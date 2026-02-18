Las 15 mejores indicaciones de Grok IA y cómo utilizarlas

La mayoría de nosotros probamos Grok IA de la misma manera que probamos cualquier otro chatbot: hicimos una pregunta rápida, leímos la respuesta por encima y seguimos adelante. Pero Grok ya no es simplemente otro bot más.

En un solo año, atrajo casi 687 millones de visitas web, situándose silenciosamente entre las herramientas más utilizadas por su equipo. Al mismo tiempo, sigue teniendo aproximadamente 24 veces menos visitantes únicos que ChatGPT, lo que significa que la mayoría de las personas apenas están empezando a descubrir lo que las indicaciones de Grok AI pueden hacer por el trabajo real.

Este artículo aborda esa laguna y analiza cómo convertir Grok en un socio fiable para la investigación en profundidad, la planificación e incluso la generación de imágenes con indicaciones que ofrecen el formato de salida exacto que requieren sus proyectos.

¿Qué hace que una indicación sea buena para Grok?

Cuando las indicaciones de Grok IA funcionan, es porque le dicen al modelo lo que quieres, por qué lo quieres y qué esperas ver al final.

1. Claridad y especificidad

Las mejores indicaciones se leen como breves resúmenes creativos. Grok es bueno para la investigación, pero es necesario:

Especifica intervalos de tiempo, regiones, métricas e incluso qué competidores incluir.

Especifica fuentes académicas frente a fuentes web generales.

Solicite citas, comprobaciones de fiabilidad y transparencia.

A veces, es necesario verificar manualmente la información importante. No obstante, cuanto más clara sea su solicitud, mejor podrá utilizar Grok.

2. Contexto y definición de roles

Grok se comporta de manera muy diferente cuando sabe quién está fingiendo ser: asistente académico, analista técnico, experto en cumplimiento normativo o estratega de marketing.

El rol y el contexto indican al modelo qué perspectiva aplicar a la misma pregunta, de modo que la respuesta resulte relevante para su equipo.

3. Especificación del formato de salida

Todas las indicaciones eficaces terminan indicando a Grok cómo estructurar el resultado: informe, lista de control, tabla comparativa, hoja de ruta con pasos. Las indicaciones de investigación que mejor funcionan siempre definen un formato que se puede pegar directamente en un documento o tarea.

4. Hacer un seguimiento con preguntas aclaratorias

Piensa en la primera respuesta como un borrador. Haz preguntas de seguimiento, reduce el alcance y corrige los malentendidos. Este rápido intercambio convierte una respuesta genérica en algo basado en tus ejemplos y datos del mundo real.

🧠 ¿Sabías que: El tamaño del mercado global de ingeniería de indicaciones se estimó en 222,1 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 2060 millones de dólares en 2030, con un crecimiento anual compuesto del 32,8 %?

Indicaciones que puede utilizar con Grok

Aquí es donde las indicaciones de Grok IA pasan de la teoría a algo que puede copiar tal cual o modificar según sus especificaciones. En los siguientes apartados, veremos cómo escribir indicaciones eficaces y realizaremos un uso compartido de ejemplos ya preparados para cinco especializaciones del sector.

Nota: Utilizaremos la versión básica/gratuita de Grok IA para ejecutar nuestras indicaciones de muestra y darle una idea de cómo funcionan. Sin embargo, se supone que sus planes de pago SuperGrok y SuperGrok Heavy proporcionan resultados y ofertas aún mejores.

1. Creación de contenido y redes sociales

En lo que respecta al contenido y las redes sociales, Grok funciona mejor cuando se le trata como un socio creativo, no como un generador de calendarios. Omita la opción «crearme un plan de contenido» y cree algunos bloques de indicaciones reutilizables que pueda aplicar a cualquier tema.

Comience con los ángulos de las ideas:

Dame cinco ángulos de contenido que desafíen una creencia común en [tu sector] sobre [tema] Transforma esta idea en tres formatos: un vídeo destacado, una publicación en LinkedIn y un carrusel educativo.

A continuación, incorpora cambios de perspectiva y ganchos:

Reescribe este tema desde la perspectiva de un novato, un experto y un escéptico, con un gancho potente para cada uno. ¿Cuál es la idea más inesperada o menos valorada que se esconde en este tema?

