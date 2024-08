Examen du raccourci 2024 (fonctionnalités, avantages, inconvénients et prix)

vous envisagez d'utiliser le raccourci pour votre entreprise ?

Achevé est un outil de collaboration pour les équipes logicielles modernes qui les aidera à achever leurs projets.

mais le logiciel Shortcut a-t-il les **_bonnes fonctionnalités pour supporter_ votre _équipe ?

Pour répondre à cette question, nous prendrons l'exemple d'une équipe de développeurs d'applications super ambitieuse (et douloureusement occupée) de la _Silicon Valley

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image12-6.gif richard occupé à l'ordinateur /$$$img/

Dans cet article sur le raccourci, nous parlerons de ses fonctionnalités, de ses avantages, de ses inconvénients et de ses avantages prix pour vous aider à déterminer s'il s'agit de la bonne solution logiciel de gestion de projet pour vous !

Qu'est-ce qu'un raccourci ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image7-2.png page d'atterrissage de clubhouse.io /$$$img/

$$$a est un outil de gestion de projet spécialement conçu pour les équipes de développement de logiciels. Avec un interface simple de type Kanban il offre une expérience gratuite pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe.

Et c'est à peu près ce que la philosophie de Shortcut est - fournir une plate-forme pour les équipes de logiciels à travailler ensemble et de créer des produits. Il vous aide :

Planifier les backlogs et les sprints des projets

Automatiser et gérer les flux de travail

Visualiser la progression des projets

Rationaliser les projets sur les plateformes de développement logiciel

Essentiellement, tout ce dont vous avez besoin pour "percer" dans le développement de logiciels. C'est en tout cas ce que croient certains !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image14-6.gif le CV d'un homme doit être à la hauteur de la situation /$$img/

Grâce à une expérience utilisateur simplifiée, le logiciel Shortcut aide les équipes d'ingénierie de base comme celles de gestion de produits à gérer facilement les projets.

Qui peut utiliser Shortcut ?

Shortcut est principalement destiné aux développeurs de logiciels, en particulier ceux qui utilisent le logiciel Agile , Scrum ou Kanban méthodologies de développement de logiciels.

si vous n'êtes pas une équipe de développement de logiciels, vous pouvez toujours utiliser $$$$a, mais pourquoi utiliser un outil qui n'est pas conçu pour vous ?

C'est aussi un bon outil pour les équipes de logiciels à distance et est disponible en tant que :

Application Web

Application bureau pour Windows et Mac

Application mobile pour Android et iOS

Nous sommes sûrs que vous vous demandez quelles sont les fonctionnalités de Raccourci avant d'acheter le logiciel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image34-3.gif un homme jette de l'argent sur une fausse licorne /$$$img/

Voyons donc les fonctionnalités clés du logiciel Shortcut.

4 fonctionnalités clés de Shortcut

Le logiciel Shortcut a été créé pour lutter contre la Effet de silo ou le flux d'informations restreint qui ralentit les projets de développement de logiciels.

Le résultat est qu'il est construit sur les principes de la transparence et de la facilité d'utilisation.

Alors, sans plus attendre, plongeons-y !

$$$a. Projets

Dans la plateforme Raccourci, les Projets sont des domaines de fonction cœur qui couvrent toutes les Histoires d'un projet. (En savoir plus sur les projets) Histoires en une minute.)

Considérez-les comme des départements, des verticales d'entreprise ou des domaines d'intérêt ouverts qui peuvent être codés en couleur pour être facilement identifiables.

Par exemple, voyons comment l'équipe de Pied Piper pourrait définir ses projets en raccourci.

Les membres de l'équipe comme Richard, Teams et Gilfoyle s'occupent de la technique de base de l'application - qui peut être divisée en projets tels que :

Frontend

Backend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image38.png projets dans clubhouse.io /$$$img/

Pendant ce temps, leur ami Erlich Bachman se concentre sur..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image23-6.gif erlich se décrit lui-même /$$$img/

B. Histoires

Les histoires sont les tâches quotidiennes standard auxquelles tout le monde est affecté.

