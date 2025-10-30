Más de 25 indicaciones de Sora IA para crear magia de texto a vídeo

¿Y si una línea de texto pudiera convertirse en un vídeo completamente renderizado?

Esto ya no es un experimento mental, sino la realidad cotidiana de los primeros usuarios de Sora AI, una herramienta de generación de vídeos que hace mucho más que acelerar la producción. Está transformando la forma en que los equipos creativos conciben la narración visual: menos pulido, más iteración. Menos borradores, ideas más rápidas.

Y el mundo creativo se ha dado cuenta.

Por supuesto, con cualquier nueva herramienta de IA, Internet se llena rápidamente de consejos, sugerencias y... bromas. Un ejemplo de ello es esta conversación en Reddit en la que se burlan de la búsqueda de las «mejores» indicaciones de Sora AI:

Pero detrás de los memes hay un potencial real. Herramientas como Sora AI permiten a los profesionales del marketing, los creadores y los equipos de producto ampliar la generación de vídeos, la narración de historias y la automatización de contenidos visuales sin esfuerzo.

En esta entrada del blog, exploraremos algunas indicaciones de Sora AI que le ayudarán a crear contenido para su público objetivo. Como bonus, analizaremos ClickUp como la mejor alternativa a Sora AI.

¿Qué es Sora IA?

a través de Sora /IA

Sora IA es un modelo generativo de texto a vídeo desarrollado por OpenAI que crea vídeos cortos y de alta calidad a partir de indicaciones en lenguaje natural. Puede producir escenas con: Varios caracteres interactuando de forma natural

Movimiento de cámara y perspectiva cinematográfica

Entornos detallados e iluminación consistente

Física lógica y coherencia temporal entre fotogramas

La herramienta de IA también puede ampliar vídeos existentes, generando nuevos fotogramas y utilizando una combinación de arquitecturas de difusión y transformador para producir resultados temporalmente consistentes y visualmente coherentes.

¿Qué son las indicaciones de Sora IA?

Las indicaciones de Sora AI son instrucciones que le das a la IA de texto a vídeo de OpenAI para dar vida a tus ideas en forma de vídeos de hasta un minuto de duración. Puedes definir todo, desde el movimiento del carácter y la iluminación hasta los ángulos de cámara y el tono emocional. Haz que sean claras (menos de 120 palabras), vívidas y estructuradas, como un mini guion gráfico en formulario de texto.

A Sora le encanta la especificidad. Dígale qué sucede, dónde y cómo se siente.

✅ Ejemplo de indicación:

«Un diseñador dibuja bocetos en un estudio iluminado por el sol, con música jazz de fondo».

«Un diseñador dibuja bocetos en un estudio iluminado por el sol, con música jazz de fondo».

Eso es claridad cinematográfica en menos de 20 palabras.

Ventajas de utilizar indicaciones de IA en la creación de vídeos

Estas son algunas de las ventajas de utilizar las indicaciones de Sora IA para la creación de vídeos:

Acelera la producción de vídeos , generando contenido rápidamente a partir de simples entradas de texto.

Amplía las posibilidades creativas al traducir ideas imaginativas en escenas visuales.

Minimiza los costes de producción , ya que elimina la necesidad de actores, cámaras y ediciones complejas.

Permite la personalización del contenido de vídeo a gran escala con indicaciones variadas.

Mejora la coherencia en vídeos con múltiples escenas o tomas mediante el control guiado por indicaciones.

Facilita la creación rápida de prototipos y la iteración de conceptos de vídeo antes de la producción completa.

Amplía proyectos y te permite colaborar de forma remota con accesibilidad basada en la nube.

🔍 ¿Sabías que...? Las investigaciones han demostrado que los vídeos sintéticos generados por IA (que utilizan avatares en lugar de presentadores filmados) producen beneficios de aprendizaje equivalentes a los vídeos tradicionales, lo que sugiere que los vídeos de alta calidad ya no siempre significan grandes estudios.

¿Quiere un manual de marketing con IA listo para usar? Vea esta guía de inicio rápido para descubrir cómo equipos reales utilizan la IA para segmentar clientes potenciales, escribir más rápido y medir lo que importa, sin necesidad de realizar cambios tecnológicos.

Cómo escribir indicaciones eficaces para Sora IA

La forma en que describes una escena, un carácter o una acción figura directamente en el resultado del vídeo. Por lo tanto, saber cómo escribir instrucciones claras, concisas e imaginativas es clave.

