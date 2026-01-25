Las 9 mejores alternativas a Augmentcode para equipos en 2026

La mayoría de los desarrolladores que eligen un asistente de codificación con IA se centran en la velocidad de autocompletado o la calidad del chat, pero el verdadero cuello de botella no es escribir código más rápido. Es el cambio constante de contexto entre tu IDE, el gestor de tareas, la documentación y las herramientas de comunicación lo que acaba con el impulso. Cada interruptor entre aplicaciones dispersa información crítica y rompe tu estado de flujo.

Esta guía analiza nueve alternativas a Augment Code, desde herramientas nativas de IDE como GitHub Copilot y Cursor hasta plataformas que abarcan todo el flujo de trabajo, como ClickUp, que conectan tu código con la historia completa de por qué lo estás creando. La meta no es solo un autocompletado más rápido. Se trata de encontrar la herramienta adecuada para la forma en que tu equipo trabaja realmente.

¿Por qué optar por alternativas al código de Augment?

Augment Code es un asistente de codificación basado en IA diseñado para comprender bases de código de gran tamaño a escala empresarial y proporcionar sugerencias contextuales. Está pensado para desarrolladores que trabajan con repositorios extensos en los que las herramientas de IA genéricas pierden el contexto. Pero no todos los equipos necesitan ese nivel de indexación de la base de código, y algunos desarrolladores consideran que la compatibilidad con IDE o la integración de flujos de trabajo de Augment no se ajustan a su pila.

Muchos desarrolladores desean interacciones más profundas basadas en chat, mejores completaciones en línea o herramientas que funcionen en todo su ecosistema tecnológico, no solo en el IDE. Estas son las razones más comunes por las que los equipos buscan alternativas:

Flexibilidad del IDE: algunas herramientas ofrecen una compatibilidad más amplia con editores o funcionan como aplicaciones independientes.

Integración en el flujo de trabajo: los desarrolladores pueden necesitar un asistente de codificación basado en IA que se conecte con la gestión de proyectos, la documentación o los desarrolladores pueden necesitar un asistente de codificación basado en IA que se conecte con la gestión de proyectos, la documentación o los procesos de CI/CD

Ámbito del contexto: las diferentes herramientas gestionan el contexto del código base de forma diferente: algunas destacan en las sugerencias de un solo archivo, otras en la comprensión entre repositorios.

Colaboración en equipo: los equipos de la corporación pueden necesitar funciones como los equipos de la corporación pueden necesitar funciones como asistencia para la revisión de código , intercambio de conocimientos o gestión centralizada de IA.

Los cambios de contexto están mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que cambiar constantemente de plataforma, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra.

