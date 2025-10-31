El principio de Pareto: por qué el 20 % de tu esfuerzo genera el 80 % de tus resultados.

Es una tranquila tarde de domingo.

Acabas de hacer un pedido de festín en tu restaurante marcado como favorito, lleno de todos tus platos favoritos.

Vestido con ese pijama tan cómodo, te acomodas y pones esa serie que te sabes tan bien que podrías recitar cada línea mientras duermes. ¿Te suena familiar?

Volvemos a caer en los mismos hábitos, los mismos programas, los mismos platos, no porque seamos poco imaginativos, sino porque una pequeña parte de las cosas realmente aportan la mayor parte del valor.

Ese instinto es el corazón del principio de Pareto, la regla del 80/20.

Descubierto por primera vez en economía hace más de un siglo, este principio se ha convertido en uno de los heurísticos más citados en todos los ámbitos de la vida: céntrate en lo esencial y ignora lo superfluo.

¡Vamos a analizarlo!

El principio de Pareto: origen y definición

El descubrimiento de Vilfredo Pareto sigue apareciendo sin ser invitado en tu vida, como un pariente en Acción de Gracias.

El economista italiano Vilfredo Pareto la identificó por primera vez hace más de un siglo, cuando observó que el 80 % de la tierra de Italia era propiedad de solo el 20 % de la población. Sin embargo, lo que la hace memorable es que el patrón no se limitó a la economía. Se extendió.

Avancemos rápidamente hasta hoy:

El 20 % de los clientes genera el 80 % de los ingresos.

El 20 % de las incidencias de código causan el 80 % de los fallos.

El 20 % de tu armario se usa el 80 % del tiempo.

¿Y tu Spotify Wrapped? Con probabilidad, cinco canciones en repetición infinita.

Los números no son una verdad absoluta, claro está; a veces es 70/30, 90/10 o incluso más desigual, pero el desequilibrio se manifiesta con tanta fiabilidad que se ha convertido en una de las heurísticas más citadas en la empresa y la productividad. Aquí es donde las cosas tienden a ponerse peligrosas.

La regla del 80/20 simplemente describe la realidad. Como sugiere la palabra «heurística», es algo que hay que tener en cuenta y seguir de manera flexible.

¿Qué problema resuelve la regla del 80/20?

La mayoría de nosotros abordamos el trabajo como optimistas excesivamente entusiastas.

Incluso de adultos, seguimos deseando esa estrella dorada en nuestro boletín de notas. Pero pasar horas y horas trabajando sin descanso y tomando cientos de tazas de café no es la forma de conseguirlo.

El clásico dilema entre esfuerzo e impacto

Suponemos que duplicar nuestro esfuerzo debería duplicar nuestro resultado. Por desgracia, la psicología dice lo contrario.

Los seres humanos somos muy malos a la hora de estimar la relación entre el esfuerzo y el resultado. Confundimos el ajetreo con la eficacia (Hsee et al., 2010), y creemos que el agotamiento debería ir de la mano del éxito profesional, pero no es así.

Las interminables tareas de bajo impacto nos mantienen una productividad, pero sin progreso. El principio de Pareto acaba con esa ilusión. Replantea el problema del tiempo y la energía con la pregunta: ¿Qué pequeño conjunto de acciones tendrá el impacto más significativo?

Pero aquí está la trampa: una vez que conviertes el 80/20 en una religión, o peor aún, en un KPI, deja de ser una lente y empieza a ser una responsabilidad.

¿Y si el esfuerzo no fuera la meta final, sino el camino en sí mismo?

La ley de Goodhart es una advertencia de que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida.

Decides pasar «tiempo de calidad» con tus hijos. Unas horas cada tarde, sin teléfonos, jugando o hablando. Es una sensación estupenda. Todos están más unidos y más felices.

Entonces lees en alguna parte que «los buenos principales pasan al menos dos horas de calidad con sus hijos cada día». Así que lo conviertes en tu regla.

Pronto, se convierte en una casilla que tienes que marcar: miras el reloj, mantienes conversaciones forzadas y te estresas cuando la vida se vuelve ajetreada y no llegas a tiempo.

El tiempo sigue ahí, pero ¿la calidez y la conexión (a internet) que lo hacían calitativo en primer lugar? Desaparecidas.

Otro ejemplo más, tomemos el control de calidad en la fabricación: Juran (1954), quien popularizó el trabajo de Pareto, descubrió que un puñado de tipos de defectos cuentan la gran mayoría de los problemas de calidad. En lugar de distribuir los recursos entre todos los pequeños fallos, las empresas tuvieron como objetivo esas pocas causas principales y redujeron drásticamente las tasas de error.

Se trata de detalles triviales frente a tu atención diaria.

Las investigaciones sobre la fatiga de la toma de decisiones muestran que cada elección que hacemos merma nuestra energía mental (Baumeister et al., 1998).

Cuando tu día está repleto de decisiones triviales, revisar cada correo electrónico, asistir a cada «sincronizar», estás gastando tu valioso ancho de banda en «muchas cosas triviales» en lugar de reservarlo para trabajos de alto impacto.

En otras palabras, el principio de Pareto resuelve el problema de la atención mal distribuida.

Te da permiso, y, francamente, la obligación, de ignorar la mayoría de las cosas para que puedas centrarte en las pocas que importan.

Gestión del tiempo y principio de Pareto Gestionar bien tu tiempo básicamente se reduce a centrarte en las cosas que realmente marcan la diferencia. ¡Hagámoslo al estilo Pareto! Una forma de hacerlo es organizando tu tiempo para saber realmente en qué se va tu día, en lugar de dejar que se te escape. Otro truco es bloquear el tiempo o reservar bloques de tiempo para centrarte en una cosa sin distracciones. Empezar bien la mañana también puede marcar una gran diferencia, y hay una guía estupenda sobre cómo tener un día de productividad que puede ayudarte con eso. Pero bueno, a veces simplemente perdemos el seguimiento del tiempo. Todos estos pequeños trucos de gestión del tiempo funcionan conjuntamente para ayudarte a dedicar tu energía a lo que realmente importa.

Por qué la regla 80/20 funciona como herramienta para la toma de decisiones

¿Conoce esa sensación cuando los datos confirman lo que ya sospechaba?

Tu monitor de actividad física te dice: «Has dormido mal». ¡Pues sí, Sherlock!

Esa es la regla 80/20, las matemáticas respaldan lo que tu cerebro ya ha descubierto o puede ver fácilmente.

Las matemáticas nunca mienten.

En esencia, Pareto es lo que los estadísticos denominan una distribución de ley de potencias: los resultados rara vez se distribuyen de manera uniforme. En cambio, unos pocos factores dominan los resultados (Newman, 2005).

Por eso, un puñado de startups generan la mayor parte de los rendimientos de las inversiones de riesgo. Y por eso, el 4 % de las acciones crearon toda la riqueza neta en los mercados estadounidenses entre 1926 y 2016 (Bessembinder, 2018).