A continuación, le indicamos cómo escribir indicaciones claras y eficaces para Sora IA:

Paso n.º 1: defina primero su meta

Pregúntese: «¿Qué historia estoy contando?». ¿Un tutorial rápido, una revelación dramática o un clip acogedor sobre un producto? Su propósito determina el ritmo, el tono y el ambiente visual.

📌 Por instancia, una indicación como «una elegante demostración del producto que destaque las funciones de la app con un movimiento minimalista de la interfaz de usuario» será muy diferente de «una demostración divertida del producto que muestre la misma app con color y iconos de estilo caricaturesco».

Expresar la intención desde el principio mantiene la coherencia visual y la fidelidad a la marca.

Piensa en el tono, el estilo y la plataforma de objetivo antes de añadir cualquier detalle de la escena; esto te ahorrará tiempo en las iteraciones.

🔍 ¿Sabías que...? Una encuesta a gran escala reveló que el 91 % de los profesionales del marketing ya incorporan algún tipo de IA en sus flujos de trabajo de vídeo, y el 85 % de ellos afirma que ha reducido los costes.

Paso n.º 2: Estructura las indicaciones en torno a elementos clave

Cada indicación eficaz cubre seis aspectos esenciales: Quién, Acción, Ajustes, Cámara, Iluminación, Sonido.

Desglose de ejemplos de indicaciones:

Asunto y acción: «Un gestor de productos gesticula mientras presenta un panel holográfico que flota frente a él».

Ajust y ambiente: «Oficina luminosa y moderna con paredes acristaladas que dejan pasar la luz del sol y sutiles reflejos en las superficies pulidas».

Cámara y encuadre: «Plano medio, perspectiva baja e íntima, toma cinematográfica, objetivo de 50 mm, campo reducido».

Iluminación y color: «Iluminación suave y cálida, ligero brillo cinematográfico, enfatizando la interfaz holográfica»

Sonido y ambiente: «Clics del teclado, conversaciones tenues en la oficina, música ambiental suave».

💡 Consejo profesional: utilice verbos que indiquen movimiento, como «se desliza», «gira» o «desliza», para que las animaciones resulten naturales.

Paso n.º 3: mantén las descripciones vívidas pero concisas

Evite indicaciones vagas de Sora AI, como «muestra un producto interesante». En su lugar, detalle la escena: «El usuario se desplaza por el panel interactivo mientras los gráficos animados se actualizan en tiempo real. » La especificidad guía a Sora, al tiempo que deja espacio para la creatividad de la IA.

Paso n.º 4: Añadir personalizado

Toma el control del movimiento, el estilo y las iteraciones de tu vídeo para hacerlo realmente tuyo:

Controle el movimiento y la sincronización: divida secuencias complejas en fragmentos claros. Por ejemplo: «El gerente camina hacia el escritorio, toca el holograma y amplía las métricas del panel de control. » Esto garantiza transiciones fluidas y evita fallos en los vídeos con múltiples tomas.

Estilos o estética de referencia: Ancle sus imágenes con pistas de género o diseño: «Estilo comercial de startup tecnológica, interfaz de usuario futurista, acentos neón vibrantes» o «animación 2D minimalista para anuncios en redes sociales». Las referencias cinematográficas familiares ayudan a Sora a mantener una imagen coherente.

💡 Consejo profesional: Trata las indicaciones de Sora AI como borradores. Genera una versión → modifica un elemento (ángulo de cámara, iluminación o color) → vuelve a ejecutar. Si el resultado no te convence, simplifica primero: bloquea una acción o ajuste clave y, a continuación, aumenta gradualmente la complejidad.

Paso n.º 5: Utilice imágenes y configure los parámetros de la API.

¿Quiere que el carácter o los productos tengan un aspecto uniforme en varios vídeos? Proporcione una imagen de referencia junto con su indicación. Es perfecto para lanzamientos de productos en los que las imágenes de la marca deben ser uniformes.

También debe especificar la duración del vídeo, la resolución y la versión del modelo en la API, en lugar de en el texto de la indicación. Los clips cortos (de 4 a 8 segundos) son más fáciles de gestionar y unir en secuencias más largas, manteniendo un movimiento fluido y la coherencia.

Las mejores indicaciones de Sora IA para diferentes casos de uso

Sora IA cambia la forma en que los equipos hacen lluvias de ideas, guiones gráficos y producen vídeos. Y para conseguir el vídeo o la imagen ideal, no es necesario convertirse en un ingeniero de indicaciones.

Aquí tienes algunas ideas de indicaciones para diferentes áreas:

Marketing y publicidad

Un anuncio cinematográfico para una cafetería

📌 Casos de uso: narración de historias de marca, campañas, anuncios en redes sociales y promociones de productos.

Crea un anuncio cinematográfico de 20 segundos en el que se vea al propietario de una pequeña empresa abriendo su cafetería al amanecer, capturando la calidez, el aroma y el espíritu comunitario. Genere una elegante presentación de producto para un reloj inteligente, destacando el seguimiento de la actividad física, el diseño minimalista y las escenas de estilo de vida activo. Visualice un montaje dinámico de una campaña de marketing global en vallas publicitarias, teléfonos y plataformas sociales. Produce un breve vídeo vertical para redes sociales que tenga la función de mostrar el uso real de una marca de cuidado de la piel sostenible con luz natural.

💡 Consejo profesional: Especifique los movimientos de la cámara (panorámica, zoom con dolly, barrido aéreo) para obtener imágenes dinámicas, al estilo de los anuncios publicitarios. También puede incluir términos de gradación de color como «tonos cálidos cinematográficos».

Creación de contenido y medios

Vídeo de YouTube con barridos de cámara cinematográficos

📌 Casos de uso: narración de historias, intros/outros, contenido breve y experimentación visual.

Crea una introducción de YouTube de 15 segundos con un barrido de cámara cinematográfico a través de un estudio acogedor y creativo lleno de iluminación ambiental y materiales artísticos. Genere un time-lapse de un artista dibujando un mural que se transforma en una versión digital en la pantalla. Produce un cortometraje narrativo sobre un cineasta que busca inspiración por las calles lluviosas de la ciudad por la noche. Cree imágenes B-roll en bucle para el fondo de un podcast: iluminación suave, cámara en movimiento, configuración minimalista del escritorio.

💡 Consejo profesional: Incluya detalles como la relación de aspecto (16:9 o 9:16) y el movimiento de la cámara para que el resultado se adapte a la plataforma; esto marca una gran diferencia, como se muestra en estos ejemplos de ingeniería de indicaciones.

Producto y tecnología

Guía paso a paso sobre el almacenamiento en la nube

📌 Casos de uso: explicaciones de funciones, incorporación, presentaciones para inversores, narración de la visión del producto.

Muestre una animación fluida de un usuario interactuando con una app, aplicación móvil, destacando los pasos de incorporación y las transiciones fluidas. Cree una demostración visual de un entorno de trabajo de IA futurista con interfaces holográficas flotantes, colaboración entre equipos diversos y visualizaciones de datos. Produce un vídeo explicativo limpio y minimalista que muestre cómo el almacenamiento en la nube mantiene los datos sincronizados en varios dispositivos. Genere un vídeo promocional del producto que muestre la evolución de un dispositivo doméstico inteligente, desde el boceto hasta su uso en el mundo real.

🔍 ¿Sabías que...? El 99 % de los profesionales del marketing que utilizan vídeos creen que estos han mejorado la comprensión de los usuarios sobre sus productos o servicios.

Cuando un perro es más listo que su propietario: una de las indicaciones de Sora IA más divertidas hasta la fecha Es fácil pensar en Sora IA como una herramienta para contar historias cinematográficas o montar montajes evocadores, pero también es un campo de juego para indicaciones ingeniosas, absurdas y extrañamente encantadoras como esta: Indicación para una sugerencia: «Un perro se sienta orgulloso junto a su propietario durante un picnic en un parque soleado. El propietario sostiene un trozo de pizza y dice: "No, esto es mi comida". El perro se ve triste... luego saca lentamente un teléfono inteligente con su pata, hace un pedido de pizza en línea y espera con aire de suficiencia mientras el repartidor pasa directamente por delante del sorprendido propietario y le entrega la caja al perro». Indicación para una sugerencia: «Un perro se sienta orgulloso junto a su propietario durante un picnic en un parque soleado. El propietario sostiene un trozo de pizza y dice: "No, esto es mi comida". El perro se ve triste... luego saca lentamente un teléfono inteligente con su pata, hace un pedido de pizza en línea y espera con aire de suficiencia mientras el repartidor pasa directamente por delante del sorprendido propietario y le entrega la caja al perro».

Comunicaciones corporativas

Vídeos o imágenes para la incorporación de nuevos empleados a la empresa

📌 Caso de uso: Narrativa interna, contratación, incorporación y creación de cultura.