Alternativas al Código Augment de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Equipos que gestionan flujos de trabajo de desarrollo junto con códigoTamaño del equipo: desde equipos pequeños hasta corporaciones. Codegen Agent para la generación de código, Brain para el contexto de todo el entorno de trabajo, Docs, vinculación de tareas, automatizaciones y gestión integrada de flujos de trabajo. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. GitHub Copilot Desarrolladores que desean una integración perfecta con GitHub. Tamaño del equipo: desde individuos hasta grandes equipos de desarrollo. Sugerencias en línea, Copilot Chat, resúmenes de relaciones públicas, contexto de múltiples archivos, flujos de trabajo nativos de GitHub. Nivel gratuito, planes de pago desde 10 $ al mes. Cursor Desarrolladores que buscan un IDE nativo de IA Tamaño del equipo: equipos que se sienten cómodos cambiando de IDE Índice de código base, Composer para ediciones de múltiples archivos, edición predictiva, comandos de lenguaje natural. Nivel gratuito, planes de pago desde 20 $ al mes. Amazon Q Developer Equipos en entornos centrados en AWSTamaño del equipo: desde startups hasta corporaciones en AWS. Asistencia nativa de AWS, análisis de seguridad, transformación de código, orientación sobre arquitectura. Nivel gratuito, planes de pago desde 19 $/usuario/mes. Tabnine Equipos de corporación que dan prioridad a la privacidad del códigoTamaño del equipo: Sectores regulados y grandes empresas Implementación local, modelos personalizados, retención de datos cero, flexibilidad IDE. Planes de pago desde 59 $/usuario/mes. Sourcegraph Cody Desarrolladores que trabajan con bases de código masivas Tamaño del equipo: Grandes organizaciones de ingeniería con muchos repositorios Contexto multirrepositorio, búsqueda de corporación, opciones de backend LLM, inteligencia de código profunda. Nivel gratuito, planes de pago desde 9 $/usuario/mes. Windsurf Desarrolladores que desean flujos de trabajo de IA agenciales Tamaño del equipo: Equipos que exploran la ejecución autónoma de tareas Cascada para tareas de varios pasos, flujos, índice profundo, sugerencias en línea. Nivel gratuito, planes de pago desde 15 $ al mes. Qodo Teams centrados en la calidad del código y las pruebasTamaño del equipo: equipos con gran peso de control de calidad y organizaciones de ingeniería. Pruebas generadas por IA, análisis de relaciones públicas, información sobre la calidad del código, pruebas basadas en el comportamiento. Nivel gratuito, planes de pago desde 38 $/usuario/mes. Replit Ghostwriter Desarrolladores que escriben código en el navegadorTamaño del equipo: principiantes, educadores y equipos pequeños IDE en la nube, sugerencias en línea, implementación instantánea, colaboración en tiempo real. Nivel gratuito, planes de pago desde 20 $ al mes. Codeium Desarrolladores que desean una amplia compatibilidad con IDETamaño del equipo: cualquier equipo con editores mixtos Autocompletado rápido, compatibilidad con más de 70 lenguajes y más de 40 IDE, asistencia basada en chat. Nivel gratuito, precios para Enterprise disponibles.

Las mejores alternativas al código Augment que puedes utilizar.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de flujos de trabajo de desarrollo basados en IA)

Los equipos de desarrollo suelen tener problemas con la proliferación de herramientas, ya que el código se encuentra en el IDE, las tareas en una herramienta, la documentación en otra y la comunicación se dispersa entre varias plataformas. Esta fragmentación ralentiza el envío, crea puntos ciegos y hace que los desarrolladores se pregunten por qué están creando una función, y no solo cómo.

ClickUp elimina esta dispersión del trabajo gracias a un entorno de trabajo de IA convergente que conecta todo tu flujo de trabajo de desarrollo. A diferencia de los asistentes de codificación independientes que solo ven tu código, ClickUp proporciona el contexto completo de lo que estás creando y por qué.

Y si quieres una IA que envíe código, no solo que lo sugiera, ClickUp Brain Agents puede ayudarte a pasar de la tarea a la implementación más rápidamente. Por ejemplo, el agente Codegen de ClickUp puede utilizar el contexto de la tarea para generar código y ayudar a avanzar hacia un flujo de trabajo de relaciones públicas, de modo que la ejecución se mantenga conectada con los requisitos y las decisiones que la han configurado.

El agente Codegen de ClickUp actualiza automáticamente las tareas con los cambios en el código, publica enlaces de solicitudes de validación y resume el progreso.

Con ClickUp Brain, la asistencia de IA funciona en todo tu entorno de trabajo. Puedes hacer una mención a Brain en un comentario de tarea o en ClickUp Chat, y responderá utilizando el conocimiento de tus tareas, documentos y conversaciones. Pídele que resuma el progreso del sprint, redacte especificaciones técnicas a partir de las descripciones de las tareas o muestre documentación relacionada al instante, para que dediques menos tiempo a buscar contexto y más tiempo a trabajar.

El asistente de IA explica los problemas de ámbito de Python lambda y proporciona un ejemplo de código corregido, lo que facilita la depuración y el aprendizaje a los desarrolladores.

A continuación, ClickUp Automations se encarga de las actualizaciones manuales que interrumpen el trabajo profundo. Active flujos de trabajo a partir de eventos de desarrollo. Cuando se combina una solicitud de validación, mueva automáticamente la tarea enlazada a «Terminada» y notifique a las personas adecuadas. Cuando se registra un error, asígnelo en función del componente o la propiedad. Esto se traduce en menos avisos de estado, menos momentos de «¿alguien ha actualizado esto?» y menos cambios de contexto improvisados.

Configura automatizaciones ClickUp sin código para que hagan el trabajo pesado por ti.

