes à rationaliser leurs systèmes et à améliorer leur travail. Ils constituent une fonctionnalité exceptionnelle de $$$a qui permet d'économiser du temps et des efforts.

3. Collaboration en temps réel

via FigJam La fonctionnalité de collaboration en temps réel permet à des équipes dispersées de travailler ensemble sans délai.

Cette fonctionnalité souligne l'importance des équipes hybrides et assiste l'agilité des processus de l'entreprise en permettant aux membres de l'équipe de partager instantanément des idées et des mises à jour. Avec l'audio intégré, la discussion en direct et les commentaires, la fonctionnalité crée un espace interactif pour une participation active. Les émoticônes et les tampons ajoutent une touche humaine.

Lorsque vous gérez des projets de conformité réglementaire ou que vous organisez des webinaires de documentation de formation à l'aide de FigJam, par exemple, chaque participant peut contribuer activement et accéder instantanément aux informations les plus récentes.

4. Outils de tableau blanc personnalisables

via FigJam FigJam permet à chaque équipe d'adapter son tableau blanc à ses besoins spécifiques. Cela crée l'espace idéal pour réfléchir à des forfaits et à des idées.

Vous pouvez concevoir un environnement de travail unique, adapté à votre projet. Pour les projets complexes, vous pouvez utiliser FigJam comme un jumeau numérique logiciel d'organisation pour visualiser les flux de travail, repérer les risques et suivre la progression des initiatives stratégiques.

Prix de FigJam

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: 3$/mois par place (facturé annuellement)

3$/mois par place (facturé annuellement) Organisation: 5$/mois par place (facturé annuellement)

5$/mois par place (facturé annuellement) Enterprise : 5$/mois par place (facturé annuellement)

FigJam, célèbre pour sa facilité d'utilisation et son intégration avec Figma, s'intègre facilement dans de nombreux flux de travail de conception. Cependant, les équipes à la recherche de fonctions supplémentaires ou d'une dynamique de collaboration différente ont tout un monde à leur disposition Alternatives FigJam du bout des doigts.

L'une d'entre elles est Mural.

Qu'est-ce que Mural ?

via Murale La peinture murale est une œuvre numérique complète environnements de travail pour la collaboration visuelle qui transforme les sessions de brainstorming en résultats concrets.

Connu pour l'automatisation des processus de classe entreprise, Mural est idéal pour rationaliser les projets à grande échelle et les initiatives stratégiques, ainsi que les équipes hybrides et distantes.

Il permet aux utilisateurs de partager des forfaits sur un canevas interactif par glisser-déposer, d'ajouter des commentaires et des annotations, et d'accéder à des centaines d'icônes et de gifs pour des activités de renforcement de l'esprit d'équipe engageantes.

Il est polyvalent et assiste tout, de la conformité réglementaire aux évènements virtuels dans un environnement cloud.

Fonctionnalités de Mural

Voici les principales fonctionnalités de Mural à prendre en compte pour vos besoins en matière de planification de projet :

1. Outils de collaboration visuelle

via Murale La fresque est conçue dans un souci de clarté et d'efficacité. Les équipes peuvent facilement créer et partager du contenu visuel, qu'il s'agisse d'organigrammes ou d'organigrammes d'équipe notes de réunion à des flux de travail de projets à part entière et à des cartes mentales .

Cette fonctionnalité est essentielle pour la planification des processus d'entreprise et la planification des capacités, où des personnes de différentes désignations se réunissent pour partager leurs idées.

Par exemple, lors d'une session de planification stratégique, les équipes peuvent mapper visuellement leurs processus d'entreprise pour une compréhension et un alignement clairs et les partager avec d'autres équipes ou personnes. Tout cela se fait sans compromettre la sécurité des fichiers.

2. Intégrations avancées

via Murale Aucune entreprise ne travaille avec un seul outil, et Mon travail le sait ! C'est pourquoi il s'intègre à des outils tels que Microsoft Teams, Google Workspace, Webex et Zoom, renforçant ainsi ses capacités de collaboration.

