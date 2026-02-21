Las mejores plantillas de perfiles de usuario de Xtensio que necesitas

Sus equipos suelen crear productos con una idea vaga del cliente, lo que da lugar a funciones que no dan en el blanco.

Esto ocurre cuando cada uno tiene una imagen ligeramente diferente del usuario ideal, lo que provoca decisiones descoordinadas y ciclos de desarrollo desperdiciados. Las personas ad hoc se crean en documentos aleatorios, quedando rápidamente obsoletas y siendo ignoradas.

La mayoría de los equipos crean perfiles de usuario una vez, los archivan y nunca más los vuelven a mirar: solo el 29,6 % de los profesionales utilizan perfiles en sus proyectos, lo que va en contra del objetivo.

Esta guía le muestra las plantillas de perfiles de usuario de Xtensio y sus límites cuando los perfiles están separados de su trabajo real.

También aprenderás cómo las plantillas integradas de ClickUp mantienen las personas conectadas con las funciones, los sprints y las historias de usuario, de modo que realmente sirvan para tomar decisiones en lugar de acumular polvo.

¿Qué es una plantilla de perfil de usuario?

Una plantilla de perfil de usuario proporciona un documento único y estructurado que captura una representación ficticia de su usuario ideal. Se basa en investigaciones y datos reales de usuarios, no en conjeturas. Los equipos de producto, los diseñadores de UX y los especialistas en marketing utilizan estas plantillas para garantizar que todos estén trabajando para la misma persona.

Una buena plantilla proporciona campos coherentes para que todos los miembros del equipo trabajen con el mismo perfil de usuario.

Antecedentes del usuario: incluye información demográfica como la edad, el título, la ubicación y el nivel de estudios.

Metas, hábitos y motivaciones : Define lo que el usuario quiere conseguir y lo que impulsa sus decisiones. Define lo que el usuario quiere conseguir y lo que impulsa sus decisiones.

Puntos débiles y frustraciones: lista de los obstáculos específicos que les impiden alcanzar sus metas a través de lista de los obstáculos específicos que les impiden alcanzar sus metas a través de mapas de experiencia de usuario.

Patrones de comportamiento: describe sus herramientas preferidas, estilos de comunicación y hábitos.

Canales preferidos: identifica dónde obtienen información e interactúan con los productos.

Cómo rellenar una plantilla de perfil de usuario

Tener una plantilla es un gran comienzo, pero es inútil si está llena de suposiciones.

Las personas basadas en estereotipos en lugar de en conocimientos reales llevan a los equipos a crear soluciones erróneas. Siga este proceso para crear una persona respaldada por datos que refleje con precisión su público objetivo.

Paso Qué hacer Por qué es importante Recopile primero la información sobre los usuarios. Recopile datos de entrevistas con usuarios, encuestas a clientes, análisis de productos y tickets de soporte antes de abrir cualquier plantilla. Las personas basadas en suposiciones fracasan. Los datos reales garantizan la precisión y evitan las conjeturas. La plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp le ayuda a estructurar este primer paso fundamental. Identifique patrones y segmentos. Agrupa a los usuarios en función de metas, comportamientos y puntos débiles comunes para encontrar clústeres diferenciados. Revela segmentos significativos en lugar de perfiles vagos y demasiado generales. Rellene los datos demográficos. Asigne un nombre realista, un intervalo de edad, un título y una ubicación basados en patrones de investigación. Basar la persona en la realidad y evitar caricaturas. Documenta las metas y las motivaciones. Defina lo que el usuario quiere lograr y qué resultados impulsan sus decisiones. Se centra en los resultados que les importan, no solo en las funciones que utilizan. Captura las frustraciones y los puntos débiles. Registra los obstáculos, las quejas y los problemas recurrentes que surjan de la investigación. Aclara los problemas que tu producto debe resolver. Añadir contexto conductual Incluye herramientas preferidas, estilo de comunicación y patrones de toma de decisiones. Ayuda a diseñar experiencias intuitivas y alineadas con los flujos de trabajo reales. Incluye una cita o un escenario. Añade una cita breve y representativa que refleje su mentalidad. Humaniza la persona y facilita que los equipos se identifiquen con ella y la recuerden.

