Comparación detallada entre Google Forms y Microsoft Forms 2025

Tanto Google Forms como Microsoft Forms ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear, publicar y compartir formularios y cuestionarios con otras personas. Son fáciles de usar tanto en casa como en la empresa, y cuentan con numerosas funciones y opciones que facilitan la creación de formularios personalizados.

Ambas herramientas son excelentes opciones para recopilar datos en el lugar de trabajo, pero ¿cuál es la mejor? En la batalla entre Google Forms y Microsoft Forms, ¿qué herramienta se alza con la victoria? ¿Existe alguna otra opción aún mejor?

En esta guía detallada, compararemos Google Forms y Microsoft Forms, incluyendo sus funciones más valiosas, sus precios y lo que opinan los usuarios reales sobre estas herramientas. También compartiremos una alternativa impresionante a Google Forms y Microsoft Forms. 👀

Hablemos de los creadores de formularios, ¿te parece?

¿Qué es Google Forms?

Google Forms es la herramienta de creación de formularios del gigante del software Google. Es un creador de formularios muy popular y ampliamente utilizado, gracias a su facilidad de uso y a la familiaridad que tienen con él quienes ya utilizan los productos de Google.

Funciones de Google Forms

Google Forms tiene todas las funciones que esperas de una herramienta de software para crear formularios basada en la web. Puedes crear tus propios formularios, modificar los tipos de preguntas y los requisitos, y publicar tu formulario cuando estés listo para recopilar datos en Hojas de cálculo de Google.

Las herramientas de creación de formularios suelen ser sencillas, por lo que hemos decidido centrar nuestra comparación en tres áreas: creación de formularios, personalización y análisis e elaboración de informes. A continuación te mostramos cómo se comporta Google Forms en estas áreas.

1. Creación de formularios

a través de Google Forms

Como una de las empresas más conocidas en la actualidad, Google no defrauda en lo que respecta a la experiencia de creación de formularios. Puedes crear tus propios formularios, encuestas y cuestionarios en cuestión de segundos con tipos de preguntas predefinidos y un creador de formularios online de arrastrar y soltar.

Elige entre diferentes tipos de preguntas, como respuesta larga, respuesta corta, opción múltiple, casillas de selección, menús desplegables y mucho más. Escribe tu pregunta, añádele un resumen o notas y rellena los valores con tus respuestas propuestas.

Los creadores de formularios pueden decidir si una pregunta es obligatoria o no, para que puedas recopilar los datos imprescindibles y dar a los encuestados la opción de entrar en más detalles. También puedes hacer que tus encuestas sean completamente anónimas, exigir que los usuarios inicien sesión o permitir respuestas de cualquier persona, lo que te da flexibilidad sobre cómo gestionar tu encuesta.

Las funciones de colaboración están integradas de serie. Invita a otros usuarios a colaborar en tu formulario o trabaja en él tú solo. A continuación, publica tus formularios de Google cuando estés listo. Puedes elegir entre compartir el enlace de tu encuesta con otras personas o invitar a usuarios específicos a participar en tu encuesta de forma privada. 🔍

2. Personalización

a través de Google Forms

Google Forms ofrece a los usuarios muchas opciones de personalización. Aunque la estructura principal del creador de formularios sigue siendo la misma, es fácil utilizar colores e imágenes para que tus formularios de Google Forms tengan un toque más personalizado.

Utiliza el espacio del encabezado del formulario para compartir el logotipo de tu empresa o una imagen de encabezado personalizada. Ya sea tu encuesta anual sobre el compromiso de los empleados o un formulario de comentarios anónimo, puedes elegir el aspecto que desees. Además, elige una fuente y colores que coincidan con la imagen de marca de tu empresa para que toda la experiencia parezca hecha a medida para tu público.

Si cambiar todos los colores y opciones de personalización te resulta abrumador, siempre puedes empezar con una plantilla. Google Forms tiene una colección de plantillas que no solo te ofrecen un tema con el que trabajar, sino también preguntas sugeridas basadas en tus necesidades, como una solicitud de permiso o un formulario de comentarios de los clientes.

3. Análisis e elaboración de informes

a través de Google Forms

Aunque es una ventaja que tu formulario de encuesta tenga un aspecto atractivo, el verdadero valor reside en la recopilación de datos, ya sean comentarios de los empleados, estudios de mercado o nuevas sugerencias. La parte analítica de Google Forms facilita la visualización y la comprensión de tus datos mediante la elaboración de informes visuales.

