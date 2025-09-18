Las 11 principales empresas emergentes de agentes de IA a tener en cuenta en 2025

Casi 8 de cada 10 altos ejecutivos afirman que los agentes de IA ya están trabajando en sus empresas, transformando la forma en que los equipos gestionan los proyectos, las decisiones y los flujos de trabajo diarios. Dos tercios incluso han informado de aumentos cuantificables en la productividad.

Con este aumento en la adopción, muchas startups de agentes de IA están creando herramientas para ayudar a automatizar las empresas y optimizar los flujos de trabajo.

Para los fundadores, inversores y líderes tecnológicos, estar atentos a esta ola de startups significa comprender hacia dónde se dirige el futuro del software autónomo.

En esta entrada del blog, destacaremos algunas de las startups de IA más interesantes a las que hay que prestar atención. Empecemos. 👀

¿Qué son los agentes de IA?

Un agente IA es un sistema de software que percibe de forma autónoma su entorno, procesa datos y toma decisiones para alcanzar metas específicas.

Los agentes de IA (o agentes de IA agenciales) combinan percepción, razonamiento y acción, recopilando información, analizándola y ejecutando tareas para cumplir objetivos predeterminados, al tiempo que aprenden de los comentarios y las experiencias.

🧠 Dato curioso: Los agentes de IA para la automatización pueden operar en entornos simulados para aprender estrategias complejas. Por ejemplo, AlphaStar de DeepMind se entrenó como agente autónomo para jugar a StarCraft II y acabó venciendo a jugadores profesionales en uno de los juegos de estrategia más complejos del mundo.

Por qué las startups están liderando la ola de los agentes de IA

Las startups están acaparando la atención en el movimiento de los agentes de IA, y los números lo demuestran. Según CB Insights, las startups de agentes de IA recaudaron 3800 millones de dólares el año pasado, casi tres veces más que la financiación que obtuvieron el año anterior.

Este nivel de inversión demuestra la curiosidad y la confianza de los fondos de capital riesgo y las corporaciones en que los agentes están pasando de ser experimentales a esenciales.

Parte de su atractivo reside en la velocidad. A diferencia de las grandes empresas ya establecidas, las startups pueden iterar rápidamente, adoptar arquitecturas basadas en agentes y probar casos de uso directamente con los primeros usuarios. Esta agilidad las convierte en pioneras naturales en la transformación de la IA, que pasa de ser un asistente pasivo a un solucionador de problemas autónomo.

Escuche lo que dice KPMG:

Los agentes de IA están entrando rápidamente en producción, con un impulso cada vez mayor. Los líderes no solo los ven desde la perspectiva de herramientas de reducción de costes, sino también como motores de crecimiento y de creación de valor. Esta rápida transformación intensifica la presión sobre la confianza, la gobernanza, los datos, la alineación del liderazgo y la preparación de la fuerza laboral. Los primeros inversores en estas bases están creciendo con confianza, posicionándose para liderar.

Startups de agentes de IA y empresas de selección de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica de las principales startups de agentes de IA:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Productividad integral para equipos de personas, equipos de medianas empresas y grandes corporaciones ClickUp Brain para respuestas contextuales, agentes de IA para la automatización de flujos de trabajo, automatizaciones con más de 100 plantillas, Brain MAX para IA en todo el sistema operativo, documentos, pizarras y chat Free Forever; personalización disponible para corporaciones Adept IA Automatización de tareas complejas de software y navegadores para equipos empresariales Comprensión de interfaces multimodales, lenguaje de flujo de trabajo Adept (AWL), automatización de la cadena de suministro, procesamiento de documentos financieros y cumplimiento normativo en el ámbito sanitario Precios personalizados Crew IA Orquestación multiagente fácil de usar para desarrolladores para flujos de trabajo de equipos distribuidos «Equipos» multiagente para investigación/contenido/control de calidad, coordinación con Flows, implementación en la nube o autohospedada, más de 1200 integraciones, métricas de rendimiento en tiempo real Precios personalizados Lindy IA Automatización de flujos de trabajo con agentes de IA sin código para pequeñas empresas y equipos en expansión Cree agentes con lenguaje natural, más de 2500 integraciones de app, clasificación de bandeja de entrada, participación en reuniones + resumir, automatización de la divulgación de equipo de ventas Gratis; los planes de pago comienzan a partir de 49,99 $ al mes Glean Búsqueda inteligente de la corporación y asistente de IA para flujos de trabajo de conocimiento internos Búsqueda semántica en grafos de conocimiento, asistente de IA para preguntas y respuestas, soporte automatizado para la incorporación de nuevos empleados, gestión de servicios de TI, flujos de trabajo de cumplimiento normativo Precios personalizados En borrador Automatización de la oficina principal impulsada por IA para clínicas de fisioterapia Programación automatizada + recordatorios, integración de EHR (WebPT), comunicaciones con los pacientes en tiempo real, gestión de cancelaciones de listas de espera Precios personalizados Enhans Implementación de agentes de IA centrados en el comercio minorista para la toma de decisiones operativas Implemente agentes de IA personalizados en 7 días, personalización de Action Transformer, toma de decisiones multimodelo, supervisión de datos de mercado y operaciones en tiempo real Precios personalizados Naratix Enriquecimiento de catálogos de comercio electrónico y seguimiento de la competencia para minoristas online Limpieza y enriquecimiento de datos de productos sin procesar, descripciones optimizadas para SEO, personalización de contenido basada en perfiles, seguimiento de la competencia, integración con Shopify/ERP Precios personalizados Pixel Robotics Logística de almacén autónoma para flotas híbridas de AMR y humanos Robots de transporte de palés PIXEL PT, detección y correlaciónar 3D, gestión de flotas para AMR + integración manual e híbrida de almacenes, 16 horas de operaciones autónomas Precios personalizados LangChain Creación de aplicaciones y automatizaciones basadas en LLM para equipos de I+D y desarrollo intensivo Depuración/supervisión de LangSmith, más de 600 integraciones de herramientas, coordinación de flujo de trabajo con LCEL, memoria + colaboración de agentes Nivel de desarrollador gratuito; los planes Pro comienzan desde 39 $/puesto/mes Enso Mercado asequible de agentes de IA para pymes en equipo de ventas, marketing, administrador y soporte más de 300 agentes preentrenados, más de 70 automatizaciones industriales, cobertura de marketing/equipo de ventas/administrador/asuntos legales, integración de LangChain, escalabilidad de contenido y flujo de trabajo 49 $ al mes por usuario

