Las 10 mejores alternativas a Mandolin IA para [año]

Mandolin AI es una plataforma de automatización sanitaria diseñada específicamente para proveedores de medicamentos especializados. Utiliza agentes de IA para gestionar el pesado trabajo administrativo que conlleva facilitar a los pacientes el acceso a estos medicamentos, como la admisión de derivaciones, la comprobación de las prestaciones del seguro, las autorizaciones previas y los flujos de trabajo de facturación.

En términos sencillos, actúa como un equipo administrativo digital, completando el papeleo y la coordinación necesarios antes de que un paciente pueda recibir tratamientos especializados.

Sin embargo, si busca agentes de IA que automaticen flujos de trabajo más allá de la atención sanitaria especializada, como operaciones entre departamentos, flujos de trabajo multi-LLM o automatización empresarial más amplia, es posible que le interese explorar las alternativas a Mandolin AI.

Veamos algunas de las mejores opciones.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Mandolin IA?

Mandolin se utiliza principalmente en centros de infusión, farmacias especializadas y sistemas de salud que gestionan terapias complejas y de alto coste, como productos biológicos, terapias génicas y tratamientos por infusión.

Estas organizaciones se enfrentan a semanas de papeleo manual, comprobaciones de seguros y flujos de trabajo de reembolso antes de que un paciente pueda comenzar el tratamiento.

Al evaluar las alternativas, la meta va más allá de la simple automatización y abarca la ejecución de agentes en toda la estructura de su empresa.

Esto es lo que debe buscar en las alternativas a Mandolin IA y en las plataformas modernas de coordinación de agentes:

Confirme que los agentes pueden ejecutar acciones reales en el sistema: elija una plataforma en la que los agentes puedan llamar a API, actualizar registros y actuar como desencadenantes de flujos de trabajo, en lugar de funcionar únicamente como capas de razonamiento.

Examine cómo se define y se aplica la lógica de ejecución: Asegúrese de que puede controlar la secuenciación de tareas, las ramificaciones condicionales y la coordinación de agentes para evitar resultados inconsistentes.

Compruebe cómo los agentes acceden a los sistemas y datos externos: seleccione una plataforma que se integre directamente con su pila operativa para permitir a los agentes operar con datos empresariales en tiempo real.

Revise cómo se aplican los permisos y las medidas de seguridad: asegúrese de que puede restringir el acceso de los agentes y evitar acciones no deseadas en sistemas sensibles.

Evalúa las capacidades de observabilidad y depuración: Asegúrate de que puedes inspeccionar las decisiones de los agentes, rastrear las rutas de ejecución y diagnosticar fallos cuando se interrumpen los flujos de trabajo.

Comprueba que la plataforma conserva el estado del flujo de trabajo: busca memoria persistente o seguimiento del estado para que los agentes puedan reanudar la ejecución sin reiniciar tareas ni perder el progreso.

👀 ¿Sabías que...? Según una encuesta de la Asociación Médica Americana, el 78 % de los médicos afirma que los retrasos en las autorizaciones previas llevan a los pacientes a abandonar el tratamiento por completo. Cuando las aprobaciones se prolongan durante semanas, muchos pacientes simplemente se rinden antes incluso de comenzar la terapia. Los proveedores de atención médica están recurriendo a agentes de IA y plataformas de automatización para acelerar este proceso. Herramientas como Mandolin se han diseñado para reducir las fricciones administrativas en los flujos de trabajo de admisión, verificación de seguros y reembolsos.

Las mejores alternativas a Mandolin IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Mandolin IA y lo que ofrece cada una de ellas.

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Agentes de IA integrados en tareas y flujos de trabajo, inteligencia contextual del entorno de trabajo, automatización de flujos de trabajo, integraciones entre herramientas operativas. Equipos de producto, ingeniería y operaciones que incorporan la IA en los flujos de trabajo de ejecución. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. CrewAI Orquestación de agentes basada en roles, uso compartido de la memoria de agentes, coordinación de flujos de trabajo, integraciones de herramientas, Python e interfaces visuales. Equipos de ingeniería y automatización que crean sistemas multiagente estructurados. Gratis; planes de pago desde 25 $ al mes. AutoGen Orquestación de agentes basada en código, marcos de comunicación de agentes, herramientas de observabilidad, coordinación multiagente. Equipos de ingeniería e investigación que desarrollan lógica de coordinación de agentes personalizada. Código abierto Agentes GPT-4o Agentes habilitados para herramientas, razonamiento multimodal, llamada de funciones, integración de SDK, compatibilidad con la automatización de flujos de trabajo. Equipos de producto, ingeniería y plataforma que implementan agentes de IA en aplicaciones. Precios personalizados Agentes Zapier Automatización de flujos de trabajo impulsada por IA, creación de agentes de lenguaje natural, más de 8000 integraciones, control de versiones de automatización. Equipos de operaciones comerciales, marketing y RevOps que automatizan flujos de trabajo entre aplicaciones. Gratis; planes de pago desde 50 $ al mes. Agentes n8n Constructor visual de flujos de trabajo, memoria de agentes, amplias extensiones, herramientas de depuración, compatibilidad con autoalojamiento. Equipos de operaciones técnicas y automatización que gestionan flujos de trabajo internos complejos. Planes de pago desde 28,40 $ al mes. Relevance IA Creación de agentes sin código, implementación de agentes en sistemas empresariales, seguimiento de metadatos, automatización de flujos de trabajo. Los equipos de GTM, equipo de ventas y operaciones implementan agentes autónomos sin necesidad de una ingeniería compleja. Gratis; planes de pago desde 29 $ al mes. LangGraph Orquestación de flujos de trabajo con estado, control de ejecución, memoria persistente, supervisión en tiempo real. Equipos de ingeniería que crean flujos de trabajo de agentes de larga duración y con estado. Gratis; planes de pago desde 39 $/usuario/mes. Agentes LlamaIndex Índice de datos, flujos de trabajo de agentes con recuperación aumentada, gestión de memoria y estado, SDK para desarrolladores. Equipos de ingeniería y datos que crean agentes que operan en grandes bases de conocimiento. Gratis; planes de pago desde 50 $ al mes. Vertex IA Agent Builder Infraestructura de agentes gestionada, acceso a modelos y coordinación, integraciones de corporación, herramientas de implementación. Equipos de ingeniería y plataformas de Enterprise que implementan agentes a escala de producción. Precios personalizados

