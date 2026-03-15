Cómo realizar la promoción de un podcast y aumentar tu audiencia

Crear un podcast es solo una parte del rompecabezas. Hacer que llegue al público adecuado en el momento adecuado es igual de importante.

El 72 % de los creadores coinciden en que aumentar la audiencia y darse a conocer en la plataforma adecuada es uno de sus mayores retos, incluso más difícil que ponerse delante de una cámara y grabar un podcast de vídeo.

Lo que significa que la promoción de tu podcast no debería ser algo secundario. Deberías empezar a hacerlo desde el momento en que te encuentras en la fase de ideación.

En esta guía, te mostramos cómo promocionar tu podcast. Además, compartimos ejemplos de cómo lo hacen otros presentadores de podcasts para que te sirvan de inspiración.

Por qué es importante la promoción de los podcasts

En el momento de escribir este blog, había 4 641 388 podcasts indexados en todo el mundo. Eso supone una gran cantidad de contenido de audio entre el que pueden elegir casi 651,7 millones de oyentes de podcasts.

Elige cualquier tema y es probable que haya un podcast sobre él. Piensa en la física cuántica, la IA, las historias de fantasmas, las relaciones o algo tan extrañamente específico como el transporte marítimo en contenedores.

Si tienes algo valioso que compartir, hay una audiencia dispuesta a dedicar su tiempo a tu podcast.

He aquí por qué es importante la promoción de los podcasts:

Consigue el estado de experto: te posiciona como líder de opinión en tu nicho, lo que resulta especialmente beneficioso para podcasts de marca, educativos o específicos de un sector.

Genera confianza a gran escala: a diferencia del texto, un podcast transmite tu voz y tu personalidad, lo que facilita establecer conexiones más profundas y personales con tu audiencia

Aumenta la intención de compra: La intención de compra es, naturalmente, mayor cuando las recomendaciones de productos o servicios provienen de un presentador en quien su audiencia ya confía.

Llega a un público más amplio: Tu experiencia deja de estar limitada por los hábitos de lectura o la capacidad de atención; las personas que no leerían un artículo de 2000 palabras sí que escucharán un episodio de 45 minutos.

⭐ Extra: Si estás empezando un podcast por primera vez, aquí tienes las mejores herramientas de IA que te ayudarán a ponerte al día rápidamente.

👀 ¿Sabías que...? La palabra «podcast» es una combinación de «iPod» y «broadcast», acuñada originalmente para describir programas exclusivamente de audio distribuidos a través del iPod de Apple.

Cómo promocionar un podcast (paso a paso)

Independientemente del género, aquí tienes algunas estrategias de promoción de podcasts que te aportarán visibilidad y descargas.

Paso 1: Optimiza tu podcast para los motores de búsqueda

Hay muchas formas en las que los nuevos oyentes de podcasts pueden descubrirte.

Podría ser a través de tus redes sociales. O quizá un influencer te haga una mención en su boletín o en una publicación en redes sociales. O a través de directorios de podcasts, foros online o Google.

Cuando indexas tu podcast con las palabras clave adecuadas, esto indica a estas plataformas y algoritmos que tu programa debe aparecer cuando la gente busque temas relacionados con tus episodios.

Deberías optimizar lo siguiente como parte de tus esfuerzos de SEO para podcasts 👇

Título y descripción

El título, la descripción y los detalles de los episodios de tu podcast son lo primero que ven tanto los motores de búsqueda como los posibles oyentes. A continuación te explicamos cómo optimizarlos:

Título del podcast: Debe comunicar al instante de qué trata tu podcast. Si tu programa trata sobre cómo los barcos y la carga transforman el comercio mundial, un nombre como «Containers» transmite a los oyentes una idea inmediata del tema.

Descripción del podcast: Redacta un resumen descriptivo que se ajuste al límite de caracteres de tu plataforma, explicando de qué trata el programa y a quién va dirigido. Además, incorpora palabras clave relevantes de forma natural.

Título y descripción del episodio: El título y la descripción deben dejar claro desde el principio cuál es el mensaje principal del episodio. Además, si tu invitado tiene muchos seguidores, considera la posibilidad de añadir su nombre al título del episodio.

📌 Ejemplo: La descripción del podcast FP&A Today en YouTube incluye palabras clave relevantes. Para quienes tengan interés en obtener más información sobre la empresa que produce el podcast, también se incluye el enlace a Datarails, la empresa principal.

vía Datarails

📚 Más información: Guía para el uso de la IA en el marketing de contenidos

Sitio web de podcasts

A la hora de mejorar tu rendimiento general en SEO, contar con un sitio web específico ofrece una gran ventaja. Proporciona a los oyentes un lugar centralizado donde encontrar todos tus episodios, clasificados por tema, invitado o categoría. Al mismo tiempo, te permite controlar la imagen de marca y la experiencia de contenido.

Es cierto que crear y posicionar el sitio web lleva mucho tiempo, pero merece la pena el esfuerzo, ya que proporciona a los motores de búsqueda más contenido para incluir en el índice y más vías para que los oyentes descubran tu podcast.

Considera la posibilidad de añadir lo siguiente a la página web de tu podcast:

Entradas de blog: Reutiliza el contenido de los episodios en entradas de blog informativas para captar tráfico de búsqueda con palabras clave relevantes que tu público ya está buscando.

Reproductor de audio integrado: Permite a los visitantes escuchar los podcasts directamente en tu sitio web sin redirigirlos a una aplicación de terceros.

Páginas de episodios individuales: página dedicada a cada episodio del podcast con notas del programa, marcas de tiempo y puntos clave.

Funcionalidad de búsqueda: una barra de búsqueda que ayuda a los usuarios a encontrar temas o invitados específicos sin tener que desplazarse por todo el archivo

Información de contacto: Una forma para que los oyentes envíen comentarios, hagan preguntas y te sigan como seguidores en las redes sociales

Llamadas a la acción: Indicaciones claras para que los oyentes se suscriban, dejen una reseña o compren productos promocionales

Capítulos de podcast: Capítulos en los que se puede hacer clic y que funcionan como un índice, lo que permite a los oyentes echar un vistazo a los temas y saltar directamente a la sección que más les interesa.

Canal RSS: actualiza automáticamente los nuevos episodios en todas las aplicaciones y directorios de podcasts en los que aparezcas.

📌 Ejemplo: El boletín y el podcast de Lenny están dirigidos a creadores de productos y cuentan con más de 1 000 000 de suscriptores. El sitio web tiene varias secciones tanto para suscriptores gratis como de pago.

vía el boletín de Lenny

💡 Consejo profesional: Cuando prepares el guion de tu podcast, investiga e incluye palabras clave de forma natural a lo largo del texto. Google ahora puede identificar palabras clave verbalizadas mediante el índice, la transcripción y la búsqueda dentro del audio del podcast. Habla con suficiente claridad y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) de Google captará esas palabras clave, lo que aumentará tus posibilidades de posicionarte para ellas.

Transcripción del podcast y notas del programa

Transcribir tu podcast ofrece ciertas ventajas:

Haz que tu contenido de audio sea rastreable: Google podrá indexar tus episodios para palabras clave con objetivo, términos de búsqueda de cola larga y frases de conversación, lo que aumentará tu visibilidad orgánica.

Haz que tu contenido sea accesible para los oyentes con dificultades auditivas

Supera la barrera del idioma para los hablantes no nativos que tienen dificultades con los acentos o el habla rápida

Facilita considerablemente la preparación de las notas del programa, en las que se destacan los puntos clave, las marcas de tiempo, las biografías de los invitados y los enlaces a recursos o patrocinadores.

📌 Ejemplo: La plataforma de planificación empresarial Pigment tiene un podcast llamado Perspectives. Cada episodio tiene su propia página, donde puedes leer la transcripción, reorganizada como una entrada de blog.

vía Pigment

💡 Consejo profesional: Sube el audio de tu podcast como Clips de ClickUp (de hasta 20 minutos) y transcríbelos con precisión utilizando ClickUp Brain. Brain organiza la transcripción por hablante y estructura, lista para guardarse directamente en ClickUp Docs. También puedes utilizar Brain para resumir episodios y generar puntos clave para las notas de tu programa en el formato que desees. Resumir los podcasts de audio con ClickUp Brain

Paso 2: Reutiliza el contenido

Un podcast es una mina de oro de contenido que se puede reutilizar en diversos formatos y recursos.

Puedes utilizar cada una de ellas para llegar a tu público en diferentes fases de su consumo de contenido.

Aquí tienes un breve resumen de cómo puedes reutilizar tu podcast:

Reutiliza el podcast en ¿Qué es lo pendiente? Entrada de blog Desarrolla los puntos clave en un artículo extenso orientado a palabras clave que se puedan buscar Instagram Reels / Vídeos de LinkedIn / TikTok Un Clip o audiograma impactante de entre 60 y 90 segundos Publicación en LinkedIn Una idea o opinión clave del episodio reformulada para un público profesional Hilo X Desglosa el argumento principal del episodio en un hilo de varios tuits fácil de seguir Vídeo de YouTube Convertir el audio de un podcast a formato de vídeo Infografía o imagen Estadísticas, consejos o citas del episodio en forma de tarjetas con estilo infográfico

Para optimizar los flujos de trabajo de contenido, crea plantillas de redes sociales para tus formatos de reutilización más habituales.

Ten en cuenta las directrices específicas de cada plataforma, es decir, el formato, el límite de caracteres y la hora óptima de publicación, y documenta estas estrategias en un documento estructurado para garantizar la coherencia.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp para equipos de marketing ofrece a los podcasters y a sus equipos un lugar centralizado para planificar, gestionar, ejecutar y realizar el seguimiento de todos los aspectos de sus podcasts y flujos de trabajo de marketing a través de un entorno de trabajo convergente con IA. Centraliza tus esfuerzos de marketing de podcasts con el software de gestión de proyectos de marketing ClickUp Con ClickUp, los equipos pueden: Planifica campañas multicanal y calendarios de contenido sin tener que cambiar de herramienta

Vincula los documentos de estrategia de contenido , los resúmenes de episodios, los cronogramas de campaña y los análisis directamente a las tareas que los impulsan

Realiza un seguimiento del rendimiento de tu podcast y de los KPI de marketing con paneles visuales y tarjetas de IA

Genera ideas con tu equipo mediante pizarras visuales que conectan las ideas directamente con los proyectos y las tareas

Desarrolla y almacena el contenido de tu podcast, es decir, guiones, resúmenes, planes de episodios y contenido reutilizado, en ClickUp Docs, un documento estructurado y con capacidad de búsqueda.

Paso 3: Utiliza las redes sociales de forma eficaz

Es muy probable que muchos, si no la mayoría, de tus nuevos oyentes descubran tu contenido a través de medios digitales.

Aunque mucha gente descubre nuevos programas explorando los podcasts más populares en Spotify o Apple Podcasts, si acabas de empezar, esto no te resultará especialmente útil.

Las redes sociales se convierten en una potente estrategia de marketing para que te descubran los oyentes potenciales.

Además, puedes empezar de forma totalmente gratuita. El único coste inicial es tu tiempo, y la baja barrera de entrada significa que cualquiera puede crear publicaciones en redes sociales, iniciar conversaciones y construir su presencia en las distintas plataformas sociales.

Así pues, si tienes un podcast pequeño o en crecimiento, ¿qué formas hay de mejorar su visibilidad en los algoritmos de las redes sociales? 👇

Fragmentos del episodio

Elige un momento breve y impactante de tu episodio y utilízalo para despertar el interés de tu audiencia. Ese tipo de momentos de suspense que mantendrán a la audiencia intrigada y fascinada.

Sin embargo, asegúrate de que el fragmento tenga sentido por sí solo. No debe parecer un Clip aleatorio sacado de contexto.

Si tienes un podcast de vídeo, puedes reutilizar el Clip directamente en todas las plataformas. Como este Clip de vídeo publicado por The Mel Robbins Podcast en Instagram.

Para los podcasts que solo contienen audio, crea audiogramas. Combina una imagen estática o animada —normalmente la portada o una forma de onda— con el Clip de audio. Si aparece un invitado destacado, su foto también funciona bien. En cualquier caso, mantén la coherencia de la marca en todos los audiogramas que publiques para que los oyentes empiecen a reconocer tu programa a simple vista.

Un vistazo entre bastidores

El público está cansado de contenidos pulidos y sin vida. El público está cansado de contenidos pulidos y sin vida. Ofréceles algo más espontáneo, como pequeños fragmentos de tu día a día. Deja que conecten contigo a un nivel más humano.

Tu contenido «detrás de las cámaras» puede incluir:

Anuncio de un invitado famoso sorpresa

Detalles de la sesión de brainstorming para un próximo episodio

Presentación del equipo, pero divertida

Retos a los que te enfrentas detrás del micrófono

Echa un vistazo a este vídeo de This American Life. Es crudo y desenfrenado. Exactamente el tipo de contenido que mantiene a la audiencia enganchada y hace que vuelva.

Colaboraciones especiales

Despierta el interés de tu audiencia con una mezcla de vídeos, imágenes fijas y avances antes de que se publique un nuevo episodio con un invitado destacado. Comparte tomas falsas o momentos divertidos y auténticos que surjan de conversaciones distendidas. La expectación previa al lanzamiento del episodio debe ser tan intensa como el propio anuncio de su estreno.

Descubre cómo la cuenta de Instagram de Call Her Daddy da pistas sobre los próximos invitados antes de que se publiquen los episodios, generando expectación con días de antelación.

🔔 Recordatorio: Cuando estés empezando, elige 1 o 2 canales donde se encuentre tu público. Porque lo que funciona para otro podcaster puede que no te funcione tan bien a ti. Tu elección también dependerá de tu nicho.

Por ejemplo, Nat Schooler, presentador del podcast AI Career Success, realiza una intensa campaña de marketing en LinkedIn, donde los profesionales buscan activamente orientación profesional e información sobre el sector.

Por otro lado, Karen Kilgariff y Georgia Hardstark, de My Favorite Murder, se han ganado un gran número de seguidores en Instagram, donde su mezcla de humor negro y relatos personales ha calado hondo entre su comunidad de fans, muy activa.

💡 Consejo profesional: Crea un Linktree que reúna todos tus enlaces importantes en un solo lugar: enlaces a episodios, perfiles en redes sociales y plataformas de escucha. De esta forma, a tu audiencia le resultará más fácil encontrar tu contenido e interactuar con él en las distintas plataformas de redes sociales.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain te da acceso a los mejores modelos de IA directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp. Dependiendo de la tarea y el resultado que necesites, puedes alternar entre Claude, ChatGPT o Gemini para reutilizar el contenido de tu podcast (sin tener que pagar por varias suscripciones). Cambia entre los mejores modelos de IA para tus tareas de análisis con ClickUp Brain Por ejemplo: Utiliza el tono preciso y profesional de Claude para redactar comunicados de prensa y publicaciones en LinkedIn a partir de las transcripciones de tus episodios.

Usa ChatGPT para explorar enfoques creativos a la hora de convertir un episodio de podcast en una entrada de blog

Crea infografías y recursos visuales utilizando la función de generación de imágenes de ClickUp Brain (con tecnología de DALL-E) para tu contenido de Instagram y Pinterest

Utiliza el modo de investigación avanzada para descubrir nuevas ideas para episodios, carencias de la competencia o temas de actualidad en tu nicho

👀 ¿Sabías que...? Call Her Daddy —el segundo podcast más importante de Spotify en 2023— fue contratado por SiriusXM por 125 millones de dólares, más del doble del acuerdo anterior de Alex Cooper con Spotify. Esto demuestra lo que un podcast bien promocionado y desarrollado estratégicamente puede llegar a valer.

Paso 4: Aprovecha el marketing por correo electrónico

Los boletines informativos ofrecen una base sólida para crear una comunidad centrada en el valor en torno a tu programa. Además, no es ningún secreto que el correo electrónico ofrece el mayor retorno de la inversión de todos los canales de marketing (entre 10 y 50 dólares por cada dólar gastado), con tasas de apertura que oscilan entre el 20 % y el 30 %.

Para crear tu lista de correo electrónico, añade un enlace de registro o una página de destino específica en tu sitio web. Una vez que un lector se suscriba, puedes empezar a compartir:

Selección de lecturas o recursos (plantillas, listas de control o herramientas) relevantes para el tema de tu podcast

Enlaces a los episodios en los que has participado como invitado en otros podcasts

Noticias del sector o opiniones de actualidad que resultarán útiles a tu audiencia

Encuestas exclusivas en las que se pregunta a los suscriptores qué temas les gustaría que se trataran próximamente

Tu meta final es crear una base de lectores fieles que vean tu boletín como un recurso de referencia para formarse.

📌 Ejemplo: Al suscribirte a The Rundown AI —uno de los principales podcasts y boletines informativos sobre noticias de IA—, recibes un correo electrónico de bienvenida en tres pasos, que es conciso, interactivo y permite a los nuevos lectores ponerse al día al instante.

vía The Rundown IA

🚀 Ventaja de ClickUp: Utiliza ClickUp para crear una secuencia de correos electrónicos automatizada que dé la bienvenida a los nuevos suscriptores de la forma adecuada. Día 0 → Envía un correo electrónico de bienvenida con una nota personalizada sobre lo que pueden esperar Día 2 → Usa compartido tus mejores episodios de podcast junto con una pregunta interactiva para fomentar la participación Día 6 → Envía tu primer boletín semanal con valor seleccionado Día 8 → Pídeles que dejen una reseña si les ha gustado el programa Puedes configurar automatizaciones de ClickUp basadas en reglas que se desencadenen cuando alguien se suscriba a tu boletín informativo o responda a un correo electrónico. Utiliza una de las más de 100 automatizaciones predefinidas de ClickUp o deja que ClickUp Brain cree la secuencia por ti en función de tu flujo de trabajo. Desencadena las acciones adecuadas de forma automática y gestiona tus operaciones sin problemas con las automatizaciones de ClickUp

📚 Más información: Podcasts sobre IA para aprender más sobre la inteligencia artificial

Paso 5: Colabora con invitados

Aprovecha la audiencia de otros podcasters para promocionar tu podcast. Puedes invitarlos a tu programa o aparecer como invitado en el suyo. Sé selectivo a la hora de elegir con quién colaboras.

Quieres colaborar con podcasters que:

Dirígete a un público objetivo similar, pero no trates exactamente el mismo contenido

Aporta una perspectiva o unos conocimientos que tus oyentes consideren realmente valiosos

Son promotores activos de su propio contenido en las redes sociales

Recuerda que la promoción del podcast con invitados es tan importante como la conversación en sí (o incluso más).

Sin embargo, en lugar de limitarte a pedir a los invitados que compartan el episodio, prepara un kit promocional para invitados. Facilítales la tarea de usar el contenido del podcast ofreciéndoles:

Texto ya redactado para redes sociales que pueden publicar tal cual o modificar

Recursos gráficos adaptados al tamaño de Instagram, LinkedIn y Twitter/X

Un breve fragmento de audio o un vídeo con el mejor momento del episodio

El enlace al episodio y la fecha de publicación para que puedan programar sus publicaciones con antelación

Una breve frase que pueden añadir a su propio boletín o biografía

Aquí tienes una plantilla que puedes utilizar para avisar a tus invitados cuando el episodio se publique:

¡Hola, [Nombre]! Tu episodio ya está disponible 🎉 Hemos recopilado algunos Clips, textos para redes sociales e imágenes, así que el uso compartido te llevará menos de un minuto. Nos encantaría que tu audiencia lo escuchara.

🚀 Ventaja de ClickUp: Introduce en ClickUp Brain las transcripciones de tus invitados, sus biografías, los temas de episodios anteriores, los datos demográficos de la audiencia y cualquier otro detalle relevante. Pídele que genere preguntas de entrevista personalizadas que vayan más allá de lo superficial y aporten verdadera profundidad a la conversación. Discute con él, perfecciona las preguntas y guarda la lista final en ClickUp Docs para que tu equipo la revise antes de la grabación. Utiliza ClickUp Brain como tu compañero de brainstorming para podcasts

Paso 6: Envía tu podcast a los directorios de podcasts

La gente descubre los podcasts a través de todo tipo de plataformas. Conseguir que tu programa aparezca en las listas de los principales directorios de podcasts significa tener más visibilidad para que los nuevos oyentes te encuentren. Y aparecer en ellas es bastante sencillo. La mayoría de los directorios te permiten enviar tu feed RSS, que sincroniza automáticamente los episodios cada vez que publicas uno.

Algunas de las aplicaciones y directorios de podcasts más destacados en los que puedes estar presente: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn e iHeartRadio.

a través de Spotify

¿Todavía estás dudando entre audio o vídeo, o tratando de decidir qué plataforma priorizar? Aquí tienes algunos datos sobre plataformas de podcast que vale la pena conocer, según un informe de Cumulus Media y Signal Hill:

El 45 % de los consumidores semanales de podcasts que han escuchado un podcast nuevo en los últimos seis meses lo hicieron por primera vez en YouTube, lo que la convierte en la plataforma de descubrimiento más importante en este momento.

A pesar de ello, el 92 % de los consumidores de podcasts sigue prefiriendo escuchar en lugar de ver. Solo el 8 % afirma que ve exclusivamente podcasts. No pospongas la publicación de contenido nuevo porque aún no dispongas de los medios para iniciar un podcast de vídeo.

El 12 % de los consumidores semanales de podcasts los escuchan a través de la televisión inteligente, un segmento pequeño pero en crecimiento que vale la pena tener en cuenta para la distribución futura.

Spotify, Apple Podcasts y YouTube suman el 64 % de las plataformas más utilizadas por los oyentes de podcasts semanales en EE. UU. Sin embargo, estas aplicaciones de podcasts se dirigen a públicos muy diferentes. Spotify atrae a un público más joven, Apple se inclina hacia los oyentes de podcasts experimentados y YouTube atrae a los recién llegados.

Paso 7: Participa en comunidades y foros

Aprovecha Reddit, los servidores de Discord y los grupos de Facebook, donde la gente ya está buscando activamente información y soluciones.

Sea cual sea la comunidad o el foro que elijas, asegúrate de:

Responde a las consultas de los usuarios con sinceridad, y solo menciona tu podcast si aborda directamente lo que están preguntando.

Publica una opinión o una pregunta sobre un episodio reciente y deja que la comunidad dé su opinión

Haz una mención a la comunidad si sus debates han inspirado tu episodio

Incorpora estas estrategias de promoción de podcasts de forma gradual, teniendo en cuenta tu capacidad y tus recursos. Ve incorporando las que requieren más tiempo a medida que tu programa gane popularidad.

📌 Ejemplo: Kowabana (un podcast dedicado a historias de terror japonesas) cuenta con una comunidad en Discord de más de 1500 miembros que debaten activamente sobre las tramas de los episodios, leyendas urbanas, videojuegos japoneses y folclore cultural. Cuando hayas creado una comunidad fiel, tu podcast se difundirá rápidamente entre personas con intereses similares.

🚀 Ventaja de ClickUp: Crea tareas de ClickUp con campos personalizados para realizar el seguimiento de tu participación en diferentes comunidades: en qué foros estás activo, con qué frecuencia publicas y qué es lo que genera tráfico hacia tu programa. Esto hace que tus esfuerzos en la comunidad sean intencionados y medibles, en lugar de esporádicos. Realiza el seguimiento de tus esfuerzos para crear una comunidad con las tareas de ClickUp

👀 ¿Sabías que...? El primer podcast de la historia fue creado por Dave Winer y Adam Curry entre los años 2000 y 2004. En aquella época, los podcasts se conocían como «audioblogging». Entre 2000 y 2001, Winer creó las etiquetas RSS enclosure, lo que permitió la distribución de archivos de audio a través de fuentes RSS por primera vez.

Estrategias de crecimiento a largo plazo para podcasts

Una cosa es empezar un podcast. El siguiente paso es convertirlo en un canal al que la gente vuelva.

Estrategia ¿Qué es lo pendiente? Publica con regularidad Mantén una periodicidad semanal o quincenal. Las pausas de varios meses hacen que tu audiencia se vaya. Antes de realizar la promoción de tu primer episodio de podcast en cualquier sitio, ten al menos tres episodios publicados listos. Fomenta el boca a boca Anima a los oyentes a dejar valoraciones y reseñas. Un simple «si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda resultar útil» al final tiene más impacto que la mayoría de las tácticas de promoción. Crea una marca personal El 84 % de los oyentes de podcasts afirma que un podcaster les ha hecho cambiar de opinión sobre algo en lo que antes creían. Ese tipo de influencia no proviene de un logotipo, sino de un presentador en el que la gente confía. Los podcasts más importantes se basan en la marca personal de su presentador. Productos relacionados con el podcast El merchandising no es solo una herramienta de monetización. Cuando los posavasos con tu logotipo, las camisetas o las pegatinas se asocian a algo que ya le encanta a tu público, se crea un recuerdo duradero y se fomenta la fidelidad. Reutiliza episodios antiguos Vuelve a publicar periódicamente tus mejores episodios antiguos. Los nuevos oyentes aún no los han escuchado, y esto alarga la vida útil de tu mejor contenido sin necesidad de grabar nada nuevo. Haz promoción cruzada con otros podcasts Intercambia menciones en los avances o apariciones como invitado con podcasts de nichos afines. Es gratuito, dirigido a un público específico y llega a personas que ya tienen el hábito de escuchar Marketing de influencers Colabora con influencers cuya audiencia se parezca a la tuya Contenido temático de temporada Vincula los episodios a momentos de tendencia, días festivos o eventos culturales relevantes para tu nicho

⭐ Consejo extra: Invierte en anuncios de pago para que tu programa llegue a oyentes específicos que ya están preparados para tu contenido: Utiliza Google Ads para captar a los oyentes que buscan activamente palabras clave relacionadas con tu tema

Publica anuncios de audio en Spotify: spots de 30 segundos en posiciones pre-roll, mid-roll o post-roll para llegar incluso a los usuarios premium con una llamada a la acción ($$$cta) en la que se puede hacer clic.

Aprovecha la enorme audiencia de YouTube con anuncios de vídeo o audio en YouTube

Amazon Ads ofrece un acceso exclusivo a los oyentes, especialmente a aquellos a los que es difícil llegar a través de los canales digitales tradicionales

Podbean ofrece opciones de autoservicio y asequibles, adecuadas para alcanzar objetivos con públicos de nichos específicos.

👀 ¿Sabías que...? «The Joe Rogan Experience» es el podcast con más suscriptores y más escuchado en las principales plataformas, como Spotify, YouTube y Apple, a finales de 2025. Otros programas destacados con gran número de suscriptores son «Crime Junkie», «The Daily», «Call Her Daddy» y «The Mel Robbins Podcast».

