Un informe de SurveyMonkey revela que el 50 % de los profesionales del marketing utiliza herramientas de inteligencia artificial para crear contenido, el 45 % para generar ideas creativas y el 40 % para realizar estudios de mercado.

Aunque las herramientas de IA generativa simplifican el marketing, siguen requiriendo coordinación e intervención manual. Acabarás reescribiendo indicaciones, saltando de una herramienta a otra y copiando y pegando manualmente el contexto en todas ellas, un fenómeno también conocido como «AI Sprawl».

Eso solo supone más trabajo para el profesional del marketing, que ya está sobrecargado.

Los agentes de IA resuelven esto ejecutando tareas, coordinando flujos de trabajo y tomando decisiones de forma autónoma. Es prácticamente como tener un asistente humano que se encargue de tus flujos de trabajo, con un criterio inteligente y capacidad para tomar decisiones.

En esta guía, te mostramos cómo crear agentes de IA para equipos de marketing. Además, compartimos las ventajas, los casos de uso, los ejemplos y los límites que debes conocer antes de empezar. 🌟

¿Qué son los agentes de IA en marketing?

Los agentes de IA en marketing son programas de software inteligentes que actúan de forma autónoma para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, razonar sobre las tareas y tomar decisiones en tu nombre.

Estos sistemas pueden realizar acciones en diferentes aplicaciones conectadas, mejorar su rendimiento basándose en los comentarios recibidos y funcionar sin necesidad de una supervisión humana constante.

📌 Ejemplo: Imagina un agente generador de imágenes. Le dices: «Crea una tira para la página de inicio de nuestra oferta del Black Friday», y el agente automáticamente:

Analiza tu entorno de trabajo para obtener información sobre tu público, ofrecer detalles y conocer las directrices de marca

Perfecciona el texto para garantizar que sea legible y se mantenga fiel a la marca

Genera múltiples variaciones de tiras

Guarda los recursos en las carpetas correctas o actualiza tu biblioteca

Explora más de 650 superagentes listos para usar en el directorio de agentes de ClickUp

Tecnologías clave utilizadas para crear agentes de IA

Los agentes de IA utilizan una combinación de tecnologías de IA para funcionar. A continuación, te ofrecemos un breve resumen:

Tecnología Qué hace Cómo ayudan los agentes de marketing con IA Modelos de aprendizaje automático (ML) Analiza conjuntos de datos masivos para encontrar patrones y predecir resultados Ayuda a predecir la puntuación de los clientes potenciales, optimizar las pujas publicitarias o realizar la previsión del rendimiento de las campañas Procesamiento del lenguaje natural (PLN) Permite a los sistemas de IA comprender el lenguaje humano mediante la interpretación de matices, sentimientos y tonos Ayuda a analizar los correos electrónicos, las reseñas o los comentarios en redes sociales de los clientes para detectar el sentimiento y personalizar los mensajes Generación aumentada por recuperación (RAG) Recopila datos externos relevantes y los envía a un modelo de lenguaje grande (LLM) para obtener respuestas precisas Ayuda a extraer datos de clientes en tiempo real, directrices de marca o resultados de campañas anteriores desde tu entorno de trabajo Modelos de lenguaje a gran escala (LLM) Modelos avanzados de PLN entrenados con enormes conjuntos de datos de texto para generar textos coherentes, razonar a partir de instrucciones y seguir indicaciones complejas Ayuda a interpretar las metas de las campañas, redactar textos o briefings y planear flujos de trabajo de varios pasos, como el cultivo de clientes potenciales entrantes API y integración de herramientas Se conecta con otros sistemas (por ejemplo, CRM, plataformas publicitarias) Ayuda a actualizar registros de HubSpot, publicar en redes sociales o ajustar el gasto en Google Ads directamente desde el flujo de trabajo del agente

📮 ClickUp Insight: El 12 % de los encuestados afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % señala que hay demasiados pasos solo para realizar tareas sencillas con los agentes. Los datos deben introducirse manualmente, hay que redefinir los permisos y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que pueden romperse o desviarse con el tiempo. ¿Buenas noticias? No necesitas «conectar» los Superagentes de ClickUp a tus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en tu entorno de trabajo y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano. Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar de inmediato en todas las herramientas sin necesidad de configuraciones personalizadas. ¡Olvídate de configurar los agentes desde cero!

Agentes de IA frente a asistentes de IA frente a chatbots de IA

Los agentes de IA, los chatbots y los asistentes de IA utilizan todos la IA, pero tienen diferentes funciones en el marketing:

Agentes de IA: Ejecutan flujos de trabajo completos de forma independiente. Asigna una meta como «Lanzar una campaña de nurturing para los clientes potenciales del primer trimestre» y ellos analizarán los clientes potenciales, accederán a tu plataforma de correo electrónico, ejecutarán la campaña y ajustarán el rendimiento en tiempo real, sin intervención humana.

Chatbots de IA: Se encargan principalmente de conversaciones con guiones predefinidos. Por ejemplo, un bot responde a preguntas sobre precios y reserva una demostración si un cliente potencial cumple los requisitos. Una vez que termina la conversación, la tarea queda terminada.

