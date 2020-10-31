Cómo utilizar ClickUp para establecer metas para tu equipo

El equipo de ClickUp tiene una rutina semanal habitual que siempre seguimos.

Establecemos metas semanales para lo que hacemos esa semana.

Cada miembro del equipo enumera entre cuatro y cinco objetivos que desea alcanzar y logra progreso hacia ellos.

Estos reflejan las principales prioridades que tenemos para la semana.

Durante la semana, actualizamos nuestras metas con lo que hemos trabajado y el progreso que hemos logrado.

Solíamos hacer esto con una combinación de Slack y Hojas de cálculo de Google... pero luego se nos ocurrió una idea más ambiciosa:

¿Qué pasaría si pusiéramos las metas y los OKR directamente en ClickUp y no dependieramos de otro software de OKR?

De esa manera, nuestra empresa estaría alineada en todos los ámbitos, con los grandes objetivos de la empresa y los resultados clave que queremos alcanzar.

Buenas noticias: ¡tú también puedes usarlo!

ClickUp añadió esta función porque no existía ninguna herramienta eficaz en el mercado que permitiera enlazar metas y tareas.

En la versión de OKR de ClickUp, estableces metas y luego cualquier objetivo que desees alcanzar para hacer realidad esa meta.

«La única forma actual de realizar el seguimiento de las metas es utilizar una hoja de cálculo o una aplicación dedicada exclusivamente a las metas (que además es extremadamente cara y está orientada a las corporaciones). Queríamos una forma no solo de realizar el seguimiento de las metas tradicionales en ClickUp, sino también de cosas como los Sprints, en los que podemos enlazar tareas de diferentes lugares», afirma Zeb Evans, director ejecutivo y cofundador de ClickUp.

Las metas de ClickUp aportan claridad

Así es como funciona. En cada sección de metas, los miembros del equipo pueden enumerar el nombre, la descripción y las fechas límite.

A continuación, los equipos pueden utilizar ClickUp para crear una lista de objetivos específicos e incluso vincularlos a una tarea.

Incluso puede utilizar el campo de descripción para aclarar sus metas y añadir cualquier detalle adicional.

Establece tus objetivos

ClickUp Metas también te permite establecer objetivos numéricos, finalización de tareas, verdadero/falso u objetivos de moneda.

Los equipos pueden ver quién ha establecido metas, cuáles son y cómo esperan alcanzarlas.

Si trabajas solo o deseas establecer metas individuales, configura tus metas como privadas al comenzar.

Una vez que hayas establecido tus metas, estarás listo para comenzar el trabajo.

Bonificación: ¡ Mejora tus metas estableciendo metas SMART! 💜

¿Cómo utilizamos las metas en ClickUp?

Una de las formas en que utilizamos las metas en ClickUp es estableciendo tarjetas de puntuación semanales.

Estas son nuestras principales iniciativas para la semana y lo que esperamos lograr.

«Crear una tarjeta de puntuación semanal es, con diferencia, mi táctica más eficaz para evitar la procrastinación y establecer prioridades. Me fijo expectativas desafiantes (pero realistas) y las desgloso en partes más pequeñas cada día para asegurarme de que todos los elementos estén terminados. En lugar de ir al trabajo sin rumbo fijo, mi tarjeta de puntuación me da un sentido diario de propósito para lo que necesito lograr», afirma Sophia Kaminski, directora del equipo de éxito del cliente en ClickUp.

Muy a menudo, esto implica responder a un determinado número de solicitudes de ayuda, realizar la edición de varias páginas de destino del sitio web o poner en marcha un nuevo sistema de facturación o análisis.

Las metas siempre deben ser medibles, lo que puede significar dividir los proyectos en tareas más pequeñas y luego intentar completar un número determinado de tareas durante la semana.

También podemos utilizar las metas para ayudarnos a planear iniciativas más amplias, como las metas ambiciosas de ingresos o marketing, y ver qué efecto tienen en los resultados finales.

Con las tarjetas de puntuación semanales, sabemos en qué está trabajando cada persona y podemos ver si eso se corresponde con las metas y iniciativas generales del proyecto de la empresa.

Este es otro factor motivador para mantenernos centrados en lo esencial.

Bonificación: Metas SMART de RRHH

Conclusión: Recuerda siempre vincular tus metas a un objetivo más amplio.

Las metas no deben existir en el vacío.

Tu equipo debe ver cómo sus tareas y proyectos contribuyen al panorama general.

Con ese fin, las metas de ClickUp pueden ayudarte a determinar tus proyectos.

Si sabes lo que intentas lograr, es más fácil crear un trabajo que tenga sentido, en lugar de uno que solo existe porque tienes que hacer algo.

En su lugar, comience por el objetivo de la empresa y, a continuación, cree proyectos y tareas que le ayuden a alcanzarlo.

Los objetivos y metas de tu equipo siempre deben estar alineados con los objetivos de la empresa, y ahora ClickUp Goals te permite hacerlo en un solo lugar, para toda la organización.