Cómo utilizar GitHub Copilot para aprender a programar

La mayoría de los programadores aprenden a escribir código saltando entre Stack Overflow, sitios de documentación y vídeos tutoriales, un flujo de trabajo que fragmenta su atención y les ralentiza. Los trabajadores se enfrentan a interrupciones cada dos minutos durante las horas de trabajo principales, lo que hace que el aprendizaje concentrado sea casi imposible.

GitHub Copilot cambia eso al integrar un asistente de codificación con IA directamente en tu editor. Te ofrece explicaciones instantáneas, ayuda para la depuración y sugerencias de código sin que tengas que salir de tu entorno de trabajo. Esta guía te muestra cómo configurarlo y utilizarlo como herramienta de aprendizaje, en lugar de solo como generador de código.

¿Qué es GitHub Copilot?

GitHub Copilot es un asistente de codificación basado en IA, o programador en pareja con IA, que reside directamente en tu editor de código. Desarrollado por GitHub y OpenAI, está diseñado para evitar el cambio constante entre pestañas, ya que te ofrece respuestas y sugerencias de código directamente. Está pensado para todo el mundo, desde principiantes absolutos hasta profesionales experimentados que están aprendiendo un nuevo lenguaje.

La herramienta tiene dos partes fundamentales. La primera son las sugerencias en línea, que actúan como un autocompletado increíblemente inteligente para tu código. La segunda es Copilot Chat, una IA conversacional a la que puedes hacer preguntas en lenguaje natural. Copilot analiza el código de tu archivo actual y las pestañas abiertas para ofrecerte ayuda contextualizada.

vía Microsoft

Funciona en los entornos y lenguajes de código más populares, entre los que se incluyen:

Editores: VS Code, Visual Studio, IDE de JetBrains (como PyCharm) y Neovim.

Idiomas: Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go y muchos más.

Al permitirte seguir trabajando en tu editor, este asistente de código con IA te ayuda a mantenerte en un estado de flujo, convirtiendo las frustrantes búsquedas en una experiencia de aprendizaje fluida.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

¿Por qué utilizar GitHub Copilot para aprender programación?

Todos los programadores noveles se topan con obstáculos. Puede tratarse de un mensaje de error críptico o de un concepto que no acaba de entender. Sin nadie a quien preguntar, se queda atascado. Esto le lleva a pasar horas buscando, a perder la motivación y, a veces, a abandonar por completo la sesión de programación. El ciclo de retroalimentación es demasiado largo.

El asistente de programación GitHub Copilot acorta ese ciclo de retroalimentación de horas a segundos, actuando como tu tutor personal bajo demanda. En lugar de quedarte atascado, obtienes claridad instantánea y puedes seguir avanzando. Esto transforma el aprendizaje de una batalla frustrante en una conversación atractiva.

Así es como te ayuda a aprender más rápido:

Explicaciones instantáneas: puedes pedirle a Copilot que te explique cualquier fragmento de código en un lenguaje sencillo. Se acabó intentar descifrar por tu cuenta documentación técnica densa.

Aprende mientras trabajas: A medida que escribes, recibirás sugerencias. A continuación, puedes estudiar esas sugerencias para comprender el «porqué» de un enfoque concreto, convirtiendo cada línea de código en una minilección.

Menos frustración: la depuración es uno de los mayores obstáculos para los programadores noveles. Copilot te ayuda a detectar y comprender los errores entre un 30 % y un 40 % más rápido , para que puedas centrarte en aprender los conceptos básicos en lugar de atascarte.

Exploración de lenguajes: puedes experimentar con puedes experimentar con nuevos lenguajes de programación de forma segura. Haz que Copilot traduzca los patrones de código que ya conoces a un nuevo lenguaje para ver cómo se comparan.

Documentación bajo demanda: si olvidas la sintaxis de una función o quieres saber cuál es la mejor manera de realizar una tarea, puedes preguntarle directamente a Copilot en tu editor. GitHub Copilot te da respuestas sin que pierdas la concentración.

