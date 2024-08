Meilleures alternatives et concurrents de Workona en 2024

Les onglets ouverts peuvent être des monstres dévoreurs de mémoire vive. Personne n'aime jongler avec des dizaines d'onglets différents tout en faisant son travail. Il y a de fortes chances que le navigateur n'aime pas ça non plus.

C'est un fait connu que le désordre est source de stress au travail . Il ne s'agit pas seulement des bureaux encombrés - mais aussi de votre environnement de travail numérique. Heureusement, des applications et des extensions de navigateur comme Mon travail vous aident à organiser votre travail avec un gestionnaire d'onglets pour garder toutes les informations pertinentes dans un seul espace.

Regrouper les onglets et organiser les listes de choses à faire - en particulier sur plusieurs comptes - est un moyen rapide de vous éviter de sauter d'une plateforme à l'autre ou d'un navigateur à l'autre.

Workona est assez populaire grâce à des fonctionnalités telles que la synchronisation automatique entre les appareils, un suspenseur d'onglets, l'enregistrement automatique, un tableau de bord pratique pour la gestion des onglets et des intégrations tierces. Néanmoins, l'application ne convient pas à tout le monde : par exemple, vous pourriez souhaiter davantage de polyvalence ou un processus d'installation plus simple.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleures alternatives à Workona. Passez en revue leurs fonctionnalités et leurs prix et trouvez l'outil parfait qui peut rationaliser vos flux de travail . ✅

Qu'est-ce que Workona ?

Workona est un organisateur d'environnements de travail basé sur un navigateur. Avec cet outil pratique, vous pouvez créer des onglets distincts pour chaque projet sur lequel vous travaillez ou regrouper les applications et plateformes pertinentes ensemble. Vous pouvez créer un onglet Workona pour vos projets, ajouter des notes, joindre des documents et inviter les membres de votre équipe à contribuer.

Via Workona Bien que Workona ait ses avantages, il y a quelques raisons pour lesquelles vous pouvez envisager une alternative. Par exemple, vous n'aimerez peut-être pas que la plateforme accède à l'historique de votre navigateur pour fournir ses services ou qu'elle ne dispose pas de suffisamment de tutoriels vidéo pour certaines fonctionnalités.

$$$A quoi ressemblerait une alternative à Workona ?

Il existe de nombreux outils offrant des fonctionnalités similaires à celles de Mon travail - le problème est d'en trouver un qui complète votre modèle de travail. Pour profiter d'un maximum de fonctions, voici quelques aspects sur lesquels vous devriez vous concentrer :

Les fonctionnalités de visualisation : La plateforme doit offrir un tableau de bord de gestion des onglets qui agit comme un centre de contrôle, vous aidant à visualiser vos projets et vos tâches, vos listes à faire, et..gérer les ressources2. Gestion des documents: Il doit offrir un espace centralisé pour la création, le stockage et le travail sur les documents liés au projet Intégrations : Il devrait s'intégrer de manière transparente aux applications de collaboration,gestion du flux de travail,suivi des habitudeset la communication, de sorte que vous n'ayez pas à passer d'une plateforme à l'autre ou d'un onglet à l'autre Options de collaboration: Workona possède des fonctionnalités de collaboration limitées, mais plusieurs outils populaires d'organisation et de gestion d'onglets sont dotés de fonctionnalités de premier plan adaptées aux équipes, telles quetableau blanc numériquela modification en cours et les fils de commentaires pour gérer facilement les tâches La polyvalence : Il devrait fonctionner de manière transparente sur différentes plateformes, des ordinateurs de bureau aux smartphones, vous donnant la flexibilité de suivre votre travail de n'importe où

Best Workona Alternatives in 2024

Nous avons vérifié des dizaines d'alternatives à Workona, des gestionnaires d'onglets et des extensions de navigateur aux organisateurs de tâches, et avons présélectionné les 9 meilleures qui offrent les fonctionnalités les plus axées sur l'efficacité.

