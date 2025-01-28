Las 10 mejores alternativas a Habitica para realizar el seguimiento de tus hábitos en 2025

Pocas cosas son tan gratificantes como sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. Es aún más satisfactorio cuando completar las tareas resulta divertido y fácil.

Habitica es una aplicación para llevar un seguimiento de los hábitos basada en un juego que facilita alcanzar las metas mediante la creación de nuevos hábitos. Y es popular por una buena razón. Pero, ¿significa eso que es la aplicación perfecta para llevar un seguimiento de los hábitos para todo el mundo? No necesariamente.

En este artículo, exploraremos las mejores alternativas a Habitica y cómo podrían funcionar para ti. Analizaremos sus mejores funciones, limitaciones, precios y valoraciones de productos para que puedas encontrar el mejor rastreador de hábitos para ti.

¿Qué es Habitica y por qué funciona la productividad gamificada?

Habitica es una aplicación de gestión de tareas que convierte tu lista de tareas pendientes en un juego. En lugar de hacer que tus tareas diarias se sientan como la lista de quehaceres con la que creciste, puedes experimentarlas como un juego de rol en el que ganas recompensas y subes de nivel a un carácter al completar esas tareas en la vida real.

En lugar de marcar una aburrida lista de tareas, hacer el seguimiento de ellas es más atractivo y motivador. A su vez, es más fácil mantener buenos hábitos y supervisar el progreso: ¡el seguimiento de hábitos gamificado es la clave del éxito!

Tampoco tienes por qué hacerlo solo. Puedes formar equipo con tus amigos para completar retos y misiones, lo que hará que la gestión de tareas sea completamente diferente.

Y la productividad gamificada funciona.

Vía Zippia

La idea de una competencia amistosa y de ganar recompensas es motivadora y aumenta la productividad. Una encuesta realizada en 2022 reveló que el 90 % de los empleados afirmaba que la gamificación les hacía más productivos en el trabajo. Es más, descubrió que las empresas que utilizan la gamificación son siete veces más rentables que las que no lo hacen. ?

Qué buscar en una alternativa a Habitica

A veces, elegir la aplicación de productividad o el rastreador de hábitos personales adecuados puede resultar abrumador. Y si no estás seguro de querer usar Habitica, ¿qué haces entonces?

Ten por seguro que hay muchas opciones entre las que elegir. Aquí tienes algunas cosas que debes buscar en una alternativa a Habitica:

Integración con otras herramientas: piensa si necesitas que tu aplicación para el seguimiento de tus hábitos se integre con otras herramientas, como una aplicación de calendario o tu herramienta favorita para la gestión de proyectos.

Interfaz fácil de usar: un rastreador de hábitos intuitivo puede facilitar la programación de tareas y fechas límite, y el seguimiento de múltiples hábitos puede hacer que sea divertido y agradable crear hábitos y medir el progreso.

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución integral para cada equipo.

Análisis e información detallados: ¿Tienes curiosidad por saber cómo afecta tu salud mental a tus hábitos, o quieres ver cómo se desarrollan las tendencias y los patrones a lo largo del tiempo? Entonces busca una app para llevar el seguimiento de tus hábitos que te proporcione datos detallados.

Funciones comunitarias: si te interesa algo más que el seguimiento de hábitos y el seguimiento del progreso, busca una app con funciones comunitarias. Interactuar y colaborar con otras personas puede añadir un aspecto positivo a la gestión de tareas.

Privacidad y seguridad: los datos personales son un problema delicado, y si esto es importante para ti, busca aplicaciones que sean transparentes en cuanto al tratamiento de tu información personal.

Las 10 mejores alternativas a Habitica

Hay docenas de aplicaciones para llevar un seguimiento de tus hábitos entre las que elegir, tanto si buscas una versión gratuita como una opción premium de pago con muchas opciones personalizadas y todo lo demás.

Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores alternativas a Habitica para alcanzar metas, gestionar tareas y mucho más.

Almacena y clasifica de forma ordenada metas similares en carpetas de metas en ClickUp.

ClickUp es una herramienta muy versátil y robusta que puedes utilizar tanto para la gestión de proyectos como para el seguimiento de hábitos. Su personalización la convierte en una excelente alternativa a Habitica y te permite adaptarla a tus necesidades, lo que te ofrece un enfoque matizado para el seguimiento de hábitos y te ayuda a encontrar oportunidades para mejorar la productividad.

Si necesitas algo más que una aplicación básica de listas de tareas pendientes, ClickUp, con su interfaz fácil de usar, es la opción ideal.

Con la función de tareas de ClickUp, puedes dividir los proyectos en subtareas, lo que simplifica fácilmente un proyecto complejo (o un hábito) y lo convierte en algo más manejable. Con los campos personalizados de la plantilla de gestión de tareas simple y la posibilidad de programar tareas periódicas, podrás controlar fácilmente cada detalle con la máxima precisión.

Puedes facilitar aún más la configuración con una plantilla de ClickUp, como la plantilla de gestión de tareas sencilla o la plantilla de seguimiento de hábitos personales. ?

Las funciones del Bloc de notas te permiten anotar cualquier nota o idea dentro de ClickUp, para que puedas mantener todo organizado y optimizado en un solo lugar. ¿Necesitas más espacio para generar ideas? No hay problema.

Captura notas sin esfuerzo, realiza la edición con un formato enriquecido y conviértelas en tareas rastreables accesibles desde cualquier lugar en ClickUp Bloc de notas.

ClickUp Docs te permite crear el documento o wiki perfecto, en el que puedes añadir tablas, incrustar marcadores y colaborar con otras personas. Es fácil convertir el texto en una tarea rastreable, para que nunca te pierdas nada.

Una vez que hayas terminado de crear tareas, puedes utilizar la función Metas de ClickUp. Establece objetivos en un calendario que se adapte a tus necesidades y mantén el orden con carpetas fáciles de usar para cada uno de tus objetivos. A medida que vas completando tareas, puedes visualizar fácilmente el progreso con porcentajes, incluso en varios objetivos, todo en una sola vista.

¿Listo para más? Vea el progreso en tiempo real con los paneles de ClickUp. Piensa en ello como el centro de control de cualquier hábito o proyecto que estés desarrollando. Realiza el seguimiento de las tareas y obtén información detallada sobre cómo están progresando las cosas.

Podrás ver dónde las cosas funcionan bien o detectar una ineficiencia antes de que cree un cuello de botella en un proyecto o meta. Además, más de 50 widgets te permiten crear un panel que se adapta perfectamente a tus necesidades.

Las mejores funciones de ClickUp

La gestión integral de tareas de ClickUp te ofrece la libertad de trabajar al nivel básico o avanzado que desees. Simplifica el proceso y añade tareas según sea necesario, o diseña un proyecto completo y descubre cómo desarrollar el hábito deseado paso a paso.

¿Prefieres algo más visual? La función Pizarra de ClickUp te ayuda a ver cómo convertir tu idea en un plan de acción, lo que facilita la creación y conexión de tus ideas con facilidad.

Con la introducción de los enlaces bidireccionales, puedes crear fácilmente conexiones entre diferentes tareas y documentos, lo que te permite realizar un seguimiento de dónde se encuentran las cosas y navegar de forma rápida y eficiente.

A diferencia de otras alternativas a Habitica, la versión gratuita de ClickUp ofrece una gran cantidad de funciones y permite un número ilimitado de usuarios.

Todas tus tareas en ClickUp se sincronizan a la perfección con Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar y otros programas como Evernote y Calendly.

Limitaciones de ClickUp

Con tantas integraciones, aplicaciones y automatizaciones, puede haber una pequeña curva de aprendizaje para un nuevo usuario.

Algunas funciones solo están disponibles a través de la aplicación de escritorio o del navegador.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Business: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7 (más de 3000 opiniones)

2. Habitify

vía Habitify

Habitify es otra aplicación de seguimiento de hábitos diseñada para ayudarte a crear buenos hábitos y dejar atrás los malos. Este seguimiento de hábitos diarios te ayuda a llevar un registro de todos tus hábitos, ya que te permite dividir tu día en mañana, tarde y noche.

Esta aplicación de gestión de tareas está disponible en múltiples plataformas, incluyendo iOS, MacOS y Android. También se sincroniza con Apple Health y Google Fit. ?

Una de las funciones de la aplicación incluye múltiples formas de ver y realizar el seguimiento de tu progreso, para que puedas ver las rachas de hábitos, así como el progreso semanal, mensual o incluso anual.

Las mejores funciones de Habitify

Los análisis detallados te muestran cómo estás progresando, para que puedas ver pruebas concretas de cómo se están formando nuevos hábitos y del seguimiento de tus metas.

La participación en la comunidad te ofrece la oportunidad de retar a tus amigos, subir en las clasificaciones en los retos mensuales o actuar como un sistema de responsabilidad.

Con funciones como el seguimiento del estado de ánimo, notas integradas, un cronómetro integrado y un bloqueo de privacidad, tendrás un control total sobre cómo quieres realizar el seguimiento de tus tareas.

Limitaciones de Habitify

El seguimiento de hábitos es limitado con la versión gratuita; la única forma de disfrutar de hábitos ilimitados y del modo oscuro es con la versión Premium.

Los usuarios han informado de que el seguimiento de varios hábitos puede resultar engorroso, por lo que esta opción puede ser más adecuada para alguien que pretenda crear menos hábitos.

Habitify facilita la configuración de notificaciones ilimitadas, que pueden resultar abrumadoras si no se gestionan adecuadamente.

Precios de Habitify

Free

Premium: desde 4,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Habitify

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Trackabi

vía Trackabi

Trackabi puede ser una de las mejores alternativas a Habitica si buscas un control de tiempo y la elaboración de informes temporales fáciles de usar para controlar tus hábitos. Esta aplicación da prioridad a la funcionalidad y la facilidad de uso, lo que, según los usuarios, es una de sus principales funciones.

Cuando quieras hacer cosas y mantenerte centrado en tus tareas, Trackabi te ayuda a hacerlo de forma sencilla, ya que los proyectos se pueden dividir en tareas y subtareas. Esto también se aplica al seguimiento de hábitos, especialmente si te centras en dedicar una cantidad de tiempo específica a determinadas actividades.

Tanto si tu objetivo es meditar 15 minutos por la mañana como dedicar 30 minutos a aprender un nuevo idioma, Trackabi puede ayudarte.

Las mejores funciones de Trackabi

Los paneles privados y de empresa te ofrecen resúmenes detallados por semana y por mes.

Ofrece una panorámica detallada de cómo se emplea el tiempo (tiempo registrado frente a tiempo de actividad frente a tiempo de ocio).

Hay una versión de prueba gratuita de 30 días para explorar todas las funciones que ofrece Trackabi.

Limitaciones de Trackabi

Orientadas principalmente al seguimiento de hábitos empresariales, más que personales.

Se centra principalmente en el control de tiempo en comparación con otras aplicaciones para registrar hábitos.

Carece de algunas funciones que ofrecen otras aplicaciones para controlar hábitos.

Precios de Trackabi

Starter: 0 $

Empresa: 16 $ al mes

Business Plus: 20 $ al mes

Enterprise: Llama para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Trackabi

G2: 4,7 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,7 (más de 50 opiniones)

4. Focus Bear

vía Focus Bear

Focus Bear es una aplicación de productividad y seguimiento de hábitos que guía al usuario a través de cada uno de sus hábitos y bloquea el acceso a sitios web y otras aplicaciones durante los bloques de tiempo de concentración, incluido el teléfono. Además, ha sido creada por un equipo con TDAH y está respaldada por principios de neurociencia. ?

Puedes crear tus propias rutinas personalizadas, lo que te permitirá ver lo que has logrado cada día para mantenerte motivado.

