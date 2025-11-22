Las 10 mejores plantillas de planificación de Monday.com para equipos

Cuando se trata del éxito en la empresa, el tiempo lo es todo. Pero, ¿cómo te aseguras de que tu equipo no se vea obligado a correr para cumplir con los plazos?

Las investigaciones han revelado que hasta el 80 % de los proyectos de TI no logran sus metas, sufren retrasos o superan considerablemente su presupuesto. Sin una programación clara, incluso los proyectos mejor planificados pueden fracasar más rápido de lo que tardas en decir «reunión a las 3 de la tarde».

Ahí es donde entran en juego las plantillas de planificación de monday.com, como tu superhéroe personal de la productividad. Estas plantillas hacen que sea más fácil que nunca programar tareas, realizar un seguimiento de su progreso y establecer plazos claros.

En este artículo, analizaremos 10 plantillas de programación gratuitas de Monday.com. Como bonus, más adelante exploraremos alternativas útiles de ClickUp que aportan más valor.

¿Qué hace que una plantilla de planificación sea buena?

Una buena plantilla de planificación es una herramienta que mantiene a tu equipo organizado, tus tareas al día y tu proyecto funcionando sin problemas. Debe ser fácil de edición, personalizable para adaptarse a tus necesidades y lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios en los plazos o las tareas.

Busca plantillas que ofrezcan:

✅ Una estructura clara y organizada para facilitar la gestión de tareas.

✅ Campos editables para asignaciones de tareas, plazos y tareas específicas.

✅ Secciones con código de color para priorizar las tareas importantes.

✅ Bloques de tiempo para gestionar las horas de trabajo y los turnos laborales.

✅ Integración con vistas de calendario para actualizaciones en tiempo real.

Con estas funciones clave, una plantilla de planificación de monday.com se convierte en un verdadero activo para tu equipo, ya que te ayuda a estar al tanto del progreso de las tareas y a supervisar el avance sin esfuerzo.

Plantillas de planificación de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de Monday.com y ClickUp:

10 plantillas de planificación de Monday.com

Contar con los procesos y herramientas de programación adecuados puede marcar la diferencia entre cumplir con los plazos y ver cómo se acumulan las tareas. Una de las formas más sencillas de mantener el rumbo es utilizar plantillas de programación (¡y mejor aún si son gratis, gratuitas y fáciles de usar!).

Aquí tienes 10 plantillas gratuitas de monday.com para ayudarte a gestionar tu flujo de trabajo, mantener tu productividad y aprovechar al máximo tu tiempo.

1. Plantilla de planificación semanal del trabajo

Es Monday, son las 9:02 de la mañana y la reunión ya se ha descarrilado: dos personas han intercambiado turnos, una se ha olvidado de un traspaso de cliente y el tablero de cobertura parece arte abstracto.

Para abordar esta cuestión, la plantilla de planificación semanal de Monday.com está diseñada para aportar claridad y eficiencia a uno de los aspectos más olvidados de las operaciones de la empresa: los horarios de trabajo de los empleados.

Los gerentes y los compañeros de equipo pueden acceder a la programación en tiempo real, lo que garantiza que todos estén en la misma página sobre los turnos de trabajo, las asignaciones de tareas y las horas de trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Crea calendarios semanales detallados con elementos, tareas y prioridades.

Asigna tareas específicas a los miembros del equipo y supervisa las horas de trabajo en cada fase.

Importa y exporta fácilmente a Excel para realizar actualizaciones sin complicaciones.

✨ Ideal para: directores de RR. HH., jefes de equipo y directores de operaciones que deseen optimizar la programación del equipo y garantizar la cobertura durante las horas de trabajo.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas ayuda para mantener la productividad mientras trabajas desde casa? Establece un entorno de trabajo dedicado y fija límites claros para minimizar las distracciones y maximizar la concentración. Mejor aún, utiliza la vista Inicio de ClickUp para organizar tus prioridades y tareas diarias en un solo lugar, de modo que siempre sepas en qué debes centrarte a continuación.

2. Plantilla de planificación de obras

Piensa en esta plantilla como el set de producción de una película de atracos: cada escena tiene una ubicación, un equipo, un atrezo y una marca de tiempo precisa. Si falla un elemento, hay que reescribir toda la secuencia.