Startups y empresas prometedoras de agentes de IA a las que hay que seguir

Veamos algunas de las mejores herramientas de agentes de IA que puedes utilizar para acelerar los flujos de trabajo y aumentar la productividad.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para la productividad integral del equipo con IA contextual)

Utiliza ClickUp Brain para obtener respuestas con mucho contexto de todo tu entorno de trabajo

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación.

Cuenta con un excelente ecosistema en el que cada componente de IA se conecta y complementa con los demás.

Tu columna vertebral de IA sensible al contexto

ClickUp Brain es una capa de IA contextual integrada en tu entorno de trabajo. Puede acceder a tus tareas, documentos, chats e integraciones externas como Google Drive, GitHub, Jira y más. Esto significa que puedes hacer preguntas específicas sobre funciones o proyectos y obtener respuestas ricas en contexto al instante.

Instancia, no es necesario revisar docenas de documentos para averiguar cuál es el proceso de implementación de su aplicación móvil. Solo tiene que preguntar: «¿Cuál es nuestro proceso de implementación de aplicaciones móviles?», y obtendrá una respuesta clara y sintetizada a partir de la documentación relacionada, las tareas anteriores y los chats.

Automatizadores que piensan y actúan

Crea agentes de IA personalizados o utiliza los agentes de ClickUp AI preconfigurados para automatizar tu entorno de trabajo

Basándose en la inteligencia de ClickUp Brain, los agentes de ClickUp AI ejecutan activamente el trabajo en su nombre:

Agentes preconfigurados: Gestiona Gestiona flujos de trabajo comunes de agentes de IA , como enviar actualizaciones a los clientes, asignar tareas o enrutar para el cumplimiento normativo

agentes personalizados: *Le permiten crear flujos de trabajo automatizados sin código, adaptados a las necesidades específicas de su equipo

Supongamos que un cliente envía una solicitud de asistencia mediante un formulario. Un agente de IA preconfigurado podría detectarlo, crear tareas y subtareas para cada acción, asignarlas en función de la carga de trabajo del equipo y enviar actualizaciones de resumen automáticamente.

Así es como funciona la configuración:

La superapp de IA para escritorio

Mientras que ClickUp Brain y los agentes de IA operan dentro de la herramienta, ClickUp Brain MAX amplía el alcance de la IA como complemento de escritorio. Aborda la expansión de la IA, unificando la búsqueda, la automatización, los comandos de voz y los modelos de IA en todas tus herramientas para ofrecerte:

Búsqueda universal contextual: Una barra de búsqueda para encontrar cualquier cosa, ya sea en ClickUp, Google Drive o SharePoint

*productividad de voz a texto: dicta tareas, correos electrónicos y mensajes de forma natural y cuatro veces más rápido que escribiendo

privacidad de nivel de corporación: *Los modelos de IA de terceros no se entrenan con los datos de su empresa