Por último, ClickUp Docs mantiene la documentación técnica conectada al trabajo que describe. Crea referencias API, decisiones de arquitectura o guías de incorporación que enlacen directamente con las tareas relevantes de ClickUp, de modo que cuando cambien los requisitos, los documentos y las tareas afectados aparezcan juntos.

ClickUp Brain crea un nuevo documento de estilo wiki con una tabla personalizable, lo que facilita la organización y el seguimiento de las tareas de contenido directamente desde una sencilla indicación de IA.

Mejores funciones

Generación de código impulsada por IA con el agente Codegen: vaya más allá de las sugerencias de código: vaya más allá de las sugerencias de código: el agente Codegen de ClickUp utiliza todo el contexto de sus tareas para generar código listo para la producción y avanzar hacia una solicitud de validación. Esto mantiene la implementación estrechamente relacionada con los requisitos y las decisiones, lo que reduce los errores de transferencia y acelera la entrega.

Asistencia de IA en todo el entorno de trabajo con ClickUp Brain: acceda al instante a conocimientos de tareas, documentos y conversaciones mencionando a Brain en comentarios o chats. Resuma el progreso de los sprints, redacte especificaciones técnicas o busque documentación relacionada en cuestión de segundos, para que los desarrolladores dediquen menos tiempo a buscar y más a crear.

Automatizaciones flexibles y basadas en eventos: automatiza las actualizaciones manuales y las tareas repetitivas activando flujos de trabajo a partir de eventos de desarrollo. Por ejemplo, cuando se fusiona una solicitud de validación, ClickUp puede mover automáticamente la tarea enlazada a «Terminada», notificar a las partes interesadas o asignar acciones de seguimiento, lo que minimiza el cambio de contexto y mantiene a todos alineados.

Documentos que se mantienen conectados a tu flujo de trabajo: crea y mantén documentación técnica (como referencias de API o decisiones de arquitectura) que se enlaze directamente con las tareas relevantes. Cuando cambian los requisitos, los documentos y las tareas afectados aparecen juntos, lo que garantiza que tu equipo siempre trabaje con la información más reciente.

Espacio de trabajo unificado y convergente: elimina la proliferación de herramientas gestionando el código, las tareas, los documentos y la comunicación en un solo lugar. El espacio de trabajo de IA convergente de ClickUp ofrece a tu equipo una visión completa y en tiempo real de lo que se está creando y por qué, lo que reduce los puntos ciegos y acelera la colaboración.

Ventajas:

El contexto unificado de tareas, documentos y conversaciones ofrece a los desarrolladores una visión completa de los requisitos del proyecto.

La automatización flexible se adapta a cualquier flujo de trabajo con desencadenantes personalizados y acciones encadenadas.

El entorno de trabajo todo en uno elimina la fragmentación que dispersa el conocimiento del equipo en múltiples plataformas.

Contras:

Curva de aprendizaje para equipos nuevos en plataformas todo en uno.

La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión de escritorio.

Algunas automatizaciones avanzadas requieren tiempo para configurarse.

Precios

Valoraciones y reseñas:

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre ClickUp.

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que combina la gestión de tareas, el seguimiento del tiempo, la documentación y la elaboración de informes en un solo lugar. Lo que más me gusta es el alto nivel de personalización: puedes adaptar las vistas, los estados y las automatizaciones según cada flujo de trabajo. Las integraciones con Slack, Google Drive y las herramientas de calendario facilitan mucho la colaboración. También aprecio lo fácil que es gestionar múltiples proyectos y realizar un seguimiento de la productividad del equipo en tiempo real.

2. GitHub Copilot (la mejor opción para desarrolladores integrados en el ecosistema GitHub)

Para los desarrolladores que ya trabajan en GitHub, la constante fricción que supone cambiar de herramienta para hacer preguntas o revisar solicitudes de validación puede suponer un gran lastre para la productividad. GitHub Copilot resuelve este problema incorporando la asistencia de IA directamente en tu flujo de trabajo actual, y los desarrolladores que utilizan Copilot terminan las tareas un 35 % más rápido que los que no lo utilizan. Sugiere código mientras escribes, responde a preguntas en el chat y ayuda con las revisiones de solicitudes de validación, todo ello sin salir del editor.

