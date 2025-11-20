Las 20 mejores aplicaciones de comunicación para equipos en 2026

Hace un tiempo, mi equipo se topó con un obstáculo al que se enfrentan muchos profesionales: demasiadas herramientas y poca claridad. Teníamos cadenas de correos electrónicos para las actualizaciones, aplicaciones de chat para preguntas rápidas e incluso hojas de cálculo para intentar llevar a cabo el seguimiento de lo que estaba pasando.

¿El resultado? Mensajes perdidos, interminables idas y venidas y una creciente sensación de frustración. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era solo qué comunicábamos, sino cómo lo hacíamos.

Para resolverlo, mi equipo de ClickUp y yo dedicamos varias horas a investigar las mejores aplicaciones de comunicación para equipos. Basándome en mis experiencias y conocimientos, estas son mis mejores opciones.

¿Listo para comunicarte como un profesional? ¡Manos a la obra! 💪🏼

Las mejores aplicaciones de comunicación para equipos de un vistazo

Herramienta Caso práctico Ideal para ClickUp La plataforma de trabajo todo en uno Empresas de todos los tamaños Microsoft Teams Ideal para la suite Microsoft 365 Empresas de todos los tamaños Discord Participación en la comunidad y juegos Particulares, startups, gamers y creadores de contenido Pumble Colaboración en equipo y marketing Equipos remotos de tamaño pequeño a mediano, profesionales del marketing Slack Colaboración del equipo e integraciones Pequeñas y grandes empresas, startups Flock Comunicación y colaboración en tiempo real Pequeñas y medianas empresas Chanty Mensajería empresarial Equipos de pequeño a gran tamaño Google Chat Mensajería y colaboración Particulares y empresas Connecteam Comunicación y compromiso de los empleados Empleados sin puesto fijo, empresas pequeñas y grandes Proofhub Gestión de proyectos y colaboración Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano Ryver Chat grupal y gestión de tareas Personas y equipos de todos los tamaños Fleep Colaboración en equipo Equipos distribuidos Troop Messenger Colaboración en equipo Corporaciones pequeñas y grandes Workplace Comunicación interna Grandes organizaciones Trello Gestión de proyectos Particulares y pymes Rocket. Chatear Colaboración en equipo Pequeñas y medianas empresas y corporaciones Brosix Mensajería instantánea segura Pequeñas y grandes empresas Workvivo Comunicación entre empleados Grandes empresas RingCentral Compromiso de los empleados y experiencia del cliente Particulares, pymes y grandes corporaciones Element Mensajería y colaboración seguras de seguridad Corporaciones y gobiernos

Las 20 mejores aplicaciones de comunicación para equipos

Repasemos las principales funciones, precios y límites de las 20 mejores herramientas de comunicación que hemos realizado una selección cuidadosa para ti. ☎️

También hemos recopilado lo mejor de lo mejor en este breve vídeo:

1. ClickUp (la mejor para la comunicación asincrónica en equipo)

ClickUp te permite mantenerte conectado con tu equipo fácilmente, sin importar dónde o cuándo trabajes. Es una aplicación integral para el trabajo que te garantiza rendir al máximo en lo que respecta a la comunicación en equipo.

Su amplio conjunto de funciones te dejará boquiabierto. Vamos a descubrirlo juntos.

ClickUp Chat

Conecta tu trabajo y tu comunicación en una interfaz integrada con ClickUp Chat

ClickUp Chat es una herramienta de mensajería integrada en ClickUp que permite a los equipos comunicarse en tiempo real.

Lo que distingue a Chat es lo bien que se integra en tu flujo de trabajo. En lugar de tener que alternar entre una aplicación de mensajería y tu gestor de tareas, puedes mantener esas conversaciones importantes exactamente donde se desarrolla el trabajo. Ya sea que estés ultimando detalles de última hora o discutiendo las novedades de un proyecto, todo permanece conectado sin necesidad de cambiar de contexto.

Esto también significa que se acabaron los momentos de «¿de qué estábamos hablando?».

ClickUp ha reunido todas nuestras comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, en un solo lugar. Así, sabemos dónde acudir para encontrar la información que necesitamos.

ClickUp ha reunido todas nuestras comunicaciones de diferentes canales, como correos electrónicos, chats y WhatsApp, en un solo lugar. Así, sabemos dónde acudir para encontrar la información que necesitamos.

Chat integra además las videollamadas y las llamadas de audio, para que puedas pasar de una conversación escrita a una conversación en directo sin interrupciones, todo ello dentro de la misma plataforma.

Además, la IA en el chat ayuda a:

Respuestas de IA: Haz una pregunta en cualquier chat y la IA te dará una respuesta al instante basándose en todo el historial del chat, así como en datos de aplicaciones conectadas como Google Drive, Figma o Salesforce.

AI CatchUp: Ponte al día de las conversaciones que te has perdido en un santiamén. En lugar de tener que revisar cada chat, la IA resume los puntos clave y los elementos pendientes.