Ahora añadamos la psicología. Estamos programados con un sesgo de «cuanto más, mejor», como se ha hecho mención anteriormente.

Dedique más horas, asista a más reuniones, responda a más correos electrónicos y, sin duda, los resultados llegarán. Excepto que no es así. Los científicos del comportamiento llaman a esto «heurística del esfuerzo»: confundimos el esfuerzo con el valor (Kruger et al., 2004).

La regla del 80/20 echa por tierra esta suposición. El enfoque estratégico siempre supera al volumen puro y duro.

Tu cerebro tiene un problema de ancho de banda

La memoria de trabajo tiene un límite brutal, y las claves de tu casa suelen ser las principales víctimas.

La mayoría de las personas solo pueden hacer malabarismos con entre 4 y 7 elementos a la vez (Cowan, 2001). Si dispersas tu atención en docenas de tareas, la calidad se verá afectada.

Céntrate en lo «esencial» y tendrás trabajo con la arquitectura de tu cerebro, no contra ella. Lo mismo ocurre con el proceso de toma de decisiones. La gran variedad de opciones que tenemos para todo, desde la cena hasta el entretenimiento, nos paraliza (Schwartz, 2004), pero la perspectiva 80/20 nos ayuda a ver más allá.

La realidad está sesgada. Nuestros cerebros tienen un límite. La regla del 80/20 no lucha contra ninguno de los dos, sino que los convierte en armas.

Aplicaciones prácticas del principio de Pareto

Bueno, basta de teoría.

Pareto ha sido avistado en libertad. Observémoslo en su hábitat natural.

Productividad: el giro de Bezos

Bill Gates dijo una vez en tono jocoso: «Elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil. Porque una persona perezosa encontrará una forma fácil de hacerlo». El principio de Pareto es esa broma con un balance.

Tomemos como ejemplo a Jeff Bezos en 1994. Ganaba un sueldo de seis cifras en un fondo de cobertura, el tipo de trabajo que la gente no deja.

Pero Bezos tenía un marco que él llamaba «minimización del arrepentimiento», un experimento mental en el que se imaginaba a sí mismo a los 80 años, mirando hacia atrás. ¿Se arrepentiría de haber dejado Wall Street para crear una librería online? Quizás. ¿Se arrepentiría de no haberlo intentado? Sin duda.

Eso es el pensamiento de Pareto disfrazado.

Bezos no sopesaba todas las decisiones posibles por igual. Aisló el 20 % de las opciones que definirían la trayectoria de su vida y dejó de lado el resto. ¿El resultado? Amazon. Y sí, unas décadas sin remordimientos.

La lección no es «deja tu trabajo y monta Amazon».

La mayor parte de lo que satura tu lista de pendientes no te ayuda a avanzar. Elimínalas y el alivio mental se acumulará más rápido que la culpa.

Empresa: Starbucks y la estrategia de la ballena

A los equipos de crecimiento les encanta hablar de la «captación de clientes». Pero esto es lo que descubrió Starbucks: la captación es cara y la mayoría de los clientes están... bien. Ni muy bien, ni muy mal. Simplemente bien.

A principios de la década de 2010, Starbucks analizó el comportamiento de compra y descubrió una verdad desequilibrada: aproximadamente el 20 % de los clientes representaban casi la mitad de los ingresos (Informe anual de Starbucks, 2016). No se trataba de visitantes ocasionales que tomaban un café con leche dos veces al mes. Eran los clientes habituales diarios, los adictos a los pedidos móviles, las personas que conocían a los baristas por su nombre.

Así que, en lugar de perseguir a todos los transeúntes con descuentos, Starbucks apostó por los grandes consumidores.

El resultado fue Starbucks Rewards, un programa de fidelización que ahora cuenta con más de 75 millones de miembros activos y genera más de la mitad de los ingresos de la empresa en Estados Unidos. Mantenga a los clientes de alto valor cafeinados, personalizados y fidelizados, y la volatilidad de los ingresos se suavizará.

¿Cuál es la lección más amplia? El crecimiento no suele venir de perseguir a todo el mundo. Viene de obsesionarse con los pocos que ya pagan tus facturas y asegurarse de que nunca se vayan.

Educación: medicina de alto rendimiento y el arte de la ignorancia estratégica

Cuando era niño, mi respuesta habitual a la pregunta «¿Qué quieres ser cuando seas mayor?» siempre era «médico».

Entonces vi el programa. Miles de páginas. Cientos de condiciones. Nombres en latín que sonaban como hechizos. Me rendí con una indicación.

Resulta que estaba haciendo mal la pendiente. Los estudiantes de medicina tampoco memorizan todo. Solo memorizan lo que es necesario.

Guías de estudio de «alto rendimiento», recursos como First Aid for the USMLE, que resumen alrededor del 20 % del material que aparece en el 80 % de los exámenes de licenciatura. Los estudiantes de medicina practican condiciones como el infarto de miocardio, la diabetes y la neumonía, comunes, de alto riesgo y evaluables, mientras que pasan por alto diagnósticos poco frecuentes que podrían aparecer una vez en toda la carrera.

El estudiante inteligente estudia menos, mejor, y libera capacidad mental para el juicio clínico que ningún libro de texto puede enseñar.

Las investigaciones lo respaldan. Los estudios sobre la repetición espaciada (Cepeda et al., 2006) demuestran que revisar estratégicamente los conceptos clave proporciona una retención mucho mayor que el simple atiborrarse de información.

Vida personal: el embudo de la amistad

Los sociólogos McPherson et al. (2006) descubrieron que las redes sociales de la mayoría de las personas se reducen a un pequeño grupo de confidentes, unos dos o tres, no veinte.

Me di cuenta de esto cuando pasé 20 minutos agonizando sobre si asistir a la cena de cumpleaños de un antiguo compañero de trabajo. Alguien con quien no había hablado en un año. La culpa era real, hasta que hice el cálculo: dos horas de viaje y charla trivial, o una llamada a mi mejor amiga, que realmente necesitaba desahogarse por su ruptura.

Eso es Pareto en tu vida social.

La energía que gastarías en mantener amistades débiles, dar «me gusta» a publicaciones de Instagram y asistir a cenas de cumpleaños de conocidos puede destinarse a las pocas relaciones que realmente te sostienen. Una vez que aceptas el sesgo, dejas de dispersarte.

¿Y las personas que te importan? Obtienen la mejor versión de ti, no la agotada.

Cómo aplicar la regla del 80/20

Reunión: Conoce a Maya, una estudiante de doctorado que lucha contra el exceso de trabajo.

Son las 10 de la mañana y Maya ya ha limpiado su bandeja de entrada dos veces y ha revisado minuciosamente las citas que alguien le recomendó la semana pasada. ¿Su resultado real? La tesis no ha avanzado ni un ápice.

Así es como Maya dejó de dar vueltas y empezó a avanzar utilizando la regla 80:20.

