10 Meilleur logiciel de développement de produits en 2025 (Reviews & ; Pricing)

Êtes-vous chargé de créer le prochain grand produit du monde ? Que vous fassiez partie d'une équipe de développement de logiciels qui crée des produits numériques ou d'une équipe de fabrication qui construit des prototypes physiques, le produit.. processus de conception n'est pas une promenade de santé.

De la conception d'un nouveau produit à son exécution finale, vous avez besoin d'un outil pour rationaliser votre flux de travail et stimuler la productivité à chaque étape du développement, sans pour autant étouffer la créativité de votre équipe. 💡

Les logiciels de développement de produits sont indispensables pour le développement de produits physiques et numériques. Mais avec les nombreuses options disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer celle qui convient le mieux aux membres de votre équipe.

Continuez à faire défiler pour obtenir des informations sur les fonctionnalités incontournables des logiciels de développement de produits les outils de développement et découvrez le top 10 des meilleurs logiciels de développement de produits de l'année.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de développement de produits ?

Le prix et l'expérience utilisateur globale comptent définitivement, mais nous recommandons également de rechercher un logiciel de développement de produits de haute qualité avec les fonctions suivantes :

Outils de gestion de projet : Le développement de produits est beaucoup plus facile si vous décomposez tout en étapes claires. Votre plateforme devrait inclure le suivi des tâches, l'analyse des produits et des outils de collaboration qui permettent à votre équipe de rester sur la même page. Si vous travaillez dans le secteur des logiciels, il est également judicieux de rechercher des solutions spécialisées dans Scrum ou dans la gestion de projet Méthodologies de développement agile Outils de planification: Un bon logiciel de roadmapping vous permet de franchir la ligne d'arrivée dans les délais et, idéalement, dans le respect du budget. Points bonus si vous trouvez un logiciel de type "drag-and-drop"outil de feuille de route pour gagner encore plus de temps 🙌

Prototypage et wireframing: Pourquoi séparer vos idées de nouveaux produits de votre flux de travail ? Au lieu de cloisonner vos conceptions dans Figma ou Sketch, recherchez les outils suivantsoutils de gestion de produits qui permettent le prototypage dès la Box

Automatisation: L'effort manuel est tellement 2005. L'automatisation et laOutils d'IA rationalisent les flux de travail, de sorte que votre équipe peut se concentrer sur des tâches à plus grande valeur complémentaire, et non sur la rédaction de centaines de..descriptions de produits 🖊️

Rétroaction des clients : La rétroaction des clients est toujours importante, mais elle est cruciale dans la conception de produits. Optez pour un logiciel de développement de produits qui s'intègre à des outils de sondage tels que Typeform ou SurveyMonkey pour recueillir des informations directement auprès des utilisateurs finaux afin de mieux comprendre les besoins des clients

Les 10 meilleurs outils de développement de produits à utiliser en 2024

Vos idées de produits ont le potentiel de changer le monde. Libérez-vous du fardeau du suivi manuel en utilisant ces outils de gestion de produits.

1. ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux prestataires une solution complète pour chaque équipe

Vous jonglez avec plusieurs produits, projets et personnes. Au lieu de tout gérer à partir d'un canal Slack ou de votre boîte de réception e-mail, optez pour une solution de gestion de projet comme ClickUp. Bien sûr, nous sommes surtout connus pour la gestion des tâches, mais nous offrons beaucoup de valeur aux équipes de produits. ✨

Utilisez ClickUp pour créer une une feuille de route claire pour le produit et vous mettre sur la même page avec votre équipe de développement de produits. Vous disposez d'un cadre pour définir la propriété de la feuille de route, construire une stratégie produit recueillir les commentaires des utilisateurs et mettre les produits en ligne.

Utiliser la Modèle de stratégie produit ClickUp pour générer rapidement un forfait clair et durable qui mette tout le monde d'accord.

Oh, et vous n'aurez plus jamais à élaborer des feuilles de route à partir de zéro. Il vous suffit d'utiliser l'un des nombreux modèles prêts à l'emploi de ClickUp, d'y introduire vos données et vous voilà parti pour la course. 🏇

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage à l'aide de ClickUp

Pour gagner encore plus de temps, demandez ClickUp AI pour remplir le modèle à votre place. Il s'agit de la seule IA au monde spécifique à un rôle professionnel, elle est donc parfaite pour les équipes de développement de produits, même les plus techniques. 🛠️ Équipes de développement de produits bénéficient également du suivi des problèmes, de la gestion des sprints et des tableaux de bord en temps réel intégrés à ClickUp. Si vous faites partie d'une équipe DevOps, nous avons également les capacités de gérer vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Vous devez rédiger des descriptions de produits ? Ajoutez quelques lignes directrices et laissez l'outil de gestion des descriptions de produits s'occuper de vousOutil d'écriture ClickUp IA s'occuper du reste 🎯

