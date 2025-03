12 ejemplos de metas SMART en RRHH para todas las empresas

Los departamentos de Recursos Humanos y Personal han recorrido un largo camino desde que Toby Flenderson los marcó como favoritos en la serie The Office.

Y seamos sinceros, lo más probable es que tus personas favoritas con las que hablar en la fiesta de fin de año estén bajo el paraguas de Operaciones de Personas de tu empresa. Esto se debe probablemente a que los departamentos de RR.HH. y Personas se dedican al bienestar de cada empleado y son responsables de gestionar su ciclo de vida profesional.

En resumen: Es porque se preocupan.

Por eso siempre puedes contar con que los responsables de RRHH recuerden tu nombre, te pregunten cómo te va y escuchen activamente tus preocupaciones.

Pero aún hay mucho más que hacer para crear un ambiente de progreso Departamento de RRHH y el ajuste de metas SMART de RR.HH. son una pieza importante de ese rompecabezas.

Acompáñenos mientras nos sumergimos en 12 de nuestras metas de RR.HH. favoritas para cada empresa, incluyendo sus beneficios, opiniones de expertos, herramientas útiles y ejemplos SMART que puede poner en práctica hoy mismo.

RR.HH. -o lo que podríamos llamar Operaciones de Personal- es el pegamento que mantiene unida a la empresa en silencio.

Mientras otros departamentos planifican, producen, lanzan y comercializan el producto de una empresa, RR.HH. se asegura de que quienes los integran se sientan realizados en su trabajo.

Las metas de RR.HH. ayudan a dar a sus directivos y a los líderes de la empresa un sentido de dirección cuando se trata de mejorar la experiencia de los empleados a lo largo de todo su mandato. Y como todas las metas de su empresa, las mejores metas de RR.HH. son las siguientes metas SMART :

S: Específico

M: Mensurable

A: Alcanzable

R: Pertinente

T: Time-bound

Puede que antes Recursos Humanos fuera sinónimo de papeleo, políticas y manuales, pero en la actualidad tiene aún más peso: se centra en la cultura, la seguridad, la inclusión y el crecimiento de los empleados.

Esto deja espacio para la creatividad y, nos atreveríamos a decir, para la diversión a la hora de planificar las metas de RR.HH. del próximo trimestre. Pero también significa que usted debe invertir aún más esfuerzo y una cuidadosa consideración en el ajuste de metas intencionales que tendrán un efecto claro y medible en la experiencia de trabajo del empleado.

Las metas de RR.HH. también deben alinearse directamente con los principios fundacionales de su empresa, promover un entorno de trabajo saludable y crearse pensando en su gente

No se preocupe Estamos aquí para ayudarle a establecer y alcanzar las metas de RRHH con las que siempre ha soñado, y sus empleados se lo agradecerán.

Independientemente de su sector, tamaño de empresa o presupuesto, las metas de RR.HH. deben centrarse en el crecimiento, ya sea de sus empleados a nivel personal o de la empresa en su conjunto.

En todos los departamentos, el ajuste de metas SMART une a las personas, responsabiliza a los miembros del equipo y siembra la semilla de hábitos de trabajo positivos y más productivos.

¿Por qué más debería establecer metas SMART en RR.HH.?

No tiene nada que perder y sí mucho que ganar si se fija unas metas bien pensadas que su departamento de RR.HH. pueda empezar a aplicar hoy mismo.

Además, ¡no tienen por qué ser tan grandes! En lugar de centrarse en cómo revolucionar el entorno de trabajo de su empresa de la noche a la mañana, piense en pequeños cambios que tendrán un gran impacto y, en última instancia, generarán resultados con el tiempo.

Puede parecer que muchas de estas metas de RR.HH. comparten beneficios similares cuando se llevan a cabo con eficacia, y eso es totalmente a propósito.

También es posible que su departamento de RR.HH. ya adopte una o más pequeñas partes de estas grandes metas. Esta lista le proporcionará nuevas formas de potenciar los efectos de esos esfuerzos de una forma más ajustada a las necesidades profesionales de sus empleados.

Utilice estas 12 metas SMART de RR.HH. para obtener nuevas perspectivas e ideas y mejorar su empresa con los recursos que ya tiene

¿Has oído alguna vez la frase "Ama lo que haces y no volverás a trabajar ni un día de tu vida?"

Invertir tiempo en crear un entorno de trabajo positivo y centrado en el empleado es el primer paso para alcanzar esta meta de RR.HH., que es muy importante porque, aunque suene cursi, todos luchamos por ello. ⬆️

Cuando hablamos de cultura de empresa, no nos referimos a mesas de ping pong en la oficina, hoyos de maíz o cerveza fría de barril: hablamos de organizaciones que valoran las mismas ideas, el mismo equilibrio entre la vida laboral y personal y las mismas filosofías que tú.

