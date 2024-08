Cómo utilizar un diagrama de flujo acumulativo para la gestión de proyectos

Como dice el viejo proverbio chino, 'para mover una montaña, hay que empezar quitando pequeñas piedras cada día' Como equipo de proyecto, su visibilidad suele ser a corto plazo, centrándose en las tareas, las subtareas y el meollo de la cuestión.

Sin embargo, el verdadero progreso de un proyecto reside en la forma en que estos pequeños detalles se suman para formar un todo significativo. En otras palabras, la mejor forma de medir el progreso de un proyecto es de forma acumulativa.

En esta entrada de blog, explicamos cómo utilizar el diagrama de flujo acumulativo (CFD) para demostrar de forma precisa y eficaz el intento correcto del proyecto.

¿Qué es un diagrama de flujo acumulativo?

Un diagrama de flujo acumulativo muestra la acumulación de progreso a lo largo del tiempo. En el desarrollo ágil, los diagramas de flujo acumulativo correlacionan una tarea/evento en el eje vertical (eje Y), con el tiempo trazado en el eje horizontal (eje X).

Tomemos el ejemplo de un proyecto de ingeniería. Puedes correlacionar cualquier métrica acumulativa como tareas completadas, errores resueltos o rendimiento. También puede hacer un seguimiento de múltiples métricas en el mismo diagrama de flujo acumulativo.

Diagrama de flujo acumulativo en ClickUp donde la línea verde indica el trabajo completado y la línea gris representa lo que queda

Un equipo ágil típico utiliza diagramas de flujo acumulativos para hacer un seguimiento de tres métricas clave:

Duración del ciclo : El tiempo que se tarda en completar una tarea, desde el principio hasta el final

: El tiempo que se tarda en completar una tarea, desde el principio hasta el final Trabajo en curso : Número de tareas en curso

: Número de tareas en curso Rendimiento: Número de tareas que un equipo puede completar en un periodo de tiempo determinado

Ventajas de utilizar un diagrama de flujo acumulativo en proyectos ágiles

En la metodología Kanban, el diagrama de flujo acumulativo es una herramienta analítica avanzada. Actúa como un herramienta de visualización de datos que proporciona mayor claridad y control.

Como una herramienta de wireframing que ayuda a visualizar los fundamentos de una aplicación, un diagrama de flujo acumulativo ideal muestra los fundamentos del progreso. He aquí algunas ventajas clave del diagrama de flujo acumulativo.

Seguimiento del progreso: En una vista de un solo panel, los diagramas de flujo acumulativos muestran los progresos realizados y las tareas que quedan por completar.

Mantenga un ojo en la salud de un proyecto utilizando análisis avanzados dentro de ClickUp

Mejor visibilidad: En una simple visual, el CFD ofrece una clara visibilidad del flujo de trabajo global, actuando como una vista de pájaro del proyecto.

Estimación del esfuerzo: Con el CFD, puede calcular el plazo de entrega para los elementos del backlog y estimar el esfuerzo/tiempo necesario para completar las historias de usuario adicionales.

Gestión de la carga de trabajo: Cuando se representan las tareas asignadas y las completadas en el mismo diagrama de flujo acumulativo, se puede comparar el ritmo de progreso. Si el diagrama está inusualmente sesgado, indica que hay un problema de gestión de la carga de trabajo. Optimización del flujo de trabajo : CFD ayuda a realizar un seguimiento de la distribución de los proyectos en las distintas fases del proceso, lo que le permite ver la estabilidad del flujo de trabajo. Por ejemplo, si el diagrama muestra que las tareas se acumulan en una fase concreta, es posible que experimente una carga de trabajo desproporcionada.

Identificar cuellos de botella: Cuando el ritmo de progreso disminuye (es decir, el gráfico se aplana), puede hacer un seguimiento inmediato de los problemas. Con el análisis de la causa raíz, puede identificar eficazmente los cuellos de botella y los problemas. Optimización de procesos : Los equipos pueden analizar tendencias y patrones a lo largo del tiempo para mantener la mejora continua de los procesos.

Mejora del rendimiento: Teams can plot métricas across two different time periods on the same graph to compare performance and strategize improvement.

Cómo crear un diagrama de flujo acumulativo

Como herramienta esencial en la gestión de proyectos Agile, ayuda a todo gestor de proyectos a aprender a crear diagramas de flujo acumulativo. Usted puede hacer esto con cualquiera de los herramientas de diagramas de afinidad . He aquí cómo.

Seguimiento de elementos de trabajo

Para empezar, introduzca todas sus tareas y subtareas en un sistema de gestión de proyectos como ClickUp. Escriba descripciones detalladas para asegurarse de que los miembros del equipo entienden lo que se espera de ellos.

A continuación, clasifíquelas en carpetas según sus necesidades. Asegúrese también de que todas las tareas nuevas se cargan en ClickUp.

Establezca relaciones entre las tareas

Aunque cualquier proyecto es una colección de tareas, éstas no existen de forma aislada. Las tareas están interconectadas entre sí y alimentan las actividades posteriores.

Utilice una software para correlacionar mapas mentales para obtener una imagen completa de las conexiones (a internet) y dependencias. Echa un vistazo a algunos de los software de mapas mentales para Mac .