📚 Leer más: Los mejores podcasts de escritura para fomentar la creatividad

Aquí tienes algunos programas de podcasting que te ayudarán a planificar, grabar, editar, realizar la distribución o monetizar tu podcast.

ClickUp: para la planificación y el análisis de contenidos

La producción de un podcast implica más elementos de los que la mayoría de la gente cree. Investigación, redacción del guion, grabación, edición, coordinación de invitados, promoción, seguimiento del rendimiento... y eso es solo un episodio. Cuando tienes que hacer eso una y otra vez, necesitas un sistema que se pueda repetir.

Te presentamos: ClickUp.

En este entorno de trabajo convergente basado en IA, puedes generar ideas, crear contenido, colaborar con tu equipo, realizar el seguimiento de las tareas y realizar la automatización de los flujos de trabajo de podcasting. Así es como se hace 👇

Ideación y planificación de contenidos

ClickUp Pizarras ofrece a tu equipo un lienzo visual para convertir ideas de podcast en bruto en proyectos pulidos. Puedes fijar referencias, añadir notas, etiquetar a miembros del equipo y convertir ideas en documentos estructurados con un solo clic.

Convierte tus ideas en acciones coordinadas con las pizarras de ClickUp

Documentación y creación de contenido

ClickUp Docs te permite crear y almacenar todos los recursos de contenido relacionados con tu podcast: guiones, notas del programa, resúmenes de invitados y plantillas reutilizables. Añade tablas, wikis, páginas anidadas y archivos multimedia incrustados para mantener tu contenido estructurado y accesible.

Crea una biblioteca de documentos, tu única fuente de información fiable para tu estrategia de podcast

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain directamente en Docs para generar el primer borrador. Los equipos pueden colaborar en tiempo real y dejar comentarios sobre secciones o líneas específicas sin salir del documento. Una vez finalizado, asigna tareas de revisión directamente desde el documento, incluyendo plazos y todos los detalles necesarios.

Planifica y gestiona el contenido de tu podcast

Consigue una plantilla gratuita Gestiona las ideas de tus episodios de podcast, la difusión, la programación y los invitados con la plantilla de calendario de podcasts de ClickUp

La plantilla de calendario de podcasts de ClickUp te ofrece una vista consolidada de los próximos episodios, las apariciones de invitados, los temas y los plazos en un solo lugar. Úsala para:

Realiza un seguimiento de cada episodio en todas las fases, como la concepción, la promoción, la programación, la grabación y la transcripción, con etiquetas codificadas por colores.

Guarda información importante sobre un episodio de podcast en más de 18 campos personalizados

Visualiza el flujo de trabajo de tu podcast en 7 vistas diferentes de ClickUp, incluyendo Episodios, Patrocinadores del podcast, Notas del programa y Fases del podcast

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con Super Agents

Programar publicaciones, coordinarse con los invitados, actualizar los calendarios de contenido y hacer un seguimiento de las reseñas: la promoción de un podcast implica muchos elementos en movimiento y aún más tareas manuales.

Los Superagentes de ClickUp crean un sistema repetible que elimina las idas y venidas, reduce las interrupciones entre tareas y mantiene todo el flujo de trabajo en marcha.

Estos agentes funcionan de forma autónoma, respondiendo a los cambios en tu entorno de trabajo sin esperar a que les des indicaciones.

Configura flujos de trabajo basados en IA para tareas repetitivas de podcast con ClickUp Super Agents

Algunas formas en las que Super Agents puede ayudarte con tu podcast:

Supervisa tu carpeta de episodios y genera automáticamente notas del programa y pies de foto para redes sociales cuando se suba una nueva transcripción

Recopila cada semana las novedades de los comentarios de las tareas, los documentos de los episodios y el rendimiento de las campañas, y publica un resumen consolidado en el canal de tu equipo.

Detecta cuándo se marca como completada una tarea de confirmación de invitados y activa automáticamente el flujo de trabajo del kit promocional, que incluye la creación de recursos, el borrador del correo electrónico y las tareas de programación.

Para verlo en acción, mira este vídeo sobre cómo ClickUp utiliza Super Agents👇

Funciones principales de ClickUp

ClickUp Brain agiliza la producción generando esquemas de episodios, guiones, preguntas para entrevistas, pies de foto para redes sociales y notas del programa, sin salir de tu entorno de trabajo

Las tarjetas de IA de tu panel muestran resúmenes en tiempo real de las tareas, el progreso de las campañas y las actualizaciones del equipo, lo que te ayuda a interpretar los datos

Realiza búsquedas en Docs, Chats y las aplicaciones conectadas a ClickUp en lenguaje natural utilizando ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendario te ofrece una vista organizada de tu podcast con episodios, temporadas y campañas de promoción, para que siempre tengas una panorámica del proceso.

Un CRM de marketing integrado para centralizar todos los esfuerzos de promoción: contacto con invitados, conversaciones con patrocinadores y seguimiento de campañas, todo en un solo lugar

Se conecta a tu correo electrónico para que las secuencias de automatización se desencadenen directamente desde tu entorno de trabajo, sin necesidad de cambiar de herramienta

Plantillas de podcast listas para usar con las que crear tu calendario de contenido, planificar tareas y realizar el seguimiento del cronograma de tu proyecto desde el primer día

Añade widgets para actualizar flujos de trabajo, cambiar el estado de los proyectos, asignar tareas y mucho más, todo ello desde el editor de documentos.

Limitaciones de ClickUp

No todas las funciones disponibles en la aplicación web están disponibles en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Me encanta que haya una integración nativa con Google y QBO. Las automatizaciones reducen muchas tareas manuales, y estoy deseando crear un agente de IA para automatizar aún más. Tuvimos una llamada con Simon para repasar nuestra configuración y las funciones disponibles, y fue de gran ayuda. Aunque fue una llamada breve, aprendí mucho y estoy deseando volver a tener una reunión con él. Una vez que ClickUp esté totalmente implementado, creo que reducirá sustancialmente nuestra carga de trabajo y mejorará la comunicación entre el equipo de gestión de proyectos y el de finanzas y facturación. Sin duda, será una herramienta que utilizaremos a diario. Hasta ahora, nos hemos lanzado de lleno y ha sido bastante fácil empezar. Con el tiempo, estoy seguro de que seguiremos perfeccionando nuestro flujo de trabajo.

Me encanta que haya una integración nativa con Google y QBO. Las automatizaciones reducen muchas tareas manuales, y estoy deseando crear un agente de IA para automatizar aún más. Tuvimos una llamada con Simon para repasar nuestra configuración y las funciones disponibles, y fue de gran ayuda. Aunque fue una llamada breve, aprendí mucho y estoy deseando volver a tener una reunión con él. Una vez que ClickUp esté totalmente implementado, creo que reducirá sustancialmente nuestra carga de trabajo y mejorará la comunicación entre el equipo de gestión de proyectos y el de finanzas y facturación. Sin duda, será una herramienta que utilizaremos a diario. Hasta ahora, nos hemos lanzado de lleno y ha sido bastante fácil empezar. Con el tiempo, estoy seguro de que seguiremos perfeccionando nuestro flujo de trabajo.