📖 Más información: Métodos de investigación de usuarios para mejorar la experiencia del usuario

Plantillas de perfiles de usuario de Xtensio

Cuando necesite crear rápidamente una persona con un aspecto pulido, puede recurrir a una herramienta como Xtensio.

Se trata de una plataforma de documentos colaborativa conocida por sus plantillas visuales de arrastrar y soltar que te ayudan a crear «folios» compartibles sin necesidad de un diseñador.

Comprender sus ofertas específicas le ayudará a elegir el punto de partida adecuado. Aquí tiene nuestro resumen de las mejores plantillas de Xtensio para la investigación de usuarios.

1. Plantilla de perfil de usuario de Xtensio

a través de Xtensio

Esta es la plantilla básica de Xtensio para crear perfiles fundamentales desde cero, lo que la convierte en una opción habitual para los equipos de producto y UX. Esta plantilla de perfil de usuario ofrece un diseño muy visual con secciones modulares que puedes personalizar para adaptarlas a tu investigación.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Sección biográfica: incluye espacio para el nombre, la foto, datos demográficos clave y una historia de fondo.

Controles deslizantes de personalidad: Ofrece escalas visuales para trazar rasgos de personalidad, como introvertido frente a extrovertido o analítico frente a creativo.

Cuadrícula de metas y frustraciones: muestra una comparación lado a lado de lo que el usuario quiere frente a lo que le bloquea para conseguirlo.

Afinidades con marcas: proporciona un área dedicada para anotar las marcas, herramientas o personas influyentes que la persona sigue o admira.

2. Plantilla de comparación de perfiles de usuarios de Xtensio

a través de Xtensio

La plantilla de comparación de perfiles de usuario te ayuda a priorizar el trabajo al colocar varios perfiles uno al lado del otro para compararlos directamente. Es especialmente útil cuando tu equipo necesita decidir en qué segmento de usuarios centrarse para el lanzamiento de una nueva función o producto.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Columnas paralelas: muestra los atributos clave de cada persona en filas coincidentes para facilitar la lectura.

Formato de escaneo rápido: permite a las partes interesadas comparar datos demográficos, metas y puntos débiles de un vistazo.

Soporte en la priorización: ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas sobre qué necesidades de los perfiles son más importantes de abordar en primer lugar.

3. Plantilla de mapa de recorrido del cliente basada en perfiles de Xtensio

a través de Xtensio

La plantilla de mapa de recorrido del cliente basada en perfiles de Xtension combina los detalles de los perfiles con las fases de un mapa de recorrido del cliente, lo que resulta ideal para los equipos de marketing y experiencia del cliente.

Te ayuda a alinear las campañas y los puntos de contacto con la forma en que un tipo de usuario específico pasa de la concienciación a la retención.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Etapas del recorrido: traza un mapa de la experiencia del usuario a través de las fases de concienciación, consideración, decisión y retención.

Mapeo de puntos de contacto: identifica dónde interactúa el perfil con su marca en cada fase de su recorrido.

Recorrido emocional: captura cómo se siente el perfil (frustrado, emocionado o confundido) en cada punto de contacto.

Puntos débiles por fase: destaca las frustraciones específicas que surgen a medida que el usuario avanza en su recorrido.

4. Plantilla de mapa de empatía del usuario de Xtensio

a través de Xtensio

La plantilla del mapa de empatía del usuario de Xtensio se centra en comprender al ser humano que hay detrás del comportamiento. En lugar de trazar un recorrido a lo largo del tiempo, se adentra en lo que el usuario piensa, siente, ve, oye, dice y hace. Esta plantilla es ideal para equipos de producto, diseñadores de UX e investigadores que desean profundizar en las motivaciones antes de definir funciones o mensajes.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Pensamientos y sentimientos: captura las motivaciones internas, las preocupaciones, las aspiraciones y los impulsos emocionales.

Sees: documenta el entorno del usuario, las influencias, los competidores y los estímulos externos que dan forma a la percepción.

Escucha: Identifica los mensajes de compañeros, líderes, medios de comunicación y el sector que influyen en las decisiones.

Dice y hace: Destaca comportamientos observables, acciones y actitudes declaradas.

Dificultades y ventajas: define las frustraciones que hay que eliminar y los resultados deseados que hay que potenciar.

Claridad centrada en las personas: mantiene a los equipos centrados en la experiencia vivida, en lugar de en suposiciones o datos demográficos superficiales.

📖 Más información: Cómo redactar un informe de pruebas de usabilidad

Limitaciones del uso de plantillas de Xtensio para perfiles de usuario

Crear una persona visualmente atractiva en una herramienta como Xtensio parece un gran logro, pero la alegría suele durar poco.

La mayor frustración es que la persona es ahora un archivo estático, completamente desconectado del lugar donde tu equipo realmente realiza su trabajo. Esto crea un efecto dominó de problemas que socavan el propósito mismo de crear una persona en primer lugar.

Esta expansión del contexto: cuando los equipos pierden horas buscando información, cambiando de una aplicación a otra y buscando archivos en múltiples plataformas desconectadas.

De hecho, el 62 % de los empleados afirma que dedica demasiado tiempo cada día a buscar información, lo que obliga a su equipo a cambiar constantemente entre su herramienta de gestión de proyectos y su documento de perfiles.

En realidad, la mayoría de la gente deja de hacer referencia a la persona porque cambiar a una herramienta de gestión de proyectos independiente supone demasiado esfuerzo. El bonito documento que ha creado acumula polvo digital y su equipo vuelve a tomar decisiones basadas en corazonadas.

Estas son las limitaciones clave que hay que tener en cuenta:

Documentos independientes: las personas se encuentran en una herramienta separada, lo que crea una desconexión con el trabajo de su proyecto y dificulta su consulta durante las personas se encuentran en una herramienta separada, lo que crea una desconexión con el trabajo de su proyecto y dificulta su consulta durante la planificación de sprints o las discusiones sobre funciones.

Sin integración nativa de tareas o proyectos: no se puede vincular una persona directamente a funciones, sprints o historias de usuario, lo que requiere referencias cruzadas manuales que rara vez están terminadas.

Colaboración limitada más allá de los comentarios: aunque se puede realizar la edición en tiempo real, no hay aunque se puede realizar la edición en tiempo real, no hay una gestión integrada del flujo de trabajo para la aprobación de perfiles, las actualizaciones o el seguimiento de versiones vinculadas a los ciclos de su producto.

Sin asistencia de IA: la creación es totalmente manual, sin funciones de IA que ayuden a generar o perfeccionar el contenido de las personas basándose en su investigación.

Restricciones para el uso compartido: aunque se pueden compartir a través de enlaces, para integrar estas personas en tus herramientas de entornos de trabajo más amplias es necesario exportarlas como archivos PDF o copiar y pegar el contenido en otro lugar.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. Cree tareas desde el chat, los comentarios de tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas desde el chat, los comentarios de tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic.

Plantillas de perfiles de usuario de ClickUp para equipos de producto, UX y marketing

Sus perfiles de usuario no deben ser artefactos olvidados. Cuando los crea en el lugar donde se desarrolla su trabajo, se convierten en documentos vivos que guían cada decisión.

En lugar de crear perfiles en una herramienta y gestionar proyectos en otra, puede conectarlo todo en un único entorno de trabajo convergente a través de ClickUp.

1. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Agrupa y gestiona tus perfiles de usuario en un tablero Kanban interactivo utilizando la plantilla de perfiles de usuario de ClickUp.

Las personas solo son útiles cuando se encuentran donde se desarrolla el trabajo. La plantilla de perfiles de usuario de ClickUp le ayuda a documentar metas, comportamientos, puntos débiles y contexto en un formato fácil de mantener actualizado, compartir con las partes interesadas y consultar durante la planificación, el diseño y la entrega.

Úsalas para convertir notas de investigación dispersas en una única fuente de información veraz que tu equipo pueda aplicar realmente.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Integración con ClickUp Docs : escribe descripciones detalladas de los perfiles con opciones de formato avanzadas para encabezados, imágenes y tablas para dar vida a tus usuarios.

Campos personalizados de ClickUp : Realice un seguimiento y filtre los atributos clave de los perfiles, como el título del cargo, la competencia técnica y las metas principales, con datos estructurados. Realice un seguimiento y filtre los atributos clave de los perfiles, como el título del cargo, la competencia técnica y las metas principales, con datos estructurados.

