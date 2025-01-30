10 meilleurs outils d'IA pour le service client afin d'améliorer votre assistance

Les équipes de service à la clientèle sont confrontées à de nombreux défis, qu'il s'agisse du nombre écrasant de requêtes, de la gestion de clients exigeants ou de la nécessité de rester à la pointe de la technologie, tout en s'efforçant de maintenir une qualité de service irréprochable.

C'est là que les outils IA pour service à la clientèle pour sauver la situation. Ils sont dotés de fonctionnalités avancées qui vous permettent d'accroître la satisfaction de vos clients et d'alléger la charge de travail de vos employés.

Dans cet article, nous aborderons les fonctionnalités centrales des 10 meilleurs outils d'IA pour le service client. Nous mettrons également en évidence leurs principales forces et soulignerons quelques lacunes pour vous aider à choisir un outil qui s'aligne sur vos objectifs et votre secteur de travail.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le service client ?

Qu'est-ce qui sépare les meilleurs outils d'IA pour le service client des autres ? Voyons quelles sont les caractéristiques à surveiller :

Options de rapports : L'outil doit offrirdes tableaux de bord pour analyser les données des clients et vous aider à mieux connaître les temps de réponse moyens, les performances de votre équipe, les interactions avec les clients et le niveau de satisfaction à l'égard du service

Modèles : Il doit proposer des modèles pré-fabriqués que vous pouvez adapter aux différentes interactions et scénarios du service client

Les fonctionnalités d'automatisation : La bonne plateforme devrait proposer des options pour personnaliser les règles d'automatisation avec des déclencheurs et des conditions qui s'alignent sur vos objectifs

Intégration : Elle doit être connectée aux plateformes de collaboration, de gestion de projet, de CRM et de productivité les plus courantes pour une fonctionnalité maximale

Évolutivité : Il doit avoir la puissance nécessaire pour répondre aux demandes croissantes de votre entreprise et à une base de clients en expansion

Sécurité des données : L'application doit assurer la sécurité des informations de vos clients et respecter les normes les plus strictes pour éviter les infractions

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le service client en 2024

Nous avons analysé des dizaines de Outils d'IA pour le service client et en a choisi 10 qui offrent le plus de fonctions avec l'apprentissage automatique. Consultez notre sélection et trouvez une option qui coche toutes les Box et vous aide à faire passer le service client à un tout autre niveau. 🔝

1. ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp est un puissant outil de gestion des tâches et de l'information plateforme de gestion de projet pour les entreprises et les petites entreprises, avec des centaines d'options pour rationaliser les processus et d'assister la croissance de votre entreprise. Il convient à un large intervalle de services, y compris le service clientèle. ClickUp Service clientèle les fonctionnalités de ClickUp vous aident à devenir une la réussite du client champion - décomposez vos projets en tâches et sous-tâches, ajoutez plusieurs assignés à une seule entrée et laissez des commentaires pour discuter des tickets et des problèmes avec votre équipe. ClickUp IA est ce qui a fait atterrir cette plateforme sur notre liste. Cet assistant de rédaction alimenté par l'IA vous aide à automatiser les tâches répétitives et à générer des notes personnalisées, des réponses par e-mail et des rapports de statut pour maintenir une qualité de service et un engagement client de premier ordre.

Au lieu d'organiser vos processus de service client à partir de zéro, utilisez l'un des plus de 1 000 modèles de ClickUp. Nous recommandons le modèle Modèle de structure de répartition du travail de l'assistance client de ClickUp -il vous aide à organiser et à attribuer les tickets, à fixer des paramètres, à analyser les indicateurs clés de performance et à surveiller les performances. ClickUp a également des modèles contenant des invitations IA et ceux qui se concentrent sur les l'activation des ventes , CRM, réussite des clients, parcours client et bien d'autres choses encore.

Enfin, l'excellent système de ClickUp Options CRM vous permettent de construire des des bases de données personnalisées prioriser, utiliser Formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des clients et centraliser les activités de sensibilisation.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Attribution facile des tâches et établissement de priorités

Fonctionnalités CRM pour SaaS et autres entreprises

ClickUp IA pour la création de rapports de statut, de réponses aux clients, de notes et d'agendas de réunion

Les plus de 15 affichages de ClickUp pour observer les problèmes, les informations sur les clients et la progression sous différents angles

plus de 1 000 modèles y compris les opérations d'assistance aux clients

1 000+ intégrations pour rationaliser les données des clients

Les limites de ClickUp

Le nombre d'options peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Un plus grand nombre de couches dans la hiérarchie des tâches serait un plus appréciable

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Abbé

Votre équipe d'assistance client est-elle travaille-t-elle dans Slack ? ? Si oui, Abbot peut être le super-héros de l'intelligence artificielle dont vous avez besoin pour gérer le service client en toute simplicité. Ce chatbot veille sur votre activité Slack, en surveillant les canaux personnalisés, en épinglant les demandes des clients et en les affichant sur le tableau de bord.

Abbot vous permet de définir des rappels pour répondre aux clients - il vous notifie si les requêtes des clients sont toujours en attente, garantissant qu'aucun ticket n'est négligé. Il résume également les discussions avec les clients et suggère les prochaines étapes à suivre gagner du temps et d'organiser les flux de travail.

L'outil peut également contribuer à résoudre les demandes des clients - utilisez la documentation pour le former et le laisser fournir des réponses exactes et précises aux questions.

Comme le chatbot s'intègre parfaitement à Slack, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser des automatisations et déclencher diverses actions en fonction des discussions avec les clients. Mettez les automatisations prémâchées d'Automatisation au travail ou créez les vôtres avec JavaScript, Python ou C#.

Grâce à la fonctionnalité Insights, vous pouvez suivre le volume des discussions et voir les tickets en retard ou ceux qui ont été ouverts, créés et qui ont fait l'objet d'une réponse.

Abbot meilleures fonctionnalités

Intégration transparente avec Slack

Paramétrage de rappels pour répondre aux clients

Peut être personnalisé pour résoudre les problèmes sur la base de votre documentation d'assistance client

Automatisations puissantes

Les limites d'Abbot

Mon travaille seulement dans Slack

La création d'automatisations nécessite quelques compétences en programmation

Prix d'Abbot

Teams : 49$/mois par agent

: 49$/mois par agent Enterprise : Contacter pour la tarification

3. BrightBot



Illuminez votre site web et accueillez les visiteurs avec BrightBot-un sympathique chatbot alimenté par l'IA. ☀️

L'objectif principal de BrightBot est de fournir des réponses informatives et précises aux questions que les gens peuvent se poser lorsqu'ils visitent votre site web. À faire ? Eh bien, pas en lisant dans les esprits ou en devinant - vous le formez en " l'alimentant " avec les informations de votre entreprise.

Lorsque vous ouvrez BrightBot, vous disposez de l'option Texte de formation dans le menu situé à gauche de l'écran. Sélectionnez-la et insérez le texte que vous souhaitez que le chatbot utilise comme base pour fournir des informations aux clients.

La section Publier et tester vous permet d'expérimenter le chatbot et de voir s'il répond aux demandes comme le ferait un employé humain.

Chaque discussion avec un client est enregistrée dans la section Discussions - vous pouvez voir toutes les discussions passées et en cours. Vous pouvez également reprendre une discussion en cours à tout moment ou laisser une invite, permettant aux visiteurs de choisir de discuter avec le bot ou un humain.

Meilleures fonctionnalités de BrightBot

Installation facile

Permet de prendre en charge les discussions des clients

Formation sans effort pour les agents et les équipes d'assistance

Traite les requêtes de routine pendant que vous vous concentrez sur des tâches de plus grande valeur

Limites de BrightBot

Textes et questions de formation limités

Manque d'options de personnalisation avancées

Prix de BrightBot

Démarrage : Free

: Free Croissance : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Mise à l'échelle : 99$/mois par utilisateur

4. Zigpoll



Si vous voulez être un pro du service client, vous devez écouter vos clients, et Zigpoll peut vous aider à les entendre haut et fort. Cette plateforme de feedback client et de sondage vous permet de collecter des informations auprès de vos clients actuels et potentiels et de les utiliser pour développer votre entreprise.

Elle propose de multiples formes de questions que vous pouvez intégrer à votre site Web, depuis les échelles d'évaluation jusqu'aux questions proprement dites avec des champs texte. Vous pouvez également contacter vos clients par e-mail ou SMS.