Copilot utiliza grandes modelos de lenguaje entrenados con código público para proporcionar sugerencias en línea. Entiende el contexto de tu archivo actual, las pestañas abiertas y la estructura del repositorio. La interfaz de chat te permite hacer preguntas sobre tu código base o solicitar explicaciones sobre código desconocido, lo que lo convierte en un potente asistente de IA para programación.

Mejores funciones:

Sugerencias de código en línea: mientras escribes, Copilot te ofrece sugerencias que van desde líneas individuales hasta funciones completas. Aprende de tus patrones de codificación y del contexto circundante, y a menudo anticipa lo que necesitas antes de que termines de escribir.

Copilot Chat: Chatea con él directamente en tu IDE. Solicita explicaciones del código complejo, pide sugerencias de refactorización o haz que genere pruebas unitarias.

Asistencia con las solicitudes de validación: Copilot puede generar descripciones de las solicitudes de validación, resumir los cambios para los revisores y sugerir mejoras. Esto acelera el ciclo de revisión y garantiza que las solicitudes de validación tengan un contexto significativo para los compañeros de equipo.

Ventajas:

La profunda integración con GitHub significa que las sugerencias suelen ajustarse a las convenciones de tu proyecto.

Amplia compatibilidad con IDE, incluyendo VS Code, JetBrains IDE y Neovim.

Mejora continua con actualizaciones periódicas y nuevas funciones.

Contras:

Las sugerencias incluyen ocasionalmente patrones obsoletos o API desactualizadas.

Personalización limitada para los estándares de codificación específicos de la corporación.

Requiere una cuenta de GitHub y una suscripción.

Precios

Free

Pro: 10 $ al mes.

Pro+: 39 $ al mes

Business: 19 $/usuario/mes

Corporación: 39 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre GitHub Copilot.

GitHub Copilot ha mejorado significativamente mi productividad en la codificación. Sugiere completaciones de código inteligentes y funciones completas que a menudo coinciden con lo que tenía pensado escribir. Copilot destaca en tareas rutinarias como la configuración de plantillas, bucles y patrones estándar, lo que me ahorra mucho tiempo y me ayuda a centrarme en las partes más complejas del desarrollo. Es como tener un segundo par de manos en mi editor, especialmente útil para poner en marcha nuevos archivos o API desconocidas.

GitHub Copilot ha mejorado significativamente mi productividad en la codificación. Sugiere completaciones de código inteligentes y funciones completas que a menudo coinciden con lo que tenía planificado escribir. Copilot destaca en tareas rutinarias como la configuración de plantillas, bucles y patrones estándar, lo que me ahorra mucho tiempo y me ayuda a centrarme en las partes más complejas del desarrollo. Es como tener un segundo par de manos en mi editor, especialmente útil para poner en marcha nuevos archivos o API desconocidas.

3. Cursor (la mejor opción para desarrolladores que desean una experiencia IDE nativa de IA)

¿Cansado de que la IA parezca un complemento de tu editor? A diferencia de las extensiones, Cursor es un IDE basado en IA creado desde cero. Es una bifurcación de VS Code, por lo que la interfaz es familiar, pero las capacidades de IA están integradas en cada interacción, lo que lo convierte en uno de los mejores asistentes de codificación con IA.

La principal ventaja de Cursor es su capacidad para crear un índice de toda tu base de código, lo que permite realizar consultas y ediciones que abarcan varios archivos. Pídele que «refactorice el flujo de autenticación» y comprenderá qué archivos están involucrados. Este conocimiento global del proyecto evita la frustración habitual de que la IA rompa cosas que no puede ver.

Mejores funciones:

Contexto de todo el código base: Cursor crea un índice para todo tu proyecto, por lo que las interacciones de IA comprenden las relaciones entre los archivos. Esta vista holística evita la frustración de que «la IA no entiende mi proyecto».

Composer: Describe lo que quieres en inglés sencillo y Composer implementará los cambios en varios archivos. Esto supone un gran cambio para las tareas de refactorización que llevarían horas realizar manualmente.