Las mejores alternativas a Mandolin IA

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

A continuación, encontrará las mejores alternativas a Mandolin IA para diferentes casos de uso, flujos de trabajo y requisitos operativos:

1. ClickUp (la mejor opción para integrar agentes de IA en la ejecución de tareas y la coordinación de flujos de trabajo)

Pruebe ClickUp Super Agents de forma gratuita. Con ClickUp Super Agents, gestiona flujos de trabajo completos, no solo acciones individuales, para que tus proyectos sigan avanzando incluso cuando nadie los supervisa.

La mayoría de las alternativas a Mandolin se centran en crear o implementar agentes fuera del entorno de trabajo diario. Funcionan como capas de automatización independientes, marcos de desarrollo o herramientas de integración.

ClickUp, por otro lado, funciona como un entorno de trabajo de IA convergente. Incorpora la IA directamente en tus tareas, documentos, conversaciones, paneles y flujos de trabajo. En lugar de gestionar los agentes por separado de la ejecución, puedes implementarlos donde ya se encuentra el trabajo.

Estas son las funciones clave que lo convierten en una sólida alternativa a Mandolin IA:

🧠 ClickUp Brain: IA sensible al contexto que impulsa la ejecución real.

ClickUp Brain comprende y recuerda los datos del entorno de trabajo para ofrecerte información contextual.

La mayoría de los agentes de IA fracasan porque carecen de contexto operativo en tiempo real. Muchas plataformas de coordinación de agentes requieren que se introduzca manualmente la información en indicaciones, almacenes de memoria o bases de conocimiento externas antes de que los agentes puedan actuar de forma fiable.

ClickUp Brain integra la IA contextual directamente en su entorno de trabajo de ClickUp. Entiende cómo se conectan sus tareas, documentos y conversaciones de chat de ClickUp entre proyectos y equipos, lo que permite a los agentes acceder al contexto operativo en tiempo real.

Se trata de una IA que puede consultar automáticamente las últimas actualizaciones, los cambios de propiedad, las dependencias y la documentación.

También puede realizar consultas instantáneas en su entorno de trabajo. Haga preguntas como «¿Qué ha cambiado en el plan de lanzamiento del segundo trimestre esta semana?» o «Resumir todos los comentarios de incorporación del mes pasado», y Brain recuperará las respuestas de todo su entorno de trabajo real.

Obtenga respuestas rápidas y en tiempo real a consultas relacionadas con el entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain.

✏️ Nota: Gracias a la memoria nativa y la conciencia contextual integradas, no es necesario mantener sistemas de conocimiento separados ni estructurar manualmente el contexto para los agentes. La inteligencia ya existe dentro de los flujos de trabajo de ClickUp Brain IA, donde se toman las decisiones y se ejecutan las tareas.

🤖 Superagentes de IA de ClickUp AI: implemente agentes de IA de corporación dentro de flujos de trabajo reales.

Los Super Agents de ClickUp son asistentes de IA autónomos y ambientales que observan los cambios en sus entornos de trabajo y actúan en nombre de los usuarios basándose en reglas, patrones de datos y contexto.

Mientras que Brain destaca en responder preguntas y generar conocimientos, los Super Agentes toman medidas cuando se cumplen las condiciones.

Por ejemplo, un superagente puede:

Detecta tareas vencidas y reasigna o notifica a los propietarios de forma proactiva.

Supervise el progreso de los proyectos y genere informes de estado.

Activa tareas de seguimiento cuando las dependencias estén completadas.

Sintetice retrospectivas de sprints y obtenga información sobre los riesgos.

Activa los superagentes dentro de ClickUp para automatizar completamente las tareas y los flujos de trabajo.

Y lo que es más: los superagentes de IA funcionan con memoria infinita y contexto del entorno de trabajo. Utilizan la memoria reciente para lo que acaba de suceder, la memoria de trabajo para el contexto activo y la memoria a largo plazo para el recuerdo.

Además, gracias a la retención de datos cero, su información nunca permanece fuera de su entorno de trabajo seguro.

