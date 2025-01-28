Las 10 mejores aplicaciones de planificación laboral para equipos en 2025 (gratis y de pago)

En los lugares de trabajo modernos, los equipos buscan continuamente formas innovadoras de aumentar la productividad, agilizar la comunicación y garantizar una coordinación fluida. Las aplicaciones de planificación son la solución definitiva para poner orden en el caos de los horarios de trabajo y optimizar la eficiencia de todo el equipo.

Desde asignaciones de tareas fluidas y actualizaciones en tiempo real hasta notificaciones inteligentes y capacidades de integración, nuestra lista de aplicaciones de planificación de horarios de trabajo te garantiza que encontrarás la opción perfecta para el flujo de trabajo de tu equipo.

Con eso en mente, hemos recopilado las 10 aplicaciones de planificación laboral más potentes y fáciles de usar, diseñadas para satisfacer todas las necesidades de gestión de tu equipo.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de planificación laboral?

A la hora de seleccionar la aplicación de planificación de horarios de trabajo adecuada para tu equipo, hay varios factores clave que debes tener en cuenta para garantizar una integración perfecta en tu flujo de trabajo.

Facilidad de uso: una aplicación de planificación laboral compleja con una curva de aprendizaje pronunciada puede obstaculizar la productividad y causar frustración entre los miembros del equipo.

Sólidas funciones de comunicación: La colaboración eficaz en equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Busca una herramienta que facilite la interacción fluida entre los miembros del equipo, permitiendo el uso compartido de archivos, hacer comentarios y actualizaciones en tiempo real.

Opciones de personalización: necesitas una app que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a los horarios de tus empleados y a sus necesidades específicas.

Integración perfecta: el mejor el mejor software de planificación de tareas funciona con otras herramientas esenciales que utiliza tu equipo, como otros programas de planificación, plataformas de gestión de proyectos, aplicaciones de calendario y aplicaciones de mensajería.

Accesibilidad móvil: busca una aplicación de planificación del trabajo que ofrezca una aplicación móvil fiable, que permita a los miembros del equipo mantenerse al día y realizar los cambios necesarios en su planificación del trabajo sobre la marcha.

Si tienes en cuenta estos factores, podrás tomar una decisión informada y elegir las mejores aplicaciones de planificación de horarios para empleados que se adapten a los horarios de tu personal, mejorando la productividad, la comunicación y la colaboración de todo el equipo.

Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades.

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno diseñada para equipos y empresas de todos los tamaños. La potente vista de calendario es una herramienta de organización perfecta para visualizar las metas del equipo y los horarios de trabajo en una ubicación central. Como software gratuito de planificación de horarios de trabajo, también ofrece una biblioteca de plantillas de horarios para personalizar fácilmente los requisitos de planificación de los empleados.

¡Adoptar una herramienta de planificación de proyectos como ClickUp llevará la eficiencia de tu empresa a otro nivel y mejorará la productividad general!

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La amplia lista de funciones de ClickUp puede llevar algún tiempo aprender a utilizarla.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados disponibles.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3600 opiniones)

2. Humanidad

vía Humanity

Humanity es una plataforma de programación utilizada por más de 175 000 empresas como solución independiente para gestionar operaciones comerciales, como el proceso de programación, los costes laborales, los turnos, la disponibilidad y las solicitudes de días libres.

Adquirida por TCP Software en 2020, Humanity ayuda a los líderes a supervisar los costes laborales y gestionar los riesgos de cumplimiento normativo. La app, aplicación, también permite a los trabajadores planificar su tiempo, intercambiar turnos y solicitar permisos de forma eficiente.

Las mejores funciones de Humanity

Soluciones basadas en la demanda para programar a los empleados.

Reglas personalizables y advertencias instantáneas de conflictos para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

Gestión móvil de turnos para programar y realizar el seguimiento de los turnos sobre la marcha.

Integraciones con las mejores aplicaciones de planificación, plataformas de gestión del capital humano (HCM) y aplicaciones de calendario como Google Calendar.

Función de reloj registrador para controlar la asistencia de los empleados y evitar que se registren por sus compañeros (que los empleados hagan que sus compañeros registren su entrada por ellos).

Hay disponible una versión de prueba gratuita de este software de programación.

Limitaciones humanas

No hay función para dividir turnos.

Los turnos cortos recurrentes son más difíciles de programar en comparación con los turnos más largos.

Su aplicación móvil tiene menos funciones que la aplicación de escritorio.

Las notificaciones push pueden resultar abrumadoras.

Precios de Humanity

Póngase en contacto con Humanity para conocer los precios.

Valoraciones de los clientes de Humanity

G2: 4,3/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

3. Shiftboard ScheduleFlex

a través de Shiftboard ScheduleFlex

Debido a la creciente demanda de software de programación fácil de usar para los trabajadores, Shiftboard está optimizando el proceso de programación de los empleados al facilitar la cobertura de los turnos y aumentar la eficiencia general de las empresas. Fundada en 2008, esta aplicación de programación laboral se centra en ayudar a las organizaciones a crear una plantilla flexible y programar turnos para lograr la máxima cobertura y la satisfacción de los empleados.

