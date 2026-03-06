Las 10 mejores herramientas de IA para la dirección del equipo de ventas

Con la evolución de las demandas de los clientes y la competencia, los líderes del equipo de ventas están sometidos a más presión que nunca.

Entra: herramientas de ventas con IA.

Desde la automatización de la elaboración de informes de canalización y la detección de riesgos en las transacciones hasta el análisis del rendimiento de los representantes y la mejora de la precisión de las previsiones, estas herramientas le facilitarán la vida.

A continuación, repasamos las mejores herramientas de IA para la dirección del equipo de ventas, incluyendo sus funciones clave, límites y planes de precios, para ayudarle a tomar una decisión informada.

A continuación se indican los factores que hay que tener en cuenta al comparar herramientas de ventas basadas en IA:

Se integra con su CRM: se sincroniza con Salesforce, HubSpot o su sistema de registro para mantener la precisión de los datos de transacciones y actividades.

Genera comunicaciones hiperpersonalizadas: redacta correos electrónicos y mensajes utilizando la fase de la negociación, las interacciones pasadas y las señales del comprador en el proceso de ventas.

Colaboración interfuncional: facilita la comunicación entre los equipos de ventas y marketing mediante la sincronización de los datos de las campañas, las fuentes de clientes potenciales y las señales de compromiso con la actividad del canal de ventas.

Prioriza las acciones de alto valor: puntúa los clientes potenciales y las oportunidades y muestra los siguientes pasos más adecuados en función de la calidad de los datos del acuerdo.

Automatiza las reuniones y los seguimientos: transcribe las llamadas, extrae los elementos pendientes y redacta resúmenes automáticamente.

Proporciona información proactiva sobre el proceso de ventas: señala los acuerdos en riesgo, predice los resultados y le avisa con antelación de los cambios en el proceso de ventas.

Admite la prospección multicanal: obtiene clientes potenciales, enriquece los contactos y lanza campañas de divulgación por correo electrónico, teléfono y redes sociales, todos los canales que utiliza su equipo de ventas.

IA contextual: comprende las fases de las transacciones, el estado del proceso de ventas, los datos de CRM, las conversaciones anteriores y la actividad del equipo.

Agentes de IA: Ofrece agentes asistentes de ventas con IA que pueden hacer un seguimiento de los acuerdos estancados, preparar a los representantes antes de las llamadas, detectar riesgos automáticamente y mantener los procesos en marcha sin la supervisión manual del equipo de ventas.

Si eres nuevo en el uso de la IA para equipos de ventas, este vídeo es una guía fácil de seguir para principiantes con consejos y trucos sobre cómo empezar.

Aquí tienes un resumen rápido de las mejores herramientas de IA para ventas que merecen tu tiempo 👇

Siga leyendo para conocer las mejores opciones en cuanto a herramientas de IA para la dirección del equipo de ventas:

1. ClickUp (la mejor para la automatización integral del flujo de trabajo de ventas)

ClickUp es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que reúne tareas, procesos, comunicación del equipo y herramientas de IA en un solo lugar.

No es necesario alternar entre docenas de herramientas para gestionar la divulgación, actualizar su CRM o prepararse para las reuniones.

En el centro de todo ello se encuentra ClickUp para equipos de ventas. Veamos cómo le ayuda a crear flujos de trabajo escalables en cada fase de su ciclo de ventas.

Detecte los riesgos de las transacciones antes de que afecten a sus previsiones con ClickUp Brain.

¿Necesita contexto para empezar el día? ClickUp Brain, el asistente contextual de IA, genera resúmenes de la cartera de proyectos y informes de previsiones. Siempre sabrá en qué punto se encuentran los acuerdos, qué oportunidades requieren atención y cómo está realizando el seguimiento su equipo con respecto a los objetivos.

De un vistazo, puede detectar riesgos, cuellos de botella y cuentas de alta prioridad, lo que le permite centrar sus esfuerzos donde más importa.

Obtenga resúmenes y tendencias instantáneos con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp.

Además, ClickUp Brain te ayuda con las siguientes tareas:

Genere resúmenes instantáneos de la cartera de proyectos y previsiones.

Identifique oportunidades inactivas, seguimientos retrasados y lagunas en el proceso de ventas de forma temprana para poder intervenir antes de que afecten a los ingresos.

