10 modèles gratuits d'ATS pour le recrutement et le suivi des candidats

Embaucher ? Nous comprenons.

Trier des piles de CV, rester organisé et garder une trace des candidats peut être, eh bien, décourageant. Heureusement, vous n'êtes pas seul dans ce cas !

Organiser tout, du format du CV à l'intitulé correct du poste, peut s'avérer difficile si vous travaillez dans une feuille de calcul. C'est pourquoi les recruteurs et les sorciers s'appuient sur leur système de suivi des candidatures (ATS).

Dans le cadre d'un système de suivi des candidatures, il est extrêmement utile de travailler à partir d'un modèle de CV adapté à l'ATS pour examiner les candidats. Heureusement, nous avons une liste des meilleurs modèles ATS à utiliser !

Qu'est-ce qu'un modèle ATS ?

Les modèles de système de suivi des candidats sont des formats structurés ou des plans conçus pour aider les recruteurs et les professionnels des ressources humaines à gérer et à organiser le processus d'embauche et de recrutement.

Ces modèles permettent de collecter les CV, d'évaluer les qualifications des candidats, de planifier les entretiens, de fournir un retour d'information, etc. Considérez-les comme votre assistant en coulisses, qui veille à ce que vous ne manquiez jamais une miette du processus de recrutement.

Edition collaborative, options de typographie, et plus encore dans ClickUp Docs

Pour compléter votre modèle, pensez à intégrer des documents collaboratifs, des outils de hiérarchisation , applications de planification et modèles de base de données pour une gestion avancée du recrutement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle ATS ?

Un excellent modèle de recrutement RH est convivial, adaptable et précis. Il doit permettre de catégoriser les candidats, de faciliter la communication entre les membres de l'équipe de recrutement et d'automatiser les tâches répétitives.

L'efficacité est essentielle ! Recherchez des outils qui vous aident :

Minimiser la saisie manuelle des données

Fournir des champs personnalisables (pour chaque offre d'emploi, département ou autre champ)

S'intégrer de manière transparente à d'autres outils

Donner aux utilisateurs une vision claire du pipeline de recrutement à tout moment

Peut gérer n'importe quel format de CV

10 modèles d'ATS à utiliser en 2024

L'avenir, c'est maintenant, et avec lui le besoin de modèles de systèmes de suivi des candidatures contemporains, efficaces et surtout gratuits. Voici un tour d'horizon des meilleurs modèles disponibles en 2024.

1. Modèle de formulaire de candidature ClickUp

Le modèle de formulaire d'inscription de ClickUp est conçu pour vous aider à recueillir et à gérer les demandes des participants potentiels.

Le modèle gratuit Modèle de formulaire de candidature par ClickUp est un formulaire convivial que vous pouvez utiliser pour collecter des informations de base auprès des candidats et des demandeurs d'emploi. Ce formulaire convivial aide les responsables du recrutement à suivre des détails tels que le nom, l'adresse électronique, les coordonnées, l'expérience professionnelle, la formation et les compétences des candidats à l'emploi.

Ce modèle comprend également une section permettant aux candidats de télécharger leur CV ou leur candidature et leurs lettres de motivation.

Le modèle de formulaire de candidature ClickUp est adapté aux systèmes de suivi des candidats (ATS), ce qui facilite sa lecture et son traitement. Cela vous permet d'accélérer le processus de recrutement et de trouver les meilleurs candidats pour vos postes à pourvoir.

Voici quelques exemples de ce que ce modèle peut vous aider à réaliser :

Gagner du temps et de l'énergie en automatisant le processus de candidature

Recueillir des informations plus précises et plus cohérentes auprès des candidats

Comparer plus facilement les candidats et prendre de meilleures décisions d'embauche

Rester organisé et suivre l'évolution de vos candidatures

Si vous cherchez un moyen rapide d'améliorer votre processus d'embauche, le modèle de formulaire de candidature ClickUp est un excellent point de départ. Télécharger ce modèle

2. ClickUp HR SOP Template

Le modèle de POS RH de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, gérer et suivre les processus et procédures RH.