Le raccourci vous permet de classer les tâches en 3 types de Stories :

Features : tâches liées à la fonctionnalité du logiciel

: tâches liées à la fonctionnalité du logiciel Bugs : problèmes qui doivent être corrigés

: problèmes qui doivent être corrigés Chores : tâches qui ne sont ni l'une ni l'autre mais qui doivent être assignées

les tâches qui ne sont ni l'une ni l'autre mais qui doivent être assignées _"Ni l'une ni l'autre" ?

Yup.

C'est une catégorie assez large pour les tâches ménagères.

Mais c'est ce à quoi vous devez faire face dans cet outil de gestion de projet.

si vous n'êtes pas une équipe logicielle, vous allez avoir une tonne de corvées qui s'accumulent

De plus, vous pouvez créer un modèle pour ces types d'histoires et également ajouter des tâches à l'intérieur de chaque histoire ; cependant, chaque histoire doit être nichée dans un Projet .

Les utilisateurs travaillent sur des histoires en fonction du flux de travail du projet, qui est un processus personnalisé, étape par étape, pour achever un projet.

Voici un exemple de flux de travail typique :

Non planifié -> Planifié -> En progression -> En révision -> Achevé

Vous pouvez également personnaliser ce processus pour l'adapter aux besoins de votre projet.

De cette façon, vous pouvez personnaliser la façon dont chaque histoire passe de la conception à l'achevé, ce qui vous vaudra peut-être une appréciation rare de la part de l'ingénieur réseau Gilfoyle :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image9-5.gif félicitations de gilfoyle /$$$img/

En cours, si un chef de produit souhaite faire le point sur la progression de son projet, il lui suffit de se rendre sur la page Stories. Cette page ressemble à un Tableau Kanban où chaque tâche est présentée sous la forme d'une carte et où les tâches ayant la plus grande priorité apparaissent en haut de chaque colonne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image24.png tableau kanban /$$img/

Ici, vous pouvez faire glisser et déposer chaque carte pour mettre à jour sa progression, ou les trier par type d'histoire pour une collaboration rapide.

c'est idéal pour les personnes comme Jared, qui aime tout ce qui touche à Scrum et à la gestion de projet Agile !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image26-6.gif jared et richard disent scrum /$$img/

C. Epiques et Jalons

Vous pouvez avoir des centaines de Teams que les membres de votre équipe doivent faire.

mais comment les gérer tous ?

C'est là que les Epiques entrent en jeu.

malheureusement, ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air

Les épiques sont essentiellement des catégories.

Pour faciliter la gestion des tâches, vous pouvez regrouper un ensemble d'histoires (même provenant de plusieurs projets) dans une épique.

après tout, les histoires font une épique ! Vous comprenez ?

quel genre d'aventure "épique" cette équipe peut-elle entreprendre ?

Comme les épopées reposent sur la collaboration entre les membres du Tableau, l'équipe pourrait classer l'intégration des produits dans la catégorie des épopées.

Cela inclura des histoires de projets tels que le contenu, le code, l'interface utilisateur, etc.

Voici à quoi ressemble une page épique raccourcie :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image38.png épiques dans clubhouse.io /$$$img/

Une fois que vous avez suffisamment d'épiques, vous pouvez les regrouper en Jalons pour une meilleure planification du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image11-3.png

/$$$img/

Epiques, Stories, Jalons, nous savons que cela fait beaucoup à assimiler, même si vous êtes une équipe d'ingénieurs.

mais je pense que si vous aimez jongler avec de nombreux titres confus dans votre tête, c'est parfait !