Ces intégrations améliorent la gestion du flux de travail et sont essentiels pour l'automatisation des processus à l'échelle de l'entreprise, en veillant à ce que tous les outils et toutes les données soient interconnectés.

C'est particulièrement utile pour les équipes qui dépendent des ressources techniques et de l'amélioration continue de leurs opérations.

3. Fonctionnalités de facilitation dynamique

via Murale Grâce à des fonctionnalités telles que le vote, les chronomètres et le mode présentation, Mural améliore les réunions d'équipe et la prise de décision. Cette approche encourage la communication ouverte et la créativité au sein du groupe.

Vous pouvez rester concentré et respecter le calendrier en chronométrant les activités de l'équipe, en assurant la cohérence pour tous les participants, en sécurisant les informations confidentielles et en verrouillant un Tableau pour éviter la pensée de groupe.

La fonctionnalité de facilitation dynamique est parfaite pour gérer les réunions en ligne, faciliter les sessions à distance sur ordinateur et garantir l'efficacité de la gestion de projet.

4. Sondages et votes interactifs

via Murale Mural renforce l'engagement des équipes grâce à des fonctionnalités interactives de sondage et de vote. Ces fonctions sont particulièrement utiles dans les cas suivants la hiérarchisation des tâches ou prendre des décisions clés dans le cadre d'initiatives stratégiques.

Imaginez une équipe débattant de diverses fonctionnalités pour un nouveau logiciel de gestion d'association. Le sondage de Mural leur permet de voter rapidement et de voir les résultats en temps réel, facilitant ainsi un processus de prise de décision démocratique et efficace.

Une telle approche favorise la rapidité d'exécution et l'égalité des chances pour toutes les personnes impliquées.

Prix de Mural

Free: Gratuit

Gratuit Teams+: 12 $/mois par membre

12 $/mois par membre Business: 17,99 $/mois par membre (facturé annuellement)

17,99 $/mois par membre (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

Bien que les capacités de Mural en fassent un candidat de choix pour la gestion de projets complexes, les équipes qui explorent divers outils peuvent toujours chercher à se doter d'une solution de gestion de projet Alternatives à Mural qui répondent à leurs besoins spécifiques.

L'une d'entre elles est ClickUp clickUp est une plateforme complète de gestion de projet et de collaboration visuelle. Avant de parler de ClickUp, prenons quelques minutes pour comparer Mural vs. FigJam, tête à tête.

FigJam vs. Mural : Comparaison des fonctionnalités

Voici une comparaison rapide des fonctionnalités de FigJam avec celles de Mural :

Capacités d'intégration

L'intégration avec d'autres outils est un superpouvoir pour tout logiciel, et Mural et FigJam manient tous deux ce pouvoir différemment.

FigJam

FigJam bénéficie de son intégration dans l'environnement Figma, offrant une expérience cohésive aux équipes de conception et de prototypage qui utilisent déjà l'écosystème Figma.

Mural

Mural se targue d'un plus large intervalle d'intégrations avec des outils tiers tels que Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github et Figma. Cela en fait un choix polyvalent pour les équipes qui ont besoin d'un outil pouvant s'intégrer à leur pile technologique diversifiée.

Collaboration

Lorsque les projets deviennent agiles, la collaboration n'est pas seulement une fonctionnalité, c'est une nécessité.

Mural et FigJam mettent tout en œuvre pour que les équipes puissent travailler ensemble en toute transparence, mais voyons comment ils abordent la collaboration.

FigJam

FigJam offre une expérience de collaboration centrée sur l'utilisateur et axée sur la simplicité et l'immédiateté. Ses outils de collaboration en temps réel sont intuitifs et permettent aux membres de l'équipe de se lancer et de commencer à travailler ensemble avec une installation minimale.

Cette immédiateté est parfaite pour les équipes qui valorisent les interactions rapides et les sessions de brainstorming spontanées.

Mural

Mural propose une approche plus structurée de la collaboration. Il comprend des modifications en cours et des fonctionnalités de facilitation telles que le vote et le chronomètre, qui peuvent guider des sessions de communication plus organisées et plus ciblées.