Edición predictiva: el cursor anticipa tu próximo cambio basándose en las ediciones recientes. Si estás renombrando una variable en un lugar, te sugiere el mismo cambio de nombre en otros lugares.

Ventajas:

Una verdadera comprensión del código base reduce las sugerencias que rompen otras partes de tu código.

La interfaz familiar de VS Code implica una curva de aprendizaje mínima.

Tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA para equilibrar velocidad y capacidad.

Contras:

Requiere cambiar de su IDE actual.

La indexación del código base puede ser lenta en repositorios muy grandes.

Es posible que algunas extensiones de VS Code no funcionen perfectamente.

Precios

Afición

Pro: 20 $ al mes.

Pro+: 60 $ al mes

Ultra: 200 $ al mes

Equipos: 40 $/usuario/mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Cursor.

Me encanta cómo Cursor integra la IA en el flujo de trabajo de desarrollo. Las sugerencias de código en línea son increíblemente precisas, y la posibilidad de hacer preguntas directamente en el editor me ahorra muchísimo tiempo. Es como programar en pareja con un desarrollador experto que entiende el contexto de mi proyecto.

4. Amazon Q Developer (la mejor opción para equipos que desarrollan en AWS)

Si tu infraestructura funciona con AWS, sabes lo difícil que es conseguir que una herramienta de IA genérica comprenda los matices de las políticas de IAM o las configuraciones de Lambda. Amazon Q Developer es un asistente de IA que habla AWS de forma nativa. Va más allá de la simple finalización de código para ayudar con las decisiones de arquitectura, el análisis de seguridad e incluso la migración de aplicaciones heredadas.

Al estar desarrollado por Amazon, Q Developer comprende las relaciones entre los servicios de AWS y puede recomendar las buenas prácticas específicas para su arquitectura. Puede sugerir políticas de IAM, ayudar a configurar funciones Lambda y explicar las plantillas de CloudFormation.

Mejores funciones:

Experiencia en servicios de AWS: Pregunta cómo configurar una política de bucket de S3 u optimizar una consulta de DynamoDB. Las sugerencias siguen las buenas prácticas de AWS y tienen en cuenta los matices específicos del servicio.

Transformación de código: ¿Estás migrando una aplicación Java heredada/a? Q Developer puede analizar tu código base y guiarte en el proceso de actualización, gestionando las actualizaciones de dependencias y los cambios en la API.

Análisis de seguridad: el análisis de seguridad integrado analiza tu código en busca de problemas de seguridad conocidos y estándares de AWS, con sugerencias para solucionarlos.

Ventajas:

El conocimiento nativo de AWS evita errores comunes de configuración.

Las funciones de Enterprise permiten la formación sobre bases de código y estándares internos.

Amplia compatibilidad con lenguajes, incluidos Python, Java y JavaScript.

Contras:

Más valioso para entornos con gran uso de AWS.

Algunas funciones requieren la integración de una cuenta AWS.

El soporte para IDE es más limitado que el de algunos competidores.

Precios

Nivel gratuito

Nivel Pro: 19 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer proporciona asistencia de codificación precisa y sensible al contexto directamente dentro del IDE. Me ayuda a comprender las API, generar fragmentos de código y depurar más rápidamente sin salir de mi entorno de trabajo. La integración con los servicios de AWS es perfecta y ahorra mucho tiempo cuando se trabaja con configuraciones en la nube o SDK.

Amazon Q Developer proporciona asistencia de codificación precisa y sensible al contexto directamente dentro del IDE. Me ayuda a comprender las API, generar fragmentos de código y depurar más rápidamente sin salir de mi entorno de trabajo. La integración con los servicios de AWS es perfecta y ahorra mucho tiempo cuando se trabaja con configuraciones en la nube o SDK.

5. Tabnine (la mejor para corporaciones que priorizan la privacidad del código)

Enviar código propietario a un servidor de terceros es algo impensable para muchas corporaciones. Esta preocupación por la privacidad de los datos a menudo bloquea la adopción de potentes herramientas de codificación con IA: el 57 % de los profesionales de TI de corporaciones que no han adoptado la IA generativa citan las preocupaciones por la privacidad de los datos como su principal obstáculo. Tabnine aborda directamente este punto débil con su enfoque centrado en la privacidad.