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que más les interesa. Por ejemplo, los trabajadores no técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En estos casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que más les interesa. Por ejemplo, los trabajadores no técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En estos casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

Cómo configurar GitHub Copilot para aprender

a través de GitHub Copilot

No basta con instalar una herramienta de IA. Los ajustes predeterminados suelen estar diseñados para desarrolladores experimentados que dan prioridad a la velocidad, lo que puede convertirse en una muleta para los principiantes. Si aceptas pasivamente todas las sugerencias, corres el riesgo de aprender muy poco, lo que va en contra de los principios del aprendizaje activo.

Utilizar la configuración predeterminada puede llevarte a tener un código que funciona sin entenderlo, lo que crea lagunas de conocimiento que causarán problemas en el futuro.

Pero con una rápida configuración de 10 minutos, puedes transformar GitHub Copilot de un simple generador de código en una herramienta de aprendizaje personalizada. Estos ajustes te ayudan a controlar el ritmo y te aseguran que estás adquiriendo una comprensión real, no solo una biblioteca de código que no puedes explicar.

Instala la extensión GitHub Copilot.

En primer lugar, debes incorporar la herramienta a tu editor de código. Para la mayoría de los estudiantes que utilizan VS Code, el proceso es sencillo.

Abre VS Code y ve al mercado de extensiones en la barra lateral.

Busca «GitHub Copilot» y haz clic en instalar en la extensión oficial de GitHub.

A continuación, busca «GitHub Copilot Chat» e instálalo también. Esto te proporcionará un tutor conversacional con IA.

Se le indicará que inicie sesión con su cuenta de GitHub. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para autorizar la extensión.

Una vez autorizado, ya está listo para empezar a configurarlo para el aprendizaje.

Si utilizas otro editor como Visual Studio o un IDE de JetBrains, el proceso es muy similar. Solo tienes que buscar la extensión Copilot en el marketplace de tu editor y seguir los pasos de autenticación.

Configurar los ajustes de Copilot para el modo de aprendizaje

Ahora vamos a ajustar los ajustes para fomentar el aprendizaje activo en lugar de la generación pasiva de código. Puede encontrar estas opciones abriendo la paleta de comandos (Ctrl+Mayús+P o Cmd+Mayús+P), escribiendo «Preferencias: Abrir ajustes de usuario» y, a continuación, buscando «Copilot».

Desactivar las sugerencias automáticas en línea: Esta es una medida muy útil para los principiantes. Impide que Copilot ofrezca código automáticamente mientras escribes, lo que te obliga a pensar por ti mismo primero y a pedir ayuda activamente cuando la necesitas.

Mantén visible el panel de chat de Copilot: fija el panel de chat a la barra lateral. Esto facilita hacer preguntas rápidas sin necesidad de abrir una nueva ventana o comando.

Ajustar el retraso de las sugerencias: si mantienes activadas las sugerencias en línea, puedes añadir un ligero retraso. Esto le da a tu cerebro un momento para procesar el problema antes de que la IA intervenga con una solución.

a través de GitHub

Añadir instrucciones de aprendizaje personalizadas

Aquí es donde conviertes Copilot en tu tutor personal. Puedes darle instrucciones personalizadas sobre tu nivel de habilidad y cómo quieres que te enseñe. Añade estas instrucciones en los ajustes de Copilot Chat o creando un archivo especial llamado github/copilot-instructions.md en la carpeta de tu proyecto.

📌 A continuación se muestran algunos ejemplos de instrucciones excelentes para los alumnos: «Si mi código tiene un error, ayúdame a comprender el error antes de darme la versión corregida».

«Soy un principiante total en Python. Por favor, explíqueme todos los conceptos en términos sencillos y evite las funciones avanzadas a menos que yo las solicite».

«Cuando sugieras código, incluye siempre un comentario explicando por qué funciona y qué hace cada parte».

Estas instrucciones permanecen, por lo que no tienes que repetirte. Incluso puedes tener diferentes instrucciones para diferentes proyectos, adaptando el estilo de enseñanza de la IA al lenguaje o marco en el que te centres.

📚 Lea también: Cómo utilizar Claude IA para una codificación eficiente y precisa.

5 formas de utilizar GitHub Copilot para aprender programación

Ya has instalado y configurado Copilot, pero ¿y ahora qué? Si solo lo utilizas para completar código básico, te estás perdiendo su verdadero potencial como herramienta de aprendizaje. Aceptar pasivamente todas las sugerencias puede llevarte a una «dependencia de Copilot», en la que sientes que no puedes programar sin él.

