Limitaciones de Claude frente a limitaciones de ChatGPT: diferencias clave

Tanto Claude como ChatGPT son potentes asistentes de IA para el trabajo, pero no son iguales.

Claude, desarrollado por Anthropic, es un modelo de lenguaje grande (LLM) a menudo elogiado por sus respuestas matizadas y conscientes de la seguridad. ChatGPT, de OpenAI, es otro LLM conocido por su amplia funcionalidad y su extenso ecosistema de integraciones.

La forma más rápida de descubrir qué IA funcionará realmente para tu equipo: observa qué falla primero bajo la presión de una carga de trabajo real.

Esta guía le muestra las limitaciones específicas que dificultan el uso diario de Claude y ChatGPT: límites de contexto, límites de uso, diferencias de precisión y fricciones de integración, retos que ahora son más importantes que nunca.

¿Qué son Claude y ChatGPT?

Claude y ChatGPT parecen similares en su intención. Ambas herramientas de IA están diseñadas para ayudar a las personas a generar, analizar y trabajar con información utilizando lenguaje natural.

En lugar de navegar por menús o escribir código, interactúas con estas herramientas de IA generativa escribiendo indicaciones o preguntas, y la IA produce respuestas basadas en los patrones que ha aprendido durante el entrenamiento.

Aunque sus capacidades a menudo se solapan, las dos herramientas se desarrollaron con prioridades ligeramente diferentes.

Claude, creado por Anthropic, está diseñado para enfatizar el razonamiento cuidadoso y los resultados más seguros. A menudo se prefiere para tareas como el análisis de documentos, la redacción de textos largos y las explicaciones matizadas, en las que el tono y la claridad son importantes.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, se centra en una amplia funcionalidad y un ecosistema en rápida expansión. Más allá de la asistencia en la redacción y la codificación, ofrece integraciones, complementos y GPT personalizables que permiten a los equipos adaptar la herramienta para gestionar los flujos de trabajo.

Para muchos equipos, ambas herramientas pueden manejar tareas cotidianas similares, tales como:

Redacción y edición de contenido escrito

Resumir documentos largos

Lluvia de ideas

Escribir o revisar código

Responder a preguntas de investigación

Las diferencias reales suelen aparecer cuando se lleva estas herramientas más allá de simples indicaciones. Aspectos como el análisis de documentos largos, la iteración rápida, las integraciones en el flujo de trabajo y la fiabilidad bajo un uso intensivo revelan dónde funciona bien cada asistente de IA y dónde empiezan a aparecer los límites.

Comprender esas limitaciones prácticas es lo que ayuda a los equipos a decidir qué herramienta se adapta realmente a su flujo de trabajo.

📦 Dónde la IA comienza a ofrecer un valor real: ClickUp Super Agents ¿Cuándo resulta útil la IA? ¿De verdad? Solo cuando va más allá de generar respuestas y comienza a actuar en tu nombre. Esa es la idea detrás de Super Agents en ClickUp. En lugar de limitarse a ofrecer sugerencias, los superagentes pueden realizar acciones mesuradas y supervisadas dentro de tu entorno de trabajo. Operan dentro de tus proyectos, comprenden el contexto de tus tareas y documentos, y ayudan a avanzar en el trabajo de forma automática, manteniendo a los humanos al tanto de todo. Por ejemplo, un Super Agente puede: Convierte las notas de las reuniones en tareas y asigna los siguientes pasos.

Supervisa los proyectos y resume las actualizaciones del estado para las partes interesadas.

Identifica los obstáculos o el trabajo atrasado y comunícalos al equipo.

Mantén la documentación alineada a medida que evolucionan las tareas y las decisiones. Dado que estos agentes operan directamente dentro de ClickUp, sus acciones se basan en las mismas tareas, documentos y flujos de trabajo que tu equipo ya utiliza.

Limitaciones de Claude IA

La mayoría de las personas eligen Claude por su reputación de producir respuestas reflexivas y bien razonadas, con la esperanza de que mejore su trabajo. Pero pronto notan un patrón de interrupciones.

Un desarrollador está inmerso en una sesión de programación cuando se ve interrumpido por un límite de uso, o un gestor de proyectos que analiza un informe extenso descubre que la IA ha olvidado la primera mitad del documento.

