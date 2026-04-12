Notion Docs frente a ClickUp Docs: ¿cuál es mejor?

Notion ha sido durante mucho tiempo la opción preferida de los equipos que pasan gran parte de su tiempo trabajando en documentos. Pero a medida que el trabajo se vuelve más interconectado, una herramienta de documentos independiente empieza a mostrar sus limitaciones.

¿Qué ocurre cuando tu documentación necesita interactuar con tus tareas, tus cronogramas y el flujo de trabajo real de tu equipo? Ahí es precisamente donde entra en escena ClickUp Docs.

Esta comparación entre Notion Docs y ClickUp Docs analiza con objetividad ambas herramientas, en qué aspectos Notion se mantiene firme, en cuáles ClickUp toma la delantera y por qué cada vez más equipos se están replanteando por completo su configuración de documentación.

ClickUp Docs y Notion Docs: una comparación rápida

ClickUp Docs y Notion Docs resuelven problemas diferentes. ClickUp Docs es la capa de documentación dentro de un entorno de trabajo de IA convergente, una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones e inteligencia artificial.

Notion Docs utiliza un editor basado en bloques diseñado para bases de conocimiento internas flexibles e independientes. 👀

Esa diferencia lo determina todo, desde el formato hasta la forma en que tu equipo actúa en función de lo que está escrito.

Funciones ClickUp Docs Notion Docs Editor Texto enriquecido con títulos, tablas, bloques de código, listas de control, contenido multimedia incrustado, páginas anidadas y edición en tiempo real Basado en bloques con bloques de contenido de arrastrar y soltar, bloques sincronizados, interruptores, llamadas de atención y diseños de columnas IA ClickUp Brain con búsqueda conectada en el entorno de trabajo y las aplicaciones, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, acceso a múltiples modelos de lenguaje grande (LLM) Notion IA con escritura en línea, resumen de páginas y preguntas y respuestas limitadas a páginas seleccionadas Wiki Páginas anidadas, ClickUp Doc Hubs y ClickUp Connected Search vinculados a ClickUp Espacios, ClickUp Carpetas y ClickUp Listas Anidamiento infinito de páginas, navegación por barra lateral, ruta de navegación y vinculación con bases de datos relacionales Colaboración Comentarios asignados que se convierten en tareas con seguimiento, @menciones, permisos detallados, controles de acceso para invitados Comentarios en línea, uso compartido a nivel de página, invitaciones para invitados, espacios de equipo e historial de versiones Vinculación de tareas Incorpora tareas en tiempo real en los documentos y convierte texto en tareas con un solo clic Vistas de la base de datos de referencia dentro de las páginas; la creación de tareas requiere pasos manuales o herramientas de terceros

¿Qué es ClickUp Docs?

Organiza el conocimiento en ClickUp Docs Edita y comparte la documentación del proyecto con los miembros del equipo utilizando ClickUp Docs

ClickUp Docs es un editor de documentos integrado en ClickUp que te permite crear, editar y organizar documentos directamente en tu entorno de trabajo. En lugar de tener que cambiar constantemente entre diferentes herramientas y lidiar con la proliferación de herramientas, todo se encuentra en un solo lugar, junto a tus tareas y proyectos.

Con ClickUp Docs, puedes redactar cualquier tipo de documento, desde notas de reuniones y wikis hasta POE y resúmenes de proyectos. Puedes vincular documentos directamente a tareas, colaborar con tus compañeros de equipo en tiempo real, dejar comentarios e incluso crear tareas directamente desde tu documento resaltando texto.

Funciones de ClickUp Docs

Estas son las funciones que diferencian a ClickUp Docs de otras herramientas de documentación.

Función n.º 1: Edición colaborativa en tiempo real

Edita en equipo sin interferir en el trabajo de los demás con ClickUp Docs

¿Quién guardó por última vez? ¿Alguien ha sobrescrito mi sección? ¿Es esta la última versión? ClickUp Docs elimina todas esas fricciones. Todos los compañeros de equipo ven los cursores en tiempo real, las ediciones aparecen al instante y los comentarios en línea mantienen los comentarios vinculados exactamente al texto al que se refieren.