Las mejores funciones de Focus Bear

La app está disponible para Mac, Windows, Android e iOS.

Se sincroniza de forma segura con la nube para que puedas mantener tus ajustes en cualquier dispositivo.

Focus Bear es lo suficientemente inteligente como para no aparecer durante las videollamadas, por lo que no habrá interrupciones incómodas.

Limitaciones de Focus Bear

No hay versión gratuita.

Algunos usuarios informan de que las notificaciones pueden confundirse con errores del sistema.

Precios de Focus Bear

4,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Focus Bear

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Any. pendiente

Any.do es una aplicación versátil de gestión de tareas y productividad que facilita a los usuarios mantener organizadas en un solo lugar sus listas de tareas pendientes, tareas y recordatorios. Ofrece integración con el Calendario, funciones colaborativas y la posibilidad de personalizar tu experiencia.

Any. Las mejores funciones

Una biblioteca de plantillas ofrece a los usuarios un montón de opciones entre las que elegir y gestionar cualquier proyecto o flujo de trabajo.

Incluso si utilizas otras aplicaciones, puedes importar fácilmente todos tus datos a Any.do.

Puedes gestionar el seguimiento de tus hábitos y supervisar tus proyectos en cualquier plataforma; pasa fácilmente de tu escritorio a tu iPad, iPhone e incluso Apple Watch.

Cualquiera. Limitaciones.

Algunos usuarios consideran que es más adecuada para la gestión de tareas personales que como herramienta para la gestión de proyectos en una empresa.

Para algunos usuarios, no ofrece suficientes opciones personalizadas.

Any. Precios

Personal: 0 $

Premium: 3 $ al mes.

Teams: 5 $ al mes por usuario.

Any. valoraciones y reseñas pendientes

G2: 4,0 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,4 (más de 160 opiniones)

6. DailyHabits

vía DailyHabits

DailyHabits es posiblemente la aplicación de productividad más sencilla de nuestra lista para crear nuevos hábitos. Establece metas y organiza tu rutina diaria sin esfuerzo. Es tan sencilla y fácil de usar que podrás empezar a utilizarla en cuanto estés listo para empezar a realizar el seguimiento, de modo que podrás alcanzar tus objetivos con facilidad. ✨

Las mejores funciones de DailyHabits

Echa un vistazo rápido a los hábitos de todo un mes y descubre en qué aspectos te gustaría mejorar.

En lugar de centrarse en una racha, esta app fomenta la constancia y permite que la vida siga su curso.

Hay una opción para tomar notas como recordatorio o reflexión sobre una tarea.

Limitaciones de DailyHabits

Se trata de una app para controlar hábitos extremadamente sencilla; si buscas muchas opciones personalizadas, probablemente no sea la más adecuada para ti.

La app no incluye un aspecto comunitario para aquellos que buscan mantenerse motivados con una competencia amistosa.

Precios de DailyHabits

Free

2,99 $ al mes o 17,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de DailyHabits

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Toggl

vía Toggl

Con un excelente servicio de atención al cliente y una interfaz fácil de usar, Toggl es una opción muy popular para el control de tiempo y la creación de mejores hábitos. Con notificaciones y la posibilidad de configurar recordatorios, Toggl te ayuda a mantener la concentración y ver en qué empleas tu tiempo.

Las mejores funciones de Toggl

Todos los planes incluyen una versión de prueba gratuita de 30 días con la opción de un plan Free totalmente gratuito.

La versión gratuita del rastreador de hábitos ofrece numerosas funciones.

Podrás ver exactamente cómo empleas tu tiempo y en qué te centras.

Limitaciones de Toggl

No se pueden pausar las sesiones, lo que significa que hay que empezar de nuevo cada vez.

Los usuarios informan de que pueden producirse problemas de sincronización entre la aplicación móvil y otros dispositivos.

Precios de Toggl

Gratis: 0 $ para hasta cinco usuarios.