Creación de tareas con IA: Con un solo clic puedes crear una tarea a partir de un mensaje, y la IA generará automáticamente el título, la descripción y el enlace al chat original.

ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain para resumir información, generar textos, gestionar tareas y mucho más

Si tienes varios hilos que revisar pero quieres ir directo al grano, puedes usar ClickUp Brain para resumir las conversaciones rápidamente. ClickUp Brain es un asistente de IA integrado que extrae información de todos los lugares donde se desarrolla tu trabajo.

ClickUp Clips

Graba vídeos directamente desde tu entorno de trabajo con ClickUp Clips

Si tu equipo prefiere la comunicación por vídeo asíncrona, puedes utilizar ClickUp Clips para compartir rápidamente grabaciones de pantalla con los miembros de tu equipo con un solo clic, mientras que ellos pueden verlas más tarde cuando les resulte más conveniente. Clips puede transcribir los mensajes de las grabaciones de pantalla con IA para que puedas revisar los momentos destacados, hacer clic en las marcas de tiempo para saltar de un punto a otro del vídeo y copiar fragmentos para utilizarlos donde los necesites.

ClickUp Documenti

Colabora sin problemas con ClickUp Docs para mantener organizadas las comunicaciones del equipo

ClickUp Docs es una potente herramienta de comunicación para equipos que permite a estos crear, compartir y colaborar en documentos en tiempo real dentro de ClickUp.

Es ideal para resúmenes de proyectos, notas de reuniones, bases de conocimientos y mucho más, ya que mantiene toda la información crítica accesible y organizada. Gracias a sus funciones de edición colaborativa, comentarios y etiquetado, los miembros del equipo pueden aportar ideas fácilmente, dar su opinión y mantener los debates vinculados a los documentos pertinentes.

Pizarras de ClickUp

Genera ideas y experimenta en todos los ámbitos con las pizarras de ClickUp

Las pizarras de ClickUp ofrecen un espacio virtual versátil para la planificación, la lluvia de ideas y las reuniones a distancia, lo que ayuda a los equipos a mantenerse conectados y creativos, independientemente de dónde se encuentren.

Durante las sesiones de planificación, los miembros del equipo pueden añadir notas adhesivas, establecer conexiones entre ideas e incluso enlazar elementos de la Pizarra directamente a las tareas, de modo que las acciones pendientes estén siempre a un clic de distancia.

Si necesitas una plantilla prediseñada para centralizar todas las conversaciones, anuncios y documentos de tu equipo, echa un vistazo a la plantilla de comunicaciones internas de ClickUp. Por otro lado, si te comunicas habitualmente con equipos de diferentes departamentos y quieres organizar la comunicación interfuncional, la plantilla del plan de comunicación de ClickUp te resultará muy útil.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte los mensajes en tareas: Mantén a los equipos al día con la función Mantén a los equipos al día con la función «Asignar comentarios» de ClickUp , que te permite convertir cualquier comentario en una tarea realizable y asignársela a un miembro del equipo.

Convierte los comentarios en tareas al instante y asígnalas a los miembros del equipo para lograr la máxima productividad con ClickUp Assign Comments

Ponte en contacto con los miembros del equipo: utiliza las @menciones para llamar la atención de tus compañeros sobre elementos específicos de las tareas.

Obtén resúmenes rápidos: resumir conversaciones largas y obtén las ideas clave con Brain

Colabora de forma visual: Planifica y genera ideas sin problemas con pizarras digitales, ofreciendo a tu equipo una plataforma visual para la colaboración a distancia que se integra directamente con tus tareas

Graba y comparte vídeos: Graba y comparte fácilmente grabaciones de pantalla para explicar tareas de forma visual, dar feedback o mostrar procesos con Clips

Organiza tus ideas: Escribe, realiza la edición y colabora en documentos, lo que facilita la gestión eficaz de los detalles del proyecto y los comentarios del equipo.

Limitaciones de ClickUp

A los usuarios con conocimientos técnicos limitados les puede resultar complicado el proceso de configuración inicial y la navegación.

La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión de escritorio, lo que podría reducir la eficiencia al trabajar a distancia.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Empresas: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9880 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos increíblemente versátil que ofrece una sólida personalización que se adapta al flujo de trabajo de cualquier equipo. Su interfaz intuitiva y su plataforma repleta de funciones, que incluye gestión de tareas, control de tiempo y herramientas de colaboración, facilitan la organización y el seguimiento de los proyectos. Las continuas actualizaciones e integraciones garantizan que siga siendo una solución eficiente y todo en uno para la productividad.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos increíblemente versátil que ofrece una sólida personalización que se adapta al flujo de trabajo de cualquier equipo. Su interfaz intuitiva y su plataforma repleta de funciones, que incluye gestión de tareas, control de tiempo y herramientas de colaboración, facilitan la organización y el seguimiento de los proyectos. Las continuas actualizaciones e integraciones garantizan que siga siendo una solución eficiente y todo en uno para la productividad.