Unifique todas sus herramientas de IA con ClickUp Brain MAX

Las mejores funciones de ClickUp

Elimine el trabajo manual que requiere mucho tiempo: Automatice sus tareas repetitivas y el trabajo rutinario utilizando más de 100 plantillas predefinidas y un generador Automatice sus tareas repetitivas y el trabajo rutinario utilizando más de 100 plantillas predefinidas y un generador de automatización de flujos de trabajo con IA que crea reglas a partir de indicaciones en lenguaje natural

documenta los procesos con claridad: *Crea wikis dinámicos, procedimientos operativos estándar y notas de reuniones con ClickUp Docs , con vinculación de tareas y colaboración en tiempo real

genera y perfecciona tu texto: *Utiliza la IA integrada en ClickUp tareas y ClickUp documentos para redactar rápidamente actualizaciones, refinar el tono y realizar edición en textos torpes

Comunícate sin problemas: mantén las discusiones, los archivos y las actualizaciones del proyecto en el mismo espacio de trabajo utilizando mantén las discusiones, los archivos y las actualizaciones del proyecto en el mismo espacio de trabajo utilizando ClickUp Chat , con resúmenes de hilos impulsados por IA para mantenerte al día

mantén informados a los interesados: *Utiliza gráficos, métricas e informes para obtener una vista general del progreso con los paneles de ClickUp

*haz que las reuniones sean más productivas: captura y transcribe automáticamente las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker , y comparte los elementos de acción y los resúmenes con las partes interesadas

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias funciones y opciones personalizadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un breve fragmento de un usuario real:

ClickUp ofrece una impresionante gama de funciones que facilitan la personalización de los flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlo con otras herramientas que ya utilizo. Es muy versátil, tanto para el seguimiento de tareas personales como para operaciones comerciales complejas. Las plantillas y los paneles son especialmente útiles para mantener todo organizado y fácil de seguir.

2. Adept IA (la mejor para la automatización de tareas complejas de oficina)

a través de Adept IA

Adept es una plataforma de IA agente que proporciona a las organizaciones agentes fiables que automatizan los flujos de trabajo en sitios web y aplicaciones de software.

Su base de datos de entrenamiento patentada es única. Han alimentado sus modelos con billones de tokens procedentes de interfaces web reales y del uso de software, lo que proporciona a los agentes una comprensión intuitiva de cómo funciona el trabajo de las herramientas digitales en la práctica.

La fortaleza de la plataforma radica en su enfoque multimodal. Estos agentes pueden analizar visualmente interfaces, comprender las relaciones espaciales entre elementos y razonar sobre diseños complejos.

Las mejores funciones de Adept IA

Controle su ordenador como un humano permitiendo que Adept IA perciba la pantalla visualmente e imite las acciones humanas: hacer clic, escribir y navegar

Personalice la automatización de la gestión de proyectos con Adept Workflow Language (AWL), componiendo interacciones multimodales o escribiendo pasos en lenguaje natural

Automatización de la logística de la cadena de suministro, procesa documentos financieros y gestiona los flujos de trabajo de cumplimiento normativo en el sector sanitario

Responde a preguntas procedentes de fuentes complejas, como archivos PDF, gráficos y tablas, gracias a su capacidad Web VQA

Límites de Adept IA

A menudo requiere desarrollo o personalización adicionales

Depende en gran medida de datos de entrenamiento de calidad, que pueden ser sesgados o incompletos

Precios de Adept IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adept IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

3. Crew /IA (la mejor opción para la coordinación de IA multiagente fácil de usar para desarrolladores)

a través de Crew IA

Crew AI apoya la automatización de la corporación mediante la coordinación de tipos de agentes de IA especializados que colaboran como equipos de proyecto humanos. En lugar de depender de una única IA para gestionar todo, crea «equipos» en los que cada agente aporta una experiencia distinta. Esto significa que uno puede encargarse de la investigación, otro de la creación de contenido y un tercero de supervisar el control de calidad.

Lo más llamativo es lo natural que resulta en comparación con la automatización tradicional. Estos agentes se coordinan a la perfección en flujos de trabajo complejos, se adaptan a los cambios y toman decisiones de forma colectiva.

La plataforma, preparada para su uso en empresas, cuenta con opciones de implementación flexibles, se integra con más de 1200 aplicaciones y ofrece herramientas sin código.

Las mejores funciones de Crew IA

Coordine los flujos de trabajo con «Flows», que permiten un control preciso basado en eventos y condiciones lógicas

Impleméntelos en entornos en la nube, autohospedados o locales, lo que le brinda un control completo sobre la infraestructura y la privacidad de los datos

Realice un seguimiento del rendimiento y el retorno de la inversión de los agentes de IA con métricas, registros y seguimiento en tiempo real, lo que permite una optimización continua y transparencia

Acelera el desarrollo con una gran comunidad activa de más de 100 000 desarrolladores certificados que aportan compatibilidad y recursos de uso compartido

Límites de Crew IA

Coordinar múltiples agentes especializados con rols definidos es una tarea compleja

Configurar flujos de trabajo e integrar agentes en sistemas más grandes lleva mucho tiempo

Precios de Crew IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crew IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El 51 % de las organizaciones utilizan actualmente agentes de IA, mientras que otro 35 % plan (plan) hacerlo en los próximos dos años.