Starter: 9 $ al mes por usuario.

Premium: 18 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Toggl

G2: 4,5 (más de 1500 reseñas)

Capterra: 4,7 (más de 2200 opiniones)

8. Streaks

Vía Streaks

Otra alternativa sencilla a Habitica, Streaks es un contador de rachas. Recibe pequeños recordatorios que te ayudarán a completar tu tarea antes de que el contador se ponga a cero. ?

Crear hábitos puede ser fácil, y esta app, aplicación, te muestra cómo.

Las mejores funciones de Streaks

Puedes hacer que los hábitos sean personalizados para todos los días o no.

Las métricas te muestran cuáles son las tareas que aún no han sido completadas y cómo estás progresando.

Puedes elegir entre 24 tareas o crear las tuyas propias.

Limitaciones de Streaks

No es lo suficientemente robusta para la gestión de proyectos, por lo que tendrás que elegir otra aplicación si esa es tu meta.

No hay un sistema de recompensas dentro del juego.

Es limitada en cuanto al tipo de tareas que te puede ayudar a realizar el seguimiento.

Precios de Streaks

4,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Streaks

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Hazlo ahora

vía Do It Now

Al igual que Habitica, Do It Now es una aplicación de productividad gamificada que te ayudará a crear hábitos y a realizar el seguimiento de tus hábitos diarios. Gana puntos de experiencia por realizar tareas de la vida real. Una vez que le cojas el truco, querrás seguir mejorando tu vida.

Las mejores funciones de Do It Now

Las tareas diarias se vuelven más interesantes con temas cromáticos y un sistema de recompensas.

Las diferentes opciones para ver tu progreso te ayudan a ver en qué aspectos estás destacando y en cuáles podrías necesitar un poco de ayuda adicional.

Puedes combinar tareas en un grupo, manteniendo todo ordenado y organizado.

Limitaciones de Do It Now

Algunos usuarios consideran que las tareas no son tan intuitivas de configurar como pensaban.

Lo sentimos, usuarios de iPhone, esto solo es para Android.

Precios de Do It Now

2,49 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Do It Now

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Level Up Life

a través de Google Play

Crear buenos hábitos tiene sus propias recompensas, y una aplicación de productividad gamificada realmente lleva el seguimiento de hábitos y la gestión de tareas a un nuevo nivel. Y con una amplia variedad de metas, encontrarás más de una al que aspirar.

Las mejores funciones de Level Up Life

Una forma divertida de completar tareas, tanto personales como profesionales.

Personaliza tus metas y tareas.

Fomenta la conciencia de ti mismo observando tus métricas y aprendiendo tus propios patrones de hábitos.

Limitaciones de Level Up Life

Los usuarios a veces sienten que la navegación no es tan intuitiva como podría ser.

Algunos usuarios consideraron que realizar el seguimiento de todas las tareas disponibles era complicado.

Precios de Level Up Life

Precio no disponible.

Valoraciones y reseñas de Level Up Life

G2: N/A

Capterra: N/A

Encuentra una alternativa mejor a Habitica

A veces resulta difícil crear hábitos saludables. Pero encontrar la aplicación adecuada para llevar un seguimiento de tus hábitos (ya sea una aplicación de pago o un plan gratuito) puede ayudarte a sentirte realizado al marcar las tareas completadas o disfrutar del apoyo de la comunidad. ✅

Aún mejor si tiene una interfaz intuitiva con muchas opciones de personalización para que la adaptes a tu gusto. Los trucos de productividad pueden marcar la diferencia, y si aún necesitas ayuda para saber por dónde empezar, dedica algo de tiempo a establecer tus metas antes de crear tu propio mundo con productividad gamificada.

Si estás listo para realizar el seguimiento de tus hábitos, mantener tus listas de tareas en orden y gestionar todos tus proyectos, ClickUp es la mejor opción. La posibilidad de personalizar realmente tu experiencia hace que crear nuevos hábitos sea pan comido.

Regístrate hoy mismo en ClickUp.