💡 Consejo profesional: Es importante comunicarse a través de distintos formatos, como texto, audio y vídeo, para evitar malentendidos, especialmente cuando hay diferencias lingüísticas o culturales. Esto garantiza la claridad y reduce el riesgo de que se produzcan malentendidos.

📖 Lee también: 15 plantillas gratuitas para planes de comunicación de proyectos

2. Microsoft Teams (la mejor opción para una fácil integración con Microsoft 365)

Microsoft Teams es una buena opción como herramienta de colaboración empresarial si trabajas principalmente con Microsoft 365. Está diseñada para sincronizarse con Word, Excel, PowerPoint y OneDrive, lo que la convierte en la opción predeterminada para las corporaciones que ya forman parte del ecosistema de Microsoft.

Tanto si gestionas un equipo pequeño como una gran organización, sus funciones de comunicación y mensajería —desde canales hasta acceso para invitados— mantienen a todo el mundo conectado.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Intégrelas a la perfección con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, etc., para el uso compartido de documentos y la colaboración.

Haga posible la videoconferencia a gran escala para hasta 1000 participantes con funciones como salas de reuniones en grupo, encuestas en directo y la posibilidad de chatear en tiempo real.

Genera notas de reuniones con IA que recopilan automáticamente los puntos clave del debate

Limitaciones de Teams

Surgen algunos problemas de sincronización cuando los equipos están conectados tanto en el escritorio como en el móvil

Existen dificultades de integración con herramientas que no son de Microsoft

Precios de Teams

Plan Teams Essential: 5 $ al mes por usuario

Plan Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario

Plan Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Teams

G2: 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9000 opiniones)

🧠 Dato curioso: En Amazon, está prohibido usar PowerPoint en las reuniones. En su lugar, los equipos utilizan memorandos de seis páginas redactados en estilo narrativo. Todos leen el documento en silencio al comienzo de la reunión, lo que garantiza un entendimiento común antes de iniciar los debates.

3. Discord (Ideal para crear comunidades y colaborar de forma informal)

Discord, diseñada originalmente para gamers, se ha convertido en una herramienta para crear comunidades digitales interactivas, desde grupos profesionales hasta redes de aficionados.

Es conocida sobre todo por su comunicación de voz y vídeo, relajada y fácil de usar para los usuarios. Sin embargo, este enfoque informal de la comunicación podría no ser el ideal para entornos muy estructurados o corporativos.

Las mejores funciones de Discord

Usa emojis personalizados, pegatinas, efectos de sonido y mucho más en tus chats de voz, vídeo y texto

Personaliza y automatiza las tareas rutinarias utilizando bots con la máxima facilidad

Cambia entre el ordenador, el teléfono e incluso las consolas para mantener la conexión en cualquier lugar

Límites de Discord

Configurar un servidor de Discord resulta confuso al principio

El consumo de recursos, tanto de CPU como de Internet, es elevado

Precios de Discord

Free

Discord Nitro Classic: 5 $ al mes por usuario

Discord Nitro: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Discord

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Discord?

Discord es una aplicación de mensajería instantánea para chats individuales y grupales, diseñada originalmente pensando en el público gamer como una experiencia más directa, versátil y fácil de usar que programas anteriores como Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. Permite organizar comunidades con múltiples canales de mensajes de texto y de voz, y es gratis. Además, funciona en diversas plataformas: web, como programa independiente, en el teléfono, etc.

Discord es una aplicación de mensajería instantánea para chats individuales y grupales, diseñada originalmente pensando en el público gamer como una experiencia más directa, versátil y fácil de usar que programas anteriores como Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. Permite organizar comunidades con múltiples canales de mensajes de texto y de voz, y es gratuita. Además, funciona en diversas plataformas: web, como programa independiente, en el teléfono, etc.

🧠 Dato curioso: Discord comenzó como «Fates VoIP», una herramienta de comunicación por voz para gamers. En 2015 se renombró como Discord para atraer a un público más amplio.

4. Pumble (La mejor para equipos pequeños con un presupuesto limitado)

Pumble es una herramienta de comunicación gratuita sin costes ocultos. Si eres un equipo pequeño que busca funciones similares a las de Slack sin el coste que estas conllevan, Pumble es la elección adecuada. Se trata de una plataforma sencilla pero eficaz que permite realizar videoconferencias, compartir archivos básicos, hacer llamadas de voz, compartir pantalla y mucho más.

Las mejores funciones de Pumble

Envía mensajes directos para chatear personalmente o participar en debates en grupo

Organiza las conversaciones con canales específicos para garantizar que los debates se mantengan centrados

Programa mensajes para que lleguen a tu equipo en el momento perfecto

Habilita las conversaciones en hilos para facilitar debates claros y organizados

Limitaciones de Pumble

No hay opción para enviar mensajes de voz

Las herramientas de búsqueda necesitan la cadena de palabras clave exacta para funcionar correctamente

Precios de Pumble

Free

Plan Pro: 2,49 $ al mes por asiento

Plan de Administración de Empresas: 4 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: 7 $ al mes por usuario

Paquete de productividad: 13 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de Pumble

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pumble?