Gestionar la promoción de tu podcast en múltiples plataformas puede volverse complicado rápidamente. Estas herramientas de programación te ayudan a planificar, poner en cola y publicar contenido en los canales de redes sociales sin el esfuerzo manual diario.

Buffer

vía Buffer

Buffer es una sencilla herramienta de programación de redes sociales diseñada para creadores y equipos pequeños que desean mantener una presencia constante en todas las plataformas sin complicarse demasiado. Te permite programar publicaciones en Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X y otras plataformas desde un único panel. Su interfaz intuitiva y sus sólidas funciones de análisis la convierten en una opción fiable para los podcasters que gestionan su propia promoción.

Funciones principales de Buffer

Programa y pon en cola publicaciones en varias cuentas de redes sociales desde un solo lugar

Herramientas de análisis integradas para realizar el seguimiento del rendimiento de las publicaciones y la interacción de la audiencia

La integración con Canva te permite diseñar y programar elementos visuales sin salir del flujo de trabajo

Asistente de IA para ayudarte a redactar subtítulos y reutilizar contenido en diferentes plataformas

Límites de Buffer

No hay etiquetas ni rótulos para las publicaciones, lo que dificulta la organización de grandes volúmenes de contenido

Las funciones de colaboración son limitadas, lo que no es lo ideal si trabajas con un equipo externo o una agencia

Precios de Buffer

Plan Free

Lo esencial: 6 $ por canal al mes

Equipo: 12 $ por canal al mes

Agencia: 120 $ por 10 canales al mes

Valoraciones y reseñas de Buffer

G2: 4,3/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buffer?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Buffer es útil para plataformas menos utilizadas, como Blusky. Puedo usarlo fácilmente para Instagram y Facebook. Me gusta poder guardar borradores ilimitados hasta que pueda programarlos. El soporte al cliente siempre ha sido de gran ayuda cuando surgen fallos, aunque a veces, con las actualizaciones, se producen más problemas de lo que me gustaría. Es fácil de integrar con las aplicaciones sociales más populares y con otras más nuevas como Blusky.

Buffer es útil para plataformas menos utilizadas, como Blusky. Puedo usarlo fácilmente para Instagram y Facebook. Me gusta poder guardar borradores ilimitados hasta que pueda programarlos. El soporte al cliente siempre ha sido de gran ayuda cuando surgen fallos, aunque a veces, con las actualizaciones, se producen más problemas de lo que me gustaría. Es fácil de integrar con las aplicaciones sociales más populares y con otras más nuevas como Blusky.

Más tarde

vía Later

Later comenzó como una herramienta de programación de Instagram y, desde entonces, se ha convertido en un completo planificador de redes sociales con un marcado enfoque visual. Resulta especialmente útil para los podcasters que invierten mucho en contenido visual —audiogramas, tarjetas con citas y gráficos de episodios— y quieren ver exactamente cómo quedará su feed antes de que se publique nada.

Funciones principales de Later

Calendario de contenido visual con programación mediante arrastrar y soltar y vista previa del feed, junto con plantillas de calendario de contenido

Herramienta «Link in bio» que convierte tu perfil de Instagram en una página de destino en la que se puede hacer clic para acceder a los enlaces de los episodios

Sugerencias sobre el mejor momento para publicar basadas en los datos específicos de tu audiencia

Compatibilidad con Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X y Facebook

Limitaciones posteriores

Los análisis y la elaboración de informes son menos detallados en comparación con Buffer o Hootsuite

Algunas funciones clave, como las herramientas de colaboración y los análisis avanzados, solo están disponibles en los planes de precios más caros.

Precios de Later

Starter: 18 $ al mes

Growth: 40 $ al mes

Avanzado: 80 $ al mes

Valoraciones y reseñas posteriores

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Later?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Yo uso Later Social para publicar y la función de programación me resulta muy útil, ya que me permite planear las publicaciones sin tener que preocuparme por el día en que se publican. Me da la libertad de irme de vacaciones sin preocuparme por las redes sociales. Una función destacada es la posibilidad de programar publicaciones en diferentes plataformas, así que si preparo una publicación para Instagram, puedo reprogramarla rápidamente para que se publique en Facebook, TikTok o LinkedIn. Sin duda, es la mejor herramienta que he utilizado para publicar, en comparación con otras como Buffer, que no me funcionaron tan bien. Later Social tiene una mejor galería, mejores opciones de programación y la función «mejor momento para publicar», que me ayuda a saber cuándo mis seguidores están más activos.

Yo uso Later Social para publicar y la función de programación me resulta muy útil, ya que me permite planear las publicaciones sin tener que preocuparme por el día en que se publican. Me da la libertad de irme de vacaciones sin preocuparme por las redes sociales. Una función destacada es la posibilidad de programar publicaciones en diferentes plataformas, así que si preparo una publicación para Instagram, puedo reprogramarla rápidamente para que se publique en Facebook, TikTok o LinkedIn. Sin duda, es la mejor herramienta que he utilizado para publicar, en comparación con otras como Buffer, que no me funcionaron tan bien. Later Social tiene una mejor galería, mejores opciones de programación y la función «mejor momento para publicar», que me ayuda a saber cuándo están más activos mis seguidores.

Hootsuite

vía Hootsuite

Hootsuite es una de las plataformas más consolidadas en la gestión de redes sociales, diseñada para equipos que necesitan gestionar grandes volúmenes de contenido en múltiples cuentas. Para los podcasters que trabajan con un equipo de marketing o una agencia, ofrece un flujo de trabajo más estructurado con aprobaciones, seguimiento de campañas y análisis más detallados que la mayoría de las herramientas de su categoría.

Funciones principales de Hootsuite

La programación masiva te permite subir y poner en cola cientos de publicaciones a la vez

Los flujos de trabajo de seguimiento y aprobación de campañas mantienen a los equipos coordinados antes de que nada se publique.

Análisis detallados con comparativas con la competencia y elaboración de informes personalizados

Compatibilidad con un amplio intervalo de plataformas, como YouTube, Pinterest y TikTok

Limitaciones de Hootsuite

Los flujos de trabajo de aprobación tienen un límite en cuanto a la estructura: 1 a 1; no hay aprobaciones por niveles ni en varios pasos

El precio es considerablemente más elevado en comparación con otras alternativas, lo que hace más difícil de justificar para los podcasters independientes

Precios de Hootsuite

Profesional: 99 $ al mes

Equipo: 249 $ al mes

Empresa: 739 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2 : 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3700 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Me gusta la comodidad de gestionar todas mis cuentas de redes sociales en un solo lugar con Hootsuite. La herramienta de programación es intuitiva, lo que facilita la gestión de publicaciones en múltiples plataformas. Las analíticas integradas son estupendas porque permiten ver fácilmente qué funciona sin tener que revisar cada plataforma por separado. Todo esto me ayuda a mantener la coherencia, ahorrar tiempo y realizar un seguimiento eficaz del rendimiento.