Asistentes de IA: Las herramientas de marketing basadas en IA , como ChatGPT o Claude, te ayudan a generar contenido o a pensar en ideas. Son útiles, pero requieren una intervención humana constante para seguir adelante.

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

Agentes de IA frente a la automatización tradicional del marketing

Los agentes de IA son autónomos (no me cansaré de repetirlo). Una vez que estableces una meta, planifican, ejecutan y repiten el proceso en diferentes herramientas sin necesidad de intervención humana paso a paso.

Además, mantienen la conciencia del contexto y la memoria, se adaptan a los cambios en el flujo de trabajo, aprenden por sí mismos a partir de los resultados y realizan previsiones sobre los siguientes pasos (por ejemplo, pronostican y optimizan el rendimiento de las campañas).

Las herramientas tradicionales de automatización del marketing, por otro lado, siguen reglas rígidas del tipo «si esto, entonces aquello» que tú estableces de antemano. Requieren ajustes manuales y carecen de la capacidad de recordar el contexto.

Sin olvidar que son muy reactivos. Claro, te ayudarán a optimizar el rendimiento de las campañas, pero solo después de que les digas qué hacer.

Ventajas de los agentes de IA para los equipos de marketing

El uso de agentes de IA en tus flujos de trabajo de marketing ofrece numerosas ventajas:

Aumenta la interacción con los clientes: los agentes de IA analizan el comportamiento de los clientes en tiempo real (clics en el sitio web, tiempo de permanencia en la página, interacciones anteriores) para ofrecer recomendaciones de contenido y ofertas personalizadas sin demora

Mejora continua: Mediante el aprendizaje automático y los bucles de retroalimentación, los agentes de IA ajustan su propia lógica para volver a entrenarse, mejorar su rendimiento y alcanzar los niveles de KPI que hayas establecido.

Ejecución autónoma en varios pasos: los agentes de IA utilizan el razonamiento para dividir una meta general en una secuencia de tareas que abarcan varios sistemas. Esto permite a los responsables delegar flujos de trabajo completos en lugar de microgestionar cada paso

Información inteligente de automatización: Los agentes analizan tus datos de CRM, redes sociales y web para identificar patrones y sugerir la mejor acción a seguir. Recibes conclusiones prácticas en lugar de tener que rebuscar tú mismo en hojas de cálculo sin procesar

Ejecución escalable: La eficacia del marketing disminuye a medida que se añaden más herramientas, miembros del equipo y canales. Los agentes de IA optimizan tus esfuerzos de marketing coordinando herramientas y canales que, de otro modo, se volverían inmanejables a medida que creces

Reduzca los costes de adquisición de clientes: Al optimizar las pujas, la segmentación y los mensajes basándose en señales de conversión en tiempo real, los agentes de IA reducen el gasto innecesario en audiencias con baja intención de compra

Imita la colaboración humana: los agentes de IA se comunican con otros agentes o sistemas, comparten contexto, transfieren tareas y coordinan flujos de trabajo, de forma muy similar a como los miembros de un equipo humano colaboran entre diferentes roles

📮 ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberarles entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo más profundo y centrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo suman: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯 Con los Superagentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puedes automatizar flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y convertir tus notas de reuniones en pasos concretos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesitas herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para automatizar y optimizar tu jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo en un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, consiguiendo así una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información que es más fácil de gestionar y escalar.

Guía paso a paso: Cómo crear agentes de IA para marketing

Aunque siempre puedes elegir un agente de IA de marketing ya creado en el Directorio de agentes de marketing de ClickUp, crear el tuyo propio te ofrece más control y personalización. Además, crear un agente desde cero no es excesivamente técnico si cuentas con las herramientas adecuadas.

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp no solo automatiza los flujos de trabajo diarios, sino que también te permite crear agentes de IA, tanto simples como complejos, en cuestión de minutos.

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo crear un agente de IA para equipos de marketing. Y si te gusta aprender de forma visual, también hemos explicado el proceso estándar, válido para cualquier equipo, en este vídeo:

Paso 1: Identifica las tareas de marketing repetitivas

Empieza por aclarar el propósito del agente. ¿Lo estás creando para acelerar la creación de contenido, ampliar la ejecución de campañas o mejorar la elaboración de informes?

Una vez fijada la meta, examina los flujos de trabajo relacionados con ella. Busca tareas de marketing específicas que:

Se producen con frecuencia (es decir, tareas de gran volumen)

Repítelo en todos los canales o campañas

No agotes el tiempo y la energía de tu equipo

Son propensos a los retrasos, los sesgos humanos o los errores

Por ejemplo, las tareas repetitivas en un flujo de trabajo de creación de contenido incluyen la búsqueda de palabras clave, la elaboración de esquemas o borradores iniciales y el análisis del contenido de la competencia.

Una vez que sepas qué automatizar, podrás definir exactamente qué hará el agente.

🚀 Ventaja de ClickUp: En lugar de intentar visualizar los flujos de trabajo en tu cabeza, ¡usa las pizarras de ClickUp! Ofrecen un lienzo ilimitado para trazar tus procesos de marketing e identificar cuellos de botella, como tareas estancadas o traspasos desorganizados. Esboza, dibuja y da forma a tu visión sin esfuerzo con las pizarras de ClickUp En estas pizarras, podrás: Elementos de arrastrar y soltar: utiliza figuras, flechas, notas adhesivas y cuadros de texto para crear tu flujo

Colabora en tiempo real: Etiqueta a los miembros del equipo y haced una lluvia de ideas juntos

Incorporar documentos: Incorpora los POE y las guías de marca existentes para contextualizar

Convertir en tareas: Convierte las notas adhesivas directamente en tareas prácticas para empezar a crear tu agente Crea varias pizarras para diferentes flujos de trabajo de marketing y organízalas de forma ordenada en un solo lugar con el hub de pizarras de ClickUp.

👀 ¿Sabías que...? ¡También puedes usar las pizarras de ClickUp para planificar toda la arquitectura de tu agente de IA! Por ejemplo, dibuja un esquema visual de cómo un agente de contenido transfiere el trabajo a un agente de distribución, que a su vez es el desencadenante de un agente de análisis.

Paso 2: Define las metas del agente

Sin unas directrices operativas claras, los agentes se desvían de su propósito original y producen resultados inconsistentes.

Por lo tanto, define claramente cómo debe comportarse cada agente de IA, con unas pautas que incluyan:

Perfil del agente: La personalidad que adopta tu agente para comunicarse y tomar decisiones. Ejemplo: «Eres un optimizador de campañas basado en datos que habla con franqueza y prioriza el ROI por encima de la creatividad»

Responsabilidades: Enumera todas las tareas que el agente está autorizado a completar. Ejemplo: «Supervisar diariamente el rendimiento de los anuncios, ajustar las pujas de las palabras clave con bajo rendimiento y notificar al equipo si el CTR cae por debajo del 2 %»

Capacidad de memoria: Determina qué información debe recordar el agente y reutilizar en las distintas tareas. Ejemplo: «Recuerda los datos de las campañas de los últimos 30 días, los segmentos de clientes utilizados y las decisiones de optimización anteriores»

Niveles de autonomía: Especifica el grado de independencia con el que opera el agente. Ejemplo: «Autonomía total para ajustes de puja por debajo de 500 $; se requiere aprobación para cambios superiores a 500 $»

Medidas de seguridad: Establece límites para evitar errores o usos indebidos. Ejemplo: «Nunca pauses campañas sin aprobación humana; no gastes más del 10 % del presupuesto diario en pruebas»

Herramientas accesibles: Sistemas externos o API que pueda utilizar. Ejemplo: «API de Google Ads para cambios en las pujas, Google Analytics para datos de rendimiento, Slack para notificaciones»

Permisos necesarios: Niveles de acceso requeridos para las herramientas mencionadas. Ejemplo: «Acceso de lectura y escritura a la cuenta publicitaria; permisos de solo publicación en Slack»

Métricas de éxito: KPI medibles para evaluar el rendimiento del agente. Ejemplo: «Debe mantener un CTR superior al 2,5 %»

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp te permite crear un Superagente simplemente describiendo lo que quieres en un lenguaje sencillo; después, te guía a través del resto del proceso. Empieza en el hub IA de la plataforma → «Nuevo superagente», escribe una indicación como «Crear un agente que revise el rendimiento de las campañas y señale los riesgos», y el generador se encarga del resto. Te hace preguntas de seguimiento para aclarar el alcance, el comportamiento y el acceso, y luego configura automáticamente la configuración del agente. Crea agentes utilizando instrucciones en lenguaje natural con ClickUp Entre bastidores, convierte tus datos en un agente operativo con: Instrucciones claras sobre cómo debe comportarse

Acceso a las tareas, los documentos y los datos del entorno de trabajo adecuados

Herramientas definidas que puede utilizar y acciones que puede realizar Una vez creado, el agente está listo para usarse de inmediato. Se le pueden enviar mensajes, etiquetarlo en tareas o programarlo para que se ejecute, y puedes perfeccionarlo simplemente chateando con él o realizando la edición de su perfil. Piensa en el proceso de esta manera: simplemente describe una tarea pendiente, y ClickUp la convierte en un agente que realmente puede hacer el trabajo. 👉🏼 ¿Necesitas ideas o soporte para configurar tu equipo de superagentes de ClickUp?

Paso 3: Conecta las fuentes de datos

Los agentes de IA solo funcionan bien cuando tienen acceso a datos precisos, limpios y completos. Sin ellos, tomarán decisiones erróneas o se bloquearán por completo.

Identifica todas las fuentes de datos necesarias para la meta específica de tu agente. Por ejemplo, un agente de elaboración de informes de campaña necesita acceso a herramientas de análisis de datos, mientras que un agente de optimización SEO debe integrarse con plataformas de investigación de palabras clave.

⚠️ Precaución: La conexión de sistemas innecesarios genera ruido, resultados inconsistentes y ralentiza el procesamiento. Evita integrar fuentes de datos que no aporten un valor significativo a la función del agente.