Es un servicio fácil de usar, y todos nuestros empleados se están acostumbrando a él muy rápidamente, independientemente de su edad o de su nivel de familiaridad con la tecnología. ¡Es una forma divertida y útil de comunicarse con los miembros del equipo de todo el mundo!

Es un servicio fácil de usar, y todos nuestros empleados se están acostumbrando a él muy rápidamente, independientemente de su edad o de su nivel de familiaridad con la tecnología. ¡Es una forma divertida y útil de comunicarse con los miembros del equipo de todo el mundo!

🔍 ¿Sabías que...? La primera videollamada tuvo lugar en 1968 durante la Exposición Universal a través del Picturephone de AT&T. Aunque la tecnología era rudimentaria, allanó el camino para las herramientas modernas de videoconferencia como Zoom y Microsoft Teams.

5. Slack (La mejor para la colaboración en el lugar de trabajo y las integraciones)

Slack facilita la conexión con tu equipo a través de canales, hilos y mensajes directos. Es conocida por sus integraciones con aplicaciones como Google Drive y Salesforce.

La mayor ventaja de la aplicación es su capacidad para integrarse con prácticamente cualquier herramienta de productividad para realizar la automatización de tareas, crear flujos de trabajo personalizados y organizar conversaciones.

Las mejores funciones de Slack

Crea canales para una comunicación organizada y segmenta los debates por proyecto, tema o departamento

Personaliza las notificaciones para gestionar tu atención con canales de prioridad o palabras clave, a fin de reducir las distracciones sin dejar de estar informado.

Usa emojis y reacciones para añadir un toque divertido y expresivo a las conversaciones

Limitaciones de Slack

La versión gratuita tiene un límite en el historial de mensajes de 90 días.

Las notificaciones pueden resultar abrumadoras si no se organizan adecuadamente

Precios de Slack

Free

Plan estándar: 7 $ al mes por usuario

Plan Plus: 12,50 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 33 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Slack comenzó como una herramienta de comunicación interna mientras se desarrollaba un videojuego llamado Glitch. El juego fracasó, pero la plataforma de comunicación tuvo un éxito arrollador.

6. Flock (La mejor para la productividad del equipo y la gestión de tareas)

Flock es un software de comunicación interna dirigido a equipos que valoran las funciones de productividad. Además del chat y las videollamadas, Flock integra la gestión de tareas, las encuestas, los recordatorios y el uso compartido de archivos directamente en tus conversaciones.

Además de las habituales videoconferencias, mensajes por canales y notas de voz, Flock ofrece un completo paquete de herramientas de productividad y seguridad.

Las mejores funciones de Flock

Accede a la gestión de tareas y los recordatorios integrados para crear, asignar y realizar el seguimiento de las tareas directamente desde la plataforma

Consigue una integración nativa con Google Drive y Dropbox para evitar tener que cambiar de aplicación.

Activa funciones de administración, como la gestión de permisos de usuario, desde el panel de control

Límites de Flock

Incluye un límite de 10 000 mensajes

El audio y el vídeo a veces se distorsionan al chatear en el vídeo

Precios de Flock

Free

Plan Pro: 3 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Flock

G2: 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flock?

Es fácil de usar y facilita la comunicación diaria con el equipo de trabajo. Además, permite crear diferentes entornos de trabajo y ofrece excelentes herramientas de administración para gestionarlos. Flock ha resultado muy útil en la comunicación diaria y resulta muy práctico en el día a día.

Es fácil de usar y facilita la comunicación diaria con el equipo de trabajo. Además, permite crear diferentes entornos de trabajo y ofrece excelentes herramientas de administración para gestionarlos. Flock ha resultado muy útil en la comunicación diaria y resulta muy práctico en el día a día.

7. Chanty (La mejor para una comunicación sencilla en equipo con gestión de tareas integrada)

Chanty es una herramienta de comunicación para equipos sencilla que combina mensajería, llamadas de voz y videollamadas con una función de gestión de tareas integrada. Puedes chatear con tu equipo, convertir mensajes en tareas y realizar el seguimiento del progreso, todo ello dentro de la misma plataforma.

Las mejores funciones de Chanty

Accede a un historial de mensajes ilimitado para buscar y recuperar conversaciones pasadas sin límites de tiempo.

Realiza videollamadas en equipo para disfrutar de una comunicación y colaboración cara a cara fluidas directamente desde la plataforma

Envía mensajes de voz para crear notas de audio rápidas, lo que permite una comunicación más ágil cuando escribir no es la mejor opción.

Limitaciones de Chanty

Menos integraciones de terceros que la competencia

La gestión de tareas carece de funciones avanzadas como la automatización de principio a fin

Precios de Chanty

Free

Plan Business: 3 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chanty?

Chanty ofrece mensajería rápida y videollamadas estables, lo que ha mejorado significativamente la comunicación de nuestro equipo. Los mensajes programados ayudan a gestionar las conversaciones entre diferentes zonas horarias y a mantener a los equipos organizados.

Chanty ofrece mensajería rápida y videollamadas estables, lo que ha mejorado significativamente la comunicación de nuestro equipo. Los mensajes programados ayudan a gestionar las conversaciones entre diferentes zonas horarias y a mantener a los equipos organizados.

🔍 ¿Sabías que...? En el trabajo en equipo, la comunicación es clave para evitar el efecto Ringelmann, por el cual las personas aportan menos esfuerzo a medida que aumenta el tamaño del grupo. Unas metas claras y el diálogo pueden mitigar este fenómeno.

8. Google Chat (ideal para usuarios de Google Workspace)

Si tu equipo ya utiliza Google Workspace, Google Chat es una excelente opción para la comunicación en equipo. Está integrado con Gmail, Drive y Calendario, lo que te permite colaborar sin problemas.

Google Chat incluye integración completa con Gemini, lo que significa que puedes acceder a los últimos modelos de lenguaje grande (LLM) de Google directamente desde la interfaz de chat.

Las mejores funciones de Google Chat

Consigue una integración perfecta con las aplicaciones de Google Workspace para colaborar sin problemas entre herramientas como Gmail, Google Drive y Documentos de Google

Utiliza las conversaciones encadenadas para organizarte mejor, agrupando las respuestas bajo mensajes específicos para facilitar su seguimiento.

Facilita las videollamadas directamente desde tus conversaciones de chat con una integración nativa de Meet

Limitaciones de Google Chat

Gemini solo está disponible en planes de pago

No es ideal para usuarios que no utilizan Google o para equipos

Precios de Google Chat

Gratis para particulares

Plan Business Starter: 6 $ al mes por usuario

Plan Business Standard: 12 $ al mes por usuario

Plan Business Plus: 18 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Google Chat

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Chat?

Google Chat nos permitió comunicarnos de manera eficiente dentro de Google Workspace, pero no ofrecía ninguna función única que lo diferenciara.

Google Chat nos permitió comunicarnos de manera eficiente dentro de Google Workspace, pero no ofrecía ninguna función única que lo diferenciara.

9. Connecteam (Ideal para equipos sin puesto fijo y que dan prioridad a los dispositivos móviles)

Connecteam es una plataforma de gestión de empleados diseñada para equipos que no trabajan en una oficina. Ofrece funciones de comunicación, planificación y gestión de tareas en una sola app compatible con dispositivos móviles.

Esta herramienta es ideal para el sector minorista, la hostelería y la logística, donde los empleados no pasan su tiempo sentados en un escritorio, pero necesitan mantener una conexión.

Con Connecteam, obtienes mucho más que un simple servicio de mensajes.

Las mejores funciones de Connecteam

Centraliza todos los contactos de trabajo a través del chat, el feed o el directorio

Consigue un sistema integrado de control de tiempo y planificación de turnos

Mantén la supervisión y gestiona la comunicación interna a nivel de administrador

Límites de Connecteam

Funcionalidad limitada para equipos que trabajan en la oficina

Necesita muchas actualizaciones para ofrecer todas las funciones.

Precios de Connecteam

Plan básico: 29 $ al mes para 30 usuarios

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

La app es muy intuitiva y fácil de usar tanto para los administradores como para nuestro personal. Ha centralizado varios de nuestros procesos, lo que ha mejorado la comunicación y agilizado las tareas administrativas.

La aplicación es muy intuitiva y fácil de usar tanto para los administradores como para nuestro personal. Ha centralizado varios de nuestros procesos, lo que ha mejorado la comunicación y agilizado las tareas administrativas.

10. ProofHub (La mejor para la gestión visual de proyectos y la comunicación del equipo basada en texto)

ProofHub es una herramienta de gestión de proyectos con funciones de comunicación integradas. Es ideal para equipos que desean centralizar la planificación de proyectos y los mensajes.

La herramienta te permite personalizar los flujos de trabajo con múltiples vistas para adaptarlos a las necesidades de tu equipo: elige entre la vista Tablero, la vista Tabla, el diagrama de Gantt, el Calendario, la vista «Yo» y más para aclarar las tareas y los plazos.

Las mejores funciones de ProofHub

Realiza el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas y establece la duración estimada para cada una de ellas

Accede a gráficos de Gantt, tableros Kanban y seguimiento de tareas

Planifica, realiza el seguimiento y gestiona proyectos de cualquier tamaño sin complicaciones

Límites de ProofHub

Funciones de colaboración en tiempo real limitadas (sin videollamadas ni llamadas de voz)

Menos integraciones en comparación con las herramientas de mensajería especializadas

Precios de Proofhub

Plan Essential: 45 $ al mes (facturación anual)

Ultimate Control: 89 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Proofhub

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

11. Ryver (Ideal para equipos que buscan una alternativa a Slack con gestión de tareas)

Ryver combina las funciones de una aplicación de chat para equipos similar a Slack con la gestión de tareas, lo que la convierte en una excelente alternativa para los equipos que desean tener un mayor control sobre sus flujos de trabajo.

Ofrece conversaciones en hilos, uso compartido de archivos y asignación de tareas en una única plataforma fácil de usar.

Las mejores funciones de Ryver

Consigue una gestión de tareas integrada con chats de equipo

Comparte archivos directamente desde Google Drive, Dropbox o Box.com

Crea webhooks y bots personalizados de entrada y salida

Limitaciones de Ryver

En las conversaciones con muchos participantes, es difícil saber quién habla con quién.

La aplicación móvil va lenta

Precios de Ryver

Plan Starter: 34,50 $ al mes para hasta 12 usuarios

Plan estándar: 64,50 $ al mes para hasta 30 usuarios

Plan Medium: 2 $ por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ryver

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

12. Fleep (La mejor para la comunicación entre equipos sin necesidad de correo electrónico)

Fleep está diseñada para equipos que trabajan en diferentes organizaciones. Ofrece una forma de comunicarse sin depender del correo electrónico. Es una herramienta para chatear que te permite comunicarte con equipos internos y socios externos en un solo lugar, simplificando así la colaboración.

Sin embargo, carece de algunas funciones avanzadas, como la gestión de tareas o la integración con aplicaciones de terceros, lo que la hace menos completa que otras herramientas.

Las mejores funciones de Fleep

Gestiona y controla el acceso a la información de los empleados

Destaca los mensajes o enlaces importantes con la función Pinboard

Consigue compatibilidad con el correo electrónico para usuarios que no utilizan Fleep

Limitaciones de Fleep

Las cuentas gratuitas tienen restricciones de tamaño para las imágenes

Las llamadas de voz tienen algunos fallos

Precios de Fleep

Plan Business: 5,5 $ al mes por usuario (facturación anual)

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fleep

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

13. Troop Messenger (Ideal para equipos pequeños y medianos con necesidades de seguridad)

Troop Messenger está diseñada para equipos pequeños y de tamaño medio, y da prioridad a la seguridad y la facilidad de uso. Ofrece mensajería instantánea mediante chat, llamadas de voz y videollamadas, además del uso compartido de archivos y pantallas.

Esta herramienta es ideal para garantizar la privacidad de los datos y una comunicación segura, ya que se aloja en servidores locales seguros, lo que minimiza los riesgos de seguridad.

Las mejores funciones de Troop Messenger

Aprovecha la seguridad adicional que ofrecen los servidores locales y autohospedados

Envía mensajes que caducan con la función Burnout

Comparte archivos de texto, PDF, PPT, imágenes, vídeos y URL en chats individuales y grupales

Límites de Troop Messenger

No hay opción para grabar reuniones

Los filtros del área de chat permanecen ocultos

Precios de Troop Messenger

Prueba gratuita

Plan Premium: 1 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: 5 $ al mes por usuario

Autohospedaje: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Troop Messenger

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Workplace (Ideal para grandes corporaciones que buscan una experiencia similar a la de las redes sociales)

Workplace by Meta aporta una experiencia al estilo de Facebook a la comunicación del equipo. Está diseñada para grandes corporaciones que desean una plataforma social con un aspecto familiar para la colaboración interna, con funciones como noticias, grupos y vídeo en directo.

Workplace se integra perfectamente con otros productos de Meta, como WhatsApp e Instagram. Sin embargo, Workplace cerrará el 31 de mayo de 2026.

Las mejores funciones de Workplace

Disfruta de una interfaz similar a la de las redes sociales para las comunicaciones internas

Habilita la transmisión de vídeo en directo y las videollamadas grupales

Integración con WhatsApp y otras herramientas de Meta

Limitaciones del lugar de trabajo

La plataforma cerrará dentro de dos años

No es ideal para equipos pequeños o entornos con gran volumen de gestión de proyectos

Precios de Workplace

Plan básico: 4 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Workplace

G2: 4,0/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1300 opiniones)

📖 Lee también: Cómo elegir la mejor frecuencia de reuniones para equipos remotos

15. Trello (La mejor para la gestión visual de tareas y la colaboración)

Trello es una herramienta de gestión de proyectos muy visual, ideal para equipos que organizan sus tareas mediante tableros, listas y tarjetas. Es intuitiva para planificar proyectos, realizar el seguimiento del progreso y colaborar en tiempo real gracias a su sencilla función de arrastrar y soltar.

La interfaz intuitiva de Trello y sus tableros de estilo Kanban la convierten en una opción muy popular tanto para particulares como para equipos.

