10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les sous-traitants en 2024

Pour réussir dans le secteur de la construction, une gestion de projet efficace n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité. Que vous soyez un entrepreneur à la recherche de flux de travail rationalisés ou une partie prenante à la recherche d'une meilleure collaboration, il est essentiel de trouver le bon logiciel de gestion de projet pour les sous-traitants.

Heureusement, il n'est pas nécessaire de passer des heures à parcourir le Web à la recherche de solutions : nous avons fait le travail pour vous. ⚒️

Avec cette liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour sous-traitants sur le marché, vous serez prêt à élever votre niveau de jeu en un rien de temps.

*Que devriez-vous rechercher dans la gestion de projet le logiciel pour les sous-traitants*? ?

Pour trouver le meilleur logiciel de gestion de projet pour les sous-traitants et la construction, il faut donner la priorité aux fonctionnalités.

Voici quelques-uns des points essentiels à garder à l'esprit lorsque l'on étudie les options d'un logiciel pour sous-traitants :

Intégrations : La capacité à s'intégrer de manière transparente à d'autres outils et plateformes pour que tout soit organisé sur un seul tableau de bord

Que vous souhaitiez améliorer l'externalisation de la gestion de projet ou de tout faire en interne, il vaut la peine d'opter pour une plateforme riche en fonctionnalités qui fait tout ce dont vous avez besoin.

Les 10 meilleurs Gestion de projet Logiciels pour Sous-traitants à utiliser

Une sous-traitance réussie exige des outils de gestion de projet à la pointe de la technologie. C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des 10 meilleurs logiciels de sous-traitance pour les gestionnaires de projet. Chacun d'entre eux est conçu pour donner aux sous-traitants et aux parties prenantes des capacités avancées et des flux de travail optimisés. 📈👷

Utilisez ClickUp pour gérer facilement les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe

Il y a une raison pour laquelle Gestion de projet ClickUp pour les équipes prend la première place des logiciels de gestion de projet pour sous-traitants. Cet outil basé sur le cloud fournit tout ce dont vous avez besoin pour améliorer la collaboration et rationaliser les flux de travail.

En tant que logiciel de gestion de projet gratuit clickUp offre une plateforme polyvalente qui répond à tous vos besoins en matière de suivi de projet.

Ce logiciel logiciel de gestion des tâches offre une interface conviviale qui facilite la création, l'attribution et le suivi des tâches depuis n'importe quel appareil et à n'importe quel moment.

Vous aurez également accès à diverses vues personnalisables, allant des calendriers et échéanciers détaillés des projets aux diagrammes de Gantt et tableaux Kanban. Les affichages de ClickUp vous offrent les perspectives dynamiques dont vous avez besoin pour une meilleure gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif Résumez les tâches avec ClickUp IA /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

Utilisez ClickUp pour définir et suivre facilement des les objets du projet afin de s'assurer que tout le monde s'aligne sur les mêmes objectifs et que l'environnement de travail est cohérent. Vous pouvez également vous appuyer sur le système de gestion de projet de ClickUp Outils d'IA pour la construction pour améliorer l'efficacité et obtenir des informations intelligentes adaptées aux défis uniques de votre projet. 🎯

ClickUp va au-delà de la collaboration interne de base et offre des paramètres de partage et de permission qui permettent aux membres de l'équipe de collaborer avec des parties prenantes externes. De plus, le CRM de ClickUp facilite l'entretien des relations avec les clients et le suivi des interactions tout au long du cycle de vie du projet.

Cette flexibilité est cruciale pour l'externalisation de la gestion de projet, car elle permet aux équipes de travailler facilement avec les partenaires, les clients et les entrepreneurs. 🏆🏗️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez les tableaux de bord, les flux de travail, les vues, les champs, les checklists et plus encore pour une expérience de gestion de projet sur mesure

Les outils de comptabilité de construction et les intégrations avec les plateformes financières populaires vous permettent de surveiller les budgets, de suivre les dépenses et de gérer efficacement les ressources 💰

Compatibilité pour tous les membres de votre équipe avec une application mobile pour Android et iOS, une application bureau pour Windows, Mac et Linux, et une extension navigateur pour Chrome, Firefox et Edge

Plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour tout, des feuilles de temps, rapports quotidiens et commandes de travail aux bons de commande, RFI et ordres de modification

Les fonctionnalités de suivi du temps améliorent la gestion des sous-traitants en facilitant l'enregistrement et la révision des heures facturables avec précision ⏱️

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage lorsqu'ils explorent l'intervalle complet des fonctionnalités de ClickUp

ClickUp IA n'est pas disponible dans le forfait Free

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Archdesk

via Archdesk Archdesk est un outil complet d'aide à la création d'entreprise logiciel de gestion de projet de construction solution de gestion de projet de construction avec des fonctionnalités adaptées aux professionnels de la construction. Utilisez-le pour optimiser et automatiser votre flux de travail et visualiser vos données sur des tableaux de bord personnalisables pour des opérations plus fluides.

Les meilleures fonctionnalités d'Archdesk

Les fonctionnalités de forfaits de ressources facilitent l'optimisation de l'affectation des équipements et de la main-d'œuvre pour une productivité maximale sur chaque projet

Les outils financiers facilitent la facturation, la gestion des dépenses et le suivi du budget dans une plateforme simplifiée que tout le monde peut comprendre 💡

Les fonctionnalités robustes de contrôle et de gestion des documents comprennent le contrôle des versions, un partage aisé et une collaboration améliorée, afin que vous ne manquiez rien

Les flux de travail personnalisables permettent d'adapter facilement vos tâches à des besoins spécifiques, de sorte que la plateforme peut s'intégrer en toute transparence aux processus existants

Les limites d'Archdesk

Certains évaluateurs déclarent que le manque de stockage des données dans le cloud peut rendre difficile l'accès aux informations du projet sur les chantiers éloignés

Certains utilisateurs mentionnent des problèmes d'intégration et de traitement des factures

Archdesk prix

Essentiels: 790 $/mois facturés annuellement

790 $/mois facturés annuellement Professionnel: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques d'Archdesk

G2: 4.3/5 (20+ reviews)

4.3/5 (20+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

3. Contremaître entrepreneur

via Contremaître L'entrepreneur contremaître est un logiciel de gestion de projet avec une suite de fonctionnalités qui rationalisent les opérations de construction. Il s'agit d'une solution tout-en-un pour les Teams (entrepreneurs généraux pour les non-initiés) qui ont besoin d'un meilleur moyen de gérer les projets, d'examiner les coûts des travaux et de communiquer avec leurs équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Les cartes de temps et les fonctionnalités de suivi permettent aux équipes de construction d'enregistrer leurs heures sur une plateforme numérique rationalisée

L'intégration avec des outils tels que QuickBooks, Zapier et plus encore permet de conserver tout ce dont vous avez besoin pour votre entreprise de construction sur un tableau de bord centralisé

L'application permet à vos équipes de terrain de s'enregistrer et d'afficher les informations relatives au projet sur n'importe quel appareil mobile Android ou iOS pour une collaboration en temps réel

Les rapports et les outils d'analyse donnent un coup d'œilsuivi du projet des informations sur la budgétisation, l'affectation des ressources et la performance

Limites de l'entrepreneur contremaître

Certains utilisateurs signalent un manque de flexibilité en ce qui concerne les modèles de projet et les soumissions

Certaines petites entreprises estiment que les prix du forfait sont inaccessibles en raison du nombre limité d'utilisateurs - le forfait Standard est limité à trois utilisateurs, le forfait Plus est limité à huit utilisateurs et le forfait Pro est limité à 15 utilisateurs

Contractor Foreman prix

Standard: $99/mois facturé trimestriellement

$99/mois facturé trimestriellement Plus: $155/mois facturé trimestriellement

$155/mois facturé trimestriellement Pro: $212/mois facturé trimestriellement

$212/mois facturé trimestriellement Unlimited: $312/mois facturé trimestriellement

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

4. FreshBooks

via FreshBooks Freshbooks est une plateforme de comptabilité et de finance basée sur le cloud qui permet aux petites entreprises de gérer facilement leurs besoins en matière de budgétisation et de facturation. Ce n'est pas un logiciel dédié aux sous-traitants, mais il a tout ce dont les entreprises de construction ont besoin pour rationaliser la tenue des registres financiers et les tâches administratives.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Les fonctionnalités de facturation permettent aux utilisateurs de personnaliser des factures d'aspect professionnel et de les envoyer aux clients par e-mail (ou par courrier) 🐌📬📬

Les fonctionnalités d'automatisation permettent de mettre en place des factures récurrentes, de créer des notifications de paiement automatique et de catégoriser les dépenses

L'outil de suivi du temps intégré permet aux utilisateurs de suivre les heures facturables et de générer des factures en conséquence

Prenez des photos de vos reçus pour faciliter le suivi de vos dépenses et la gestion de votre budget

Limites de FreshBooks

Les évaluateurs signalent que certaines banques bloquent les paiements électroniques à partir de la plateforme

Le manque de fonctionnalités dédiées aux logiciels de gestion de la construction peut créer des défis spécifiques à l'industrie

FreshBooks Tarification

Lite: 17$/mois facturé trimestriellement

17$/mois facturé trimestriellement Plus: 30 $/mois facturés trimestriellement

30 $/mois facturés trimestriellement Premium: $55/mois facturé trimestriellement

$55/mois facturé trimestriellement Select: Contact pour la tarification

Évaluations et critiques de FreshBooks

G2: 4.5/5 (670+ critiques)

4.5/5 (670+ critiques) Capterra: 4.5/5 (4,300+ reviews)

5. Buildertrend

via Buildertrend Buildertrend est une plateforme de gestion de projet de construction résidentielle pour les rénovateurs, les constructeurs d'habitations, les équipes de préconstruction et les entrepreneurs spécialisés. Mon travail consiste à gérer les ventes, les finances, les ressources, les clients et les travaux afin que vous puissiez assumer plus de travail avec moins de stress. 🧘

Buildertrend meilleures fonctionnalités

Le logiciel d'appel d'offres optimise le processus de création de devis afin que vous puissiez obtenir plus de prospects et conclure plus rapidement

Les équipes commerciales avancées etOutils de gestion de la relation client (CRM) sont conçus pour aider votre entreprise à décrocher des contrats, à séduire des clients et à élargir son champ d'action

Des prévisions de revenus à la pointe de la technologie vous permettent de prendre des décisions plus éclairées et d'avoir une idée de la réussite future de votre entreprise

Les échéanciers détaillés des projets facilitent la planification et le suivi des tâches

Buildertrend limites

Les petites entreprises et les organisations qui se concentrent sur des contrats de moindre importance risquent de ne pas trouver les frais mensuels viables

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte

Buildertrend prix

Essentiel: 499 $/mois

499 $/mois Avancé: 799 $/mois

799 $/mois Achevé: 1 099 $/mois

G2: 4.2/5 (150+ reviews)

4.2/5 (150+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,600+ reviews)

6. Monday

via Monday Monday est une plateforme basée sur le cloud avec un logiciel de gestion de projet pour les sous-traitants et autres pros de l'industrie de la construction. Il est conçu pour responsabiliser les sous-traitants avec diverses fonctionnalités qui améliorent la collaboration et rationalisent les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Les flux de travail personnalisables permettent aux sous-traitants d'adapter la plateforme à leurs préférences et à leurs besoins spécifiques en matière de gestion de projet

Les diagrammes, tableaux et échéanciers à code couleur permettent un suivi visuel du projet et une visibilité accrue des tâches 📈

Un hub de communication centralisé permet le partage de documents et une gestion de projet collaborative qui aide à garder tout le monde sur la même page

Les intégrations permettent aux sous-traitants de connecter les flux de travail de gestion de projet avec d'autres outils de l'industrie dans un tableau de bord pratique

Les limites du Monday

Les forfaits payants comptent un minimum de trois utilisateurs, ce qui augmente le prix du forfait

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les niveaux de prix les plus élevés

Monday Tarification

Free Forever

Basic: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Standard: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Pro: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Lundi évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,400+ reviews)

7. Procore

via Procore Procore est une plateforme de gestion de projet qui améliore l'efficacité des projets en favorisant la collaboration et la communication entre les membres de l'équipe. Elle se targue de fonctionnalités spécialement conçues pour simplifier les projets, de l'appel d'offres à la clôture, en vous permettant de gérer les devis, les conceptions et les budgets. 💸

Procore meilleures fonctionnalités

Les outils sont adaptés au secteur de la construction avec des fonctionnalités de gestion, des modules de sécurité et de gestion des contrats

La communication en temps réel permetles acteurs du projet et aux sous-traitants de réduire les retards et d'accroître la transparence

Les outils de gestion de la sécurité vous permettent de suivre les incidents, d'assurer la conformité et de mettre en œuvre des programmes de sécurité

Les fonctionnalités de gestion des modifications facilitent la supervision des commandes de modification et garantissent la conformité lors du suivi des modifications

Procore limitations

Les limites de la personnalisation peuvent interférer avec les flux de travail spécialisés dans la gestion de projet

Certains utilisateurs signalent que les prix obtenus à partir des devis peuvent être hors de portée des petites entreprises

Procore prix

Les informations sur les prix de Procore ne sont pas disponibles en ligne. Les utilisateurs potentiels doivent contacter l'équipe commerciale de Procore pour obtenir un devis en fonction de la taille et de la spécialité de leur entreprise.