También puede utilizar una plantilla de indicación sencilla para enganches rápidos:

Dame tres ángulos para este tema, cada uno con un gancho, un punto clave y una llamada a la acción sencilla.

Grok generando ángulos de contenido en respuesta a nuestra indicación

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Las tres barreras principales? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones sobre la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

2. Investigación y resumen

Grok destaca cuando lo tratas como a un analista junior que trabaja con un briefing conciso, en lugar de como un cuadro de búsqueda de IA de una sola línea. Le proporcionas la fuente, el trabajo y el formato de salida, y luego dejas que se encargue del trabajo pesado del análisis y el resumen.

Para investigaciones profundas o artículos académicos, comience pegando el texto completo o los enlaces clave y, a continuación, explique lo que le interesa. Por ejemplo:

Extraiga las conclusiones clave, la metodología, las limitaciones y las preguntas futuras. Marca los datos que te parezcan poco fiables u obsoletos. Compáralo con las otras dos fuentes que tienen un uso compartido a continuación.

Termina cada indicación definiendo la estructura que necesitas. Podría ser:

Proporcione un resumen ejecutivo y, a continuación, enumere los resultados con citas. Crea una breve sección de críticas y una lista de preguntas abiertas que pueda convertir en tareas.

🧠 ¿Sabías que... El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas relacionadas con su trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, una gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp BrainGPT cambia las reglas del juego. Esta superaplicación de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar contexto desde una única interfaz.

3. Generación de código y visualización de datos

Proporcione a Grok una descripción técnica completa. Funciona mejor cuando se le explica el trabajo como se le explicaría a un desarrollador junior y se vincula con datos reales.

En lugar de «escribir una API», detalla la solicitud, las bibliotecas y los casos extremos. Por ejemplo:

Escribe una ruta Node.js Express que gestione un POST a /api/users, valide el nombre de usuario y la contraseña, guarde los datos en MongoDB con Mongoose, devuelva 201 en caso de intento correcto y 400 con un mensaje de error en caso de fallo. Crea un componente React que llame a /api/usuario/:ID, muestre un estado de carga, gestione los errores y muestre el nombre, el correo electrónico y el avatar utilizando Material UI. Escribe pruebas unitarias pytest para esta función [pegar función] que cubran los casos favorables y los casos extremos.

También puede pedirle a Grok que convierta los resultados en gráficos:

Utilizando este CSV [pegar], sugiere 2-3 gráficos útiles y escribe el código Python con Matplotlib para generarlos, además de un breve análisis de lo que muestra cada gráfico.

4. Edición o generación de imágenes mediante el modelo de imágenes de Grok

Una de las ventajas de la generación de imágenes de Grok es que no necesitas « jerga técnica ». En la página de inicio del chat, selecciona «Crear imagen» y se abrirá Imagine by Grok IA, donde podrás generar imágenes utilizando un lenguaje sencillo y claro.

Piensa en cuatro partes cuando escribas una indicación:

Asunto

El cambio que deseas

Estado de ánimo

Estilo

Por ejemplo:

Foto de producto de una botella de agua reutilizable sobre un escritorio, iluminación brillante, ambiente acogedor, estilo de estudio suave.

A continuación, puede acumular las ediciones de una sola vez. Pida a Grok que ilumine la escena, cambie el fondo y añada texto superpuesto en una sola solicitud, en lugar de tres indicaciones separadas.

Puedes probar algo como «luz de la hora dorada con sombras suaves y dramáticas» para conseguir un aspecto más pulido.

💡 Consejo profesional: cuando pruebes las instrucciones visuales, guarda las mejores imágenes y sus indicaciones como una plantilla rápida dentro de ClickUp Docs. Puedes colocar las imágenes del antes y el después en el mismo documento y revisarlas con tu equipo en un solo lugar.

5. Indicaciones avanzadas o para expertos de Grok (nivel de ingeniería)

Este es el momento en el que puede realizar la selección del modo Experto para utilizar sus indicaciones de Grok IA. El modo Experto es aquel en el que Grok comienza a actuar como un cerebro adicional en su equipo técnico. Permite que el modelo recorra los pasos intermedios del razonamiento antes de responder, lo que resulta perfecto para problemas de ingeniería difíciles.

Una buena indicación maestra es aquella que se reutiliza en todas las tareas, no una que se utiliza una sola vez. Por ejemplo:

Eres un ingeniero de nivel básico. Necesito ayuda para diseñar e implementar el siguiente sistema: [breve descripción]. Realiza el trabajo en cuatro pasos.

Reformule la meta, los datos de entrada, las restricciones y las condiciones de fallo con sus propias palabras.

Proponer tres arquitecturas, comparar las ventajas e inconvenientes (rendimiento, complejidad, coste, fiabilidad, adecuación a las habilidades del equipo).

Elige una y piensa en el diseño paso a paso en el modo Think: flujos de datos, API, estructuras de datos, gestión de errores y observabilidad.

Código listo para la producción de resultados para la ruta principal, pruebas básicas y un breve registro de riesgos con preguntas abiertas que debo validar con mi equipo.

💡 Consejo profesional: guarda una indicación maestra como esta en un espacio de uso compartido, para que todo tu equipo utilice el mismo proceso, y actualízala con pequeños ajustes cada vez que cambien tus estándares o tu pila.

Paso a paso: cómo crear indicaciones eficaces para Grok

Antes de pegar un muro de texto en Grok, es útil tomarse un tiempo y construir la solicitud por capas. Aquí tienes una estructura sencilla que puedes reutilizar en la mayoría de las tareas.

Empieza por elegir el modo adecuado: utiliza Fast para borradores rápidos, Expert o Heavy cuando necesites un razonamiento avanzado o un análisis más profundo. Activa DeepSearch cuando necesites respuestas respaldadas por la web.

Añade el contexto adecuado: adjunta archivos, pega datos o añade contenido de texto desde Drive o OneDrive, para que Grok no tenga que adivinar. Haz una mención de qué es cada archivo y cómo quieres que se utilice.

Elige un perfil adecuado: un un asistente de redacción , un revisor jurídico o un perfil de proyecto personalizado orienta a Grok hacia el tono y la profundidad que esperas.

Escribe una meta clara : expón la meta en una sola frase y añade cualquier restricción importante. Realiza una mención del público, la duración, las regiones o las herramientas que te interesan.

Obtenga un formato de salida preciso: solicite secciones, viñetas, tablas o bloques de código para poder insertar el resultado directamente en documentos, presentaciones o tareas.

Errores y dificultades comunes al dar indicaciones a Grok

Incluso las indicaciones bien estructuradas de Grok IA pueden fallar si la forma en que trabajas con Grok se interpone en el camino. Estos tres hábitos limitan silenciosamente la calidad de cada respuesta.

Aceptar la primera respuesta

La primera respuesta rara vez es el borrador definitivo. Trátela como un punto de partida y pida a Grok que refine su proceso. Pruebe con preguntas de seguimiento como:

«Esta parte es útil. ¿Podría dar más detalles sobre [punto específico]?».

«¿Cuáles son las posibles desventajas de este enfoque?».

«¿Puede darme un ejemplo concreto para mi situación?».

Ignorar tu estilo de aprendizaje

Si la explicación no te convence, dile a Grok cuál es tu mejor forma de aprender para que pueda adaptar los resultados a tu forma de pensar. Utiliza indicaciones como:

«Soy una persona visual. ¿Puedes usar un diagrama o una tabla?».

«Desglosa esto en pasos sencillos que pueda seguir».

«Explique con ejemplos reales de equipos de software».

No basarse en conversaciones anteriores

Empezar de cero cada vez hace que se pierda el contexto y ralentiza la comprensión. Consulte los chats y resultados anteriores:

«Basándome en nuestra última investigación sobre [tema], esto es lo que probé y lo que sucedió. ¿Qué debería ajustar a continuación?».

Dónde destaca Grok y dónde se queda corto

Grok puede resultar brillante en el contexto adecuado y frustrante en el inadecuado. Es útil saber dónde destaca naturalmente el modelo y dónde aún se necesitan barreras de protección.

Ventajas

Maneja bien las preguntas complejas, especialmente cuando necesitas un análisis por capas de temas legales, técnicos o relacionados con productos .