Utilice ClickUp Brain como redactor de IA para crear correos electrónicos de ventas personalizados, seguimientos de reuniones y resúmenes de acuerdos basados en el contexto de la cuenta y las interacciones pasadas.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain también puede revelar información valiosa de tus llamadas de ventas al permitir la búsqueda en todas las transcripciones. ¿El truco? No olvides invitar a ClickUp AI Notetaker a unirte a tus llamadas y grabarlas y transcribirlas automáticamente por ti. Obtenga transcripciones con función de búsqueda con ClickUp AI Notetaker.

Delega los flujos de trabajo repetitivos a ClickUp Agents.

Los agentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo de IA que supervisan su entorno de trabajo y toman medidas automáticamente en función de reglas y contextos predefinidos.

En lugar de depender de que los representantes recuerden cada seguimiento, actualización o traspaso, los agentes operan continuamente en segundo plano, lo que reduce la supervisión manual y mejora la higiene del proceso. Estos agentes de IA le ayudan a:

Asigne automáticamente y priorice los clientes potenciales entrantes: dirija los clientes potenciales de alto valor al ejecutivo de cuentas adecuado en función de los criterios del ICP, el territorio o el tamaño de la operación.

Desencadenantes de seguimientos en acuerdos estancados: detecta la inactividad o las tareas pendientes y crea automáticamente recordatorios o notifica a las partes interesadas.

Garantice la coherencia del proceso de ventas: actualice estados, etiquete acuerdos y mantenga registros de CRM limpios sin necesidad de introducir datos manualmente.

Genere y distribuya actualizaciones de estado: recopile los cambios en los acuerdos y los cambios en el proceso de ventas en resúmenes que se puedan compartir para que los revisen los responsables.

Dedique menos tiempo a supervisar los procesos y más tiempo a impulsar la estrategia de ingresos con ClickUp Agents.

📌 Ejemplo: cuando un cliente potencial de alto valor que cumple con tus criterios de ICP llega a través de un formulario, la herramienta de automatización de ventas lo asigna a tu AE sénior, etiqueta el trato en tu entorno de trabajo y envía un mensaje al vicepresidente de ventas en el chat.

Encuentre cualquier acuerdo, información o conversación al instante con Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search permite a los responsables del equipo de ventas realizar búsquedas en todo su entorno de trabajo y en las herramientas conectadas utilizando lenguaje natural.

En lugar de buscar manualmente en registros de CRM, transcripciones de llamadas, hilos de chat y documentos, puede hacer una pregunta como «¿Qué acuerdos de corporación están en riesgo este trimestre?» y obtener respuestas instantáneas y ricas en contexto.

Extrae información de las tareas de ClickUp, documentos, comentarios, transcripciones de llamadas y herramientas integradas para mostrar las actualizaciones, decisiones y señales de los compradores que necesitas.

Busque en todas sus aplicaciones, herramientas y datos de entorno de trabajo conectados para obtener respuestas contextuales con Enterprise Search.

Esta capa de búsqueda unificada le garantiza que siempre dispondrá de todo el contexto antes de realizar previsiones, formar a los representantes o participar en revisiones de acuerdos de alto riesgo.

Realice un seguimiento del estado del proceso, los objetivos de ingresos y el progreso de las operaciones en un solo lugar.

La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp ofrece a los responsables de ventas un sistema centralizado para supervisar los acuerdos, las metas de ingresos, el rendimiento de los productos y el progreso mensual de las ventas. Ayuda a eliminar las lagunas de visibilidad y garantiza que siempre sepa cuál es la situación de los ingresos.

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp para evaluar el rendimiento de su equipo de ventas y gestionar mejor su canal de ventas.

Por qué le encantará esta plantilla:

Obtenga una visión clara de los ingresos, los márgenes de beneficio y los objetivos de todos los productos, acuerdos o periodos de tiempo.

Realice un seguimiento del progreso de las operaciones y del estado de las metas en tiempo real para identificar las oportunidades y los riesgos de forma temprana.

Organice los datos de ventas por mes, producto o fase del proceso de ventas para agilizar la elaboración de informes y revisiones.

Reemplaza las hojas de cálculo manuales por un sistema estructurado que mantenga a tu equipo alineado con el rendimiento.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias funciones.