Además, su gente lo es todo Dar prioridad a tus empleados demuestra que te preocupas por ellos y los respetas como personas con vidas, intereses y compromisos reales, no sólo como mano de obra.

¿Necesita otra razón para replantearse la cultura de su empresa?

Establecer políticas y directrices para proteger la seguridad, la salud mental y el equilibrio entre la vida laboral y personal de sus empleados les ayudará a desarrollar relaciones profesionales más sanas consigo mismos y con sus compañeros.

Y desde la perspectiva de un responsable de RRHH, desarrollar una cultura centrada en el empleado le llevará más lejos, atraer mejores talentos y le ayudará a construir una empresa llena de personas entregadas que se alegran de ir a trabajar cada mañana.

Una meta de RR.HH. en cualquier organización debería ser crear un lugar de trabajo centrado en el empleado. Un lugar de trabajo así encarna una cultura de respeto y confianza entre los empleados. Cuando hay respeto y confianza, los empleados pueden sentirse cómodos compartiendo sus ideas y opiniones. Esto les ayudará a sentirse satisfechos con su trabajo y a ser más productivos. Además, la meta de cualquier departamento de RRHH debería ser crear un lugar de trabajo seguro para todos los empleados. Además de contar con políticas muy claras para proteger a los empleados de los peligros y otras lesiones, los empleados también deben sentirse seguros mental y emocionalmente a través de una sólida protección contra la intimidación y el acoso, como los comentarios ofensivos o el contacto físico no deseado

Peter Bryla, Especialista en Marketing de Extensión de ResumeLab

Crea una nueva política centrada en la creación de un entorno de trabajo positivo y preséntala en la próxima reunión programada de toda la empresa o en el All-hands.

Esta nueva política puede introducir directrices en torno al lenguaje y el comportamiento relacionados con temas delicados, la gestión de conflictos o incluso algo tan emocionante como los Viernes de Verano.

¿Busca formas de mantener al equipo alineado durante su reunión "All Hands"? Le ayudamos con Plantilla de reunión general de ClickUp personalizada para esto mismo. Mantenga a su empresa al día de los últimos anuncios, fomente la colaboración y mejore la claridad durante las reuniones con esta plantilla de Lista previa que cubre todas sus necesidades.

Plantilla ClickUp para reuniones de todos los empleados

Los valores valores fundamentales son la base de su cultura.

Como responsable de RRHH o de una empresa, usted ya lo reconoce, sobre todo entre los recién contratados.

Ahora es mucho más probable que escuche preguntas de posibles candidatos relacionadas con la satisfacción, la seguridad, el aprecio y la felicidad general entre los empleados actuales.

Suenan a sueños universales que todos queremos y que nunca deberíamos esperar de nuestras carreras. Pero la cuestión es que estas metas son totalmente alcanzables con el conjunto adecuado de valores fundamentales para atraer a candidatos con ideas afines que se comprometan con su empresa a largo plazo.

Además, sus valores fundamentales no están estancados. Deben cambiar a medida que la empresa madura para adaptarse a las tendencias del sector, la identidad de la marca, el público objetivo, el crecimiento, etc.

En ClickUp, nuestros propios valores fundamentales han sufrido bastantes ediciones a medida que evolucionábamos. Piensa: opiniones fuertes, poco firmes . 😎

Es decir, no se puede llegar a ser el futuro del trabajo sin dejarse llevar por el flujo y aceptar el cambio, ¿tengo razón?

Nuestros siete valores fundamentales se aplican tanto a ClickUp como producto como a las personas que lo impulsan. Estos valores ayudan a todo el equipo de ClickUp a apropiarse de su trabajo, predicar con el ejemplo, enorgullecerse de lo que hacen y, sencillamente, divertirse. Lo que es más, nos conducen a un mayor talento, mayores tasas de retención y un sinfín de oportunidades para el crecimiento interno. 🙌🏼

Es esencial que tu propósito y tus valores profesionales sean claros, audaces y resonantes. ¿Qué quiero decir con esto?

Claros: escritos en términos sencillos y declarativos y en un lenguaje que todo el mundo entienda y recuerde

Las palabras evocan algo. Tal vez algo diferente en cada persona, pero no dejan indiferente a nadie. Como humanos, tenemos el instinto de congregarnos en tribus o comunidades, pero éstas sólo persisten cuando hay un significado y un propósito claros

No son sólo palabras, sino que se reflejan en la forma en que la empresa toma decisiones y gestiona las cosas, incluida y especialmente la contratación. Si no puede demostrar cómo han influido en su estrategia y en las operaciones de misión crítica, entonces no está cumpliendo sus promesas