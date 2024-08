La stratégie de croissance de Slack : 5 points clés pour votre entreprise

Une application de messagerie pour les équipes qui peut se targuer de compter parmi ses utilisateurs IBM, Oracle, Target, BBC et d'autres entreprises du Fortune 100, sans dépenser une fortune en.. campagnes de marketing mérite d'être étudiée. Slack , l'outil de collaboration sur le lieu de travail, est le résultat d'une adéquation innovante entre le produit et le marché, couplée à quelques astuces marketing peu conventionnelles.

Si, par définition, slack peut signifier ralentir, se détendre et prendre les choses en douceur, l'entreprise fait tout sauf cela. Slack est l'une des startups technologiques les plus rapides à atteindre le statut de licorne, avec une valorisation d'un milliard de dollars, un peu plus d'un an après son lancement initial.

Slack : Une brève histoire

Slack a été créé en 2013 par Stewart Butterfield, alors déjà connu comme cofondateur de la plateforme de partage de photos Flickr rachetée par Yahoo ! en mars 2005.

L'outil de messagerie d'entreprise, qui vise à aider les membres d'une équipe à discuter, à travailler ensemble sur des projets et à partager des liens, entre autres, en temps réel, a trouvé instantanément une adéquation produit-marché étonnante et n'a cessé de croître depuis.

Par Février 2015 , lorsque l'outil a été rendu public, Slack avait acquis 500 000 utilisateurs actifs quotidiens. En l'espace de quatre mois, ce nombre avait doublé pour atteindre 1,1 million d'utilisateurs actifs. Aujourd'hui, Slack compte [...] 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 3 millions d'utilisateurs payants.

Des débuts modestes à la réussite de haut vol

Slack est un excellent exemple d'innovation puissante créée par accident. Un peu comme le micro-ondes - un appareil qui a changé nos habitudes alimentaires et le marché de l'alimentation depuis qu'il a été créé "accidentellement" inventé par l'ingénieur Percy Spencer en 1945 .

Le fondateur Butterfield et son équipe travaillaient sur une application de jeux appelée Glitch et souhaitaient une plateforme de communication interne rationalisée. Ils se sont mis au travail et ont conçu la version initiale de Slack pour faciliter la collaboration et l'échange d'idées entre les membres de l'équipe interne de Glitch. L'outil est rapidement devenu indispensable pour l'équipe de Glitch.

Ainsi, lorsque Glitch n'a pas réussi à décoller, Butterfield a réalisé le potentiel d'un outil de discussion sur le lieu de travail et c'est ainsi que Slack est né avec beaucoup de réussite.

Histoire de la croissance de Slack : Une méthode dans la folie

Slack a utilisé des méthodes innovantes pour hacker sa croissance. Voici ses 5 principales stratégies :

1. Utiliser le marketing du bouche-à-oreille

Slack a prouvé que les gens se fient encore à l'opinion de leurs amis ou collègues. Très tôt, Butterfield a tiré parti de ses contacts et de ses connexions dans différentes entreprises et dans la presse pour faire connaître la nouvelle plateforme.

Il a également influencé ses amis entrepreneurs pour qu'ils essaient Slack. Ces connexions et le bouche-à-oreille ont porté leurs fruits, et 8 000 personnes se sont inscrites dès le premier jour de Slack. Ce nombre a presque doublé en l'espace de deux semaines.

Marc Andreessen, l'investisseur de Slack, a tweeté ce diagramme de croissance de l'entreprise croissance du bouche à oreille en août 2014.

Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un bouche-à-oreille littéral. Slack utilise également des outils sociaux tels que Twitter pour atteindre un public plus large et pousser le trafic organique direct vers son site web. Construire un buzz peut être bénéfique pour votre produit, en confirmant l'orientation de ce dernier. Chez ClickUp, nous avons également constaté les associations positives qui accompagnent le bouche-à-oreille, en particulier sur Twitter et.. sites d'évaluation où les gens donnent leur point de vue en toute honnêteté.

"Nous misons beaucoup sur Twitter. Même si quelqu'un est incroyablement enthousiaste à propos d'un produit, le bouche-à-oreille littéral ne touchera qu'une poignée de personnes - mais si quelqu'un tweete à notre sujet, il peut être vu par des centaines, voire des milliers de personnes." déclare M. Butterfield .

2. Accélérer la croissance grâce aux intégrations

Slack compte plus de 1 000+ intégrations, (notamment ClickUp !) L'entreprise utilise ces intégrations pour obtenir du trafic de référence vers son site web, ainsi que pour tirer parti de la réussite de ces intégrations afin de s'assurer qu'elle apparaît sur la première page des résultats de recherche chaque fois que quelqu'un recherche un produit avec lequel Slack s'intègre.