Estas son algunas de las fuentes de datos más comunes en las que suelen basarse los agentes de IA para marketing:

CRM para perfiles de clientes, puntuación de clientes potenciales, fases de las operaciones y historial de interacciones

Herramientas de gestión de proyectos de marketing para el estado de las campañas, calendarios de contenido, plazos de tareas y asignaciones de equipo

Herramientas de correo electrónico y mensajería para tasas de apertura y clics, hilos de mensajes y respuestas de los clientes

Plataformas publicitarias para métricas de rendimiento de campañas de pago, datos de gasto, segmentación de audiencias y seguimiento de conversiones

Herramientas de análisis para el tráfico web, el comportamiento de los usuarios y las tasas de abandono del embudo de conversión

Repositorios de contenido para la voz de marca, directrices, recursos, plantillas y archivos creativos

🚀 Ventaja de ClickUp: Conecta tus superagentes de IA en ClickUp a más de 1000 aplicaciones nativas como Slack, HubSpot, Google Drive y Figma mediante las integraciones sin código de ClickUp. Solo tienes que activarlas para acceder tanto a datos estructurados como no estructurados de tu pila tecnológica actual. También puedes utilizar el generador de API personalizado de ClickUp para enlazar a los agentes con herramientas propias o heredadas sin necesidad de un desarrollo exhaustivo. Conecta tus superagentes de IA a más de 1000 integraciones nativas de ClickUp

Paso 4: Diseña indicaciones y acciones

Por último, es el momento de traducir las metas de tu agente en instrucciones precisas para su ejecución. Para ello, es necesario redactar indicaciones claras y definir las acciones del agente IA.

Pero ojo, aquí no estamos escribiendo indicaciones básicas de ChatGPT o Gemini.

Más bien, estás creando un marco repetible que define cómo piensa el agente, qué desencadenantes activa y exactamente cómo deben estructurarse los datos finales.

Para lograrlo, debes describir los siguientes componentes clave:

#Panorámica: Vuelve a definir la personalidad y el rol principal del agente para contextualizar. Por ejemplo, «Eres un generador de recursos creativos para blogs de marketing. Creas elementos visuales acordes con la marca basándote en los esquemas de los blogs y las directrices de marca»

#Objetivos: Enumera 2 o 3 resultados medibles que el agente debe alcanzar cada vez que se ejecute. Esto centra su toma de decisiones en el impacto empresarial, no solo en la finalización de tareas. Por ejemplo: «Generar 3 opciones de imágenes por sección del blog, hacer coincidir exactamente los colores y las fuentes de la marca, y entregar los recursos en los formatos y tamaños requeridos»

#Instrucciones: Desglosa el flujo de trabajo en pasos numerados que debe seguir el agente, incluyendo cuándo extraer datos, tomar decisiones o desencadenar acciones. Por ejemplo: «Extrae el contenido del blog y la guía de estilo de la marca de la carpeta. Identifica tres momentos visuales clave del esquema (imagen principal, saltos de sección, llamada a la acción). Genera tres variaciones por cada momento visual utilizando los colores de nuestra marca. Exporta como PNG y guarda en la carpeta_1.»

Formato de salida: Especifica exactamente cómo deben aparecer los resultados. Por ejemplo, JSON para datos legibles por máquina, tablas formateadas para la elaboración de informes, enlaces clicables imprescindibles a recursos, etc.

#Ejemplos: Proporcione 1 o 2 pares de entrada/salida que muestren situaciones reales para entrenar y orientar el comportamiento del agente

#Restricciones: Establece límites estrictos en cuanto al comportamiento, el uso de datos o las acciones para evitar alucinaciones y desviaciones del alcance. Por ejemplo, «Nunca utilices fotos de archivo. Genera solo imágenes originales»

🧠 Dato curioso: Desarrollado a finales de la década de 1960, Shakey fue el primer robot móvil con capacidad de razonamiento lógico. Mientras que otras máquinas necesitaban instrucciones paso a paso, a Shakey se le podía decir «empuja el bloque» y él mismo calculaba el camino. Recibió ese nombre porque se tambaleaba violentamente.

📚 Leer más: Las mejores indicaciones de redacción con IA para profesionales del marketing y escritores

Paso 5: Prueba y repite

Antes de implementar agentes de IA, pruébalos a fondo para evaluar su precisión, rendimiento y fiabilidad.

Aquí tienes cuatro formas de empezar:

Prueba primero con situaciones reales: Pon a prueba tu agente de IA en flujos de trabajo de marketing reales varias veces. Si se trata de un generador de contenido para blogs, introdúcelo 10 temas diferentes y comprueba si todos los resultados se ajustan a tus directrices. Del mismo modo, si has creado un optimizador de campañas, pruébalo en diferentes conjuntos de anuncios con datos de rendimiento variables

Involucra a tu equipo: realiza un uso compartido del agente con las personas que realmente lo utilizarán a diario: redactores de contenido, gestores de redes sociales o miembros del equipo de ventas. Ellos detectarán las lagunas o los casos extremos que a ti se te puedan pasar por alto.

Crea variantes del agente: Crea 2 o 3 versiones con indicaciones o instrucciones ligeramente diferentes. Introduce los mismos datos en cada una para ver qué versión ofrece los mejores resultados

Una vez terminado, evalúa tanto la eficiencia del flujo de trabajo como el rendimiento del agente para seguir perfeccionándolo.