Sans plus attendre, commençons ! 🌚

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

En tant que top gestion de projet et de tâche clickUp permet d'organiser plusieurs environnements de travail à la fois. Il s'agit d'une alternative parfaite à Workona si vous cherchez à rationaliser des flux de travail complexes, à minimiser les tâches de travail et à améliorer la qualité de votre travail changement de contexte et faire en sorte que les projets à fort enjeu soient terminés plus rapidement sans se sentir dépassé.

Maintenez vos ressources en forme grâce à ClickUp Documents -un espace unique où vous et votre équipe pouvez créer, modifier et partager des documents. Connectez ces documents à des tâches et conservez toutes les données contextuelles en un seul endroit.

Vous souhaitez afficher une vue d'ensemble de vos projets ? C'est possible avec Tableaux de bord ClickUp ! Obtenez des informations en temps réel sur tous les aspects des flux de travail de votre projet, identifiez les domaines d'amélioration, suivez le temps et gérez les charges de travail grâce aux tableaux de bord ClickUp 15+ affichages et plus de 50 widgets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Utilisez ClickUp pour dynamiser les flux de travail multi-flux grâce à des fonctionnalités robustes de surveillance et d'analyse

Le tri des tâches est un jeu d'enfant avec Tableaux Kanban ClickUp -déplacer les tâches pour les classer en fonction de leur statut. D'autres vues Gantt, Charge de travail, Gantt et Liste sont également affichées.

La collaboration dans ClickUp n'est jamais un problème, grâce à Tableaux blancs ClickUp . Ces tableaux blancs numériques sont idéaux pour le brainstorming en temps réel. Si vous ne voulez pas construire votre Tableau blanc à partir de zéro, utilisez les modèles. Le Modèle de Tableau blanc du flux de processus ClickUp est excellent pour organiser les équipes avec des listes de tâches, des checklists et des commentaires.

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications pour vous aider à créer un environnement de travail centralisé sans avoir à sauter d'un onglet à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisation complète du travail et des projets

ClickUp Docs pour une gestion centralisée des documents

ClickUp Tableaux blancs pour une collaboration sans faille

Suivi du temps en mode natif

1,000+Intégrations ClickUp* Tableaux de bord ClickUp pour une visibilité achevée de l'espace travail

1,000+modèles de flux de travail pour divers cas d'utilisation

Disponibles sous forme d'applications mobiles, basées sur la technologie et de bureau, ainsi que d'extensions pour navigateur

PratiqueAutomatisations ClickUp pour éliminer les tâches répétitives Les limites de ClickUp

Il faut du temps pour explorer toutes les options de fonctionnalité

L'application mobile pourrait être améliorée

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix \NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Tablerone

Via : Tablerone Ne pas confondre cette plateforme avec Toblerone, la célèbre marque de chocolat suisse. 🍫

Tablerone est une plateforme conçue pour les accumulateurs d'onglets. Vous savez, ceux qui osent ouvrir plus de 50 onglets sur leur navigateur ou les sauvegarder pour plus tard. Même si certains diront que c'est trop d'onglets, cet outil de gestion d'onglets est la solution pour éviter les plantages du navigateur qui mangent toute l'utilisation de votre CPU.

Tablerone minimise l'encombrement du navigateur grâce à la sauvegarde automatique : chaque session active est sauvegardée afin que vous puissiez y revenir plus tard sans perdre d'informations. Si vous ne donnez pas de nom à votre session, Tablerone le fera pour vous en utilisant le nom du premier onglet ouvert.

L'organisation des sessions Tablerone se fait sans effort. Sauvegardez des onglets spécifiques en cliquant sur le bouton d'extension à droite de la barre d'adresse, ou utilisez le bouton Ctrl pour sélectionner et sauvegarder plusieurs onglets.

Créez des sessions pour séparer vos activités de travail et de navigation privée, personnalisez l'ordre des onglets, et utilisez les options de filtrage par mot-clé pour trouver les sessions souhaitées en un clin d'œil.