Par exemple, si quelqu'un recherche ClickUp dans Google ils trouveront également Répertoire de l'application ClickUp-Slack est listé comme l'un des résultats de recherche sur la première page de Google.

3. Mettre en œuvre le retour d'information des clients

Slack a cherché à obtenir des commentaires continus de ses premiers utilisateurs et les a utilisés pour itérer le produit, son interface utilisateur, son efficacité et son utilité.

Ils ont répondu à chaque e-mail reçu et ont abordé chaque ticket d'aide comme une opportunité d'améliorer le produit ou de résoudre un problème.

L'entreprise a pu créer un produit qui répondait aux attentes du marché parce qu'elle était à l'écoute de ses utilisateurs et qu'elle suivait le nombre de personnes qui demandaient une certaine fonctionnalité ou un nouveau type d'intégration.

Aujourd'hui encore, ce respect des commentaires des utilisateurs fait partie de l'ADN de l'entreprise.

Slack estime que chaque interaction avec un client est une opportunité marketing. Si une entreprise peut se surpasser pour offrir un service client remarquable, les gens seront ravis de vous recommander. Voici une bonne occasion d'en apprendre davantage sur le sujet ce qu'est réellement le marketing !

4. Donner la priorité aux fonctionnalités uniques

Dès le départ, Butterfield a été influencé par la thèse de Paul Buchheit : À faire quelques choses incroyablement bien, le reste n'a pas vraiment d'importance. Et c'est ce qu'il a mis en œuvre lors de la construction de Slack.

Slack n'a pas fait trop de fonctionnalités. Il s'est plutôt concentré sur l'élaboration d'une seule d'entre elles. Ces principales fonctionnalités étaient la recherche, le partage de fichiers et la synchronisation.

La fonctionnalité de recherche de l'outil permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils recherchent, tandis que sa fonctionnalité de partage de fichiers vous donne la possibilité de glisser-déposer des fichiers, ou de coller rapidement des images grâce à des actions intuitives de l'interface utilisateur.

Plus important encore, Slack dispose d'une "synchronisation de l'état de congé" intégrée qui lui permet de savoir où chaque personne dans n'importe quelle discussion s'arrête, et de se synchroniser sur la position de leur curseur en temps réel. Cette seule fonctionnalité a permis à Slack d'être réellement compétitif sur un marché qui a vu l'entrée de nombreux géants technologiques bien connus.

5. Politique de prix équitable

Slack a non seulement un forfait Free qui en soi est riche en fonctionnalités, mais il opère également une "politique de facturation équitable" unique

Voici comment cela fonctionne : si un utilisateur de Slack n'utilise pas le logiciel pendant 14 jours, Slack vous rembourse votre argent par le biais d'un crédit calculé au prorata.

Cette politique n'est pas seulement utile pour construire une grande marque valeur. Elle permet également à l'ensemble de l'équipe de Slack de rester sur le qui-vive. L'équipe doit continuellement fournir un onboarding facile et une expérience utilisateur confortable pour ajouter autant d'utilisateurs actifs que possible.

Cette stratégie a donné d'excellents résultats. Sur ses 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Slack en a converti 3 millions en clients personnalisés.

Évaluations récentes et leur impact Slack est actuellement valorisée à environ 7,1 milliards de dollars grâce à son dernier tour de table (août 2018) qui a vu un investissement de 427 millions de dollars. Avec la dernière opération, Slack a levé des fonds totaux de 1,27 milliard de dollars depuis sa création.

Maintenant que la firme est mieux capitalisée, elle peut mieux concurrencer les géants de la technologie aux poches profondes comme Microsoft, Alphabet (la société mère de Google) et Facebook. Slack peut également utiliser le capital pour attirer et retenir les clients payants dans un scénario où les grands acteurs ont l'avantage supplémentaire de pouvoir regrouper leurs versions des services de collaboration au travail avec d'autres offres de base, ce qui leur permet d'ajouter des clients à un rythme plus rapide par rapport à Slack.

L'année dernière, l'investissement de SoftBank Group Corp a valorisé Slack à 5 milliards de dollars.

Après l'investissement de l'année dernière de SoftBank Group Corp de l'année dernière, des rapports ont été publiés que Google, Salesforce et Microsoft, entre autres, avaient manifesté leur intérêt pour l'acquisition de Slack.

En outre, il a été rapporté que le géant du commerce électronique Amazon avait eu des discussions avec Slack au sujet d'une offre qui valoriserait l'application de discussion sur le lieu de travail à 9 milliards de dollars d'évaluation.