💡 Consejo profesional: ¿Por qué escribir instrucciones largas para tu asistente de IA cuando puedes simplemente decirlas en voz alta? ¡Con Talk to Texto de ClickUp Brain MAX, puedes hacerlo!

4. Lindy IA (la mejor para la automatización de flujos de trabajo con agentes de IA sin código)

a través de Lindy IA

Lindy hace que la automatización mediante IA sea accesible al permitir a las empresas crear «empleados de IA» mediante sencillas descripciones en lenguaje natural. Solo tienes que decirle a Lindy lo que quieres que esté terminado y ella creará agentes de IA personalizados que pueden encargarse de todo, desde la promoción de equipos de ventas hasta la programación de reuniones.

Lo que más impresiona es la profundidad de la integración: la plataforma se conecta con más de 2500 aplicaciones. De esta forma, los agentes de IA pueden trabajar a la perfección en toda tu infraestructura tecnológica. Lindy se encarga de todo ello, al tiempo que mantiene una seguridad de nivel de corporación con el cumplimiento de las normas SOC 2 e HIPAA.

Además, es independiente del modelo, por lo que puede elegir qué LLM utilizar para alimentar a sus agentes.

Varios agentes de IA pueden colaborar en flujos de trabajo complejos, al igual que los empleados humanos, mientras se mantiene a los humanos al tanto para su aprobación o escalamiento. Incluso puede integrar estos agentes directamente en su sitio web o acceder a ellos a través de una aplicación móvil.

Las mejores funciones de Lindy IA

Crea agentes personalizados y realiza un uso compartido entre equipos

Automatiza flujos de trabajo completos en múltiples apps, desde el seguimiento de clientes potenciales o la generación de informes hasta la programación de reuniones y el soporte al cliente

Añade lógica basada en IA y múltiples desencadenantes a tus flujos de trabajo

Entrena a tu asistente simplemente mostrándole cómo completas las tareas, sin necesidad de código

Cree aplicaciones listas para la producción utilizando indicaciones en lenguaje natural

Límites de Lindy IA

Los usuarios se quejan de los tutoriales con límite y de la escasez de conocimientos

La inicialización de nuevas tareas puede tardar hasta 20 segundos, lo que puede considerarse lento para las necesidades de automatización en tiempo real

Las herramientas de depuración de la plataforma tienen un límite, lo que dificulta la resolución y reparación de problemas de manera eficiente

Precios de Lindy IA

Free

Pro: 49,99 $ al mes

Empresa: 199,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lindy IA

G2: 4,9/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy IA?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Lindy IA ha supuesto un gran cambio para mí. Hace que crear y gestionar agentes de IA sea sencillo, intuitivo y, de hecho, divertido... Dicho esto, hay un par de cosas que mejoraría. Me gustaría que hubiera más tutoriales o ejemplos para ayudar a los nuevos usuarios a aprovechar todo el potencial de los agentes. Además, tener que pagar puede suponer una barrera, aunque creo que el valor es worth it una vez que ves lo que se puede hacer.

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas proporcionan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las considera agotadoras y una distracción del trabajo significativo. Aunque la rutina puede ofrecer una sensación de productividad, a menudo establece un límite a la creatividad y te impide hacer un progreso significativo. ClickUp te ayuda a romper este ciclo automatizando las tareas rutinarias mediante agentes de IA inteligentes, para que puedas centrarte en el trabajo profundo. Automatiza los recordatorios, las actualizaciones y la asignación de tareas, y deja que funciones como el bloqueo automático de tiempo y las prioridades de tareas protejan tus horas de mayor rendimiento. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra una hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

5. Glean (la mejor opción para la búsqueda inteligente en la corporación)

vía Glean

Glean aborda uno de los mayores obstáculos para la productividad de las corporaciones: la búsqueda interminable de información dispersa en docenas de aplicaciones y sistemas. Ya no tendrá que saltar entre Gmail, Slack, Jira, Salesforce y otras innumerables herramientas.

Crea una experiencia de búsqueda inteligente que comprende todo el ecosistema de conocimientos de su empresa, respetando al mismo tiempo todos los permisos y protocolos de seguridad existentes.

El asistente de IA de la plataforma puede responder preguntas complejas, redactar contenido e incluso automatizar flujos de trabajo de varios pasos. ¿Necesita investigar a un cliente potencial? ¿O desea desviar automáticamente las solicitudes de asistencia más comunes recurriendo a su base de conocimientos? Los agentes autónomos de Glean gestionan estas tareas complejas a la perfección.