Essayez le brainstorming en temps réel avec les Tableaux blancs, les documents ou la messagerie ClickUp Chat

Que vous souhaitiez mener un projet Kanban, Scrum ou Agile, il existe un environnement ClickUp pour cela

ClickUp a des intégrations avec les outils que vous connaissez et aimez déjà, y compris Toggl, Slack, GitLab et Zoom

Les limites de ClickUp

Vous avez besoin d'un compte ClickUp payant pour accéder à ClickUp AI

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, alors donnez-vous le temps de vous familiariser avec la plateforme

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

via Monday.com Si certains détestent les lundis, beaucoup les adorent Monday.com . Il s'agit principalement d'une plate-forme de gestion du travail, mais elle comporte des plates-formes distinctes pour une équipe commerciale et le cycle de vie du développement de produits. 🧑‍💻

Il est principalement conçu pour la création de produits numériques, mais si vous avez besoin de positionner votre produit dans un espace de commerce électronique ou numérique, cela pourrait vous intéresser.

Monday.com offre de nombreuses fonctionnalités en dehors du développement de produits, et convient donc parfaitement si votre organisation a besoin d'un outil de gestion de la performance pour plusieurs départements et parties prenantes, et pas seulement pour le développement de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Créez un backlog de fonctionnalités pour ne pas perdre de vue les corrections à apporter

Générer un forfait de publication pour que tout le monde sache ce qui se passe

Mener des rétrospectives de projet pour améliorer les initiatives futures

Catégoriser la progression des tâches grâce à des mises à jour de statut personnalisables avec un code couleur

Les limites du Monday

Certains utilisateurs disent qu'il y a une courbe d'apprentissage importante

D'autres disent qu'ils ont des problèmes avec les paramètres de confidentialité et de sécurité de la plateforme

Monday prix

Free pour un maximum de deux places

pour un maximum de deux places Basic: 8 $/mois par utilisateur pour trois places, facturés annuellement

8 $/mois par utilisateur pour trois places, facturés annuellement Standard: 10 $/mois par utilisateur pour trois places, facturés annuellement

10 $/mois par utilisateur pour trois places, facturés annuellement Pro: $16/mois par utilisateur pour trois places, facturé annuellement

$16/mois par utilisateur pour trois places, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

Lundi évaluations et critiques

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,400+ reviews)

3. Jira

via Atlassian Le logiciel de développement de produits Jira d'Atlassian est conçu dès le départ comme une solution de gestion de projet pour le développement de logiciels. Si vous êtes une équipe Agile, Jira fonctionnera bien pour vous dès sa sortie de la boîte, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements.

Utilisez le logiciel de gestion de projet pour le forfait stratégique les logiciels sont des outils de gestion de la qualité, de suivi des mises à jour, de contrôle des versions et d'automatisation des flux de travail, qui permettent de créer de meilleurs logiciels en moins de temps. ⭐

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Maîtrisez la priorisation des projets en affichant Tout dans l'Échéancier

Suivez toutes les versions et versions dans un tableau de bord simple

Obtenez des rapports en temps réel sur les bugs, les arriérés, le suivi du temps, et plus encore 🐞

Tirez parti des automatisations sans code pour gérer les vulnérabilités et les problèmes

Limites de Jira

Jira est conçu pour le développement de logiciels, il n'est donc pas logique d'utiliser cet outil si vous ne faites pas partie d'une équipe de développement de logiciels

Plusieurs utilisateurs disent que l'interface utilisateur est confuse

Jira prix

Free

Standard: $8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Premium: $16/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$16/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Jira

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13 700+ avis)

4. Wrike

via Wrike Vous avez besoin d'un outil de développement de produits polyvalent ? Essayez Wrike pour la taille. Cette application travaille pour tous les départements et tous les cas d'utilisation, elle est donc idéale si vous voulez.. des outils de gestion de projet pour tout ce qui concerne le processus de développement de produits, le marketing et les ressources humaines.

Les flux de travail de Révision de Wrike sont parfaits pour les produits centrés sur le contenu comme les ebooks ou les cours, tandis que ses fonctionnalités de planification des ressources du projet sont idéales pour gérer les calendriers, les équipes et les budgets. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Gérer les projets soit en vue Liste, soit en tant qu'élément d'un projetTableau Kanban pour voir la feuille de route de votre produit

Wrike s'intègre à plus de 400 applications populaires

Créez des formulaires de demande personnalisés, achevés avec une logique conditionnelle, pour recueillir des données exploitables

Collaborez, réalisez des épreuves et approuvez les produits dans un flux de travail rationalisé

Limites de Wrike

De nombreux utilisateurs affirment que Wrike n'est pas convivial

D'autres souhaitent des filtres et une navigation plus simples

Wrike prix

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur, facturé annuellement

$9.80/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $24.80/mois par utilisateur, facturé annuellement

$24.80/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification Pinnacle: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Wrike

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

5. Aha!

via Aha ! Comme Jira, Aha ! est conçu spécifiquement pour le développement de logiciels. Gardez à l'esprit que vous devrez ajouter des abonnements distincts pour les feuilles de route des produits (Aha ! Roadmaps), les commentaires des clients (Aha ! Ideas), les informations sur les produits (Aha ! Notebooks) et le développement (Aha ! Development). L'installation modulaire ne convient pas à tout le monde, mais elle pourrait vous permettre d'économiser quelques $$$a si vous n'avez besoin que de quelques modules. 💰

**Les meilleures fonctionnalités d'Aha !

Construire des feuilles de route visuelles de la productivité pour que votre équipe soit sur la même page

Collectez et analysez les données clients pour agir sur les tendances

Achevé de créer un hub interne de connaissances sur les produits pour votre équipe, avec 100 références prêtes à l'emploimodèles de gestion de produits prêts à l'emploi Choisissez parmi les méthodologies Scrum, Kanban ou SAFe pour le développement agile de logiciels



Aha ! limites

Les coûts s'additionnent si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités de Aha !

Certains utilisateurs disent que la plateforme est confuse et difficile à naviguer

Aha! prix

Roadmaps: 59 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

59 $/mois par utilisateur, facturé annuellement **Idées : 39 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

Notebooks: 9$/mois par utilisateur, facturé annuellement

9$/mois par utilisateur, facturé annuellement Développer: 9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Aha ! évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (270+ reviews)

4.3/5 (270+ reviews) Capterra: 4.7/5 (510+ avis)

6. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 n'est pas seulement le développement de produits il s'agit d'un outil holistique de travail en ligne. Utilisez-le pour la collaboration en équipe, la gestion des données clients, la gestion des tâches, les RH, l'automatisation et même pour la construction de sites web. 🖥️

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Passez en mode focalisation sur les tâches pour rationaliser votre flux

Collaborez en déplacement avec l'application mobile Bitrix24

Suivez les données sur objectifs du projet les indicateurs clés de performance des employés, etc

Conservez vos discussions et vos outils de vidéoconférence en un seul endroit

Limites de Bitrix24

Bitrix24 manque de fonctionnalités spécifiques au développement de produits, il pourrait donc être trop générique pour les équipes de produits spécialisées

Plusieurs utilisateurs affirment que la convivialité de l'application mobile pourrait être améliorée

Bitrix24 Tarification

Basic: 49 $/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement

49 $/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement Standard: 99 $/mois pour 50 utilisateurs, facturation annuelle

99 $/mois pour 50 utilisateurs, facturation annuelle Professionnel: 199 $/mois pour 100 utilisateurs, facturation annuelle

199 $/mois pour 100 utilisateurs, facturation annuelle Enterprise: 399 $/mois pour 250 utilisateurs, facturation annuelle

Bitrix24 évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (500+ reviews)

4.1/5 (500+ reviews) Capterra: 4.2/5 (790+ avis)

7. Tableau Azure

via Microsoft Les équipes techniques se réjouissent : Azure est livré avec un outil de développement de produits gratuit. Basculez sur Azure Tableau dans votre compte Azure pour construire des tableaux Kanban, suivre les backlogs des logiciels et élaborer des rapports personnalisés. 📈

Les meilleures fonctionnalités d'Azure Boards

Planifiez des sprints avec des tableaux Kanban ou Scrum par glisser-déposer

Intégrer Azure Tableau avec GitHub

Personnalisez les tableaux de bord pour voir la progression de l'équipe en temps réel à chaque phase du cycle de vie du produit

Tirez le meilleur parti d'Azure Tableau grâce à plus de 1 000 intégrations

Les limites d'Azure Boards

Azure Boards est un outil gratuit, mais vous avez besoin d'un abonnement Azure pour l'utiliser

Comme il s'agit d'un module complémentaire à Azure, il n'est pas aussi robuste que d'autres logiciels de développement de produits

Azure Boards prix

**Free

G2: 4.4/5 (130+ commentaires)