Vinculación de tareas: conecta tu documento de perfiles directamente con las especificaciones de las funciones, las historias de usuario y las tareas de diseño para garantizar que el contexto acompañe al trabajo.

Soporte de ClickUp Brain: utilice la IA para generar borradores de contenido para su persona o resumir instantáneamente notas de investigación para acelerar el proceso de creación.

2. Plantilla de perfil de cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Captura las características clave de tus usuarios con esta plantilla.

Mientras que las personas son ficticias, los perfiles de clientes documentan a sus clientes reales y existentes.

La plantilla de perfil de cliente de ClickUp ofrece a los equipos de ventas, éxito y cuentas una forma coherente de realizar el seguimiento de los datos demográficos de las empresas, las señales de compra, el contexto de uso y el historial de relaciones, de modo que los traspasos sean más limpios y la comunicación siga siendo personalizada.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Detalles de la cuenta: realice el seguimiento del nombre de la empresa, el tamaño, el sector y el historial de relaciones.

Patrones de compra: documente qué productos se compraron, con qué frecuencia y el valor medio de los pedidos.

Preferencias de comunicación: anote los métodos de contacto preferidos y registre el historial de interacción para personalizar la comunicación.

Indicadores de valor de por vida: identifique métricas clave como los ingresos totales generados y los riesgos potenciales de retención.

💡Consejo profesional: Acelera el proceso de creación de perfiles con ClickUp Brain, nuestra función de IA integrada. Puede redactar secciones de perfiles, resumir investigaciones y sugerir puntos débiles basándose en tus notas. Esto elimina el trabajo manual y te permite centrarte en la información. Crea elementos de acción como tareas con descripciones utilizando ClickUp Brain.

3. Plantilla de pizarra para mapa de empatía de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Lanza un ejercicio de mapeo de empatía con un solo clic gracias a esta plantilla.

Antes de finalizar una persona, es necesario comprender qué están experimentando los usuarios en ese momento. Esta plantilla de pizarra para mapa de empatía de ClickUp ofrece a los equipos un espacio compartido para capturar lo que los usuarios dicen, piensan, hacen y sienten, y luego alinearse con los temas más importantes que surgen de la investigación o los talleres.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Lienzo colaborativo: utilice utilice ClickUp Pizarras para realizar lluvias de ideas en tiempo real con notas adhesivas y conectores.

Cuadrante «Dice»: Captura citas directas y frases clave de las entrevistas con los usuarios.

Cuadrante de pensamientos: Haga una lluvia de ideas sobre lo que los usuarios podrían estar pensando pero no dicen en voz alta.

Cuadrante «Sensaciones»: identifica respuestas emocionales como frustración, confusión o emoción.

4. Plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea planes de investigación estructurados, eficientes y reveladores con la plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp.

Las buenas personas y las decisiones sobre la experiencia de usuario comienzan con un plan que sea explícito sobre lo que se intenta aprender y cómo se va a aprender.

Recursos como esta plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp te ayudan a definir objetivos, métodos, criterios de selección y cronogramas para que las partes interesadas se pongan de acuerdo desde el principio y los resultados de la investigación sean más fáciles de aplicar.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Objetivos de la investigación: defina claramente qué preguntas necesita responder con su estudio.

Metodología: Describa su enfoque, ya sea entrevistas a usuarios, encuestas o pruebas de usabilidad.

Criterios de participación: especifique los datos demográficos y los comportamientos de los usuarios que necesita reclutar.

Cronograma y entregables: establece expectativas claras sobre cuándo se llevará a cabo la investigación y qué resultados se obtendrán.

🎥 Una forma de garantizar que tus perfiles influyan en las decisiones estratégicas sobre los productos es incorporarlos a los resúmenes de productos. Mira este vídeo para aprender a crear resúmenes de productos eficaces que mantengan las necesidades de los usuarios en el centro de tu proceso de planificación:

5. Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Analice el comportamiento y los comentarios de los usuarios con la plantilla de estudios de usuarios de ClickUp.