Descubre las mejores funciones

Aprovecha la búsqueda semántica avanzada con un gráfico de conocimiento que comprende la jerga, los proyectos y los rols específicos de la empresa

Crea agentes de IA sin esfuerzo con lenguaje natural e impleméntalos para tareas que van desde la gestión de servicios de TI hasta la incorporación de empleados

Elige entre las plantillas predefinidas de la biblioteca de agentes para empezar rápidamente

Configura los agentes para que se activen según horarios, actualizaciones de contenido o desencadenantes específicos

Utiliza tecnología de razonamiento agente inteligente para adaptar las respuestas a los procesos de empresa de forma dinámica

Incorpore agentes a cualquiera de sus apps, aplicaciones conectadas utilizando la API de Glean

Identifica los límites

Los resultados de la búsqueda son demasiado amplios y se necesitan varios clics para encontrar algo

Análisis inflexibles que no se pueden modificar

La plataforma ofrece un número limitado de plantillas de flujos de trabajo industriales predefinidas, lo que puede requerir esfuerzos adicionales de personalización

Obtenga información sobre precios

Precios personalizados

Recopila valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 130 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glean?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Lo que más me gusta de Glean es lo fácil que me resulta encontrar y acceder a la información en todas las apps de mi lugar de trabajo. Ahorra tiempo, reduce el trabajo duplicado y hace que la colaboración sea más eficiente.

🧠 Dato curioso: Los agentes de IA también se están probando en el ámbito de los descubrimientos científicos. En 2022, investigadores de Carnegie Mellon y Meta entrenaron a un agente para que sugiriera nuevas reacciones químicas. El sistema encontró reacciones que ningún ser humano había documentado anteriormente, lo que demuestra que la IA puede impulsar la investigación hacia territorios inexplorados.

6. Penciled (la mejor opción para la automatización de la oficina principal basada en IA en fisioterapia)

vía Penciled

Penciled está cambiando el mundo de la programación de citas en las clínicas de fisioterapia, proporcionándoles básicamente un incansable asistente de recepción con IA.

La herramienta gestiona de forma proactiva todo el ciclo de comunicación con los pacientes. Ayuda a enviar mensajes de texto a los pacientes sobre citas perdidas, gestionar recordatorios, completar cancelaciones de listas de espera e incluso procesar recargos por demora.

Su profunda integración con sistemas EHR como WebPT lo hace especial. Lee los datos de sus pacientes y los documentos del plan en tiempo real, entendiendo quién necesita ser programado, cuándo y para qué.

Cuando se produce una cancelación, Penciled se pone en contacto inmediatamente con los pacientes en lista de espera y reserva la primera cita disponible para el primero que responda, todo ello sin intervención humana.

Las mejores funciones de Penciled

Extraiga y realice un seguimiento del plan de atención completada por los distintos proveedores para garantizar el cumplimiento y optimizar las vías de atención al paciente

Libera al personal de atención al público reduciendo las llamadas y los textos repetitivos, lo que les permitirá centrarse en la atención personalizada a los pacientes

Supervise la comunicación con los pacientes en tiempo real, asegurándose de que no se pierda ningún mensaje y permitiendo al personal clínico supervisar las respuestas de la IA

Límites previstos

Carece de la comprensión matizada necesaria para tratar con los pacientes

La eficacia depende de una integración perfecta con los sistemas de historias clínicas electrónicas (EHR)

Precios estimados

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas preliminares

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Enhans (la mejor plataforma de agentes de IA centrada en el comercio minorista)

vía Enhans

Enhans aborda la brecha entre la tecnología prometedora y la implementación práctica en el mundo real. Han creado una plataforma específica para implementar rápidamente agentes de IA inteligentes que pueden estar en funcionamiento en tan solo siete días.

El sistema observa las acciones de los usuarios en herramientas como el correo electrónico, los CRM y las hojas de cálculo para aprender los patrones de trabajo individuales. A continuación, se le pueden indicar metas de alto nivel, como «preparar el informe de equipo de ventas semanal» o «hacer un seguimiento de todos los nuevos clientes potenciales de ayer», que ejecuta navegando y manejando de forma autónoma el software necesario en nombre del usuario.

Los agentes identifican activamente los retos y adaptan su enfoque de resolución de problemas en función de las necesidades reales de los usuarios y los factores ambientales.

Mejora las mejores funciones

Recopila y supervisa automáticamente datos operativos y de mercado en tiempo real, lo que permite una personalización personalizada del usuario

Tome decisiones multimodelo aprovechando varios modelos de IA de forma colaborativa para optimizar los precios, el inventario y las promociones

Transforma las interacciones con Action Transformer , que personaliza las respuestas en función del comportamiento del usuario

Ejecuta tareas complejas de varios pasos a partir de instrucciones sencillas en lenguaje natural

Mejora los límites

El funcionamiento de una IA multimodelo compleja requiere una gran potencia computacional

La integración de agentes de IA con la infraestructura informática heredada/a puede resultar complicada

Puede tener dificultades con tareas que requieren una comprensión contextual profunda o un juicio subjetivo

Mejora los precios

Precios personalizados

Mejora las valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? En entornos con múltiples agentes, como simulaciones de escondite, los bots desarrollaron una cooperación emergente mediante ingeniosas estrategias de trabajo en equipo que nadie les había enseñado explícitamente, como bloquear puertas con cajas virtuales para atrapar a sus oponentes.