Para evitarlo, es necesario utilizarlo de forma activa. Estas cinco estrategias prácticas te ayudarán a convertir Copilot de una muleta en un potente tutor, lo que te permitirá adquirir un profundo conocimiento y confianza. 🛠️

1. Pide a Copilot que te explique conceptos de código.

¿Has encontrado un fragmento de código confuso en Internet o en un tutorial? No te limites a copiarlo y pegarlo. En su lugar, resalta el código, abre Copilot Chat y pídele que «explique este código».

Copilot desglosará la lógica línea por línea en un lenguaje sencillo. Esto es perfecto para comprender líneas complejas o sintaxis desconocidas.

Para sacarle aún más partido, haz preguntas de seguimiento.

«Explícame este código como si tuviera cinco años».

«¿Qué hace la función map() en este ejemplo?».

«¿Hay alguna forma más eficiente de escribir esto?».

Después de leer la explicación, intenta reescribir el código de memoria. Este simple acto de recordar es una de las mejores formas de fijar un nuevo concepto.

2. Utiliza Copilot Chat como tu tutor de programación

Piensa en Copilot Chat como un tutor siempre disponible y paciente que nunca se cansará de tus preguntas. Como recuerda el contexto de tu conversación, puedes hacer preguntas de seguimiento para profundizar más.

Empieza con preguntas generales y luego ve concretando.

Preguntas conceptuales: «¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla en Python?».

Preguntas prácticas: «¿Cómo hago una solicitud de API en JavaScript?».

Preguntas sobre depuración: «¿Por qué me sale un 'TypeError' en esta línea?».

Preguntas sobre buenas prácticas: «¿Es esta la forma más idiomática de escribir un bucle «for» en Go?».

La clave es tratarlo como una conversación real. Si no entiendes una respuesta, simplemente di: «¿Puedes explicarlo de otra manera?».

💡 También puedes pedirle a ClickUp Brain, la IA integrada en ClickUp, que te ayude a entender el código. Esto te aportará la ventaja añadida de que ya conoce tu rol y tu trabajo.

3. Practica escribiendo código con sugerencias de IA.

Esta técnica da un giro al guion. En lugar de dejar que Copilot escriba el código por ti, le dices lo que quieres hacer y luego estudias su solución como un ejemplo práctico.

Empieza escribiendo un comentario descriptivo. Por ejemplo: // Crea una función que tome una lista de números y devuelva solo los pares.

Presiona Intro y espera a que Copilot genere la función.

Ahora revisa el código que te ha sugerido. ¿Entiendes cada una de las líneas?

Si no es así, resalte las partes confusas y pida a Copilot Chat que se las explique.

Por último, elimina la sugerencia e intenta escribir la función tú mismo desde cero. Compara tu versión con la de Copilot para ver qué has recordado correctamente.

Este flujo de trabajo convierte la generación de código de GitHub Copilot en un ejercicio de aprendizaje activo. Los estudiantes que utilizan este enfoque completan las tareas un 35 % más rápido, al tiempo que logran un mejor progreso en las soluciones.

💡ClickUp Brain funciona como tu compañero de programación dentro de ClickUp.

4. Depurar y refactorizar código con los comentarios de Copilot

Quedarse atascado en un error es increíblemente frustrante. En lugar de quedarse mirando la pantalla durante una hora, utilice Copilot para obtener una nueva perspectiva.

Para la depuración: resalte el código que está causando un error y pregunte: «¿Por qué no funciona este código?». Copilot a menudo detectará el problema y explicará el error. Asegúrese de preguntar por qué funciona la corrección, no solo por el código corregido.

Para refactorizar: una vez que tengas un código que funciona pero te parece desordenado, pregúntale a Copilot: «¿Cómo puedo hacer que este código sea más limpio o más eficiente?». Te sugerirá mejoras, como utilizar nombres de variables más adecuados o una sintaxis más moderna. Esta es una de las mejores formas de aprender la forma «correcta» de escribir código en un nuevo lenguaje.

Mantén una lista actualizada de tus errores comunes en un documento. Empezarás a ver patrones y a corregirlos antes de que se produzcan.