Tabnine ofrece implementación local, lo que significa que tu código nunca sale de tu infraestructura. Para las corporaciones con políticas de datos estrictas o aquellas en industrias reguladas, esta es una función fundamental. Incluso su versión alojada en la nube ofrece una política de retención de datos cero, lo que garantiza que tu código no se almacene ni se utilice para entrenar otros modelos.

Mejores funciones:

Implementación local: Ejecute Tabnine íntegramente dentro de su propia infraestructura. Esto satisface los requisitos de seguridad que prohíben los servicios de IA externos y ofrece compatibilidad con entornos aislados.

Modelos personalizados: Tabnine aprende de tu código base para ofrecer sugerencias que se ajustan a los patrones, las convenciones de nomenclatura y las decisiones arquitectónicas de tu equipo.

Cero retención de datos: para implementaciones en la nube, la política de Tabnine implica que tu código no se almacena después del procesamiento, lo que proporciona asistencia de IA sin preocupaciones por la privacidad de los datos.

Ventajas:

Las funciones de privacidad de nivel corporativo cuentan con la aprobación de los equipos de seguridad y cumplimiento normativo.

Fomenta la coherencia en todo el equipo sugiriendo código que sigue tus estándares.

La amplia compatibilidad con IDE funciona en VS Code, JetBrains, Vim y más.

Contras:

La implementación local requiere gestión de infraestructura.

La personalización requiere tiempo para entrenarse en tu base de código.

Algunas funciones avanzadas están limitadas a los niveles de corporación.

Precios

Plataforma Tabnine Agentic: 59 $/usuario/mes (suscripción anual)

Valoraciones y reseñas

G2: 4,1/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Esto es lo que un crítico de Capterra tiene que decir sobre Tabnine.

Tabnine es un asistente de codificación increíble para desarrolladores de software. Me ha ahorrado muchísimo tiempo en mi carrera profesional. Ha aumentado mi productividad. Ya no tengo que escribir aburridos modelos de clase. Con solo pulsar el botón Tab, todo mi código se completa. Además, es muy fácil de integrar con los editores de código.

El 22 % de nuestros encuestados sigue mostrándose cauteloso a la hora de utilizar la IA en el trabajo. De ese 22 %, la mitad se preocupa por la privacidad de sus datos, mientras que la otra mitad simplemente no está segura de poder confiar en lo que les dice la IA.

6. Sourcegraph Cody (la mejor para navegar por bases de código de corporaciones masivas)

Las bases de código de las corporaciones pueden abarcar miles de repositorios, lo que hace casi imposible para un desarrollador comprender cómo se conecta todo. Las herramientas genéricas de IA a menudo fallan a esta escala. Cody, creado por la empresa de búsqueda de código Sourcegraph, aprovecha su potente infraestructura de búsqueda para proporcionar asistencia de IA que realmente comprende toda su base de código.

Cody se basa en los años de experiencia de Sourcegraph en la indexación de código, lo que le permite responder a preguntas que traspasan los límites de los repositorios. Pregunta cómo se llama un servicio y Cody encontrará todos los usos en tu organización, no solo en el repositorio actual.

Mejores funciones:

Integración de búsqueda de código empresarial: Cody aprovecha la inteligencia de código de Sourcegraph para comprender las relaciones entre miles de repositorios.

Contexto multirrepositorio: a diferencia de las herramientas limitadas a un único repositorio, Cody puede extraer contexto de varios repositorios simultáneamente cuando se trabaja en servicios interconectados.

Backends LLM personalizables: las corporaciones pueden elegir el modelo de IA que se adapte a sus necesidades (Claude, GPT-4 u otros) en función de la capacidad, el coste o los requisitos de cumplimiento.

Ventajas:

Escala de código sin igual para organizaciones con cientos de repositorios.

Las respuestas están enlazadas con el código real, lo que permite a los desarrolladores verificar las sugerencias.

Controles de corporación para gestionar el acceso, supervisar el uso y configurar el contexto.

Contras:

Para disfrutar de todas las funciones es necesario implementar Sourcegraph.

La configuración puede resultar compleja para las organizaciones que no están familiarizadas con Sourcegraph.

Algunas funciones requieren una licencia de corporación.