🚀 Ventaja de ClickUp: Utiliza los paneles de ClickUp para supervisar el rendimiento de los agentes con un seguimiento de los KPI en tiempo real. Realiza un seguimiento de las mejoras en la eficiencia, los tiempos de respuesta y los niveles de precisión para detectar comportamientos inesperados antes de que se conviertan en un problema mayor. Realiza un seguimiento del éxito de tus agentes de IA de marketing con los paneles de control de ClickUp Puedes crear fácilmente paneles personalizados utilizando widgets de arrastrar y soltar para visualizar los datos más relevantes. Combina tus paneles de ClickUp con las tarjetas de IA para obtener información más inteligente. En lugar de revisar manualmente los gráficos, utiliza las tarjetas de IA Brain Cards para ejecutar indicaciones personalizadas como «Identifica patrones de error de esta semana» y obtén resúmenes y recomendaciones automatizados al instante. Obtén información instantánea sobre el rendimiento de los agentes con las tarjetas de IA de ClickUp AI

Paso 6: Implementa en todos los equipos

Introduce el agente en los flujos de trabajo específicos para los que fue diseñado y, a continuación, amplía su uso de forma gradual. Por ejemplo, un agente de contenido podría empezar con el equipo del blog antes de ampliarse para ofrecer compatibilidad con las publicaciones en redes sociales y los textos publicitarios.

La supervisión continua es clave para un rendimiento estable del agente. Realiza un seguimiento periódico de los KPI relevantes y mantén un registro de cambios para saber qué modificaciones en las indicaciones o la configuración han dado lugar a mejoras.

Por último, crea recursos sencillos para ayudar a tu equipo a adoptar la nueva herramienta. Estos pueden incluir vídeos de demostración breves, guías de inicio rápido o documentación interna para tareas comunes.

🚀 Ventaja de ClickUp: Formar a tu equipo es una parte fundamental de la implementación de agentes de IA, y ClickUp Clips lo hace muy fácil. Graba tu pantalla mientras utilizas el agente de IA y comparte el vídeo directamente con tu equipo. Esto permite que todos aprendan a su propio ritmo y vuelvan a ver la formación siempre que necesiten un repaso. Graba rápidamente tu pantalla para mostrar cómo funcionan los agentes de IA con ClickUp Clips

Casos de uso clave de los agentes de IA para equipos de marketing

Para que te hagas una idea más clara de cómo los agentes de marketing con IA automatizan las tareas, veamos algunos de los casos de uso más impactantes:

1. Optimización de campañas

Las campañas de marketing generan enormes cantidades de datos: clics, conversiones y patrones de interacción. Es imposible supervisar estas métricas manualmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y optimizar las campañas en tiempo real.

Los agentes de IA te ayudan a:

Realiza el seguimiento del rendimiento de las campañas en múltiples canales, como anuncios, correo electrónico y redes sociales

Evalúa la respuesta de los diferentes segmentos de público

Automatiza las pujas aumentando las pujas en palabras clave de alta conversión y reduciendo el gasto en aquellas con bajo rendimiento

Identifica las creatividades más exitosas destacando en tiempo real qué titulares o elementos visuales conectan mejor con tu público

Genera resúmenes del rendimiento en lugar de recopilar informes manualmente

🎥 Aquí tienes una demostración de cómo un superagente de ClickUp genera informes de investigación completos bajo demanda.

🤝 Caso práctico: planificación de eventos impulsada por IA con un equipo de superagentes Anna Bullock, cofundadora de ABx2 Agency y ClickUp Verified Consultant, utilizó Super Agents para gestionar toda una campaña de eventos para una organización comunitaria. En lugar de gestionar el trabajo a través de correos electrónicos, documentos y hojas de cálculo, estructuró todo dentro de un entorno de trabajo de ClickUp y creó Super Agents específicos para cada fase de la campaña. Un agente se encargaba de contactar con los patrocinadores y del seguimiento, mientras que otro revisaba los envíos y llevaba el contenido desde la idea inicial hasta su publicación. Un agente de nivel superior, «al estilo de un director de operaciones», coordinaba el progreso de toda la campaña. Cada agente trabajaba desde el mismo contexto de entorno de trabajo —tareas, documentos y actualizaciones— para que nada se pasara por alto. Los resultados: ¡Una ejecución más rápida de las campañas, seguimientos coherentes y un flujo de eventos totalmente coordinado sin necesidad de seguimiento manual! 👉🏼 Aquí tienes una demostración de su proceso:

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de planes de marketing para crear y ejecutar la estrategia de marketing perfecta

2. Creación de contenido y SEO

Aunque la creación de contenido es un proceso creativo, los agentes de IA pueden encargarse de las tareas operativas repetitivas que suelen ralentizar el trabajo de los redactores, editores, gestores y estrategas de contenido.