Me gusta la comodidad de gestionar todas mis cuentas de redes sociales en un solo lugar con Hootsuite. La herramienta de programación es intuitiva, lo que facilita la gestión de publicaciones en múltiples plataformas. Las analíticas integradas son fantásticas porque permiten ver fácilmente qué funciona sin tener que revisar cada plataforma por separado. Todo esto me ayuda a mantener la coherencia, ahorrar tiempo y realizar un seguimiento eficaz del rendimiento.

Creadores de Audiogram

Estas herramientas te ayudan a convertir clips de audio en contenido de vídeo que se puede compartir sin necesidad de un diseñador o un editor de vídeo.

Headliner

vía Headliner

Headliner está diseñado específicamente para podcasters que desean crear audiogramas y vídeos sin necesidad de tener experiencia en diseño. Transcribe automáticamente tu audio, anima las formas de onda y te permite añadir subtítulos, todo ello con unos pocos clics. Para los podcasters que necesitan generar contenido para redes sociales de forma constante sin dedicar horas a la producción, es una de las herramientas más prácticas de esta lista.

Funciones principales de Headliner

Transcripción automática que genera subtítulos animados sincronizados con tu audio

Animaciones de formas de onda y plantillas personalizables con tamaños adaptados a cada red social

Importación directa del feed RSS del podcast para que puedas descargar episodios sin necesidad de subirlos manualmente

Las opciones de fondo de vídeo incluyen material de archivo, imágenes o colores lisos

Limitaciones de Headliner

El plan Free añade una marca de agua de Headliner a los vídeos exportados

Las opciones de personalización son relativamente limitadas en comparación con herramientas más orientadas al diseño

Precios de Headliner

Gratis para siempre

Básico: 9,99 $ al mes

Pro: 25,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Headliner

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Headliner?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Me encanta poder crear un bonito «audiograma» a partir de mis archivos MP3. También me encanta poder obtener rápidamente palabras clave para mi contenido y mis páginas web con el fin de mejorar el posicionamiento. Headliner también me ofrece citas destacadas que considera atractivas, lo que me facilita la creación de contenido para las redes sociales. Es increíble que también pueda publicar directamente en YouTube. ¡Es extremadamente fácil de usar y gratuito!

Me encanta poder crear un bonito «audiograma» a partir de mis archivos MP3. También me encanta poder obtener rápidamente palabras clave para mi contenido y mis páginas web con el fin de mejorar el posicionamiento. Headliner también me ofrece citas destacadas que considera atractivas, lo que me facilita la creación de contenido para las redes sociales. Es increíble que también pueda publicar directamente en YouTube. ¡Es muy fácil de usar y gratuito!

Descript

vía Descript

Descript es más que un creador de audiogramas: es una plataforma completa de edición de audio y vídeo que te permite editar grabaciones mediante la edición de texto. Para los podcasters que graban episodios en vídeo, se encarga de todo, desde la grabación en bruto hasta los clips pulidos listos para las redes sociales. La curva de aprendizaje es más pronunciada que la de Headliner, pero la calidad del resultado es significativamente superior.

Funciones clave de Descript

Edición de audio y vídeo basada en texto: elimina palabras de la transcripción y el Clip se edita solo

La función de sobregrabación te permite corregir errores de audio escribiendo el texto de sustitución con tu propia voz clonada

La grabación de pantalla, la grabación remota y la exportación de Clips están integradas en una sola plataforma

Eliminación automática de palabras de relleno y reducción del ruido de fondo

Limitaciones de Descript

Puede resultar abrumador para los usuarios que solo necesitan la creación de audiogramas básicos

Las funciones de IA, como Overdub, están restringidas a los planes de precios más caros

Precios de Descript

Aficionado: 24 $ por persona al mes

Creador : 35 $ por persona al mes

Empresas: 65 $ por persona al mes

Cliente de Enterprise

Valoraciones y reseñas de Descript

G2 : 4,6/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 170 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que dice un crítico de G2:

Me gusta lo fácil que es añadir un vídeo y un audio en Descript. Acelera el proceso y ofrece un excelente punto de partida para una publicación o los detalles, sobre los que luego puedo ampliar con mis propios conocimientos. Es muy útil para crear transcripciones y publicaciones en LinkedIn, y también lo uso para generar fragmentos destacados de los podcasts. La configuración inicial fue sencilla, lo que hizo que toda la experiencia fuera fluida.

Me gusta lo fácil que es añadir un vídeo y un audio en Descript. Acelera el proceso y ofrece un excelente punto de partida para una publicación o los detalles, sobre los que luego puedo ampliar con mis propios conocimientos. Es muy útil para crear transcripciones y publicaciones en LinkedIn, y también lo uso para generar fragmentos destacados de los podcasts. La configuración inicial fue sencilla, lo que hizo que toda la experiencia fuera fluida.

Wavve

vía Wavve

Wavve es una herramienta de audiogramas sencilla y sin florituras, diseñada específicamente para podcasters y creadores de radio. No pretende hacer todo, sino que se centra en crear clips de audio compartibles que queden bien en las redes sociales, y rápido. Si tu meta principal es crear audiogramas de marca a gran escala sin una curva de aprendizaje pronunciada, Wavve te ayuda a conseguirlo de forma fiable.

Funciones principales de Wavve

Diseños personalizables de formas de onda animadas con compatibilidad con los colores y el logotipo de tu marca

Generación automática de subtítulos sincronizada con tu clip de audio

Dimensiones predefinidas para redes sociales como Instagram, Twitter/X, Facebook y LinkedIn

Interfaz sencilla de arrastrar y soltar que no requiere experiencia en diseño

Limitaciones de Wavve

Funciones de edición avanzadas limitadas en comparación con Descript

No hay integración directa con fuentes RSS: tienes que subir los archivos de audio manualmente

Precios de Wavve

Wavve Starter : 9,99 $ al mes

Wavve Pro : 24,99 $ al mes

Agencia: 129,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wavve

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wavve?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Crea publicaciones increíbles con audio para las redes sociales. Su nuevo Wavvelink es una página de destino increíble para nuestro podcast que ayuda a los posibles suscriptores a conocer todo sobre nuestra marca y establecer rápidamente una conexión con nuestro podcast.

Crea publicaciones increíbles con audio para las redes sociales. Su nuevo Wavvelink es una página de destino increíble para nuestro podcast que ayuda a los posibles suscriptores a conocer todo sobre nuestra marca y establecer rápidamente una conexión con nuestro podcast.

📚 Más información: Las mejores herramientas de software de inbound marketing

Estas son las herramientas de análisis que te proporcionarán los datos necesarios para tomar decisiones de promoción más acertadas.

Backtracks

vía Backtracks

Backtracks es una plataforma de análisis de podcasts diseñada para creadores que desean datos más detallados sobre sus oyentes que los que proporcionan de forma nativa aplicaciones de podcasts como Spotify o Apple Podcasts. Va más allá del recuento de descargas para mostrarte quiénes son tus oyentes, desde dónde te escuchan y cómo encuentran tu programa, lo que facilita centrarte en lo que realmente impulsa el crecimiento.

Funciones principales de Backtracks

Datos demográficos detallados de los oyentes, incluyendo ubicación, dispositivo y app utilizada

Análisis por episodio que muestran los puntos de abandono y la duración media de escucha

Reproductor de podcasts incrustable con seguimiento integrado para tu sitio web

Tiene compatibilidad con métricas certificadas por la IAB para la elaboración de informes para anunciantes y patrocinadores

Limitaciones de Backtracks

La interfaz puede parecer técnica y menos intuitiva para los usuarios que no están familiarizados con los datos

Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de precios superiores.

Precios de Backtracks

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Backtracks

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Backtracks?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Con Backtracks puedes aumentar tu número de clientes y oyentes; es una forma estupenda de promocionar tu empresa.

Con Backtracks puedes aumentar tu número de clientes y oyentes; es una forma estupenda de promocionar tu empresa.

Chartable

vía Chartable

Chartable ayuda a los podcasters a realizar el seguimiento de dónde provienen sus oyentes, ya sea de una publicación en redes sociales, un boletín informativo, una promoción cruzada o un anuncio pagado. Sus funciones SmartLinks y SmartAds la convierten en una de las pocas herramientas que te permiten atribuir directamente el crecimiento de la audiencia a esfuerzos de marketing específicos.

Funciones principales de Chartable

SmartLinks realiza un seguimiento de los canales de promoción que realmente atraen a nuevos oyentes

SmartAds mide el impacto de las campañas publicitarias de podcasts en todas las plataformas

Seguimiento de la promoción cruzada para ver cómo funcionan las colaboraciones de invitados y los intercambios de podcasts

Se integra con Apple Podcasts, Spotify y la mayoría de las principales plataformas de alojamiento

Limitaciones de Chartable

Tras su adquisición por parte de Spotify en 2022, algunas funciones se han reducido o han dejado de estar disponibles desde entonces

El seguimiento de la atribución requiere que SmartLinks esté ajustado correctamente, lo que implica una configuración inicial

Precios de Chartable

Starter : Gratis, gratuito/a

Premium: 4,99 $ al mes

Pro: 9,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas que se pueden representar en gráficos

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chartable?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Lo fácil que es usar Chartable y las muchas opciones con las que puedo jugar para mejorar las estadísticas de mi podcast.

Lo fácil que es usar Chartable y las muchas opciones con las que puedo jugar para mejorar las estadísticas de mi podcast.

Podtrac

vía Podtrac

Podtrac es una de las plataformas de medición de podcasts más antiguas y reconocidas, especialmente entre editores y redes. Se utiliza habitualmente para verificar los números de descargas para anunciantes y acuerdos de patrocinio, lo que la convierte menos en una herramienta de crecimiento y más en una herramienta de credibilidad y monetización para programas que buscan atraer colaboraciones con marcas.

Funciones principales de Podtrac

Medición de descargas certificada por la IAB en la que confían los principales anunciantes y redes de podcasts

Clasificación del sector que muestra una lista pública de los mejores podcasts según el tamaño de su audiencia: útil para ganar visibilidad

Datos demográficos de la audiencia, incluyendo desglose por género, edad e ingresos

Funciona junto con tu plataforma de alojamiento actual sin necesidad de realizar una migración

Limitaciones de Podtrac

Información práctica limitada en comparación con Chartable o Backtracks: mejor para la elaboración de informes que para la optimización

La interfaz parece anticuada y menos intuitiva que las herramientas de análisis más recientes

Precios de Podtrac

Primeros pasos: Gratis, gratuito/a

Grow Your Show: 20 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Podtrac

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Errores comunes que debes evitar

Evita cometer alguno de estos errores al realizar la promoción de un podcast:

Error Solución Objetivo: dirigirse a todo el mundo Dirigirte a un público amplio hace que tu programa resulte menos atractivo para cualquier persona en concreto. Define el perfil de tu oyente (es decir, datos demográficos, intereses y comportamientos) y crea contenido que se dirija directamente a ellos. Esforzarse al máximo en todas las plataformas Céntrate en 2 o 3 plataformas principales en las que tu público realmente pase tiempo. Diseña tu contenido y tu estrategia de promoción en torno a ellas antes incluso de pensar en expandirte. No te sumerjas en el análisis de datos Utiliza las herramientas nativas de la plataforma o herramientas de análisis específicas para realizar el seguimiento de los puntos de abandono, los datos demográficos de los oyentes, las fuentes de tráfico, las valoraciones y las reseñas en cada plataforma. Publicaciones irregulares Mantén la misma fecha y hora cada semana o cada quince días. No dejes a tu audiencia en la incertidumbre: hazles saber exactamente cuándo se publicará el próximo episodio. Tratar todas las plataformas por igual Cada plataforma tiene su propio formato de contenido, sus propias reglas de SEO y el comportamiento propio de su audiencia. Optimiza tu contenido en consecuencia. No preparar a tus invitados Improvisar una entrevista hace que el episodio resulte apresurado y difícil de seguir. Investiga a tu invitado, planifica tus preguntas y comparte un resumen con él antes de grabar.

Centraliza la promoción de tu podcast con ClickUp

La parte de producción y grabación de un podcast ya es bastante exigente. Si realizas todo el trabajo manual sin automatización ni IA, te quedará poco tiempo para hacer crecer tu programa.

ClickUp reúne todo tu flujo de trabajo de promoción de podcasts en un solo lugar. Puedes planificar calendarios de episodios, gestionar el contacto con invitados, realizar el seguimiento de las tareas promocionales y coordinar campañas en redes sociales sin tener que cambiar de aplicación.

Con ClickUp Brain como tu asistente de IA contextual, puedes generar notas del programa, redactar textos de promoción, resumir episodios y reutilizar el contenido del podcast en blogs, boletines informativos y publicaciones en redes sociales en cuestión de minutos.

Las automatizaciones ayudan a asignar tareas como la creación de clips, la publicación y la promoción a los miembros adecuados del equipo, mientras que los paneles te ofrecen una vista clara del rendimiento de los episodios y del progreso de las campañas.

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