Recopila datos y contenido web en tiempo real para tareas relacionadas con noticias, finanzas e investigación, por lo que las respuestas no parecen estar congeladas en el tiempo.

Funciona con texto, código e imágenes, lo que facilita mantener todo en una sola conversación en lugar de tener que utilizar varias herramientas.

Mantiene el contexto en chats largos, por lo que puede repetir la misma idea en lugar de volver a explicar su proyecto cada vez.

Contras

Sigue teniendo una menor adopción y menos integraciones que sus competidores, lo que se traduce en la falta de complementos, flujos de trabajo y documentación.

El acceso en tiempo real a fuentes en línea puede introducir sesgos, contenido obsoleto o baja fiabilidad si no se solicitan activamente citas y verificaciones de fuentes.

Una estrecha alineación con el ecosistema X puede resultar limitante si su equipo trabaja en otras plataformas y necesita una infraestructura neutral.

El soporte para desarrolladores y corporaciones aún está poniéndose al día, por lo que los equipos que crean sistemas serios en torno a Grok a menudo necesitan herramientas adicionales de validación, supervisión y copia de seguridad.

Alternativa a Grok para los flujos de trabajo cotidianos

Grok aún tiene mucho pendiente. Si bien su modo de voz es impresionante, su generación de imágenes parece poco desarrollada. Ahora bien, si tienes que utilizar una herramienta de IA para escribir, otra para generar imágenes y otra más para generar o corregir código, el resultado es una proliferación de IA. Es decir, múltiples herramientas de IA que no pueden comunicarse entre sí, no tienen conocimiento de tu trabajo y acumulan cuotas de suscripción. Por lo tanto, necesitas una alternativa a Grok que pueda coexistir (o, en ocasiones, sustituir) a Grok en tu pila. Una de esas alternativas es ClickUp Brain, un asistente integral basado en IA dentro de la plataforma de gestión de proyectos ClickUp. ClickUp Brain es un conjunto de funciones de IA perfectamente integradas en el entorno de trabajo de ClickUp. Puedes utilizarlo directamente en tus proyectos para que pueda extraer el contexto real del proyecto, las tareas y los comentarios en cada respuesta.

Versión de prueba de la indicación para ver cómo funciona ClickUp Brain con la revisión y el resumen de documentos.

Cómo ClickUp Brain mejora el uso de Grok por sí solo

Así es como ClickUp Brain aborda algunas de las limitaciones con las que te encontrarás con las indicaciones independientes de Grok:

Contexto profundo del trabajo en tiempo real: ClickUp Brain puede ver tus tareas, documentos, comentarios y estados, por lo que las respuestas reflejan las prioridades en torno a los plazos.

Acciones nativas del flujo de trabajo: en lugar de copiar las respuestas en las herramientas, puede crear tareas, actualizar campos, generar subtareas y registrar resúmenes directamente en el lugar donde trabaja su equipo.

Asistencia consciente del rol: los CSM, PM, ingenieros y líderes pueden utilizar la misma IA, pero obtener diferentes resultados: resúmenes de estado, notas de puesta al día, listas de control de corrección de errores o resúmenes ejecutivos.

Búsqueda entre herramientas con ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT extrae el contexto de ClickUp y de las aplicaciones conectadas (como Drive o Slack), para que puedas responder a las preguntas con una visión completa en lugar de tener que cambiar entre varias pestañas de IA.

Reducción de la dispersión de la IA : una capa de IA admite flujos de trabajo de redacción, planificación, análisis y soporte, por lo que no es necesario mantener herramientas independientes al estilo Grok para cada función. una capa de IA admite flujos de trabajo de redacción, planificación, análisis y soporte, por lo que no es necesario mantener herramientas independientes al estilo Grok para cada función.

Seguridad de nivel empresarial: todo esto se ejecuta en la pila segura de ClickUp (que incluye controles alineados con el RGPD, ISO, HIPAA y SOC 2), con límites estrictos en el entrenamiento y la retención de datos de terceros.

Utiliza indicaciones basadas en roles en ClickUp Brain para satisfacer las necesidades específicas de tu rol.

Un usuario de Reddit comparte su experiencia con ClickUp:

Sí. ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras.

Sí. ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras.

Formas clave de utilizar ClickUp Brain con indicaciones al estilo Grok.