Pueden:

Genera esquemas SEO completos con palabras clave, recuento de palabras y sugerencias de enlaces internos

Prepara borradores iniciales para ofrecer a los redactores un punto de partida sólido

Revisa el contenido existente y sugiere mejoras en el uso de palabras clave, los títulos o las secciones que faltan

Realiza el seguimiento de las clasificaciones y las métricas de interacción del contenido publicado

Genera metadatos como etiquetas de título, metadescripciones y marcado de esquema para cada publicación

🎥 Para verlo en acción, aquí tienes una miniguía 👇

📚 Más información: Cómo utilizar la IA en el marketing de contenido

3. Gestión de clientes potenciales

La búsqueda manual de clientes potenciales en formularios, correos electrónicos y anuncios es cosa del pasado. Gracias a los agentes de IA, ahora puedes automatizar la captura y la calificación de clientes potenciales.

Esto es lo que hacen los agentes de IA:

Analiza múltiples fuentes, como redes profesionales y bases de datos, para encontrar clientes potenciales que se ajusten a tu perfil de cliente ideal (ICP).

Prioriza los clientes potenciales analizando datos firmográficos, señales de comportamiento y el historial de interacción

Enriquece los registros de CRM recopilando información adicional sobre los clientes potenciales

Crea secuencias personalizadas para el correo electrónico y LinkedIn con el objetivo de dirigirte a segmentos específicos

Resumir la actividad de los clientes potenciales para que los equipos de ventas tengan un contexto claro antes de ponerse en contacto con ellos

Crea un superagente para calificar automáticamente a los clientes potenciales según tus criterios de puntuación

4. Monitorización de la marca y de las redes sociales

Puedes configurar agentes de IA para realizar el seguimiento de las menciones de la marca y obtener información antes de que se conviertan en crisis o oportunidades perdidas.

Estos agentes:

Supervisa plataformas como Reddit, LinkedIn y sitios de reseñas para detectar menciones de la marca

Analiza el sentimiento para determinar si las conversaciones son positivas, negativas o neutras

Identifica tendencias descubriendo lo que los clientes comentan, preguntan o critican con frecuencia

Haz el seguimiento de la competencia para ver cómo se habla de ellos en el mercado

Analiza los patrones de interacción para identificar qué tipos de contenido funcionan mejor

5. Experiencias de cliente hiperpersonalizadas

Los clientes de hoy en día esperan que las marcas reconozcan sus preferencias, pero ofrecer eso a gran escala es difícil.

Los agentes de IA pueden ayudar a:

Analiza el comportamiento en tu sitio web o en los correos electrónicos para ajustar los mensajes de marketing al instante

Recomienda productos basándote en los patrones de navegación, las compras anteriores y el historial de interacción

Mantén el contexto para que la experiencia siga siendo fluida cuando un usuario pase del correo electrónico a tu sitio web

Sugiere ofertas como códigos de descuento personalizados o incentivos de mejora para cada segmento de clientes

Adapta el tono y la profundidad de los mensajes en función de la etapa del recorrido del cliente en la que se encuentre el cliente potencial

👀 ¿Sabías que...? La palabra «robot» proviene de una obra de teatro checa de 1920 con el título Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) de Karel Čapek. «Roboti» deriva de «robota», que significa trabajo forzado o trabajo pesado. En la obra, los robots son en realidad entidades sin alma creadas mediante bioingeniería, con carne y hueso como los humanos. Al final, se rebelan y aniquilan a toda la raza humana.

Ejemplos de agentes de IA para marketing

Ahora, veamos algunos ejemplos para entender cómo te facilitan la vida:

1. Agente de gestión del correo electrónico

El agente de gestión de correo electrónico de ClickUp se encarga del caos de una bandeja de entrada desbordada clasificando y redirigiendo los mensajes automáticamente.

Algunas funciones clave de este agente de IA:

Clasificación y priorización de la bandeja de entrada: Clasifica automáticamente los correos electrónicos por nivel de prioridad en función del remitente, las señales de urgencia y las palabras clave.

Respuestas basadas en el contexto: Redacta respuestas utilizando el contexto del hilo de correo electrónico, las tareas relacionadas o cualquier información de tu entorno de trabajo de ClickUp

Enrutamiento automático: asigna los correos electrónicos que requieren una acción al miembro adecuado del equipo, incluyendo el historial completo del hilo y los rótulos de prioridad

2. Gestor de participación en la comunidad

El Community Engagement Manager de ClickUp lleva la monitorización de la marca un paso más allá: realiza el seguimiento de las conversaciones y responde automáticamente para ayudar a establecer relaciones.

Algunas funciones clave de este agente de IA:

Monitorización de conversaciones: realiza el seguimiento de los debates, comentarios y opiniones en las plataformas de la comunidad

Categorización de comentarios: Agrupa los mensajes en temas como inquietudes, preguntas, solicitudes o elogios

Aportaciones centradas en el valor: elabora respuestas con información y datos específicos, en lugar de respuestas genéricas

⭐ Extra: Consigue tu asistente personal con los Superagentes de ClickUp. El agente gestiona recordatorios, correos electrónicos, reuniones y tareas, para que puedas centrarte en lo que más importa.