Vea este vídeo para obtener más información sobre ClickUp Super Agents 📹

⭐ Bonificación: ClickUp Brain MAX es el compañero de escritorio con tecnología de IA que lleva esta inteligencia contextual fuera del navegador y la integra en una aplicación dedicada. Con ella, podrás: Trabaja con varios modelos de IA en un solo lugar: cambia entre Brain y otros LLM como Clause, GPT, Gemini, etc., con un solo toque.

Busca rápidamente en archivos, tareas, documentos, etc.: utiliza utiliza Enterprise Search para encontrar archivos, tareas o documentos en todo tu entorno de trabajo digital. Por ejemplo, busca «el documento en el que discutimos el experimento de precios B» y Brain lo capturará inmediatamente.

Escribe 400 veces más rápido con la voz: dicta indicaciones, comandos de trabajo, comentarios o incluso respuestas rápidas al chatear con dicta indicaciones, comandos de trabajo, comentarios o incluso respuestas rápidas al chatear con Talk to Text de ClickUp

⚙️ ClickUp Automatizaciones: coordina a los agentes en toda tu pila de flujos de trabajo.

Una vez creados los agentes, ClickUp Automations le ayuda a implementarlos y coordinarlos en los flujos de trabajo. En lugar de funcionar como asistentes aislados, los agentes pueden desencadenarse dinámicamente en función de eventos operativos reales dentro de su entorno de trabajo.

Configura las automatizaciones de ClickUp para mantener tu flujo de trabajo sincronizado cada vez que lleguen nuevos datos.

Puede definir exactamente cuándo se ejecuta un agente, qué datos utiliza y qué acciones realiza. Por ejemplo:

Cuando una tarea pasa a Listo para control de calidad, un agente puede generar casos de prueba, asignar revisores y actualizar la documentación.

Cuando un acuerdo se estanca, un agente de ventas puede desencadenar seguimientos y notificar al equipo.

Cuando se registra un nuevo comentario, un agente puede resumir la información y actualizar las tareas del producto.

ClickUp combina la automatización basada en reglas con la coordinación impulsada por IA, para que puedas diseñar flujos de trabajo complejos de varios pasos sin necesidad de código. Mediante instrucciones sencillas y en lenguaje llano, puedes crear desencadenantes, condiciones y acciones personalizados que activan agentes en proyectos, equipos y herramientas.

⭐ Bonificación: Proporcione a sus agentes de IA acceso a datos en tiempo real de más de 1000 herramientas externas utilizando las integraciones nativas de ClickUp. Por ejemplo, un agente de ventas puede leer los clientes potenciales de HubSpot, comprobar el estado de GitHub PR o extraer la opinión de los clientes de los tickets de Zendesk, todo ello sin necesidad de exportar archivos CSV ni crear API personalizadas.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora con equipos y agentes de IA en tiempo real mediante un chat contextual que establece una conexión directa con tareas, documentos y flujos de trabajo mediante ClickUp Chat.

Con ClickUp Whiteboards , planifica flujos de trabajo, correlaciona la lógica de los agentes y habilita la lluvia de ideas en tiempo real con pizarras visuales que conectan las ideas directamente con las tareas y la ejecución.

Cree, almacene y gestione conocimientos con ClickUp Docs colaborativo, que los agentes pueden consultar para obtener contexto, actualizaciones y resúmenes automatizados.

Realice un seguimiento del rendimiento, supervise los flujos de trabajo y obtenga información sobre los proyectos con paneles en tiempo real alimentados con datos del entorno de trabajo en directo utilizando ClickUp Dashboards

Centralice la ejecución con tareas personalizables de ClickUp que permiten a los agentes y equipos asignar trabajo, actualizar estados, automatizar acciones y mantener los proyectos en marcha.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El AI Super Agent es potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente.

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El AI Super Agent es potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente.

Historia de un cliente: ClickUp X Bell Direct 😓 El problema: «El trabajo sobre el trabajo» estaba bloqueando la productividad real El equipo de operaciones de Bell Direct estaba desbordado. Cada día gestionaban más de 800 correos electrónicos de clientes, cada uno de los cuales requería una lectura manual, una clasificación, una categorización y un envío a la persona adecuada. La situación ejercía presión sobre la eficiencia, la visibilidad y la calidad del servicio del equipo, a pesar de que la empresa ofrecía buenos resultados a los clientes. ✅ La solución: un entorno de trabajo unificado + agentes de IA que funcionan como compañeros de equipo En lugar de añadir otra herramienta desconectada a la pila, Bell Direct eligió ClickUp como su centro de comandos central. Consolidaron todo, desde tareas y documentos hasta procesos y conocimientos, en un único entorno de trabajo en el que la IA tenía todo el contexto. En lugar de depender de bots o plantillas genéricas, implementaron un superagente al que llamaron «Delegator». Se trata de un compañero de equipo autónomo entrenado para clasificar el trabajo entrante: Lee todos los correos electrónicos que llegan a la bandeja de entrada compartida.

Clasifica la urgencia, el cliente y el tema utilizando campos personalizados con IA.