Pide que se resuman tareas largas, tickets o documentos para que las partes interesadas puedan comprender el contexto en pocas líneas.

Convierte una idea aproximada o una nota de reunión en una lista de tareas estructurada con subtareas, propietarios y fechas límite .

Reescribe o adapta los mensajes para diferentes públicos: clientes, ejecutivos o equipos internos.

Genere actualizaciones de estado y resúmenes de progreso para sprints, cuentas o proyectos en cuestión de segundos.

Cree plantillas estandarizadas (manuales de incorporación, marcos QBR, listas de control de lanzamientos) a partir de una indicación bien elaborada.

Utiliza ClickUp BrainGPT para buscar en ClickUp y en herramientas externas y, a continuación, redacta una respuesta o un plan utilizando todo lo que encuentre.

Añade archivos o enlaces y deja que BrainGPT compare versiones, extraiga decisiones clave o detecte riesgos .

Convierte notas de voz o chats rápidos de ClickUp BrainGPT en tareas de ClickUp para que las ideas no se pierdan en herramientas de IA independientes.

De esta manera, Grok sigue siendo útil para la exploración y la experimentación, mientras que ClickUp Brain y ClickUp BrainGPT se encargan de las indicaciones diarias que requieren un contexto real, propiedad y seguimiento.

🌟 Bonificación: ¿Quieres una asistencia de IA similar a Grok, pero con mayor personalización y flujos de trabajo de varios pasos? Te encantarán los superagentes de IA de ClickUp. Los Superagentes están profundamente integrados en la plataforma ClickUp, con acceso a las tareas, documentos, chats y aplicaciones conectadas de tu entorno de trabajo. Puedes crear, configurar, personalizar y controlar los Superagentes, incluidos sus permisos, memoria y las herramientas/datos a los que pueden acceder. Están diseñadas para interacciones colaborativas, intuitivas y flexibles dentro de ClickUp, incluida la búsqueda de aprobación humana para acciones críticas.

Más información aquí

Genera indicaciones de IA más inteligentes con ClickUp.

Si hay algo que se puede extraer de todo esto, es que Grok es tan potente como la información que le proporciones. Unos roles claros, unos resultados estructurados y unos seguimientos inteligentes lo convierten de una ventana de chat en un socio fiable para la investigación, el código y el trabajo creativo.

También vimos los errores más comunes, estrategias más inteligentes para mejorar y en qué aspectos Grok aún necesita la compatibilidad de herramientas como ClickUp Brain y ClickUp BrainGPT para mantener todo vinculado a proyectos y personas reales.

Si está listo para reducir la expansión de la IA y crear un sistema más conectado para el trabajo de su equipo, nos encantaría hablar con usted. Pruebe ClickUp de forma gratuita para descubrir cómo podría ser esa configuración.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las indicaciones de Grok IA son las instrucciones escritas que le das a Grok para que realice una tarea: investigación, redacción, código o análisis. Las buenas indicaciones definen la meta, el contexto y el formato de salida para que los equipos puedan utilizar realmente el resultado en su flujo de trabajo.

Sea específico sobre la audiencia, las limitaciones y la estructura que desea. Comparta el material de origen, pida un razonamiento paso a paso y haga siempre un seguimiento con mejoras. Trate la primera respuesta como un borrador que va a perfeccionar, no como la respuesta definitiva.

Sí. Puede describir el tema, el cambio deseado, el estado de ánimo y el estilo en un lenguaje sencillo, y luego acumular ediciones como «aclarar, cambiar el fondo y añadir texto al titular». Es ideal para crear rápidamente conceptos visuales y recursos listos para las redes sociales.

Una indicación estándar resuelve una tarea. Una indicación maestra o avanzada actúa como una plantilla reutilizable: define roles, restricciones, pasos de razonamiento y estructura de resultados para que Grok pueda abordar trabajos complejos y de varios pasos de forma coherente en todos los proyectos y equipos.

Grok es ideal para la exploración, la redacción y el apoyo a la toma de decisiones, pero no debe sustituir la revisión humana. Para trabajos de alto riesgo o regulados, utilícelo para descubrir opciones y conocimientos, y luego valide los hechos, los datos y las decisiones con expertos en la materia.