Pour le reste d'entre nous, voici un résumé rapide de la hiérarchie de ces fonctionnalités :

Les projets sont des fonctions centrales, des départements ou des secteurs verticaux

sont des fonctions centrales, des départements ou des secteurs verticaux les Stories sont des tâches quotidiennes associées à un projet

sont des tâches quotidiennes associées à un projet **Les épiques sont des compilations de plusieurs histoires provenant de différents projets

Les Jalons contiennent des épiques

**Note : Un utilisateur ne peut pas ajouter un champ personnalisé à l'une ou l'autre de ces fonctionnalités

D. Intégrations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image2-5.png page des intégrations de clubhouse.io /$$$img/

On ne peut pas faire un outil de développement logiciel sans une foule d'options d'intégration, n'est-ce pas ?

en fait, vous ne devriez pas avoir besoin d'intégrations dans l'outil _parfait, mais c'est une autre histoire

$$$a dispose d'un intervalle d'intégrations pour vous aider à communiquer, à stocker des données, à programmer des évènements, et à faire plus encore à travers diverses plateformes.

Vous pouvez l'intégrer à de nombreux outils et logiciels tels que :

Bugsnag : un logiciel de surveillance et de rapports d'erreurs

Google Agenda : une application de planification en ligne

Slack : un outil de communication d'équipe à distance

GitHub : plateforme de développement de logiciels

Zendesk : application de gestion et de service à la clientèle

De plus, n'importe quel développeur peut utiliser l'API raccourci pour construire une intégration personnalisée ou automatiser des processus afin d'améliorer les fonctions.

Les avantages du raccourci

Avec toutes ces fonctionnalités, il est effacé que l'outil de développement logiciel Shortcut possède quelques fonctionnalités bien pratiques.

Voici un rapide coup d'œil sur quelques-uns des avantages liés à son utilisation :

A. Interface conviviale

L'équipe Shortcut a conçu Shortcut pour rationaliser le processus de développement de logiciels.

pourquoi ?

La plupart des développeurs de logiciels ont l'expérience malheureuse d'avoir affaire à des logiciels encombrants et démodés qui ralentissent leur flux de travail.

C'est pourquoi $$$a a été conçu comme un logiciel facile à utiliser pour la plupart des ingénieurs.

Pour faciliter l'accès aux fonctionnalités, la plupart d'entre elles se trouvent dans la barre latérale gauche de l'écran d'accueil de Shortcut.

Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil conçu pour les équipes logicielles _

Il est simple pour eux.

Si vous n'y êtes pas habitué, tous les épiques, les jalons et les histoires peuvent mener à une aventure confuse qui vous est propre

B. Fonctionnalité de recherche facile

Une fois votre projet lancé, vos histoires vont s'accumuler.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image13-7.gif ordinateur en panne /$$$img/

C'est pourquoi le raccourci permet de filtrer facilement vos histoires, vos épiques, vos flux de travail et vos projets.

De plus, il existe une barre de recherche globale pour les histoires et les épopées.

Les résultats de la recherche s'affichent dans deux onglets différents (libellés Histoires et Épiques) et sont codés en couleur en fonction du projet auquel ils sont associés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image35-1.png histoires et épopées dans clubhouse.io /$$img/

Idéalement, vous ne devriez pas avoir à compter sur une fonctionnalité de recherche pour naviguer dans vos processus, mais bon, au moins il y a une sorte de solution...

C. Conçu pour les équipes Agile

un outil de gestion de projet sans fonctionnalité Agile ne sert à rien, n'est-ce pas ?

Mais avec le raccourci, vous pouvez gérer Scrum , Kanban, et tout ce qui se trouve au milieu .

En fait, même les noms de ses fonctionnalités principales (telles que Stories et Epics) ressemblent à Agile concepts !

Il contient également une foule de diagrammes qui vous aideront à créer de meilleurs produits, plus rapidement.

Par exemple, vous disposez de diagrammes pour suivre la progression des projets, tels que des diagrammes de flux cumulatifs, des diagrammes d'épuisement et des diagrammes permettant de calculer la vitesse d'ingénierie de l'ensemble de l'entreprise.