Prioriza y dirige cada tarea a la persona adecuada en tiempo real. Todo ello sin necesidad de intervención manual por parte de operadores humanos. 😄 El impacto: ganancias operativas cuantificables Aumento del 20 % en la eficiencia operativa, lo que significa que más trabajo está terminado más rápido con los mismos recursos.

Se ha liberado el equivalente a la capacidad de dos empleados a tiempo completo, que ahora están disponibles para tareas estratégicas de alto valor.

Más de 800 correos electrónicos diarios de clientes clasificados en tiempo real. El Super Agent ahora distribuye el trabajo como lo haría un humano, pero a la velocidad y escala de una máquina.

Si su equipo se enfrenta a un gran volumen de solicitudes, aprobaciones o coordinación entre equipos, Super Agents se puede configurar para gestionar esos flujos de trabajo de forma autónoma a gran escala. Para ver cómo los equipos están diseñando estos flujos de trabajo impulsados por IA en ClickUp, ponte en contacto con nuestro equipo para explorar cómo podría ser un superagente para tu empresa.

2. CrewAI (la mejor para coordinar agentes especializados con roles definidos y objetivos compartidos)

a través de CrewAI

CrewAI es una plataforma multiagente para crear, operar y mantener un equipo de agentes de IA.

Defina el rol, la meta, la memoria y los ajustes LLM de cada agente, y luego asigne tareas con descripciones claras y resultados esperados. Los agentes pueden compartir contexto y contribuir a tareas más amplias dentro de un equipo.

Utilice CrewAI Studio, el editor visual de arrastrar y soltar con un copiloto de IA integrado, o trabaje con API basadas en objetos y eventos para obtener un control más profundo sobre el comportamiento del flujo de trabajo, el orden de ejecución y la integración de sistemas.

La plataforma ofrece integraciones de agentes con herramientas como Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk y Asana. También puede aplicar controles de acceso para restringir las herramientas o fuentes de datos que puede utilizar cada agente.

Las mejores funciones de CrewAI

Aproveche un agente de planificación especializado para crear planes de tareas estructurados y realizar la distribución de responsabilidades entre varios agentes dentro de un equipo.

Combine un amplio intervalo de fuentes de conocimiento, incluyendo archivos, sitios web y bases de datos vectoriales, para optimizar la precisión en la recuperación de información.

Consulte los paneles de administración para supervisar la actividad de los agentes, los patrones de uso y el rendimiento en todas las implementaciones.

Limitaciones de CrewAI

La configuración de sistemas avanzados de agentes en CrewAI requiere estar familiarizado con Python, las integraciones de API y los patrones de coordinación de agentes.

Precios de CrewAI

Free Forever.

Profesional: 25 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Comentario de un usuario de G2:

Lo que más me gusta de crewAI es la rapidez con la que me ayuda a pasar de la idea a la ejecución. En el ámbito tecnológico, siempre hay mucho pendiente y poco tiempo, y CrewAI es como tener un compañero de equipo extra que siempre está disponible y no le importa hacer las tareas repetitivas o tediosas. Me gusta especialmente cómo puede coordinar tareas entre diferentes herramientas y flujos de trabajo... no es solo otro chatbot de IA, es más bien un socio operativo. La interfaz de usuario es sencilla y no se tarda una eternidad en averiguar cómo hacer las cosas.

Lo que más me gusta de crewAI es la rapidez con la que me ayuda a pasar de la idea a la ejecución. En el ámbito tecnológico, siempre hay mucho pendiente y poco tiempo, y CrewAI es como tener un compañero de equipo extra que siempre está disponible y no le importa hacer las tareas repetitivas o tediosas. Me gusta especialmente cómo puede coordinar tareas entre diferentes herramientas y flujos de trabajo... no es solo otro chatbot de IA, es más bien un socio operativo. La interfaz de usuario es sencilla y no se tarda una eternidad en averiguar cómo hacer las cosas.

3. AutoGen (ideal para crear flujos de trabajo multiagente personalizados con control total)

a través de AutoGen

AutoGen de Microsoft es uno de los marcos de agentes LLM de código abierto más flexibles para crear sistemas multiagente personalizados. Ofrece soporte en las diferentes fases del desarrollo de la coordinación de agentes.

Por ejemplo, puede describir cómo los agentes deben ser desencadenantes de acciones, intercambiar contexto y coordinar tareas entre secuencias de automatización o canales de investigación utilizando la capa central de AutoGen.

Si desea asignar roles a los agentes, realizar conexiones con modelos de lenguaje y estructurar conversaciones basadas en tareas directamente en Python, aplique el marco AgentChat.

Y si prefiere un entorno visual, AutoGen Studio ofrece una interfaz basada en navegador que le permite configurar agentes, supervisar sus interacciones y evaluar su comportamiento sin tener que escribir código de coordinación desde cero.

Las mejores funciones de AutoGen

Inspeccione las rutas de ejecución, supervise el comportamiento de coordinación y depure los flujos de trabajo a medida que evolucionan con herramientas integradas de seguimiento y observabilidad.

Habilite la interoperabilidad entre agentes desarrollados con diferentes lenguajes de programación, incluidos Python y .NET.

Utilice interfaces tipificadas para validar las interacciones de los agentes y detectar errores de integración durante el desarrollo.