Imagina esto: tu equipo está ultimando el resumen del lanzamiento de un producto una hora antes de una llamada con el cliente. El redactor está puliendo el mensaje, el diseñador está incorporando referencias visuales y el jefe de proyecto está actualizando los cronogramas. Todo al mismo tiempo. Un único documento, siempre actualizado.

Un usuario comparte:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo flexible que resulta y lo verdaderamente integral que es. Puedo personalizar los flujos de trabajo y las vistas para adaptarlos a mi forma de trabajar, tanto si gestiono una simple lista de tareas pendientes como si dirijo un proyecto más complejo. Tener las tareas, los documentos, las metas, el control de tiempo y las automatizaciones, todo en un mismo lugar, hace que sea mucho más fácil mantenerse organizado y colaborar con otros sin tener que cambiar constantemente entre múltiples herramientas.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo flexible que resulta y lo verdaderamente integral que es. Puedo personalizar los flujos de trabajo y las vistas para adaptarlos a mi forma de trabajar, tanto si gestiono una simple lista de tareas pendientes como si dirijo un proyecto más complejo. Tener las tareas, los documentos, las metas, el control de tiempo y las automatizaciones, todo en un mismo lugar, hace que sea mucho más fácil mantenerse organizado y colaborar con otros sin tener que cambiar constantemente entre múltiples herramientas.

Función n.º 2: Creación de tareas directamente desde los documentos

Convierte el texto resaltado en tareas de seguimiento sin salir de los documentos de ClickUp

Resalta cualquier texto dentro de un documento y conviértelo en una tarea al instante.

Cuando se detecta un error durante una revisión o surge un elemento a realizar durante la planificación, se convierte en una tarea de seguimiento en ese mismo momento, con:

Una persona asignada

Una fecha límite

Un nivel de prioridad

Enlace directo al documento original

📖 Lee también: Cómo utiliza ClickUp los documentos con IA para simplificar la creación de POE

Función n.º 3: Hub de documentos para centralizar el conocimiento

Busca, encuentra y confía en todos los documentos de tu entorno de trabajo con ClickUp Docs Hub

Todos los equipos acaban teniendo documentos dispersos por carpetas, bandejas de entrada y discos locales de los usuarios. ClickUp Docs Hub reúne todos los documentos de tu entorno de trabajo en una vista en la que se puede buscar y filtrar, con wikis verificados en la parte superior para que los recursos más importantes sean siempre fáciles de encontrar.

Un ingeniero nuevo que se incorpore al equipo no tiene que enviar mensajes a cuatro personas para encontrar la guía de implementación. Basta con que abra el hub de documentos, realice una búsqueda y, en menos de un minuto, estará leyendo la versión correcta y actualizada.

Función n.º 4: Páginas anidadas para documentos estructurados

Organiza documentos complejos en una estructura clara y fácil de navegar dentro de ClickUp Docs

Algunos proyectos requieren más de un documento plano. ClickUp te permite crear subpáginas anidadas dentro de un mismo documento, de modo que la información compleja se mantiene estructurada sin convertirse en un texto interminable.

Un documento de hoja de ruta trimestral, por ejemplo, podría tener este aspecto:

Página principal: Estrategia general y OKR

Subpágina por función: Especificaciones, referencias de diseño, preguntas pendientes

Subpágina independiente: Notas de las partes interesadas y estado de aprobación

Todo el mundo puede ir directamente a lo que necesita sin tener que buscarlo por todas partes.

🚀 Ventaja de ClickUp: Controla exactamente quién ve, comenta o edita cada documento en ClickUp. Te permite establecer permisos específicos para cada documento, ya sea solo lectura, acceso para comentar o derechos de edición completos, y generar enlaces compartibles para compañeros de equipo, invitados o visitantes públicos de forma independiente. Gestiona quién ve y realiza la edición de tu documento de ClickUp con controles de uso compartido detallados

Función n.º 5: Integración con ClickUp Brain

Acelera la creación de contenido con ClickUp Brain Utiliza comandos de barra inclinada para ClickUp Brain y genera contenido rápidamente

ClickUp Brain es un asistente de IA que reside en tu entorno de trabajo y realmente sabe lo que hay en él. Lee tus documentos, tareas, comentarios y wikis, y te ofrece respuestas directas con enlaces a la fuente.