Esta plantilla de planificación de obras de Monday.com proporciona un cronograma dinámico para realizar un seguimiento del progreso, supervisar las dependencias y garantizar que los hitos se cumplan a tiempo. Esto puede ayudarte a gestionar tu proyecto de construcción dividiéndolo en varias partes, lo que facilita mucho la asignación del presupuesto y la gestión de las tareas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide tu proyecto de construcción en fases manejables, asigna tareas y realiza un seguimiento del presupuesto en tiempo real.

Correlaciona los hitos y establece dependencias para garantizar que las tareas se completen en el orden correcto.

Comparte tableros y accede a vistas del panel de control con clientes y equipos para obtener actualizaciones en tiempo real.

✨ Ideal para: gestores de proyectos de construcción, contratistas y equipos de diseño que necesitan estar al tanto de los calendarios, los presupuestos y los hitos.

📖 Leer también: Técnicas de gestión del tiempo: 11 métodos para probar hoy mismo.

3. Plantilla de planificación de teletrabajo

Gestionar un equipo remoto distribuido puede ser todo un reto, especialmente cuando se trata de garantizar que todos sigan alineados y cuenten con la productividad necesaria.

La plantilla de planificación de teletrabajo de Monday.com te ayuda a crear un calendario de teletrabajo claro y estructurado para tu equipo distribuido, asegurándote de que todos sepan cuándo deben conectarse, cuáles son sus tareas y cómo colaborar de forma eficaz desde cualquier ubicación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece horarios de trabajo para los miembros del equipo en diferentes zonas horarias.

Prioriza las tareas y crea elementos de acción para una mejor gestión de las tareas.

Las actualizaciones en tiempo real permiten una colaboración fluida entre los equipos, incluso en todo el mundo.

✨ Ideal para: Gestores de equipos remotos y autónomos que buscan una forma de optimizar los calendarios virtuales y mejorar el flujo de tareas.

💡 Consejo profesional: La programación de proyectos puede ser compleja, ya que implica equilibrar plazos, dependencias, recursos y actualizaciones en múltiples plataformas. ClickUp Brain MAX actúa como tu asistente de programación basado en IA. Así es como funciona: Búsqueda unificada: busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps, aplicaciones, además de en la web, para ubicar archivos, documentos y adjuntos.

Crea y programa tareas con la voz: solo tienes que decir «Programar revisión de diseño para el próximo martes y asignarla a Sarah», y la función solo tienes que decir «Programar revisión de diseño para el próximo martes y asignarla a Sarah», y la función Talk to Text configurará la tarea, la fecha límite y la persona asignada al instante.

Crea y organiza flujos de trabajo de proyectos complejos : explica tu proyecto a Brain MAX y este generará, enlazará y programará automáticamente todas las tareas con dependencia de principio a fin.

Reemplaza múltiples herramientas de IA desconectadas y aprovecha modelos de IA externos de primera categoría como ChatGPT, Claude y Gemini con una solución lista para corporación que entiende tu contexto de trabajo. Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX. Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Olvídate de la proliferación de IA, usa tu voz para realizar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

4. Plantilla de cronograma de gestión de proyectos

La mayoría de los cronogramas comienzan como un arco limpio y terminan como una maraña. El secreto no es tener más reuniones, sino contar con un plan vivo que se actualiza por sí mismo y te indica qué ha cambiado, cuándo y por qué.

Mantente al tanto de los plazos de los proyectos y el progreso de las tareas con esta plantilla de cronograma de gestión de proyectos de Monday.com. Te permite asignar tareas, gestionar dependencias y realizar un seguimiento del flujo de trabajo de tu equipo de principio a fin, todo ello mientras te ofrece la flexibilidad de elegir diferentes vistas para gestionar tu proyecto.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el cronograma de tu proyecto utilizando diferentes vistas, como diagramas (diagrama de) Gantt o tableros Kanban.

Realiza un seguimiento de las dependencias de las tareas y prioriza los proyectos de forma eficaz.

Gestiona fácilmente los archivos, los recursos y los presupuestos asociados a las tareas.

✨ Ideal para: gestores de proyectos y equipos que necesitan un cronograma sencillo, organizado y visual para mantener sus proyectos en seguimiento.

💡 Consejo profesional: Contar con los elementos esenciales adecuados para el trabajo desde casa puede marcar la diferencia. Invierte en mobiliario ergonómico y herramientas tecnológicas para crear un entorno que favorezca la concentración, la comodidad y la eficiencia.