Tablerone meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités simples pour organiser les onglets

Sauvegarde automatique activée (ainsi que des options d'abandon automatique des onglets)

Filtrage avancé des mots-clés pour passer au travers de vos nombreux onglets

Fonctionnalités de personnalisation de la session pour une gestion efficace des onglets

Limites de Tablerone

Mon travail ne fonctionne que sur Google Chrome pour l'instant

Le mode veille automatique peut provoquer des perturbations inattendues

Prix de Tablerone

Free avec l'option de faire un don à la plateforme

Chasse aux produits : 4.7/5 (15+ commentaires)

: 4.7/5 (15+ commentaires) AlternativeTo : 5/5 (moins de 10 avis)

3. tabXpert

Via : tabXpert Tous les onglets ouverts dans votre navigateur consomme une partie de la mémoire du système et met à rude épreuve votre processeur. Pourquoi ne pas améliorer votre navigation et booster vos performances avec tabXpert ?

Cette plateforme vous permet de créer des sessions de navigation dédiées, également appelées environnements de travail. Chaque session se compose d'onglets actifs, d'un historique des onglets fermés et de signets. Comme tout est sauvegardé automatiquement, vous pouvez toujours reprendre votre navigation là où vous l'avez laissée.

Utilisez l'outil de glisser-déposer pour réorganiser les onglets au sein des sessions. Partagez des liens avec vos collègues et utilisez des raccourcis clavier pour passer d'un onglet à l'autre afin d'améliorer votre productivité. Vous pouvez même importer des signets de Google Chrome et appliquer des filtres et des étiquettes pour les organiser.

Une autre fonctionnalité que vous apprécierez est la synchronisation dans le cloud : sauvegardez vos données et accédez-y depuis n'importe quel appareil pris en charge. L'outil vous offre des interfaces de type pop-up, onglet et fenêtre pour plus de flexibilité.

tabXpert meilleures fonctionnalités

La conception par glisser-déposer fait de la gestion des onglets un jeu d'enfant

La sauvegarde automatique permet d'éviter les pages perdues, même avec de nombreux onglets dans une même fenêtre

La synchronisation dans le cloud crée un processus plus fluide avec son gestionnaire de signets

Interfaces pop-up, onglets et fenêtres

tabXpert : les limites

L'expérience utilisateur pourrait être améliorée par rapport à certaines des meilleures alternatives de cette liste

Pas d'option pour faire glisser les onglets vers différentes sessions en mode recherche

tabXpert prix

tabXpert Free ::::: :

::::: : tabXpert Pro : A partir de 2,50 $/mois

Chrome Stats : 4.45/5 (200+ commentaires)

: 4.45/5 (200+ commentaires) AlternativeTo : 4.5/5 (moins de 5 avis)

4. Trello

Via : TrelloTrello n'est pas un simple organisateur d'onglets, c'est un moteur de productivité qui aide à organiser les tâches et repose sur trois concepts simples : tableaux, listes et cartes.

les tableaux peuvent être utilisés pour regrouper les tâches selon des statuts tels que À faire, En cours de travail ou Achevé. les listes représentent les différentes étapes de vos tâches, et les cartes permettent de déplacer des tâches spécifiques entre les listes et les tableaux pour faciliter la navigation et l'organisation optimisation du flux de travail . Attachez des liens aux cartes et débarrassez-vous de ces onglets gênants.

Trello peut également être le terrain idéal pour construire un hub d'informations pour votre équipe -conservez les documents importants en un seul endroit et permettez à votre personnel d'y accéder en quelques clics.

Avec les 200+ intégrations de Trello et une riche collection de modèles, vous pouvez porter votre productivité à de nouveaux niveaux. 🪄

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Gestion avancée des tâches grâce à des tableaux, des listes et des cartes

Hub d'informations personnalisable

plus de 200 intégrations

Divers modèles pour organiser le travail

Limites de Trello

Manque de personnalisation avancée pour les tâches

L'interface utilisateur peut sembler désordonnée

Prix de Trello

Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 500+ commentaires)

5. Partizion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Partizion.png Partizion /$$img/

Via : Partizion Dites adieu aux sessions de navigation éparpillées avec Partizion, un organisateur d'onglets haut de gamme doté de fonctionnalités de sauvegarde automatique ! Mon travail vous permet de séparer vos projets personnels et professionnels en créant des environnements de travail individuels pour chacun d'entre eux.

Vous pouvez créer des collections en regroupant les onglets utilisés dans chaque espace de travail. Par exemple, nommez une collection "Outils de travail" et ajoutez-y tous les onglets nécessaires à votre travail. Ainsi, vous désencombrerez votre navigateur et profiterez d'une interface propre et d'une productivité accrue.

Partizion offre des vues personnalisées - utilisez des listes, des tableaux Kanban ou des grilles pour afficher les environnements de travail et les collections sous différentes perspectives. La plateforme est livrée avec des options d'étiquette et de filtrage efficaces pour une recherche sans stress.

Les meilleures fonctionnalités de Partizion

Affiches personnalisées pour une organisation facile

Synchronisation transparente entre les appareils

Sauvegarde automatique des sessions

Ajout d'étiquettes et de filtres

Limites de Partizion

Options de personnalisation limitées

Pas de version gratuite

Prix de Partizion

Débutant : 6$/mois

: 6$/mois Pro : 8$/mois

Chasse aux produits : 5/5 (moins de 5 commentaires)

6. Cluster

Via : Groupement Cluster est un gestionnaire d'onglets et de fenêtres - nous entendons par là une fenêtre de navigateur, bien sûr.

Il est utile lorsque vous utilisez différents paramètres d'onglets pour des objets distincts et que vous ne voulez pas surcharger votre système.

Imaginons que vous recherchiez des idées de rénovation de bureaux et que vous travailliez en même temps sur un projet de conception d'applications. Les dizaines d'onglets ouverts ne déclenchent pas seulement la confusion - ils pourraient très bien augmenter votre niveau de stress.

Avec Cluster, vous avez la possibilité de regrouper vos onglets dans des fenêtres distinctes et de les gérer à partir d'une interface unique. Glissez-déposez les onglets entre les fenêtres, utilisez différentes méthodes de tri, enregistrez les fenêtres pour une utilisation ultérieure et suspendez les onglets lorsque vous ne les utilisez pas.

Bien que Google ne puisse être utilisé que sur Google Chrome, vous bénéficiez tout de même d'une certaine flexibilité grâce à ses capacités de synchronisation avec le cloud. La plateforme de gestion d'onglets infinis assiste également les exportations et les importations pour faciliter la collaboration et les outils de recherche et de filtrage pour une navigation fluide.

Les meilleures fonctionnalités de Cluster

Gère les fenêtres et les onglets de Chrome

Conception par glisser-déposer

Le gestionnaire de signets permet de synchroniser les données sur le cloud

Suspension des onglets pour libérer de la mémoire

Limites du cluster

Délais occasionnels avec les fonctions d'importation et d'exportation

Ne propose pas de sauvegarde pour les fenêtres sauvegardées

Prix du cluster

Licence gratuite

**Licence complète $9.80

Chrome Stats : 4.5/5 (650+ commentaires)

7. Session Buddy

Via : Compagnon de session Besoin d'aide pour gérer les longues sessions dans Google Chrome ? Pourquoi ne pas laisser SessionBuddy vous donner un coup de main ? 🤝

Ceci Extension chrome pour la productivité permet d'éviter l'encombrement du navigateur et d'organiser vos sessions.

Lorsque vous lancez l'extension, vous verrez votre session actuelle avec chaque onglet ouvert. Appuyez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit, et votre session apparaîtra sous Sessions enregistrées dans le menu à gauche de l'écran. Nommez la session pour faciliter la navigation.

Répétez ces étapes pour chaque session que vous souhaitez sauvegarder. Lorsque la liste des sessions s'accumule, utilisez la barre de recherche située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour trouver celle que vous recherchez.

Choisissez d'afficher ou de masquer les URL des onglets et utilisez les options de tri telles que Par titre ou URL pour une organisation impeccable.