Precios

Cody Gratis

Cody Pro: 9 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (90 opiniones)

Capterra: No encontrado

Esto es lo que un crítico de Gartner opina sobre Sourcegraph Cody.

Cody es mi principal asistente de codificación con IA. He utilizado varias herramientas similares a esta anteriormente. Casi todas las herramientas de asistencia de codificación con IA tienen un rendimiento y unas características similares. Donde Cody destaca es en la interfaz de usuario. En concreto, incluye una amplia lista de personalizaciones. Puedes eliminar o añadir cualquier función de la interfaz de usuario. Hay una opción para elegir el backend con un amplio intervalo de IA. Mi experiencia general también ha sido positiva hasta ahora en términos de rendimiento. No afecta al rendimiento general del editor.

7. Windsurf (la mejor opción para desarrolladores que desean agentes de IA autónomos)

La mayoría de las herramientas de codificación con IA solo ofrecen sugerencias, dejándote a ti el trabajo real. Windsurf adopta un enfoque diferente, yendo más allá de las sugerencias para completar tareas de forma autónoma. Su IA agencial puede manejar tareas de codificación de varios pasos, cambiando tu rol de escritor a revisor.

Usted describe una meta y su función Cascade determina los pasos a seguir. Windsurf también ofrece Flows, que son flujos de trabajo agenticos predefinidos para tareas comunes, como añadir funciones o corregir errores. La IA se encarga de la planificación y la ejecución, y le consulta cuando es necesario tomar decisiones.

Para comprender cómo los agentes de IA están transformando el panorama de la codificación, vea esta panorámica de los agentes de IA para la codificación y sus aplicaciones prácticas en los flujos de trabajo de desarrollo.

Mejores funciones:

Cascade: Describe una tarea de varios pasos, como «Añadir autenticación de usuario con OAuth», y Cascade la desglosa y la ejecuta con tu aprobación en puntos de control clave.

Flujos: flujos de trabajo predefinidos para tareas de desarrollo comunes que generan código, pruebas y documentación, acelerando los patrones repetitivos.

Indexación profunda del código base: Windsurf indexa el código, los comentarios y la configuración del proyecto, por lo que sus acciones autónomas tienen en cuenta las convenciones de tu proyecto.

Ventajas:

La verdadera capacidad autónoma puede ejecutar tareas de varios pasos.

Los puntos de control bien pensados te permiten mantener el control sin necesidad de microgestionar.

Un periodo de prueba te permite evaluar los flujos de trabajo de los agentes antes de realizar la confirmación.

Contras:

Las funciones de Agentic requieren un nivel de confianza en la toma de decisiones de la IA.

Al ser una herramienta más reciente, cuenta con una comunidad más reducida que otras opciones ya consolidadas.

Las tareas complejas pueden seguir requiriendo intervención manual.

Precios

Free

Pro: 15 $ al mes.

Equipos: 30 $/usuario/mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Windsurf.

Me encanta para actualizar y editar mis múltiples archivos al mismo tiempo. Me gusta por la autocompletación de mi código impulsada por IA, que hace que mi experiencia de codificación sea divertida. Es ideal para chatear con mi base de código con la generación en tiempo real de mi código. Es fiable para la edición en línea de mi código con la ayuda de la IA. Interfaz de usuario limpia y fácil de usar para principiantes, con facilidad de adopción.

8. Qodo (la mejor para equipos centrados en la calidad del código y las pruebas)

Escribir código rápidamente es una cosa, pero escribir código fiable es otra muy distinta. Mientras que la mayoría de las herramientas de IA se centran en la velocidad, Qodo (antes CodiumAI) se centra en la calidad del código. Su punto fuerte es la generación de pruebas, el análisis de la calidad del código y la mejora de las solicitudes de validación.

Qodo analiza tu código y genera casos de prueba significativos, incluidos casos extremos que los desarrolladores suelen pasar por alto. Entiende el comportamiento del código y crea pruebas que verifican realmente que funciona correctamente. Este enfoque en la calidad es un diferenciador clave en el saturado espacio de Augment Code frente a Cursor.