La investigación en bruto solo cobra valor cuando se organiza en pruebas coherentes y conclusiones claras. La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp le ayuda a registrar sesiones, capturar observaciones y sintetizar los resultados de todos los participantes para que surjan patrones y los equipos de producto puedan priorizar las soluciones.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Seguimiento de participantes: mantén un registro de quiénes participaron en tu estudio y sus datos demográficos relevantes.

Notas de observación: Registre notas y observaciones sin procesar de cada sesión de usuario.

Etiquetado de información: clasifique sus hallazgos por tema o atributo de perfil para detectar fácilmente patrones.

Secciones de síntesis: crea áreas específicas para resumir los patrones clave que surgen entre varios participantes.

6. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree recorridos detallados de los usuarios desde la llegada hasta la conversión utilizando la plantilla de mapa mental de flujo de usuarios de ClickUp.

Los flujos de usuarios hacen visible lo invisible: muestran cómo las personas navegan realmente por un proceso, dónde se ramifican las decisiones y dónde aparecen las fricciones. Una plantilla visual como esta Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp ( basada en Pizarra) le ayuda a trazar rutas de principio a fin y, a continuación, utilizar ese mapa para informar sobre los requisitos, los cambios en la experiencia de usuario y los planes de prueba.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Referencias de pantalla: añade representaciones visuales de cada interfaz para que el flujo sea fácil de seguir.

Puntos de decisión: utilice conectores para mostrar dónde los usuarios toman decisiones que los llevan por caminos diferentes.

Rutas de finalización de tareas: correlaciona las rutas más comunes (y más frustrantes) que siguen los usuarios para alcanzar sus metas.

Flujos específicos para cada persona: crea diferentes flujos de usuario para cada una de tus personas con el fin de resaltar sus comportamientos únicos.

7. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique el recorrido del usuario con claridad y confianza utilizando la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp.

Los mapas de historias ayudan a los equipos a priorizar el trabajo basándose en el recorrido del usuario, no solo en una lista de tareas pendientes.

La plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp proporciona una estructura visual para organizar actividades, secuenciar resultados e identificar el lanzamiento mínimo viable, al tiempo que mantiene la alineación entre el producto, el diseño y la ingeniería.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Estructura del tablero visual: utilice una pizarra ClickUp para crear una vista general del recorrido del usuario.

Backbone: Correlacione las principales actividades de los usuarios en la parte superior del tablero.

Esqueleto funcional: identifica el conjunto mínimo de identifica el conjunto mínimo de historias de usuario necesarias para crear un producto viable.

Etiquetas de perfiles: etiqueta las historias según el perfil al que sirven, lo que te permite filtrar el mapa y centrarte en la experiencia de un usuario específico.

8. Plantilla de historias de usuario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica y gestiona historias de usuario desde las metas hasta las fases de lanzamiento con la plantilla de historias de usuario de ClickUp.

Una historia solo es útil cuando es clara, comprobable y está vinculada a un resultado real para el usuario.

Esta plantilla de historias de usuario de ClickUp ayuda a los equipos a capturar la intención del usuario en una estructura coherente y, a continuación, adjuntar criterios de aceptación y estimaciones para que las historias estén listas para su planificación y ejecución.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Referencia de perfiles: enlaze cada historia de usuario directamente con su documento de perfil correspondiente para obtener un contexto completo.

Criterios de aceptación: define las condiciones específicas que deben cumplirse para que la historia se considere completa.

Puntos de historia: utilice un campo personalizado para asignar estimaciones de esfuerzo y mejorar la planificación de sprints y el seguimiento de la velocidad.

9. Plantilla «Tareas pendientes» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice esta plantilla para capturar las motivaciones y las metas de los usuarios.

Las personas describen quiénes son los usuarios, pero JTBD captura lo que intentan lograr y por qué.

Para ayudarte con esto, realiza un ejercicio de reflexión con la plantilla «Jobs to Be Done» de ClickUp. Ayuda a los equipos a documentar la situación, la motivación, los resultados deseados y las alternativas, de modo que las decisiones sobre el producto se centren en la «tarea» subyacente, y no solo en las solicitudes de funciones.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Descripciones de tareas: Exprese claramente lo que el usuario intenta lograr en una situación determinada utilizando Exprese claramente lo que el usuario intenta lograr en una situación determinada utilizando ejemplos de flujos de trabajo.