Dentro de Docs, funciona como un asistente completo de redacción y contenido. Escribe «/Write with IA» en cualquier parte de tu documento y ClickUp Brain se activará directamente en el editor. Desde esa indicación, puedes:

Escribe una descripción de un proyecto, una función o una campaña desde cero

Crea un plan estructurado con secciones y pasos ya definidos

Genera elementos a partir de un bloque de texto o de las notas de una reunión

Así que, si tu equipo acaba de terminar una reunión inicial y alguien deja unas notas sin ordenar en un documento, la IA contextual puede convertir ese desorden en un plan claro con tareas listas para asignar, en cuestión de segundos.

Además de generar contenido, ClickUp Brain también funciona como la memoria de tu entorno de trabajo. Pregúntale algo como: «¿Qué comentarios hizo el cliente sobre el rediseño de la página de inicio y qué tareas se crearon a raíz de ello?»

Da una indicación a ClickUp Brain para que busque en tu entorno de trabajo

Extrae la respuesta de dondequiera que se encuentre esa información, ya sea un documento, un hilo de comentarios o una tarea completada, y te lleva directamente a ella.

Además, funciona sin que tengas que pedirlo. Los Superagentes de ClickUp AI recopilan información de conversaciones, reuniones y tareas completadas para mantener tus documentos actualizados automáticamente, de modo que la documentación sea precisa sin que nadie tenga que acordarse de actualizarla.

Configura los Superagentes de ClickUp para actualizar documentos sin necesidad de realizar un esfuerzo manual

Mira este vídeo para saber cómo realizar la automatización de la documentación en ClickUp:

¿Qué es Notion Docs?

vía Notion

Notion Docs es el editor de documentos integrado en Notion. Abarca todo, desde notas rápidas y resúmenes de reuniones hasta wikis estructurados, POE y documentación de proyectos extensa.

Lo que lo diferencia estructuralmente de la mayoría de las herramientas de documentos es su editor basado en bloques. Cada elemento de una página, ya sea un párrafo, una tabla, una imagen, un interruptor o una base de datos incrustada, es un bloque independiente.

Los bloques se pueden arrastrar, reordenar y anidar libremente, lo que te da un gran control sobre el diseño de la página y su contenido.

Funciones de Notion Docs

Veamos las principales funciones de los documentos de Notion.

Función n.º 1: Colaboración en tiempo real con visibilidad a nivel de bloque

vía Notion

Cuando varias personas realizan la edición de un documento, Notion muestra exactamente quién está trabajando en cada bloque en tiempo real. Puedes ver avatares en movimiento junto al contenido, ir directamente al lugar donde alguien está realizando la edición y dejar comentarios contextuales vinculados a secciones específicas.

Esto facilita la revisión o edición de documentos largos sin solapamientos ni confusiones en el trabajo.

📮 Dato de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para contextualizar el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp integra todo tu flujo de trabajo en una única plataforma unificada. Con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, el chat de ClickUp, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Despídete del «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas a la semana utilizando ClickUp —lo que supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Función n.º 2: Bases de datos dentro de los documentos

vía Notion

Notion no trata los documentos y los datos como elementos separados. Puedes insertar una base de datos directamente en una página y utilizarla como una tabla, un tablero kanban o un Calendario.

Por ejemplo, un simple documento con notas de una reunión también puede incluir un gestor de tareas que se actualiza en tiempo real.

Función n.º 3: Interruptores integrados para contenido plegable

vía Notion VIP

Puedes ocultar secciones dentro de bloques de interruptores, que los lectores solo pueden expandir si lo necesitan.

Esto funciona bien con documentos largos. Puedes mantener el contenido principal ordenado y, al mismo tiempo, añadir detalles adicionales, notas o instrucciones debajo.