Mejores funciones:

Generación de pruebas de IA: Qodo analiza tus funciones y genera conjuntos de pruebas completos, identificando casos extremos, condiciones límite y escenarios de error.

Análisis de solicitudes de validación: antes de la revisión humana, Qodo analiza las solicitudes de validación en busca de posibles problemas, como código sospechoso o áreas que carecen de cobertura de pruebas, lo que hace que las revisiones humanas sean más productivas.

Información sobre la calidad del código: más allá de las pruebas, Qodo proporciona comentarios sobre la estructura, la complejidad y la facilidad de mantenimiento del código para ayudarte a escribir un código más limpio.

Ventajas:

Se centra en generar un código mejor y más fiable, no solo más código.

Las pruebas generadas verifican el comportamiento, no solo logran métricas de cobertura.

Se integra de forma natural en el flujo de trabajo de revisión de código.

Contras:

Enfoque más específico que los asistentes de codificación de uso general.

La calidad de la generación de pruebas puede variar según el lenguaje y el marco de trabajo.

Algunas funciones requieren planes para equipos o Enterprise.

Precios

Desarrollador: Gratis

Equipos: 38 $/usuario/mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas

G2: 4,8/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No encontrado

Esto es lo que un crítico de G2 tiene que decir sobre Qodo.

Utilizo Qodo Gen + VS Code para auditar, crear, refactorizar, optimizar y revisar todo tipo de código, desde HTML específico para SEO hasta arquitecturas Django y Next.js, pasando por scripts Python personalizados. La función más potente que más utilizo es la de añadir contexto, que es lo que les falta a la mayoría de los chatbots de interfaz de usuario para ser realmente útiles: ¡la visión completa! Qodo hace un trabajo increíble detectando errores e ineficiencias que se me pasaban por alto, además de enseñarme conceptos a través del código en el que estoy trabajando. Con la actitud adecuada, esta herramienta puede convertirse en un completo sistema educativo.

9. Replit Ghostwriter (ideal para desarrolladores que escriben código en el navegador)

Configurar un entorno de desarrollo local puede ser complicado. Replit es un IDE basado en la nube en el que puedes escribir, ejecutar e implementar código íntegramente en tu navegador, y Ghostwriter es su asistente de IA integrado.

Como Ghostwriter reside en Replit, comprende el entorno de ejecución, las dependencias y la configuración de implementación de tu proyecto. Las sugerencias tienen en cuenta lo que realmente está instalado y disponible, lo que reduce los problemas del tipo «funciona en mi máquina». La codificación colaborativa en tiempo real de Replit permite que Ghostwriter pueda ayudar a todo un equipo simultáneamente.

Mejores funciones:

Entorno integrado en la nube: no requiere configuración local; empieza a escribir código con la ayuda de la IA de inmediato desde cualquier dispositivo.

Conocimiento instantáneo de la implementación: Ghostwriter puede ayudar con todo el ciclo de vida, desde el código hasta la configuración de las implementaciones y la resolución de problemas de tiempo de ejecución.

Colaboración en tiempo real: varios desarrolladores pueden escribir código juntos en Replit, con Ghostwriter ayudando a todos, lo que lo hace ideal para la programación en pareja.

Ventajas:

Sin necesidad de configuración, puedes empezar a escribir código inmediatamente.

Conocimiento completo tanto del código como de su entorno de ejecución.

El entorno integrado es muy popular para aprender a escribir código.

Contras:

Vinculado al entorno basado en navegador de Replit.

Menos adecuado para proyectos grandes y complejos.

Requiere conexión a internet para todas las tareas de codificación.

Precios

Starter: Gratis

Replit Core: 20 $ al mes (por mes, facturado anualmente)

Teams: 35 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Esto es lo que un crítico de Capterra tiene que decir sobre Replit Ghostwriter.

En general, es un producto excelente. Supone un verdadero cambio revolucionario para los profesionales que no saben programar, ya que les permite crear lo que buscan. Es un atajo enorme para pasar a desarrolladores profesionales, crear herramientas internas (donde no importa necesariamente que todo funcione a la perfección) y, si quieres adentrarte en el mundo del desarrollo de software para clientes, etc., es un comienzo fantástico y lo hace mucho más fácil de usar y completo que otras soluciones que hay en el mercado.