Las mejores funciones de Trello

Consigue tableros de estilo Kanban para el seguimiento visual de tareas y desplaza las tareas por columnas personalizables

Utiliza Power-Ups para la automatización de tareas e integrarlas con otras herramientas

Conecta las aplicaciones que tu equipo ya utiliza con tu flujo de trabajo de Trello

Limitaciones de Trello

No se trata de una herramienta de comunicación propiamente dicha, sino que está más orientada a la visualización de proyectos y la gestión de tareas.

No hay una dependencia de tareas integrada, por lo que resulta difícil hacer el seguimiento de varios proyectos

Precios de Trello

Free

Plan estándar: 5 $ al mes por usuario

Plan Premium: 10 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Desde 17,50 $ al mes para 50 usuarios

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

16. Rocket. Chat (Ideal para equipos que buscan una herramienta de código abierto y altamente personalizable)

Rocket. Chat es una plataforma de comunicación de código abierto para operaciones gubernamentales, defensa y corporaciones de infraestructuras críticas. Ofrece chat en tiempo real, conferencias de voz y vídeo, integraciones sólidas con plataformas compatibles con el protocolo Matrix, y la posibilidad de alojarla en tus propios servidores para mayor seguridad.

El principal punto fuerte de Rocket.Chat es su flexibilidad: puedes personalizar la plataforma para adaptarla a las necesidades específicas y los requisitos de seguridad de tu equipo.

Las mejores funciones de Rocket. Chatear

Habilita interacciones automatizadas y asistidas por agentes con los usuarios a través de sus canales preferidos

Opta por el alojamiento local para controlar y garantizar la seguridad de tus datos, garantizando que tu información confidencial permanezca dentro de tu organización

Configura roles personalizados y aprovecha un sistema de permisos de usuario personalizable

Limitaciones de Rocket.Chat

La curva de aprendizaje es pronunciada para los usuarios sin conocimientos técnicos

Carece de documentación útil

Precios de Rocket. Chatear

Plan básico: Gratis

Plan Pro: 4 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rocket. Chatear

G2: 4,2/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rocket. Chat?

Utilicé RocketChat durante un tiempo por las opciones de importación y puente con Slack. La verdad es que funcionaba muy bien. La interfaz no era tan bonita, pero ofrecía muchas posibilidades de personalización.

Utilicé RocketChat durante un tiempo por las opciones de importación y puente con Slack. La verdad es que funcionaba muy bien. La interfaz no era tan bonita, pero ofrecía muchas posibilidades de personalización.

💡 Consejo profesional: Establece un sistema de «compañeros de comunicación» que empareje a los miembros del equipo para que revisen juntos los mensajes o actualizaciones importantes. Este enfoque fomenta la colaboración y promueve perspectivas diversas sobre la claridad. Comprobar la comprensión ayuda a detectar posibles brechas de comunicación antes de que se agraven.

17. Brosix (La mejor para una comunicación segura con equipos remotos)

El trabajo asíncrono ha cambiado nuestra forma de colaborar. Sin embargo, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del teletrabajo. Brosix es una herramienta de comunicación diseñada teniendo en cuenta la seguridad más estricta.

Sus funciones de seguridad incluyen mensajería cifrada, llamadas de voz y videollamadas, uso compartido de pantalla y transferencia de archivos. Tanto si se trata de proyectos confidenciales como si solo necesitas un chat de equipo fiable, Brosix te respalda con su infraestructura segura.

Las mejores funciones de Brosix

Registra las acciones de los usuarios con la supervisión y revisión de la actividad de los usuarios

Gestiona de forma centralizada las actividades de la red del equipo, el estado de la red y los permisos de los usuarios

Crea tu propia red privada para equipos con transferencia de datos cifrada

Limitaciones de Brosix

Las alertas no siempre llegan a tiempo

Los chats grupales se han eliminado y sustituido por Rooms, a costa de cierta incomodidad.

Precios de Brosix

Plan para startups: Gratis, gratuito/a

Plan Business: 4 $ al mes por usuario (facturación anual)

Plan Premium: 6 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Brosix

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brosix?

Es una aplicación autónoma; puedes crear grupos y establecer permisos. Fácil de configurar y usar. Hay muchas funciones nuevas, como la posibilidad de mostrar una foto de perfil junto al nombre.

Es una aplicación autónoma; puedes crear grupos y establecer permisos. Fácil de configurar y usar. Hay muchas funciones nuevas, como la posibilidad de mostrar una foto de perfil junto al nombre.

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18. Workvivo (La mejor para la implicación de los empleados y la comunicación interna)

Workvivo es una intranet social moderna diseñada para impulsar el compromiso y la comunicación de los empleados. Su interfaz intuitiva simplifica la conexión y la colaboración del equipo.