G2: 4.6/5 (2,200+ reviews)

4.6/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,600+ reviews)

8. Assignar

via Assigner Le logiciel de gestion de projet pour sous-traitants Assignar offre des fonctions spécialisées pour les entreprises de construction. Utilisez-le pour planifier les équipes, suivre les équipements, obtenir des mises à jour en temps réel depuis le champ et organiser les documents numériques sur une plateforme orientée vers la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités d'Assignar

De solides outils de suivi de la conformité permettent de s'assurer que les sous-traitants respectent les normes et réglementations du secteur

Des fonctionnalités efficaces de gestion des ressources vous permettent de suivre le personnel, l'équipement et les matériaux sur plusieurs projets 🧰

Un système centralisé de gestion des ressourcesdocumentation du projet centralisée permet aux membres de l'équipe d'accéder aux documents du projet et de collaborer en temps réel

Les outils de main-d'œuvre mobile permettent aux sous-traitants de gérer efficacement leur main-d'œuvre sur le champ grâce à l'attribution des tâches en temps réel

Assignar limitations

Certains utilisateurs affirment que les options de personnalisation ont des limites qui peuvent interférer avec les exigences d'un projet complexe

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de gestion de projet spécialisés pour les sous-traitants

Assignar prix

À Assignar ne fait pas d'information publique sur ses prix. La plateforme facture des frais d'abonnement mensuels ou annuels, plus des frais d'embarquement uniques. Les utilisateurs doivent contacter l'équipe commerciale d'Assignar pour obtenir un devis.

Évaluations et critiques d'Assignar

G2: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

9. Fonn

via Fonn Fonn est une autre option de logiciel de gestion de projet spécialisée pour les sous-traitants afin d'optimiser les flux de travail de la construction. Utilisez-le pour favoriser la collaboration entre les sous-traitants, améliorer la gestion des tâches et stimuler la satisfaction des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Fonn

Conçu pour les entreprises commerciales, les constructeurs d'Accueil, les entrepreneurs spécialisés, les gestionnaires d'installations, les architectes, les promoteurs et les ingénieurs

Une plateforme unique pour unifier le suivi hors site, la communication sur site, le suivi de la progression et le stockage des dessins

Les fonctionnalités des documents vous permettent de partager, réviser et approuver les dessins, les fichiers BIM et les calendriers de soumission à partir d'un seul espace collaboratif

La structure de répartition du travail fournit une feuille de route pour chaque projet afin que les membres de votre équipe soient toujours sur la même page

Fon limites

Selon certains commentaires, Fonn manque de certaines fonctions avancées disponibles sur des plateformes de gestion de projet plus importantes

Les utilisateurs signalent que Fonn peut être mieux adapté pour les projets de petite et moyenne taille avec des limites sur l'évolutivité

Fonn prix

0-5M de chiffre d'affaires: 399-$779/mois

399-$779/mois 5-10M de chiffre d'affaires: 779 $ - 1299 $/mois

779 $ - 1299 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10+ avis)

10. eSUB

via eSUB eSUB est une solution logicielle complète de gestion de projet pour les sous-traitants, conçue pour améliorer l'efficacité et la collaboration. Il s'agit d'une plateforme de terrain d'abord dans l'industrie de la construction qui standardise les procédures de gestion de projet pour faciliter le suivi des évènements de chantier, des coûts des matériaux et des activités de main d'œuvre. 🙌

eSUB meilleures fonctionnalités

Un flux de travail basé sur la soumission rationalise le processus de soumission, de suivi et de gestion des documents tels que les commandes de changement et les RFI

Le système de gestion des cartes de pointage simplifie le processus de suivi des heures de travail et la gestion des calendriers pour une meilleure affectation des ressources

Les outils de suivi des coûts permettent aux sous-traitants de surveiller les dépenses, les budgets et les coûts du projet afin de maintenir les finances sur la bonne voie

Les notes de champ et les rapports quotidiens peuvent être créés et mis à jour à partir d'appareils mobiles pour une communication en temps réel

eSUB limites

Certains rapports d'utilisateurs font état de la nécessité d'un fichiersystème de billetterie pour suivre les rapports sur les problèmes

Achevé, l'impossibilité d'achever les soumissions à l'intérieur de la plateforme peut entraver les flux de travail

eSUB prix

Base: 49$/mois par utilisateur facturé annuellement

49$/mois par utilisateur facturé annuellement Avancé: 69 $/mois par utilisateur facturé annuellement

G2: 4.1/5 (60+ reviews)

4.1/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

Prendre de l'avance (et y rester)

Chaque outil de cette liste propose des solutions pour vous donner un avantage concurrentiel. Le tout est d'adopter la bonne plateforme pour votre entreprise.

En examinant attentivement les besoins de vos équipes et de vos projets, vous pourrez trouver le meilleur logiciel de gestion de projet de sous-traitance pour ouvrir la voie de la réussite. ☀️🛣️

N'attendez pas un jour de plus pour découvrir la puissance d'un logiciel de gestion de projet pour sous-traitants. S'inscrire à ClickUp maintenant.