Maîtriser les techniques d'estimation de projet : Un guide complet

Avec le début de la nouvelle année, la saison de la planification annuelle commence - il y a des réunions à organiser, des objectifs à fixer et des tâches à assigner.

Tous les

planification de projet

commence par des données issues de la recherche, de projets antérieurs et d'experts en la matière. Et pourtant, malgré toutes les ressources et les délais prévus, nous rencontrons souvent des difficultés inattendues, qui entraînent des revers et font dérailler les progrès.

Prévisions du projet

ne se limitent pas à de simples calculs. Elles impliquent une combinaison d'analyse, d'estimation et d'intuition.

Comment faire les choses différemment cette année ? Le déploiement des meilleures pratiques commerciales autour des techniques d'estimation des projets vous aidera, vous et votre équipe, à établir des calendriers plus précis et à atteindre vos objectifs de manière plus efficace.

Que sont les techniques d'estimation de projet ?

Les techniques d'estimation de projet sont des méthodes de prévision de variables telles que le calendrier d'achèvement, les coûts, les ressources et les risques liés à un projet au cours de la phase de planification.

Les gestionnaires de projet évaluent et déterminent la portée, la durée, le coût, les ressources, la qualité et les risques d'un projet. Ils sont spécialisés dans l'estimation précise des risques liés au projet et dans la prévision des résultats potentiels pour ces six facteurs clés.

Les gestionnaires de projet déploient des techniques et des outils d'estimation de projet pour la planification, l'estimation des coûts, l'analyse des données et les prévisions budgétaires pour les projets agiles.

Cela permet de s'assurer que les principales parties prenantes, telles que les dirigeants, le conseil d'administration, la direction et les clients, restent informées et alignées sur les attentes du projet.

Importance des estimations de projet

Les gestionnaires de projet prennent méticuleusement en compte toutes les variables lors de la planification d'un projet. Et pourtant, comme beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience année après année, il est difficile d'obtenir des estimations précises.

Préparez-vous à recevoir un guide complet sur les techniques d'estimation de projet. Ce guide vous fournira les outils et les tactiques nécessaires pour faire des prévisions plus intelligentes et plus précises concernant vos projets.

Plongeons dans le vif du sujet et éliminons l'incertitude qui entoure les projets d'une importance cruciale

objectifs commerciaux

.

Différents types d'estimations au cours d'un projet

Pour gérer efficacement les projets, les équipes de projet se concentrent sur six domaines clés. Ceux-ci déterminent les résultats d'un

cycle de vie de la gestion de projet

. Avant d'aborder les techniques d'estimation, il convient de comprendre les facteurs clés de la gestion du cycle de vie d'un projet.

1. Champ d'application

La portée du projet est l'une des "triples contraintes" essentielles à la gestion de projet. Elle fixe des limites et des objectifs clairs, empêchant les projets de devenir non ciblés ou trop ambitieux. La portée fait simplement référence à ce qui doit être fait pour que le projet en cours atteigne le statut d'achèvement.

Parfois, les gestionnaires de projet divisent un projet unique en différentes phases ou sprints pour aborder l'angle de la portée, en commençant par une phase de planification ou une phase de viabilité minimale, suivie par des phases de portée plus avancées.

Cela permet de s'assurer que les équipes se concentrent sur la réalisation de ce qui a été préétabli comme mesure de réussite du projet.

2. Temps

Il est essentiel d'assigner une date de fin à chaque projet à durée déterminée. Étant donné que plusieurs membres de l'équipe effectueront les tâches associées à un projet, il est nécessaire d'avoir une bonne idée de leur charge de travail et de leur capacité afin d'obtenir des estimations précises de la durée du projet.

Techniques de planification de projet

sont essentielles pour établir des

réalistes du projet

et d'atteindre les objectifs du projet. Il est essentiel de communiquer et d'aligner ces délais avec le(s) commanditaire(s) du projet.

3. Coût

Le coût, la portée et le temps sont les trois facteurs qui font ou défont votre projet.

Parmi ces trois facteurs, le "coût" est presque toujours au centre des préoccupations de tous les acteurs du projet. Il est essentiel de formuler des méthodes d'estimation des coûts précises.

Les gestionnaires de projet utilisent des techniques de budgétisation de projet pour parvenir à des estimations monétaires pour les produits livrables prévus. Après avoir obtenu l'approbation du budget par la direction, il est essentiel de suivre les dépenses et de respecter les plafonds de coûts.

4. Ressources

Pour alimenter un projet, il faut des ressources ; leur planification est l'un des aspects les plus difficiles de la gestion de projet. Il s'agit de l'équipe de projet, des fournisseurs externes, des matériaux, de l'infrastructure nécessaire, des outils, etc.

L'efficacité est essentielle pour

l'allocation des ressources

et l'utilisation. La synchronisation de l'arrivée et de la disponibilité des ressources est également cruciale pour économiser du temps et de l'argent.

5. Qualité

Dès le départ, un projet réussi communique les paramètres de qualité possibles dans le cadre des contraintes du projet, des délais approuvés et des dispositions budgétaires.