Puedes ver los resultados de tus encuestas y formularios a medida que se reciben, gracias a los datos de respuesta en tiempo real. Consulta los resultados agrupados en gráficos circulares y de barras, o ve cada respuesta por separado para obtener una vista individual de los comentarios o la experiencia de cada persona. 📊

Si quieres trasladar tus datos a otro lugar para examinarlos más a fondo o simplemente almacenarlos, es fácil exportar tus resultados desde Google Forms. Transfiere los datos directamente a una nueva hoja de cálculo de Google o exporta el archivo .csv para utilizarlo con Microsoft Excel u otra aplicación.

También puedes guardar las respuestas de los formularios en formato PDF para poder leerlas fácilmente sin conexión.

Precios de Google Forms

Google Forms está disponible de forma gratuita para uso personal.

Si eres un usuario empresarial, tendrás que registrarte en Google Workspace (antes conocido como Google Suite), su plan todo en uno que incluye Google Forms, así como otras aplicaciones como Gmail, Google Drive, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y muchas más.

Business Starter: 7,20 $ al mes por usuario.

Business Standard: 14,40 $ al mes por usuario.

Business Plus: 21,60 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Lea también: Google Forms frente a SurveyMonkey

¿Qué es Microsoft Forms?

Al igual que Google Forms, Microsoft Forms (a veces denominado MS Forms) es otra herramienta popular para crear formularios en línea. Forma parte del ecosistema Microsoft 365 (antes conocido como Microsoft Office 365), lo que significa que suele ser la aplicación elegida si tu empresa utiliza productos de Microsoft.

Funciones de Microsoft Forms

Microsoft Forms te ofrece la oportunidad de crear atractivos formularios de comentarios, encuestas y cuestionarios para equipos en cualquier momento. Esta herramienta de creación de formularios es intuitiva y fácil de usar, con numerosas funciones que facilitan la creación de encuestas, incluso si es tu primera vez.

Veamos qué ofrece Microsoft Forms en estas tres áreas principales.

1. Creación de formularios

a través de Microsoft Forms

Creada por una potencia del software como Microsoft, esta herramienta de creación de formularios tiene todo lo que necesitas para crear, compartir y analizar encuestas y cuestionarios.

Crea un formulario desde cero o utiliza la biblioteca de plantillas para encontrar uno que se ajuste a tus necesidades. Añade preguntas individualmente y elige entre una selección de tipos de preguntas de cuatro categorías: opción, texto, valoración o fecha.

Pon títulos a tus preguntas, añade descripciones y elige el orden en que aparecerán.

Microsoft Forms cuenta con una lógica basada en IA que ofrece recomendaciones inteligentes sobre cómo configurar y personalizar tu encuesta o formulario para obtener los mejores resultados. Te sugerirá de forma inteligente posibles preguntas y tipos de preguntas, basándose en las plantillas disponibles en la biblioteca integrada.

Es fácil colaborar con otras personas, ya que puedes compartir Microsoft Forms rápidamente en toda la gama de productos de Microsoft 365, incluido Microsoft Teams. Comparte enlaces a encuestas, envía invitaciones por correo electrónico o crea un código QR para compartir con otras personas.

Al igual que con Google, puedes controlar quién puede responder a tu encuesta y puedes crear una encuesta anónima eliminando el requisito de iniciar sesión en una cuenta de Microsoft para participar. 🔒

2. Personalización

a través de Microsoft Forms

Al igual que la mayoría de las aplicaciones para crear formularios, Microsoft Forms te permite personalizar el aspecto de tus formularios. Elige entre una colección de temas y plantillas prediseñados y basados en IA para añadir un estilo visual a tu formulario, o personalízalo a tu gusto cambiando los colores.

Establece el tema cromático para tu formulario y crea un aspecto coherente que se adapte a la imagen de marca de tu empresa.

Añade el logotipo de tu empresa o incrusta una imagen personalizada en el encabezado de tu formulario, y personaliza el fondo eligiendo un color sólido o subiendo una foto o un patrón.

3. Análisis e elaboración de informes

a través de Microsoft Forms

Microsoft Forms te ofrece una valiosa visión general de tu recopilación de datos al instante con información en tiempo real.

Consulte los datos de envío en gráficos de barras, gráficos circulares, valoraciones con estrellas y mucho más. Obtenga una vista general del sentimiento general de las respuestas o profundice para ver respuestas específicas y tendencias de datos individuales.