Genere un vídeo profesional y acogedor que muestre a diversos empleados colaborando en una configuración híbrida. Crea un vídeo cultural que destaque el trabajo en equipo, la inclusión y los hitos de la empresa en estilo documental. Produce una animación de bienvenida para presentar a los nuevos empleados los valores y la misión de la empresa. Visualice una escena de mensaje de liderazgo con un ejecutivo dirigiéndose a los empleados en un ayuntamiento con iluminación natural y un tono de conversación.

Comercio electrónico y venta al por menor

Experimentando un producto ecológico

📌 Casos de uso: lanzamientos de productos, catálogos y presentaciones en redes sociales.

Genera un vídeo de moda en el que las modelos actúen como función, caminando por diferentes paisajes urbanos, con cada conjunto reflejando una estación del año. Crea un vídeo limpio y minimalista del desembalaje de un perfume de alta gama con tomas macro y una iluminación espectacular. Muestre a un cliente navegando por una tienda online, añadiendo productos ecológicos a su carrito y recibiendo el pedido en un embalaje sostenible. Produce una secuencia visual que muestre el antes y el después de la remodelación de una habitación utilizando productos de decoración para el hogar.

Viajes y hostelería

Un viajero solitario en un terreno arenoso y rocoso

📌 Caso de uso: Marketing de destinos, experiencias, narración visual.

Crea un montaje cinematográfico de un viaje de una pareja que explora pueblos costeros con tomas de dron y la iluminación de la hora dorada. Genere una toma aérea que transite de un resort de lujo a experiencias culturales locales y gastronomía. Produce un vídeo narrativo que muestre a un viajero solitario escribiendo un diario y tomando fotos a lo largo de pintorescos senderos de montaña. Visualice una experiencia hotelera desde el check-in hasta el desayuno con vista al mar y una suave iluminación natural.

🔍 ¿Sabías que...? El 41 % de las marcas han informado (elaboración de) informes de que utilizan la IA para la creación de vídeos.

🤩 Bonificación: indicaciones de imágenes

La imagen principal de un producto

📌 Caso de uso: Imágenes para campañas, fotografías de productos y recursos para redes sociales.

Genere una presentación fotorrealista de un reloj inteligente sobre un escritorio minimalista con la suave luz de la mañana. Crea un anuncio visual cinematográfico para redes sociales que funcione con el propietario de una pequeña empresa abriendo su cafetería al amanecer. Produce una imagen principal de alto contraste de un nuevo producto para el cuidado de la piel con texturas naturales y un fondo limpio. Visualice una valla publicitaria digital dinámica que muestra múltiples campañas de una marca global en una calle de Tokio llena de gente.

📮 Información de ClickUp: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes de IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Errores comunes que se deben evitar con las indicaciones de Sora IA

Sora IA no es magia. Es un espejo. Si tu vídeo parece vago, plano o extraño, probablemente se deba a que la indicación inicial era confusa. Los mejores resultados no se obtienen siendo más creativo, sino siendo más intencional. Sora no solo necesita ideas, sino también dirección. A continuación te explicamos cómo dejar de malgastar indicaciones y empezar a obtener escenas que realmente funcionan.

No sobrecargue las indicaciones con descripciones contradictorias o demasiados elementos visuales en una sola toma.

Incluye contexto como el entorno, la iluminación y la perspectiva de la cámara para dar solidez a tus imágenes.

Utilice un lenguaje coherente , ya que mezclar estilos (por ejemplo, «cinematográfico + dibujos animados») puede confundir al modelo y producir resultados desiguales.

Controle el ritmo a través de la mención del tiempo o de las transiciones de escena para evitar cortes bruscos.

Incluye sentimientos o acciones sutiles («nerviosismo expectante en miradas rápidas») para que los resultados sean más realistas.

Especifique los elementos no deseados («sin superposiciones de texto», «sin destellos de lente») para perfeccionar los resultados finales.

Documente las indicaciones eficaces y los resultados por categoría para acelerar futuros experimentos.

🧠 Dato curioso: Una pequeña tienda familiar de tamales en Los Ángeles creó un vídeo de 46 segundos en solo 10 minutos (utilizando IA para el guion y la voz), y se hizo viral con 22 millones de vistas en unas tres semanas, lo que demuestra cómo la producción de vídeos con IA está igualando las condiciones para las pequeñas empresas.

Historias como estas demuestran lo accesibles que se están volviendo las herramientas de vídeo con IA: incluso las pequeñas empresas pueden hacerse virales.