💡 Prueba Codegen, el agente de codificación autónomo de ClickUp que puede ayudarte con la depuración, la escritura de código, la apertura de PR y mucho más.

5. Convertir código entre lenguajes de programación

Si ya conoces un lenguaje de programación, puedes utilizar esos conocimientos para aprender otro más rápidamente. Por ejemplo, si eres un desarrollador de Python que está aprendiendo JavaScript, puedes utilizar Copilot como traductor.

Pega una función de Python en Copilot Chat y pregunta: «Convierte esto a JavaScript y explica las diferencias clave».

Copilot no solo proporcionará el código traducido, sino que también señalará cambios sintácticos importantes y patrones específicos del lenguaje.

Por ejemplo, puede mostrarte cómo una comprensión de listas en Python es similar al uso de map() y filter() en JavaScript. Esto te ayuda a construir un mapa mental entre los conceptos que ya conoces y la nueva sintaxis que estás aprendiendo.

Para ver cómo los agentes de IA están transformando el flujo de trabajo de la codificación, vea esta demostración que muestra los asistentes de codificación de IA en acción y cómo pueden acelerar su proceso de desarrollo.

Buenas prácticas para aprender programación con GitHub Copilot

Es fácil caer en malos hábitos con la IA, como confiar ciegamente en todas las sugerencias o dejar que ella piense por ti. Esto conduce a un conocimiento superficial y a la incapacidad de resolver problemas por ti mismo.

Para evitarlo, necesitas algunas reglas de conducta. Piensa en estas buenas prácticas como barreras de seguridad que garantizan que utilizas Copilot para ser más inteligente, no para externalizar tu cerebro.

Verifica antes de confiar: Copilot puede cometer errores y los cometerá. Puede sugerir código defectuoso, ineficaz u obsoleto. Prueba siempre sus sugerencias y asegúrate de entender por qué funcionan antes de continuar.

Escribe primero, luego comprueba: Intenta escribir el código tú mismo primero. Cuando hayas terminado o te quedes atascado, pide a Copilot que revise tu trabajo o te ofrezca una alternativa. Esto convierte la herramienta en un revisor de código, no en una muleta.

Pregunta siempre «por qué»: nunca aceptes un fragmento de código sin entenderlo. Si Copilot te da una solución, tu siguiente pregunta siempre debe ser «¿por qué funciona esto?» o «¿por qué es mejor que mi enfoque original?».

Establece retos de aprendizaje: Para tus sesiones de práctica, intenta desactivar completamente las sugerencias en línea. Oblígate a confiar solo en Copilot Chat cuando estés realmente atascado. Esto te ayudará a desarrollar resiliencia mental.

Documenta lo que aprendes: cuando Copilot te enseñe un nuevo concepto, tómate un momento para escribirlo con tus propias palabras. Mantener un cuando Copilot te enseñe un nuevo concepto, tómate un momento para escribirlo con tus propias palabras. Mantener un archivo de notas dedicado ayuda a retener la información.

Sé específico con tus indicaciones: Las indicaciones vagas dan lugar a respuestas vagas. En lugar de preguntar «¿Cómo se escribe el código?», pregunta «Soy un principiante que está intentando aprender a crear una clase en Python. ¿Puedes mostrarme un ejemplo sencillo con explicaciones?».

📚 Lea también: Cómo la IA está transformando el rol de los programadores más rápido de lo que cree.

Limitaciones del uso de GitHub Copilot para aprender programación

Creer que una herramienta de IA es un tutor perfecto y omnisciente es un error. Esta confianza mal depositada puede llevarte a incorporar código defectuoso en tus proyectos o a suspender una entrevista técnica porque no puedes explicar el código que la IA ha escrito por ti.

Para utilizarlo de forma eficaz, hay que ser sincero sobre sus límites. Esto es lo que hay que tener en cuenta. 👀

Puede generar código incorrecto: Copilot se ha entrenado con una gran cantidad de código público de GitHub, y ese código incluye errores. No des por sentado que sus sugerencias son infalibles. Pruébalas siempre.

Las explicaciones pueden ser superficiales: A veces, las explicaciones de Copilot son superficiales. Puede decirte qué hace un fragmento de código, pero es posible que no sea capaz de explicar los principios informáticos fundamentales y profundos que hay detrás.