6 Limites du raccourci (avec solutions)

Bien sûr, Shortcut est un logiciel qui pourrait faire le bonheur de Gilfoyle :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image22-9.gif gilfoyle décrivant son travail /$$$img/

Mais ce n'est pas sans limites.

À défaut d'être un "mauvais outil", le raccourci fait face à 6 sérieux inconvénients :

(cliquez sur les liens pour accéder à un inconvénient spécifique)

Mais qu'est-ce que ClickUp ? ClickUp est le premier site mondial de premier outil de gestion de projet à distance au monde qui est utilisé par des équipes dans des entreprises allant de les startups aux géants. Avec une grande variété de fonctionnalités de gestion de projet Agile et de collaboration, il a tout ce qu'il faut pour que n'importe quel collaborateur interne ou équipe virtuelle dans tous les secteurs d'activité !

Poursuivez votre lecture pour découvrir les principales limites du raccourci et comment ClickUp peut les résoudre :

Contexte du raccourci #1 : Le tableau de bord ne peut pas être personnalisé

Le tableau de bord du raccourci est facile à repérer dans la colonne de gauche.

Vous y trouverez des informations sur les histoires ou les tâches qui vous ont été attribuées.

Mais c'est tout !

Au-delà, le tableau de bord est assez limité.

Par exemple, il n'est pas possible de le personnaliser, ce qui peut être un énorme problème.

pensez-y

Chaque matin, lorsque vous vous connectez au travail, votre tableau de bord est la première chose que vous allez consulter.

Mais si vous ne disposez pas d'un tableau de bord riche et personnalisable, vous serez obligé de passer au crible un grand nombre d'onglets et de données pour trouver ce que vous voulez !

Non seulement cela retardera votre progression, mais vous serez également très frustré.

La solution de ClickUp : Affichages multiples pour s'adapter aux différents styles de projets

La fonction Vues multiples de ClickUp affiche différents environnements de travail afin de faciliter la mise en œuvre du projet les équipes virtuelles utilisent celle qui reflète le mieux les besoins de leur projet.

la meilleure partie ?

Pour une flexibilité maximale, vous pouvez basculer entre ces affichages au sein d'un même projet !

Voici ce que cette plateforme de gestion de projet vous réserve :

Vue Tableau : affichez chaque tâche sur une carte de type Kanban

Vue Liste : cochez les tâches les unes après les autres au fur et à mesure que vous les terminez (parfait pour les fans de l'application à faire terminé style de travail)

Mode Moi : affiche les tâches qui vous sont seulement attribuées pour une concentration maximale

attribuées pour une concentration maximale Vue Équipe : suivre les tâches de chacun et les réaffecter si nécessaire

Affichage Calendrier : affichez les tâches sur un calendrier personnalisé pour gérer facilement le calendrier de votre projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Calendrier-View-Transparent-Background.png afficher le calendrier dans ClickUp /$$$img/

Raccourci Con #2 : Manque de fonctionnalités puissantes de création de documents

Le développement de logiciels de qualité ne se limite pas au code.

Il faut aussi savoir écrire à l'ancienne !

Vous devrez documenter vos projets, faire des propositions pour de nouveaux projets ou simplement réfléchir à des concepts.

Le raccourci tente de vous y aider grâce à sa fonctionnalité d'écriture.

Elle offre les fonctionnalités d'écriture de base habituelles, telles que :

Listes à puces automatiques

Mise en forme des titres et du texte

Des fonctionnalités de collaboration telles que le partage et les commentaires

mais c'est tout

Sans rien pour le différencier des autres applications d'écriture le seul avantage de Write est qu'il n'est pas nécessaire de quitter la fenêtre des raccourcis pour rédiger un texte.

Et cela ne fait pas beaucoup pour améliorer votre expérience.

Vous pouvez tout aussi bien ouvrir un nouveau document Word ou Google pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'écriture auxquelles vous êtes habitué !

Si vous voulez vraiment rédiger des documents en toute simplicité à l'intérieur de votre outil de gestion de projet, pensez à ClickUp Docs.