Pour les équipes qui doivent gérer des flux de travail complexes et des sessions de collaboration détaillées, l'ensemble des fonctionnalités de Mural est une véritable mine d'or.

Bien que les deux outils excellent dans leurs droits, Mural serait idéal pour les équipes qui ont besoin d'efforts de collaboration détaillés et guidés, tandis que FigJam pourrait être le gagnant pour ceux qui recherchent un travail d'équipe simple et agile.

Modèles

Les modèles sont l'échafaudage de l'efficacité et de la cohérence dans les environnements de travail numériques, et FigJam et Mural les offrent tous deux avec leurs styles distincts.

FigJam

Les modèles de FigJam sont amusants et fonctionnels, conçus pour donner un coup de fouet à vos projets avec rapidité et une touche de créativité.

Il comprend plus de 300 dispositions préconçues, notamment des kits de wireframes, des feuilles de route de développement de produits, des modèles de planification trimestrielle et des conceptions d'icônes.

Ils sont conviviaux et ne nécessitent pas d'apprentissage.

Mural

La bibliothèque de modèles de Mural est robuste et diversifiée, conçue pour répondre à divers scénarios complexes. Vous pouvez choisir parmi des modèles agiles, de brainstorming, d'éducation et de conception.

Ils sont particulièrement utiles pour les sessions structurées qui nécessitent un niveau de détail et de personnalisation plus important.

En ce qui concerne les modèles, Mural pourrait prendre la tête pour les sessions d'équipe complètes et axées sur les détails, tandis que FigJam brille pour ceux qui recherchent une installation rapide et facile à aborder.

FigJam vs. Mural : Qui est le champion ?

Le verdict final ? Votre équipe doit décider qui l'emporte entre Mural et FigJam. FigJam l'emporte pour la convivialité et la synergie de conception. Il convient à un travail rapide et créatif au sein de l'écosystème Figma.

Mural excelle grâce à sa boîte à outils détaillée pour les tâches complexes et les intégrations variées. Il est idéal pour les projets d'équipe à distance et à multiples facettes.

Choisissez FigJam pour sa simplicité et Mural pour ses fonctionnalités complètes.

FigJam Vs. Mural sur Reddit

Reddit regorge d'expériences et de témoignages d'utilisateurs sur FigJam et Mural. Les Redditors, connus pour leurs opinions non filtrées et leurs points de vue pratiques, fournissent suffisamment d'informations pour choisir entre ces deux outils de collaboration.

Sur les subreddits dédiés à la productivité et à la conception, FigJam recueille des éloges pour son interface épurée et l'intégration de Figma, ce qui en fait l'un des favoris des passionnés de conception qui aspirent à une transition transparente des wireframes aux tableau blanc collaboratif. À l'inverse, Mural est salué pour sa boîte à outils complète et sa capacité d'adaptation, qui lui permettent de faciliter des projets détaillés et de grande envergure.

Le Redditor Smegjunkey souligne l'efficacité de Mural dans la phase de découverte, notant ses "tableaux blancs sans limites et ses modèles prédéfinis" comme essentiels pour transmettre visuellement des idées complexes.

Cette étendue de fonctionnalités, d'intégrations et de outils de collaboration comme le vote et les commentaires, placent Mural dans les favoris des équipes qui ont besoin d'une approche plus structurée du brainstorming et du forfait.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à FigJam et Mural

Réunir les équipes et le travail avec ClickUp

Si vous êtes toujours partagé entre la simplicité de FigJam et les capacités complètes de Mural, laissez-nous vous présenter un outil qui encapsule le meilleur des deux mondes.

Réunion ClickUp clickUp, l'outil de collaboration par excellence où chaque projet trouve sa voie vers la réussite.

ClickUp n'est pas un simple ajout à votre boîte à outils numérique ; c'est une plateforme holistique qui allie la collaboration rapide et intuitive de FigJam à la profondeur et à la polyvalence de Mural.

Imaginez ClickUp comme la combinaison de tous vos outils de travail essentiels. Vous pouvez lui faire confiance pour consolider votre flux de travail en une seule plateforme, avec des fonctionnalités telles que des tableaux blancs dynamiques, des capacités de documentation détaillées, de vastes outils de cartographie mentale, et bien plus encore.

