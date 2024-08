10 meilleurs livres de Scrum pour les chefs de projet et les Scrum Masters

Les utilisateurs d'Agile ne jurent que par Scrum comme étant le plus efficace Gestion de projet agile cadre.

Mais la gestion de projet est plus difficile que vous ne le pensez. Vous devez avoir des connaissances techniques et maîtriser Scrum pour que votre projet réussisse.

Il n'y a pas d'alternative à l'expérience du monde réel pour acquérir l'ensemble des paramètres requis. Cependant, un plongeon aveugle dans la gestion de projets dans le monde réel sans compétences Scrum spécifiques conduira probablement à l'échec.

La question : comment faire pour développer les compétences requises ? La lecture d'ouvrages de qualité rédigés par de vrais praticiens qui sont passés par là et l'ont fait À peut vous donner une longueur d'avance.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs livres sur Scrum afin que vous puissiez vous y plonger et devenir un expert en la matière. Plongeons dans les 10 meilleurs livres Scrum pour les gestionnaires de projet et les Scrum masters en 2023.

À la fin, nous laisserons tomber un petit secret de l'industrie pour vous aider à appliquer tous ces conseils pour devenir le maître Scrum ultime.

10 meilleurs livres Scrum à ajouter à votre liste

1. Agile Estimating and Planning par Mike Cohn

A propos du livre

Auteur(s): Mike Cohn

Mike Cohn Année de publication: 2005

2005 Temps de lecture estimé: 9 heures

9 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 330 pages

330 pages Évaluations* : 4,5/5 (Amazon) 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

: 4,5/5 (Amazon)

Dans ce livre, Mike Cohn, cofondateur d'Agile Alliance, présente une version définitive et pratique de l'ouvrage de la gestion de projet en utilisant Scrum. Les concepts clairement illustrés et les guides étape par étape permettent de répondre à des questions telles que :

_Qu'est-ce qui va être construit ?

quelle sera sa taille ?

quand cela doit-il être Terminé ?

combien puis-je achever d'ici là ?

Cohn répond à ces questions par des lignes directrices cohérentes. Il fournit aux lecteurs les outils nécessaires pour Estimation agile et le forfait, qui ont une longueur d'avance sur les techniques d'estimation obsolètes qui ne font pas le travail dans les projets dynamiques et axés sur le changement d'aujourd'hui.

Ajoutez à cela des cas d'utilisation réels, et vous obtenez un guide complet pour estimer vos forfaits et atteindre vos objectifs objectifs de la gestion de projet .

À "Si le débit de l'équipe augmente parce que j'aide quelqu'un d'autre, c'est ce que je dois faire. La vitesse de l'équipe est importante, celle de l'individu ne l'est pas

Mike Cohn

Les points clés à retenir :

Fournit des forfaits clairs pour que vous ne dépassiez jamais vos estimations

Donne aux utilisateurs une expérience concrète avec des outils pratiques et des cas d'utilisation

Ce que les lecteurs disent:

"Très important de comprendre les différents aspects impliqués dans le forfait agile. Très utile lorsque vous passez d'un cadre traditionnel à un cadre agile.""Les lecteurs sont très satisfaits de ce livre

2. Scrum : L'art de faire deux fois plus de travail en deux fois moins de temps par Jeff Sutherland

A propos du livre

Auteur(s): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 256 pages

256 pages Évaluations 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Directement du cocréateur de la méthodologie et du PDG de Scrum, Inc, ce livre offre aux lecteurs un regard définitif sur le travail de Scrum. C'est la première étape de votre voyage vers la maîtrise de Scrum.

Sutherland établit une base théorique solide et montre ensuite comment cela fonctionne.

L'une des principales caractéristiques du livre est son langage simple. Contrairement à d'autres livres sur Scrum, la narration est intrigante et dynamique. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en informatique pour comprendre les principes appliqués dans ce livre. Tous ces facteurs contribuent à la grande popularité du livre.

_"Le Scrum Master, la personne chargée de diriger le processus, pose trois questions à chaque membre de l'équipe : 1. Qu'avez-vous fait hier pour aider l'équipe à terminer le Sprint ? 2. Que ferez-vous aujourd'hui pour aider l'équipe à terminer le Sprint ? 3. Quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'équipe ? C'est tout." Jeff Sutherland

Les points clés à retenir:

Une compréhension rapide, facile et approfondie de Scrum

Un style facile à comprendre, simple et gratuit

Ce que les lecteurs disent:

"Si vous voulez connaître en détail les débuts de Scrum, vous êtes sur le bon livre. Hautement recommandé pour les SM, s'ils veulent vraiment savoir le pourquoi et le comment de Scrum."

3. Essential Scrum : Un guide pratique du processus agile le plus populaire par Kenneth S. Rubin

A propos du livre

Auteur(s): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Année de publication: 2012

2012 Estimation de la durée de lecture: Environ 13 à 14 heures

Environ 13 à 14 heures Niveau recommandé: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Nombre de pages: 496 pages

496 pages Évaluations 4.6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Si vous êtes à la recherche d'un livre pour les dominer tous, il n'y a rien de mieux que le guide complet et approfondi de Rubin sur Scrum.

D'une définition de 17 pages de ' le Sprint ' à deux chapitres sur l'estimation, la vélocité et la dette technique, ce livre couvre tous les aspects de la gestion d'un projet Valeurs de Scrum dans les moindres détails.

La lecture de ce livre est longue mais fructueuse. Il est destiné aux Scrum masters qui souhaitent élever leurs compétences en gestion de projet au niveau supérieur. Les guides plus courts de cette liste diffèrent des connaissances que ce travail permettrait d'acquérir, pour peu que vous investissiez le temps nécessaire pour le parcourir.

"Scrum rend visibles les dysfonctionnements et les gaspillages qui empêchent les organisations d'atteindre leur véritable potentiel."

Kenneth S. Rubin

Les points clés à retenir:

Des guides approfondis sur chaque aspect de la méthodologie Scrum

Des conseils pratiques pour résoudre les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les maîtres de Scrum

Ce que les lecteurs disent:

"Guide très approfondi et pratique. Je l'utilise pour préparer mes examens."

4. Agile Retrospectives : Making Good Teams Great par Esther Derby & Diana Larsen

A propos du livre

Auteur(s): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Année de publication: 2006

2006 Estimation de la durée de lecture: Environ 5 heures

Environ 5 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 186 pages

186 pages Évaluations 4,5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Malgré son ancienneté, ce travail reste d'actualité.

La rétrospective agile est un rituel Scrum essentiel qui implique des réunions pour récapituler chaque itération d'un projet en cours. Elles constituent une excellente fenêtre pour prendre du recul et évaluer ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous gêne.

Esther et Diana, à travers ce travail, vous fournissent des outils et des astuces pour résoudre la myriade de problèmes quotidiens auxquels vous êtes confrontés au cours d'un projet de développement logiciel ou.. processus . Notez toutefois que l'ouvrage ne se limite pas aux équipes de développement de logiciels.

Il vous apprend à organiser et à exécuter des rétrospectives en général, à les adapter à vos besoins et à vos objectifs Équipe Teams la taille et les besoins de l'organisation, et s'adapter aux changements et à la mise à l'échelle de ces stratégies.

Ensuite, demandez à toutes les personnes présentes dans la salle de s'exprimer. Lorsque quelqu'un ne parle pas au début de la rétrospective, cette personne a la permission tacite de rester silencieuse pour le reste de la session."

Esther Derby

Les points clés à retenir:

Leçons sur l'architecture et l'exécution de rétrospectives Agile

Guide sur la gestion des problèmes quotidiens qui surviennent dans le développement de logiciels

Un coach agile personnel qui vous guide tout au long de votre parcours

Ce que les lecteurs disent:

"J'ai aimé la disposition simple du livre et il articulé avec des exemples lorsque cela est approprié. C'est un bon point de départ mais pas exhaustif."

5. Sprint Your Way to Scrum : 50 conseils pratiques pour accélérer votre Scrum par Bonsy Yelsangi

A propos du livre

Auteur(s): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Année de publication: 2021

2021 Temps de lecture estimé: Environ 5 heures

Environ 5 heures Niveau recommandé: Avancé

Avancé Nombre de pages: 190 pages

190 pages Évaluations 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)



A travers cette lecture facile, les auteurs apportent des réponses pratiques, claires et convaincantes à 50 des questions les plus posées concernant Scrum.

Fort de leur expérience de la formation de milliers de professionnels à travers le monde, le duo d'auteurs a conçu un livre. Ce livre est destiné aux équipes Scrum, aux praticiens Scrum, aux Scrum Masters, aux Product Owners et aux Agile Coaches qui souhaitent parfaire leur expertise et faire passer Scrum au niveau supérieur.

Vous ne trouverez aucun élément superflu, ce qui fait de ce travail une lecture agréable. À la fin de l'ouvrage, vous disposerez d'une boîte à outils pratique contenant des conseils et des astuces du monde réel techniques de gestion de projet nécessaires à l'utilisation la plus efficace de Scrum.

"Il n'y a pas une bonne façon ou la seule façon de mettre en œuvre Scrum."

Bonsy Yelsangi

Les points clés à retenir:

Répond aux 50 questions les plus fréquentes que les stagiaires se posent à propos de Scrum

Zero-fluff, un style de présentation sans fioritures qui ne vous donne que les détails les plus nécessaires

Ce que les lecteurs disent:

"C'est un livre parfait pour le scrum master que j'ai lu récemment. À fait un excellent travail en rendant cette chose possible et en détaillant chaque attente du scrum master très méticuleusement. Je vous souhaite le meilleur Bonsy et nous attendrons avec impatience de nombreux autres livres 📚 à l'avenir .....Continuez le bon travail 👍🏻"

6. Le Guide Scrum par Ken Schwaber et Jeff Sutherland

via Guide Scrum Ce livre vous ramène à l'essentiel. Mais ne sous-estimez pas ce travail de référence. S'il constitue un excellent seuil pour les débutants, il est également idéal pour les experts qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances et confronter leur expérience personnelle au cadre théorique.

Rédigé et constamment mis à jour par les créateurs de Scrum, il s'agit d'un guide succinct qui met en lumière les parties les plus critiques de la méthodologie. À l'image du livre lui-même, il promeut l'amélioration continue. Il vous donnera les valeurs, les rôles, les évènements et les artefacts utilisés dans Scrum de manière compacte, concise et sans jargon.

"Le travail le plus important d'un manager est d'aider les personnes qui font le travail. Donnez-leur un objectif et laissez-les travailler. "_

Ken Schwaber et Jeff Sutherland

Points clés à retenir:

Un cours accéléré, court mais pratique, sur Scrum

Achevé pour les débutants complets et les PM qui veulent revenir à l'essentiel

Ce que les lecteurs disent:

"C'est un guide court mais parfait. Rien de plus"

7. Scrum à grande échelle : Plus avec LeSS par Craig Larman et Bas Vodde

A propos du livre

Auteur(s): Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Année de publication: 2016

2016 Estimation de la durée de lecture: Environ 10 heures

Environ 10 heures Niveau recommandé: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Nombre de pages: 368 pages

368 pages Évaluations 4,4/5 (Amazon)



À faire un cadre de travail qui vous aide à gérer les des projets à grande échelle ou multiples ? Larman et Vodde vous soutiennent.

Alors que Scrum était initialement destiné aux petites équipes de développement, avec le temps, l'ajout de nouvelles idées et variantes a permis de le mettre en œuvre dans un paramètre de grande équipe. C'est une excellente chose pour l'encadrement des équipes agiles, car la réussite de l'équipe est tout ce qu'il y a de plus important.

L'une des variantes pionnières et les plus efficaces est LeSS (Large Scale Scrum), conçue par Larman et Vodde. Il s'agit d'un cadre de travail basé sur Scrum qui fonctionne dans des scénarios complexes.

Ce livre est incontournable si vous êtes en position de manager ou de faire partie d'une installation multi-équipes. Il vous fournit les outils nécessaires pour comprendre le rôle d'un Scrum master et structurer une grande organisation pour créer de la valeur pour le client.

L'une des règles de Scrum est que le travail ne peut pas être imposé à une équipe ; le propriétaire du produit propose des éléments pour l'itération, et l'équipe en tire autant qu'elle décide qu'elle peut en faire à un rythme soutenable avec une bonne qualité."

Craig Larman

Les points clés à retenir:

Vous présente le cadre LeSS pour les projets à grande échelle ou multi-équipes

Vous aide à comprendre comment mettre en œuvre la simplicité de Scrum dans des scénarios complexes

Ce que les lecteurs disent:

"Si vous pratiquez Scrum et que vous avez du mal à passer à l'échelle, ce livre est parfait pour vous. Si vous avez le forfait d'adopter Scrum pour le développement de grands produits, alors achetez ce livre immédiatement."

8. Scrum in IA : Développement agile de l'intelligence artificielle avec Scrum et MLOps par Paolo Sammicheli

A propos du livre

Auteur(s): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Année de publication: 2022

2022 Estimation de la durée de lecture: Environ 6 à 7 heures

Environ 6 à 7 heures Niveau recommandé: Niche

Niche Nombre de pages: 244 pages

244 pages Évaluations 4,1/5 (Amazon)



L'industrie de l'IA est en plein essor depuis peu, et les équipes logicielles se préparent à créer des applications alimentées par l'IA. Dans cet ouvrage, Sammicheli donne aux lecteurs un aperçu complet de la gestion de projet par IA nécessaire lors du développement de l'IA. Les équipes agiles qui travaillent sur l'IA ? Cet ouvrage est fait pour vous.

Le livre fournit des détails généraux sur les méthodologies Agile, Scrum et MLOps pour stimuler le moral, recueillir des commentaires, exercer un contrôle, favoriser l'inclusion des parties prenantes et gérer les développeurs afin d'obtenir des résultats de haute qualité.

Il est adapté à des scénarios pratiques parce qu'il repose sur une base Agile solide, des pratiques d'ingénierie et des exemples concrets. Il vous montre également comment les mettre en œuvre dans votre entreprise.

"Avec Agile, Scrum et MLOps, vous obtiendrez un esprit d'équipe, des retours d'information fréquents, un contrôle empirique, l'implication des parties prenantes et la motivation des développeurs pour obtenir des résultats de haute qualité."_

Paolo Sammicheli

Les points clés à retenir:

Guide dédié àLe développement de logiciels IA la gestion de projet

Fournit des exemples pratiques et des guides sur la façon de mettre à l'échelle ces stratégies

Ce que les lecteurs disent:

Aucune critique trouvée

9. Apprendre l'agilité : comprendre Scrum, XP, Lean et Kanban par Andrew Stellman & Jennifer Greene

A propos du livre

Auteur(s): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Année de publication: 2014

2014 Estimation de la durée de lecture: Environ 11 à 12 heures

Environ 11 à 12 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 420 pages

420 pages Évaluations 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Si vous souhaitez aller au-delà de Scrum et explorer les méthodologies Agile les plus populaires, ce livre est fait pour vous. D'une lecture légère et captivante, ce travail fournit des détails complets concernant Scrum, XP, Lean et Kanban - parfait pour les équipes Scrum.

Il explique comment chaque méthode se concentre sur différents domaines de développement et vous aide à comprendre laquelle fonctionnerait le mieux pour vous et votre équipe Scrum. Prenez ce livre si vous souhaitez vous plonger dans la méthode Agile, mais que vous avez besoin d'éclaircissements sur la méthodologie à adopter.

"...il est universellement important de comprendre les personnes de l'équipe, comment elles travaillent ensemble, et comment le travail de chaque personne a un impact sur tous les autres."

Andrew Stellman et Jennifer Greene

Les clés à retenir:

Analyse exhaustive des cadres Agile les plus populaires

Mon travail vous aide à choisir la méthode la mieux adaptée à la taille et aux besoins de votre équipe

Ce que les lecteurs disent:

"Le livre aborde en détail tous les sujets que l'on devrait aborder lorsqu'on essaie d'expliquer la méthode Agile. J'aime la façon dont le livre a été écrit, la couverture et le contenu."

10. Le grand ScrumMaster : #ScrumMasterWay par Zuzana Šochová

A propos du livre

Auteur(s): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Année de publication: 2016

2016 Estimation de la durée de lecture: Environ 7 à 8 heures

Environ 7 à 8 heures Niveau recommandé: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Nombre de pages: 176 pages

176 pages Évaluations 4,2/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



En mettant l'accent sur les Scrum Masters, ce livre est un guide complet sur la façon de vous mouler pour devenir le meilleur leader dont votre équipe et votre organisation ont besoin. La lecture de ce travail vous permet d'acquérir une compréhension globale de cette position cruciale.

Les plus de 15 ans d'expérience de l'auteur en tant que développeur, manager et Scrum Master transparaissent à travers le modèle détaillé de l'état d'esprit qui montre à quoi devrait ressembler la journée idéale d'un Scrum Master.

Mon travail explore toutes les facettes du rôle et de l'incarnation d'un Scrum Master, de vos responsabilités, compétences et méta-compétences à vos prouesses en matière de constitution d'équipes, en passant par votre capacité d'adaptation au changement, l'allocation des ressources et bien d'autres choses encore.

"Pour être un bon guide, le ScrumMaster doit garder une étape d'avance sur l'équipe et l'organisation, en les sortant de leurs habitudes, de leurs normes et de leurs personnalisés."

Zuzana Šochová

Les points clés à retenir:

Vous forme rigoureusement pour devenir le meilleur Scrum Master que vous puissiez être

Fournit des descriptions détaillées de votre position et de vos responsabilités globales alimentées par des années d'expérience pratique

Ce que les lecteurs disent:

"Le meilleur livre pour débuter avec la terminologie Scrum