Une fois que les gestionnaires de projet ont aligné les exigences de qualité avec les parties prenantes du projet, ils veillent à ce que tous les maîtres d'ouvrage s'y conforment.

La réalisation d'un projet dans le respect des délais et du budget n'a de valeur que si le projet répond aux paramètres de qualité spécifiés par les clients.

6. Risque

Tout nouveau projet s'accompagne d'un ensemble de risques prévisibles et imprévisibles. Le rôle d'un gestionnaire de projet est d'identifier et de signaler ces risques à la direction et à l'encadrement au début d'une initiative cruciale.

Le fait d'être conscient des risques potentiels permet d'élaborer des plans d'urgence. Il est préférable d'être préparé avec des pratiques d'atténuation des risques plutôt que de rester dans l'ignorance et d'être pris au dépourvu. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une planification méticuleuse des risques dans la gestion de projet.

Techniques courantes d'estimation de projet

En matière de gestion de projet, les professionnels s'appuient sur des pratiques commerciales éprouvées pour

l'estimation des projets

.

Voici quelques pratiques essentielles à prendre en compte :

1. Estimation ascendante

Lorsque l'on travaille sur un projet, l'option d'estimation ascendante consiste à dresser une liste des tâches à accomplir. L'estimation ascendante est une technique de planification très répandue.

Cette approche permet de faire correspondre des délais réalistes à une liste exhaustive d'éléments de travail afin d'obtenir la date de livraison finale du projet.

L'approche ascendante consiste à aligner les estimations de temps sur les propriétaires des tâches afin de créer un calendrier précis et réalisable

feuille de route du projet

.

2. Estimation en trois points

La technique d'estimation en trois points est utile lorsque l'on suit l'approche ascendante. Elle permet aux chefs de projet d'établir des estimations de temps pour chaque tâche avec précision.

Au lieu d'ajouter une

l'estimation du temps

en amont, la technique des trois points exige que les chefs de projet demandent trois estimations de temps différentes aux propriétaires des tâches-l'estimation la plus optimiste, la perspective la plus pessimiste et l'estimation la plus réaliste.

La moyenne pondérée de ces trois estimations permet de déterminer en toute connaissance de cause la date d'achèvement prévue pour chaque tâche, ce qui aboutit au résultat final du projet.

3. Estimation descendante

La technique d'estimation descendante est l'inverse de la méthode d'estimation ascendante. Elle s'applique le mieux lorsqu'on est confronté à une échéance difficile. Le processus consiste à travailler à rebours à partir de la date cible d'achèvement du projet, en le décomposant en phases, tâches et sous-tâches.

Vous connaissez peut-être la tactique classique de gestion de projet qui consiste à simplifier des tâches plus importantes et plus complexes en tâches réalisables. C'est ce qu'on appelle la

Structure de répartition du travail (SRT)

. L'estimation descendante va de pair avec la structure de répartition du travail.

ClickUp Work Breakdown Structure Template vous aide à gérer vos projets

4. Estimation paramétrique

Vous pouvez combiner

estimation paramétrique

avec l'estimation descendante pour garantir une meilleure précision. Les deux utilisent des données antérieures provenant de projets similaires.

Les statistiques constituent la base de l'approche paramétrique. Elle ajuste les données en fonction des différences entre les projets passés et présents afin de réaliser des estimations mieux informées.

5. Estimation basée sur l'expertise

L'estimation des éléments du projet basée sur l'expertise s'appuie sur l'expérience pratique et le jugement expert des personnes qui ont déjà travaillé sur des projets similaires. S'entretenir avec des spécialistes qui ont réussi à identifier

l'étendue du projet

les données relatives à l'étendue du projet, au suivi des délais et à la gestion des coûts peuvent fournir des informations précieuses pour la planification de nouveaux projets.

Cette approche permet de gagner du temps et d'économiser des efforts, car vous bénéficierez des connaissances des experts plutôt que de partir de zéro.

Chaque projet est unique en raison des divers facteurs qui influent sur les résultats finaux. Il est donc préférable d'adapter les enseignements des experts au contexte actuel de votre organisation et de votre équipe.

Maîtriser les techniques d'estimation de projet avec ClickUp

La plateforme logicielle de gestion de projet de ClickUp

est un outil de planification de projet précieux pour des estimations précises.

ClickUp offre de nombreux moyens efficaces de cartographier

plans de projet

en estimant le temps, les coûts et les ressources. Il vous évite également d'extraire manuellement et périodiquement des données à des fins de reporting.

L'utilisation de l'offre de gestion de projet de Clickup permet à vos équipes de travailler plus étroitement ensemble. Les flux de travail connectés, les documents partagés, les tableaux de bord en temps réel, etc. permettent à chacun d'avancer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de gagner du temps.

Accélérez la planification et l'exécution de vos projets avec ClickUp AI

ClickUp AI

vous aide à trouver plus rapidement

l'exécution du projet

en élaborant de manière autonome des tâches et des sous-tâches en fonction des objectifs et en résumant les fils de commentaires.