Circunstancias: Documente el contexto de cuándo y por qué surge el trabajo.

Resultados deseados: definir qué es el éxito desde la perspectiva del usuario.

Alternativas de la competencia: identifique otras soluciones, incluidas las no digitales, que los usuarios podrían «contratar» para realizar el mismo trabajo.

Qué hacer después de crear una persona de usuario

Crear una persona de usuario es solo el primer paso.

Si quieres que sea algo más que un bonito documento, debes integrarlo activamente en los flujos de trabajo diarios de tu equipo. De lo contrario, rápidamente quedará obsoleto y será ignorado.

Compártelas con todo tu equipo: una persona no sirve de nada si está escondida en una carpeta. Haz que sea fácilmente accesible para todos los miembros de los equipos de producto, diseño, ingeniería, marketing y soporte técnico.

Vincula los perfiles al trabajo real: evita los cambios de contexto evita los cambios de contexto conectando los flujos de trabajo y tus documentos de perfiles directamente a las especificaciones de las funciones, las historias de usuario y las tareas de diseño. Con ClickUp, puedes vincular ClickUp Docs a ClickUp Tasks para que el contexto del usuario esté siempre a solo un clic de distancia.

Personajes de referencia en la toma de decisiones: cuando su equipo esté debatiendo sobre funciones o prioridades, acostúmbrese a preguntar: «¿A qué personaje sirve esto?». Esto fundamenta los debates en las necesidades reales de los usuarios, no en opiniones personales.

Programa revisiones periódicas: Las necesidades y los comportamientos de los usuarios evolucionan. Configura una Las necesidades y los comportamientos de los usuarios evolucionan. Configura una tarea periódica en ClickUp para realizar auditorías de UX con el fin de revisar y validar tus perfiles cada trimestre en función de las nuevas investigaciones y los comentarios de los clientes.

Mantén las personas actualizadas con IA: en lugar de revisar manualmente las nuevas investigaciones, utiliza ClickUp Brain para resumir los resultados y sugerir actualizaciones a tus documentos de personas. Esto facilita mantener tus personas relevantes y precisas.

Desarrolle la historia de usuario con ClickUp.

Las mejores personas de usuario son documentos de trabajo. Dan forma a los debates sobre la hoja de ruta, influyen en los textos, guían la priorización y están silenciosamente detrás de cada conversación sobre «¿por qué estamos construyendo esto?».

Pero las personas solo son útiles cuando están conectadas con la realidad. A medida que cambia el comportamiento de los clientes, surgen nuevos segmentos y evolucionan los patrones de retroalimentación, sus personas deben evolucionar con ellos.

Ahí es donde se nota la diferencia. Cuando la investigación de usuarios se combina con tareas, especificaciones de funciones, planes de sprints y hilos de comentarios, tus perfiles dejan de ser teóricos. Se vuelven operativos.

Puede enlazar los resultados de la investigación directamente con las iniciativas, realizar el seguimiento de los puntos débiles que se están abordando y actualizar los segmentos a medida que se reciben nuevos datos. En lugar de adivinar lo que necesitan sus usuarios, su equipo trabaja a partir de una fuente de información compartida y con visibilidad.

¿Está listo para crear perfiles que se conecten directamente con su trabajo de producto y evolucionen al mismo ritmo que sus clientes? Empiece hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes

La mayoría de los equipos se benefician de entre tres y cinco perfiles principales. Esto es suficiente para captar la diversidad significativa de los usuarios sin diluir el enfoque ni dificultar demasiado el establecimiento de prioridades.

Una plantilla de perfil de usuario crea una representación ficticia de un usuario ideal para orientar el diseño del producto, mientras que una plantilla de perfil de cliente documenta clientes reales y existentes para informar a los departamentos de ventas y gestión de cuentas.

Sí, ClickUp Brain puede redactar secciones de perfiles, resumir notas de investigación y sugerir puntos débiles o metas basándose en tus aportaciones, lo que agiliza el proceso de creación.

Puede compartir ClickUp Docs y Pizarras mediante enlaces públicos con acceso de solo lectura. También puede exportarlos como archivos PDF para las partes interesadas que prefieran documentos estáticos.