Limitaciones de AutoGen

Ampliar los sistemas de agentes más allá de implementaciones pequeñas o experimentales exige experiencia en planificación arquitectónica y configuración de infraestructuras.

Precios de AutoGen

Código abierto

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 ClickUp Insight: El 40 % de los encuestados afirma sentir curiosidad, pero aún no está seguro de qué se considera un «agente». Esto demuestra lo rápido que se está extendiendo la idea de los agentes, pero también lo abstracta que sigue siendo esta categoría en la práctica. Muchas herramientas afirman ser agenticas en teoría, pero no pueden participar realmente en el trabajo diario. Los superagentes de ClickUp viven dentro del entorno de trabajo y pueden operar de forma autónoma dentro de las reglas y aprobaciones que usted defina. ¿Lo mejor? No parece tanto «IA» como un compañero de equipo virtual que mantiene el trabajo en marcha de forma silenciosa.

4. Agentes con tecnología GPT-4o (ideales para implementar agentes que combinan razonamiento, uso de herramientas y entrada multimodal)

a través de OpenAI Agent Builder

Los agentes creados con modelos OpenAI, como GPT-4o, combinan razonamiento, uso de herramientas y entradas multimodales para automatizar flujos de trabajo complejos.

Mediante las API de OpenAI y el SDK de agentes, los desarrolladores pueden crear agentes que ejecutan tareas de varios pasos siguiendo instrucciones, llamando a API externas y pasando datos estructurados, como parámetros JSON, entre pasos.

Estos agentes pueden recuperar información de archivos o bases de datos, interactuar con sistemas externos y actuar como desencadenantes para realizar cálculos, generar informes o analizar entradas visuales.

La plataforma también proporciona marcos y SDK que ayudan a los desarrolladores a integrar agentes en aplicaciones de IA, conectarlos con servicios de terceros e implementarlos en entornos de producción, en lugar de limitarlos a simples interfaces de chat.

Las mejores funciones de los agentes GPT-4o

Utilice agentes de ejemplo preconfigurados para comprender cómo se configuran las instrucciones, las herramientas y los resultados, y luego modifíquelos o cree nuevos agentes.

Procesa entradas visuales en directo desde pantallas con uso compartido o cámaras para analizar diagramas de flujo, diagramas y entornos operativos.

Desencadenantes de herramientas externas, API o funciones del sistema de forma dinámica en función del contexto de la conversación y los requisitos de la tarea.

Limitaciones de los agentes GPT-4o

Las respuestas de los agentes pueden presentar conclusiones plausibles pero incorrectas, lo que requiere la supervisión humana para verificar la precisión en flujos de trabajo críticos.

Precios de los agentes GPT-4o

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de los agentes GPT-4o

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenAI Agent Builder?

Un usuario de Capterra dice:

Mi experiencia general ha sido excelente. GPT-4 es ahora una herramienta esencial en mi flujo de trabajo de consultoría de TI. Confío en ella para obtener asesoramiento verificado y técnicamente sólido, respaldado por la documentación del proveedor. Ya sea escribiendo scripts Bash, preparando auditorías o creando estrategias de implementación para Kubernetes o middleware Oracle, GPT-4 acelera la entrega sin perder calidad. Se adapta a la complejidad de cada proyecto y ha mejorado la forma en que aporto valor a mis clientes.

Mi experiencia general ha sido excelente. GPT-4 es ahora una herramienta esencial en mi flujo de trabajo de consultoría de TI. Confío en ella para obtener asesoramiento verificado y técnicamente sólido, respaldado por la documentación del proveedor. Ya sea escribiendo scripts Bash, preparando auditorías o creando estrategias de implementación para Kubernetes o middleware Oracle, GPT-4 acelera la entrega sin perder calidad. Se adapta a la complejidad de cada proyecto y ha mejorado la forma en que aporto valor a mis clientes.

5. Zapier Agents (ideal para crear agentes de IA que realizan automatizaciones en miles de aplicaciones)

a través de Zapier

Zapier Agents te permite crear asistentes basados en IA que automatizan el trabajo real en tus aplicaciones conectadas. En lugar de crear flujos de trabajo rígidos del tipo «si esto, entonces aquello», puedes definir metas e instrucciones en lenguaje sencillo y dejar que el agente decida qué acciones llevar a cabo.

Estos agentes operan dentro del ecosistema de automatización de Zapier, lo que significa que pueden supervisar los desencadenantes, interpretar la información entrante y realizar tareas de varios pasos automáticamente. Por ejemplo, un agente podría analizar un nuevo correo electrónico de soporte, clasificar su urgencia, crear una tarea y notificarlo al equipo adecuado en Slack, todo ello sin intervención manual.

También puede proporcionar a los agentes contexto empresarial mediante conexiones de documentos, preguntas frecuentes o enlaces para que respondan con precisión y realicen tareas utilizando los mismos conocimientos en los que se basa su equipo.

Dado que Zapier tiene una conexión con más de 8000 aplicaciones, los agentes pueden coordinar acciones en herramientas como Salesforce, Slack, Hojas de cálculo de Google o Zendesk, lo que les permite automatizar flujos de trabajo que abarcan toda su pila tecnológica.

