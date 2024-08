Smartsheet vs. Jira : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Le moment est-il venu pour votre équipe de s'éloigner des le suivi des tâches sur papier ou sur des notes autocollantes ? Il existe une multitude d'outils de outils de gestion de projet mais Smartsheet et Jira sont parmi les applications les plus populaires pour les grandes équipes.

Ces deux solutions rationalisent la planification des projets et la gestion des tâches, mais leur installation et leurs fonctions ne sont pas tout à fait les mêmes.

Alors, quelle option - Smartsheet ou Jira - est la mieux adaptée au travail de votre équipe ?

Dans ce guide, nous verrons ce que chaque solution a à offrir logiciel de gestion de projet les logiciels de gestion de projet sont les plus performants du marché, leurs fonctionnalités les plus attrayantes et leurs performances comparées. Nous partagerons également un outil pas si secret pour rationaliser les tâches, les projets, les discussions et les modèles de votre équipe en un seul endroit. ✨

Qu'est-ce que Smartsheet ? Smartsheet est un outil de gestion de projet polyvalent qui allie la familiarité d'Excel à la puissance d'une plateforme de gestion de projet (PM) SaaS. On pourrait croire qu'il s'agit d'une base de données ou d'un tableur, mais il s'agit en fait d'une plate-forme de gestion de projet au niveau de l'entreprise, conçue pour s'adapter.

via Smartsheet Ce logiciel de gestion de projet assiste la collaboration en temps réel et un tableau de bord impressionnant, des diagrammes de Gantt, des fonctionnalités d'automatisation et un logiciel de suivi des problèmes pour assurer le suivi des tâches.

Fonctionnalités de Smartsheet

Smartsheet est très axé sur les données, il est donc idéal pour les équipes qui gèrent beaucoup de données. Mais même si ce n'est pas votre cas, il y a beaucoup de choses à aimer dans cet outil de gestion de projet basé sur le cloud.

1. Affiches, flux de travail et tableaux de bord - oh mon Dieu !

Smartsheet est livré avec des outils et des modèles robustes pour la gestion des personnes, des projets, des ressources et des grandes idées en un seul endroit. Par défaut, vos projets s'affichent en mode grille, mais vous êtes libre de passer aux vues Gantt, diagramme ou calendrier pour les examiner sous un autre angle.

Via Smartsheet

Smartsheet est livré avec des formulaires personnalisés pour la collecte de données qui alimentent vos feuilles en temps réel, ce qui est parfait si vous êtes un gestionnaire de projet centré sur les données.

En outre, ce logiciel de gestion de projet permet une collaboration interne ou externe, et convient donc parfaitement au travail côte à côte avec des clients, des entrepreneurs ou des partenaires externes. Le système comprend également des outils de Révision qui font des révisions créatives un jeu d'enfant et des rapports de suivi du temps pour la facturation ou pour mieux gérer les ressources en interne (ou en externe).

2. Gestion de projet et de portfolio (PPM)

via Smartsheet

L'installation PPM de Smartsheet assiste la planification, l'alignement, la mise en œuvre et la mise à l'échelle. Elle utilise des données en temps réel pour repérer les inefficacités dans le flux de travail et les projets de votre équipe afin que vous puissiez réduire le travail manuel et consacrer votre énergie à des choses qui font réellement avancer l'aiguille.

En outre, Smartsheet PPM vous aide à standardiser et à améliorer les processus grâce au triage des données en temps réel, donc si vous êtes obsédé par l'efficacité, cette fonctionnalité de gestion des ressources est un must-have. Si vous êtes obsédé par l'efficacité, cette fonction de gestion des ressources est indispensable. Smartsheet est également livré avec des modèles et des documents personnalisables automatisation du flux de travail dans la Box.

3. Intégrations

Même si vous êtes le suivi des projets sur papier, il y a de fortes chances que votre équipe utilise déjà divers outils. Mais il n'est pas nécessaire de jeter le bébé avec l'eau du bain - il suffit de mettre en place une intégration de Smartsheet avec les paramètres que votre équipe utilise déjà.

Les solutions de gestion de projet Smartsheet s'intègrent à de nombreuses autres applications, notamment :

Slack

L'environnement de travail de Google

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 et Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Si votre équipe est toujours en déplacement, Smartsheet dispose également d'une application mobile pour iOS et Android.

Oh, et si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, Smartsheet vous permet de construire une application sans code totalement personnalisée.📱

4. Approbations et stockage des actifs

Smartsheet peut sembler être une plateforme centrée sur les données (et c'est certainement le cas), mais elle possède également des fonctionnalités conçues pour les spécialistes du marketing et les équipes créatives. Élaborez votre stratégie dans Smartsheet et alignez-la sur les indicateurs quantifiés de vos indicateurs clés de performance (ICP) pour voir à la fois vos grands objectifs et vos performances en temps réel.

Les budgets font tourner le marketing, alors utilisez Smartsheet pour prévoir les calendriers des ressources, et plus encore, avec des données en temps réel.

via Smartsheet

Il n'est pas non plus nécessaire de passer d'un logiciel de gestion de projet à une application de stockage cloud. Smartsheet stocke des actifs volumineux dans différentes formes, y compris des rendus 3D et des vidéos 8K.

La facilité d'utilisation de Smartsheet simplifie le téléchargement, le partage et la collaboration sur les fichiers avec votre équipe. L'outil de Révision de Smartsheet permet de savoir où se trouvent vos ressources et si elles ont été approuvées - plus d'attente dans les limbes de la conception graphique.

5. Transformation stratégique

Vous avez besoin d'effectuer des changements importants ? Smartsheet vous soutient. Son installation de transformation stratégique apporte une assistance aux entreprises achevées, depuis la gestion des processus jusqu'à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines flux de travail intelligents aux connecteurs de données et stratégies opérationnelles .

Prix de Smartsheet :

Gratuit

Pro: 7 $/mois par utilisateur pour un maximum de 10 utilisateurs, facturé annuellement

7 $/mois par utilisateur pour un maximum de 10 utilisateurs, facturé annuellement Business: 25 $/mois par utilisateur pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement

25 $/mois par utilisateur pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement Enterprise: Contact pour les prix

Qu'est-ce que Jira ?

Le géant du logiciel Atlassian est propriétaire de Jira Jira , l'un des plus grands outils de gestion de projet pour le développement de logiciels et les équipes agiles. Contrairement à Smartsheet, qui s'adapte à presque tous les types de travail, Jira est conçu dès le départ pour le développement de logiciels.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/full-hierarchy-basic-2334x1202-v08.10.22-1-1400x721.png Tableau de bord Jira /$$img/

via Jira Si vous dirigez une équipe créative, il n'est probablement pas judicieux d'utiliser le logiciel Jira, mais si vous êtes en charge d'une équipe DevOps technique, c'est le grand gagnant de l'épreuve de force entre Smartsheet vs Jira.

Jira est peut-être plus niche, mais il fait également partie de l'écosystème Atlassian. Si vous avez besoin de fonctions ou de fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez facilement ajouter d'autres produits au besoin, comme Confluence ou Open DevOps.

Fonctionnalités de Jira

Jira est une valeur sûre pour les équipes de développement grâce à son installation agile-first, ses modèles, ses outils d'automatisation par glisser-déposer, et bien plus encore.

1. Planifiez, suivez, publiez et créez des rapports en un seul endroit

Insérez vos grands objectifs audacieux pour créer des histoires d'utilisateurs, suivre les problèmes et assigner des tâches à votre équipe. Affichez vos projets sous forme d'échéancier, de tableau ou de diagramme de Gantt pour une visibilité achevée.

via Jira

Si vous suivez différentes versions de logiciels, Jira enregistre toutes les versions par date de début, date de sortie et description. C'est une aide précieuse si vous gérez plusieurs versions à la fois et que vous avez besoin d'une vue d'ensemble du statut de chaque projet.

Vous avez besoin d'un peu plus de données ? Consultez les visualisations de données en temps réel de Jira sous forme d'échéancier ou de Tableau Kanban afficher. Jira est livré avec des rapports techniques tels que des rapports de sprint, des diagrammes d'épuisement et des diagrammes de contrôle. Vous pouvez même obtenir des rapports par utilisateur et par version du logiciel pour voir les éléments suivants l'efficacité du travail de votre équipe .

Mais bon, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, Jira s'en charge. Il vous permet de construire un tableau de bord personnalisé qui n'affiche que les données les plus importantes en un seul endroit. 📊

2. Intégrations

Jira dispose de tellement d'intégrations que nous ne pouvons même pas les lister toutes ici. C'est parce que les intégrations proviennent de l'impressionnante place de marché Atlassian. Vous trouverez des relations dans des catégories telles que la gestion de la relation client, les macros, les e-mails, la surveillance et bien plus encore.

Les intégrations les plus populaires incluent Miro, Figma et GitLab. Si vous avez besoin de connecter votre solution de gestion de la performance à vos outils techniques, Jira est une solution idéale.

3. Automatisation

L'automatisation de Jira prend en charge de nombreuses tâches délicates, comme l'envoi de notifications ou le lancement de flux de travail.

via Jira

Aucun code n'est nécessaire : Choisissez parmi les déclencheurs d'automatisation prédéfinis de Jira ou personnalisez-en un. Si vous ne savez pas par où commencer, Jira vous recommandera des déclencheurs en fonction de l'installation et de l'historique de votre compte.

Ses automatisations sont idéales pour créer des rapports sur la charge de travail des utilisateurs afin d'améliorer la gestion des ressources, ce qui vous permet d'attribuer ou de déléguer automatiquement du travail à l'ensemble de l'équipe. L'efficacité de votre forfait de projet peut définitivement s'améliorer lorsque vous automatisez les flux de travail grâce à ses solutions de gestion de projet.

4. Modèles

Jira est livré avec une multitude de modèles conçus pour lancer vos projets. La plupart de ses modèles sont destinés à la gestion du travail mais Jira propose également des modèles pour la gestion des services, le développement de logiciels et même le marketing et la conception.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Basecamp.png Tableau Kanban de Basecamp /$$img/

via Jira

Il n'est pas nécessaire de concevoir un projet à partir de zéro. Utilisez un modèle pour mettre en forme rapidement des projets sous la forme d'un tableau Kanban ou d'une Tableau Scrum pour le suivi des problèmes DevOps - le monde vous appartient.

Prix de Jira

Free

Standard: $8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$8.15/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Premium: $16/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

$16/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Forfait Enterprise : Contact pour les tarifs

Smartsheet vs. Jira : Comparaison des fonctionnalités

Smartsheet et Jira ont la puissance de feu nécessaire pour gérer les projets des entreprises et des petites entreprises. Cependant, il existe de nombreuses différences entre ces deux plateformes, et le choix de la bonne option dépend en fin de compte des besoins de votre entreprise.

1. Cas d'utilisation

Smartsheet affirme qu'il peut bien fonctionner pour les équipes informatiques, mais il n'a pas été conçu pour le développement ou l'informatique comme l'a été Jira. Jira _peut fonctionner pour les équipes non techniques, mais vous n'en aurez pas vraiment pour votre argent (et vous confondrez probablement les gens du marketing avec des solutions de gestion de projet inutilement compliquées).

Smartsheet, en revanche, travaille bien pour une plus grande variété de cas d'utilisation. Si vous avez l'intention de faire passer toute votre organisation à une seule solution de gestion de projet, Smartsheet est plus polyvalent et sa courbe d'apprentissage est plus courte.

Gagnant: Smartsheet pour la polyvalence; Jira pour les équipes de logiciels

2. Modèles

Besoin de gagner du temps ? Jira et Smartsheet proposent tous deux des modèles. Jira propose environ 40 modèles qui se concentrent principalement sur la mise en forme des projets. Smartsheet, en revanche, propose des modèles en plusieurs langues et dispose de plus de 190 modèles en anglais pour tout, des quiz pop aux feuilles de route des produits en passant par les campagnes d'e-mail. C'est la meilleure option si vous voulez des modèles pour diverses utilisations.

Gagnant: Smartsheet

3. Automatisation et IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Smartsheet-AI.png Smartsheet vs Jira : Smartsheet IA /$$img/

via Smartsheet

Jira et Smartsheet sont tous deux dotés d'outils d'automatisation du flux de travail par glisser-déposer. Mais dans le face-à-face entre Jira et Smartsheet, il reste à voir qui règne en maître en matière d'IA.

Smartsheet teste actuellement en bêta l'IA pour la création de formules et de diagrammes, ainsi qu'un assistant IA en direct. Ce n'est pas disponible pour tout le monde pour l'instant, bien qu'ils prévoient de le sortir bientôt.

À l'heure actuelle, Jira propose l'IA sous la forme d'agents virtuels pour soulager les membres de l'équipe qui travaillent dans des rôles d'assistance client. Mais ce n'est pas tout : Inscrivez-vous sur la liste d'attente pour être l'un des premiers à tester son IA Atlassian Intelligence, qui promet de générer du contenu, de s'occuper de... les notes de réunion et des résumés, et répondre à toutes vos questions sur un projet.

Gagnant: Trop tôt pour le dire

4. Gestion des actifs numériques

La gestion des actifs numériques (DAM) est indispensable pour conserver les fichiers de votre organisation dans un espace numérique ordonné et organisé. Malheureusement, Jira ne propose pas du tout de DAM - vous devez vous procurer un autre produit d'Atlassian, Brandfolder, pour cela.

Smartsheet fait du DAM, ce qui facilite l'organisation, la sécurité et le partage des documents en interne ou avec des partenaires externes. Ne vous inquiétez pas, il est également doté de solides fonctionnalités de permission pour garder vos informations sous clé.

Gagnant: Smartsheet

5. Prix

Jira et Smartsheet ne sont pas très éloignés dans leurs prix. Jira coûte 1,15 $ de plus par utilisateur (pour 10 utilisateurs) sur son forfait standard. Cependant, Jira est moins cher à 16 $ par utilisateur pour le niveau Premium, tandis que Smartsheet facture 25 $ par utilisateur pour son niveau Business.