Pero Sora todavía tiene algunas limitaciones. Es potente, sí, pero aún no es una herramienta totalmente abierta o lista para la producción para la mayoría de los usuarios. El modelo todavía se está probando y perfeccionando, lo que significa que cualquiera que planee utilizarlo para campañas profesionales o narraciones largas debe ser consciente de sus limitaciones. Considérelo como una prueba de concepto: muy capaz, pero aún no lo suficientemente estable como para sustituir a los procesos de producción de vídeo a gran escala.

Límites del uso de Sora

Cada versión de Sora aporta avances, pero el modelo sigue mostrando peculiaridades que afectan al aspecto y la sensación de sus vídeos. Esto es lo que más llaman la atención de los usuarios, y lo que hay que tener en cuenta si lo pruebas frente a las nuevas alternativas a Sora IA .

Puede tener dificultades con la física realista y las relaciones de causa y efecto, lo que provoca que los objetos se muevan de forma antinatural o se corrijan por sí mismos.

Ponga un límite a los vídeos a duraciones cortas , normalmente de 20 segundos a un minuto, ya que los clips más largos corren el riesgo de presentar artefactos visuales o pérdida de continuidad.

Puede producir inconsistencias en objetos y escenas, como cambios repentinos de posición, parpadeos o elementos que desaparecen, lo que reduce el realismo.

El acceso tiene actualmente un límite , principalmente solo por invitación para usuarios de iOS en regiones seleccionadas, lo que restringe la experimentación y los comentarios más amplios.

Compatibilidad con un número limitado de trabajos de vídeo simultáneos, normalmente hasta dos, con restricciones de tiempo en la disponibilidad de los trabajos de hasta 24 horas.

🧠 Dato curioso: Coca-Cola tomó un único vídeo maestro con un comediante popular y utilizó la IA para adaptarlo automáticamente a 32 mercados diferentes. Modificaron los chistes, la jerga e incluso las referencias visuales para adaptarlos a cada cultura. El resultado: un alcance masivo sin el enorme coste que supone volver a grabar.

¿Tiene curiosidad por saber cómo la IA está transformando el marketing más allá de la simple generación de vídeos? En esta guía se explica cómo los equipos utilizan herramientas como Sora y ClickUp para personalizar contenidos a gran escala, reutilizar contenidos existentes y avanzar más rápido sin perder precisión.

Alternativas a Sora que puedes explorar

Existen múltiples herramientas de IA en el mercado que ofrecen narraciones cinematográficas, explicaciones guiadas por avatar y reutilización inteligente de metraje. A continuación, le presentamos algunas excelentes alternativas a Sora AI que ofrecen una gran flexibilidad creativa para adaptarse a sus metas. 🏁

1. ClickUp (ideal para la gestión creativa de tareas y la generación de imágenes)

Si Sora IA convierte el texto en vídeos, ClickUp convierte esas ideas en flujos de trabajo creativos completos. Sora te ayuda a visualizar la historia. ClickUp te ayuda a crear todo lo que hace que esa historia sea real: guiones, calendarios, revisiones y entrega.

Se trata del entorno de trabajo de IA convergente para equipos que viven y respiran la producción creativa, impulsado por ClickUp Brain y su complemento de escritorio, ClickUp Brain MAX.

De la idea a la ejecución: cómo ClickUp Brain ofrece compatibilidad con el trabajo creativo de principio a fin

clickUp Brain* no es solo un complemento de IA, es el motor creativo que se encuentra en el corazón de su entorno de trabajo. Desde la primera chispa de una idea hasta la entrega final, ayuda a los equipos a pensar, escribir, visualizar y organizar sin perder el contexto ni el impulso.

El panel de control ClickUp Brain unifica las herramientas de ideación, redacción y visualización, de modo que todos los pasos creativos, desde el guion hasta el storyboard, se realizan en un solo lugar

✍️ Redacción de guiones e ideaciónEmpieza con una nota de voz rápida y termina con un guion listo para revisar. Con Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX, puedes hacer una lluvia de ideas sin usar las manos y ver cómo las ideas se convierten en esquemas estructurados en cuestión de segundos, lo que es perfecto para una dirección creativa dinámica.

Con ClickUp Brain MAX, puede transcribir, estructurar y pulir sus ideas al instante

El encadenamiento de indicaciones mantiene el desarrollo lógico de la historia. Escriba su indicación inicial de Sora IA en un documento, amplíela a un guion gráfico en otro y haga que Brain genere llamadas a la acción o subtítulos en el siguiente, todo ello enlazado dentro de su entorno de trabajo.