Las mejores funciones de Zapier Agents

Modifique los flujos de trabajo de IA, actualice las configuraciones y gestione el comportamiento de la automatización a través de la interfaz visual de Zapier.

Guarde los puntos de control de automatización y vuelva a versiones anteriores para restaurar configuraciones previas o comparar cambios.

Sincronice la actividad de los agentes con los datos empresariales en tiempo real de sus aplicaciones conectadas, utilizando solo los registros más recientes para realizar las tareas.

Cree múltiples agentes que colaboren entre sí, por ejemplo, uno que califique los clientes potenciales mientras otro los enriquece y los deriva.

Límites de los agentes de Zapier

Algunos usuarios informan de que la interfaz puede resultar poco intuitiva en ocasiones, especialmente al navegar entre Zaps, carpetas e historiales de tareas.

Precios de Zapier Agents

Free

Pro: 50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier Agents

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 ¿Sabías que...? Alrededor del 80 % de los datos sanitarios no están estructurados y permanecen sin explotar después de su creación. Esto incluye texto, imágenes, señales biológicas y vídeos de sistemas clínicos, dispositivos wearables y dispositivos médicos. Estos datos no estructurados suelen ignorarse o abandonarse porque los sistemas informáticos tradicionales del sector sanitario no pueden gestionarlos ni analizarlos de forma eficaz.

6. n8n Agents (la mejor opción para integrar agentes de IA en flujos de trabajo operativos de varios pasos)

a través de n8n Agents

Los agentes n8n son componentes autónomos impulsados por IA dentro de los flujos de trabajo n8n que combinan LLM, herramientas y memoria para realizar tareas complejas.

Puede utilizar el editor visual de n8n o escribir su propio código para crear agentes que recuperen información en tiempo real de documentos, datos internos o API externas.

Estos agentes gestionan casi todos los casos de uso, desde la automatización del soporte al cliente y los flujos de trabajo de investigación hasta las operaciones de TI, el enriquecimiento de datos y la coordinación de procesos internos en múltiples herramientas.

¿Necesita una visibilidad completa del comportamiento de sus agentes? n8n proporciona herramientas de depuración integradas, que incluyen registros en línea, reproducción de datos e inspección visual del flujo, que le permiten supervisar el rendimiento en tiempo real, añadir puntos de control de aprobación y probar los cambios sin interrumpir los flujos de trabajo.

Las mejores funciones de n8n Agents

Amplíe la funcionalidad de los agentes mediante integraciones predefinidas, herramientas HTTP personalizadas y flujos de trabajo compatibles con MCP.

Aplica lógica condicional y filtrado de datos para controlar las rutas de procesamiento y optimizar el manejo posterior.

Supervise los registros del sistema y el uso de tokens para realizar el seguimiento de la actividad de los agentes y los costes operativos.

Limitaciones de los agentes n8n

La gestión de flujos de trabajo puede resultar difícil a gran escala, especialmente cuando se mantienen grandes gráficos de automatización y versiones.

Precios de n8n Agents

Versión de prueba gratuita

Starter: 24 € al mes (aproximadamente 28 $ al mes)

Pro: 60 € al mes (unos 70 $ al mes)

Empresa: 800 € al mes (aproximadamente 936 $ al mes)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n Agents

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre los agentes n8n?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más aprecio de n8n es su flexibilidad y potencia. La herramienta permite crear automatizaciones complejas sin dejar de ser relativamente fácil de usar. La amplia gama de integraciones, la lógica visual del flujo de trabajo y las opciones de personalización la convierten en una solución muy eficaz para automatizar los procesos empresariales. Es una herramienta fiable y escalable que se adapta bien a las necesidades tanto técnicas como funcionales.

Lo que más aprecio de n8n es su flexibilidad y potencia. La herramienta permite crear automatizaciones complejas sin dejar de ser relativamente fácil de usar. La amplia gama de integraciones, la lógica visual del flujo de trabajo y las opciones de personalización la convierten en una solución muy eficaz para automatizar los procesos empresariales. Es una herramienta fiable y escalable que se adapta bien a las necesidades tanto técnicas como funcionales.

7. Relevance IA (la mejor para implementar agentes autónomos en sistemas de equipo de ventas, marketing y operativos)

a través de Relevance IA

Si busca una plataforma sin código que le ayude a crear y reclutar equipos de agentes de IA para completar tareas de forma automática, Relevance AI es la solución que necesita. Le permite crear agentes, asignarles responsabilidades y ejecutarlos de forma continua en sus sistemas GTM.

Con Relevance IA, puede conectar a los agentes con CRM, bases de datos internas y API externas para que puedan recuperar datos, actualizar registros y completar tareas operativas sin intervención manual.

Incluso puede ampliar sus esfuerzos de IA clonando y adaptando estos asistentes de IA a diferentes tareas. Cada interacción del agente genera automáticamente metadatos estructurados que capturan la intención del cliente, los resultados de las tareas, los niveles de prioridad y los campos de datos extraídos. Puede utilizar estos metadatos para filtrar tareas, realizar el seguimiento del rendimiento y generar informes.

Con el control de versiones integrado, podrá revisar los cambios, evaluar el comportamiento y gestionar las implementaciones entre los equipos.

Las mejores funciones de Relevance IA

Programa las actividades de los agentes utilizando desencadenantes configurables, incluida la automatización recurrente o basada en eventos.

Cree bases de conocimiento para agentes mediante la ingesta de datos de archivos, sitios web y sistemas externos conectados.

Organice los flujos de trabajo utilizando controles de agrupación a nivel de proyecto y gestión del entorno de trabajo.

Limitaciones de Relevance IA

Su salida visual y sus capacidades de generación gráfica siguen siendo limitadas en comparación con las herramientas de diseño especializadas, especialmente para flujos de trabajo avanzados en 2D, 3D o contenidos inmersivos.

Precios de Relevance IA

Free

Pro: 29 $ al mes

Equipo: 349 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Relevance IA

G2: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Relevance IA?

Un usuario de G2 dice:

Relevance AI es muy fácil de usar. El ajuste de los agentes solo lleva unos minutos y todo es intuitivo, no hay que buscar entre un montón de menús para encontrar lo que se necesita. Me gusta poder gestionar todos mis agentes en un solo lugar sin tener que cambiar de herramienta.

Relevance IA es muy fácil de usar. La configuración de los agentes solo lleva unos minutos y todo es intuitivo, no hay que buscar entre un montón de menús para encontrar lo que se necesita. Me gusta poder gestionar todos mis agentes en un solo lugar sin tener que cambiar de herramienta.

8. LangGraph (ideal para gestionar flujos de trabajo de agentes de larga duración con estado persistente y control de ejecución)

LangGraph es un marco de coordinación de agentes que le ayuda a diseñar, ejecutar y controlar flujos de trabajo de IA como gráficos con estado. Cada nodo representa un paso en el flujo de trabajo, como llamar a un modelo de lenguaje, ejecutar una herramienta o actualizar el estado del flujo de trabajo.

Puede configurar cómo se conectan los nodos y cómo fluye el estado entre ellos. Después de que cada nodo se ejecuta, LangGraph actualiza el estado compartido y lo pasa al siguiente nodo basándose en la estructura gráfica definida.

Esto le proporciona un control total sobre el flujo de ejecución, las rutas de decisión y la forma en que los agentes pasan de un paso a otro. Puede pausar el flujo de trabajo en cualquier paso y guardar su estado actual. La ejecución se detiene hasta que usted proporcione información o su aprobación, y luego se reanuda desde el mismo punto.

También puede ver lo que hace el flujo de trabajo mientras se ejecuta. LangGraph transmite actualizaciones de estado, resultados intermedios y salidas de pasos en tiempo real, lo que le ayuda a supervisar el progreso y depurar el comportamiento de los agentes.

Las mejores funciones de LangGraph

Transmita el estado de ejecución, los resultados de los nodos y las actualizaciones del flujo de trabajo en tiempo real para supervisar y depurar.

Almacene el estado del flujo de trabajo y la memoria entre sesiones para mantener el contexto y permitir flujos de trabajo de agentes de larga duración o reanudables.

Coordine múltiples agentes utilizando patrones de coordinador-trabajador, en los que un agente controlador asigna tareas, gestiona la ejecución y combina los resultados.

Limitaciones de LangGraph

Aumenta el esfuerzo de desarrollo y los gastos generales en comparación con los marcos de agentes más simples, ya que debe definir explícitamente el flujo del agente, las transiciones de estado y la lógica de ejecución.

Precios de LangGraph

Desarrollador: Free

Además: 39 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangGraph

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangGraph?

Un usuario de G2 dice:

Es mi marco de trabajo preferido para todos los casos de uso de IA agencial o IA generativa que he creado con Python. Es fácil de instalar, solo hay que usar el comando pip install, y la documentación también es muy completa; además, ofrece un buen número de funciones y una gran flexibilidad.

Es mi marco de trabajo preferido para todos los casos de uso de IA agencial o IA generativa que he creado con Python. Es fácil de instalar, solo hay que usar el comando pip install, y la documentación también es muy completa; además, ofrece un buen número de funciones y una gran flexibilidad.

9. LlamaIndex Agents (ideal para permitir a los agentes recuperar y razonar sobre grandes fuentes de datos externas)

LlamaIndex, un marco de agentes de IA, le permite crear agentes sensibles al contexto que pueden acceder y utilizar datos externos durante la ejecución.

Puede cargar y organizar datos utilizando el sistema de indexación de LlamaIndex, que convierte contenido sin procesar, como archivos PDF, artículos de bases de conocimiento o registros de bases de datos, en índices estructurados que los agentes pueden buscar de manera eficiente durante la ejecución.

También puede realizar ajustes para permitir a sus agentes almacenar interacciones anteriores, mantener el contexto entre pasos y utilizar herramientas como búsquedas, calculadoras o API internas.

Configure el acceso a modelos, las integraciones de herramientas y las fuentes de datos utilizando LLM. txt para crear prototipos de flujos de trabajo de agentes a partir de entradas de lenguaje natural.

Las mejores funciones de LlamaIndex Agents

Integra SDK de Python y Typescript con todas las funciones en tu pila de desarrollo de agentes.

Analice e índice datos no estructurados de múltiples formatos de archivo, incluidos PDF, imágenes, tablas y contenido manuscrito.