Ce qui distingue Zigpoll des autres outils de sondage et de feedback, ce sont ses tableaux de bord intuitifs qui distillent les données du sondage et vous aident à obtenir des informations précieuses sur les attitudes de vos clients à l'égard de votre entreprise ou de vos produits.

Une autre fonctionnalité qui se démarque est l'assistant IA personnel - il analyse les données de réponse et fournit des informations exploitables. En plus de cela, vous pouvez poser des questions dans le chat IA de Zigpoll pour en savoir plus sur les tendances de votre entreprise et tirer parti de ces informations pour le forfait stratégique .

Les meilleures fonctionnalités de Zigpoll

Assistant alimenté par l'IA pour l'assistance aux clients

Chatbot IA qui répond en fonction des données collectées sur l'entreprise

Tableaux de bord intuitifs pour organiser les demandes des clients

Plusieurs formes de questions

Limites de Zigpoll

Écart important entre le forfait gratuit et le forfait payant

Le logo de Zigpoll ne peut pas être retiré des sondages

Prix de Zigpoll

Lite : Free

: Free Basic : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Standard : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Plus : 50$/mois par utilisateur

: 50$/mois par utilisateur Pro : 100$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Product Hunt : 5/5 (moins de cinq commentaires)

5. Tiledesk



À faire simultanément la réduction des coûts du service à la clientèle et l'augmentation du CSAT (score de satisfaction de la clientèle) vous semble-t-il impossible ? Cela peut devenir votre réalité si vous utilisez Tiledesk. Cette plateforme conversationnelle open-source propose des chatbots IA 24/7 que vous pouvez intégrer à votre site web.

En employant un chatbot Tiledesk, vous pouvez réduire le nombre d'agents du service client travaillant sur l'assistance par chat en direct. Au lieu de cela, vous pouvez les réaffecter à des tâches plus intensives en connaissances et créer une valeur supplémentaire pour votre entreprise. Certains clients peuvent insister pour discuter avec un agent humain, et c'est parfaitement bien - $$$a vous permet de sauter dans une discussion à tout moment.

Pour vous faire gagner encore plus de temps, la plateforme propose des modèles de chatbot. Trouvez-les dans la section Bots de votre tableau de bord après vous être connecté, et choisissez celui qui s'aligne sur votre intention.

Vous ne souhaitez pas utiliser de modèle ? Le Chatbot Design Studio de Tiledesk vous permet de construire vos propres chatbots avec zéro connaissance en code-expérimentez et créez une solution parfaite pour vos besoins. 🧪

Les meilleures fonctionnalités de Tiledesk

Chatbots IA faciles à déployer

Modèles de chatbot IA

Studio de conception de chatbot sans code

Les agents humains peuvent prendre en charge les discussions avec les clients à tout moment

Limites de Tiledesk

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs débutants

La plateforme pourrait être plus rapide

Prix de Tiledesk

Free Forever : €225/an (quatre sièges et 800 conversations incluses)

: €225/an (quatre sièges et 800 conversations incluses) Basic : €225/an (quatre places et 800 discussions incluses)

: €225/an (quatre places et 800 discussions incluses) Premium : €790/an (15 places et 3.000 discussions incluses)

: €790/an (15 places et 3.000 discussions incluses) Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Capterra : 4.5/5 (130+ commentaires)

: 4.5/5 (130+ commentaires) GetApp : 4.5/5 (140+ avis)

6. IA de Yuma

Si vous êtes un marchand Shopify utilisant Gorgias ou Zendesk, Yuma IA peut être le complément parfait à votre processus de service client. Cette plateforme alimentée par l'IA vous permet d'automatiser les réponses aux tickets pour augmenter la satisfaction des clients.

Yuma IA scanne les requêtes des clients et suggère une ébauche de réponse. Si rien n'apparaît, cela signifie que la plateforme ne "connaît" pas la réponse à la requête et laisse un agent humain prendre le relais. Cela rationalise les flux de travail et aide les agents humains à diviser leur travail avec Yuma IA, en laissant les tickets répétitifs et routiniers à l'outil.

Une autre option que vous apprécierez est la personnalisation du style d'écriture-la plateforme reprend votre style à partir des tickets précédents et les utilise pour " apprendre " à écrire en accord avec la voix de votre marque.