La solution ClickUp : Tout documenter avec ClickUp Les documents Avec ClickUp Docs, il peut sauvegarder toutes ces informations utiles pour les utiliser plus tard.

Il vous permet de créer des documents détaillés dans chaque espace de projet.

Il vous offre également des tonnes de fonctionnalités uniques telles que :

Mise en forme de texte riche pour créer des documents détaillés

L'imbrication des pages dans les documents pour une catégorisation plus poussée

Droits d'accès personnalisables

Création d'un modèle de document pour une utilisation ultérieure

Étiquette des membres dans les documents

Affectation des documents à différentes personnes

Exportation des documents sous forme de fichiers HTML, PDF et Markdown

Laisser Google indexer ces documents pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche !

Avec ClickUp Docs, vous aurez les superpouvoirs nécessaires pour créer votre propre wiki interne !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image21-2.png document dans ClickUp /$$$img/

Raccourci Con #3 : Pas assez de fonctionnalités de gestion d'équipe (à distance)

Bien sûr, Shortcut a quelques fonctionnalités décentes pour le développement de logiciels et la gestion de projet.

Mais il n'est pas très performant en matière de gestion d'équipe.

Pour que Mon travail fonctionne, vous avez besoin d'employés motivés et investis d'une mission, qui vont manuellement :

Mettre à jour régulièrement les Stories

Informer consciencieusement leurs responsables des retards

Effacent leurs tâches en retard

En gros, vous recherchez des collaborateurs dont le niveau de validation est comparable à celui du concepteur de logiciels Dinesh :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image3-4.gif dinesh dit que je n'ai pas quitté la maison /$$$img/

Malheureusement, peu d'entre nous travaillent ainsi.

Même les bons jours, certaines choses passent à travers les mailles du filet.

En outre, comme de nombreuses personnes travaillent désormais à distance, la demande de fonctionnalités de gestion d'équipe à distance augmente.

Sans ces fonctionnalités, vous ne savez pas :

Qui travaille sur quelle tâche en ce moment

Si vos employés sont surchargés de travail ou non

Quelles sont les prochaines tâches auxquelles un membre de l'équipe va s'atteler

La solution ClickUp : Afficher la vue de l'Équipe ,

Profils et Pulsation

A. Obtenez un aperçu de haut niveau de votre équipe logicielle avec la vue Équipe

vous vous demandez lesquels de vos _employés font feu de tout bois dans leurs tâches et lesquels ont besoin d'un peu plus de soutien _ ?

Allez simplement dans la Vue Box de ClickUp, appliquez des filtres comme "estimation de durée" ou "nombre de tâches", et vous connaîtrez la réponse.

Que vous gériez une petite ou une grande équipe, la vue Équipe vous aidera à suivre la progression des tâches de chaque assigné et même à comprendre si vous devez réassigner des tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image17-1.png la vue Équipe dans ClickUp /$$$img/

En outre, vous pouvez vous faire une idée de leur productivité en examinant leur pourcentage d'achèvement des tâches, les estimations du temps total passé, leur Points Agile et Scrum et bien plus encore !

B. Analyser les missions de chaque membre de l'équipe avec les Profils et Pulsation

Conçus pour les gestionnaires de projet et les Scrum masters , ClickUp's Les profils cette fonctionnalité vous donne un aperçu détaillé des missions de votre équipe.

Elle vous montre :

Ce sur quoi ils ont travaillé

Ce sur quoi ils travaillent actuellement

Ce sur quoi il est prévu qu'il travaille

Vous pouvez accéder au profil d'une personne depuis n'importe quel endroit de la plateforme en cliquant sur son nom. Une fois que vous y êtes, vous pouvez également ajouter des rappels et déléguer des tâches pour eux.

Peu importe que vous vous occupiez de petites ou de grandes équipes, cette fonctionnalité aidera n'importe quel manager de projet à rester au courant des missions de son équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image5-3.png clickUp fonctionnalités gros plan /$$img/

Mais ce n'est pas tout !