Errores comunes al crear agentes de IA para marketing

Crear tu primer agente de IA resulta emocionante, pero estos escollos hacen tropezar a la mayoría de los equipos. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Error común Cómo evitarlo Definir metas vagas para los agentes de IA, como «Mejorar mis campañas» Crea un perfil de usuario, realiza una lista de las responsabilidades principales y establece objetivos medibles (por ejemplo, «Publicar una entrada de blog a la semana»). Introducir datos de mala calidad o integrar fuentes erróneas Solo tienes que conectar las fuentes que el agente necesita. Un agente de redacción publicitaria no necesita acceso a tu plataforma de correo electrónico. Redacción de indicaciones complejas En lugar de incluir todos los detalles en una sola instrucción larga, divide la indicación en secciones claras, como resumen, objetivos, instrucciones, formato de salida y restricciones. Si el flujo de trabajo en sí es complejo, divídelo entre varios agentes. Saltarse las pruebas adecuadas Prueba el agente en múltiples situaciones reales. Prueba diferentes entradas, casos extremos y variaciones en las solicitudes para ver cómo se comporta el agente. Involucra a los miembros del equipo para detectar problemas de usabilidad. Eliminar la supervisión humana de las acciones de alto riesgo Incluye puntos de control de revisión humana para las tareas delicadas. Deja que el agente analice los datos, pero reserva la aprobación final a un miembro del equipo.

Limitaciones de los agentes de IA para marketing

Aunque los agentes de IA para marketing pueden automatizar fácilmente tareas complejas, tienen algunas limitaciones:

Sesgo en los datos de entrenamiento: los agentes de IA aprenden a partir de datos históricos, que pueden contener sesgos. Esto puede dar lugar, de forma involuntaria, a una segmentación de la audiencia sesgada o a suposiciones erróneas en los mensajes.

El problema de la «caja negra»: Puede resultar difícil comprender exactamente cómo algunos sistemas de IA llegan a recomendaciones o resultados específicos

Problemas de privacidad de los datos: Los agentes dependen de grandes volúmenes de datos de clientes. Sin controles de acceso estrictos, las organizaciones corren el riesgo de exponer información confidencial o de infringir las políticas de gobernanza de datos

Puede parecer algo técnico, pero crear agentes de IA no requiere una titulación en ingeniería. Unas cuantas herramientas sin código, una plataforma de IA sólida y una interfaz fácil de usar es todo lo que necesitas para terminar el trabajo.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain es el asistente de IA nativo de ClickUp. Ayuda a los profesionales del marketing a planificar, implementar y gestionar agentes de IA sin necesidad de conocimientos técnicos. Más allá de los agentes, potencia todo tu entorno de trabajo con funciones que simplifican incluso las configuraciones de agentes más complicadas.

Veamos cómo:

Conciencia del contexto + memoria

Obtén respuestas rápidas y en tiempo real a tus consultas relacionadas con el entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain

ClickUp Brain está profundamente integrado en tu entorno de trabajo, lo que significa que entiende automáticamente tus tareas, comentarios, documentos, flujos de trabajo y proyectos sin necesidad de copiar y pegar manualmente el contexto.

Como se actualiza en tiempo real, tus agentes siempre trabajan con la información más reciente. Cuando cambian las prioridades de la campaña o llegan nuevos clientes potenciales, Brain se mantiene al día, sin necesidad de volver a informarle. Esto garantiza que el rendimiento de cada agente se base en los datos más recientes.

Agentes de IA y automatizaciones

Genera ideas sobre agentes, flujos de trabajo e instrucciones con ClickUp Brain

Mientras que los agentes agilizan el trabajo de marketing, los agentes de IA de ClickUp agilizan, ante todo, la forma de crearlos:

Agentes de IA de Autopilot: Crea Crea agentes de Autopilot personalizados para automatizar acciones en una única ubicación (como una lista, carpeta o espacio en ClickUp). Solo tienes que configurar sus desencadenantes y acciones para empezar. Son ideales para automatizar tareas comunes como la optimización de campañas de correo electrónico, la generación de clientes potenciales, la puntuación de clientes potenciales, la búsqueda de influencers, etc. (siempre que todo tu contexto se encuentre en una única ubicación).

Superagentes de IA: Crea exactamente lo que necesitas utilizando instrucciones en lenguaje natural. Haz una lluvia de ideas sobre las capacidades del agente, crea perfiles de usuario y genera estructuras de indicaciones simplemente chateando con el generador de agentes en lenguaje natural.

Compra por agente : Incluye mantenimiento continuo, soporte prioritario para una resolución más rápida y créditos ilimitados. : Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería. Agentes certificados : Los agentes certificados de ClickUp son creados, sometidos a rigurosas pruebas y mantenidos para ti por expertos en ClickUp AI. Puedes elegirlos a través de cualquiera de estos paquetes:: Incluye mantenimiento continuo, soporte prioritario para una resolución más rápida y créditos ilimitados. ClickUp Accelerator Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería.

Se compra por agente : Esto incluye mantenimiento continuo, soporte prioritario para una resolución más rápida y créditos ilimitados.

ClickUp Accelerator : Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería. Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería.

Se compra por agente : Esto incluye mantenimiento continuo, soporte prioritario para una resolución más rápida y créditos ilimitados.

