Wispr Flow vs. Superwhisper: ¿cuál es mejor para la transcripción en tiempo real?

Las aplicaciones de dictado por voz son cada vez más populares tanto para el trabajo como para el uso personal, ya que la entrada de voz te ahorra la molestia de escribir sin cometer error y te permite seguir el ritmo de tus rápidos pensamientos.

Wispr Flow y Superwhisper son dos de los principales competidores. A diferencia de las antiguas herramientas de transcripción palabra por palabra, estas te permiten dictar frases completas, lo que hace que la entrada de voz sea más rápida y natural, y facilita una comunicación accesible y fluida.

Entonces, la pregunta es: ¿qué app ofrece el mejor dictado con IA: Wispr Flow o Superwhisper?

¿Qué es Wispr Flow?

a través del Wispr Flow

Wispr Flow transcribe tu discurso en tiempo real (en más de 100 idiomas) para presentar un texto pulido en un formato estructurado. Trabaja en cualquier aplicación (en la que se pueda escribir), utilizando tecnología avanzada para realizar edición y ajustes automáticos en el tono.

La herramienta se adapta a tu vocabulario creando un diccionario personalizado que recoge términos y acrónimos específicos del sector. Incluso puedes crear sustituciones de texto personalizadas para frases de uso frecuente, de modo que no tengas que repetir explicaciones largas ni realizar tareas repetitivas.

Funciones de Wispr Flow

Repasemos las funciones clave de Wispr Flow y en qué se diferencia de las herramientas de dictado tradicionales.

Función n.º 1: Formato inteligente

Wispr Flow interpreta tu discurso y aplica un formato sensible al contexto para que el texto se adapte al estilo de tu mensaje.

Por ejemplo, Flow estructura automáticamente tu mensaje para que suene profesional cuando lo utilizas en un correo electrónico o en documentación. Pero cambia el tono a informal y de conversación si envías un texto a un amigo.

Cuando dices «primero, segundo, tercero» mientras enumeras elementos, la app crea automáticamente listas numeradas. Y si cambias de opinión a mitad de la frase (por ejemplo, «vamos a cenar tacos... mejor, vamos a cenar pizza»), Wispr Flow reescribe el mensaje para reflejar tu idea final: «vamos a cenar pizza»

👀 ¿Sabías que...? El Laboratorio Volta de Alexander Graham Bell desarrolló la tecnología de grabación de voz a finales del siglo XIX, lo que abrió nuevas posibilidades que finalmente llevaron a la registro de la marca «Dictaphone» en 1907.

Función n.º 2: Notas de flujo

Flow Notes te permite capturar tus ideas espontáneas y transcribir notas de voz en notas estructuradas. Con esta función, puedes dictar notas (en cualquier dispositivo) y se sincronizarán automáticamente en todos tus dispositivos Wispr Flow.

Esta función te permite capturar la inspiración en medio de una tarea sin cambiar de aplicación ni perder la concentración en tu trabajo principal.

Wispr Flow también mantiene un historial de voz a texto, lo que permite a los usuarios consultar fácilmente sesiones de dictado anteriores y realizar edición rápida en el flujo.

Función n.º 3: Modo de comando

El modo de comando permite a los usuarios la edición del texto generado con comandos de voz. Solo tienes que seleccionar el texto que deseas editar y decir comandos como:

«¿Puedes resumir esto para mí?»

«¿Qué significa esto?»

«¿Puedes convertir esto en viñetas?»

«¿Puedes traducir esto al español?»

Esta función tiene el potencial de crear una experiencia de edición controlada por voz coherente, independientemente de la plataforma de flujo de trabajo que utilices.

🧠 Dato curioso: En 1877, Thomas Edison creó el fonógrafo, la primera máquina capaz de grabar y reproducir sonido. Su primera grabación fue la canción infantil «Mary had a little lamb» (María tenía un corderito)

Función n.º 4: Edición automática con IA

Wispr Flow limpia automáticamente el texto dictado mientras hablas. Elimina las palabras de relleno, corrige los errores básicos y utiliza formato para el resultado en frases completas.

Además, con la biblioteca de fragmentos, puedes guardar frases o bloques de texto de uso frecuente como fragmentos. Al decir una frase desencadenante, se inserta el texto completo guardado en tu transcripción.