Precios de ClickUp

tabla de precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

2. HubSpot Sales Hub (ideal para crear un sistema operativo de ingresos)

a través de HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub es un software de gestión de ventas basado en IA que te ayuda a gestionar un proceso unificado y predecible. Centraliza los clientes potenciales, los acuerdos, las tareas y las actividades en un único entorno de trabajo, lo que te ofrece visibilidad en tiempo real de lo que ocurre en todo el equipo.

Puede organizar flujos de salida multicanal que combinen correos electrónicos automatizados, tareas de LinkedIn y recordatorios de llamadas. Obtenga asistencia de IA para la preparación de reuniones, el seguimiento y la captura de notas, lo que garantiza que el contexto crítico de los acuerdos nunca se pierda en las bandejas de entrada o los CRM.

La IA le ayuda a crear la agenda diaria de cada representante y a clasificar los clientes potenciales en función de la probabilidad de cierre. También puede identificar fácilmente las oportunidades de riesgo, realizar la previsión del movimiento del canal de ventas y generar presupuestos listos para enviar.

Las mejores funciones de HubSpot Sales Hub

Utilice la IA para preparar automáticamente resúmenes de reuniones y borradores de seguimiento a partir de registros de llamadas, historial de correos electrónicos y sincronización de calendarios con Google y Office 365.

Implemente flujos de chat y agentes de correo electrónico impulsados por IA para responder a consultas, calificar clientes potenciales y dirigir las conversaciones a reuniones o registros de CRM.

Cree prácticos manuales que doten a su equipo de las buenas prácticas, tácticas y estrategias para las diferentes fases del proceso de venta con las herramientas de productividad de IA de la plataforma.

Limitaciones de HubSpot Sales Hub

La plataforma se vuelve cada vez más cara a medida que su equipo crece, con muchas funciones avanzadas bloqueadas tras planes de nivel superior.

Precios de HubSpot Sales Hub

Free

Starter: 20 $ al mes por usuario

Profesional: 100 $ al mes por usuario

Enterprise: 150 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (más de 13 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 490 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Sales Hub?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es su facilidad de uso y que todo está centralizado en un solo lugar. Facilita enormemente la gestión de acuerdos, el seguimiento de las comunicaciones, la programación de seguimientos y el mantenimiento de la visibilidad en todo el proceso de ventas.

3. Salesforce (la mejor opción para la inteligencia empresarial y las previsiones mejoradas con IA)

a través de Salesforce

Con Einstein, la capa de IA integrada de Salesforce, y Agentforce, su generador de agentes, puede incorporar agentes de IA para ventas directamente en la previsión, la gestión de acuerdos y la ejecución. Convierte los datos de CRM en inteligencia operativa en tiempo real a lo largo de todo el ciclo de ventas.

Tu equipo de ventas puede utilizar Einstein para seleccionar correos electrónicos, resúmenes de llamadas y seguimientos enriquecidos con el contexto del cliente. Te permite buscar en todas las conversaciones de ventas utilizando lenguaje natural y destaca patrones, como objeciones sobre precios o menciones de la competencia, en todo el proceso de ventas.

Con Agentforce, puede implementar herramientas de IA utilizando temas, acciones y plantillas predefinidas para la calificación de clientes potenciales y las actualizaciones de oportunidades.

Las mejores funciones de Salesforce

Añada palabras clave únicas para que Einstein las señale durante las llamadas, como productos de la competencia, funciones o cualquier mención crucial para cerrar acuerdos.

Desencadenantes de alertas cuando un actor clave de una cuenta objetivo cambie de trabajo o cuando el informe financiero de una empresa haga una mención a un punto débil que su herramienta puede resolver.

Realiza un seguimiento del progreso de las operaciones, las tendencias a partir de información de voz y vídeo, el contexto de los correos electrónicos relevantes, con informes personalizados.

Limitaciones de Salesforce

La amplitud de funciones y opciones de configuración puede resultar abrumadora, y la configuración inicial a menudo requiere conocimientos técnicos.

Precios de Salesforce

Einstein: Precios personalizados

Créditos Flex: 500 $ por cada 100 créditos

Conversaciones: 2 $ por conversación

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4,4/5 (más de 93 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce?

Un usuario de G2 dice:

Salesforce Agentforce proporciona una plataforma potente y flexible que optimiza las interacciones con los clientes y automatiza las tareas repetitivas. Me gusta mucho cómo se integra a la perfección con Salesforce CRM, lo que facilita la gestión de clientes potenciales, casos y consultas de clientes en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: Cuando se les preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia. Casi el 40 % de los encuestados dijo que necesitaba un agente que comprendiera perfectamente su contexto de trabajo. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los agentes de IA fracasan cuando no comprenden por qué se tomaron las decisiones o cómo se supone que debe tener el flujo del trabajo. Dado que los superagentes conservan el contexto, recuerdan decisiones pasadas y operan de forma continua, son capaces de actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial de entorno de trabajo vivo, permanecen activos a medida que evoluciona el trabajo y operan dentro de límites de permiso y registros de auditoría claros. Cuando la inteligencia comprende el trabajo y lo lleva a cabo de forma segura, finalmente sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

4. Clari (la mejor para la coordinación de ingresos y la previsión basada en el riesgo)

vía Clari

Clari es una plataforma de coordinación de ingresos de corporación. Puede centralizar los materiales relevantes de las transacciones para mantener a todo el mundo alineado y actualizado, lo que permite una colaboración y unos traspasos más fluidos.

RevAI analiza todo su flujo de trabajo, incluidos los correos electrónicos, las invitaciones del Calendario, los mensajes de Slack y las actualizaciones del CRM, para comparar lo que dice el representante con lo que muestran los datos.

Para la inteligencia conversacional, tienes Copilot. Transcribe en tiempo real y genera tarjetas de batalla en directo que permiten a los representantes de ventas responder a las objeciones, dar un giro a las conversaciones y cerrar acuerdos más sólidos. Esta herramienta de IA también captura las señales de los compradores y las envía directamente al sistema para mejorar las previsiones y la inspección del canal de ventas.

La herramienta de automatización basada en IA, Groove, optimiza la prospección, la interacción y el seguimiento mediante la automatización de los flujos de trabajo de ventas repetitivos. Ayuda a los representantes a mantener la coherencia en la divulgación, al tiempo que ofrece a los líderes visibilidad sobre la actividad y el rendimiento en todo el proceso.

Las mejores funciones de Clari

Emplee agentes de IA empresariales que revisen continuamente las oportunidades, señalen los riesgos, recomienden los siguientes pasos y realicen la automatización de los seguimientos para mejorar la salud del canal de ventas y la precisión de las previsiones en todo el ciclo de ingresos.

Redacta correos electrónicos salientes utilizando el contexto de la oportunidad, el rol del comprador y las señales de compromiso para personalizar mejor la prospección.

Sincronice los cambios en el proceso de ventas y evalúe de forma dinámica los acuerdos de confirmación y los mejores casos utilizando el aprendizaje automático (ML) para obtener previsiones en tiempo real.

Limitaciones de Clari

Algunos usuarios han señalado que encontrar acuerdos de trimestres anteriores o revisar el rendimiento de periodos anteriores puede requerir un esfuerzo adicional.

Precios de Clari

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clari

G2: 4,6/5 (más de 5500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clari?

Un usuario de G2 dice:

El uso de Clari para optimizar mis previsiones de ventas me ha resultado muy útil. Obtengo información rápida sobre mis objetivos trimestrales y los acuerdos que necesito cerrar, y la forma en que Clari clasifica los acuerdos por categoría de previsión lo hace todo mucho más fácil. La elaboración de informes a mi superior directo se ha vuelto mucho más sencilla: solo tengo que actualizar mi previsión semanal y él obtiene inmediatamente una panorámica clara.

5. Gong (ideal para el coaching a gran escala y la ejecución de acuerdos basados en pruebas)

vía Gong

Gong es una plataforma de inteligencia de ingresos que le permite lanzar secuencias probadas, personalizar pasos y realizar automatizaciones para mantener cada acuerdo en marcha. Esta herramienta de ventas con IA proporciona información sobre cuentas, acuerdos y contactos con solo hacer una pregunta a su asistente de IA.

Además, Gong Forecast realiza la previsión de la probabilidad de cierre de operaciones, analizando más de 300 puntos de datos, para predecir cuáles son las operaciones con más probabilidades de cerrarse.