Es fácil hacer mucho más con tus datos que simplemente verlos. Ábrelos en una nueva hoja de cálculo de Excel y empieza a analizar tus resultados con más detalle.

Desde allí, también puedes guardar tus datos en formato .csv para utilizarlos con otras aplicaciones o herramientas, o exportarlos como PDF. 📝

Precios de Microsoft Forms

El enfoque de Microsoft es similar al de Google: para utilizar Microsoft Forms para empresas, necesitarás un plan activo de Microsoft 365 Business, que también te da acceso a aplicaciones como Word, Excel y Outlook. Microsoft Forms está disponible en todos sus planes, excepto en Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario.

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 9,90 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mes por usuario.

Google Forms frente a Microsoft Forms: comparación de funciones

Microsoft Forms y Google Forms son herramientas increíblemente similares. Ambas ofrecen a los usuarios la oportunidad de crear encuestas, cuestionarios y formularios en línea en cuestión de minutos, sin necesidad de utilizar una herramienta especializada complicada ni de subcontratar el trabajo a otra persona. ⚒️

Ambas son excelentes opciones si quieres poder crear tus propias encuestas. Veamos cómo se comparan entre sí en las tres áreas clave que hemos mencionado anteriormente.

1. Creación de formularios

La experiencia de crear formularios es muy similar en Google Forms y Microsoft Forms. Ambos son fáciles de usar, con un enfoque simplificado para ordenar las preguntas, elegir los tipos de preguntas y añadir opciones. Dado que la experiencia es tan similar, no hay un claro ganador en esta categoría.

2. Personalización

Tanto Google Forms como Microsoft Forms ofrecen a los usuarios una gran flexibilidad en cuanto a personalización. Es fácil cambiar los colores del formulario para que coincidan con el estilo de tu marca, y puedes añadir un logotipo o una imagen de encabezado en ambos.

Sin embargo, Microsoft Forms añade opciones de personalización adicionales, como la posibilidad de añadir una imagen de fondo al formulario y sugerencias de IA para la página de portada del formulario. Se trata de pequeñas funciones, pero pueden inclinar la balanza a favor de esta herramienta si deseas más personalización y sugerencias basadas en IA para que tu encuesta sea más atractiva.

3. Análisis e elaboración de informes

Ambas herramientas ofrecen información útil sobre tus datos directamente dentro de la herramienta, así como la opción de exportarlos fácilmente a otras herramientas para un análisis más detallado. Sin embargo, Microsoft Forms lleva una ligera ventaja en este aspecto, ya que te ofrece información rápida sobre las tendencias cuando pasas el cursor por encima de los datos de las respuestas.

Al igual que ocurre con muchas aplicaciones y herramientas, la opción ganadora probablemente dependerá de tu propia experiencia como usuario. Dado que las funciones son muy similares, la elección dependerá de si eres más fan de los productos de Google o de Microsoft.

Google Forms frente a Microsoft Forms en Reddit

No hay mucho debate en Internet sobre Google Forms y Microsoft Forms. En la mayoría de los casos, es probable que utilices el producto que tu empresa ya ha comprado, ya sea Google Workspace o Microsoft 365.

Cuando consultamos las opiniones de los usuarios reales en Reddit, descubrimos que la mayoría se decantaba por Google Forms. ✔️

A los usuarios les gusta que Google Forms tenga más tipos de preguntas, y algunos dicen que Microsoft Forms está «muy por detrás» en cuanto a funciones, aunque esto puede cambiar con el tiempo.

Un usuario señaló que es más fácil enviar encuestas a cualquier persona con Google y que es la mejor opción para cargar archivos: «Creo que los adjuntos también tienen un límite por tipo/tamaño [en Microsoft Forms], mientras que Google creo que solo permite 1 GB por adjunto individual».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Google Forms y Microsoft Forms.

Aunque estás sopesando si Google Forms o Microsoft Forms es la mejor opción, nos gustaría presentarte una tercera alternativa.

ClickUp es una alternativa novedosa a estas aplicaciones tradicionales de creación de formularios y está repleta de funciones que hacen que crear y realizar el uso compartido de formularios sea una experiencia más gratificante. Y no solo eso, sino que puedes crear formularios en ClickUp de forma gratuita, sin necesidad de realizar una suscripción.

Exploremos algunas de las mejores funciones de ClickUp para los creadores de formularios.