Vous recherchez un système de recrutement et de suivi des candidats qui vous aide à garantir la conformité avec les procédures opérationnelles standard pour les tâches liées aux ressources humaines ? Le système de ClickUp HR SOP Template est une ressource précieuse pour les professionnels des ressources humaines.

Ce modèle vous aide à rationaliser les processus RH, à améliorer l'efficacité et à garantir la conformité avec les exigences légales et réglementaires. Il comprend des sections sur tous les sujets, de l'accueil des nouveaux employés au départ des anciens, ainsi que sur des sujets tels que la gestion des performances la rémunération et les avantages sociaux.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les utilisateurs apprécient le modèle de POS RH de ClickUp :

Couvre tous les sujets essentiels des RH, de l'intégration à l'abandon, afin que vous puissiez être sûr que vos pratiques RH sont à jour et conformes pour n'importe quelle ouverture de poste que vous pourriez avoir

Vous permet de personnaliser le modèle avec des statuts, des champs et des vues qui vous aident à suivre, à visualiser et à travailler plus efficacement

Sert de référentiel central organisé pour tous vos documents RH

Vous permet de suivre, de contrôler et d'auditer facilement toutes les activités opérationnelles des ressources humaines

Si vous avez besoin d'un modèle de recrutement complet avec des fonctions de conformité SOP, le modèle ClickUp HR SOP est un excellent choix pour les gestionnaires d'embauche. Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp pour l'embauche de candidats

Le modèle d'embauche des candidats de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à gérer le processus d'embauche.

Trouver le candidat idéal pour un poste peut être une tâche ardue. Mais avec Modèle de candidat à l'embauche de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement et précisément examiner, comparer et classer les candidats par ordre de priorité afin de vous assurer que votre équipe trouve le candidat idéal.

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation du modèle d'embauche de ClickUp :

Utilisez des échelles de notation personnalisables pour évaluer les compétences, l'expérience et l'adéquation des candidats au poste à pourvoir

Suivez les progrès des candidats à l'aide de listes de contrôle, de dates d'échéance et de rappels

Utiliser des tableaux de suivi et des tableaux interactifs pour comparer les candidats côte à côte

Ce modèle comprend tous les outils dont vous avez besoin pour mener une campagne de recrutement équitable et efficace.

Ses tableaux de suivi et ses tableaux interactifs facilitent la comparaison des compétences, de l'expérience et des qualifications des candidats. Des champs personnalisables vous aident à suivre les informations importantes concernant chaque candidat. Les fonctions d'automatisation permettent d'économiser du temps et des efforts, afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche des meilleurs candidats pour votre équipe.

Le modèle d'embauche de ClickUp fonctionne parfaitement pour les recrutements à distance ou en personne, et vous aidera à trouver le meilleur candidat pour votre équipe. Télécharger ce modèle

4. Modèle de matrice de sélection d'embauche ClickUp

Le modèle de matrice de sélection d'embauche de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre le processus d'embauche de nouveaux employés.

Améliorez votre processus de recrutement en réduisant les préjugés, en améliorant la transparence et en augmentant la précision et l'efficacité grâce aux outils suivants Modèle de matrice de sélection pour l'embauche de ClickUp .

Cet outil puissant vous aide à atteindre tous les objectifs :

Un processus d'évaluation cohérent et structuré qui vous aide à prendre des décisions de recrutement plus objectives

Fournir une feuille de route claire aux décideurs pour s'assurer qu'ils évaluent les candidats selon les mêmes critères

Accélérer votre processus de recrutement en identifiant plus rapidement les candidats idéaux

Sélectionner les candidats les plus qualifiés en éliminant les préjugés inconscients du processus d'embauche

Le modèle de matrice de sélection d'embauche propose des statuts, des champs et des vues personnalisés qui vous permettent de visualiser les données de différentes manières et de garder un œil sur des détails importants tels que les compétences et les niveaux d'expérience de chaque candidat.

Il s'agit également d'un excellent outil de gestion de projet qui vous permet de suivre la progression du recrutement et de fixer des échéances pour chaque étape.

Prêt à améliorer votre processus d'embauche et à rendre vos pratiques d'embauche plus équitables ?

Le modèle de matrice de sélection pour l'embauche de ClickUp est la voie à suivre ! Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp

Le modèle de plan d'action de recrutement de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer le processus de recrutement.

Lorsqu'il s'agit de développer une équipe, un plan de recrutement bien conçu n'est pas seulement pratique, il est indispensable. Entrer Modèle de plan d'action de recrutement de ClickUp le plan d'action pour le recrutement de ClickUp est votre nouvel outil pour rationaliser l'embauche.

Les caractéristiques uniques de ce modèle vous aident à créer une stratégie de recrutement proactive, à identifier et à allouer des ressources, et à organiser les flux de travail sur des tableaux visuels. À chaque étape du processus, le modèle vous aide à assurer la clarté et à minimiser les efforts improductifs.

Le modèle de plan d'action de recrutement, hautement personnalisable, offre des caractéristiques clés telles que :

Créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert, Terminé, En cours, Ne convient pas et En attente pour suivre chaque candidat

Catégoriser et ajouter des attributs tels que le rôle, la lettre de motivation, le CV, la raison du refus et l'étape de recrutement, afin de rester organisé même au milieu d'une frénésie d'embauche

Utilisez différentes vues pour organiser les informations en fonction de vos priorités

En résumé, si vous êtes à la recherche d'un outil qui vous permettra de faire de l'embauche une science précise plutôt qu'un jeu de hasard, le modèle de plan d'action de recrutement de ClickUp est la voie à suivre. Télécharger ce modèle

6. Modèle de document de stratégie de recrutement ClickUp

Le modèle de document de stratégie de recrutement de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à exécuter une stratégie de recrutement réussie.

Recruter les bons talents peut faire le succès ou l'échec d'une entreprise. Avec les Modèle de document de stratégie de recrutement par ClickUp vous n'aurez plus à vous en remettre au hasard.

Ce modèle méticuleusement conçu vous aide à développer des processus et des stratégies de recrutement structurés ainsi que des phases de recrutement bien planifiées. Et ce, tout en contrôlant en permanence les étapes de votre recrutement.

Mais ce n'est pas tout. Les avantages ne manquent pas ! Ce modèle vous offre également

Un cadre de recrutement cohérent

Une clarté dans les offres d'emploi

Un processus d'évaluation simplifié

Ensemble, ces outils et fonctionnalités réduiront considérablement vos heures de recrutement.

Plongez dans ses fonctionnalités et vous découvrirez des personnalisations qui vous permettront de retracer chaque étape du recrutement, de catégoriser la gestion du recrutement et de visualiser vos données de différentes manières.

Amélioré par l'IA, les dépendances de tâches et les automatisations, le modèle de stratégie de recrutement de ClickUp n'est pas seulement un document, c'est un centre de commande de recrutement complet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Découvrez notre modèle de dossier de recrutement et d'embauche, une boîte à outils complète conçue pour transformer votre processus de recherche de talents.

Le Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp est un modèle de dossier prêt à revigorer l'ensemble de votre processus de recrutement et d'embauche.

Ce modèle comprend plusieurs fonctions permettant de rester organisé et d'améliorer l'efficacité :

Suivez et gérez tous vos candidats en un seul endroit, avec des statuts et des champs personnalisés pour suivre leurs progrès

Planifiez et gérez facilement les entretiens avec les candidats à l'aide de rappels et de notifications qui permettent à tout le monde de rester sur la bonne voie

Recueillez les commentaires de votre équipe et prenez des décisions d'embauche éclairées grâce aux fonctions intégrées de vote et de commentaire

Mettez rapidement les nouveaux employés à niveau grâce à une liste de contrôle personnalisable

Le modèle de recrutement et d'embauche ClickUp aide votre équipe à améliorer la collaboration et la communication tout en augmentant l'efficacité et la transparence de l'ensemble de votre processus d'embauche. Télécharger ce modèle

8. Modèle de liste de contrôle d'embauche ClickUp

Le modèle de liste de contrôle d'embauche de ClickUp est conçu pour vous aider à rationaliser le processus d'embauche.

Vous avez besoin d'aide pour vous assurer de ne jamais manquer une étape importante du processus d'embauche ? Modèle de liste de contrôle pour l'embauche de ClickUp peut vous aider à vous organiser et à vous assurer que vous avez couvert toutes vos bases.

Ce modèle énumère les principales tâches d'embauche qui vous rappellent de.. :

Rédiger une description claire et concise du poste, fixer l'échelle salariale et choisir les bons canaux pour publier l'offre d'emploi

Examiner les CV, mener des entretiens téléphoniques et planifier des entretiens en personne

Recueillir les réactions de votre équipe, prendre une décision et faire une offre

Aménagez leur espace de travail, donnez-leur accès aux outils et aux informations nécessaires et aidez-les à se mettre rapidement au travail

Le modèle de liste de contrôle d'embauche ClickUp est un excellent outil pour les professionnels des ressources humaines qui souhaitent organiser et maîtriser toutes les données relatives à l'embauche, à chaque étape du processus. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel simple de suivi des candidats à un emploi par Smartsheet

Utilisez ce modèle simple de suivi des candidats à l'emploi pour normaliser le processus de suivi des candidats de votre entreprise

Le modèle Modèle Excel simple de suivi des candidats à un emploi de Smartsheet est une feuille de calcul simple pour toute personne cherchant à embaucher de nouveaux employés.

Le modèle comprend des colonnes pour le suivi des informations relatives aux candidats, telles que le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le poste actuel. Il vous aide également à suivre les entretiens grâce à des espaces permettant d'enregistrer des informations telles que les noms, les résultats et les notes.

Ce modèle est facile à utiliser et peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Vous pouvez l'utiliser pour suivre un ou plusieurs candidats et le partager avec d'autres employés au sein d'autres équipes et départements.

Le modèle Excel de suivi simple des candidats est un moyen simple de suivre votre processus d'embauche et de prendre des décisions éclairées sur les personnes à choisir. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de suivi du recrutement par Exceldemy

Un outil de suivi du recrutement est important pour les RH dans une organisation afin de conserver l'historique des nouveaux employés

Si vous cherchez une ressource gratuite et simple dans une feuille de calcul familière, vous pouvez consulter la page Modèle Excel de suivi du recrutement .

Ce modèle comprend un tableau de bord qui vous permet de rechercher des candidats spécifiques et de consulter leurs informations. Vous pouvez également l'utiliser pour suivre le statut des candidats, les résultats des entretiens et les notes.

Le modèle Excel de suivi du recrutement est facile à utiliser et peut convenir si vous préférez vous en tenir à un système de feuille de calcul de base plutôt que d'utiliser un logiciel d'embauche spécialisé. Télécharger ce modèle

Quel est le meilleur modèle ATS pour votre processus d'embauche ?

Les 10 outils de recrutement RH gratuits que nous avons passés en revue ci-dessus sont tous conçus pour vous aider à organiser, gérer et rationaliser votre processus d'embauche sur l'ensemble de vos systèmes de suivi des candidatures.

Si vous êtes une très petite entreprise à la recherche d'une méthode traditionnelle pour enregistrer et examiner les informations, et que vous préférez utiliser une feuille de calcul plutôt qu'un logiciel, vous aimerez peut-être les modèles Excel de suivi des emplois et du recrutement.

La plupart des PME et des entreprises préfèrent utiliser un logiciel pour améliorer la gestion des données, le suivi des projets et les capacités de collaboration. Si c'est votre cas, envisagez un modèle ClickUp ATS de notre liste qui répond à vos objectifs d'embauche.

ClickUp est un logiciel de gestion de projets et de logiciel de gestion des tâches qui offre de puissantes fonctions de modèles RH gratuits . Essayez notre adhésion gratuite ! Vous découvrirez un large éventail de Logiciel RH pour faciliter le fonctionnement de votre service, notamment le logiciel de gestion des employés , logiciel de surveillance des employés et un système de suivi des candidats ou logiciel de suivi des candidats.

Inscrivez-vous à ClickUp et accédez à des milliers de ressources gratuites ou contactez l'un des membres de notre équipe dès aujourd'hui !