Con Gong Engage, puede realizar el seguimiento de todo, desde la prospección hasta las tasas de conversión y el rendimiento del correo electrónico, así como supervisar el rendimiento de sus representantes de ventas de forma centralizada.

¿Utiliza una metodología de ventas específica como MEDDIC, SPIN o Challenger? Puede conectarla a Gong para que la plataforma analice continuamente todas las llamadas, correos electrónicos y reuniones.

Las mejores funciones de Gong

Transcriba las conversaciones con los clientes para extraer información clave y ofrecer a sus equipos una visibilidad compartida de lo que ocurre en las llamadas reales.

Identifique las metas, los puntos débiles y la dinámica de decisión de los clientes en todas las regiones y tradúzcalos a su idioma preferido.

Reciba informes detallados y respaldados por pruebas que expliquen las tendencias y las causas fundamentales, no solo el volumen de actividad.

Limitaciones de Gong

El modelo de previsión de la plataforma puede resultar rígido para los equipos que no operan estrictamente con cuotas basadas en los ingresos.

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,7/5 (más de 6430 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 550 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Gong es la visibilidad que ofrece de las conversaciones del equipo de ventas. Poder revisar las llamadas, ver los momentos clave y comprender lo que realmente sucedió en una negociación es increíblemente valioso. Las grabaciones de las llamadas, las transcripciones y la información proporcionada por la IA facilitan la detección de patrones en torno a las objeciones, las menciones de la competencia y los siguientes pasos sin tener que volver a ver las llamadas completas.

📚 Lea también: Cómo utilizar la IA en el marketing de contenido para equipos B2B

6. Apollo IA (la mejor para la generación controlada de canalizaciones y la gobernanza saliente)

a través de Apollo IA

Apollo IA es una plataforma de inteligencia de ventas que le permite controlar cómo se crea un proceso, no solo cómo se cierra. Puede almacenar y gestionar datos de clientes potenciales, actividades y registros de operaciones en un único entorno de trabajo.

Con sus PowerUps de IA, puede extraer señales de intención de los sitios web de las empresas, los cambios de trabajo y los datos públicos, y luego inyectar ese contexto directamente en las secuencias de salida. Muestra a los representantes exactamente cómo utilizar la IA para realizar la automatización de las tareas de prospección.

La herramienta también proporciona análisis de conversaciones, cuadros de mando y rastreadores de palabras clave que evalúan las llamadas y los mensajes en función de criterios definidos.

Las mejores funciones de Apollo IA

Redacta correos electrónicos completos o solo secciones específicas que se ajusten al tono y estilo de tu marca.

Revise las tasas de apertura, las tasas de respuesta y el impacto en el proceso de ventas a través de paneles de control de rendimiento en tiempo real.

Acceda a información previa a las reuniones sobre contactos y cuentas para aclarar el contexto y orientar mejor la dirección del equipo de ventas.

Limitaciones de Apollo IA

La interfaz puede resultar abrumadora debido a la cantidad de filtros y opciones disponibles, lo que aumenta el tiempo de incorporación.

Precios de Apollo IA

Personal: Gratis, gratuito/a

Básico: 59 $ al mes por usuario

Profesional: 99 $ al mes por usuario

Organización: 149 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Apollo IA

G2: 4,7/5 (más de 9330 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apollo IA?

Un usuario de G2 dice:

Apollo destaca por la rapidez con la que convierte la prospección en acción. En lugar de perder tiempo saltando entre herramientas de datos, enriquecimiento y divulgación, todo se encuentra en un solo flujo de trabajo. La capacidad de filtrar los clientes potenciales según criterios específicos e incorporarlos inmediatamente a secuencias hace que los esfuerzos de salida sean más rápidos y específicos, especialmente para los equipos B2B.

👀 ¿Sabías que...? Las investigaciones que analizan miles de llamadas del equipo de ventas B2B muestran que los representantes con mejor rendimiento hacen entre 11 y 14 preguntas por llamada, mientras que los representantes medios hacen muchas menos. Las plataformas de inteligencia de conversación utilizan este punto de referencia para formar a los representantes en la calidad del descubrimiento.

7. Seamless. IA (ideal para el control escalable de la calidad de los clientes potenciales)

Seamless. IA se ha diseñado principalmente como una plataforma de inteligencia de ventas y generación de clientes potenciales en tiempo real que ayuda a los equipos de ventas a encontrar, verificar y enriquecer los datos de contacto para llegar a un gran número de clientes.