💡 Consejo profesional: Establece una «definición de «terminado»» añadiendo una casilla de selección obligatoria al final de cada guía que requiera que una segunda persona siga los pasos y dé su visto bueno. Si un compañero no puede terminar la tarea utilizando solo tu documento, la guía aún no está terminada, lo que te obliga a detectar esos pequeños pasos «implícitos» que suelen pasarse por alto.

Función n.º 4: Notion IA

vía Notion

Notion IA se integra en el editor y funciona con cualquier texto que estés escribiendo. Puedes resaltar una sección y pedirle que la reescriba, acorte, amplíe o cambie el tono.

También puedes pedirle que siga escribiendo, que explique algo o que reestructure el contenido en listas o secciones.

Comparación de funciones entre ClickUp Docs y Notion Docs

A continuación te mostramos cómo se comparan ambas herramientas en las funciones que más importan a tu equipo. 👀

Función n.º 1: Colaboración en tiempo real

En primer lugar, hablemos de la colaboración en tiempo real. A continuación, te mostramos una comparación entre ClickUp Docs y Notion Docs en lo que respecta a mantener a tu equipo sincronizado durante la edición.

ClickUp Documenti

ClickUp Docs facilita la colaboración gracias a los cursores en tiempo real, las ediciones instantáneas y los comentarios en línea vinculados directamente al texto correspondiente.

Lo que lo distingue es que la colaboración va más allá del propio documento. Puedes añadir comentarios, convertir los comentarios en tareas con seguimiento, fechas límite y personas asignadas, y realizar menciones a compañeros de equipo, todo ello sin salir del documento.

Notion Documenti

Notion muestra avatares en movimiento junto a los bloques de contenido mientras los usuarios realizan la edición, para que siempre sepas quién está trabajando en qué.

Sus comentarios en línea y el uso compartido a nivel de página funcionan bien para revisar documentos largos, y el historial de versiones facilita revertir los cambios si se sobrescribe algo.

🏆 Ganador: ClickUp Docs se lleva esta ronda. Sus herramientas de colaboración van más allá al convertir los comentarios en tareas prácticas, tendiendo un puente entre el debate y la ejecución.

Función n.º 2: Capacidades de IA

A continuación, nos centramos en la IA. ¿Cómo utilizan estas herramientas la IA para ayudar a tu equipo a trabajar de forma más inteligente con los documentos?

ClickUp Docs

ClickUp Brain está profundamente integrado en todo el entorno de trabajo, no solo en el editor de documentos. Puede buscar en tus documentos, tareas, comentarios y aplicaciones integradas para responder preguntas y extraer información de cualquier lugar donde se encuentre.

Dentro de Docs, un sencillo comando /Write with AI te permite redactar contenido, crear planes estructurados o generar tareas a partir de notas sin formato. Los Superagentes de IA de ClickUp AI pueden incluso mantener los documentos actualizados automáticamente en función de la actividad en tu entorno de trabajo.

Notion Documenti

Notion AI gestiona bien las tareas de redacción en línea, la redacción de contenido, el resumen de páginas y la generación de notas de reuniones con marcas de tiempo y elementos pendientes. Puede hacer referencia a otras páginas de Notion para obtener resultados más personalizados.

Sin embargo, sus funciones de preguntas y respuestas y de búsqueda se limitan al contenido de la página, en lugar de abarcar un entorno de trabajo conectado más amplio.

🏆 Ganador: ClickUp Docs se lleva la victoria. La capacidad de ClickUp Brain para indexar y buscar en todo tu entorno de trabajo, abarcando tareas, comentarios, chats y documentos, le da una ventaja significativa frente al enfoque de Notion IA, que se limita a las páginas.

Función n.º 3: Organización de documentos

Ahora veamos cómo gestiona cada herramienta la estructuración y organización de tu documentación a gran escala.

ClickUp Docs

ClickUp ofrece subpáginas anidadas para mantener la estructura de los documentos complejos sin tener que desplazarse sin fin, además del hub de documentos, una vista centralizada con función de búsqueda de todos los documentos de tu entorno de trabajo.

Los documentos también están vinculados a espacios, carpetas y listas, por lo que se encuentran cerca del trabajo al que dan soporte.

Notion Docs

La anidación infinita de páginas de Notion es uno de sus puntos fuertes. Las páginas pueden anidarse unas dentro de otras sin límite real, y la navegación por la barra lateral con ruta de navegación facilita el desplazamiento por una base de conocimientos extensa.

Las bases de datos relacionales también pueden enlazar directamente con páginas wiki, lo que convierte a Notion en una herramienta fiable para equipos que crean un repositorio de conocimientos interno independiente.

🏆 Ganador: Depende de tu caso de uso. Notion gana en cuanto a profundidad y flexibilidad de la base de conocimientos. ClickUp gana cuando la documentación debe estar vinculada al trabajo activo del proyecto.

💡 Consejo profesional: Establece una «fecha de caducidad» en las propiedades o el encabezado de tu documento que actúe como desencadenante de una notificación para una limpieza trimestral. Si un documento supera esa fecha sin el sello «Revisado», aparecerá una tira de «Proceder con precaución» en la parte superior, lo que evitará que tu equipo siga accidentalmente POE obsoletos que ya no se aplican a tu pila tecnológica actual.

Función n.º 4: Integración de tareas

Por último, veamos en qué medida cada herramienta conecta tus documentos con el trabajo real que se está realizando.

ClickUp Docs

Puedes resaltar cualquier texto dentro de un documento y convertirlo al instante en una tarea con seguimiento, que incluye una persona asignada, una fecha límite, una prioridad y un enlace directo al documento original.

Las tareas activas de ClickUp también se pueden incrustar directamente en los documentos, por lo que el estado más reciente siempre está visible sin necesidad de cambiar de herramienta.

Notion Docs

Notion te permite incrustar vistas de bases de datos dentro de las páginas y hacer referencia a datos de proyectos, lo que resulta muy útil para el seguimiento de la información.

Sin embargo, crear tareas a partir del contenido de los documentos requiere pasos manuales o integraciones de terceros. Es una experiencia más inconexa para los equipos que necesitan documentación para impulsar la acción.

🏆 Ganador: ClickUp Docs gana esta comparativa de forma contundente. La conversión de texto a tarea con un solo clic y la integración de tareas en tiempo real la convierten en una herramienta de documentación mucho más centrada en la ejecución que Notion para la gestión de proyectos. ​​​​​​​​​​​​​​​​

¿Deberías elegir ClickUp documentos o Notion documentos?

Si tu equipo necesita una documentación que realmente se adapte a vuestra forma de trabajar, ClickUp Docs es la opción clara. Destaca en colaboración, IA, organización e integración de tareas, ofreciéndote un único entorno de trabajo donde los documentos impulsan acciones reales.

Notion Docs es una herramienta sólida para crear bases de conocimiento independientes y atractivas. Pero en el momento en que tu documentación necesita interactuar con tus tareas, tus cronogramas y el flujo de trabajo de tu equipo, empieza a mostrar sus límites.

Para los equipos que quieren dejar de cambiar de herramienta y empezar a trabajar desde una única fuente de información fiable, ClickUp es, sencillamente, la solución más completa.

¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí, ClickUp tiene compatibilidad con páginas anidadas, el hub de documentos y Connected Search, que cubren los principales casos de uso de los wikis, como el conocimiento centralizado y las jerarquías de páginas organizadas. Los equipos que dependen en gran medida del anidamiento infinito de Notion y de las vistas de bases de datos relacionales dentro de las páginas wiki deberían evaluar ambas opciones antes de cambiar.

ClickUp Brain ofrece un contexto más amplio porque Connected Search indexa todo tu entorno de trabajo —documentos, tareas, comentarios, chat y aplicaciones integradas—, mientras que la función de preguntas y respuestas de Notion AI se limita al contenido de la página. Notion AI es eficaz para la redacción y el resumen en línea, pero los equipos que necesiten información de IA sobre todo su trabajo encontrarán que ClickUp Brain está más conectado.

Sí, puedes exportar páginas de Notion como archivos Markdown o HTML y migrar de Notion a ClickUp Docs, conservando el formato y la estructura básicos. La herramienta de importación de ClickUp ofrece compatibilidad con transferencias masivas para agilizar migraciones de mayor envergadura.