¿Necesita intervalo tonal? Tanto ClickUp Brain como Brain MAX le permiten cambiar entre los principales LLM (ClickUp Brain, GPT, Claude y Gemini) para que pueda adaptar el tono, el estilo y la profundidad del razonamiento a su meta creativa

Cambie de modelo para experimentar:

Claude para mayor profundidad emocional

GPT para ganchos ingeniosos

Brain para una precisión contextual vinculada a los datos de su proyecto

*ejemplo de indicación: «Escribe un guion de voz en off de 15 segundos para un avance de producto con entre 45 y 50 palabras. Proporciona dos variaciones de tono». → Brain genera ambas, las almacena en un documento y enlaza cada versión a su tarea, para que nada se pierda entre la redacción y la producción.

*ejemplo de indicación: «Escribe un guion de voz en off de 15 segundos para un avance de producto con entre 45 y 50 palabras. Proporciona dos variaciones de tono». → Brain genera ambas, las almacena en un documento y enlaza cada versión a su tarea, para que nada se pierda entre la redacción y la producción.

En los proyectos colaborativos, un estratega puede resumir la información sobre la audiencia en Claude, mientras que un redactor pule el texto en GPT, todo ello en el mismo hilo, lo que mantiene a su equipo sincronizado.

🖼 Generación de imágenes y recursos listos para animación

ClickUp Brain no solo se limita a las palabras, sino que también es una potente herramienta visual. Genere al instante imágenes de referencia, moodboards, paletas de color, fotografías de productos o conceptos ambientales directamente en documentos o pizarras. Cada imagen está vinculada a su tarea de ClickUp, por lo que nada se pierde en una aplicación independiente.

Por ejemplo, puede pedirle a ClickUp Brain que «genere un moodboard para una campaña de bienestar». El resultado aparecerá al instante en su documento, listo para guiar sus indicaciones de vídeo o conceptos de campaña de Sora.

Moodboard generado por IA e imágenes de referencia creadas directamente en ClickUp Brain

También puede generar imágenes conceptuales de productos y adjuntarlas a las tareas de ClickUp en las campañas, lo que garantiza que todas las referencias creativas estén accesibles para su revisión y repetición.

Los recursos visuales generados por ClickUp Brain son adjuntos a las tareas de la campaña, lo que garantiza que todas las referencias creativas estén disponibles para su revisión y repetición

A la hora de perfeccionar su próximo vídeo de Sora, estas imágenes le servirán de indicación, garantizando que el tono, la textura y el encuadre sean coherentes en todos los elementos. Una vez aprobadas las imágenes, expórtelas a Canva, Kapwing o Runway para su animación. ClickUp realiza un seguimiento automático de todas las versiones, comentarios y opiniones, para que nunca pierda de vista el progreso.

*ejemplo de indicación: «Genera tres fotogramas conceptuales para un anuncio de bienestar de 20 segundos con diferentes ambientes de iluminación». → Brain produce las imágenes fijas, las adjunta a una tarea y configura un flujo de trabajo de aprobación con plazos.

*ejemplo de indicación: «Genera tres fotogramas conceptuales para un anuncio de bienestar de 20 segundos con diferentes ambientes de iluminación». → Brain produce las imágenes fijas, las adjunta a una tarea y configura un flujo de trabajo de aprobación con plazos.

🎬 Guion gráfico, comentarios e iteración

Crear guiones gráficos es muy fácil con ClickUp Brain. Genere instrucciones claras, fotograma a fotograma (ángulo de cámara, estilo de iluminación y tono emocional) y correlacione visualmente en una pizarra, para que su equipo sepa siempre qué es lo siguiente.

Por ejemplo, puede solicitar: «Esboza seis fotogramas del guion gráfico para un teaser de 25 segundos. Incluye la emoción, el tipo de cámara y la referencia de iluminación para cada uno». El resultado es un guion gráfico detallado, listo para su revisión.

*ejemplo de indicación: «Esboza seis fotogramas del guion gráfico para un avance de 25 segundos. Incluye la emoción, el tipo de cámara y la referencia de iluminación para cada uno» → Coloque los resultados en una pizarra, etiquete a su equipo y realice un seguimiento del progreso a medida que evoluciona cada fotograma.

Fotogramas del guion gráfico generados por ClickUp Brain, cada uno con anotaciones sobre la cámara, la iluminación y los detalles emocionales para una plan precisa de la producción de vídeo

*ejemplo de indicación: «Esboza seis fotogramas del guion gráfico para un avance de 25 segundos. Incluye la emoción, el tipo de cámara y la referencia de iluminación para cada uno»

→ Coloque los resultados en una pizarra, etiquete a su equipo y realice un seguimiento del progreso a medida que evoluciona cada fotograma.

Una vez que el primer borrador del vídeo de Sora esté listo, súbelo a ClickUp para su Revisión. Brain resume los comentarios con marca de tiempo de los revisores y los convierte automáticamente en ediciones procesables. Cada ronda de comentarios se convierte en una lista de pendientes, no en un agujero negro.

Después del lanzamiento, utilice AI Cards para resumir la información de la campaña (qué imágenes o guiones funcionaron mejor) y guarde ese aprendizaje en la biblioteca creativa de su equipo para futuros proyectos.

Las pizarras blancas de ClickUp proporcionan a los usuarios de Sora el lienzo visual que les faltaba: el espacio entre la «indicación» y la «producción». Plan, map, y colabore en sus guiones gráficos, secuencias de campañas o conceptos de estilo antes de que nada se publique.

Convierte tus ideas creativas en tareas de ClickUp que se pueden llevar a cabo desde tu pizarra

Con ClickUp Brain, puede generar imágenes de IA directamente en Whiteboards: visualice momentos clave, ángulos de productos o conceptos de estado de ánimo sin salir de su lienzo. Coloque esas imágenes junto a notas, guiones o fotogramas de vídeo de Sora y, a medida que avance el proyecto, convierta cada elemento en una tarea o un hilo de comentarios.

Pizarra colaborativa en acción: los miembros del equipo generan, organizan y asignan trabajos creativos, lo que garantiza que todas las ideas sean viables y se puedan realizar un seguimiento

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp límites

Sus amplias funciones personalizadas pueden resultar abrumadoras para los principiantes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Esta reseña de G2 lo explica muy bien:

ClickUp ha estado en racha últimamente, por lo que ahora ha lanzado muchas funciones. Acaban de lanzar también la generación de imágenes, que es genial. Me encanta cómo la nueva IA agencial hace que sea muy fácil de usar y encontrar tareas, subtareas, listas, documentos, formularios y cualquier otra cosa. Me ayuda a realizar un seguimiento de los proyectos de ventas bastante bien. Es una herramienta estupenda con un soporte al cliente increíble. Sin duda, la mejor herramienta de gestión de proyectos.

ClickUp ha estado en racha últimamente, por lo que ahora ha lanzado muchas funciones. Acaban de lanzar también la generación de imágenes, que es genial. Me encanta cómo la nueva IA agencial hace que sea muy fácil de usar y encontrar tareas, subtareas, listas, documentos, formularios y cualquier otra cosa. Me ayuda a realizar un seguimiento de los proyectos de ventas bastante bien. Es una herramienta estupenda con un soporte al cliente increíble. Sin duda, la mejor herramienta de gestión de proyectos.

2. Runway ML (lo mejor para la creación cinematográfica de texto a vídeo)

a través de Runway ML

Runway ML es una plataforma creativa basada en la nube que permite a los equipos de marketing y de producto generar, editar y transformar contenido visual y de vídeo utilizando herramientas avanzadas de IA. El generador de vídeo con IA ofrece un modelo Gen-4 que permite a los usuarios sintetizar vídeos en cualquier estilo imaginable. La plataforma también ofrece un completo conjunto de herramientas para edición de contenido.

Las mejores funciones de Runway ML

Utilice herramientas basadas en IA para modificar vídeos, incluyendo la eliminación de fondos, la sustitución de objetos y la transformación de escenas

Aplica efectos de calidad profesional, como gradación de color, cámara lenta y desenfoque de rostros

Aproveche las ventajas de una infraestructura en la nube que ofrece compatibilidad con un procesamiento de alto rendimiento

Límites de Runway ML

Los usuarios se quejan de que utiliza demasiados créditos para escenas cortas

Precios de Runway ML

Free

Estándar: 15 $ al mes por usuario

Pro: 35 $ al mes por usuario

Ilimitado: 95 $ al mes por usuario

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Runway ML

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

3. Pika Labs (ideal para vídeos rápidos para redes sociales)

a través de Pika Labs

Pika Labs convierte texto e imágenes en atractivos vídeos cortos para diferentes fines, como publicaciones en redes sociales, materiales de marketing o demostraciones de productos. Los usuarios pueden introducir texto descriptivo o subir imágenes, y la plataforma genera vídeos en varios estilos, incluyendo cinematográficos, animados y caricaturescos.

Las mejores funciones de Pika Labs

Mejora tus vídeos con efectos creativos como Poke It y Tear It para añadir un toque único a tu contenido

Exporta vídeos en formatos optimizados para plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts

Acceda a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión (a internet)

Límites de Pika Labs

Las animaciones generadas pueden carecer de detalles coherentes

Precios de Pika Labs

Free

Estándar: 10 $ al mes

Pro: 35 $ al mes

Fancy: 95 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Pika Labs

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. Dream Machine (la mejor opción para vídeos realistas con IA)

a través de Dream Machine

Dream Machine de Luma Labs utiliza el modelo Ray2 de Luma para ofrecer imágenes cinematográficas con movimientos naturales y física precisa.

El generador de arte con IA crea vídeos de 10 segundos con una resolución de 1080p, con la opción de ampliar a 4K. Se puede acceder a él a través de una interfaz web y una app, aplicación para iOS, lo que resulta muy cómodo para los usuarios que desean crear y realizar edición sobre la marcha.

Las mejores funciones de Dream Machine

Organice y gestione proyectos de vídeo utilizando la función Boards para una colaboración optimizada.

Mejora la calidad y los elementos visuales con el modelo de imagen Photon , que cuenta con compatibilidad para iteraciones rápidas.

Mantenga la uniformidad en la representación del carácter proporcionando una única imagen de referencia.

Límites de Dream Machine

Mantener la integridad visual en resoluciones más altas requiere una edición adicional.

Precios de Dream Machine

Free

Lite: 9,99 $ al mes

Además: 29,99 $ al mes.

Ilimitado: 94,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dream Machine

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que... Según la Interactive Advertising Bureau (IAB), el 30 % de los anuncios de vídeo digitales ya se crean desde cero o se mejoran mediante IA generativa.

5. Makefilm (lo mejor para contenido pulido generado por IA)

vía Makefilm

Makefilm ofrece un potente generador de vídeos basado en IA que convierte indicaciones de texto sin formato en vídeos completos. Su generador de voz con IA proporciona acceso a más de 200 voces en más de 20 idiomas, lo que permite una narración realista y expresiva.

Añada y elimine leyendas, subtítulos y marcas de agua para asegurarse de que tiene un control total sobre el aspecto de su vídeo.

Las mejores funciones de Makefilm

Incorpore o elimine elementos de texto para obtener un mensaje personalizado en su vídeo.

Utilice tecnología avanzada de IA para borrar limpiamente texto o logotipos no deseados.

Extraiga los puntos clave y cree resúmenes concisos de vídeos más largos.

Límites de Makefilm

Sus voces integradas suenan robóticas y carecen de prosodia natural.

Precios de Makefilm

Free

Ventaja: Desde 29 $ al mes.

Lite: 9,9 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Makefilm

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: Cadbury India llevó a cabo una de las campañas de vídeo con IA más inteligentes de la historia. Utilizaron IA generativa para permitir a miles de propietarios de tiendas locales crear anuncios personalizados con Shah Rukh Khan, en los que se mostraba el nombre de su tienda. Un vídeo maestro se convirtió en miles de vídeos únicos, cada uno de los cuales promocionaba una empresa local diferente.

Le damos una indicación de utilizar ClickUp!

Dominar las indicaciones de Sora AI es la forma de dar vida a su imaginación en la pantalla. Pero una vez que el vídeo existe, comienza el verdadero trabajo creativo: escribir guiones, recopilar comentarios, gestionar aprobaciones y ampliar ideas en todas las campañas.

Ahí es donde ClickUp da el paso—no como otra herramienta creativa, sino como el sistema operativo que hay detrás de sus ideas. Mantiene sus guiones gráficos, imágenes y aprobaciones en el mismo espacio en el que escribe, realiza el seguimiento y entrega. Incluso puede generar imágenes aquí, exportarlas para animarlas y mantener cada edición o revisión conectada en un solo flujo de trabajo.

Así, cuando comience la próxima campaña, no solo tendrás un vídeo, sino todo el motor creativo que lo ha creado.

👉 Pruebe ClickUp gratis y vea cómo cada idea puede tener flujo desde la indicación hasta la producción sin perder el ritmo.