5. Plantilla de calendario de contenido

Los equipos de marketing y los creadores de contenido saben lo difícil que puede ser cumplir con los plazos de entrega de contenido y hacer malabarismos con múltiples tareas a la vez.

La plantilla de calendario de contenido de Monday. com garantiza que se cumplan los plazos de entrega de contenido y que todo el mundo siga el plan. Esta plantilla te permite organizar completamente todo, desde entradas de blog hasta campañas en redes sociales, asignación de tareas y flujo de trabajo de contenido.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del contenido desde su creación hasta su publicación con fechas de entrega claras y el progreso de las tareas.

Utiliza códigos de color para organizar el contenido por tipo o campaña.

Configura recordatorios automáticos para asegurarte de que nunca se te pasen los plazos.

✨ Ideal para: equipos de marketing, gestores de redes sociales y creadores de contenido que necesitan mantener el flujo de los proyectos sin incumplir los plazos.

👀 Dato curioso: Creada por Francesco Cirillo a finales de la década de 1980, la técnica Pomodoro consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos de un breve descanso. Este sencillo método de programación ayuda a mejorar la productividad al dividir el trabajo en intervalos manejables, lo que te permite mantener la concentración y la energía.

📖 Leer también: Software de gestión de tareas: la guía definitiva

6. Plantilla de calendario de trabajo

Imagina esto: estamos a mitad de semana y coinciden tres plazos: la llamada con tu cliente, la entrega a la fábrica y esa factura de autónomo que prometiste enviar «ayer». Sin un sistema de uso compartido, las programaciones se convierten en conjeturas.

La plantilla «Calendario de trabajo» ofrece a todos los miembros del equipo claridad sobre qué hay que hacer, cuándo y quién es el responsable. Ofrece una vista de calendario centralizada en la que puedes asignar fechas de vencimiento, establecer plazos y sincronizar con herramientas como Google Calendar. Con las columnas de arrastrar y soltar, puedes personalizar los flujos de trabajo, realizar un seguimiento de los estados y mantener los proyectos alineados.

Las automatizaciones integradas eliminan los seguimientos repetitivos, mientras que las integraciones garantizan que las tareas, los archivos y las reuniones se encuentren en un solo lugar para facilitar el acceso.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tareas semanales, mensuales y trimestrales con plazos claros.

Visualiza las cargas de trabajo utilizando múltiples vistas, como Calendario, (diagrama de) Gantt o Cronograma.

Automatiza los recordatorios y las actualizaciones para mantener los proyectos según lo previsto.

Sincronizar con herramientas como Google Calendar y Zoom para una planificación centralizada.

✨ Ideal para: autónomos que coordinan múltiples clientes y equipos de fabricación que gestionan cronogramas de producción y necesitan visibilidad sobre los cambios en los horarios.

🎥 Ver: Cómo utilizar la IA para las tareas cotidianas

7. Plantilla de diseño de tareas semanales

Los diseñadores bromean diciendo que los comentarios siempre vienen de tres en tres: «Hazlo más grande, hazlo más llamativo y ¿podemos probar otra versión?». Sin un sistema, esas iteraciones se acumulan rápidamente. Esta plantilla ayuda a los equipos creativos a mantener el flujo de revisiones sin perder de vista los plazos.

La plantilla «Design Weekly Tasks» de Monday.com ayuda a los equipos de diseño a mantener sus tareas organizadas, realizar un seguimiento de las iteraciones de diseño y garantizar que se cumplan todos los plazos con estilo.

Puedes utilizar vistas visuales, como cronogramas o gráficos, para ver cuándo vencen los borradores y si los proyectos se están retrasando. Todos los archivos de diseño, desde las maquetas hasta las exportaciones finales, se pueden guardar en un único entorno de trabajo, lo que reduce las interminables cadenas de correo electrónico con el asunto «última_versión_FINAL_v3».

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Filtra las tareas por miembros del equipo para evitar sobrecargar o subcargar a tus diseñadores.

Utiliza las vistas Gantt para gestionar los plazos y los gráficos de progreso para supervisar las tareas.

Mantén todos los recursos de diseño organizados en un solo lugar para facilitar el acceso.

✨ Ideal para: equipos de diseño, directores creativos y jefes de proyecto de proyecto que buscan optimizar sus flujos de trabajo creativos.

📖 Leer también: IA para la gestión del tiempo: cómo puede ayudar la IA

8. Plantilla «Flujos de trabajo ganadores con automatizaciones»

Todas las oficinas tienen ese cuello de botella: las solicitudes se acumulan en las bandejas de entrada, las aprobaciones se pierden en los hilos de discusión y nadie sabe quién se encarga de qué. La plantilla «Flujos de trabajo ganadores con automatizaciones» pone orden en ese caos al convertir las solicitudes en un proceso optimizado y automatizado.

Esta plantilla te permite recopilar, gestionar y realizar un seguimiento de las solicitudes internas desde un panel central. Los formularios recogen todos los datos necesarios por adelantado, mientras que las automatizaciones asignan solicitudes, envían recordatorios y actúan como desencadenantes de actualizaciones sin necesidad de esfuerzo manual.

Con múltiples vistas, como tabla, calendario y gráfico, puedes analizar de dónde provienen las solicitudes, detectar cuellos de botella y ajustar los flujos de trabajo en consecuencia.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Recopila solicitudes estructuradas al instante con formularios y haz un seguimiento de ellas en un único hub.

Canaliza automáticamente las aprobaciones y las asignaciones a las personas adecuadas.

Analiza las tendencias de solicitudes por departamento o tipo con gráficos visuales.

Mantén la transparencia del progreso con actualizaciones y notificaciones de automatización.

Las integraciones con Gmail, Dropbox y SurveyMonkey sincronizan (sincronizan) los archivos y las comunicaciones relacionados.

✨ Ideal para: equipos de operaciones, directores de RR. HH. y jefes de departamento que deseen centralizar y automatizar la gestión de solicitudes a gran escala.

👀 Dato curioso: el calendario maya, que se remonta al menos al siglo V a. C., era un sistema muy preciso que superaba al calendario gregoriano moderno. En el año 900 d. C., se había perfeccionado hasta alcanzar una precisión aún mayor, lo que lo convierte en un impresionante ejemplo del genio antiguo en materia de planificación.

9. Plantilla para contextualizar sprints

Se supone que los sprints crean ritmo, pero sin el contexto adecuado, dan la sensación de estar corriendo en círculos.

La plantilla Contextualizing Sprints de Monday.com te ayuda a organizar la hoja de ruta de tu producto, realizar seguimiento del progreso y garantizar que tu equipo se mantenga alineado. También garantiza que los equipos de producto vean el panorama general: cómo cada sprint se enlaza con la hoja de ruta y proporciona compatibilidad con los objetivos a largo plazo.

Aquí puedes correlacionar hitos en un cronograma visual, lo que facilita la alineación de las tareas diarias con los objetivos estratégicos. Se pueden trazar dependencias para garantizar que un sprint se integre perfectamente en el siguiente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza la hoja de ruta de tu producto con (diagrama de) Gantt para mayor claridad y alineación.

Realiza un seguimiento de los sprints, las dependencias de las tareas y el progreso del equipo en todos los departamentos.

Utiliza paneles en tiempo real para supervisar el rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.

✨ Ideal para: gestores de productos, equipos de desarrollo y equipos Scrum que necesitan realizar seguimiento y priorizar sus sprints de productos.

10. Plantilla de proyecto único

¿Cuántas veces dicen los gestores de proyectos en voz alta: «La mitad de mi trabajo consiste en perseguir actualizaciones, y la otra mitad en darme cuenta de que debería haber preguntado ayer»? Un único tablero de proyectos elimina la necesidad de perseguir actualizaciones: todo se encuentra en un solo cronograma.

La plantilla de proyecto único de Monday.com es perfecta para gestionar proyectos individuales de principio a fin. Con recordatorios automáticos de fecha límite, no perderás de vista las tareas críticas, y las múltiples opciones de vista permiten a las partes interesadas ver el mismo plan como un tablero Kanban, un calendario o un diagrama de Gantt.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece hitos para tus proyectos y realiza un seguimiento del progreso de las tareas con múltiples vistas personalizables.

Clasifica las tareas por prioridad y estado para obtener visibilidad en tiempo real.

Automatiza los recordatorios y las fechas límite de tareas específicas y asegúrate de que no se pase por alto ningún detalle del proyecto.

✨ Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y cualquier persona que se encargue de un proyecto que requiera asignaciones de tareas y cronogramas claros.

Límites de Monday.com

Aunque Monday.com ofrece una gran variedad de plantillas de planificación personalizables y funciones de gestión de tareas, hay algunas limitaciones que las empresas deben tener en cuenta, especialmente cuando se trabaja con proyectos o equipos más grandes y complejos.

Aunque realiza seguimiento del progreso de las tareas, carece de herramientas avanzadas de elaboración de informes , por lo que se necesitan herramientas externas para obtener información detallada.

A medida que creces, mantener los calendarios de trabajo o los tableros de proyecto se vuelve cada vez más complejo y requiere más esfuerzo manual para garantizar la coherencia.

A los usuarios nuevos les puede resultar complicado navegar por las numerosas funciones de Monday.com, especialmente a la hora del ajuste de la asignación de tareas y los plazos.

El plan Free tiene funciones de automatización con límite, lo que podría reducir las oportunidades de ahorro de tiempo para los equipos pequeños.

A diferencia de la competencia, monday.com carece de funciones específicas basadas en IA para la programación predictiva y la priorización inteligente de tareas.

Exportar horarios de trabajo o tableros complejos para la elaboración de informes detallados puede resultar engorroso y requerir herramientas adicionales.

💡 Consejo profesional: El calendario con tecnología de ClickUp AI te ayuda a programar de forma más inteligente al sugerir automáticamente los momentos óptimos para las tareas y las reuniones. Puede analizar tu carga de trabajo, detectar conflictos y recomendar ajustes para mantener tus planes al día. Con recordatorios basados en inteligencia artificial y reprogramaciones inteligentes, nunca volverás a incumplir un plazo.

Plantillas alternativas de Monday.com

El problema de usar las plantillas de Monday.com no es solo la dificultad de configuración. Es el problema más grave de la dispersión del trabajo. Las tareas se encuentran en un lugar, los comentarios en otro y las ideas para campañas en otra herramienta más. 😖

En poco tiempo, estarás saltando entre hojas de cálculo, hilos de chat y documentos a medio terminar tratando de responder preguntas sencillas como «¿Cuál es la última actualización?». Eso es la proliferación de contextos en acción.

ClickUp ofrece un enfoque mejor. En lugar de dispersar tu plan de marketing entre herramientas inconexas, las plantillas de ClickUp se encuentran dentro de un espacio de trabajo de IA convergente donde se conectan tareas, documentos, pizarras y automatizaciones.

Puedes empezar con una plantilla ya preparada, adaptarla a tu proceso exacto y saber que tu contexto de trabajo permanece en un solo lugar.

Aquí tienes algunas plantillas de ClickUp que pueden servir como buenas alternativas a Monday :

Plantilla de programación de 24 horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica tu día hora a hora con la plantilla de planificación de 24 horas de ClickUp.

¿Alguna vez has notado cómo un día puede parecer interminable y demasiado corto al mismo tiempo? Esa es la paradoja de la productividad. La plantilla de programación de 24 horas de ClickUp te ayuda a controlar cada bloque de tiempo para que el día no te controle a ti.

Esta plantilla te ofrece un calendario diario con bloques de tiempo en el que puedes registrar todo, desde los plazos de trabajo hasta tus rutinas personales. Los estados personalizados te permiten realizar un seguimiento de las tareas como «pendiente», «en curso» o «completada», mientras que los campos para notas y prioridades añaden contexto.

Con las vistas de calendario y vista Tablero, puedes cambiar entre una programación detallada o una visión general, lo que te permite ver más fácilmente dónde se concentra tu energía y dónde es necesario realizar ajustes.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide tu día en bloques de tiempo específicos para tareas y rutinas.

Realiza un seguimiento del progreso con estados personalizados y marca los logros en tiempo real.

Añade notas personales o categorías de tareas para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Visualiza la carga de trabajo diaria con las vistas Calendario, Lista y Tablero.

✨ Ideal para: estudiantes, autónomos y profesionales ocupados que necesitan aprovechar al máximo cada hora del día y equilibrar múltiples prioridades.

💡 Consejo profesional: ¿Te gusta el estilo clásico de las notas adhesivas? Puedes utilizar notas adhesivas online para organizar tus ideas y tareas de forma digital, manteniendo todo en un solo lugar sin desorden. Y lo que es aún mejor, puedes probar ClickUp Whiteboards para hacer lluvias de ideas de forma visual, crear notas adhesivas digitales y correlacionar ideas de forma colaborativa. A continuación, puedes complementarlo con ClickUp Documento para capturar notas, listas de control y elementos de acción, lo que garantiza que tus ideas estén siempre organizadas y accesibles.

2. Plantilla de programación de desarrollo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica lanzamientos de productos y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de programación de desarrollo de ClickUp.

Los lanzamientos de productos rara vez salen tan bien como prometen las presentaciones. Una función tarda más de lo esperado, otra dependencia se atasca y, de repente, se incumplen los plazos. Por eso, los equipos de desarrollo prosperan cuando cuentan con una programación clara y visual que mantiene los proyectos alineados desde el inicio hasta el lanzamiento.

La plantilla de planificación de desarrollo de ClickUp ofrece a los equipos un flujo de trabajo estructurado para la creación y actualización de productos. Con campos personalizados para registrar la fase, la duración y los comentarios, además de múltiples vistas como (diagrama de) Gantt y Cronograma, garantiza que cada actividad tenga su lugar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Divide las grandes metas de desarrollo en tareas más pequeñas y fáciles de seguir.

Planifica el tiempo y los recursos con Campos personalizados para estimaciones y datos reales.

Correlaciona plazos y hitos con las vistas Gantt y Timeline.

Mantén a las partes interesadas informadas con actualizaciones en tiempo real sobre el progreso y el estado de los proyectos.

La integración con documentos facilita el enlazado de las metas del proyecto y las referencias técnicas.

✨ Ideal para: desarrolladores de software, gestores de productos y jefes de ingeniería que gestionan el desarrollo de productos en varias fases con plazos estrictos.

📮 ClickUp Insight: Los estudios demuestran que los equipos que utilizan más de 10 herramientas para colaborar tienen tres veces más probabilidades de sufrir retrasos en los proyectos. Cuantas más herramientas utilices, más tiempo dedicarás a cambiar de una a otra y menos tiempo dedicarás al trabajo en sí. Esto conduce a una innecesaria proliferación del trabajo. Con ClickUp, puedes unificar tus tareas, documentos, calendarios y comunicaciones en una sola plataforma. Desde la automatización de tareas impulsada por IA hasta los flujos de trabajo personalizables, ClickUp te garantiza que tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar.

3. Plantilla de matriz de programación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Prioriza y gestiona tareas según su urgencia con la plantilla de matriz de programación de ClickUp.

Todos conocemos la sensación de terminar el día y preguntarnos qué hemos logrado. Una matriz de programación ayuda a reducir ese desperdicio mostrándote dónde se cruzan la urgencia y la importancia, para que dediques tu tiempo a lo que más importa.

La plantilla de matriz de programación de ClickUp organiza las tareas en cuadrantes: urgentes frente a no urgentes e importantes frente a menos importantes. Esto facilita la priorización de un vistazo y la decisión de qué se puede programar, delegar o descartar por completo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza y prioriza las tareas en función de su urgencia.

Identifica las dependencias y optimiza la asignación de recursos.

Realiza un seguimiento del progreso y garantiza la coordinación del equipo con una clara propiedad de las tareas.

✨ Ideal para: gestores de proyectos que compaginan múltiples tareas o equipos que necesitan mantenerse coordinados y en productividad.

4. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén la concentración con la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp.

El libro Deep Work, de Cal Newport, popularizó la idea del bloqueo de tiempo, es decir, reservar tiempo protegido para tareas que requieren mucha concentración. Esta plantilla pone en práctica esa filosofía, convirtiendo el calendario en una herramienta para concentrarse en lugar de distraerse.

La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp te ayuda a asignar bloques de tiempo específicos para diferentes tareas, lo que te garantiza que te mantengas centrado en las tareas de prioridad alta sin distraerte. Los códigos de color permiten distinguir categorías como reuniones, trabajo creativo o tareas de administrador. El resultado: un calendario equilibrado que protege el espacio para el trabajo profundo sin ignorar las exigencias del día a día.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Bloquea tiempo para tareas importantes y mantén a raya las distracciones.

Visualiza tu día en un diseño sencillo e intuitivo.

Evita la sobrecarga de tareas y deja tiempo para descansar.

✨ Ideal para: propietarios y gerentes de empresas que desean aprovechar al máximo su día con una agenda centrada y con bloques de tiempo.