Existe el riesgo de depender demasiado de ella: si te acostumbras a que te escriban el código, tu capacidad para resolver problemas se debilitará. Debes utilizar la herramienta de forma activa para evitarlo.

Tiene un límite en el contexto: Copilot puede ver los archivos que tienes abiertos, pero no entiende la arquitectura de todo tu proyecto. Sus sugerencias pueden tener sentido para un archivo, pero causar problemas en otros.

Las licencias pueden ser complicadas: dado que se entrena con código público, Copilot puede sugerir en ocasiones código muy similar al código bajo una licencia de código abierto restrictiva. Esto es algo que hay que tener en cuenta para los proyectos que se planifican publicar. Es importante señalar que GitHub Copilot no es de código abierto en sí mismo, sino que es un producto comercial propietario.

Requiere conexión a internet: todas tus solicitudes se procesan en la nube, por lo que no puedes utilizarlo para aprender si no estás conectado a internet.

Aquí tienes algunas herramientas interesantes que puedes probar si quieres explorar el código vibe 👇

Cómo realizar el seguimiento del progreso en el aprendizaje de la programación en ClickUp

Aprender a programar a menudo significa ahogarse en un mar de pestañas del navegador. Tienes un tutorial abierto en una, la documentación oficial en otra y una docena de hilos de Stack Overflow que intentan explicar un solo mensaje de error. Este cambio constante de contexto mata tu concentración y ralentiza tu progreso.

Este es un caso clásico de dispersión del contexto, en el que los equipos pierden horas buscando información en aplicaciones desconectadas, buscando archivos y repitiendo actualizaciones en múltiples plataformas, lo que acaba con el impulso. Cuando tu plan de aprendizaje está disperso, es difícil ver tu progreso o seguir adelante con él.

Aquí es donde necesitas una plataforma única y fácil de usar que lo reúna todo. Deja de hacer malabarismos con las herramientas y crea una única fuente de información veraz para todo tu proceso de aprendizaje con ClickUp.

Así es como el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp te ayuda a planificar tu aprendizaje, almacenar tus conocimientos y realizar el seguimiento de tu progreso, todo en un solo lugar:

Así es como se ve el seguimiento del tutorial paso a paso con las listas de control de ClickUp.

Una forma mejor de aprender programación

GitHub Copilot puede transformar tu editor de código en un entorno de aprendizaje interactivo. Proporciona explicaciones instantáneas, te ayuda a depurar más rápido y te permite explorar nuevos lenguajes con confianza. Pero la clave real es la participación activa: utilizarlo como un tutor para comprender conceptos, no solo como una máquina de generación de código.

Aprender a programar ya no tiene por qué significar perderse durante horas en la documentación. El aprendizaje asistido por IA acorta drásticamente el ciclo de retroalimentación, por lo que puedes centrarte en desarrollar habilidades reales y duraderas. Los desarrolladores que prosperarán en el futuro serán aquellos que dominen el aprendizaje con estas potentes herramientas.

¿Listo para organizar tu viaje de aprendizaje de programación? Empieza gratis con ClickUp para realizar el seguimiento de tu progreso, almacenar tus notas y mantener tu hoja de ruta de aprendizaje, todo en un solo lugar.

Preguntas frecuentes

Sí, GitHub Copilot es gratis para estudiantes, profesores y personas con permiso de mantenimiento de proyectos de código abierto populares verificados. Tendrás que solicitarlo a través del GitHub Student Developer Pack y verificar tu estado.

Los principiantes pueden utilizarlo sin ningún problema, especialmente la función Copilot Chat para hacer preguntas. Sin embargo, tener algunos conocimientos básicos del lenguaje elegido te ayudará a juzgar mejor si las sugerencias de la IA son buenas o no.

Las mayores fortalezas de Copilot para el aprendizaje son su profunda integración en editores populares como VS Code y su potente Copilot Chat. Aunque existen alternativas, la formación de Copilot sobre la gran cantidad de código en GitHub a menudo le da una ventaja a la hora de comprender el contexto de los proyectos de aprendizaje comunes. Por supuesto, si eres usuario de ClickUp, puedes utilizar la IA integrada (ClickUp Brain) y el asistente de codificación autónomo Codegen para aprender mientras trabajas.