Cette plateforme de gestion de projet dispose également d'une Pulsation fonctionnalité qui utilise l'apprentissage machine pour générer automatiquement des rapports d'activité. Cela mettra en évidence ce sur quoi votre équipe logicielle se concentre le plus en ce moment.

Vous pouvez l'utiliser pour vérifier :

Les niveaux d'activité de votre équipe au cours de la journée

Qui est en ligne et hors ligne

Qui travaille activement sur quelque chose pour collaborer en temps réel

Les tâches récentes sur lesquelles chaque personne a été la plus active

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image6-1.png les niveaux d'activité de l'équipe ClickUp /$$$img/

Raccourci Con #4 : Pas de suivi du temps en natif

C'est un autre effet secondaire de la philosophie de Shortcut pour une plateforme épurée.

Le logiciel dispose d'une intégration avec une application de gestion du temps : Clockify.

Mais c'est le seul choix que vous avez !

Le fait de ne proposer qu'une seule intégration de suivi du temps laisse perplexe, car la gestion du temps est super-importante dans les processus Agile.

Rappelez-vous, Agile ou Logiciel Scrum sont toujours limitées dans le temps et interdépendantes. Des sprints au travail quotidien, en passant par les réunions tout est encadré dans le temps !

Mais si vous n'utilisez pas Clockify, vous devrez télécharger l'application (et probablement souscrire un autre abonnement) pour suivre le temps du projet dans le raccourci.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image10-7.gif peter dit que c'est désagréable /$$$img/

La solution de ClickUp : Contrôler l'utilisation du temps avec une extension Chrome et des intégrations

L'astucieuse solution de ClickUp Extension Chrome vous permet d'enregistrer précisément le temps utilisé par tâche, sans télécharger d'application supplémentaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image31-2.png clickUp chrome extension /$$img/

Mais si vous utilisez déjà un logiciel tiers pour suivre le temps, vous pouvez l'intégrer à ClickUp . Il dispose d'intégrations puissantes avec des outils de suivi du temps populaires comme Everhour, Time Doctor, Toggl, et plus encore !

Cela permettra aux membres de votre équipe de trouver l'équilibre parfait entre le "temps de travail" et le "temps pour moi".

Échéancier #5 : Pas de diagramme de Gantt ni d'affichage de l'échéancier du projet

Le raccourci peut aider les équipes logicielles qui se concentrent sur les résultats.

Mais en voulant simplifier les choses pour les techniciens, la plateforme manque une occasion de servir l'ensemble de l'organisation.

après tout, les équipes telles que le développement des entreprises, les ventes ou le marketing n'ont guère besoin de points Scrum, n'est-ce pas ?

Ces équipes pourraient plutôt utiliser un diagramme de Gantt intuitif qui les aiderait dans la gestion de projet à long terme.

Malheureusement, le raccourci n'en a pas.

De plus, le diagramme de Gantt de ClickUp permet d'automatiser divers processus de projet en temps réel.

Voici ce qu'il peut faire :

Réajuster automatiquementDépendances des tâches après la reprogrammation d'une tâche

Calculez instantanément le pourcentage d'achèvement de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport au nombre total de tâches

Comparez la progression actuelle par rapport à la progression prévue dans le calendrier de votre projet

Calculez instantanément le pourcentage de réalisation de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport aux tâches totalesChemin critique pour savoir quelles tâches vous devez achever afin de respecter la date limite dans les délais impartis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/reschedule-dep-gantt.gif diagramme de Gantt dans ClickUp /$$$img/

Mais attendez... Les diagrammes de Gantt ne sont pas les seuls graphiques que vous obtenez avec cette plateforme de gestion de projet.

Les puissants graphiques de ClickUp Tableaux de bord vous aident à visualiser les données de votre projet à l'aide de différents diagrammes :

Diagrammes de vélocité : achevé l'évaluation du taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes d'avancement : analysez les performances de votre équipe par rapport à une cible et visualisez le travail restant

Diagrammes d'épuisement (burnup) : savoir ce que vous avez déjà achevé par rapport à votre champ d'application

Diagrammes de flux cumulés : suivre la progression de votre projet dans le temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image8-1.png diagramme de flux cumulatif en ClickUp /$$$img/

En cours, tous ces graphiques sont colorés et super amusants à utiliser pour suivre la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image29-5.gif jared, excité, dit "wow" /$$$img/

Conduite à tenir du raccourci #6 : Prix élevés

Nous savons ce que vous pensez : _Combien coûte le logiciel Shortcut ?

Voici donc un bref aperçu de ce que vous devrez payer pour bénéficier de l'expérience Shortcut :

Modèle de tarification du Shortcut

Le logiciel de gestion de projet Shortcut propose trois forfaits standard :

$$$a. Plan Free

Offre des fonctionnalités de base illimitées (telles que les Stories, les projets et les épiques) pour 1 à 10 utilisateurs, ce qui est idéal pour une petite équipe. Mais vous pouvez accéder à l'assistance de Shortcut uniquement via sa communauté d'utilisateurs.

B. Forfait standard (8,5 $/utilisateur par mois)

Assistance pour plus de 11 utilisateurs et fonctionnalité "observateur" qui permet à un utilisateur invité d'observer votre espace de travail, mais pas de poster ou de participer au projet. Vous bénéficiez également d'un service client prioritaire.

C. Forfait Enterprise

Tarification personnalisée avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires (comme l'authentification unique SAML) et un service clientèle dédié.

Solution ClickUp : Abordable prix Non seulement les forfaits de Shortcut sont très limités, mais le prix grimpe un peu trop vite dans le forfait Standard. Dans une équipe d'ingénieurs à croissance rapide et à fonction élevée, cela pourrait être un problème.

Si vous êtes une entreprise soucieuse du prix et de la qualité, vous pourriez envisager d'autres logiciels plus performants sur le marché, comme ClickUp.

Il offre un nombre illimité d'utilisateurs et de tâches, ainsi qu'une assistance client 24/7 dans la version gratuite!

En outre, les forfaits payants sont assortis de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui peuvent répondre aux besoins d'une organisation de toute taille, qu'il s'agisse d'une startup ou d'une société.

le meilleur ?

En comparaison avec le logiciel Shortci, ClickUp vous facture moins de la moitié par utilisateur à chaque niveau !

Voici les forfaits de ClickUp :

Free Plan: tâches illimitées et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7, pour toujours

tâches illimitées et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7, pour toujours Unlimited (5$ par utilisateur et par mois) : offre les fonctionnalités du forfait Free + un espace de stockage illimité, des intégrations avec de nombreux outils, des tableaux de bord..

: offre les fonctionnalités du forfait Free + un espace de stockage illimité, des intégrations avec de nombreux outils, des tableaux de bord.. Business ($9 par utilisateur et par mois) : offre les fonctionnalités du forfait Unlimited + authentification à 2 facteurs + dossiers d'objectifs + invités supplémentaires et plus encore

Conclusion

Un bon logiciel de gestion de projet offre un Accueil collaboratif pour votre équipes de production tout en améliorant la productivité de votre entreprise dans tous les domaines.

Si $$$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$a$banc d'inconvénients.

Et quand on est une équipe en pleine croissance comme Teams, on ne peut pas se permettre beaucoup d'inconvénients.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil de gestion de projet puissant comme ClickUp .

Cet excellent logiciel possède les bonnes fonctionnalités pour tous les types d'équipes logicielles modernes et fait de la collaboration à distance un jeu d'enfant.

Il s'agit donc d'un logiciel de collaboration à distance qui est un véritable jeu d'enfant inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et célébrez la réussite de votre projet avec toute votre équipe - comme les Pied Pipers de la Silicon Valley !