L'IA de Yuma peut résumer les discussions pour fournir des aperçus et traiter les tickets en un seul clic. Mieux encore, il "parle" 15 langues, ce qui vous permet de puiser dans un vivier de clients à l'échelle mondiale. 🌍

Les meilleures fonctionnalités de Yuma IA

Cible les utilisateurs de Shopify

Reprend votre style d'écriture pour assurer la cohérence de la voix de la marque

Résume les fils de discussion

Parle 15 langues

Limites de l'IA de Yuma

Intégrations limitées

La prise en main de la plateforme peut prendre un certain temps

Prix de l'IA de Yuma

Starter+ : 99 $/mois (1-3 places)

: 99 $/mois (1-3 places) Pro : 195 $/mois (1-10 places)

: 195 $/mois (1-10 places) Evolve : 495 $/mois (1-20 places)

: 495 $/mois (1-20 places) Enterprise : Personnalisé

IA évaluations et critiques

Chasse au produit : 5/5 (moins de 10 votes)

7. QuickReplai

Les représentants du service client sont fréquemment confrontés à deux défis - des temps de réponse retardés et un volume écrasant de requêtes. QuickReplai peut atténuer ces problèmes grâce à des fonctionnalités IA qui rendent les réponses aux clients plus rapides et sans stress.

Cette application n'a pas pour but de remplacer les représentants du service client. Elle les aide plutôt à être plus efficaces en suggérant les meilleures réponses aux messages entrants.

QuickReplai utilise des algorithmes IA surpuissants pour scanner vos messages ou vos captures d'écran - non seulement leur contenu, mais aussi leur style et leur ton. L'application utilise ces connaissances pour proposer des réponses utiles, que vous pouvez personnaliser ou utiliser telles quelles.

En fonction de la voix de la marque de votre entreprise, vous pouvez ajouter des autocollants et des emojis à vos réponses pour une approche plus personnelle.

Comme QuickReplai allie simplicité et options de communication robustes, il convient aussi bien aux particuliers qu'aux petites entreprises et aux entreprises. 💪

Les meilleures fonctionnalités de QuickReplai

Réduit les temps de réponse

S'adapte à votre style d'écriture et à votre ton

Permet de personnaliser les réponses

Améliore l'efficacité des équipes d'assistance client

Limites de QuickReplai

Manque d'intégrations

Pas d'avis d'utilisateurs puisqu'il n'est pas encore disponible (en date d'octobre 2024)

Prix de QuickReplai

Contact pour les prix

8. ZenCall

Permettez à vos agents de trouver un peu de zen avec ZenCall -un outil IA de gestion des appels téléphoniques. 🧘

Cette application pratique prend les appels téléphoniques à votre place et les traite en fonction des instructions que vous lui fournissez. Vous serez averti via l'application ZenCall, un texte ou un e-mail dès que l'agent IA répond à un appel. L'application transcrit les appels en texte pour que vous puissiez les lire à votre convenance. Bien entendu, vous pouvez également écouter les appels.

Ce qui est fantastique avec la plateforme, ce sont ses tests d'invitations illimitées, instructions. Vous pouvez expérimenter et vous assurer que votre agent d'appel IA fournit les réponses souhaitées.

ZenCall peut même envoyer des liens aux clients par message texte, vous permettant ainsi de rationaliser les commandes, les réservations ou la prise de rendez-vous.

Vous pouvez utiliser l'application pour la redirection d'appels : l'agent IA transmettra les appels à la personne ou au service spécifique pour faciliter vos processus de service à la clientèle.

ZenCall est disponible en 50+ langues, vous donnant le pouvoir de fournir un service client exceptionnel sur différents marchés.

Les meilleures fonctionnalités de ZenCall

Traitement du langage naturel

Redirection d'appels

Tests d'invite, instructions illimités

Possibilité d'envoyer des liens par texte, application ou e-mail

Limites de ZenCall

Disponible uniquement sous forme d'application mobile

Le forfait Free offre des fonctions limitées

Prix de ZenCall

Démarrage : Free (30 appels par mois)

: Free (30 appels par mois) Avancé : 49$/mois par utilisateur (200 appels par mois)

: 49$/mois par utilisateur (200 appels par mois) Entreprise : 99 $/mois par utilisateur (500 appels par mois, puis 0,19 $ par appel)

9. Brainfish (poisson-cerveau)

Il y a beaucoup de poissons de service à la clientèle IA dans la mer, mais aucun tout à fait comme Brainfish. 🐟

Cette plateforme de contenu client IA se nourrit d'informations provenant de votre.. base de connaissances et l'utilise pour répondre en toute confiance aux questions des clients en quelques secondes. L'utilisation de l'application ne pourrait être plus simple : allez sur la page d'accueil, appuyez sur Créer un nouvel article, publiez-le et Brainfish le mémorisera immédiatement, sans formation ni attente.