Funciones como actualizaciones en tiempo real, mensajería de chat, uso compartido de archivos, retransmisiones en directo e incluso podcasts ayudan a crear un entorno de trabajo dinámico y conectado. Además, se integra con herramientas como Slack, Microsoft Teams y Zoom.

Las mejores funciones de Workvivo

Gestiona un feed similar al de las redes sociales para el uso compartido de novedades y mensajes de agradecimiento

Utiliza el sistema de reconocimiento y recompensas para levantar la moral

Integra más de 40 herramientas de RR. HH., como Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, etc.

Limitaciones de Workvivo

No es adecuado para la gestión detallada de proyectos de gestión de proyectos

Puede distraer si se usa en exceso para las actualizaciones en redes sociales

Precios de Workvivo

Plan Business: A partir de 20 000 $ para 250-2000 empleados

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workvivo

G2: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workvivo?

Nos encanta Workvivo Ul y tenemos muchos espacios en los que interactuar con personas con intereses afines. Nuestra empresa publica todas las noticias que suceden a nuestro alrededor y nos gusta especialmente el espacio de memes; es donde pasamos más tiempo.

Nos encanta Workvivo Ul y tenemos muchos espacios en los que interactuar con personas con intereses afines. Nuestra empresa publica todas las noticias que suceden a nuestro alrededor y nos gusta especialmente el espacio de memes; es donde pasamos más tiempo.

19. RingCentral (La mejor para reuniones de vídeo y comunicación empresarial)

RingCentral es un hub de comunicación basado en la nube que abarca todo, desde sistemas telefónicos empresariales hasta videoconferencias y mensajería para equipos. Es fácil de usar y se integra con aplicaciones populares como Google Workspace y Microsoft 365.

Esta herramienta es ideal para la comunicación en entornos de trabajo híbridos. Ofrece llamadas ilimitadas a EE. UU. y Canadá, reuniones de vídeo para hasta 200 personas y funciones como la grabación de llamadas y la conversión de mensajes de voz a texto.

Las mejores funciones de RingCentral

Disfruta de vídeos de alta calidad con hasta 200 participantes

Realiza un seguimiento y realiza la elaboración de informes sobre la calidad del servicio, el uso del sistema y otros indicadores clave de rendimiento

Intégralas fácilmente con Microsoft 365, Google Workspace, Slack y más de 100 aplicaciones más

Límites de RingCentral

Su uso conlleva una curva de aprendizaje pronunciada

De vez en cuando se producen incidencias en la aplicación móvil

Precios de RingCentral

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RingCentral

G2: 4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

20. Element (La mejor para la comunicación de código abierto y descentralizada)

Element es una herramienta de comunicación integral de código abierto basada en la red Matrix. El objetivo es que los equipos deseen una comunicación descentralizada sin depender de servidores de terceros.

Una de las funciones más destacadas de Element es su capacidad para funcionar en entornos de alta seguridad, con opciones para implementaciones con aislamiento físico y puertas de enlace perimetrales seguras. Además, la arquitectura descentralizada garantiza que no haya un único punto de fallo en la red.

Las mejores funciones de Element

Personaliza las configuraciones de red y los permisos con Element Server Suite

Configura redes que se adapten a tus necesidades utilizando el estándar abierto Matrix

Accede a integraciones con otras plataformas como Slack, IRC y muchas más

Límites de Element

Aún no hay mensajes de voz en el sistema

Carece de un sistema «pulsar para hablar» para los mensajes de voz.

Precios de Element

Plan básico: Gratis para hasta 200 usuarios

Plan Business: 5 $ al mes por usuario (facturación anual)

Plan Enterprise: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Plan Sovereign: Implementaciones personalizadas

Valoraciones y reseñas de Element

G2: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Element?

Elige Element. Está disponible en todas las plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. También puedes utilizarlo desde un navegador web. Es de código abierto y cuenta con cifrado de extremo a extremo. Además, no requiere un número de móvil para registrarse. Incluso puedes alojar tu propio servidor de Element.

Elige Element. Está disponible en todas las plataformas: Windows, OSX, Linux, Android e iOS. También puedes utilizarlo desde un navegador web. Es de código abierto y cuenta con cifrado de extremo a extremo. Además, no requiere un número de móvil para registrarse. Incluso puedes alojar tu propio servidor de Element.

ClickUp: tu solución integral para una colaboración fluida

Las aplicaciones de comunicación para equipos pueden marcar la diferencia en tu eficiencia laboral. Elegir la aplicación de comunicación para equipos adecuada depende de tus necesidades específicas, ya sea una colaboración fluida, mensajería segura o una mayor productividad.

Pero si aún tienes dudas y quieres lo mejor de ambos mundos, con ClickUp acertarás seguro.

El chat está integrado directamente en tu plataforma de gestión de proyectos, por lo que no necesitas cambiar de aplicación ni perder la concentración. Puedes chatear con tu equipo en tiempo real, compartir archivos e incluso vincular tareas directamente en las conversaciones.

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