Las mejores funciones de Shiftboard ScheduleFlex

Permite la automatización de horarios flexibles.

Ofrece herramientas eficientes para planificar la demanda de mano de obra.

Ofrece soluciones para la gestión de permisos y hojas de horas.

Funciones ágiles de gestión del cambio y compromiso proactivo de los trabajadores.

Se realiza la conexión con plataformas de terceros mediante archivos planos, API abiertas y sistemas de integración preconfigurados.

Sugerencias de programación inteligentes gracias a un motor de optimización.

Calculadora del retorno de la inversión del software de programación de empleados

Limitaciones de Shiftboard ScheduleFlex

Los turnos no se actualizan automáticamente sin refrescar varias veces.

Dificultad para programar turnos de más horas

Crear informes personalizados puede resultar un poco difícil en comparación con otras aplicaciones de planificación del trabajo.

Precios de Shiftboard ScheduleFlex

Corporación: solicite una demostración para hablar con el equipo de Shiftboard ScheduleFlex y obtener un presupuesto.

Enterprise Plus: Solicite una demostración para hablar con el equipo de Shiftboard ScheduleFlex y obtener un presupuesto.

Valoraciones de los clientes de Shiftboard ScheduleFlex personalizadas

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

4. FindMyShift

vía FindMyShift

FindMyShift es una herramienta de planificación de horarios de trabajo que ayuda a las organizaciones a gestionar las solicitudes de turnos, comunicarse y gestionar al personal desde cualquier lugar. La app es útil para el seguimiento de la asistencia, la programación de turnos, el seguimiento de los costes laborales, la colaboración del equipo y mucho más.

Las mejores funciones de FindMyShift

Recordatorios automáticos y notificaciones de turnos para facilitar la gestión de múltiples horarios de empleados.

Función de control de tiempo para controlar las horas de los empleados.

Solicita tus días libres fácilmente en FindMyShift.

Proceso de programación mediante arrastrar y soltar disponible.

Limitaciones de FindMyShift

Curva de aprendizaje pronunciada

En ocasiones, puede ser necesario utilizar extensiones adicionales para hojas de cálculo con el fin de optimizar los horarios.

Incompatibilidad con dispositivos Apple.

Precios de FindMyShift

Gratis: 0 $

Starter: 21 $/equipo/mes

Empresa: 33 $/equipo/mes

Enterprise: 59 $/equipo/mes

Valoraciones de los clientes de FindMyShift

G2: 4,8/5 (más de 2 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

5. Deputy

vía Deputy

Deputy facilita la comunicación de la carga de trabajo, la programación de los empleados y la organización. El software agiliza el trabajo administrativo con solo unos clics para que tú y tu equipo podáis centraros en el trabajo que realmente importa.

Las mejores funciones de Deputy

Se integra perfectamente con múltiples programas de punto de venta, recursos humanos, nóminas y planificación de horarios de empleados.

Versión de aplicación móvil para la programación de empleados sobre la marcha.

Interfaz intuitiva que facilita la programación de los empleados.

Comunicación en tiempo real entre equipos

Herramientas de hojas de horas y relojes de fichar para la programación de turnos.

Ofrece una versión de prueba gratuita de 31 días.

Limitaciones de Deputy

Paleta de colores poco intuitiva, que puede causar fatiga visual.

La función de programación basada en los ingresos presenta fallos de vez en cuando.

Precios de Deputy

Planificación: 3,50 $/usuario/mes

Tiempo y asistencia: 3,50 $/usuario/mes

Premium: 4,90 $/usuario/mes

Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas o con el soporte al cliente para obtener precios personalizados.

Valoraciones de los clientes de Deputy

G2: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 680 opiniones)

6. ZoomShift

a través de ZoomShift

ZoomShift es una aplicación de planificación de horarios para empleados que está transformando la forma en que las empresas gestionan a sus empleados. Con funciones para automatizar las solicitudes de permisos, los horarios y las listas de turnos, los gerentes que utilizan esta aplicación de planificación ahorran tiempo en comparación con la realización manual de estas tareas.

Las mejores funciones de ZoomShift

Plan de turnos y intercambio fácil.

Cuenta con una versión móvil de la app de programación.

Crea y gestiona los horarios de los trabajadores simultáneamente.

Recordatorios de alarma para reuniones

Sólida versión de prueba gratuita

Función de reloj registrador

Limitaciones de ZoomShift

No tiene muchas funciones personalizables en comparación con otras aplicaciones de planificación de horarios para empleados.

No hay ningún plan gratuito disponible para esta aplicación de planificación.

Precios de ZoomShift

Starter: 2 $ por miembro del equipo al mes.

Premium: 4 $ por miembro del equipo al mes.

Enterprise: Solicite una demostración para obtener un presupuesto personalizado.