Para los SDR, automatiza la investigación de clientes potenciales, la creación de listas y la introducción de datos. No es necesario buscar manualmente los datos de contacto. Su IA busca y valida continuamente correos electrónicos, números de teléfono e información sobre las empresas en tiempo real, para que los representantes siempre trabajen con datos precisos.

Para los responsables de ventas y los vicepresidentes de ventas, el valor reside en el crecimiento del canal de ventas y la precisión en la selección de objetivos. Proporciona inteligencia de contactos B2B en tiempo real, señales de intención y enriquecimiento de CRM para que sus equipos puedan aprovechar oportunidades de alta calidad y mantener un flujo constante de clientes potenciales cualificados.

Sin fisuras. Las mejores funciones de la IA.

Seleccione entre una biblioteca de indicaciones predefinidas para tareas como contactos en LinkedIn y mensajes de voz, y luego personalice campos clave como el nombre de la empresa o el rol antes de enviarlos.

Captura, verifica y envía datos de clientes potenciales desde redes sociales y sitios web B2B directamente a tu CRM en tiempo real a través de una extensión de Chrome.

Utilice herramientas de llamada tanto para marcar con Twilio como para registrar manualmente, asegurándose de que todas las comunicaciones se registran y son coherentes.

Sin fisuras. Limitaciones de la IA.

Algunos usuarios señalan que los créditos pueden agotarse más rápido de lo esperado durante la creación de listas extensas y que la calidad del resultado no siempre es predecible de antemano.

Sin fisuras. Precios de IA.

Free

Precios personalizados

Sin fisuras. Valoraciones y reseñas de IA.

G2: 4,4/5 (más de 5260 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Seamless IA?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Seamless. IA es la precisión y exhaustividad de sus datos de contacto, especialmente a la hora de identificar a los responsables de la toma de decisiones y los clientes potenciales cualificados. Después de más de dos años trabajando con la plataforma en diferentes empresas, he comprobado de primera mano lo potente que es tanto para la prospección como para enriquecer nuestra base de datos existente.

Si está evaluando agentes de IA para el equipo de ventas, hemos terminado el trabajo preliminar por usted en esta guía 👇

vía Clay

Clay es una plataforma de datos de IA para equipos de comercialización (GTM) que le permite importar millones de registros desde su CRM con un solo clic.

Por ejemplo, si los datos de los clientes potenciales están incompletos o dispersos entre diferentes fuentes de datos, la herramienta utiliza identificadores, como direcciones de correo electrónico, para combinar registros y enriquecerlos en un único perfil canónico.

Su motor de IA, Rhythm, recopila señales de toda la pila tecnológica (intención de G2, visitas al sitio web, aperturas de correos electrónicos y vistas de DocuSign) y genera una única lista de tareas pendientes priorizadas para cada representante. Piensa en ello como un eficaz asistente ejecutivo de IA para los responsables del equipo de ventas.

Y si un cliente potencial de alto valor visita de repente la página de precios, Rhythm lo coloca al instante en la parte superior de la cola. La herramienta también cuenta con un agente Conductor que explica el «porqué» de cada tarea, lo que le ayuda a orientar a los representantes sobre la intención específica del comprador que ha sido el desencadenante de la acción.

Las mejores funciones de Clay

Supervise qué empresas visitan su sitio web, cuánto interactúan y con qué frecuencia vuelven, y avise automáticamente a su equipo de ventas para que actúe de inmediato.

Replique cualquier flujo de trabajo de enriquecimiento con IA, incluyendo el resumen de casos prácticos, clientes de empresas, la búsqueda de informes financieros y mucho más.

Busque las características específicas y únicas de sus clientes más adecuados utilizando los agentes de investigación de IA de Clay para categorizar o resumir la información disponible.

Limitaciones de Clay

Los grandes conjuntos de datos de la plataforma pueden tardar en procesarse y sincronizarse, lo que ralentiza los flujos de trabajo de ventas posteriores.

Precios de arcilla

Free

Starter: 149 $ al mes

Explorer: 349 $ al mes

Pro: 800 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clay

G2: 4,8/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clay?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho la interactividad y la facilidad de uso de Clay. Se integra con muchas de las herramientas y fuentes que ya utilizo, lo que lo hace muy práctico. También aprecio mucho Sculptor y Sequencer, que han resultado muy útiles para experimentar con campañas de salida, encontrar contactos similares y generar textos de divulgación.