Stratégie d'entreprise de Slack : L'affaire Atlassian

En juillet 2018, Slack a racheté la propriété intellectuelle des plateformes de collaboration d'équipe - HipChat et Stride

de l'un de ses principaux rivaux, Atlassian.

Dans le cadre de l'accord, Atlassian abandonnera les deux produits et encouragera les utilisateurs à migrer vers Slack.

Il s'agit d'une stratégie d'entreprise importante pour Slack, car, malgré sa domination actuelle du marché, l'entreprise ressent la pression concurrentielle des géants de la technologie comme Microsoft Team, Google Meet Chat workplace by Facebook et Cisco Webex Teams.

L'élimination d'un concurrent envoie un message fort à l'ensemble du secteur de la communication d'entreprise - qui devrait voir beaucoup d'action de la part des nouvelles startups ainsi que des géants de la technologie.

Grâce à ce partenariat, Slack a désormais la possibilité d'ajouter les utilisateurs de HipChat et de Stride à sa base d'utilisateurs actifs. Stride et HipChat Cloud seront tous deux abandonnés en février 2019. Cela devrait stimuler la base d'utilisateurs déjà impressionnante de Slack.

Plus important encore, l'alliance avec une marque d'entreprise forte et respectée comme Atlassian donnera à Slack la crédibilité nécessaire pour attirer les grandes entreprises et le soutien financier nécessaire pour repousser les défis des concurrents aux poches profondes.

5 points clés de la croissance de Slack pour votre Business

Slack utilise quelques techniques uniques de marketing de marque pour transformer sa marque en une impressionnante puissance SaaS.

Voici 5 enseignements clés en matière de croissance pour votre entreprise :

1. Utilisez la puissance des médias

Donnez une plus grande impulsion au bouche-à-oreille lors du lancement du produit en utilisant les médias traditionnels. Alors que Slack avait l'avantage des connexions préalables, vous pouvez commencer.. à établir des relations avec la presse dès le premier jour afin d'avoir, le jour du lancement, des relations solides avec des journalistes et des blogueurs qui seraient prêts à écrire sur votre produit.

2. Optez pour des forfaits freemium et un onboarding rapide

La tarification est un aspect crucial d'une organisation SAAS. Utilisez un plan freemium ou d'essai gratuit pour attirer l'attention de votre cible.

Le modèle freemium de Slack est idéal pour que les gens essaient l'application sans paiement initial. Vous n'avez pas besoin de carte de crédit pour vous inscrire au forfait gratuit. Un forfait gratuit plus un processus d'onboarding super facile motivera plus d'utilisateurs à essayer votre outil.

3. Utilisez une approche ascendante

À Slack n'a pas commencé par s'adresser aux DSI ou à la direction générale ; elle a approché un manager d'équipe. S'il trouvait le produit utile, le caractère abordable de l'application lui permettait de le dépenser facilement.

Cela peut être une stratégie importante pour la réussite de votre entreprise.

4. Écoutez vos clients

Il existe une tonne de données qualitatives que vos utilisateurs partagent avec vous chaque jour. Ce sont des informations utiles qui peuvent vous aider à peaufiner votre produit pour une meilleure adéquation produit-marché.

Slack a saisi toutes les occasions de résoudre des problèmes ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités lorsque les utilisateurs leur signalaient que quelque chose ne fonctionnait pas ou demandaient un service supplémentaire.

Nous utilisons la même approche chez ClickUp : les utilisateurs sont invités à donner leur avis et à faire des suggestions sur notre site Web tableau d'évaluation .

5. Trouvez votre nombre magique

Effacées des chiffres standards du secteur, vous devez connaître les nombres magiques de votre entreprise, qui vous donnent une idée claire des personnes qui utilisent réellement votre produit et de la manière dont vous pouvez les inciter à continuer à l'utiliser.

Pour Slack, ce nombre est de 2 000 messages. Slack a observé que toute équipe ayant échangé 2 000 messages sur Slack continue d'utiliser la plateforme. Quel est le nombre magique que vous recherchez pour que vos utilisateurs restent sur votre plateforme ?

Conclusion

À$$a n'a pas fait son succès parce que le produit était unique ou qu'ils avaient un gros budget marketing. Sa croissance est basée sur l'écoute du client, la génération d'une notoriété virale de bouche à oreille et le développement d'une personnalité de marque personnalisable et non vendeuse.

Si vous êtes actuellement un utilisateur de Slack, vous pouvez.. l'intégrer à ClickUp pour gérer vos tâches.