📖 Lea también: Los mejores agentes de IA para la gestión de proyectos

8. Naratix (la mejor opción para la automatización y el enriquecimiento de catálogos de comercio electrónico)

vía Naratix

Naratix convierte los datos desordenados de los proveedores en catálogos de productos limpios y vendibles. En lugar de pasar innumerables horas luchando con descripciones de productos incompletas y listas no conformes, las empresas de comercio electrónico ahora pueden cargar sus datos sin procesar y ver cómo se transforman en catálogos pulidos y optimizados para SEO de la noche a la mañana.

La IA enriquece los datos con descripciones coherentes con la marca, una categorización adecuada y contenido localizado para diferentes mercados, al tiempo que cumple con los requisitos del mercado.

La plataforma se integra a la perfección con sistemas existentes como Shopify, BigCommerce y ERP sin necesidad de costosas migraciones.

Las mejores funciones de Naratix

Genere automáticamente descripciones de productos, páginas de marcas y páginas de categorías alineadas con la marca a partir de datos de productos en formatos como JSON, CSV y XLX

Implementación de la automatización del seguimiento continuo de la competencia en cuanto a precios y tendencias del mercado

Utiliza un motor de perfiles de clientes para adaptar las descripciones y el contenido de los productos a los datos demográficos y las preferencias específicas de los compradores

Descubra las deficiencias en el inventario y los riesgos de exceso de existencias para tomar decisiones de compra más inteligentes

Límites de Naratix

Documentación con límite disponible para principiantes que no estén familiarizados con las herramientas de análisis de IA

Dificultades con descripciones de productos muy creativas, imaginativas o metafóricas

Algunos usuarios han informado de dificultades en el proceso de ajuste y mantenimiento de las integraciones

Precios de Naratix

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Naratix

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo lograr la automatización de su proceso de equipo de ventas con IA

9. Pixel Robotics (la mejor opción para robots móviles autónomos en intralogística)

vía Pixel Robotics

Pixel Robotics ofrece compatibilidad con la automatización de almacenes con robots móviles impulsados por IA que pueden navegar por la realidad de los entornos industriales.

La plataforma combina visión artificial avanzada, gemelos digitales, aprendizaje por refuerzo y localización de IA patentada. Esto permite a los brazos robóticos y a los robots móviles realizar tareas complejas y no repetitivas, como recoger y clasificar elementos variados en un almacén, montar productos con ligeras variaciones o realizar inspecciones de control de calidad.

Estos robots se adaptan a cualquier entorno en el que se encuentren, detectando la posición de los palés sobre la marcha e incluso reconociendo y evitando las carretillas elevadoras.

Las mejores funciones de Pixel Robotics

Aprovecha las herramientas de gestión de flotas que coordinan tanto los AMR como los transportes manuales para la gestión híbrida de almacenes y la automatización de las zonas de almacenamiento temporal

Visualice y optimice los procesos logísticos mediante sensores 3D y mapeo fotorrealista del entorno

Adáptate en tiempo real a los cambios en el entorno, como elementos perdidos u obstáculos nuevos

Consigue hasta 16 horas de funcionamiento autónomo continuo con carga automática de iones de litio y un tiempo de inactividad mínimo

Límites de Pixel Robotics

La integración de datos de diversos sensores (cámaras, LiDAR, radar, etc.) en un sistema de control sin fisuras sigue siendo un reto

Flexibilidad con límite en entornos impredecibles

Precios de Pixel Robotics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pixel Robotics

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: OpenAI entrenó a agentes en simulaciones con manos robóticas para manipular objetos como un cubo de Rubik. Los agentes aprendieron a adaptarse a situaciones como un dedo «roto» en la simulación, mostrando una flexibilidad sorprendente para resolver problemas.

10. LangChain (ideal para crear apps y automatizaciones basadas en LLM)

a través de LangChain

LangChain no es un producto para usuarios, sino un marco básico de código abierto para que los desarrolladores creen aplicaciones de IA con agentes.

Ayuda a transformar modelos lingüísticos experimentales en aplicaciones inteligentes listas para su producción. Ofrece herramientas para crear, coordinar e implementar agentes de IA autónomos capaces de gestionar flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos.

El enfoque integral del generador de flujos de trabajo de IA para el desarrollo de aplicaciones facilita la coordinación de los flujos de trabajo, la gestión sofisticada de la memoria y la creación de agentes colaborativos.

Además, su IDE visual y sus plantillas reutilizables permiten a los equipos crear rápidamente prototipos e iterar soluciones de IA.

Las mejores funciones de LangChain

Accede a herramientas avanzadas de depuración, supervisión y evaluación a través de LangSmith para obtener información detallada sobre el rendimiento de la cadena e identificar errores de manera eficiente

Equipa las aplicaciones con memoria a corto y largo plazo para mantener el contexto

Integración perfecta con más de 600 herramientas, incluidas bases de datos, API y servicios especializados de IA, para ampliar las capacidades de tu flujo de trabajo sin necesidad de realizar una codificación personalizada compleja

Coordine flujos de trabajo complejos y de varios pasos utilizando el lenguaje de expresión LangChain (LCEL), que permite un control preciso de la lógica y la ejecución en todos los componentes de IA y datos

Límites de LangChain

La documentación presenta lagunas en lo que respecta a casos de uso avanzados

Como marco de trabajo, requiere sólidos conocimientos de programación y habilidades de ingeniería para poder utilizarlo de forma eficaz; no es una solución «sin código»

La calidad y la fiabilidad de cualquier agente creado con LangChain están limitadas en última instancia por las capacidades del LLM subyacente que se utilice

Precios de LangChain

Desarrollador: Empieza gratis, gratuito/a y paga según lo uses

Más: 39 $ al mes por asiento (y luego se paga por uso)

Corporación: Precios personalizados (pago por uso)

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: 4,7/5 (más de 35 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

De una reseña de G2:

Langchain ofrece una forma modular y de extensión de trabajar con modelos de lenguaje grandes. Su capacidad para encadenar LLM con herramientas, memoria y fuentes de datos externas lo convierte en una herramienta increíblemente potente para aplicaciones del mundo real... La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los principiantes, especialmente para aquellos sin experiencia en el trabajo con LLM o Python.

11. Enso (la mejor opción como mercado asequible de agentes IA para la automatización de pymes)

vía Enso

Enso es un mercado de agentes de IA y un hub de automatización creado para empresas de pequeño y mediano tamaño. Las empresas pueden suscribirse a la herramienta para acceder a más de 300 agentes de IA preentrenados en marketing, equipo de ventas, administrador, financiación, asuntos legales, soporte al cliente y mucho más.

No hay complejidad de configuración: los agentes están listos para funcionar, se guían por las buenas prácticas del sector y se integran con herramientas existentes como el correo electrónico, los CRM y las plataformas de gestión de proyectos. Las empresas obtienen una automatización integral sin necesidad de conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Enso

Gestiona la generación de contenido personalizado y coherente con la marca en tiempo real

Amplíe las operaciones de empresa sin esfuerzo con soluciones de IA específicas para cada sector que abarcan más de 70 industrias

Evalúa y mejora los flujos de trabajo impulsados por IA con una expansión y asociaciones continuas, incluida la integración con LangChain

Sustituya a múltiples autónomos y mano de obra manual por agentes de IA fiables que ofrecen una compatibilidad empresarial de alta calidad de forma constante

Límites de Enso

Los usuarios han informado de dificultades técnicas

Límites de uso, como ejecutar agentes de IA individuales hasta 10 veces al día por usuario

Precios de Enso

49 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Enso

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Casi 9 de cada 10 ejecutivos afirman que este año aumentarán sus presupuestos de IA gracias a la IA agencial. Más de una cuarta parte de ellos plan (plan) aumentos del 26 % o más, lo que demuestra que las empresas se están preparando para una adopción ambiciosa a gran escala.

Tendencias clave del mercado en IA agencial

El mercado global de agentes de IA está experimentando un crecimiento explosivo. Se estima que alcanzará los 50 310 millones en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 45,8 %. Esto indica un aumento de la demanda de automatización, avances en el procesamiento del lenguaje natural y una creciente necesidad de experiencias personalizadas para los clientes.

Las tendencias de financiación reflejan este impulso. Las startups de agentes IA recaudaron 2800 millones de dólares en capital riesgo, y los analistas proyectan que la inversión total este año supere los 6700 millones de dólares.

Europa se ha convertido en un hub activo, con más de 1000 millones de euros recaudados en 65 operaciones en el primer trimestre, superando los totales del año pasado. Esta afluencia de capital subraya la confianza de los inversores en que las startups están liderando la transformación de la /IA, pasando de ser asistentes pasivos a colegas autónomos capaces de ejecutar tareas de varios pasos con una intervención humana mínima.

La adopción es igualmente fuerte en el ámbito de la corporación. Sin embargo, lo que llama la atención es que la adopción no tiene límite y se extiende a empresas de tamaño mediano, independientemente de su enfoque tecnológico. Las empresas de tamaño mediano del sector sanitario, financiero y de servicios jurídicos también están integrando agentes para lograr la automatización del cumplimiento normativo, el soporte al cliente y los procesos operativos.

Al mismo tiempo, el rápido auge de la IA agencial ha traído consigo nuevos retos. La seguridad y la fiabilidad están en primer plano, como lo demuestra la reciente recaudación de 100 millones de dólares por parte de Noma Security para proteger los sistemas autónomos de errores o usos maliciosos.

Esto indica que, aunque el mercado se está expandiendo rápidamente, el intento correcto sostenible dependerá de la implementación práctica, la confianza y el valor empresarial demostrable.

📖 Lea también: Herramientas de coordinación de IA para flujos de trabajo de empresa

Retos y riesgos de la adopción de agentes /IA

Ahora, veamos algunos problemas relacionados con el uso de agentes de IA y estrategias para mitigarlos:

Reto o riesgo Solución Seguridad y privacidad de los datos Implemente cifrado de extremo a extremo, controles de acceso robustos, auditorías de cumplimiento y procedimientos de manejo de datos específicos para IA Sesgo, equidad y discriminación Garantiza la diversidad en los datos de entrenamiento, establece métricas de equidad y comprueba periódicamente si hay sesgos algorítmicos Cumplimiento normativo Manténgase al día con la legislación (por ejemplo, el RGPD), realice auditorías periódicas y diseñe flujos de trabajo de IA que cumplan con la normativa desde el principio Fiabilidad operativa Configure bucles de supervisión, monitoreo continuo, mecanismos de respaldo y asigne propietarios operativos al comportamiento de los agentes Posición y manipulación de modelos Garantice la seguridad de los procesos de los modelos, supervise las actividades adversas, realice análisis de vulnerabilidades y establezca un límite en la exposición a datos no fiables Comportamiento impredecible o perjudicial Utilice sistemas de protección con intervención humana para las decisiones críticas, pruebe las respuestas de los agentes en entornos dinámicos y establezca un límite en la autonomía Integración con sistemas heredados/a Invierta en middleware, capas API y planes de migración por fases; dé prioridad a la interoperabilidad Dependencia de un proveedor Da prioridad a los estándares abiertos y las arquitecturas modulares, y mantén la opción de cambiar de proveedor o plataforma Optimización excesiva o desalineación de metas Revisa y actualiza los periodos de los agentes, comprueba su alineación e involucra a las partes interesadas en los criterios de optimización Coste continuo y carga de mantenimiento Prevea un presupuesto para la formación continua, las actualizaciones y el cumplimiento de los requisitos cambiantes; automatice las tareas de mantenimiento siempre que sea posible

📮 ClickUp Insight: El 13 % de los encuestados desea utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma utilizar la IA de forma habitual en el trabajo. Una posible razón: ¡las preocupaciones por la seguridad! Es posible que los usuarios no quieran compartir datos confidenciales para la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve este problema llevando la resolución de problemas basada en IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y le ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo su entorno de trabajo.

Perspectivas de futuro para los agentes /IA

Los agentes de IA están pasando progresivamente de ser experimentos minoritarios a convertirse en herramientas de empresa habituales, lo que está transformando la forma en que el trabajo está terminado en todos los sectores.

Los analistas esperan que el mercado crezca a una tasa anual superior al 45 %, y casi todas las corporaciones tienen planeado aumentar su adopción en los próximos 12 meses. Este impulso se ve alimentado por una combinación de ventajas prácticas, como el aumento de la productividad y la reducción del trabajo manual, y la promesa de una colaboración más autónoma entre los seres humanos y los sistemas.

Estas son algunas de las tendencias que definen el futuro:

Flujos de trabajo autónomos: Los agentes están evolucionando desde «ayudantes» a sistemas que pueden identificar problemas, diseñar soluciones y Los agentes están evolucionando desde «ayudantes» a sistemas que pueden identificar problemas, diseñar soluciones y actuar en ecosistemas digitales completos

*hiperautomatización: la combinación de RPA, análisis y aprendizaje automático ayuda a los agentes a impulsar una verdadera transformación empresarial integral

IA periférica: se espera que los agentes procesen los datos localmente para tomar decisiones más rápidas y en tiempo real, especialmente en logística, comercio minorista y fabricación

🔍 ¿Sabías que...? El 58 % de las empresas utilizan agentes de IA para la investigación y para resumir, mientras que el 53,5 % confía en ellos para tareas de productividad personal, como la programación y la redacción de correo electrónico.

ClickUp + IA = La forma más inteligente de trabajo

Las startups de agentes de IA que acabamos de ver están ampliando los límites de lo que pueden hacer los agentes de IA. Esto incluye la automatización de la investigación, la optimización de la experiencia del cliente o el impulso del flujo de trabajo completo.

ClickUp ya te ofrece un hub todo en uno donde herramientas como ClickUp Brain, agentes de IA y automatizaciones se conectan a la perfección con tus tareas, documentos y comunicaciones de equipo.

Si quieres ir más allá del concepto de IA y utilizarla realmente para terminar el trabajo de forma más inteligente y rápida, ClickUp es la solución.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