ClickUp Accelerator : Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería. Puedes adquirir un paquete de Superagentes diseñados y creados por nuestros expertos. Por ejemplo, un paquete de Superagentes de gestión de proyectos o de producto e ingeniería.

En ese sentido, aquí tienes los Superagentes de ClickUp para marketing que puedes empezar a usar directamente 👇

El agente certificado de ClickUp obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 en una comparativa directa de planes de proyectos listos para su ejecución. El competidor más cercano alcanzó los 61 puntos, mientras que la mayoría de los demás se quedaron estancados entre los 40 y los 50.

Para tareas sencillas y rutinarias que no requieren un agente de IA completo, utiliza las automatizaciones de ClickUp. Estas siguen un marco de «desencadenante-condición-acción». Por ejemplo: «Cuando una tarea lleve dos días de retraso y la prioridad sea Alta, reasignala al responsable y etiquétalo».

Establece reglas que sean desencadenantes de acciones automáticamente cada vez que el trabajo avance utilizando las automatizaciones de ClickUp

📚 Más información: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

2. n8n

vía n8n

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto basada en nodos que te permite crear agentes de IA de marketing complejos, ideal para expertos técnicos o en automatización de flujos de trabajo. Puedes realizar conexiones con más de 500 integraciones, planificar una arquitectura multiagente para flujos de trabajo complejos y crear flujos de trabajo con gran flexibilidad.

Para crear un agente de IA en n8n, primero debes crear un nodo que guíe el comportamiento de tu agente. A continuación, añade LMM y el nodo de memoria que prefieras, intégralo con tu pila tecnológica e implementa el agente tras realizar pruebas exhaustivas.

3. Zapier

a través de Zapier

Zapier es otra popular plataforma de agentes de IA que permite delegar tareas a asistentes inteligentes sin necesidad de programar en profundidad. Solo tienes que describir las tareas específicas que quieres que realice el agente, conectarlo a tu nube de datos y a otras herramientas relevantes, y ya estará listo para su implementación.

Con Zapier, puedes integrar tus agentes con más de 8000 aplicaciones nativas e incluso poner en marcha el proceso utilizando una plantilla de agente IA preconfigurada para realizar la automatización rápida de los flujos de trabajo existentes.

📚 Más información: Las mejores herramientas de agentes IA

Crea agentes de IA avanzados para marketing con ClickUp

No importa lo sólida o única que sea tu estrategia de marketing. Si tus flujos de trabajo son desorganizados, repetitivos y requieren mucho trabajo, tus esfuerzos de marketing no llevarán a ninguna parte.

Con ClickUp, puedes crear y ampliar tus primeros agentes de IA para marketing sin tocar una sola línea de código.

Mientras Brain se encarga de las tareas técnicas más complejas, el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp reúne tus tareas, conocimientos y conversaciones en un solo lugar para que tus agentes puedan trabajar al máximo rendimiento.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los agentes de IA se encargan de los flujos de trabajo repetitivos del marketing, incluyendo el análisis de campañas, la preparación de contenidos, la elaboración de informes, la calificación de clientes potenciales y el seguimiento de la interacción con los clientes. La automatización de las tareas operativas y el análisis de datos permite a los profesionales del marketing centrarse más en la estrategia, la creatividad y la toma de decisiones.

La mejor plataforma para crear agentes de marketing depende del nivel de complejidad del agente y de los conocimientos técnicos necesarios. Si quieres hacerlo sin código, ClickUp y Zapier ofrecen sólidas funciones de PLN para diseñar agentes mediante instrucciones en lenguaje natural. Para los profesionales del marketing con conocimientos técnicos, n8n es una herramienta estupenda.

Lo que necesitas principalmente son habilidades de diseño de flujos de trabajo, conocimientos sobre los procesos de marketing y la capacidad de redactar indicaciones claras. Aunque tener conocimientos de programación es una ventaja, no es necesario en plataformas sin código como ClickUp.

La IA puede automatizar tareas operativas de marketing, como el análisis, la elaboración de informes y la redacción de contenidos, pero no puede sustituir a los profesionales del marketing. La planificación estratégica, el posicionamiento de marca, la dirección creativa y el conocimiento del cliente siguen requiriendo el criterio y la experiencia humanos.

Conectar agentes de IA externos es muy fácil en ClickUp. Ve a la barra lateral del Centro de aplicaciones y haz clic en Agentes. Elige la opción de agente de IA externo. Tendrás que buscar un agente específico (como Cursor o Codegen), hacer clic en Conectar y seguir los pasos de configuración de ese proveedor, que a menudo incluyen claves de API o acceso a cuentas externas. Una vez conectado, el agente se puede activar desde tareas, menciones o automatizaciones. La configuración es sencilla, pero puede requerir algunos ajustes dependiendo de la herramienta.

Empieza por correlacionar tus flujos de trabajo actuales para identificar los cuellos de botella. Define metas claras y cuantificables para tus agentes, redacta indicaciones estructuradas y supervisa siempre el rendimiento para realizar los ajustes necesarios.

La estrategia de marca, la comunicación de crisis y las interacciones delicadas con los clientes nunca deben automatizarse por completo. Estas áreas requieren matices humanos y una toma de decisiones que la IA no puede replicar de forma fiable.