5. Plantilla de planificación de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de las fases y los hitos del proyecto con la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp.

Los plazos no se incumplen de golpe, sino que se van erosionando poco a poco hasta que, de repente, nos encontramos con un hito que está semanas detrás. Un tablero de planificación de proyectos te ayuda a detectar la erosión a tiempo y a volver a encarrilar al equipo.

La plantilla de planificación de gestión de proyectos de ClickUp estructura los proyectos en fases e hitos, de modo que cada paso tiene una visibilidad clara. Las vistas de (diagrama de) Gantt y de cronograma muestran las dependencias, lo que facilita el cambio de recursos cuando aparecen cuellos de botella.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece plazos y realiza un seguimiento del progreso de las tareas con vistas personalizadas como vista Gantt y cronograma.

Organiza las tareas por fase del proyecto para garantizar la claridad y la eficiencia.

Recibe notificaciones automáticas cuando se acerquen las fechas límite.

✨ Ideal para: gestores de proyectos que buscan una herramienta que les ayude a mantener el seguimiento de los proyectos y a muchos equipos alineados.

6. Plantilla de programación por bloques de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza tu día en bloques de tiempo con la plantilla de programación por bloques de ClickUp.

Algunos días pueden parecer un ciclo interminable en el que se pasa de una tarea a otra, lo que te deja poco tiempo para centrarte en lo que realmente importa. La plantilla de programación por bloques de ClickUp te permite dividir el día en bloques de tiempo específicos, cada uno vinculado a tareas o prioridades concretas.

Asigna duraciones a los bloques para estimar mejor la carga de trabajo y visualízalos con las vistas de cronograma o Gantt para mayor claridad. Al asignar el tiempo por adelantado, minimizas los cambios de contexto y creas un margen tanto para el trabajo como para los descansos.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza tu día en bloques de tiempo para diferentes tareas y prioridades.

Asigna la duración estimada para cada tarea y supervisa la carga de trabajo.

Visualiza tu calendario con (diagrama de) Gantt o cronogramas de tareas.

✨ Ideal para: personas que necesitan dedicar un tiempo específico al trabajo concentrado y evitar la sobrecarga de tareas.

A continuación te explicamos cómo puedes priorizar tus tareas en sencillos pasos:

7. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantente al día con tus metas semanales con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp.

Piensa en esta plantilla como la versión digital de tu agenda tradicional, pero más inteligente, más limpia y mucho menos propensa a perderse en tu bolso. La plantilla de lista de control semanal de ClickUp te ayuda a priorizar tareas, establecer plazos y mantenerte al día con tus metas.

Puedes agrupar las tareas por nivel de prioridad y marcarlas a medida que avanzas a lo largo de la semana. Los recordatorios integrados garantizan que no se te escape nada, mientras que las actualizaciones de estado revelan lo que está terminado y lo que aún requiere atención.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas por niveles de prioridad y márcalas a medida que las vayas completando.

Establece recordatorios para garantizar que cada tarea se complete a tiempo.

Comprueba el progreso y mide tu productividad semana a semana.

✨ Ideal para: Cualquier persona que necesite una forma sencilla y eficaz de organizar las tareas semanales y mantenerse al día.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres tomar mejores decisiones sobre qué tareas abordar primero? Utiliza una lista de prioridad para clasificar tus tareas en función de su urgencia e importancia, lo que te ayudará a mantenerte centrado en lo que realmente importa.

8. Plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Prioriza las tareas diarias y mantén el orden con la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp.

Todos hemos tenido esa sensación de desánimo al terminar el día con una lista de pendientes más larga que cuando empezamos. Con la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp, obtienes un seguimiento diario estructurado que da un giro a la situación, convirtiendo las tareas dispersas en un plan claro que realmente puedes completar.

Se pueden asignar plazos para cada elemento, mientras que el seguimiento del progreso ofrece una visibilidad instantánea de la carga de trabajo. Los recordatorios ayudan a mantener el impulso, lo que garantiza que termines el día con menos elementos sin terminar y más pequeños logros.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Prioriza las tareas diarias con estados personalizados como «pendiente», «en curso» y «completar».

Establece plazos para cada tarea y realiza un seguimiento del progreso a lo largo del día.

Utiliza recordatorios para estar al día con tu agenda diaria.

✨ Ideal para: personas que quieren mantenerse organizadas y terminar más pendientes cada día sin sentirse abrumadas.

💡 Consejo profesional: ¿Te sientes abrumado por tu lista de pendientes? Divídela en tareas más pequeñas y factibles. Una lista completa te ayudará a estar al día con tus responsabilidades y a lograr progreso tarea por tarea.

9. Plantilla de planificación de turnos de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica los turnos de los empleados y realiza un seguimiento de la cobertura con la plantilla de planificación de turnos de trabajo de ClickUp.

Piensa en tu lugar de trabajo sin un plan de turnos: es como dirigir un restaurante sin menú. El caos está garantizado. La plantilla de planificación de turnos de trabajo de ClickUp simplifica las cosas para que no te ahogues en hojas de cálculo ni pierdas traspasos.

Esta plantilla te ofrece un calendario visual claro en el que se realiza el seguimiento de los turnos, los rols y las ausencias en un solo lugar. Los gerentes pueden arrastrar y soltar los cambios, asignar turnos rápidamente y compartir actualizaciones en tiempo real con sus equipos.

Los campos personalizados permiten registrar los motivos de las ausencias o las llamadas, mientras que las vistas codificadas por color facilitan la identificación de los turnos diurnos y nocturnos de un solo vistazo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza los turnos por rol, hora y miembro del equipo asignado en una sola lista.

Realiza un seguimiento de las ausencias y las llamadas con campos específicos para mayor transparencia.

Realiza la edición de los calendarios al instante con actualizaciones de arrastrar y soltar.

Uso compartido de vistas en tiempo real para mantener al personal coordinado en todas las ubicaciones.

✨ Ideal para: gerentes de operaciones, equipos de recursos humanos y supervisores de turnos en empresas minoristas, hoteleras o de servicios que necesitan una programación rápida y flexible sin complicaciones.

💡 Consejo útil: Gestionar las tareas personales puede resultar complicado cuando se compagina con el trabajo. Crea un sistema de gestión de tareas personales que te permita priorizar, programar y realizar un seguimiento de tus tareas, asegurándote de que nada se te escape. Con la lista personal de ClickUp, puedes mantener todas tus tareas personales separadas de los proyectos de trabajo, establecer prioridades, añadir fechas de vencimiento e incluso crear recordatorios. Este espacio dedicado te ayuda a organizar tus tareas pendientes, visualizar tu carga de trabajo y estar al día con tus responsabilidades personales y profesionales, todo en un solo lugar.

10. Plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualiza tus compromisos personales con la plantilla de disponibilidad de horarios personales de ClickUp.

Gestionar tu semana no debería parecer un juego de Tetris en modo difícil. Un gestor de disponibilidad personal convierte ese rompecabezas en una cuadrícula clara, que muestra exactamente dónde tienes tiempo gratis y dónde ya tienes compromisos.

La plantilla de disponibilidad de agenda personal de ClickUp te ayuda a planificar tus confirmaciones en un calendario semanal para obtener una visión general estructurada. Los conflictos son fáciles de detectar y la edición mediante arrastrar y soltar facilita la reprogramación. Al combinar las obligaciones personales y profesionales en una sola vista, se garantiza que nada se pase por alto, ya sea una llamada de un cliente o una cena familiar.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de tus citas y confirmaciones de forma clara y estructurada.

Visualiza la disponibilidad y evita conflictos de programación.

Ajusta tu calendario según sea necesario con la sencilla función de arrastrar y soltar.

✨ Ideal para: autónomos, estudiantes y profesionales ocupados que gestionan múltiples compromisos personales y profesionales.

Elige las plantillas de ClickUp para optimizar tu programación.

Una programación eficaz es la piedra angular de la productividad y el ahorro de tiempo.

Si bien las plantillas de programación de Monday.com ofrecen flexibilidad para gestionar tus horarios semanales, ClickUp entiende esta filosofía y va un paso (paso) más allá con un conjunto completado de herramientas colaborativas que te ayudan a alcanzar tus metas personales y profesionales.

Con plantillas de programación semanal personalizables, plantillas de calendario de trabajo, actualizaciones en tiempo real y una gestión de tareas sencilla, te ayuda a navegar por las dinámicas exigencias de los entornos de trabajo modernos.

¿Estás listo para tomar el control de tu tiempo y ser más productivo gracias a plantillas fáciles de usar y personalizables? ¡Regístrate en ClickUp y supera tus metas de productividad!