Répétez le processus jusqu'à ce que vous téléchargiez la totalité de la base de connaissances et transformez Brainfish en un puissant service client et.. gestion des clients solution.

Et si vos clients veulent discuter avec un humain ? Brainfish propose des options pour appeler, envoyer un e-mail ou discuter avec un agent humain.

Grâce aux puissantes fonctionnalités d'analyse de la plateforme, vous pouvez comprendre le comportement des clients et trouver des moyens de rendre vos réponses plus pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Brainfish

Facile à paramétrer

Options d'analyse robustes

Peut rediriger les clients vers un agent humain à tout moment

Plusieurs options d'assistance (e-mail, discussion, appel et ticket)

Limites de Brainfish

Différences significatives entre le forfait de base et le forfait de croissance

Plus d'intégrations seraient un plus

Prix de Brainfish

Basic : 59$/mois (400 utilisateurs)

: 59$/mois (400 utilisateurs) Croissance : A partir de 64$/mois (pour 100 utilisateurs)

: A partir de 64$/mois (pour 100 utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt : 5/5 (moins de cinq avis)

10. MeyaGPT

MeyaGPT est le service client IA achevé achevé par le dernier modèle de langage d'apprentissage (LLM) gpt.-3.5-turbo d'OpenAI. Il offre une personnalisation, une flexibilité, des intégrations et des fonctionnalités qui vous aident à améliorer la vitesse et la qualité des réponses aux requêtes.

Les paramètres de MeyaGPT ne nécessitent pas de connaissances en matière de code - utilisez l'une des sources de données assistées par la plateforme pour l'aider à acquérir des informations sur votre entreprise. Crawlez votre site web, soumettez votre sitemap, ou ajoutez le texte souhaité manuellement. ✨

Contrairement à de nombreux autres chatbots, MeyaGPT vous permet d'intégrer une interface de discussion dans votre site web et votre application mobile, en veillant à ce que les clients puissent y accéder depuis n'importe quel appareil.

De puissantes intégrations avec des applications de messagerie telles que Messenger et WhatsApp et des plateformes CRM telles que Salesforce et Zendesk vous permettent d'étendre les fonctions du chatbot et de créer une centrale de service client.

Le framework de MeyaGPT est extensible avec Python et BFML, ce qui vous permet de personnaliser le chatbot et de l'ajuster aux besoins de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de MeyaGPT

Chatbot de site web et d'application mobile

Installation sans code

Intégration avec les plateformes de communication et de CRM les plus courantes

Peut être configuré avec BFML et Python

Limites de MeyaGPT

Prix relativement élevé

La maîtrise de toutes les options peut prendre du temps

Prix de MeyaGPT

Dev : 99$/mois (pas de forfait annuel, jusqu'à 500 utilisateurs actifs mensuels)

: 99$/mois (pas de forfait annuel, jusqu'à 500 utilisateurs actifs mensuels) Pro : 799 $/mois (jusqu'à 5 000 utilisateurs actifs mensuels)

: 799 $/mois (jusqu'à 5 000 utilisateurs actifs mensuels) Partenaire : 2 500 $/mois (jusqu'à 15 000 utilisateurs actifs mensuels)

*Les listes de prix pour les forfaits Pro et Partenaire se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt : 5/5 (moins de cinq avis)

Logiciel d'assistance client IA : Offrez la meilleure expérience à vos clients

Le service client est un champ personnalisé intense, imprévisible et dynamique : il exige de la flexibilité et la capacité de répondre aux besoins et aux demandes de vos clients à la volée.

Les outils d'IA listés peuvent vous aider à traiter toutes sortes de requêtes sans perdre une goutte de sueur. Ils vous permettent de gagner du temps, d'améliorer la productivité et, mieux encore, de stimuler la satisfaction des clients.

Si vous souhaitez un outil de service client IA doté de puissantes options de MP et de CRM pour rationaliser les activités de votre entreprise la gestion des opérations , s'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et révolutionnez votre service à la clientèle !