4.4/5 (130+ commentaires) Capterra: N/A

8. Trello

via Trello Que vous écriviez des logiciels ou que vous réalisiez des prototypes de produits physiques, Trello est un outil utile et intuitif qui permet à votre équipe de rester productive et concentrée. Ce logiciel de développement de produits a commencé comme une application de tableau Kanban. Aujourd'hui, il comprend des flux de travail prêts à l'emploi pour rationaliser la gestion de projet, l'onboarding, les réunions et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Empruntez l'un des modèles de Trello pour accélérer la création de tableaux et de documents 📝

Liez des applications tierces à votre compte Trello grâce à Trello Power-Ups

Organisez tous les aspects de votre vision du produit en un seul endroit, y compris le code, les spécifications et les forfaits de produit

Passez à la vue échéancier ou à la vue Gantt pour afficher tous les éléments de votre projetles jalons du projet et les dates d'échéance

Les limites de Trello

Certains utilisateurs souhaiteraient que Trello offre davantage d'options de hiérarchie des tâches

D'autres disent qu'il est difficile de trouver des fichiers et des pièces jointes sur plusieurs Tableaux

Trello prix

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 10$/mois par utilisateur, facturé annuellement

10$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: $17.50/mois par utilisateur pour 50 utilisateurs, facturé annuellement

Trello évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ reviews)

9. Miro

via Miro Miro est un outil de développement de produits d'un genre différent. Il s'agit moins de gestion de projet que d'idéation et de collaboration. Il s'agit d'un outil numérique de développement de produits cartes mentales et outil de tableau blanc pour la création de grandes idées.

Mais ne vous inquiétez pas : Miro possède également des fonctionnalités de gestion de projet qui affichent vos tâches sous forme d'échéanciers ou de Kanban. Il n'est peut-être pas aussi robuste que d'autres outils de gestion de projet, mais l'interface par glisser-déposer de Miro est simple et conviviale. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Intégration avec Jira, Monday.com, Asana et 130 autres applications

Gagnez du temps avec plus de 2 500 modèles Miro

Créez des canevas Miro infinis pour conserver vos données en un seul endroit

Créez des diagrammes personnalisés, des graphiques et plus encore avec une interface simple de glisser-déposer

Limites de Miro

Mon travail est lent et peu maniable si vous travaillez avec de grands tableaux

Plusieurs utilisateurs affirment que l'application mobile ne peut tout simplement pas suivre le rythme des grands tableaux Miro

Miro prix

Free

Démarrage: 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 16$/mois par utilisateur, facturé annuellement

16$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour la tarification

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.8/5 (5,200+ reviews)

4.8/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,400+ reviews)

10. Productif

via Productif Cet outil basé sur le cloud n'est peut-être pas le plus grand jeu en ville, mais Productific reste un choix solide pour les équipes qui ont besoin d'un outil de développement de produits sans fioritures. Menez des recherches sur les utilisateurs, créez des sondages pour le vote des fonctionnalités et classez les tâches de votre carnet de commandes afin d'apporter les changements les plus significatifs pour vos utilisateurs. ☑️

Les meilleures fonctionnalités de Productific

Surveillez les indicateurs d'utilisation pour afficher le comportement des utilisateurs à grande échelle

Créez des votes sur les fonctionnalités pour repérer les nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée

Construire des changelogs et les partager avec vos clients pour qu'ils sachent ce qui les attend

Productific assiste les conseils consultatifs des clients dans le cadre de groupes privés avec des clients B2B

Limites de Productific

Productific n'a pas fait l'objet d'un grand nombre d'évaluations

Certains utilisateurs disent que les fonctionnalités n'ont pas une bonne valeur pour l'argent

Productific prix

Démarrage: 9$/mois par produit, facturé annuellement

9$/mois par produit, facturé annuellement Croissance: 18$/mois par produit, facturé annuellement

18$/mois par produit, facturé annuellement Teams: $45/mois par produit, facturé annuellement

Évaluations et critiques de produits

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (1 avis)

ClickUp: Gestion des produits Un logiciel qui travaille aussi dur que vous

Il existe une multitude d'outils permettant de rationaliser vos flux de travail, d'améliorer la collaboration et, en fin de compte, d'apporter une assistance à de meilleurs produits. Les 10 outils de cette liste vous permettront de franchir la ligne d'arrivée, mais si vous voulez franchir cette ligne d'arrivée avec moins de stress et de tracas, optez pour ClickUp. 🏆

Nous combinons les modèles, la gestion de projet, la collaboration, l'IA et bien plus encore. Dites adieu à l'alternance des tâches et bonjour à une façon plus saine de concevoir des produits qui changent la vie.

Transformez vos grandes idées en réalité, une étape à la fois. Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit dès maintenant.