Vista de formulario de ClickUp

Crea formularios más inteligentes en ClickUp con lógica condicional para optimizar el proceso, sin importar lo complejo que sea.

Los formularios de ClickUp están diseñados para ayudarte a que tu trabajo fluya. A diferencia de otros creadores de formularios que dan prioridad al uso personal o educativo, ClickUp se ha diseñado pensando en tu productividad y tu éxito.

Crea una encuesta interna y vincula directamente las respuestas a tareas de ClickUp que se pueden rastrear, gracias a nuestra automatización integrada. Esto resulta especialmente útil si estás realizando encuestas de opinión o de compromiso de los empleados sobre un proyecto específico o si utilizas formularios para equipos de software.

Nuestro intuitivo creador de formularios te ofrece numerosas opciones en cuanto a lógica condicional, lo que te permite controlar qué preguntas mostrar en función de las elecciones anteriores de los encuestados.

Esta función avanzada te permite crear encuestas breves y muy relevantes, en lugar de presentar a los usuarios una larga lista de preguntas irrelevantes. 🙌

Todo esto ocurre dentro de ClickUp, la herramienta que las sustituye a todas. Crea formularios inteligentes y atractivos y compártelos con tu equipo sin salir de tu hub de productividad y entorno de trabajo online.

Tareas de ClickUp

Configura tareas recurrentes por tiempo o evento en ClickUp.

Ya hemos mencionado que ClickUp Forms se integra a la perfección con ClickUp Tasks, pero esta función es mucho más que un simple complemento útil para crear formularios.

Con ClickUp Tasks, puedes crear, organizar, gestionar y revisar tus tareas desde un solo lugar. Crea una lista de tareas pendientes personal o elabora una lista de tareas de proyectos para tu equipo, y personaliza completamente la experiencia. Utiliza tareas periódicas para mantener a tu equipo al día y automatizar los elementos repetitivos de los proyectos.

Añade colaboradores y personas asignadas para que los miembros de tu equipo sepan quién está trabajando en qué. Establece plazos para tus tareas y supervisa el progreso en las vistas de ClickUp, incluidas la vista Calendario y la vista Lista.

Utiliza funciones como tipos de elementos, estados personalizados, campos personalizados, prioridades, dependencias y mucho más para abordar la gestión de tareas de una forma más eficaz. 🌻

Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Utiliza la vista Tablero en la plantilla del formulario de comentarios para organizar los elementos y mover fácilmente las tarjetas entre las fases de valoración.

Si buscas una forma fácil de empezar a utilizar ClickUp Forms, nuestras plantillas son el primer paso ideal. Hay una plantilla para casi todos los propósitos u objetivos, incluidas las plantillas de formularios de comentarios.

Utiliza esta plantilla de formulario de comentarios de ClickUp para crear rápidamente tu propia encuesta de comentarios, ya sea para tus clientes, partes interesadas, el público en general o tus grupos de empleados internos. La plantilla te ofrece una forma sencilla de recopilar y almacenar datos con campos sugeridos como valoración por estrellas, motivo de la puntuación, proveedor de servicios, sugerencias de mejora y mucho más.

Mantén las plantillas tal cual o personalízalas para que se adapten perfectamente a tus necesidades. ✅

Relacionado: Google Forms frente a Jotform!

Descubre el mejor creador de formularios online para tus metas.

Cuando se trata de Google Forms vs. Microsoft Forms, la elección del creador de formularios depende en gran medida del ecosistema que haya adoptado tu empresa. Algunas personas prefieren naturalmente los productos de Google a los de Microsoft y viceversa.

Microsoft Forms parece ofrecer a los usuarios más flexibilidad en cuanto al estilo visual, pero los usuarios sugieren que Google Forms tiene una selección más amplia de tipos de preguntas y opciones. En general, las dos herramientas son muy similares, y la elección de cuál usar depende de las preferencias personales.

Si estás buscando un creador de formularios online que te ofrezca aún más en cuanto a lógica condicional, personalización y productividad, nuestra elección es ClickUp. ClickUp Forms ofrece un gran valor a los gerentes y equipos que priorizan la productividad y la eficiencia, y eso sin tener en cuenta todas las demás funciones de gestión de proyectos y tareas que ofrece la herramienta.

Considera una nueva alternativa a Google Forms y Microsoft Forms, y prueba ClickUp gratis hoy mismo. ✨