Esta fricción convierte una herramienta de productividad prometedora en una fuente de frustración.

Ventana de contexto y límites de conversación

Una ventana de contexto es la cantidad de texto que un modelo de IA puede «recordar» en un momento dado, medida en tokens. Piensa en ello como la memoria a corto plazo de la IA. Aunque la ventana de contexto de Claude es grande, no es infinita.

Cuando realizas el trabajo en tareas complejas que requieren mucha información de fondo, esto se convierte en un verdadero problema.

Por ejemplo, si eres un gestor de productos y le proporcionas un documento largo sobre un plan de gestión de proyectos para que lo resuma, es posible que «olvide» requisitos críticos mencionados en las primeras páginas. Esto te obliga a dividir los documentos en varias partes o a volver a explicar constantemente los detalles, lo que ralentiza tu flujo de trabajo.

Límites de velocidad y límites de uso

Nada mata más rápido el flujo creativo que un inesperado mensaje de «has alcanzado tu límite». Claude impone límites de velocidad, que son restricciones en el número de mensajes que puedes enviar en un determinado periodo de tiempo, especialmente en sus niveles gratis y Pro.

Para los equipos que dependen de la iteración rápida, esto supone un gran obstáculo.

Imagina un equipo de diseño haciendo una lluvia de ideas para una campaña o un equipo de ingeniería utilizando Claude para depurar código en un sprint. Alcanzar un límite de uso les obliga a detenerse y esperar, lo que rompe su concentración y les hace perder un tiempo valioso.

vía Reddit

Brechas multimodales y de integración

El trabajo de tu equipo no se limita a una sola herramienta, pero Claude a menudo actúa como si así fuera.

Sus capacidades multimodales, como el procesamiento de imágenes, son más recientes y están menos desarrolladas que las de algunas alternativas. Y lo que es más importante, carece de un ecosistema profundo de integraciones nativas.

Esto crea frustrantes rutinas de copiar y pegar que rompen la colaboración entre departamentos. Un gestor de proyectos tiene que transferir manualmente un resumen de Claude a su plan de proyecto, o un diseñador no puede obtener comentarios sobre una maqueta sin una solución alternativa poco práctica.

Este cambio constante de contexto crea fricciones y provoca la pérdida de información entre herramientas, lo que resulta especialmente problemático cuando los trabajadores dedican el 60 % de su tiempo al correo electrónico, el chat y las reuniones, en lugar de a aplicaciones de creación. Este problema pone de manifiesto la ineficacia de cualquier IA independiente que no esté profundamente integrada en el lugar donde realmente se desarrolla el trabajo.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor de contexto y al interruptor de pestaña se acumulan con el tiempo. Sin embargo, esto no ocurre con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, puede comprender indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al interruptor de contexto y al interruptor de pestaña se acumulan con el tiempo. Sin embargo, esto no ocurre con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, puede comprender indicaciones de texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas.

Limitaciones de ChatGPT

Tu equipo adoptó ChatGPT por su velocidad y su enorme biblioteca de integraciones, con la expectativa de obtener un aumento instantáneo de la productividad.

En cambio, te encuentras dedicando más tiempo a gestionar la IA que a terminar tu trabajo. Los resultados son rápidos, pero a menudo requieren una edición y una verificación exhaustivas.

Esta falta de fiabilidad rompe la confianza y hace que tu equipo se pregunte si la herramienta ahorra tiempo o simplemente crea otro tipo de trabajo. Entremos en detalles.

Alucinaciones y problemas de precisión

Una alucinación de IA se produce cuando un modelo de IA genera información que parece plausible, pero que es incorrecta desde el punto de vista factual. ChatGPT es conocido por hacer esto, especialmente cuando se le preguntan temas especializados, eventos recientes o cualquier cosa que requiera datos específicos y verificables.

Esto crea problemas reales para los equipos profesionales.

Para equipos de producto: una IA podría inventar funciones para el producto de un competidor durante la investigación de mercado, lo que daría lugar a un análisis erróneo.

Para equipos de marketing: podría generar una entrada de blog con consejos obsoletos o detalles incorrectos sobre los productos, lo que dañaría la credibilidad.

Para equipos de ingeniería: puede sugerir un fragmento de código que utilice una biblioteca obsoleta, lo que generaría deuda técnica.

El resultado es que cada salida requiere una verificación manual. Esto añade trabajo y ralentiza el proceso que se intentaba acelerar.

vía Reddit

Retención del contexto en conversaciones largas

Has explicado cuidadosamente los antecedentes del proyecto y el Tono de voz que deseas a ChatGPT, pero tras unas cuantas indicaciones, parece que lo ha olvidado todo. Esta «desviación de las instrucciones» es una frustración habitual en la que el modelo pierde el hilo del contexto durante una conversación larga.

Este límite afecta directamente al trabajo iterativo.

Cuando refina un documento, desarrolla una función compleja o realiza el trabajo en un problema de varios pasos, tiene que repetir constantemente sus instrucciones iniciales. Esto convierte lo que debería ser un diálogo fluido en un intercambio entrecortado y repetitivo, lo que supone una pérdida de tiempo y esfuerzo.

Longitud de salida y restricciones de respuesta

¿Alguna vez le has pedido a ChatGPT que redacte una propuesta de proyecto detallada y se ha detenido abruptamente a mitad de la frase?

Esto ocurre porque los límites de longitud de salida de la herramienta impiden que genere una cantidad excesiva de texto en una sola respuesta.

Para obtener el documento completo, tienes que darle una indicación de que «continúe», a menudo varias veces. Este proceso entrecortado no solo interrumpe tu flujo de trabajo, sino que también puede dar lugar a un producto final inconexo, con cambios de tono y estilo entre las secciones. Convierte la sencilla tarea de generar un documento extenso en un trabajo de ensamblaje manual.

📖 Más información: Cómo utilizar ChatGPT para la creación de contenidos

🎥 Para comprender mejor estas herramientas antes de explorar sus límites, vea este vídeo explicativo sobre cómo funciona la tecnología subyacente de ChatGPT:

Claude vs. ChatGPT: limitaciones comparadas

Después de profundizar en los detalles, lo que quieres es una comparación clara y fácil de leer para tomar una decisión.

Aquí tienes una tabla de referencia rápida que te ayudará a ver las ventajas y desventajas de un vistazo. ✨

Área de limitaciones Claude ChatGPT Ventana de contexto Conocido por sus ventanas de contexto muy amplias y su gran capacidad para manejar documentos largos, aunque puede perder detalles anteriores en conversaciones largas. También ofrece compatibilidad con ventanas de contexto grandes, pero los chats más largos pueden experimentar desviaciones en las instrucciones u olvidos en el contexto. Límites de velocidad Los límites de mensajes pueden ser más notables en los niveles gratis y Pro, lo que interrumpe el uso intensivo. Por lo general, los planes Plus permiten un mayor rendimiento, aunque siguen aplicándose límites en función del modelo. Soporte multimodal Tiene compatibilidad con imágenes y archivos, pero el ecosistema multimodal aún se encuentra en desarrollo. Capacidades multimodales más maduras, incluyendo análisis de imágenes y herramientas de datos. Alucinaciones A menudo más cauteloso y más propenso a evitar respuestas inciertas. Puede generar respuestas que suenan convincentes, pero que requieren verificación. Longitud de salida Normalmente produce respuestas continuas más largas. Puede segmentar resultados más largos o requerir indicaciones de seguimiento. Integraciones Ecosistema de integración más pequeño Mayor ecosistema de complementos, API y GPT personalizados.

En última instancia, ninguna de las dos herramientas es universalmente superior. La elección correcta depende totalmente de cuál de estas limitaciones es determinante para los flujos de trabajo específicos de su equipo.

Cuándo son más importantes los límites de Claude y ChatGPT

Conocer los límites de un asistente de IA es útil. Comprender cuándo esos límites realmente interfieren en el trabajo es lo que determina si una herramienta ayuda a tu equipo o lo ralentiza.

La mayoría de las comparaciones de IA se centran en las capacidades: lo bien que un modelo escribe, resume o responde preguntas. Pero en los flujos de trabajo reales, los puntos de ruptura suelen ser operativos.

La pérdida de contexto, los límites de velocidad, las alucinaciones o las lagunas de integración rara vez aparecen en indicaciones sencillas, pero salen a la luz rápidamente cuando los equipos dependen de la IA repetidamente a lo largo del día.

Una limitación que en teoría parece menor puede convertirse en un serio obstáculo cuando afecta a un paso fundamental del proceso de tu equipo. Es posible que elijas una herramienta porque escribe excelentes resúmenes o genera ideas creativas, solo para descubrir que sus limitaciones dificultan su uso constante en el trabajo de producción.

Estas limitaciones se hacen más evidentes en algunos escenarios comunes.

Análisis de documentos largos

Las herramientas de IA se utilizan a menudo para revisar materiales extensos, como informes de investigación, contratos, especificaciones técnicas o documentos normativos. En estas situaciones, la retención del contexto se vuelve fundamental.

Por ejemplo, imagina un equipo jurídico o de cumplimiento normativo que revisa un contrato de 100 páginas. Podrían pedir a la IA que identifique los riesgos, resuma las cláusulas o compare secciones del documento. Si el modelo pierde el hilo de las secciones anteriores mientras procesa las posteriores, puede pasar por alto cláusulas clave introducidas anteriormente.

Incluso con ventanas de contexto grandes, los documentos largos o complejos pueden llevar a los modelos al límite de lo que pueden realizar de forma fiable en cuanto al seguimiento. Los equipos suelen acabar dividiendo los documentos en fragmentos más pequeños o repitiendo las instrucciones, lo que añade fricción a lo que debería ser un proceso de revisión optimizado.

Lluvia de ideas rápida o sprints de programación

La IA también es popular para trabajos rápidos e iterativos, como sesiones de brainstorming de marketing o bucles de depuración de ingeniería. En estas situaciones, la velocidad y la continuidad son más importantes que la calidad bruta del resultado.

Si la herramienta impone límites estrictos de mensajes o restricciones de frecuencia, ese flujo creativo puede detenerse inesperadamente.

En lugar de avanzar rápidamente con las ideas, los equipos pueden encontrarse esperando a que se restablezcan los límites de uso. La interrupción puede durar solo unos minutos, pero altera el ritmo del trabajo colaborativo.

💡Consejo profesional: durante los sprints de codificación rápida, simplemente puede etiquetar al agente Codegen en ClickUp y dejar que se encargue de la tarea. Puede generar código, solucionar problemas o sugerir mejoras directamente desde el contexto de su tarea o documento, lo que ayuda a los desarrolladores a mantener el impulso sin abandonar su flujo de trabajo.

Contenido y investigación orientados al cliente

La precisión cobra mucha más importancia cuando el contenido generado por IA se utiliza de manera compartida fuera de tu equipo. Aunque ambas herramientas pueden producir textos pulidos, también pueden generar afirmaciones que suenan creíbles pero que son incorrectas desde el punto de vista factual.

Si la IA inserta estadísticas incorrectas, datos obsoletos del sector o citas inventadas, alguien del equipo tendrá que realizar la verificación de cada afirmación antes de que se publique el informe. Ese paso de verificación puede llevar más tiempo que escribir el contenido desde cero.

Para los equipos que producen entregables para clientes, resúmenes de investigación o documentos estratégicos, esto significa que los resultados de la IA suelen convertirse en un primer borrador en lugar de un resultado final.

Flujos de trabajo entre herramientas

Otra limitación se hace evidente cuando las herramientas de IA se utilizan junto con el resto de su paquete de software. La mayoría de los equipos no trabajan dentro de una sola aplicación. A lo largo del día, pasan de herramientas de gestión de proyectos a sistemas de documentación, plataformas de mensajería y paneles de datos.

Cuando la IA funciona como un chatbot independiente, normalmente no está conectada a las herramientas en las que realmente se realiza el trabajo. Eso genera pasos adicionales.

Por ejemplo, un director de operaciones podría pedir a una herramienta de IA que resumiera la transcripción de una reunión. Para convertir ese resumen en acción, aún tendría que copiarlo manualmente en un gestor de tareas, actualizar el estado del proyecto y notificarlo al equipo por chat. Cada paso requiere cambiar de pestaña y mover la información manualmente.

Por separado, estos pasos parecen insignificantes. Sin embargo, con el tiempo, crean un flujo constante de cambios de contexto que ralentizan a los equipos y aumentan el riesgo de pérdida de información entre herramientas.

Tanto Claude como ChatGPT operan fuera de los sistemas donde realmente se lleva a cabo el trabajo. Esa separación es donde comienza la mayor parte de la fricción.

Los equipos generan resúmenes, borradores e ideas en un chatbot y, a continuación, transfieren manualmente los resultados a sus herramientas de gestión de proyectos, documentos y plataformas de comunicación. Con el tiempo, ese constante copiar, pegar y volver a explicar crea los mismos problemas de productividad que se suponía que la IA debía resolver.

ClickUp aborda la IA de forma diferente. En lugar de actuar como un asistente independiente, la IA está integrada directamente en su entorno de trabajo de IA convergente, donde ya se encuentran las tareas, los documentos y las conversaciones.

La meta no es solo obtener resultados más rápidos, sino reducir las diferencias entre pensar, documentar y ejecutar el trabajo.

Trabaja con la IA que mejor se adapta al contexto de tu proyecto.

Una de las mayores limitaciones de las herramientas de IA independientes es la falta de contexto. Cada indicación comienza desde cero, por lo que tienes que explicar el proyecto, resumir los antecedentes y reiterar la información relevante.

Con ClickUp Brain, la IA puede consultar la información que ya se encuentra en tu entorno de trabajo. Puede extraer contexto de tareas, documentos, comentarios y actividad del proyecto, lo que significa que puedes hacer preguntas como:

«Resumir las últimas actualizaciones de esta función».

«Convierte los temas tratados en esta reunión en elementos concretos».

«Redacta una actualización del proyecto basándote en estas tareas».

Dado que la IA está conectada a los datos de tu entorno de trabajo, las respuestas se basan en el trabajo que tu equipo está realizando realmente, en lugar de basarse únicamente en la indicación.

Pasa de la información a los elementos de acción más rápidamente.

Un flujo de trabajo habitual con herramientas de IA independientes es el siguiente: generar una respuesta, copiar el resultado, cambiar de aplicación, pegarlo en el gestor de tareas y, a continuación, convertirlo manualmente en pasos claros a seguir.

Dentro de ClickUp, esos pasos se pueden realizar en el mismo lugar.

Los equipos pueden utilizar la IA directamente en las tareas y en Docs para resumir conversaciones, tomar notas de reuniones, redactar borradores de documentación, generar subtareas o perfeccionar el contenido escrito. En lugar de producir texto que se almacena en una ventana de chat separada, los resultados de la IA se pueden incorporar directamente al proyecto.

Ese pequeño cambio elimina una cantidad sorprendente de fricciones de los flujos de trabajo cotidianos. Descubre cómo. 👇🏼

Encuentre respuestas en todo su entorno de trabajo.

Otro reto de las herramientas de IA externas es que no saben dónde se encuentra tu información. Los detalles del proyecto pueden estar dispersos entre tareas, documentación y hilos de discusión, lo que obliga a los equipos a buscar el contexto antes de formular la pregunta adecuada.

ClickUp Brain, con búsqueda empresarial basada en IA, permite a los equipos hacer preguntas sobre su entorno de trabajo y recuperar información relevante de tareas, documentos y comentarios. Por ejemplo:

«¿Qué decisiones se tomaron sobre el lanzamiento del tercer trimestre?».

«¿Qué tareas quedan pendientes para este sprint?».

«Resumir el documento de requisitos para esta función».

En lugar de buscar en múltiples herramientas, los equipos pueden recuperar y resumir la información directamente desde su entorno de trabajo.

Cada conversación, elemento de acción y tarea se puede buscar con la IA en ClickUp.

Captura ideas sobre la marcha con flujos de trabajo de voz.

A veces, el mayor obstáculo para documentar o actuar en el trabajo no es la falta de ideas. Es la fricción de navegar por las herramientas, buscar información y escribir todo manualmente.

ClickUp Brain MAX está diseñado para reducir esa fricción. Es una aplicación de escritorio independiente que reúne la interacción impulsada por IA con tu entorno de trabajo en una única interfaz. En lugar de abrir varias pestañas o buscar entre proyectos, puedes utilizar Brain MAX para buscar, capturar ideas y actuar rápidamente en todo tu entorno de trabajo.

Una de sus capacidades principales es Talk-to-Text. Puedes hablar con naturalidad y tus instrucciones se convertirán en texto y acciones dentro de ClickUp. Los equipos suelen utilizar esta función para:

Dicta notas de reuniones o ideas para sesiones de brainstorming.

Convierte tus pensamientos en tareas o actualizaciones de proyectos.

Redacta resúmenes, mensajes o documentación sin necesidad de usar las manos.

Más allá de la entrada de voz, Brain MAX también funciona como una interfaz de búsqueda y comando del entorno de trabajo. Puedes hacer preguntas sobre tus proyectos o recuperar información de tu entorno de trabajo sin tener que navegar manualmente por las tareas y los documentos.

Obtenga múltiples modelos de IA sin suscripciones adicionales.

Cuando los equipos adoptan la IA, rara vez se conforman con un solo asistente. Una herramienta puede ser mejor para escribir, otra para programar y otra para investigar. Con el tiempo, esa experimentación se convierte en una proliferación de IA: múltiples asistentes repartidos por diferentes aplicaciones, cada uno con una parte de tu flujo de trabajo.

En lugar de cambiar entre herramientas, ClickUp Brain ofrece a los equipos acceso a múltiples modelos de IA directamente desde el entorno de trabajo. Esto permite a los usuarios elegir el modelo que mejor se adapta a la tarea sin salir de su entorno de proyecto.

ClickUp Brain ofrece compatibilidad con múltiples modelos de IA dentro de tu entorno de trabajo.

Por ejemplo, un equipo puede utilizar un modelo para generar documentación estructurada, otro para analizar información y otro para ayudar a perfeccionar los mensajes. Dado que estos modelos están disponibles en ClickUp, los resultados permanecen enlazados a tus tareas, documentos y debates.

La ventaja práctica es sencilla: los equipos pueden experimentar con diferentes capacidades de IA sin introducir nuevas herramientas en la pila. El trabajo permanece en un solo lugar, el contexto se mantiene intacto y cambiar de modelo no requiere cambiar de plataforma.

¿Deberías elegir Claude o ChatGPT?

Has sopesado los pros y los contras, pero sigues sin decidirte.

¿Eliges Claude por sus matices y te arriesgas a sufrir interrupciones en el flujo de trabajo, o eliges ChatGPT por sus integraciones y dedicas tu tiempo a verificar los datos?

Aquí tienes una forma más sencilla de decidir:

Elige Claude si: Tu prioridad es la generación de textos reflexivos y matizados para tareas delicadas, y puedes realizar el trabajo dentro de sus límites de uso e integración.

Elige ChatGPT si: tu equipo necesita una amplia funcionalidad, un rico ecosistema de integraciones y una rápida iteración, y dispones de un proceso para verificar los resultados.

Por supuesto, la verdadera solución no consiste solo en elegir una herramienta independiente en lugar de otra. Se trata de ir más allá de la IA independiente por completo.

En lugar de añadir otra herramienta desconectada a tu pila, integra la IA directamente en el lugar donde ya se encuentra tu trabajo, con el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp.

¡Aquí es donde finalmente dejas de gestionar la IA y empiezas a cosechar los beneficios! Empieza hoy mismo gratis . ✅

Preguntas frecuentes sobre los límites de Claude y ChatGPT

Una ventana de contexto es la cantidad de información que una IA puede «recordar» a la vez. Una ventana más grande, como la de Claude, es mejor para analizar documentos largos, mientras que una más pequeña puede hacer que la IA olvide las partes anteriores de una conversación.

Sí, pero esto suele crear más problemas de los que resuelve. En lugar de hacer malabarismos con las herramientas, los equipos pueden utilizar agentes de IA autónomos para organizar el trabajo, pero esto puede provocar una proliferación de la IA si no se gestiona en una única plataforma.

Ninguna de las dos es definitivamente mejor, ya que depende de la tarea. El ecosistema de ChatGPT es ideal para la creación rápida de prototipos, mientras que la ventana de contexto más amplia de Claude es útil para revisar bases de código grandes y complejas.

No, sus límites de uso son diferentes. Claude Pro suele tener límites de mensajes más estrictos que pueden interrumpir el uso intensivo, mientras que ChatGPT Plus ofrece un acceso más generoso, aunque ninguno de los dos es realmente ilimitado.