Mais ce n'est pas tout ! Tâches ClickUp facilite également la gestion de vos projets, permettant à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Le résultat ? Vous dépassez les délais, simplifiez votre flux de travail et augmentez votre productivité, le tout dans un environnement unique et convivial.

Les outils polyvalents de ClickUp assurent en outre l'assistance suivante la réflexion sur la conception et les méthodologies de design thinking, en facilitant l'idéation et le prototypage.

C'est le compagnon idéal pour tout projet, des efforts académiques à la planification complète d'une entreprise.

Tableaux blancs ClickUp

Visualisez, collaborez et créez sur une toile unifiée avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont bien plus qu'un espace pour gribouiller. Il s'agit d'une plateforme dynamique, riche en multimédia, pour le brainstorming, l'élaboration de stratégies et le développement de flux de travail agiles. Ils sont également parfaits pour créer tableaux d'humeur qui donnent vie à la vision de votre équipe.

Vous pouvez faire un brainstorming collaboratif sur une toile infinie, en tirant des tâches et des projets pertinents pour planifier les flux de travail. Les tableaux blancs s'intègrent parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant de joindre des pièces jointes, d'ajouter des commentaires, d'assigner des éléments d'action, et bien plus encore.

Que vous esquissiez des diagrammes, que vous liiez des processus ou que vous incorporiez des images et des vidéos, les tableaux blancs ClickUp maintiennent l'engagement de chacun grâce à des outils de modification en cours. Le résultat est un espace créatif partagé où les équipes peuvent innover, organiser et faire avancer les projets dans une forme visuelle dynamique.

ClickUp Docs

Créez et modifiez des documents, des wikis et bien d'autres choses encore avec ClickUp Docs

Imaginez un outil de documentation si polyvalent qu'il vous permet non seulement de rédiger et de partager des idées, mais aussi de collaborer sur celles-ci en temps réel. ClickUp Docs à fait exactement cela ! Il offre une expérience d'édition de texte riche qui assiste toutes les formes de médias, d'intégration et même de code.

Amélioré par des capacités IA, ClickUp Docs vous aide à générer du contenu pour plusieurs rôles et cas d'utilisation - des directives de conception détaillées aux plans d'action étape par étape pour le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. L'IA de ClickUp assistant de rédaction propose également des suggestions pour améliorer le ton, vérifie l'orthographe du contenu et résume pour vous des documents complexes.

Le fait de susciter de nouvelles idées et d'affiner le contenu stimule la productivité et la créativité générales.

C'est le pont entre la simplicité des applications de prise de notes et la complexité des outils de gestion de projet, garantissant que votre documentation est aussi complète qu'accessible.

Cartes mentales ClickUp

Stratégisez, organisez et connectez vos idées avec les cartes mentales ClickUp

Démêlez les complexités de vos projets avec Cartes mentales ClickUp .

L'organisation visuelle et le forfait stratégique sont utilisés pour décomposer les idées, les tâches et les projets en éléments digestes et interconnectés.

Qu'il s'agisse d'élaborer une nouvelle stratégie marketing ou d'organiser les jalons d'un projet, les cartes mentales de ClickUp apportent la clarté et la direction nécessaires pour faire avancer votre équipe.

Prix ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

Aller au-delà du simple Tableau blanc

Les outils génériques de tableau blanc tels que FigJam et Mural ont leur place, mais pourquoi se contenter d'une solution limitée alors que vous pourriez accéder à une plateforme tout-en-un pour gérer les projets, organiser les tâches et stimuler la créativité de l'équipe ?

ClickUp répond à tous les besoins - tableau blanc, documentation, gestion des tâches, et plus encore - dans un environnement de travail puissant.

Il réunit la facilité de FigJam et les capacités complètes de Mural en un seul logiciel de gestion de flux de travail flexible et riche en fonctionnalités.

Ne vous contentez pas d'un tableau blanc : révolutionnez le travail d'équipe, un projet à la fois. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !