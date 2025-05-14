Nous avons testé les 10 meilleurs outils de détection et vérificateurs d'IA en 2025

L'utilisation de plus en plus répandue de l'intelligence artificielle (IA) dans la création de contenu présente deux aspects. D'un côté, l'IA est comme un magicien qui crée du contenu de qualité en un clin d'œil, vous faisant gagner des tonnes de temps que vous pouvez investir dans d'autres projets précieux. Mais ce n'est pas que des arcs-en-ciel et des papillons - la génération de contenu avec l'IA a ses défauts.

En plus d'être potentiellement contraire à l'éthique, le contenu généré par l'IA peut être peu fiable et carrément inexact.

Comme l'a montré le rapport de la Commission européenne, les contenus générés par l'IA peuvent être peu fiables, voire carrément inexacts Outils d'IA deviennent plus avancés, l'identification du contenu créé par eux devient de plus en plus difficile. C'est là qu'interviennent les outils de détection de l'IA : ils analysent les textes et les images pour découvrir s'ils ont été créés par un humain ou par l'IA. 🕵️

Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs détecteurs de contenu IA du marché pour vous aider à distinguer le contenu généré par un humain de celui généré par une IA.

Qu'est-ce qu'un logiciel de détection d'IA ?

Un outil de détection de l'IA analyse le contenu pour identifier les tendances et les modèles qui permettent de le qualifier de généré par l'homme ou par l'IA. Lorsqu'ils analysent des textes, les détecteurs de contenu IA recherchent un manque de profondeur et de créativité, la répétition de certains mots et expressions, des longueurs de phrases spécifiques ou des informations inexactes ou obsolètes.

Dans le cas d'images ou de vidéos, les outils de détection de l'IA analysent des éléments tels que des objets, des poses ou des caractères écrits pour déterminer leur origine. 🔎

Les outils utilisés pour la détection de l'IA s'appuient sur une technologie puissante, mais il est important de mentionner qu'ils ne sont pas toujours précis. Ils peuvent se tromper, il ne faut donc pas brûler les étapes et faire confiance aveuglément à un outil.

Il y a beaucoup de poissons de détection de l'IA dans la mer - comment faire pour en attraper un qui soit de qualité ? Si vous voulez un outil qui atteigne le point idéal entre la fonction, la facilité d'utilisation et la fiabilité, recherchez les caractéristiques suivantes :

Assistance aux modèles linguistiques multiples : Il doit être capable de détecter les textes générés par l'IA et créés dans les modèles GPT-3, GPT-4, Bard, Claude et autres Précision : Le bon détecteur d'IA doit présenter un minimum de faux positifs et de faux négatifs et offrir des résultats relativement fiables Évolutivité : Il devrait être capable d'analyser de grands éléments de données sans compromettre la précision Personnalisation : Le détecteur IA devrait vous permettre de personnaliser le processus d'analyse pour se concentrer sur des critères particuliers qui s'alignent sur vos besoins Options de rapports : Le détecteur de contenu IA devrait fournir un aperçu de votre historique d'analyse et vous permettre d'identifier les tendances qui pourraient potentiellement alimenter l'amélioration de votre contenu Compatibilité multiplateforme : Il devrait fonctionner aussi bien sur plusieurs systèmes d'exploitation et appareils

10 meilleurs outils de détection IA pour attraper le contenu généré par l'IA en 2024

Nous avons analysé des dizaines d'outils de détection IA et sélectionné les 10 meilleurs qui se distinguent par leur fiabilité, leurs bonnes critiques et leurs fonctionnalités fantastiques. Consultez-les et voyez quel outil s'aligne sur vos besoins et offre le plus d'avantages.

1. Copyleaks - Le meilleur pour une utilisation au niveau de l'Enterprise

Via : Copyleaks Vous recherchez une solution de détection de l'IA pour votre Enterprise ? Copyleaks est exactement ce qu'il vous faut : l'outil offre une analyse au niveau de la phrase, une couverture complète des modèles (y compris Bard et GPT-4) et une fiabilité impressionnante.

En fait, ce détecteur d'IA affiche une évaluation auto-déclarée de 99,1 % et un taux de faux positifs de 0,2 % sur l'ensemble du contenu généré par l'IA ! !!

Comme Copyleaks analyse les textes phrase par phrase, il vous donne des informations précises sur les parties qui ont été écrites par des humains et sur ce qui est potentiellement un texte écrit par l'IA. Vous pouvez même voir les sections paraphrasées par l'IA.

Copyleaks comprend 30 langues, c'est donc un excellent outil pour les entreprises multinationales. De plus, il peut analyser le code source, ce qui en fait une option fantastique pour les équipes de programmation et de développement de logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de Copyleaks

Analyse au niveau de la phrase

Couverture complète du modèle

précision de 99,1 % (selon les rapports)

Assistance à 30 langues

Limites de Copyleaks

Afficher les résultats peut être lent par rapport à certains outils d'IA de détection de contenu

Pas d'option pour exclure certaines parties d'un texte

Prix de Copyleaks

9,16 $/mois pour 1 200 pages (chaque page couvre jusqu'à 250 mots de contenu numérisé)

*La liste des prix se réfère au modèle de facturation annuelle

Evaluations et critiques de Copyleaks

G2 : 4.8/5 (moins de 5 avis)

: 4.8/5 (moins de 5 avis) Capterra : 4.5/5 (plus de 80 commentaires)

2. ZeroGPT - Meilleur pour l'assistance multilingue

Via : ZeroGPT Si vous recherchez la commodité et la simplicité, ZeroGPT peut être la voie à suivre pour les détecteurs IA.

La plateforme offre de nombreux avantages qui la rendent attrayante. Par exemple, ZeroGPT assiste plusieurs langues, notamment l'anglais, le français, l'indonésien, l'allemand et l'hindi. Elle convient donc aux éducateurs et aux équipes de contenu du monde entier pour détecter les textes générés par l'IA et comprendre d'autres contenus d'IA.

Une autre fonctionnalité passionnante que vous obtiendrez avec cette plateforme est ZeroGPT API, que vous pouvez utiliser pour incorporer l'outil dans d'autres applications et programmes et profiter de la détection de contenu IA en temps réel.

Lorsque vous scannez un contenu avec l'outil, vous obtiendrez les pourcentages représentant les chances qu'il ait été écrit par un humain ou généré par l'IA/GPT. En faisant défiler le texte vers le bas, vous verrez les parties du texte qui semblent avoir été générées par l'IA surlignées en jaune.

Les meilleures fonctionnalités de ZeroGPT

L'API de ZeroGPT peut être utilisée de la même manière que les autres API deOutils d'écriture IA Assistance en plusieurs langues dans l'ensemble du contenu généré par l'IA

Pas de coûts cachés ou de limites sur la quantité de texte que vous pouvez analyser

Limites de ZeroGPT

Pas d'option pour joindre des fichiers à analyser dans le détecteur de contenu

L'interface peut sembler désuète à certains utilisateurs

Prix de ZeroGPT

Free

Pas de commentaires

3. Winston IA - Le meilleur pour la reconnaissance optique de caractères

Via : Gowinston Winston IA est un détecteur de contenu IA facile à utiliser et doté d'un tableau de bord intuitif. Il analyse votre texte en profondeur et affiche la probabilité en pourcentage qu'il s'agisse d'un contenu généré par l'IA.

La plateforme assiste plusieurs types de fichiers : vous pouvez copier et coller votre texte ou télécharger un fichier docx., .jpg ou .png. Winston IA est doté d'une technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR) de pointe qui lui permet de lire du texte à partir d'images et même de traiter des textes manuscrits avec facilité.

Le taux d'évaluation de l'IA est de 99,6 %. En plus d'indiquer la probabilité globale qu'un texte soit du contenu généré par l'IA, Winston IA fournit une évaluation phrase par phrase, ce qui vous permet d'approfondir et d'identifier les zones problématiques.

Winston IA assiste actuellement les utilisateurs en anglais, allemand, espagnol et français.

Les meilleures fonctionnalités de Winston IA

Fonctionnalités de la technologie OCR

Traite les textes manuscrits

Évaluation phrase par phrase

Interface du détecteur IA facile à utiliser

Assistance multilingue

L'un des rares détecteurs de contenu IA gratuits de cette liste

Limites de l'IA de Winston

L'option de rapports pourrait bénéficier d'améliorations

Relativement peu de langues assistées par rapport aux concurrents

Prix de Winston IA

Free (gratuit)

(gratuit) Essentiel : 12 $/mois pour un maximum de 80 000 mots

: 12 $/mois pour un maximum de 80 000 mots Avancé : 19 $/mois jusqu'à 200 000 mots

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra : 4/5 (moins de cinq commentaires)

4. Crossplag - Le meilleur pour la détection du plagiat

Via : Croisée des chemins Crossplag est un outil populaire de détection du plagiat. L'une de ses fonctionnalités les plus récentes est le détecteur de contenu IA, qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier avec précision l'origine d'un texte et vous indiquer s'il est généré par l'IA ou par l'homme.

Le détecteur IA est formé pour reconnaître les modèles présents dans les textes écrits par des humains. Crossplag identifie les écarts par rapport à ces modèles et affiche des pourcentages indiquant les chances que votre texte soit créé par l'IA.

L'utilisation de l'outil est une évidence : il vous suffit de copier et coller votre texte, d'appuyer sur " Vérifier " et de laisser Crossplag faire sa magie. 🪄

Les meilleures fonctionnalités de Crossplag

Facile à utiliser

Rapide

Entraîné avec plus de 1,5 milliard de paramètres pour une précision maximale

Limites de Crossplag

Manque de graphiques dans l'interface

L'anglais est la seule langue assistée

Prix de Crossplag

Contact pour les prix

G2 : 4.6/5 (moins de 5 commentaires)

5. GLTR - Le meilleur pour les utilisateurs férus de technologie :

Via : GLTR GLTR (abréviation de Giant Language Model Test Room) est un outil de détection de l'IA développé par le MIT-IBM Watson IA Lab et HarvardNLP. Il vous permet d'effectuer une analyse judiciaire d'un texte afin de déterminer si l'IA l'a créé.

Basé sur la technologie GPT-2, l'outil analyse chaque mot pour identifier la probabilité que l'IA le prédise. Il le fait en se concentrant sur le contexte précédant le mot en question et sur la probabilité que l'IA génère une séquence de mots spécifique.

Ainsi, si GLTR estime que les outils d'IA génèrent souvent le mot qui vous intéresse et celui qui le précède ensemble, il le signalera.

Si le mot que vous analysez fait partie des 10 premières prédictions de l'IA, GLTR le colorera en vert. Pour les 100 premières prédictions, vous verrez la couleur jaune, et pour les 1 000 premières prédictions, le mot sera rouge. Tout ce qui est supérieur à 1 000 est violet.

En d'autres termes, si un texte est principalement vert, il y a de fortes chances qu'il ait été généré par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités du GLTR

Offre une analyse approfondie du texte dans son IAoutils d'écriture Code couleur du texte pour une navigation plus aisée

Évalue la position des mots pour déterminer si l'IA a été utilisé

Limites du GLTR

Réalisé en 2019, il risque de ne pas être efficace pour les technologies plus récentes

L'interprétation des résultats peut être difficile pour les premiers utilisateurs

Prix du GLTR

Free

Pas de commentaires

6. Content at Scale - Le meilleur pour les spécialistes du marketing de contenu

Via : Contentatscale.IA Le détecteur IA de Content at Scale offre un moyen simple et direct d'évaluer un texte et de déterminer s'il a été créé par des humains, par l'IA ou par un mélange des deux.

L'outil a été entraîné avec des billets de blog, des essais, des entrées Wikipédia et des milliers d'articles pour afficher des résultats fiables et précis. Il peut déterminer si un texte a été généré par ChatGPT, Bard, Claude et d'autres outils.

Lorsque vous lancez l'analyse, l'outil code en couleur votre texte pour indiquer les parties qui sont très probablement générées par l'IA et celles qui ont été écrites par des humains. La couleur verte signifie que votre texte est d'origine humaine, tandis que le rouge est alarmant et suggère que l'IA a fait l'"écriture" Le jaune et l'orange indiquent que votre texte pourrait avoir besoin d'être réécrit pour éviter de sonner robotique et être du bon côté.

Content at Scale meilleures fonctionnalités

Résultats faciles à interpréter

Offre la possibilité de réécrire le texte de l'IA pour qu'il ait l'air humain

Analyse chaque phrase

Limites du contenu à l'échelle

Les réécritures de l'IA ne sont pas toujours fiables

Les résultats peuvent manquer de clarté

Prix de Content at Scale

Gratuit

Version Pro : 49 $/mois

Pas de commentaires

7. Originality.IA - Meilleure solution deux-en-un

Via : Originalité.IA Originality.ai est une solution deux-en-un - elle est dotée d'un détecteur d'IA ET d'un vérificateur de plagiat. Il peut repérer les textes créés par ChatGPT, Bard et d'autres outils IA bien connus avec une précision remarquable.

Originality.IA est idéal pour les équipes, grâce à ses options innovantes telles que l'ajout de collègues à la plateforme, l'affichage de l'historique des analyses et le partage des résultats. Il est principalement ciblé pour les agences de marketing de contenu et de référencement, mais toute personne souhaitant s'assurer que son contenu est exempt d'IA peut l'utiliser.

Outre le détecteur d'IA et le vérificateur de plagiat, Originality.ai propose des tests de lisibilité gratuits pour vous aider à créer des contenus faciles à digérer et engageants.

Les meilleures fonctionnalités d'Originality.ai

Détecteur d'IA et vérificateur de plagiat combinés

Rapports partageables

Options de collaboration

Tests de lisibilité

Les limites d'Originality.IA

Options limitées sur le modèle de tarification à l'usage

De nombreux utilisateurs ont rapporté des résultats imprécis

Prix d'Originality.IA

Pay-as-you-go : Paiement unique de 30 $ pour 3 000 crédits (un crédit scanne 100 mots)

: Paiement unique de 30 $ pour 3 000 crédits (un crédit scanne 100 mots) Abonnement de base : 14,95 $/mois pour 2 000 crédits (chaque crédit supplémentaire est de 0,01 $)

Originalité.IA évaluations et critiques

Chasse au produit : 2.9/5 (20+ commentaires)

8. Undetectable.ai - Meilleur pour humaniser le contenu de l'IA

Via : Indétectable.IA Undetectable.ai est un outil unique avec deux fonctions importantes. Il vous permet de scanner votre texte et d'identifier le contenu IA, mais il vous permet également de "humaniser" les parties générées par l'IA et d'éviter que votre contenu ne soit signalé. 🚩

L'utilisation de la plateforme est un jeu d'enfant - collez le texte dans le champ prestataire et appuyez sur le bouton Check for IA. Vous pouvez personnaliser la lisibilité et la finalité ciblées pour que l'outil comprenne votre intention.

Si les résultats indiquent que certaines parties de votre texte sont générées par l'IA, appuyez sur Humaniser pour les transformer en contenu pouvant potentiellement contourner d'autres détecteurs d'IA.

Meilleures fonctionnalités de Undetectable.IA

Détecteur de contenu IA et humanisateur de texte

Assistance jusqu'à 10 000 caractères à la fois

Facile à utiliser

Reconnaît les textes de GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Limites de Undetectable.ai IA

Certains utilisateurs trouvent le prix trop élevé

L'interface peut sembler désuète

Prix d'Undetectable.ai

Free (options limitées, pas d'humanisation du texte)

(options limitées, pas d'humanisation du texte) Annuel : 5 $/mois pour 10 000 mots - peut être personnalisé

: 5 $/mois pour 10 000 mots - peut être personnalisé Pour les entreprises : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Chasse au produit : 5/5 (moins de 10 commentaires)

: 5/5 (moins de 10 commentaires) G2 : 5/5 (moins de 5 avis)

9. Writer - Meilleur pour la simplicité et la facilité d'utilisation

Via : Writer.com Vous cherchez un détecteur de contenu IA gratuit, simple et sans fioritures ? Writer répond à toutes les attentes et combine une interface sans fioritures avec des fonctions puissantes.

Votre seule tâche consiste à copier et coller le texte que vous souhaitez analyser et à sélectionner "Analyser le texte" Writer évaluera le contenu et affichera un pourcentage indiquant si votre texte est généré par un humain ou par l'IA.

Il existe également une option permettant d'ajouter une URL et d'analyser l'origine de son contenu.

N'oubliez pas que le nombre maximal de caractères que cet outil pratique assiste est de 1 500. Il se peut donc que vous deviez effectuer plusieurs analyses consécutives pour vérifier un texte volumineux.

Writer meilleures fonctionnalités

Simple d'utilisation

Possibilité d'analyser le contenu par le biais d'URL

Offre un correcteur de grammaire gratuit

Limites de Writer

N'a pas de couleurcode IA et les phrases générées par l'homme

Pas d'option pour télécharger des fichiers texte ou des images pour l'analyse

Prix de Writer

**Free

Aucune critique

10. Hugging Face - Meilleur pour l'assistance à la communauté

Via : Visage étreint Hugging Face est une communauté IA où les utilisateurs unissent leurs forces pour travailler et discuter de modèles, d'ensembles de données et d'applications. Sans surprise, la plateforme propose un détecteur de contenu IA de qualité qui vous permet de scanner vos textes et de vérifier leur originalité.

Le détecteur classe le contenu comme réel (généré par des humains) ou faux (généré par l'IA) et affiche les résultats en décimales, ce qui est amusant et rafraîchissant pour les utilisateurs férus de technologie.

Si vous n'appréciez pas cette forme, faites défiler jusqu'au bas de la page du détecteur de contenu Hugging Face IA et cliquez sur la recommandation pour une meilleure expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Excellent pour les utilisateurs à l'aise avec la technologie

Assistance à la communauté

Source ouverte

Limites de Hugging Face

Les utilisateurs non initiés à la technologie risquent de ne pas le trouver utile

Les résultats ne sont pas aussi clairs qu'avec d'autres détecteurs de contenu IA

Prix de Hugging Face

Free (gratuit)

Hugging Face évaluations et critiques

Aucune critique

Autres Outils d'IA

Les outils d'IA que nous avons présentés travaillent en empêchant l'utilisation abusive de l'IA, tandis que d'autres s'efforcent d'exploiter tout son potentiel pour vous rendre plus productif. Un exemple parfait de ce dernier groupe est ClickUp, qui vous permet de rationaliser les flux de travail vous pouvez ainsi rationaliser les flux de travail, gérer les documents, stimuler la collaboration et réveiller votre côté créatif. Voyons comment ! 🖌️

ClickUp

Utilisation de ClickUp AI pour générer un billet de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants

ClickUp est un logiciel de gestion de contenu populaire gestion de projet et de tâches plateforme avec des dizaines d'options pour une collaboration d'équipe transparente, le suivi de la progression, la gestion des documents et l'organisation de la charge de travail. Mais laissons cela de côté et concentrons-nous sur les premières qualités de la plateforme assistant d'écriture - ClickUp AI .

ClickUp AI est le puissant allié dont vous avez besoin lorsque vous manquez d'inspiration (ou de temps) pour rédiger un e-mail, un billet de blog, un contrat, une offre, un article de journal ou tout autre type de texte. C'est votre ticket d'entrée au pays du contenu parfaitement rédigé !

Pour comprendre les fonctions impressionnantes de l'assistant de rédaction, nous devons mentionner une autre des fonctionnalités remarquables de ClickUp, à savoir Les documents ClickUp . Utilisez-le pour créer, modifier, partager et gérer vos documents en un seul endroit. Il s'agit d'un classeur virtuel où tout est méticuleusement organisé et facile à trouver. 🗄️

ClickUp AI et ClickUp Docs en action

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails et bien plus encore

ClickUp AI et ClickUp Docs travaillent ensemble pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Imaginons que vous deviez rédiger un e-mail à un client. Vous ouvrirez un ClickUp Doc et taperez "/IA" Ensuite, appuyez sur "Outils d'IA" et sélectionnez la première invite, à savoir : Écrire un courriel. Il vous suffit d'entrer le nom de votre client, son objectif, les points à aborder et le style de voix souhaité, et ClickUp générera l'e-mail parfait en quelques secondes.

ClickUp AI n'est pas seulement une générateur de contenu -peut vous aider :

Pas sûr de savoir comment récolter les bénéfices de ceci Outil d'écriture IA ? Les modèles ClickUp viennent à la rescousse ! 🦸

La plateforme offre plus de 1 000 modèles à des fins différentes, de la gestion des flux de travail à suivi du temps . Vous apprécierez tout particulièrement les qui contiennent des invites IA spécifiques à chaque rôle -ils contiennent des instructions prêtes à l'emploi que vous collez dans des outils tels que ChatGPT pour générer les réponses souhaitées.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Assistant de rédaction IA

Facilite le brainstorming, la génération de contenu, le résumé et la modification en cours

ClickUp Docs-agestion centralisée des documents et l'endroit idéal pour explorer les fonctions de ClickUp AI

Grande capacité de personnalisation - fournit les directives qui rendent ClickUp AI plus efficace et plus concret

Offre une riche bibliothèque de modèles

Les limites de ClickUp

Les nombreuses options de la plateforme peuvent sembler écrasantes au début

L'assistance IA pour l'application mobile n'est pas (encore) disponible

Prix ClickUp

Free Forever pour toujours

pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 900+ commentaires)

: 4.7/5 (8 900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

Prenez le contrôle de votre contenu avec les détecteurs de rédaction IA

Que vous utilisiez des outils de détection de contenu IA ou une plateforme qui propose un assistant de rédaction IA robuste, vous vous mettez à la place du conducteur et vous vous assurez que votre contenu est original, pertinent, engageant et facile à lire.

Avec ClickUp, vous obtenez beaucoup plus qu'un outil de rédaction-vous obtenez un projet et.. plateforme de gestion des tâches et un suivi du temps fantastique, la collaboration au sein de l'équipe l'organisation et gestion des documents pour n'en citer que quelques-unes. S'inscrire à ClickUp et découvrez tout ce qu'il a à offrir !