Heureusement, Smartsheet et Jira proposent tous deux des versions gratuites, ce qui vous permet de les essayer avant de les acheter.

Gagnant: Jira pour les fonctionnalités de base; Smartsheet pour les comptes de niveau supérieur

Jira vs. Smartsheet sur Reddit

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de vainqueur clair dans le débat entre Smartsheet et Jira. Nous avons consulté les bonnes gens de Reddit pour évaluer quel outil de gestion de projet est le plus adapté aux différentes applications.

Certains utilisateurs sont des fans inconditionnels de Jira : "En tant que personne ayant utilisé Asana, Trello, MS Project et Smartsheet, je ne peux pas imaginer être aussi productif sans la simplicité et le compte que j'associe à Jira", a déclaré l'un d'entre eux.

Cependant, d'autres utilisateurs ont estimé que Jira ne répondait pas tout à fait à leurs besoins. Un utilisateur a déclaré : "Cela fait un moment que nous avons cherché un outil, mais je crois me souvenir que nous avons décidé que Jira était un peu un marteau de forgeron pour notre problème de mouches. Ce n'était tout simplement pas une bonne solution. Nous avons essayé toute une série d'outils. Aujourd'hui, Smartsheet + Teams a changé la donne."

Un autre utilisateur a déclaré que la mise en œuvre de Jira était trop complexe et que "des outils comme Trello et Smartsheet sont plus polyvalents et mieux adaptés aux petites équipes qui ont besoin d'avancer rapidement."

Rencontre avec ClickUp-la meilleure alternative à Smartsheet vs. Jira

Utilisez ClickUp pour gérer facilement les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe

Smartsheet et Jira ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. L'un est plus adapté aux développeurs, tandis que l'autre est plus générique. Mais qui a dit qu'il fallait choisir entre une plateforme hyper-spécialisée et une plateforme uber-générique ? 👀

Optez plutôt pour ClickUp. Nous sommes l'outil de gestion de projet préféré de l'univers pour la gestion des tâches, la définition des objectifs, la collaboration d'équipe, les modèles, et bien plus encore.

Non seulement cela, mais notre plateforme 100% personnalisable offre une aide spécifique à la niche à tous les types d'équipes, de sorte que vous bénéficiez d'une plateforme tout-en-un et d'une expertise approfondie.

Gérer les personnes, les tâches, les projets et les budgets au même endroit

Améliorer la collaboration et accélérer l'exécution des projets en utilisant la plateforme de travail complète de ClickUp

Pourquoi séparer votre outil de gestion de projet de votre travail quotidien ? ClickUp Gestion de projet organise vos projets, vous aide à fixer des paramètres et assure le suivi de toutes les communications. Tout est au même endroit, il n'est donc pas nécessaire de chercher des informations partout. Il vous suffit d'insérer vos données, de visualiser vos flux de travail et d'en faire plus sur une seule et même plateforme.

Tout suivre dans une vue Tableur claire

Voyez le statut de chaque tâche en un coup d'œil avec la vue Tableur de ClickUp Vue Tableur de ClickUp est une base de données sans code qui permet de gagner du temps pour la budgétisation, le suivi des stocks, la gestion des contacts et bien plus encore. Choisissez parmi nos champs de formulaire prêts à l'emploi ou créez des champs personnalisés pour enregistrer à peu près n'importe quoi.

Grâce à sa fonction simple de glisser-déposer, la vue Tableur de ClickUp facilite l'aperçu des données ou l'organisation des lignes pour des tâches telles que le suivi du budget ou le suivi du temps.

Obtenir une aide de l'IA

Entrez quelques détails clés et un ton de voix, puis rédigez des e-mails en quelques secondes avec ClickUp AI

Smartsheet et Jira disposent tous deux de capacités d'IA limitées. Mais ClickUp IA est le seul assistant IA spécifique à un emploi au monde qui a le pouvoir de gérer votre charge de travail quotidienne.

Faites confiance à ClickUp AI pour rattraper les fautes de frappe, rédiger des e-mails, créer des scripts, générer des agendas et ... à peu près tout le reste, en fait. ClickUp AI vit dans vos projets, vos tâches et vos modèles pour accélérer votre journée de travail et pour que vous puissiez concentrer votre énergie sur des tâches significatives.

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp : Gestion de projet agile conviviale

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Il n'y a pas de grand gagnant dans le bras de fer entre Jira et Smartsheet. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout dépend de votre flux de travail et de vos besoins.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous contenter de cela. Améliorez la productivité de votre équipe avec une plateforme à la fois polyvalente et spécialisée. ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un qui vous réunit à l'intersection de la simplicité et de la fonction.

Voyez la différence par vous-même : Créez un environnement de travail ClickUp maintenant gratuitement .