Vous êtes toujours en quête d'inspiration ? Commencez par ces

modèles de gestion de projet

.

Modèle de gestion de projet par ClickUp

Une fois que les plans du projet sont en ordre,

Tâches ClickUp

sera votre moyen personnalisable de gérer et d'exécuter toutes les tâches de manière collaborative.

ClickUp rationalise votre flux de travail grâce à sa plateforme tout-en-un. Marquez, commentez, assignez des actions et partagez des enregistrements d'écran pour rester concentré sur la réalisation de vos objectifs.

Exécuter des tâches et collaborer en toute simplicité avec ClickUp Tasks

Utilisez la fonction

Estimations de temps ClickUp

pour chaque tâche afin de comparer le temps réel à vos estimations pour référence future. Cela vous aidera à prévoir les obstacles et à réduire l'arriéré du projet.

Suivez, priorisez et planifiez la charge de travail de votre équipe avec ClickUp Time Estimates

Vues ClickUp

vous permet de rationaliser l'ensemble du processus d'estimation du projet grâce à différentes vues. Utilisez les vues pour mieux visualiser vos plans de projet et les évaluer sous plusieurs angles.

Les vues

Vue de la charge de travail

permet de garder un œil sur la capacité de votre équipe, et l'option

Vue du calendrier

est excellente pour les estimations liées au calendrier.

Suivez et rapportez facilement vos

kPIs du projet

sur différentes feuilles et onglets. ClickUp automatise le processus pour vous.

Bénéficiez de rapports en temps réel sur les mesures du projet grâce aux vues ClickUp personnalisables

ClickUp est un outil utile pour accélérer l'estimation et le suivi de vos projets.

Nous avons créé un outil prêt à l'emploi

Modèle d'indicateurs de projet ClickUp

pour vous donner une longueur d'avance dans la planification de votre projet.

Utilisez le modèle de mesure de projet de ClickUp pour évaluer la qualité des produits livrables du projet

Quand et qui doit réaliser les estimations de projet ?

Les techniques d'estimation dans le domaine de la gestion de projet sont utiles à toutes les organisations, quel que soit leur rôle. Nous gérons tous des mini-projets d'une manière ou d'une autre, que ce soit individuellement ou avec nos équipes.

Alors que l'équipe de projet et les experts en la matière sont généralement chargés de l'estimation du projet, le chef de projet gère la base de données ou les documents dans lesquels les estimations sont enregistrées.

Cependant, il convient d'identifier la personne la plus efficace pour mettre en œuvre les techniques d'estimation de projets pour des projets d'entreprise plus importants qui couvrent plusieurs fonctions et niveaux.

Menez vos équipes vers le succès grâce à des techniques d'estimation de projet précises

Incorporez les techniques essentielles d'estimation de projet dans vos processus de gestion de projet et apportez clarté et confiance à vos équipes. Grâce à des techniques d'estimation fiables, vous vous assurez de terminer vos projets dans les délais et dans le respect du budget, maximisant ainsi l'efficacité et la productivité.

Gérer efficacement le travail, collaborer sur les tâches et rationaliser les flux de travail complexes avec le logiciel de gestion de projet de ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet en ligne de premier ordre

logiciel de gestion de projet

qui vous aideront à réussir.

Avec ClickUp, vous pouvez accéder à la planification de projet, à la budgétisation, à la programmation, aux rapports en temps réel et aux capacités de suivi. ClickUp vous permet de vous concentrer sur la production de résultats de haute qualité dans les délais impartis.

FAQ

1. Quelles sont les techniques courantes d'estimation de projet ?

Il existe cinq méthodes couramment utilisées pour estimer les projets : 1) l'estimation ascendante, 2) l'estimation en trois points, 3) l'estimation descendante, 4) l'estimation paramétrique et 5) l'estimation basée sur l'expertise.

Les gestionnaires de projet utilisent ces méthodes pour prévoir la portée, le temps et le coût d'un nouveau projet d'entreprise, également connu sous le nom de "triple contrainte"

2. Pourquoi les estimations de projet sont-elles cruciales ?

L'estimation d'un projet est une première étape cruciale dans la planification efficace d'un projet. Elle aide les gestionnaires de projet à déterminer une portée, un calendrier et un coût réalistes pour le projet.

Des coûts et des estimations précis sont essentiels pour aligner les parties prenantes et les sponsors qui investissent dans le projet dans l'espoir d'en tirer des bénéfices.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète qui rationalise l'estimation de projet. Elle offre des capacités d'estimation du temps, de prévision des coûts du projet et de visualisation de l'avancement. Avec ClickUp Tasks,

équipes interfonctionnelles

peuvent facilement planifier et collaborer sur les produits livrables du projet.

Les estimations de temps et la vue de la charge de travail dans ClickUp permettent aux chefs de projet d'anticiper la performance de l'équipe sur chaque livrable. Des tableaux de bord en temps réel leur permettront de comparer les progrès réels avec les objectifs estimés. ClickUp simplifie et améliore l'estimation des projets, la rendant plus précise et plus efficace.