Paso 1: Defina el resultado (o admita que no tiene ninguno)

La primera conclusión de Maya fue incómoda: no tenía ni idea de cómo era realmente «terminado». ¿El meta era «leer todos los libros que existían» o centrarse en su propia hipótesis? Uno de ellos es un sentimiento; el otro, un resultado. Sin esa claridad, todo parece igual de urgente y nada importa realmente.

Ella lo escribió: Terminar un capítulo antes del viernes. Leer solo lo que tenga compatibilidad con esta meta.

De repente, la mitad de su lista de pendientes parecía irrelevante.

Paso 2: Haz seguimiento a la verdad (porque tu instinto te engaña)

Maya supuso que la lectura le llevaría «quizás tres horas al día».

Así que registró su tiempo durante una semana, utilizando un sencillo cronómetro, y descubrió la cruda realidad: el 40 % de su día desaparecía en hojear nuevos estudios o hallazgos que eran estupendos, pero que no eran relevantes para su trabajo.

Esto no es inusual. Los estudios demuestran que subestimamos las distracciones en casi la mitad ( Mark et al., 2016 ). Nos mentimos a nosotros mismos sobre dónde van las horas y, sin datos, la mentira gana.

Paso 3: Encuentre su 20 % vital (el momento de la visión de rayos X)

Con su tiempo registrado y su resultado claro, Maya pudo finalmente ver el desequilibrio.

Dos estudios concretos podrían respaldar completamente su tesis, pero ella había dividido su atención de manera uniforme entre diez.

¿El artículo que estaba escribiendo? Eso sí importaba. ¿Pero dejarse llevar por cada nuevo estudio? Eso no.

Paso 4: Elimina proyectos, o ellos te eliminarán a ti

Aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto: alguien tiene que ser el asesino.

Maya se autoproclamó «asesina de proyectos» oficial por un día. Ya sabes, la persona responsable de acabar con las confirmaciones que ya no se ajustaban a sus metas. Suena dramático, pero sin ese rol explícito, las ideas muertas perduran para siempre, agotando los recursos y la moral como una lenta fuga.

Y aquí está la clave: el 20 % vital no es estático. Lo que era importante el semestre pasado puede que ahora sea un estorbo. Maya estableció una revisión periódica para cada semestre, una función obligatoria para reevaluar las prioridades antes de que se convirtieran en un peso muerto.

Paso 5: Reevalúa (porque el juego cambia)

Tus necesidades evolucionan. Lo que ayer tenía un gran impacto, mañana puede perderlo. Pero las revisiones semestrales de Maya ayudan a plantear la pregunta: ¿Qué tareas merecen nuestra mejor energía en este momento?

No se trata de «¿En qué estamos haciendo trabajo?», sino de «¿En qué deberíamos estar haciendo trabajo?». La diferencia es todo.

Y, por primera vez en meses, trabajó sin esa molesta sensación de haber olvidado algo importante, porque sabía exactamente lo que importaba y estaba terminado.

El flujo de trabajo 80/20: un ejemplo con ClickUp

La lente de Pareto le muestra dónde debe centrarse.

A continuación, le mostramos cómo poner en práctica el enfoque de Maya, no como teoría, sino como flujo de trabajo.

Primero: no puedes actuar sobre lo esencial si no sabes qué es.

La mayoría de las personas creen conocer sus prioridades. Por lo general, se equivocan.

El primer paso es tener todo con visibilidad en un solo lugar, una hoja de cálculo y un planificador, o la herramienta que prefieras, para que puedas ver realmente el desequilibrio.

Ahora viene la prueba de realidad: activa control de tiempo para ver cuánto esfuerzo estás dedicando realmente en comparación con lo que pensabas que estabas dedicando.

¿Recuerdas a Maya? Ella pensaba que leer le llevaba 3 horas al día. Le ocupaba el 60 % de su semana. Esta era su lista:

Tarea Descripción Notas Lea artículos de revistas sobre la colonización británica. Lecturas recomendadas Puede solaparse con otras fuentes. Podría servir de compatibilidad a la sección de comparación. Datos económicos clave Podría ser un proveedor de pruebas primarias sólidas. Repase las políticas coloniales españolas. Resumen histórico Posiblemente para un apéndice o una presentación. Recopile datos sobre el comercio de esclavos en el Atlántico. Ajusta el enfoque de la tesis. Se puede perfeccionar más adelante. Recopile correlacionar de las rutas comerciales del siglo XVIII. Referencia visual Lea fuentes secundarias sobre la Compañía Británica de las Indias Orientales. Analice los impactos del comercio triangular. Conecta el comercio y la colonización. Alto valor analítico. Investiga las políticas mercantiles francesas. Parte del análisis comparativo. Se requiere un nivel medio de profundidad. Formato bibliográfico Tarea de la fase final Requiere mucho tiempo, pero tiene poco impacto. Examine los impactos culturales del comercio. Contexto para el comercio mundial Necesidad de establecer un límite en el alcance Borrador del capítulo sobre efectos económicos. Contenido principal Se necesitan datos y fuentes sólidos. Realizar la edición de notas al pie y citas Perfeccionamiento técnico Importante para la precisión, no para el argumento. Añade profundidad al argumento. Añade profundidad al argumento. Podría ser una sección más pequeña. Busca las letras principales de los comerciantes. Pruebas primarias Podría ofrecer una perspectiva única. Crear esquema de tesis Herramienta de planificación Ayuda a centrarse en las fases tempranas. Revisar la conclusión. Comprobación final No es urgente hasta la última fase.

💡 Consejo profesional: Comience en la vista Lista en ClickUp y enumere todo lo que está haciendo, ya sea grande o pequeño. Luego, agregue un campo personalizado llamado «Puntuación de impacto» (valoración de 1 a 5) y otro para «Categoría» (estratégico, soporte, operaciones, etc.). Utilice datos históricos o su instinto para valorar qué tareas producen el mayor retorno de la inversión.

Segundo: necesitas saber lo que importa de un vistazo

Una vez que se han identificado los pocos elementos vitales, el reto es mantenerlos en primer plano.

Sin un sistema visual claro, las personas, incluida Maya, tienden a dar prioridad a lo que más llama la atención, no a lo que es más importante. Para mantenerse alineada con su meta, comenzó a asignar niveles de prioridad a cada tarea: Urgente, Alta, Normal o Baja.

Esto le ayudó a ver al instante lo que realmente merecía su atención cada día.

Por ejemplo, analizar los datos comerciales y redactar su argumento principal se convirtió en una prioridad alta, mientras que dar formato a las citas y corregir el texto siguió siendo una prioridad baja hasta la fase final. Con solo echar un vistazo a su lista de tareas, Maya pudo determinar inmediatamente dónde tendría mayor impacto su esfuerzo.

🛠️ Kit de herramientas: Como ayuda visual, puede utilizar la plantilla de matriz de prioridades de ClickUp, con la urgencia en un eje y la importancia en el otro. Es la matriz de Eisenhower, pero en tiempo real y colaborativa. Obtenga una plantilla gratis Identifica las tareas críticas utilizando la plantilla de matriz de prioridad de ClickUp y conoce tus prioridades como la palma de tu mano.