Utilice componentes básicos como la memoria, la gestión del estado, la intervención humana, la reflexión y mucho más para personalizar sus flujos de trabajo de agentes.

Limitaciones de LlamaIndex Agents

Las restricciones de la ventana de contexto pueden establecer un límite en la cantidad de datos externos que los agentes pueden procesar a la vez, lo que a menudo requiere truncamiento, resumen o recuperación selectiva.

Precios de LlamaIndex Agents

Gratis (10 000 créditos al mes)

Starter: 50 $ al mes

Pro: 500 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LlamaIndex Agents

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LlamaIndex Agents?

Un usuario de G2 dice:

Como científico de datos que trabaja con modelos de lenguaje grandes (LLM), LlamaIndex me ha resultado muy útil para la gestión. Me ha permitido introducir datos en formatos como PDF o API, bases de datos y Excel, lo que me facilita el entrenamiento y la ejecución de LLM con numerosos conjuntos de datos.

Como científico de datos que trabaja con modelos de lenguaje grandes (LLM), LlamaIndex me ha resultado muy útil para la gestión. Me ha permitido introducir datos en formatos como PDF o API, bases de datos y Excel, lo que me facilita el entrenamiento y la ejecución de LLM con numerosos conjuntos de datos.

10. Vertex AI Agent Builder (ideal para desarrollar y escalar agentes en una infraestructura de IA de corporación totalmente gestionada)

a través del motor Vertex IA Agent Builder.

Vertex AI Agent Builder es una plataforma de desarrollo de IA unificada y totalmente gestionada por Google.

Te ayuda a crear y perfeccionar los flujos de trabajo de los agentes mediante modelos con texto, imágenes, vídeo y código. Proporciona acceso a los modelos Gemini de Google y a otros sistemas basados en IA generativa, como Anthropic Claude, Llama e Imagen.

Puede realizar la selección de modelos en función de su caso de uso, configurar el acceso a las herramientas e integrarlas en los flujos de trabajo de los agentes.

También puede utilizar extensiones para conectar agentes a sistemas externos y permitirles recuperar información en tiempo real o activar acciones a través de API y servicios empresariales. Esto permite a los agentes realizar consultas de datos en tiempo real y actualizar registros como parte de flujos de trabajo automatizados.

Las mejores funciones de Vertex AI Agent Builder

Registre y gestione modelos con Vertex AI Model Registry e impleméntelos para inferencias por lotes o en tiempo real.

Perfecciona continuamente tus agentes basándote en los patrones de uso y los comentarios, asegurándote de que cumplen con tus estándares de calidad y las expectativas de los usuarios.

Cree indicaciones de texto para gestionar cualquier número de tareas, como clasificación, resumen y extracción, con la compatibilidad de IA generativa de Vertex AI.

Limitaciones de Vertex AI Agent Builder

Los costes operativos pueden aumentar rápidamente si no se supervisan y optimizan cuidadosamente el uso de los recursos, la ejecución de modelos o las cargas de trabajo de experimentación.

Precios de Vertex IA Agent Builder

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vertex IA Agent Builder

G2: 4,3/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vertex AI Agent Builder?

Un usuario de G2 dice:

Vertex AI facilita la prueba de los últimos modelos de IA, su integración en aplicaciones, la creación de nuestros propios modelos y su exposición como puntos finales. Llevo más de 5 años utilizando Vertex AI para diversas aplicaciones, desde aplicaciones móviles con reconocimiento de imágenes y funciones para chatear hasta aplicaciones web que resumen y extraen contenido significativo. Vertex AI sirve como centro de comandos para todas las aplicaciones de IA y se actualiza continuamente con los últimos avances en IA, especialmente en IA generativa.

Vertex AI facilita la prueba de los últimos modelos de IA, su integración en aplicaciones, la creación de nuestros propios modelos y su exposición como puntos finales. Llevo más de 5 años utilizando Vertex AI para diversas aplicaciones, desde aplicaciones móviles con reconocimiento de imágenes y funciones de chat hasta aplicaciones web que resumen y extraen contenido significativo. Vertex AI sirve como centro de comandos para todas las aplicaciones de IA y se actualiza continuamente con los últimos avances en IA, especialmente en IA generativa.

Amplíe su estrategia de IA para agentes con ClickUp, la alternativa n.º 1 a Mandolin AI.

Mandolin IA es muy potente en su sector. Resuelve la administración sanitaria especializada con un profundo conocimiento del contexto. Pero si su meta es una coordinación más amplia de agentes en los ámbitos de producto, ingeniería, equipo de ventas, operaciones y soporte, necesita una plataforma en la que la IA forme parte de la ejecución, no quede al margen.

Ahí es donde ClickUp se distingue.

En lugar de unir marcos de agentes LLM, capas de integración y herramientas de automatización, ClickUp ofrece un entorno de trabajo de IA convergente que conecta lo siguiente en un solo sistema:

Contexto (ClickUp Brain)

Ejecución autónoma (superagentes)

Desencadenantes de flujos de trabajo (automatizaciones)

Datos operativos en tiempo real (integraciones)

¿Listo para empezar? Regístrese hoy mismo en ClickUp ✅