Le gestionnaire d'onglets et de signets vous permet de sauvegarder (en téléchargeant un fichier JSON), d'exporter et d'importer des sessions. N'oubliez pas que vous devez initier les sauvegardes en raison des limites de sécurité du navigateur.

Les meilleures fonctionnalités de Session Buddy

Facilité d'utilisation

Diverses fonctionnalités de tri pour le travail à partir de nombreux onglets

Sauvegarde sans effort

Options d'exportation/importation

Limites de Session Buddy

Pas de sauvegarde dans le cloud, ce qui peut entraîner la perte de sessions actives

Pas d'option de restauration des groupes d'onglets

Prix de Session Buddy

Free, avec la possibilité de faire un don d'argent pour l'assistance de la plateforme

Product Hunt : 4.5/5 (5+ commentaires)

8. HiTabs

Via : HiTabs Dites bonjour à HiTabs, une plateforme pratique pour organiser les onglets, les signets et les liens. Contrairement à de nombreuses autres plates-formes, celle-ci n'est pas une extension, mais un site Web. Vous n'êtes donc pas limité à un navigateur spécifique.

HiTabs vous permet de classer vos onglets en fonction de catégories telles que le travail et la navigation privée. Utilisez l'interface par glisser-déposer pour déplacer les onglets et créer un espace de tâches sur mesure.

Ce qui rend HiTabs encore plus pratique, c'est la possibilité d'importer des signets à partir des principaux navigateurs et sites de signets sociaux, ce qui facilite l'installation initiale. Une autre option que vous allez adorer est la création d'un shortcode pour le travail en équipe . Il permet de partager vos onglets avec d'autres personnes ou d'ajouter à votre navigateur des groupes d'onglets créés par d'autres personnes.

HiTabs meilleures fonctionnalités

Compatible avec différents navigateurs

Interface glisser-déposer

Importation du gestionnaire de signets

Shortcodes pour le partage des onglets

Limites de HiTabs

Disponible uniquement sur inscription

Pas d'extension pour le navigateur et ne peut travailler que dans son application

Prix de HiTabs

**Free

Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant

9. TabCloud

Via : Chrome Web Store Faire des allers-retours entre les sessions peut être fatigant, non seulement pour vous mais aussi pour votre système. TabCloud met fin à cela en sauvegardant vos sessions de fenêtres. Ouvrez-les à votre convenance pour faciliter la navigation.

Vous pouvez accéder aux onglets directement depuis l'extension, enregistrer les sessions en cours, restaurer les précédentes et déplacer les onglets par glisser-déposer.

Cette extension est un excellent choix pour vous si vous faites partie d'un équipe hybride ou qui ont tendance à changer souvent d'appareil. Avec TabCloud, vous pouvez accéder aux sessions de fenêtres sauvegardées depuis n'importe quel appareil - il vous suffit de vous connecter, d'ouvrir l'extension et d'appuyer sur le signe plus pour restaurer.

Les meilleures fonctionnalités de TabCloud

Sauvegarde des sessions de fenêtres en quelques clics

Conception par glisser-déposer

Permet d'accéder aux sessions sauvegardées à partir de plusieurs appareils

Limites de TabCloud

Problèmes occasionnels lors de la connexion

Pas de moyen de restaurer les onglets supprimés

Prix de TabCloud

**Free

TabCloud évaluations et critiques

Chrome Web Store : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

Devenez un maître de l'organisation avec ces meilleures alternatives à Workona !

Selon les conclusions de l'étude 2024 Conférence CHI sur les facteurs humains dans les systèmes informatiques le désordre dans la navigation peut entraîner une surcharge d'informations, perturber votre concentration et provoquer une baisse considérable de la productivité. Les alternatives à Workona que nous avons listées vous aideront certainement à éviter les baisses de productivité dues à l'encombrement ou à l'épuisement du système.

Vous hésitez encore ? ClickUp peut être une excellente option par défaut pour tous ceux qui cherchent à créer un environnement centralisé pour les documents, les tâches, les listes de tâches et les flux de travail multiples. Créez un compte gratuit pour explorer la plateforme !