Valoraciones de los clientes de ZoomShift

G2: 4,8/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

7. Calendly

vía Calendly

Calendly es una aplicación de planificación laboral que ayuda a los equipos a planificar y programar reuniones de forma eficiente. La aplicación permite a los usuarios reservar reuniones fácilmente comprobando la disponibilidad de los empleados en el calendario de la otra parte, lo que reduce el intercambio de correos electrónicos en busca del momento perfecto. Calendly también permite a los usuarios limitar el número de eventos programados para el día, añadir tiempo de reserva y controlar la duración de las reuniones.

Las mejores funciones de Calendly

Enlaces de programación personalizados

Integración perfecta con diversas herramientas de trabajo como Zoom, Salesforce, HubSpot y muchas más.

Posibilidad de ajustar las reuniones en función de la disponibilidad de los empleados.

Facilidad para reservar reuniones a través de un calendario con uso compartido.

Fuerte integración con Google Calendar.

Prueba gratuita y plan básico gratuito disponibles.

Limitaciones de Calendly

Algunas funciones no están disponibles en la versión móvil.

Dificultad para realizar la edición de reuniones puntuales

Precios de Calendly

Básico: Siempre gratuito

Imprescindible: 8 $/asiento/mes

Profesional: 12 $/asiento/mes

Equipos: 16 $/asiento/mes

Valoraciones de los clientes de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

8. WorkTime

a través de WorkTime

WorkTime es una aplicación de planificación laboral que prioriza la privacidad de los empleados al tiempo que realiza un seguimiento de las actividades del equipo y supervisa el éxito de forma fluida. Con WorkTime, los empleadores pueden mejorar el seguimiento de la productividad y crear un ambiente de oficina sin importar las barreras de distancia.

Las mejores funciones de WorkTime

Control del tiempo de inactividad y actividad de los empleados.

Precios asequibles en comparación con otras aplicaciones de planificación.

Mejora la privacidad de los empleados al impedir las capturas de pantalla y la grabación de contenido de la aplicación de Calendario.

Informes de clasificación para aumentar el compromiso de los empleados.

Seguimiento de actividades, especialmente para trabajadores remotos.

Límites de WorkTime

Curva de aprendizaje pronunciada

Personalizar los informes de horarios de trabajo de los empleados puede resultar difícil.

Precios de WorkTime

Gratis: 0 $

Básico: 5,99 $ al mes por empleado.

Premium: 7,99 $ al mes por empleado.

Enterprise: 9,99 $ al mes por empleado.

Valoraciones de los clientes de WorkTime

G2: 4,6/5 (más de 15 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (más de 70 opiniones)

9. Sling

vía Sling

Sling es una aplicación de planificación de horarios para empleados que ayuda a las organizaciones a realizar el seguimiento de los turnos de sus empleados, aumentar la productividad y reducir el absentismo. Gracias a su función de comunicación interna para equipos, sus empleados registrarán un aumento significativo de la productividad.

Las mejores funciones de Sling

Mensajería integrada en la aplicación para los miembros del equipo.

Plataforma súper intuitiva

Facilidad para delegar tareas

Seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados sin problemas

Limitaciones de Sling

Sobrecarga de notificaciones

Dificultad para filtrar conversaciones

Precios de Sling

Gratis: 0 $

Premium: 1,70 $/usuario/mes

Empresa: 3,40 $/usuario/mes

Valoraciones de los clientes de Sling

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

10. 7shifts

vía 7shifts

7Shifts es una aplicación de planificación para restaurantes que permite trabajar de forma más eficaz gracias a su intuitiva función de planificación y control de tiempo, lo que agiliza la comunicación y optimiza los resultados. 7Shifts actúa como una plataforma integral de gestión de empleados de restaurantes, desde la contratación y formación del personal hasta la planificación y gestión del trabajo.

Las mejores funciones de 7shifts

Comunicación dentro de la aplicación

Soporte al cliente receptivo

Horarios de los empleados con seguimiento

Facilidad para programar turnos y solicitudes de permisos.

Limitaciones de 7shifts

Sin botón de edición

Funciones limitadas de planificación del trabajo en el plan Free.

Precios de 7shifts

Comp: Gratis, gratuito/a

Entrada: 29,99 $ al mes por ubicación (máximo de 30 empleados)

The Works: 69,99 $ al mes por ubicación para un número ilimitado de empleados.

Gourmet: 135 $ al mes por ubicación para un número ilimitado de empleados.

Valoraciones de los clientes de 7shifts

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

Adopta una aplicación de planificación del trabajo para aumentar la productividad de tu equipo.

En el ámbito de las aplicaciones para planificar horarios de trabajo, ¡ClickUp es el rey! Su interfaz intuitiva simplifica las tareas, garantiza una colaboración fluida y permite una planificación del trabajo sin igual. Con ClickUp, las organizaciones pueden liberar su productividad y armonizar sus flujos de trabajo. ¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo!