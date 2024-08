Loom vs. Vidyard : Qui gagne la bataille des outils vidéo ?

Vous souvenez-vous des années 70, lorsque la radio était le moyen de diffusion par excellence ? À l'heure actuelle, le contenu vidéo a fait bien plus que " tuer la star de la radio " : il s'est emparé de nos écrans et de nos cœurs ! D'après les statistiques de 2022 sur le marketing vidéo, les gens passent en moyenne 100 minutes par jour à regarder des vidéos en ligne . Cela représente presque deux heures !

Parmi les logiciels vidéo disponibles sur le marché, Loom et Vidyard sont des solutions remarquables. De la diffusion en direct à la vidéoconférence, ces deux outils sont devenus le moyen de communication privilégié des entreprises et des particuliers. À présent, la vraie question est de savoir comment faire pour savoir lequel correspond le mieux à vos besoins

Notre comparaison Loom vs Vidyard vous aidera à démêler la tapisserie complexe de ces titans de la vidéo. Nous décortiquerons leurs principales fonctionnalités afin de vous aider à trouver la solution idéale pour vos initiatives vidéo.

Qu'est-ce que Loom ?

Via : Loom Loom est un outil de communication vidéo polyvalent, qui transforme la création et la distribution de messages vidéo en une expérience transparente. Sa mission ? Permettre une communication sans friction communication asynchrone en simplifiant le processus d'enregistrement et de partage des vidéos.

Avec Loom, vous pouvez capturer des vidéos par le biais de votre webcam, de votre écran ou des deux en même temps ! Il offre un tableau de fonctionnalités, notamment une taille de capture d'écran personnalisée, des outils de dessin, des commentaires en temps réel, des réactions en emoji et une messagerie vidéo pour les retours d'information.

Que ce soit dans le monde de l'entreprise, de l'éducation ou des connexions personnelles, Loom s'est positionné comme un choix fiable pour les tâches collaboratives à distance, les présentations en ligne et la narration visuelle. 📖

Il est également devenu l'une des plates-formes vidéo de référence pour les entreprises qui peuvent facilement compter sur la performance vidéo.

Les fonctionnalités de Loom

Le marché est inondé de Alternatives au Loom qui proposent des liens pour les clips. Qu'est-ce qui donne à Loom une longueur d'avance sur ses concurrents ? Explorons ses fonctionnalités les plus remarquables ! 🔍

1. Capture et partage

Les capacités de Loom changent la donne lorsqu'il s'agit de capturer et de partager des messages vidéo asynchrones. Que vous enregistriez à partir de votre écran, de votre webcam ou des deux simultanément, avec ou sans voix off, le processus est un jeu d'enfant.

Capturez de la vidéo à partir de n'importe quelle application sur votre appareil de votre choix et accéder aux options permettant de personnaliser la sortie via un menu déroulant. Vous pouvez personnaliser :

Mode d'enregistrement: Écran et caméra, Écran seulement, ou Cam seulement Taille: plein écran, fenêtre, ou taille personnalisée

Via : Loom Loom simplifie également le processus de partage en permettant de diffuser des informations et des idées . Vous pouvez distribuer sans effort votre contenu sur différentes plateformes et appareils en générant simplement un lien instantané, en l'envoyant par e-mail ou en intégrant la vidéo dans un site web.

La version gratuite de Loom assiste la fonction d'enregistrement jusqu'à une qualité de 720p, garantissant une expérience d'affichage nette à votre public. Mais pour ceux qui recherchent une clarté visuelle ultime, la mise à niveau vers la HD ou la 4K est à portée de clic.

2. Outils de modification en cours

Loom vous permet d'exploiter l'art de la modification en cours pour créer des tutoriels et des messages vidéo pertinents pour les équipes, les étudiants et d'autres publics.

Quelques clics suffisent pour couper, mettre à jour et perfectionner votre message. Utilisez l'outil de dessin pour trouver des options permettant de mettre en évidence les détails cruciaux de la vidéo, d'apporter une touche d'humour et d'établir une connexion personnelle avec le spectateur.

Via Loom

Coupez ou assemblez des clips pour créer une vidéo attrayante et sans anicroche. Si vous créez une vidéo éducative, vous avez la possibilité d'ajouter des liens externes vers des ressources pédagogiques.

Et pour les moments où une vidéo ne suffit pas, vous pouvez sans effort assembler plusieurs Loom pour créer un message partageable dans une forme simple et digeste. En résumé, le pouvoir de la modification en cours des vidéos est entre vos mains, et vous n'avez pas besoin d'un diplôme en filmographie pour le faire travailler ! 🎥

3. Réactions en temps réel

Loom permet à votre public de faire plus que simplement regarder ! Ils peuvent participer activement et s'engager avec votre contenu en temps réel ! 😍

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/loom-1.png exemple de vidéo Loom /$$$img/

Via Loom

En posant des commentaires horodatés et des réactions en emoji, les spectateurs ne sont pas obligés d'être de simples observateurs passifs. Vous pouvez savoir quand votre public est ravi, intrigué ou peut-être même perplexe, au moment même où cela se produit.

Les réponses et les commentaires servent d'instruments en temps réel pour recueillir des informations en retour et améliorer votre message. Mais il ne s'agit pas d'une voie à sens unique. Le logiciel d'enregistrement d'écran de Loom fait passer votre interaction vidéo au niveau supérieur en rendant les réponses aux commentaires tout aussi amusantes et engageantes !

Prix de Loom

Débutant : Free

: Free Business : 12,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 12,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise : Contacter l'entreprise

Qu'est-ce que Vidyard ?

Via : Vidyard Avez-vous déjà pensé à vous doter d'un compagnon vidéo de confiance pour améliorer vos efforts de marketing et de vente ? Vidyard est fait pour vous ! Il vous permet de créer des vidéos interactives, de personnaliser le contenu et d'améliorer les messages grâce à des analyses approfondies.

Vidyard est accessible via une **extension Chrome ou une application bureau$a, toutes deux dotées d'un éditeur vidéo intégré pratique et de fonctionnalités de messagerie vidéo.

La plateforme permet le partage instantané de votre travail avec un public mondial, et fournit même des notifications en temps réel lorsque quelqu'un s'engage avec votre contenu. C'est l'ensemble complet de marketing vidéo achevé, conçu pour vous donner un avantage professionnel. 💼

Fonctionnalités de Vidyard

Concentrons-nous sur les principales fonctionnalités qui séparent Vidyard des outils similaires sur le marché. 👇

1. Éditeur de vidéo intégré avec partage instantané

Vous voulez faire de votre équipe commerciale un succès retentissant ? Qu'il s'agisse de votre première présentation, d'une démo, d'un argumentaire convaincant ou d'une proposition persuasive, Vidyard vous couvre.

Avec lui, vous avez accès à des scénarios vidéo préétablis conçus pour créer un contenu à fort impact pour chaque étape du cycle commercial. 🎞️

Via : Vidyard Mais c'est ici que Vidyard monte d'un cran : sa fonctionnalité IA peut créer des scripts vidéo personnalisés, garantissant que votre message résonne avec votre cible.

De plus, elle permet des intégrations transparentes afin que vous puissiez partager ces vidéos directement à partir de plateformes telles que Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn, et bien plus encore. Vous rencontrez vos prospects là où ils se trouvent, ce qui leur permet de s'engager facilement dans votre contenu !

2. Analyse avancée des vidéos

Avec Vidyard, vous disposez d'une boule de cristal permettant de jeter un coup d'œil furtif sur les performances de votre contenu vidéo. Il offre des perspectives approfondies et des analyses vidéo indispensables aux stratégies marketing et commerciales. 🔮

Par instance, vous pouvez suivre l'engagement des spectateurs dans les moindres détails, en repérant les moments où les spectateurs décrochent ou revoient des segments spécifiques. Ces données sont une mine d'or pour comprendre ce qui captive votre public et ce qui pourrait nécessiter une petite retouche.

Vidyard peut même vous aider à découvrir l'identité des spectateurs de vidéos, à découvrir le contenu qui les intéresse et à mesurer la durée pendant laquelle ils sont à l'écoute.

3. Assistance en matière de marketing et de référencement

La plupart Alternatives Vidyard ne sont pas conçues pour répondre aux besoins du marketing. Mais avec Vidyard, vous générez non seulement un contenu marketing de qualité, mais vous construisez également des relations durables avec vos clients grâce à des stratégies de conversion plus convaincantes.

Grâce à la gestion de l'hébergement vidéo, vous pouvez télécharger tout votre contenu marketing, tel que les promotions, les vidéos de démonstration et les clips d'histoires de clients, en un seul endroit centralisé, visioconférence Video Hub. Choisissez des dispositions et ajoutez des éléments de marque de l'entreprise pour créer une collection de contenus vidéo orientés vers le client. Cette plateforme vidéo se distingue par ses messages vidéo personnalisés et ses capacités de personnalisation ou de modification en cours.

En outre, tirez parti de l'engagement individuel et attirer les spectateurs à un niveau plus personnel en intégrant des vidéos de type "call-to-action" (CTA) dans les e-mails ou n'importe où sur le web. Vous pouvez également activer la fonctionnalité SEO metatags dans les paramètres généraux du hub pour permettre l'indexation par les moteurs de recherche afin d'améliorer la visibilité de vos vidéos.

Tarifs de Vidyard

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Plus : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Business : Contacter l'entreprise

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Loom vs. Vidyard : Comparaison des fonctionnalités

Revenons maintenant à notre match : Loom vs. Vidyard. Ce sont tous deux des outils vidéo exceptionnels avec leurs propres fonctionnalités et bizarreries pour personnaliser les vidéos. Loom excelle dans la simplicité et la création rapide de vidéos, ce qui le place dans les favoris pour les enregistrements d'écran, le partage de vidéos et la messagerie vidéo rapide. Vidyard, quant à lui, est connu pour ses solides capacités de marketing vidéo, parfaites pour les entreprises qui cherchent à engager et à convertir leurs clients grâce à un contenu vidéo personnalisé.

Pour une prise de décision Fermée, examinons de plus près comment ces outils se comportent dans trois domaines essentiels : l'enregistrement vidéo, les outils de modification en cours et l'analyse. 👀

Spécifications de l'enregistrement vidéo

Loom et Vidyard offrent tous deux la commodité de l'enregistrement via des extensions de navigateur et des applications de bureau, ce qui fait de la création de vidéos un jeu d'enfant. Mais ils présentent des différences notables.

Vidyard prend les devants en offrant une qualité d'enregistrement allant jusqu'à 1080p sur tous les forfaits, et pour ceux qui recherchent la clarté suprême, son application de bureau débloque même la magie de la 4K. En revanche, Loom offre une qualité 4K exclusivement sur ses forfaits payants, limitant les comptes gratuits à une qualité 720p encore respectable.

En ce qui concerne le nombre de vidéos que vous pouvez créer avec un compte gratuit, Vidyard et Loom sont au coude à coude, autorisant jusqu'à 25 vidéos par utilisateur. Désolé, il n'y a aucun moyen d'enregistrer des vidéos illimitées sur les versions gratuites de Vidyard et de Loom !

Cependant, entre Vidyard et Loom - et c'est là que l'intrigue se corse - le compte gratuit de Loom limite la durée de chaque vidéo à 5 minutes. En revanche, Vidyard étend votre canevas de narration avec une limite d'enregistrement impressionnante de 30 minutes pour votre vidéothèque. ⏲️

Modification en cours et collaboration vidéo

L'enregistrement vidéo est peut-être un peu un inconvénient pour Loom, mais il se rattrape avec ses remarquables outils de modification en cours. Il fonctionne comme un outil de plateforme de collaboration visuelle avec des options pour :

Assembler des Looms créés par plusieurs collaborateurs Intégrer des Looms mobiles et de bureau Ajouter du contenu réutilisable (comme un clip CTA) à des vidéos récemment créées Insérer un Clip dans un Loom (par exemple, à propos d'une chose que vous avez oublié de mentionner)

Vidyard a ses points forts dans le domaine de la modification en cours des vidéos et de la personnalisation des miniatures, offrant un tableau solide de fonctionnalités. Mais dans la catégorie de la modification en cours, la couronne va à Loom. 👑

Analyses et perspectives

Imaginons que vous soyez le responsable marketing d'une entreprise technologique en pleine croissance, et que vous veniez de déployer une série de vidéos promotionnelles. Votre équipe utilise à la fois Vidyard et Loom pour partager ces vidéos avec des clients potentiels. Quelles sont les analyses de l'engagement vidéo auxquelles vous pouvez vous attendre ?

Loom propose des analyses de base qui vous permettent de savoir qui a regardé les vidéos et à quel moment. Quelque chose comme "Votre vidéo de démonstration de produit a été affichée 100 fois en une semaine"

Mais lorsque vous vous tournez vers Vidyard, vous obtenez des informations plus approfondies. Il vous indique non seulement qui a regardé la vidéo, mais aussi combien de temps elle a été regardée. Vous découvrez que si 100 personnes ont affiché la démo, 60 d'entre elles ont regardé la vidéo en entier, ce qui indique un fort intérêt.

En résumé, si vous cherchez à prendre des décisions fondées sur des données avec des analyses plus riches, Vidyard est votre meilleur choix. 🥇

Loom vs. Vidyard sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit sont réputés pour leurs discussions franches et passionnées sur divers sujets, et les logiciels vidéo ne font pas exception. Loom et Vidyard ont tous deux fait des vagues dans le domaine des outils vidéo, invitant les utilisateurs de Reddit à exprimer leurs opinions, à partager leurs expériences et à offrir leurs points de vue. 📢

De l'avis général, Loom est un outil plus populaire que Vidyard, mais ce dernier offre une meilleure expérience à des fins de sensibilisation, même si son interface n'est peut-être pas la meilleure pour partager des vidéos.

Voici ce qu'une un utilisateur qui a essayé les deux produits avait à dire :

_"Je vois que Loom est utilisé beaucoup plus souvent. J'ai essayé Vidyard il y a quelque temps mais j'ai trouvé qu'il était bogué/inconsistant, alors je l'ai laissé tomber

Vidyard a néanmoins de nombreux partisans en raison de ses fonctionnalités basées sur les équipes commerciales voici ce qu'a mentionné un utilisateur :

"J'utilise fréquemment le plugin chrome (vidyard go) pour les équipes commerciales - ces messages vocaux vidéo de 30 à 60 secondes ont été efficaces pour nous. Je n'ai pas essayé les CTA de la version pro, mais d'après ce que j'ai entendu, ils peuvent très bien travailler - cela dépend de votre approche.''

Dans le même fil de discussion, un utilisateur a estimé que Vidyard pourrait ne convenir qu'aux petites entreprises :

"Fonctionne bien dans les PME, pas tellement dans l'espace Mid-Market et Enterprise en raison des pare-feu informatiques.''"

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Loom Vs. Vidyard

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Vidyard et Loom sont tous deux d'excellents outils d'enregistrement d'écran autonomes, mais ils présentent des inconvénients. Par exemple, Loom est un excellent outil pour les éducateurs, mais son forfait Free restrictif en rend les avantages inaccessibles à beaucoup. Vidyard, quant à lui, possède les fonctionnalités mais souffre de nombreuses lacunes en termes de convivialité .

Heureusement, vous avez un autre enregistreur d'écran gratuit qui rend l'enregistrement et le partage de vidéos un jeu d'enfant : ClickUp ! 🤩

ClickUp est un programme de solution de travail tout-en-un conçue pour tous les types d'entreprises, que ce soit dans l'espace éducatif ou marketing. Elle offre une solution de travail pour la production de vidéos , dotée de fonctionnalités dédiées à la gestion des clips, à la collaboration en temps réel, à l'assistance aux équipes commerciales et à la gestion des tâches.

Voyons comment ClickUp apporte une nouvelle perspective à l'espace de messagerie, de création, de partage et de collaboration vidéo !

1. Utilisez Clip by ClickUp pour partager des vidéos d'écran avec vos clients et vos employés en toute transparence

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement Clip par ClickUp est un enregistreur d'écran in-app bourré de fonctionnalités, accessible à tous ceux qui s'inscrivent sur la plateforme ! Et quand nous disons qu'il est généreux, nous voulons dire qu'il l'est :

Aucune limite de temps pour les enregistrements - que vous enregistriez une démo destinée à un client ou un long..vidéo de formationclip vous soutient !

Enregistrements sans filigrane même avec le forfait Free

Capture de voix effacées

La plateforme vous permet d'enregistrer l'intégralité de l'écran, de la fenêtre de l'application ou des onglets du navigateur. Partagez instantanément l'enregistrement avec des coéquipiers, des clients ou des spectateurs externes à l'aide d'e-mails sécurisés, de liens publics ou privés. Il n'est pas nécessaire de procéder à des téléchargements, des mises en ligne ou des exportations supplémentaires : la vidéo est lue directement dans le navigateur ! Outre les enregistrements, vous pouvez également extraire des pages de sites Web et obtenir des captures d'écran à l'aide de la fonction L'extension Chrome de ClickUp .

En ce qui concerne la convivialité, vous pouvez démarrer en quelques secondes. Tout ce que vous avez à faire est de lancer ClickUp et d'accéder à l'option Enregistrer un Clip à partir de la barre des tâches en bas à droite de l'écran. 📹

Tous les clips enregistrés sont de haute qualité et intégrable à l'aide de l'affichage ClickUp's Embed . Mais voici le vrai charme : vous pouvez transformer vos vidéos en tâches actionnables, fournir un contexte sur les étapes suivantes et les assigner aux spectateurs. C'est comme si vous transformiez chaque message en un appel à l'action !

Dans l'ensemble, il s'agit d'un outil pratique si vous cherchez à remplacer les réunions ou les longs fils d'e-mails par des vidéos riches. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 logiciels, dont Zoom , Teams Microsoft et Slack qui rend le partage de contenu encore plus facile !

2. Révolutionnez le travail d'équipe avec les fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

ClickUp prend en charge collaboration en temps réel à un niveau supérieur, quel que soit le secteur d'activité ou les objets. 💖

Imaginons que vous travailliez sur un projet de sensibilisation : il vous suffit de tirer parti des fonctionnalités de ClickUp des fonctions polyvalentes de ClickUp pour collaborer et travailler à des réussites.

Le highly tableaux blancs interactifs ClickUp apportent un nouveau niveau de collaboration à vos projets vidéo . Utilisez des notes autocollantes, des connecteurs et des textes pour échanger des points de vue en temps réel avec votre équipe. Ce qui est encore mieux, c'est que vous obtenez une collection de Modèles de tableaux blancs pour l'assistance à des tâches telles que le brainstorming d'idées marketing, le mappage de processus ou la rédaction de vidéos.

Recherche de vidéos gestion de projet collaboration ? Avec ClickUp, vous pouvez :

3. Contrôlez votre flux de travail et conquérir des tâches avec ClickUp !

Gérez les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp La gestion des tâches de ClickUp est un véritable moteur pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'un projet vidéo ou de la gestion d'un site Web équipe agile , personnalisez vos flux de travail pour n'importe quel projet !

Avec plus de 35 ClickApps à votre disposition, vous pouvez automatiser les tâches manuelles , exécuter Cycles de sprints et lancez des enregistrements d'écran en un clic ! Créez des tâches avec des identifiants personnalisés et assignez-les à un ou à plusieurs collaborateurs plusieurs assignés . Incorporer Champs personnalisés pour ajouter des attributs aux tâches - par exemple, vous pouvez ajouter un lien vers un didacticiel Clip dans un champ personnalisé afin que l'assigné n'ait aucun mal à faire le travail terminé.

Vous pouvez même assigner des commentaires en tant qu'éléments d'action, ce qui permet de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet ! 🤠

Pour s'attaquer à des projets vidéo complexes, utilisez la fonction Dépendance à l'égard des tâches fonctionnalité permettant de décomposer logiquement les tâches en sous-tâches telles que Review scripts ou Test audiences. Visualisez-les sous différents angles et modifiez-les en cours avec la fonction Barre d'action en bloc . Et avec les tâches récurrentes et les Rappels avec les rappels, vous ne manquerez plus jamais un délai de production vital !

ClickUp est plus qu'un outil vidéo !

Loom et Vidyard sont d'excellents outils de stratégie vidéo, mais pour de nombreuses équipes, l'utilisation de ces produits aux fonctions limitées peut grever leur budget. ClickUp peut être une option plus économique, en particulier pour les petites et moyennes équipes qui ont besoin de capacités d'enregistrement d'écran et de gestion de projet en un seul outil. Ouverture d'un compte ClickUp gratuit débloque un monde de tutoriels vidéo simplifiés et illimités, ainsi que des outils de gestion des tâches collaboratives - c'est une aubaine pour vous et votre équipe ! 🏆