Mapas mentales basados en tareas en ClickUp

Durante la fase de planificación, ClickUp Mapas mentales puede ayudarle a crear gráficos de flujo que ilustren cómo se relaciona cada tarea con las demás. También puede marcar las dependencias entre las tareas y los miembros del equipo.

Definir fases del flujo de trabajo

Cada tarea pasa por varias fases de proceso en su ciclo de vida. Las fases de una tarea en proyectos ágiles pueden ser pendiente, en curso, terminada, en pruebas, etc. Dependiendo de la naturaleza del software que esté desarrollando, es posible que necesite estados personalizados, que puede añadir sin esfuerzo en ClickUp.

estados personalizados en ClickUp_

Datos de registro

Ahora que la configuración de su proyecto se ha completado, es el momento de registrar los datos de forma regular y consistente. Utilice la función Pizarra ClickUp para hacer una lluvia de ideas sobre los puntos de datos que desea capturar. Anima al equipo a realizar un seguimiento activo de los mismos.

ClickUp le permite registrar datos de forma nativa a través de múltiples métricas tales como:

Fechas de inicio y finalización

Estimaciones de duración

Control de tiempo

Prioridad

Estado de la tarea

Usuario que realiza la tarea

Asegúrese de que estos datos sean lo más precisos y estén disponibles en tiempo real para que el diagrama de flujo acumulativo sea eficaz.

Generar el diagrama de flujo acumulativo

Utilice ClickUp para crear diagramas de flujo acumulativos codificados por colores para visualizar el progreso de su proyecto. El flexible panel de ClickUp le permite crear los gráficos o diagramas necesarios.

Gráficos acumulativos

Trazado del flujo acumulativo del proyecto en ClickUp

Cree gráficos de rendimiento acumulativo para sprints, tareas, funciones, errores, etc. Elija fuentes de datos como el periodo de tiempo y el tipo de carga de trabajo para obtener informes personalizados.

Gráficos descendentes

Gráfico de la quema en ClickUp

Utilice ClickUp para realizar un seguimiento del progreso real de su proyecto en comparación con el objetivo. Obtenga predicciones automatizadas de cuándo completará el proyecto si sigue la misma trayectoria.

Gráficos de avance

Vea cuánto trabajo ha completado y lo que le queda en un diagrama de flujo acumulativo de burn up en ClickUp.

Gráficos de velocidad

gráficos de velocidad de rendimiento del equipo en ClickUp_

Realice un seguimiento de la tasa de finalización de sus tareas a lo largo del tiempo. Puede hacerlo por día, semana, sprint, mes o más tiempo en ClickUp. Utilícelo para detectar tendencias en torno a la productividad general y comprender qué hace que su equipo funcione.

Otros diagramas de flujo acumulativos

Puede realizar un seguimiento acumulativo de otras métricas en ClickUp. Algunos de los informes que suelen utilizar los equipos ágiles son los siguientes.

Tarea completada: Realiza un seguimiento de cuántas tareas ha completado cada miembro del equipo.

Tareas en las que se ha trabajado: Seguimiento de la tendencia de las tareas en las que está trabajando cualquier miembro del equipo en un momento dado. Los usuarios deben haber realizado alguna acción en la tarea para ser considerados en el informe.

Control de tiempo: Mida la productividad del equipo con el informe de seguimiento del tiempo. Vea cuánto tiempo se dedica a cada tarea, cuántas horas trabajan los miembros del equipo, etc. Utilícelo para gestionar mejor la carga de trabajo. También puede utilizar estos datos para hacer un seguimiento de la duración media del ciclo.

Puntos de entorno de trabajo: Gamifica el proyecto animando a los miembros del equipo a borrar más notificaciones, añadir/resolver más comentarios, trabajar en más tareas de alta prioridad, crear Documentos de ClickUp para la documentación, etc. Consulte los puntos acumulados por cada miembro en este informe.

Analizar y optimizar

Analice el diagrama de flujo acumulativo y optimice las métricas que fallan. Esto podría implicar redefinir fases, redistribuir recursos o aplicar nuevas estrategias para gestionar eficazmente el trabajo en curso.

¿No está seguro de qué informes necesita? Elija entre Plantillas de diagramas de flujo de datos de ClickUp . Personalícelas según sus necesidades e intégrelas en sus proyectos.

Dirija su proyecto en la dirección correcta con ClickUp

Las herramientas de ClickUp software visual de gestión de proyectos está diseñado para ofrecerle una vista de pájaro, así como visibilidad sobre el intrincado funcionamiento diario del proyecto, gracias a sus numerosas funciones de elaboración de informes.

El diagrama de flujo acumulativo, una potente función de elaboración de informes, representa visualmente las tendencias de alto nivel. La página Tablero Kanban te permite profundizar y hacer ajustes granulares. Permite a los miembros del equipo ver su rendimiento en comparación con los resultados esperados y escalar en consecuencia.

Como clave técnica de gestión de proyectos crea transparencia y visibilidad en todo el equipo, lo que les permite ayudarse y apoyarse mutuamente.

Vea su trabajo a través de una lente más nítida.