9. Outreach. io (la mejor para la ejecución de ingresos impulsada por IA)

a través de Outreach IA Agents

Outreach. io es un sistema de flujo de trabajo de ingresos basado en IA que opera sobre la actividad de los representantes, el compromiso de los compradores y el estado del proceso para coordinar la ejecución entre cuentas.

Existen agentes de IA para casi todos los casos de uso en su proceso de ventas. Por ejemplo, el agente de investigación combina los datos de conversación de Outreach con los datos de interacción propios y los datos públicos de terceros para crear estrategias que impulsen los ingresos.

El agente de ingresos gestiona las tareas de prospección en nombre de los representantes del equipo de ventas. El agente identifica las cuentas con mayor intención de compra, busca nuevos contactos y elabora mensajes relevantes y de alta conversión diseñados para aumentar las tasas de respuesta.

Las mejores funciones de Outreach.io

Obtenga actualizaciones automáticas de sus campos de oportunidades basadas en señales clave detectadas en llamadas y reuniones con el agente de ventas.

Obtenga un resumen conciso generado por IA de las actividades recientes de la cuenta y obtenga respuestas a las preguntas más urgentes.

Utilice la IA en tiempo real para detectar los elementos que se discuten durante las llamadas en directo y añádalos a las transcripciones de las reuniones.

Limitaciones de Outreach.io

La plataforma puede resultar poco práctica en el uso diario y, según se ha informado, las integraciones, especialmente con herramientas como Nooks, carecen de inteligencia contextual.

Precios de Outreach.io

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Outreach.io

G2 : 4,3/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Outreach.io?

Un usuario de G2 dice:

Las plantillas de comunicación para correos electrónicos y llamadas son increíblemente útiles para enviar actualizaciones masivas a mis clientes. Mi equipo de habilitación y los equipos de marketing pueden cargar plantillas y metas de comunicación (sin doble sentido), y el envío de esas comunicaciones personalizadas por correo electrónico es rápido y eficiente, lo que resulta especialmente útil dado que gestiono cientos de clientes y necesito actuar con rapidez. He integrado esto muy fácilmente en mi flujo de trabajo.

📚 Lea también: Cómo realizar la automatización del proceso de ventas con IA

10. Fireflies. IA (ideal para el control de calidad de las llamadas en toda la corporación y la captura de señales de conversación)

a través de Fireflies.ai / IA

Al unirse automáticamente a las reuniones, Fireflies.ai, un asistente de reuniones basado en IA, graba, transcribe y resume todas las conversaciones.

Su valor estratégico reside en la automatización del control de calidad, lo que lo convierte en un ejemplo concreto de transformación empresarial a través de la convergencia de la IA, donde la inteligencia de las llamadas de ventas, el coaching y la previsión funcionan como un solo sistema.

Puede establecer puntos de referencia para definir cómo es una llamada de ventas de alta calidad: manejo de objeciones, posicionamiento de la competencia y profundidad de descubrimiento. A continuación, la herramienta analiza cada conversación y señala dónde se desvían los representantes, asignando puntuaciones de aprobado o suspenso en función del comportamiento real.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Automatice las reuniones con SDR y reclutadores de IA que asisten y hablan en su nombre.

Reciba resúmenes personalizados después de las llamadas con conclusiones, elementos a tomar y decisiones clave.

Analice el tono y el lenguaje de las conversaciones para identificar el sentimiento de los clientes potenciales y los riesgos potenciales asociados al acuerdo.

Limitaciones de Fireflies.ia

En casos excepcionales, se ha informado de que el audio de fondo y las voces superpuestas reducen ocasionalmente la precisión de la transcripción.

Precios de Fireflies.ai / IA

Personal: Gratis, gratuito/a

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresa: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Fireflies. IA: valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 720 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies IA?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta usar Fireflies.ia para grabar mis reuniones porque me evita tener que tomar notas durante ellas, lo que me ahorra mucho tiempo y me permite estar más concentrado y participar más en las discusiones. Recibo el resumen de la reunión al instante, que es de gran calidad, lo que me permite asegurarme de tener todos los puntos clave sin demora.