Tercero: Pareto es inútil si no conduce a resultados.

Ahora tienes que hacer la conexión (a internet) entre ese 20 % vital y metas medibles.

Cuando Maya comenzó a trabajar en su tesis sobre la colonización a principios del siglo XVIII y el impacto del comercio, rápidamente se dio cuenta de lo abrumador que podía ser el tema.

Para mantener la eficiencia en su trabajo, Maya creó una lista con todas las tareas que tenía que completar, incluyendo la investigación de fuentes, la organización de datos, la redacción de capítulos y la edición de borradores. A continuación, clasificó cada tarea según su importancia y su impacto potencial en su tesis.

Basándose en esto, Maya decidió dedicar la mayor parte de su tiempo al 20 % superior, centrándose en actividades que reforzaran directamente su argumento, como analizar registros comerciales, interactuar con historiadores importantes y perfeccionar su tesis central. Aquí está el desglose:

Fase de tesis Las tareas «vitales del 20 %». Las tareas «triviales del 80 %» Investigación del tema Identifica 2-3 grandes potencias coloniales (por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, España) y 2-3 sistemas comerciales clave (por ejemplo, el comercio de esclavos en el Atlántico, el comercio triangular, el comercio con las Indias Orientales). Leer sobre cada colonia o red comercial menor Revisión bibliográfica Céntrate en los trabajos fundamentales y las fuentes primarias que han figurado en el debate académico. Fuentes secundarias que repiten argumentos similares. Datos y pruebas Recopile datos comerciales representativos (exportaciones, materias primas, registros portuarios) y cuenta primarias clave. Recopilación de conjuntos de datos grandes pero repetitivos o menores Análisis Examine las relaciones de «causa y efecto» (por ejemplo, cómo el comercio impulsó la colonización, o viceversa). Resúmenes descriptivos sin análisis. Escritura Desarrolle los argumentos principales y la tesis desde el principio. Perfeccionar el formato menor o las secciones de fondo excesivas. Edición Prioriza la claridad, la solidez del argumento y la coherencia de las pruebas. Pulir en exceso las notas al pie o el formato desde el principio

¡Y ahí lo tienes! ¡Una lista de pendientes viables que realmente pueden ayudarte a avanzar hacia tus metas! Con ClickUp Tasks + ClickUp Brain, puedes convertir fácilmente esto en una lista de tareas rastreable como esta y empezar a ejecutarla. 👇🏼

Crea tareas, genera subtareas, obtén ayuda con la investigación y la redacción, y haz mucho más con ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de matrices de priorización de proyectos

Usos específicos de la regla 80/20 en la industria

Ya hemos hablado de esto.

El verdadero poder de la regla 80/20 no solo reside en identificar de dónde provienen los resultados, sino en cambiar fundamentalmente la forma en que las industrias conciben el valor y el esfuerzo.

Esta regla desafía la mentalidad tradicional de «trabajo más, hacer más», al revelar que el éxito a menudo depende de hacer menos, pero mejor. Este cambio de mentalidad tiene un efecto dominó en diversos campos, como el marketing, la fabricación, la sanidad y la tecnología.

Veámoslo más de cerca.

Marketing: Deja de esparcir y empieza a destacar

Es hora de una breve anécdota.

Trabajaba en una start-up y, como es habitual, aceptaba cualquier trabajo que se me presentaba. Mi primera gran tarea fue crear un boletín informativo para una marca que estaba dando sus primeros pasos.

Las señales de alarma eran evidentes: no nos dirigíamos a un público al que le gustara leer, los temas sobre los que queríamos escribir no eran nuevos y no teníamos los conocimientos necesarios para escribir sobre ellos. Y, sin embargo, seguimos adelante, con todas nuestras fuerzas.

Solo para darnos cuenta seis meses (¡!) después de que ese tiempo podría haberse aprovechado mejor en los lugares de donde realmente venían los usuarios: nuestros anuncios de rendimiento, nuestro canal de YouTube, nuestro sitio web. Un puñado de canales estaban haciendo todo el trabajo. El resto, incluido nuestro preciado boletín informativo, solo estaba quemando presupuesto.

Los propios parámetros de referencia de Google muestran que la desviación sigue siendo brutal: el CTR típico de los anuncios de búsqueda de Google ronda el 1,9 % (Ignite Visibility, 2025). Eso significa que, aunque su anuncio se vea miles de veces, solo una pequeña parte de los usuarios hace clic en él. Y, sin embargo, ¿cuántos profesionales del marketing siguen repartiendo el presupuesto de forma uniforme entre todas las campañas, como si estuvieran regando un césped?

Equipo de ventas: tus cuentas más importantes son las que mantienen el negocio a flote

Todas las carteras de ventas parecen una larga cola: cientos de clientes potenciales, un sinfín de seguimientos y un CRM que no deja de molestar. Pero la mayor parte de tus ingresos se esconde en un puñado de cuentas importantes, y estás dedicando el 80 % de tu tiempo a cuentas que quizá nunca se cierren.

Las investigaciones demuestran que el 20 % de los clientes suelen generar entre el 70 % y el 80 % de los ingresos (Homburg et al., 2008 ). Ese es su modelo de empresa, lo vea ahora mismo o no.

Una vez vi cómo un equipo de ventas dedicó tres meses a cultivar 50 «clientes potenciales» mientras su principal cliente, con un valor anual de 400 000 dólares, evaluaba discretamente a un competidor. Nadie se dio cuenta hasta que se pospuso la reunión de renovación. Luego se canceló. Y finalmente se decidió «volver a conectar el próximo trimestre».

Se necesitaron treinta nuevos acuerdos para reemplazar esa única cuenta. Las matemáticas son brutales, y ignorarlas no hace que desaparezcan.

Soporte al cliente: soluciona los dos errores principales y elimina el 80 % de la cola.

El soporte al cliente podría ser el ejemplo más brutal de Pareto en acción.

Algunos problemas recurrentes, normalmente dos o tres, desbordan el volumen de tickets, y los gestores que distribuyen los recursos de manera uniforme están básicamente achicando agua con una cucharilla.

Los equipos pierden meses intentando responder más rápido, contratar más agentes y mejorar el «tiempo medio de gestión». Mientras tanto, la causa principal está delante de sus narices: un flujo de pago defectuoso. Una pregunta frecuente confusa. Un error que sigue reapareciendo porque nadie ha dado prioridad a su solución.

Escribe una sola pregunta frecuente decisiva o corrige el error que impide el avance, y de repente habrás eliminado el 80 % de la cola.

Los estudios sobre gestión de la calidad han demostrado sistemáticamente esta tendencia durante décadas (Juran, 1954), pero los equipos siguen tratando todos los tickets como si tuvieran la misma importancia. La mayoría de los tickets son síntomas; si se soluciona la causa raíz, desaparecen.

Ingeniería: enviar la pesadilla o solucionar los obstáculos

Los ingenieros ya lo saben de sobra. Microsoft descubrió que el 20 % de las incidencias causaban el 80 % de los fallos.

¿Traducción? Puede pulir la interfaz de usuario, refactorizar el código base y añadir diecisiete nuevas funciones, pero si no da prioridad a las funciones más importantes, el resultado será una pesadilla.

Todos los ingenieros tienen algún error que les gustaría corregir, algún caso extremo poco conocido que afecta a tres usuarios de Linux. Está bien. Pero, ¿y si eso está consumiendo la capacidad del sprint mientras la app se bloquea al iniciar sesión? Has perdido el norte.

Finanzas: si pierdes el 4 %, lo pierdes todo

Y luego están las finanzas, donde el desequilibrio es simplemente salvaje.

Un estudio a largo plazo sobre las acciones estadounidenses reveló que solo el 4 % de las empresas que cotizan en bolsa cuentan con la ganancia neta total del mercado entre 1926 y 2016 (Bessembinder, 2018).

4 %. Eso significa que el 96 % de las acciones, en el mejor de los casos, se mantenían a flote y, en el peor, perdían dinero activamente.

La diversificación sin duda le ayuda, pero concentrarse en las pocas cosas adecuadas es lo que realmente genera riqueza.

La lección estratégica: foco, no aspersor

Los equipos ganadores no distribuyen los recursos como un aspersor, esperando que algo crezca. Se centran en lo que realmente marca la diferencia y dejan de lado todo lo demás.

Cómo la IA y la automatización mejoran la regla del 80/20

Si Pareto estuviera vivo hoy en día, tendría la probabilidad de cambiarlo por el aprendizaje automático.

¿Por qué? Porque lo que le llevó meses de análisis de datos en 1896, la IA ahora puede hacerlo en milisegundos.

Pero aquí está el problema moderno: nos estamos ahogando en datos. El truco consiste en extraer el 20 % que importa sin agotar a sus analistas o, peor aún, tomar decisiones basadas en corazonadas disfrazadas de estrategia.

Ahí es donde la IA deja de ser una palabra de moda y comienza a ser una herramienta de supervivencia.

Detección de patrones a gran escala: descubre lo que no ves

Los seres humanos somos pésimos analistas de Pareto.

Damos más importancia a lo urgente (hola, bandeja de entrada vacía) y menos a lo que tiene impacto. Dejamos que los sesgos cognitivos, el sesgo de recencia, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de confirmación distorsionen lo que creemos que es importante. La queja más ruidosa del personalizado parece ser el mayor problema, incluso cuando los datos dicen lo contrario.

A diferencia de nosotros, el aprendizaje automático no tiene ego ni ansiedad. Puede sacar a la luz puntos de influencia ocultos que nunca detectarías manualmente: que un puñado de objeciones recurrentes del cliente aparecen en el 80 % de los acuerdos perdidos, o que solo tres funciones del producto generan la mayoría de las quejas por abandono.

¿Cuál es la ventaja? Con ella, dejará de perder tiempo en los problemas que parecen urgentes y empezará a resolver los que realmente le cuestan ingresos.

Priorización predictiva: sepa hacia dónde se dirige el 20 %, no solo dónde estaba.

Aquí está la trampa del análisis tradicional de Pareto: es un enfoque retrospectivo.

Identificas lo que era importante el trimestre pasado y das por sentado que sigue siéndolo ahora. Mientras tanto, tu principal cliente está evaluando discretamente a la competencia, o esa pequeña incidencia está a punto de convertirse en una crisis.

Los modelos predictivos no solo muestran dónde se han sesgado los resultados, sino que también destacan dónde es probable que se sesguen en el futuro.

Esto significa que puede asignar recursos de forma proactiva, redoblando los esfuerzos en proyectos que tienden a perder relevancia, en lugar de reaccionar después de que el daño ya esté terminado.

¿Cuál es la ventaja? No solo estás optimizando el juego de ayer. Te mantienes a la vanguardia antes de que tus competidores se den cuenta.

Menos puntos ciegos: deja que la IA haga el trabajo pesado para que tú puedas dedicarte a pensar.

El secreto mejor guardado del análisis de Pareto es que resulta agotador mantenerlo manualmente.

Lleve un registro de su tiempo. Haga la valoración de cada tarea. Actualice su matriz de prioridades. Reevalúe cada trimestre. Es el tipo de disciplina que suena muy bien en teoría, pero que se derrumba bajo el peso de una jornada laboral normal.

Es obvio que la IA no se cansa. No olvida. Analiza continuamente los patrones en segundo plano mientras tú te centras en la ejecución. Y cuando identifica algo, un cuello de botella recurrente, una tarea que consume horas sin avanzar en las metas, lo saca a la luz automáticamente.

¿Cuál es la ventaja? Obtienes la información sin tener que realizar tareas tediosas. El 20 % conserva su visibilidad sin que tengas que buscarlo cada semana.

Ahora, veamos cómo se aplica esto en la práctica con ClickUp:

ClickUp Brain: tu copiloto para detectar patrones

La mayoría de la gente piensa que la IA sirve para generar texto, pero su verdadero valor reside en el reconocimiento de patrones, sacando a la luz la señal que se esconde entre el ruido.

ClickUp Brain graba y resume reuniones, destaca temas recurrentes y resume tareas o documentos bajo demanda. En lugar de desplazarse por las notas de reuniones de todo un mes, preguntándose por qué no se envía nada, Brain le muestra: «retrasos de los clientes» apareció en ocho resúmenes diferentes. Ese es su cuello de botella. Esos son sus pocos elementos vitales.

Y no es broma. ¡Brain ayudó a nuestro director general a tomar una decisión de 200 000 dólares!

La trampa de la que te protege: pasar meses resolviendo el problema equivocado porque nunca has hecho la conexión entre las señales dispersas.

Automatizaciones de ClickUp: haz que las tareas triviales se gestionen solas

La mejor manera de aplicar Pareto no es hacer más trabajo para ignorar las tareas de bajo valor. Es hacer que esas tareas desaparezcan automáticamente.

Las automatizaciones y los agentes de ClickUp mueven tareas, etiquetan problemas, envían alertas y escalan prioridades cuando se cumplen determinadas condiciones. Establece una regla: «Cuando una tarea de campaña esté vencida → marcarla como alta prioridad + avisar al equipo». Ahora los cuellos de botella salen a la luz en lugar de esconderse en la bandeja de entrada de alguien.

Entrena agentes de piloto automático personalizados en ClickUp para gestionar flujos de trabajo asíncronos.

Paneles de ClickUp: vea el sesgo, actúe sobre el sesgo

No se puede gestionar lo que no se ve, y la mayoría de los equipos están trabajando a ciegas. Creen saber dónde se invierte el esfuerzo, pero creer no es lo mismo que tener datos.

Los paneles de ClickUp le ofrecen una visión clara de la realidad: qué proyectos consumen más tiempo, qué clientes aportan la mayor parte de los ingresos, qué tareas contribuyen a alcanzar un meta y cuáles solo consumen horas.

La división 80/20 deja de ser abstracta y se convierte en innegable. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla.

Errores comunes que hay que evitar

La regla del 80/20 es como el espresso: concentrada, potente y mejor en pequeñas dosis.

Si lo manejas incorrectamente, terminarás nervioso y desconcentrado. Estos son los errores clásicos y cómo se ven en la práctica.

1. Tratar el 80/20 como una matemática rígida

El patrón no se preocupa por las fracciones perfectas. A veces es 70/30, otras veces es 95/5 y, ocasionalmente, la desviación es aún más extrema.

Las investigaciones han revelado que los defectos en el software se agrupan de forma extremadamente desigual; solo el 1 % de las incidencias causaban la mitad de todos los fallos (Hatton, 1997). Si intenta encajar eso en el ordenado rótulo «80/20», perderá completamente el sentido.

El error se produce cuando se da demasiada importancia a la proporción.

2. Confundir correlación con causalidad

El hecho de que el 20 % del personalizado aporte el 80 % de los ingresos no significa que ese personalizado sea intrínsecamente superior.

Quizás simplemente llegaron al mercado en el momento adecuado. Quizás fueron pioneros en adoptar la novedad y ahora están a un paso de abandonar el mercado.

Imagina una empresa de SaaS que se centra por completo en sus cinco principales clientes de corporación: los que generan la mayor parte de los ingresos.

El equipo de ventas pasa a centrarse por completo en la gestión de cuentas.

La hoja de ruta del producto se adapta a sus solicitudes de funciones.

El flujo del presupuesto de marketing se dirige a casos prácticos con sus logotipos.

Entonces, uno de esos clientes es adquirido, dos proveedores se fusionan y, de repente, el 60 % de los ingresos desaparece. La empresa no se diversificó porque confundió la correlación (estos clientes pagan mucho) con la causalidad (estos clientes siempre pagarán mucho). Eso es poner todos los huevos en cinco cestas y rezar para que ninguna se rompa.

3. Ignorar las inversiones de lento rendimiento

El «interés compuesto» es el «héroe original» del mundo financiero.

Es importante, y todo el mundo lo sabe. Es el trabajador silencioso y de productividad, que no hace demasiado ruido, pero que, en última instancia, es el que contribuye a los márgenes a largo plazo.

Las investigaciones sobre innovación demuestran que el trabajo aburrido y gradual, la corrección de errores, la documentación y la limpieza de la deuda técnica suelen impulsar los grandes avances posteriores (Pavitt, 1990).

Blockbuster es el caso de libro. A principios de la década de 2000, se centraron en lo «esencial»: el alquiler de DVD en tiendas físicas.

Ahí es donde se generaba el 100 % de los ingresos, por lo que ahí es donde se destinaban los recursos. ¿Streaming? Trivial. ¿DVD por pedido? Ruido. Cuando Netflix se convirtió en una realidad innegable, todo el modelo de Blockbuster quedó obsoleto. Se optimizaron hasta la irrelevancia porque confundieron los motores de ingresos actuales con los futuros. El 20 % vital hoy no siempre es el 20 % vital mañana.

La caída de Blockbuster se debió a que se centró en su «pequeño grupo vital» de alquiler de DVD, mientras que descartaba el streaming como algo trivial, lo que dejó la puerta abierta para que Netflix dominara el mercado. Fuente: Harvard Business School

4. Usar Pareto como excusa para la pereza

«Eliminar el 80 % de las tareas» no es lo mismo que «no hacer nada».

Si talamos todo el árbol porque una rama parece enferma y luego nos preguntamos por qué no vuelve a crecer nada, es que no hemos entendido lo esencial. Las pocas cosas vitales siguen necesitando raíces, agua y luz solar.

Pareto te ayuda a podar las ramas muertas, no a matar todo el árbol.

5. Olvidar los movimientos del 20 %

Tu 20 % superior no se mantendrá en lo más alto para siempre.

La cuenta importante que antes pagaba las facturas puede convertirse en un riesgo de pérdida de clientes.

El canal de marketing que arrasó el último trimestre podría quedarse estancado el próximo.

La función del producto que impulsó su adopción el año pasado podría ser ahora una apuesta segura.

Teece et al. (1997) denominan a esto «capacidades dinámicas»: la capacidad de percibir, aprovechar y reconfigurar a medida que cambian las condiciones.

En pocas palabras: tienes que seguir explorando y cambiando, o te optimizarás hasta quedar obsoleto.

Ventajas de aplicar el principio de Pareto

Cuando se aplica de forma coherente, la regla del 80/20 cambia por completo tu forma de pensar sobre el trabajo.

Así es como funciona:

Deja de agonizar por decisiones que no importan. Después de identificar tu 20 % vital, sabes exactamente dónde centrarte. Todo lo demás puede esperar. La fatiga de tomar decisiones simplemente... se evapora.

Dejas de sentirte culpable por lo que no haces. ¿Ese boletín informativo en el que invertimos seis meses? Eliminarlo no se sintió como un fracaso, sino como un alivio. Una vez que aceptas que no todo merece la misma atención, la culpa de «no hacerlo todo» desaparece. Los psicólogos llaman a esto «control percibido» y está directamente enlazado con la reducción de los niveles de estrés. Pareto restaura ese control.

Sus resultados comienzan a acumularse. Esta es la parte que la gente pasa por alto. Centrarse en los pocos que tienen un alto valor no solo le proporciona ganancias rápidas, sino que también genera impulso. Al igual que el interés compuesto, un enfoque pequeño pero constante en el 20 % vital genera ganancias descomunales a largo plazo. ¿El presupuesto del boletín informativo que redirigimos a los anuncios de rendimiento? No solo trabajó mejor, sino que mejoró cada mes a medida que refinábamos lo que funcionaba.

Deja de discutir sobre las prioridades. Las investigaciones sobre la claridad de las metas muestran que los empleados se comprometen más cuando comprenden las prioridades ( Locke y Latham, 2002 ). La perspectiva 80/20 no solo aclara las cosas, sino que pone fin al argumento.

Ganas capacidad de adaptación. Blockbuster no pudo dar el salto al streaming porque estaba demasiado ocupada optimizando sus tiendas de alquiler de DVD. Cuando reduces las actividades de bajo valor, liberas recursos para la innovación, la respuesta a crisis y los cambios estratégicos.

Comparaciones con otros marcos de productividad

El principio de Pareto no encaja bien con todas las modas en materia de productividad.

Aquí es donde se distingue y por qué es importante.

Matriz de Pareto frente a Eisenhower: importante ≠ impactante

La matriz de Eisenhower quiere que separes lo «urgente» de lo «importante». Muy bien. Es un primer filtro útil para limpiar tu bandeja de entrada o decidir si una reunión puede esperar. Pero aquí está el problema: la urgencia no equivale al impacto, y tampoco lo hace la importancia.

Imagina que tienes cinco tareas «importantes, pero no urgentes» en ese codiciado cuadrante superior izquierdo. Eisenhower dice que todas merecen tu atención. Pareto plantea una pregunta más incisiva: ¿Cuál de esas cinco tendrá un impacto desproporcionado? Quizás dos de ellas sean importantes. ¿Y las otras tres? Son «importantes» en el mismo sentido en que lo es usar hilo dental: técnicamente cierto, pero no es lo que separa a los ganadores de los perdedores.

Eisenhower le ayuda a evitar estar ocupado. Eso es lo mínimo. Pareto le obliga a ser consecuente. Hay una razón por la que los ejecutivos que confían ciegamente en la matriz de Eisenhower siguen sintiéndose abrumados, porque están haciendo todo el trabajo «importante» sin preguntarse qué trabajo importante realmente se acumula.

Pareto frente al principio del mínimo esfuerzo: perezoso ≠ despiadado

El principio del mínimo esfuerzo de Zipf dice que los seres humanos somos perezosos por naturaleza; siempre elegimos el camino más fácil. Es cierto. Y a los gurús de la productividad les encanta disfrazar esto como sabiduría: «¡Trabajo de forma más inteligente, no más dura!», «¡Automatiza todo!», «¡Encuentra el camino de menor resistencia!».

Pero aquí está la trampa: el principio del mínimo esfuerzo no distingue entre eficiente y relajado. Es por eso que la gente dedica dos horas a automatizar una tarea de cinco minutos, o por qué los equipos «optimizan» los asuntos de los correos electrónicos en lugar de arreglar el producto que está haciendo perder clientes.

Pareto exige una priorización implacable. Te dice que hagas menos del trabajo equivocado, incluso cuando eso signifique abordar problemas difíciles. El mínimo esfuerzo corre el riesgo de hacerte sentir productividad sin lograr nada.

Pareto canaliza el esfuerzo hacia el apalancamiento, incluso cuando este es difícil. A veces, el 20 % vital es el trabajo que has estado evitando porque te resulta incómodo, no porque sea ineficaz.

Pareto frente a Eat the Frog: difícil ≠ alto rendimiento

«Cómete la rana» te dice que abordes primero la tarea más difícil y desagradable. Suena heroico. Da la sensación de disciplina. Y a veces es exactamente lo correcto.

He visto a gente pasar las mejores horas de la mañana luchando con un problema técnico complicado o una conversación difícil, «comiéndose el sapo», mientras que la tarea que realmente desbloquearía los próximos tres meses de progreso permanece intacta.

A Pareto no le importa lo fea que sea la rana. Se pregunta: Si te comes esta rana, ¿importa?

A veces, la tarea más difícil forma parte del 20 % vital, y entonces sí, hazla primero. Otras veces, solo es dolor disfrazado de productividad. Deja esa rana en un rincón y céntrate en el trabajo que se acumula.

La diferencia es que Eat the Frog optimiza el esfuerzo. Pareto optimiza el impacto. Y en un mundo en el que todo el mundo trabaja más duro, el impacto es la única ventaja que queda.

Conclusión

La mayoría de los marcos de productividad te otorgan el permiso de sentirte organizado. Pareto te otorga el permiso de ser eficaz. El primero se centra en los sistemas; el segundo, en los resultados. Y cuando tienes que elegir entre los dos, los resultados siempre ganan.

Críticas y límites de la regla 80/20

La regla del 80/20 es seductora, pero mal aplicada puede quedar pendiente de hacer tanto daño como bien.

Los críticos no se equivocan, solo están incompletos. Aquí es donde la gente se quema, lo que realmente muestra la investigación y cómo usar Pareto de manera inteligente de todos modos.

1. Simplificación excesiva: cuando la uniformidad supera a la asimetría

No todos los sistemas se ajustan a la curva de Pareto.

En entornos altamente estandarizados, como las cadenas de montaje, el control del tráfico aéreo o los protocolos quirúrgicos hospitalarios, la producción suele tener una distribución uniforme por diseño.

Investigadores en gestión de operaciones (Skinner, 1974) han demostrado que poner demasiado énfasis en las eficiencias «vitales» en la fabricación puede, en ocasiones, introducir nuevos cuellos de botella en otros lugares. Optimice una estación de trabajo y la restricción se desplazará repentinamente hacia abajo.

He aquí un ejemplo real: el famoso sistema de producción de Toyota no utiliza el pensamiento de Pareto para el control de calidad. En su lugar, detienen toda la línea cuando aparece cualquier defecto, incluso los más pequeños. ¿Por qué? Porque en sistemas estrechamente acoplados, los «muchos defectos triviales» se acumulan y dan lugar a fallos catastróficos. Un tornillo suelto, que parece un problema trivial del 80 %, puede provocar una retirada del mercado que cuesta millones.

El uso inteligente: No fuerce la aplicación de Pareto en procesos diseñados para la uniformidad. En sistemas donde la variación es el enemigo, tratar todo por igual no es ineficiencia, es seguridad. Reserve Pareto para el trabajo creativo, la estrategia y la asignación de recursos, donde el desequilibrio es natural y existe el apalancamiento.

2. Sesgo de supervivencia: el 96 % del que nadie habla

A la prensa empresarial le encanta destacar las empresas en las que unas pocas apuestas han generado ganancias enormes. AWS de Amazon. El iPhone de Apple. El giro hacia el streaming de Netflix. Suena a magia de Pareto, ¿verdad?

El peligro está en pensar que se puede elegir a los ganadores de antemano. Los inversores de capital riesgo lo saben muy bien: necesitan toda la cartera porque ni siquiera los inversores profesionales con acceso a información privilegiada pueden identificar con fiabilidad qué acciones subirán.

Y Combinator financia cientos de startups, sabiendo que una o dos generarán la mayor parte de los beneficios. Eso es humildad de Pareto.

El uso inteligente: Utilice Pareto para orientar el enfoque después de que surja la señal, no antes. En la inversión en fase inicial, el desarrollo de productos o la creación de contenidos, es necesario pensar en términos de cartera para sobrevivir el tiempo suficiente y descubrir lo que es realmente importante. Una vez que vea lo que funciona, es cuando debe redoblar sus esfuerzos. El truco está en saber cuándo se encuentra en la fase de descubrimiento (diversificar) y cuándo en la fase de explotación (concentrarse).

3. Descuido del valor de la cola larga: cuando lo «trivial y numeroso» se convierte en la plataforma

Las «cosas triviales» a veces esconden un gran valor futuro.

Puede que los usuarios de nicho no aumenten los ingresos hoy, pero revelan vías de innovación que redefinirán la empresa mañana.

Un ejemplo claro: los primeros usuarios avanzados de Twitter eran una pequeña minoría, probablemente menos del 1 % de la base de usuarios. No generaban ingresos significativos ni impulsaban la adopción generalizada. Según la lógica pura de Pareto, eran ruido. Sin embargo, estos usuarios inventaron las @menciones, los hashtags y los retuits, funciones que se convirtieron en la columna vertebral de Twitter y que, con el tiempo, figuran cómo miles de millones de personas se comunican en línea (Honeycutt y Herring, 2009).

Si los directivos de Twitter hubieran aplicado sin piedad el principio 80/20 en 2007, recortando funciones y compatibilidad para usuarios avanzados «triviales» con el fin de centrarse únicamente en el crecimiento general, esas innovaciones habrían quedado en nada. En cambio, la empresa tuvo suficiente Slack para permitir el experimento de la larga cola, y los experimentos se convirtieron en el producto.

El uso inteligente: Pareto te ayuda a optimizar el presente, pero no dejes que eso comprometa el futuro. Reserva entre el 10 y el 20 % de los recursos (presupuesto, atención, personal) para la exploración a largo plazo. El famoso «20 % del tiempo» de Google no era caridad, sino un seguro contra la optimización hasta la obsolescencia. Las pocas cosas vitales de hoy suelen surgir de las muchas cosas triviales de ayer, pero solo si sobreviven el tiempo suficiente para demostrarlo.

4. Uso indebido como dogma: cuando el enfoque se convierte en privación

Cuando se utiliza el principio de Pareto como un machete, recortando el 80 % de las iniciativas, el personal o el presupuesto de una forma brutal, se confunde el enfoque con el hambre.

Las investigaciones sobre la resiliencia organizativa (Lengnick-Hall y Beck, 2005) indican que las empresas necesitan recursos de reserva para adaptarse eficazmente a las crisis. Si se recorta demasiado en nombre de la eficiencia, no se consigue una organización ágil, sino frágil.

Pensemos en General Electric bajo la dirección de Jack Welch. Su sistema «rank and yank», que consistía en despedir anualmente al 10 % de los empleados con peor rendimiento, era una aplicación extrema del pensamiento de Pareto. Funcionó de maravilla en mercados estables y predecibles. Pero cuando llegó la crisis financiera de 2008, GE había recortado tanto que estuvo a punto de colapsar. La empresa se había optimizado para la eficiencia, pero había sacrificado la adaptabilidad necesaria para sobrevivir a la volatilidad (Groysberg et al., 2015).

El uso inteligente: aplique la regla de Pareto con un margen de seguridad. No recorte hasta el hueso, recorte hasta la salud. Mantenga suficiente margen: sistemas redundantes, proyectos exploratorios, relaciones «ineficientes», para absorber los golpes y adaptarse cuando el entorno cambie. Piense en ello como un seguro: parece un derroche hasta que lo necesita.

En resumen: matices por encima de dogmas

La regla 80/20 no es errónea, es contundente. Si se utiliza de forma ingenua, puede distorsionar la estrategia, frenar la innovación o llevar a los líderes a una falsa seguridad. Si se utiliza con prudencia, agudiza la atención sin tomar atajos.

El truco no consiste en descartar a Pareto, sino en aplicarlo con matices: saber cuándo concentrarse (explotación) y cuándo diversificar (exploración). Reconocer cuándo los sistemas necesitan uniformidad, no optimización. Reservar margen para la larga cola que podría convertirse en la plataforma del mañana. Crear márgenes de seguridad para que el enfoque no se vuelva frágil.

Y lo más importante, estar dispuesto a revisar cada trimestre los «pocos vitales», antes de que se conviertan silenciosamente en los «muchos obsoletos» mientras tú sigues optimizando el juego del año pasado.

Pareto es un bisturí. Úselo como tal: con precisión, cuidado y solo cuando sea la herramienta adecuada para el trabajo.

El futuro de la regla del 80/20

Si la idea de Pareto nació en los jardines de la Italia del siglo XIX, su futuro reside en los servidores de los centros de datos del siglo XXI.

El auge de la IA ha hecho que Pareto sea medible de formas que él mismo nunca hubiera imaginado. El aprendizaje automático puede identificar al instante qué 20 % de las acciones, usuarios o canales generan resultados desmesurados.

Este principio también figura en los debates globales.

Hoy en día, el 10 % de las personas con mayores ingresos acapara más de la mitad de los ingresos mundiales, lo que constituye un recordatorio claro de que el desequilibrio no es solo una heurística de la productividad, sino un reto político y económico. Cuando la riqueza se concentra, las sociedades se enfrentan a una elección: aceptar el desequilibrio como algo natural o intervenir para redistribuirla.

Pareto no responde a esa pregunta, pero la enmarca.

Mientras tanto, industrias enteras funcionan ahora según la lógica de Pareto. Las plataformas SaaS buscan las incidencias que causan más fallos. Las redes logísticas optimizan las rutas que transportan más mercancías. Los equipos de intento correcto señalan las cuentas con mayor probabilidad de abandono. El patrón está en todas partes.

La regla 80/20 ya no es solo un modelo mental. Se está convirtiendo en infraestructura. El desequilibrio que Pareto detectó en los jardines italianos ahora está hardcoded en las herramientas que utilizamos a diario.

Pareto: tu camino hacia resultados reales

Olvídate de las matemáticas ordenadas. La mayor parte de lo que hacemos es ruido. Un puñado de acciones impulsan casi todo lo que importa.

Pareto consiste en dejar de lado lo que no importa para poder hacer más de lo que sí importa.

Es un permiso para ignorar la culpa de dejar cosas sin hacer, para centrarse obsesivamente en las pocas cosas que se acumulan.

Recuerda, el desequilibrio es el código secreto. El mundo recompensa mucho más el esfuerzo concentrado en lo esencial que el esfuerzo de distribución en todo. Siempre ha sido así. Siempre lo será.

Así que la próxima vez que alguien te mire de reojo por hacer el pedido del mismo plato todos los domingos, el que has pedido cincuenta veces antes, el que siempre te gusta, no te disculpes.

Simplemente estás asignando calorías con una eficiencia al nivel de Pareto. Y mientras ellos siguen mirando el menú, paralizados por la indecisión, tú ya habrás consumido la mitad de la comida que realmente importa.

Preguntas frecuentes

La regla del 80/20 dice que un pequeño número de insumos (aproximadamente el 20 %) a menudo cuenta la mayor parte de los resultados (aproximadamente el 80 %).

Lleve un registro de dónde invierte su tiempo, identifique las tareas que generan más resultados y priorícelas. Herramientas como ClickUp Priority Levels facilitan la tarea de elevar el 20 % de prioridad.

No, es una heurística, no una ley. A veces la división es 70/30, 90/10 o más equilibrada. La idea es que los resultados suelen estar sesgados, no con una distribución uniforme.

La IA puede analizar grandes conjuntos de datos para detectar obstáculos recurrentes, canales de alto rendimiento o clientes de gran valor más rápido que los humanos. ClickUp Brain y los paneles predictivos incorporan ese análisis a su flujo de trabajo diario.