📚 Más información: Plantillas gratuitas de listas de tareas en Excel y ClickUp

Precios de Wispr

flujo Basic: gratis, gratuito/a

flujo Pro: 15 $ al mes

Fujo Teams: 12 $/usuario/mes (3 o más asientos)

flujo Enterprise: Precios personalizados

📮 ClickUp Insight: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente conversacional con IA que puede ayudarte en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas

¿Qué es Superwhisper Flow?

a través de Superwhisper

Superwhisper, una app de dictado de voz basada en IA, está diseñada con un enfoque que prioriza la privacidad. Con su funcionalidad sin conexión, tus datos de audio se procesan localmente en el dispositivo (sin wifi) para mantener una privacidad y seguridad totales.

Superwhisper es compatible con modelos locales y en la nube. Ofrece acceso ilimitado a modelos de IA como OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq y otras herramientas. Como resultado, puedes procesar dictados precisos con modelos de lenguaje avanzados sin coste adicional.

Superwhisper ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas y dialectos, ofrece edición controlada por voz, amplias opciones personalizadas y compatibilidad universal con aplicaciones. Sin embargo, Superwhisper solo funciona de forma nativa en dispositivos macOS e iOS.

Funciones de Superwhisper

Desde traducir texto dictado a texto organizado hasta gestionar transcripciones de archivos masivos, esto es lo que hace que Superwhisper sea una herramienta de dictado con IA tan popular.

Función n.º 1: Modos inteligentes

La aplicación Superwhisper ofrece modos preestablecidos para mensajes, correos electrónicos, notas y reuniones. Puedes crear tus propios modos personalizados con instrucciones de IA personalizadas.

Usted define los requisitos exactos (formato y estilo) y la herramienta procesará el dictado en sus plantillas personalizadas de notas de reunión o documentos técnicos. En términos más sencillos, obtiene un texto estructurado que se ajusta a los requisitos de su flujo de trabajo.

Función n.º 2: sustitución de texto

Superwhisper incluye una sólida función de sustitución de texto que funciona a la perfección con el contenido dictado. Para reducir el tiempo de dictado, puedes crear atajos para frases de uso frecuente, términos técnicos o explicaciones largas.

La herramienta también te permite crear un diccionario personal con las palabras que utilizas con frecuencia, para evitar errores repetitivos.

🧠 Dato curioso: Décadas antes de la aparición de los contestadores automáticos o los teléfonos móviles, la gente solía enviar mensajes de voz por correo en pequeños discos personalizados, como si fueran cartas de audio.

Función n.º 3: Concienciación del contexto

El modo Super de Superwhisper captura el contexto de lo que estás haciendo en tu trabajo y refina el resultado en consecuencia.

Así es como Super Mode utiliza las API de accesibilidad para recopilar tres tipos de contexto:

Tipo de contexto Qué hace Contexto de la aplicación – Identifica tu aplicación activa – Lee el texto de los campos de entrada actuales o del editor de texto Contexto del texto de selección lee cualquier texto que hayas resaltado. – Utiliza la selección para informar al procesamiento de IA Contenido del portapapeles – Incorpora texto copiado en los 3 segundos posteriores al dictado o durante el dictado

Función n.º 4: Transcripción de archivos

Puede cargar archivos de audio y vídeo, como conferencias, reuniones y entrevistas pregrabadas, para su transcripción. La herramienta los procesa en texto estructurado aplicando las instrucciones de IA del modo activo y las preferencias de formato.

Dicho esto, puedes realizar cambios en tu modo activo para aplicar un conjunto diferente de instrucciones.

👀 ¿Sabías que...? Antes de la década de 2000, la mayoría de las transcripciones estaban terminadas de forma manual por mecanógrafos humanos que llevaban auriculares y utilizaban pedales para pausar o reproducir las grabaciones.

Precios de Superwhisper

Free

Pro: 8,49 $ al mes

Vitalicio: 249,99 $

🌟 Bonificación: Wispr Flow y Superwhisper te proporcionan una transcripción, pero ahí se acaba todo. Aún tienes que transferir manualmente las notas a tus herramientas de proyecto. ClickUp Brain MAX mantiene todo en el mismo entorno de trabajo, por lo que puedes convertir instantáneamente tus ideas dictadas en tareas, documentos o comentarios sin tener que copiar y pegar entre herramientas.

Wispr Flow vs. Superwhisper para dictado de voz: comparación de funciones

Tanto Wispr Flow como Superwhisper se han labrado nichos distintos como herramientas de transcripción con IA. Mientras que la primera es conocida por su rápida velocidad de transcripción, la segunda ha construido su reputación sobre la funcionalidad sin conexión.

Entre Wispr Flow y Superwhisper, la elección suele reducirse a diferencias en sus matices.

Antes de profundizar en ello, aquí tienes una breve panorámica:

Funciones Wispr Flow Superwhisper Modo manos libres Dictado continuo con detección automática de pausas Modos de pulsar para hablar y grabación continua Modelos de voz Modelo de transcripción único y patentado Múltiples modelos de voz: Ultra (nube), Nova (nube), Ultra Turbo V3 (local), LM studio Conciencia del contexto Adaptación automática del tono basada en la aplicación Recopilación avanzada de contexto a través de API de accesibilidad Soporte sin conexión Procesamiento basado en la nube (requiere conexión a Internet) Procesamiento offline completar con modelos locales *enfoque de privacidad SOC 2 Tipo II, cumplimiento de la HIPAA Cumplimiento del RGPD y la CCPA Transcripción de archivos No disponible Proporciona compatibilidad para la carga de archivos de audio y vídeo para su transcripción Integraciones API Conexiones (a internet) limitadas con modelos de IA de terceros Amplio acceso a la API de múltiples proveedores de IA Acceso al modelo de IA Modelo de transcripción patentado con integraciones en ChatGPT y Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modelos tanto en la nube como locales) Compatibilidad con audio/archivos No admite la carga de archivos ni la transcripción a partir de archivos de audio o vídeo Presenta compatibilidad para el procesamiento de archivos de audio y vídeo externos: audio MP3, vídeo MP4, WAV mono con frecuencia de muestra de 16 kHz Opciones de exportación Diseñadas principalmente para el dictado en directo y la escritura directa en app, aplicación, en lugar de para la exportación de archivos por lotes Permite exportar transcripciones/texto como TXT, DOCX, PDF. Además, puede procesar archivos (audio/vídeo) y luego generar la transcripción en formato de texto Casos de uso Dirigido a desarrolladores, estudiantes, escritores, creadores, abogados y empresas Se centra en la transcripción profesional, el procesamiento de archivos y los flujos de trabajo críticos para la privacidad

Función n.º 1: facilidad de uso y compatibilidad con plataformas

Wispr Flow hace trabajo en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android con una sincronización perfecta. Funciona como aplicación de escritorio y como aplicación de iOS, e integra con todas las aplicaciones en las que se puede escribir. Wispr Flow es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje suave.

Superwhisper, por otro lado, funciona exclusivamente en dispositivos macOS e iOS. La app trabaja en todo el sistema a través de atajos globales personalizables y se integra profundamente con las API de accesibilidad de macOS 13+. Superwhisper requiere una configuración extensa y tiene una curva de aprendizaje.

🏆 Ganador: Empate. Elige Wispr Flow si eres principiante y Superwhisper si tienes necesidades de transcripción más avanzadas.

Función n.º 2: Soporte al cliente

Últimamente, Wispr Flow ha recibido muchas críticas en Reddit por su deficiente soporte al cliente. Dicho esto, hay una documentación del centro de ayuda a la que puedes acudir.

Superwhisper cuenta con una amplia documentación en su sitio web. El plan Pro también ofrece soporte con prioridad.

🏆 Ganador: Superwhisper, según los comentarios de Reddit sobre Wispr Flow, donde los usuarios se quejan de no recibir respuesta del equipo.

📚 Leer también: Las mejores alternativas a Wispr Flujo que puedes probar

Función n.º 3: precios

El plan gratuito de Wispr Flow ofrece 2000 palabras por semana, lo que resulta útil para usuarios ocasionales, pero impone un límite en los flujos de trabajo de dictado intensivos. El plan Pro cuesta 15 $ al mes e incluye palabras ilimitadas, modo de comando para la edición de voz y acceso anticipado a nuevas funciones.

En cuanto a los equipos de flujo, se necesita un mínimo de 3 asientos, y el plan Enterprise ofrece precios personalizados.

Superwhisper, por otro lado, te ofrece un uso ilimitado de pequeños modelos de voz incluso en el plan Free. El plan Pro cuesta 8,49 $ al mes y proporciona acceso ilimitado a modelos de IA tanto en la nube como locales, además de compatibilidad con prioridad.

La herramienta también ofrece un plan de por vida por 249,99 $, lo que la convierte en una opción atractiva para los usuarios a largo plazo que desean evitar los costes recurrentes de la suscripción.

🏆 Ganador: Superwhisper, con su generoso nivel gratis y su opción de por vida, ofrece un mejor valor.

📚 Leer también: Las mejores herramientas de transcripción con IA para probar

Función n.º 4: Compatibilidad con idiomas y modelos de IA

Wispr Flow ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas con detección automática de idioma, lo que te permite cambiar de idioma durante el dictado. El modelo de transcripción subyacente sigue siendo propietario, pero los usuarios pueden establecer la conexión (a internet) de la app a modelos de lenguaje de IA como ChatGPT o Perplexity.

Superwhisper también ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas y ofrece modelos de IA locales y en la nube para una máxima flexibilidad. La versión Pro incluye capacidades de traducción directa de cualquier idioma al inglés.

Puedes elegir modelos de voz en función de prioridades específicas: Ultra (nube) para la transcripción más rápida, Nova en la nube para grabaciones más largas y Ultra Turbo V3 (local) para un equilibrio óptimo entre velocidad y calidad, manteniendo al mismo tiempo una privacidad completa.

🏆 Ganador: Esta vez hay empate de nuevo. Elige Wispr Flujo para una transición fluida entre idiomas y Superwhisper para seleccionar modelos de voz especializados en función de necesidades específicas.

Función n.º 5: precisión de los resultados

Wispr Flow transcribe con precisión tus pensamientos mientras hablas con naturalidad y a tu ritmo, eliminando las palabras de relleno y las expresiones superfluas. Sus funciones de edición inteligente se adaptan al contexto sin necesidad de realizar ninguna configuración de modo. La app refina automáticamente el tono y la estructura en función de la aplicación que se esté utilizando.

Superwhisper da prioridad a la precisión de la transcripción y no genera ni añade palabras, frases y oraciones que no se hayan pronunciado. Sin embargo, producirá oraciones gramaticalmente correctas y párrafos coherentes a partir de tu contenido dictado.

🏆 Ganador: Depende de tus necesidades. Elige Wispr Flow por su formato inteligente sin necesidad de configuración y Superwhisper por su transcripción fiable sin alucinaciones.

💡 Consejo profesional: Ve más allá de la transcripción con agentes de piloto automático. Mientras que Wispr Flow y Superwhisper se limitan a proporcionar transcripciones limpias, ClickUp Autopilot Agents lleva tu salida de voz hasta la ejecución. Así es como añaden una capa que ninguna de las dos herramientas ofrece: : convierte al instante las transcripciones de reuniones en listas de tareas, recordatorios de seguimiento o actualizaciones de estado Agentes Autopilot preconfigurados: convierte al instante las transcripciones de reuniones en listas de tareas, recordatorios de seguimiento o actualizaciones de estado

: Diseña una lógica que se adapte exactamente a tus flujos de trabajo, como etiquetar notas por proyecto, actualizar registros de CRM o actuar como desencadenante de aprobaciones cuando se hagan menciones específicas durante el dictado Agentes de piloto automático personalizados: Diseña una lógica que se adapte exactamente a tus flujos de trabajo, como etiquetar notas por proyecto, actualizar registros de CRM o actuar como desencadenante de aprobaciones cuando se hagan menciones específicas durante el dictado

Wispr Flujo vs. Superwhisper en Reddit

Para concluir el debate, lo llevamos a Reddit. Aquí hay algunas opiniones de los usuarios sobre ambas herramientas.

Según un usuario de Reddit enfurecido, la calidad del flujo de Wispr se ha degradado últimamente:

Este producto era genial, me encantaba, incluso se lo recomendé a tres amigos que también se hicieron con un plan pro y ahora están un poco molestos conmigo porque tienen los mismos problemas... En las últimas semanas, se ha convertido en un auténtico desastre. Las conexiones se caen de forma aleatoria, se congela a mitad de frase o dice que está desconectado incluso cuando mi conexión a Internet es estable. Cerré la sesión pensando que tal vez fuera un problema de caché, pero, maldita sea, no pude volver a iniciar sesión durante tres días completos. Sin mensajes de error, nada, simplemente bloqueado por completo. Y buena suerte para contactar con el soporte, tienen literalmente un agente de IA que, curiosamente, ni siquiera trabaja la mitad de las veces

Este producto era genial, me encantaba, incluso se lo recomendé a tres amigos que también se hicieron con un plan pro y ahora están un poco molestos conmigo porque tienen los mismos problemas... En las últimas semanas, se ha convertido en un auténtico desastre. Las conexiones se caen de forma aleatoria, se congela a mitad de frase o dice que está desconectado incluso cuando mi conexión a Internet es estable. Cerré la sesión pensando que tal vez fuera un problema de caché, pero, maldita sea, no pude volver a iniciar sesión durante tres días completos. Sin mensajes de error, nada, simplemente bloqueado por completo. Y buena suerte para contactar con el servicio de asistencia, tienen un agente de IA que, curiosamente, ni siquiera trabaja la mitad de las veces

Un cliente bastante satisfecho hace una mención en Reddit:

Esto debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero por fin probé Wispr Flow y, vaya, me dejó completamente impresionado. Esperaba algo más parecido al antiguo Siri, pero esto es de otro nivel. Si conoces alguna otra herramienta que merezca la pena probar, ¡házmelo saber! Esto me hizo darme cuenta de que probablemente debería tomarme más en serio la prueba de nuevas herramientas si quiero estar al día de las últimas tendencias.

Esto debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero finalmente probé Wispr Flow y, vaya, me dejó completamente impresionado. Esperaba algo más parecido al antiguo Siri, pero es de un nivel completamente diferente. Si conoces alguna otra herramienta que valga la pena probar, ¡házmelo saber! Esto me hizo darme cuenta de que probablemente debería tomarme más en serio la prueba de nuevas herramientas si quiero estar al día con las últimas tendencias.

Incluso Superwhisper tiene críticas mixtas.

Como nota un usuario frustrado:

Estaba usando Super Whisper para convertir voz en texto, pero se me acabaron los créditos y no pude acceder a los modelos más nuevos. Resulta que el modelo gratis Whisper Large V3 tampoco está disponible de forma gratuita en Mac Whisper, lo cual fue frustrante.

Estaba usando Super Whisper para convertir voz en texto, pero se me acabaron los créditos y no pude acceder a los modelos más nuevos. Resulta que el modelo gratuito Whisper Large V3 tampoco está disponible de forma gratuita en Mac Whisper, lo cual fue frustrante.

Otro usuario de Reddit hace mención de que Superwhisper le resulta útil porque consolida múltiples flujos de trabajo en un solo lugar.

Me encanta Superwhisper, pero no creo que tenga sentido para todos los usuarios. Su valor, para mí, reside en el acceso ilimitado a LLM y su flexibilidad de uso. Para mí, ha llegado a sustituir a la mayoría de las aplicaciones de IA para tareas relacionadas con el texto y algo de código, no solo aplicaciones de dictado. Así que, si no piensas utilizarlo de esa manera, supongo que el modelo «trae tu propia clave» de VoiceInk puede ser suficiente. Utilizo tanto los LLM que usar mis propias claves daría como resultado algo similar a la suscripción a las app, aplicación «oficiales».

Me encanta Superwhisper, pero no creo que tenga sentido para todos los usuarios. Su valor, para mí, reside en el acceso ilimitado a LLM y su flexibilidad de uso. Para mí, ha llegado a sustituir a la mayoría de las aplicaciones de IA para tareas relacionadas con el texto y algo de código, no solo aplicaciones de dictado. Así que, si no piensas utilizarlo de esa manera, supongo que el modelo «trae tu propia clave» de VoiceInk puede ser suficiente. Utilizo tanto los LLM que usar mis propias claves daría como resultado algo similar a la suscripción a las app, aplicación «oficiales».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Wispr Flow vs Superwhisper

Las herramientas de dictado por voz como Wispr Flow y Superwhisper se encargan de la transcripción. Convierten tu voz en texto y tienen funciones de edición.

Sin embargo, estas herramientas crean lo que llamamos un problema de traspaso.

Pueden crear notas a partir de vídeos , pero aún así es necesario convertir manualmente esas notas en tareas

Transcriben las discusiones de las reuniones, pero alguien debe extraer los elementos de acción y asignarlos a los miembros del equipo

Capturan ideas a través del habla, pero la conexión de esas ideas con proyectos en curso requiere un trabajo aparte

ClickUp elimina por completo este traspaso. La app, aplicación integral para el trabajo consolida la gestión de proyectos, la automatización de tareas, la colaboración en equipo y la gestión del conocimiento en un único entorno de trabajo de IA convergente (que puede gestionar de forma eficiente la transcripción de voz a texto) y lo conecta al instante con tus procesos de trabajo reales.

Interés, ¿verdad?

Veamos cómo ClickUp se adapta a nuestras necesidades:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker

Obtén transcripciones con función de búsqueda de las grabaciones de tus reuniones con ClickUp AI Notetaker

Las mejores conversaciones se producen cuando todos participan. Pero si no tomas notas frenéticamente, es probable que las grandes conversaciones que has tenido se conviertan en elementos olvidados.

ClickUp AI Notetaker se encarga de esto participando en tus reuniones y transcribiendo la conversación. A continuación, crea transcripciones con función de búsqueda para que siempre puedas rastrear quién dijo qué y revisar los temas y decisiones importantes.

Este resumen de reuniones con IA resuelve el problema del traspaso al integrarse con todo tu entorno de trabajo de ClickUp. Conecta las conversaciones de tus reuniones con el trabajo en curso, creando automáticamente tareas y actualizando los cronogramas de los proyectos en función de lo que se haya discutido.

Así es como la integración del entorno de trabajo de Notetaker transforma las conversaciones de las reuniones:

Tipo de integración Qué hace Ejemplo Notas de reunión + documentos Guarda automáticamente transcripciones y resúmenes de IA en tus documentos privados para futuras consultas Las notas de la sesión sobre estrategia de marketing aparecen automáticamente en el documento «Campaña del cuarto trimestre», organizadas por temas de debate y con atribución de los ponentes Notas de reunión + Tareas Identifica confirmaciones verbales y crea tareas asignadas con plazos de entrega automáticamente Cuando Jake hace una mención de «Terminaré los bocetos el jueves», Notetaker crea una tarea asignada a Jake con fecha límite el jueves Notas de reunión + Chatear Publica los resúmenes de llamadas directamente en los canales de chat de equipo relevantes utilizando el análisis de IA Después de una llamada con un cliente, aparece automáticamente un resumen en el canal #client-projects con las decisiones clave y los siguientes pasos a seguir

El tomador de notas también añade marcas de tiempo a tu transcripción, y puedes anotar o resaltar secciones importantes. Cada transcripción se guarda como un texto que se puede buscar y sobre el que se pueden realizar acciones.

Puedes utilizarla para transcribir reuniones, notas de voz e incluso grabaciones de pantalla.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain actúa como la memoria inteligente de tu entorno de trabajo. Va más allá de la simple transcripción de conversaciones; Brain las comprende, establece la conexión y actúa en consecuencia.

Transforma tus grabaciones en información útil con la transcripción automática de ClickUp

Cada resumen de reunión, nota o decisión que registres se convierte en parte de una base de conocimientos viva que se entrelaza con todo tu entorno de trabajo.

Por ejemplo, mientras expresas tus ideas, Brain las convierte en listas de tareas con personas asignadas, plazos y descripciones.

Brain también puede redactar resúmenes de proyectos a partir de notas de voz, resumir transcripciones en puntos clave o extraer información de debates dispersos en cuestión de segundos.

En lugar de cambiar entre herramientas para pegar información, simplemente puedes preguntar: «¿Qué decidimos sobre el cronograma de lanzamiento?», y Brain recupera la respuesta de tareas, documentos y transcripciones anteriores.

Obtienes un sistema controlado por voz en el que las conversaciones se organizan y se convierten en trabajo procesable sin ningún tipo de fricción en la transferencia.

A continuación te explicamos cómo puedes transcribir voz y vídeos con ClickUp Brain:

💡 Consejo profesional: Con Brain, obtienes acceso a modelos de IA premium (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, etc.).

ClickUp One Up n.º 3: ClickUp Documento

Convierte los comentarios de tus documentos de ClickUp en tareas

Así es como funcionan los métodos de dictado independientes:

Dictar → Guardar transcripción → Copiar al documento del proyecto → Crear tareas manualmente

pero así es como avanza el dictado en ClickUp:*

Dictar → Formato automático en el documento del proyecto → Tareas creadas a partir de menciones → Notificación al equipo

Este flujo de trabajo optimizado significa que tu entrada de voz se convierte inmediatamente en parte del entorno de trabajo de tu proyecto. Cuando dictas notas de reuniones o actualizaciones de proyectos, estas se convierten automáticamente en documentos ClickUp estructurados con un formato enriquecido.

Más allá de la transcripción de voz, Docs ofrece funciones completas de gestión de documentos que las herramientas de dictado independientes simplemente no pueden igualar:

referencias entre documentos*: enlaza las ideas capturadas por voz entre las diferentes fases del proyecto, las conversaciones con los clientes y las sesiones de plan del equipo

captura de voz basada en plantillas*: dicta directamente en formatos estructurados para contenido recurrentes, como actualizaciones de proyectos, resúmenes de clientes o retrospectivas de equipo

Colaboración en directo sobre el contenido dictado : los miembros del equipo pueden : los miembros del equipo pueden hacer uso compartido de notas en tiempo real y responder, edición o desarrollar ideas de forma inmediata

Organización de páginas anidadas : estructura el contenido dictado por voz dentro de jerarquías de proyectos, manteniendo las sesiones de lluvia de ideas y los debates estratégicos organizados contextualmente

Archivos adjuntos integrados : añade capturas de pantalla, archivos PDF o archivos de referencia directamente en los documentos generados por voz para completar el contexto

*creación de tareas a partir de texto: convierte cualquier parte de tu contenido dictado en tareas de ClickUp rastreables con personas asignadas y fechas límite directamente desde el documento

📚 Lea también: El mejor software de conversión de voz a texto que vale la pena probar

Conecta tu voz al trabajo real con ClickUp

Sin duda, Wispr Flow y Superwhisper ayudan con el dictado y la transcripción en tiempo real. Sin embargo, ahí es donde terminan sus funciones. Dejan un vacío entre lo que se dice y lo que está terminado.

Con ClickUp, puedes pasar de dictar notas de reuniones a asignar tareas y colaborar con los miembros de tu equipo, todo desde tu espacio de trabajo. Con funciones de voz a texto e IA incorporadas en la misma plataforma que tus tareas, documentos y conversaciones de equipo, ClickUp es la única plataforma de trabajo con IA que necesitas.

Regístrate gratis ahora y convierte tus ideas capturadas por voz en resultados reales.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Ninguna de las dos herramientas cumple con la normativa HIPAA para uso médico. Wispr Flow procesa los datos en la nube, mientras que el procesamiento local de Superwhisper ofrece una mayor privacidad, pero aún carece de certificaciones de seguridad de grado médico.

Wispr Flow procesa el audio a través de servidores en la nube, lo que plantea problemas de privacidad para contenidos sensibles. Ofrece SOC 2 Tipo II y SSO/SAML solo en plan Enterprise. Superwhisper adopta un enfoque que da prioridad a la privacidad con un procesamiento local que mantiene los datos de audio en tu dispositivo.

Ambas herramientas gestionan bastante bien el ruido de fondo moderado, pero el rendimiento disminuye con interferencias fuertes. El procesamiento en la nube de Wispr Flow le da una ligera ventaja en entornos ruidosos, mientras que los modelos locales de Superwhisper trabajan mejor en ajustes más silenciosos.

Wispr Flow se centra en el dictado de voz sin esfuerzo, pero no ofrece compatibilidad con la carga de archivos. Superwhisper acepta varios formatos de archivos de audio y vídeo para la transcripción, lo que lo hace más versátil para procesar contenido pregrabado, como reuniones o entrevistas.