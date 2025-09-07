las 10 mejores plantillas de Smartsheet para proyectos de construcción

gestionar un proyecto de construcción significa realizar un seguimiento de los cronogramas, los equipos, los presupuestos, los controles de seguridad y las condiciones cambiantes de la obra, todo al mismo tiempo. * 🏗️

Cuando la información está dispersa en correo electrónico, hojas de cálculo y herramientas independientes, la comunicación se ralentiza y los retrasos se acumulan rápidamente.

Ahí es donde entran en juego las plantillas de construcción de Smartsheet. Optimizan la organización desde la primera oferta hasta la entrega final, para que dediques menos tiempo a crear sistemas y más tiempo a construir el proyecto.

En esta guía, destacaremos las mejores plantillas de Smartsheet para equipos de construcción que trabajan en el campo, y presentaremos una alternativa más inteligente con plantillas dinámicas para Teams que desean avanzar más rápido y colaborar mejor.

*¿Qué hace que una plantilla de Smartsheet para la construcción sea buena?

Esto es lo que incluyen las buenas plantillas de construcción de Smartsheet:

Claridad en las tareas y el cronograma: una buena una buena plantilla de gestión de la construcción ofrece una visibilidad clara de las fases del proyecto, los plazos y las dependencias, lo que facilita la detección temprana de retrasos o solapamientos

*fórmulas y automatización integradas: las buenas plantillas reducen el trabajo manual mediante el uso de fórmulas para calcular automáticamente los costes, los cronogramas o las actualizaciones del progreso

personalización para diferentes tipos de proyectos: *desde pequeñas reformas hasta construcciones en varias fases, las mejores plantillas se adaptan al tamaño y al alcance de su trabajo y le ayudan a gestionar a los contratistas

*funciones de colaboración en tiempo real: Las buenas plantillas gratuitas para presupuestos de construcción de Smartsheet permiten el uso compartido, los comentarios y las actualizaciones fácilmente entre los gestores de proyectos, los supervisores de obra y los subcontratistas

*diseño compatible con dispositivos móviles: dado que muchas decisiones relacionadas con la construcción se toman in situ, las mejores plantillas de estimación de construcción deben ser fáciles de usar desde una tableta o un teléfono sin perder la función

*opciones de informes visuales: una plantilla con paneles, barras de progreso y gráficos integrados le ayuda a comunicar las actualizaciones de forma clara a las partes interesadas

plantillas de construcción de un vistazo*

Las mejores plantillas de Smartsheet para la construcción

Estas son las mejores plantillas de Smartsheet para la construcción que puede consultar:

1. Plantilla de seguimiento de documentación de construcción de Smartsheet

a través de Smartsheet

La plantilla Construction Documentation Tracker de Smartsheet le ayuda a gestionar el papeleo del proyecto sin tener que rebuscar en carpetas o hilos de chat.

Está diseñada para mantener los planos, los (elaboración de) informes de inspección y las actualizaciones de la programación perfectamente organizados y fácilmente accesibles. Su equipo y las partes interesadas siempre sabrán exactamente dónde encontrar la última versión de cada documento.

Por qué le gustará:

Almacene planes, permisos e informes de inspección en un hub de búsqueda único

Asegúrate de que todas las partes interesadas obtengan lo que necesitan en un lugar de fácil acceso

Utilice códigos de color para establecer el estado de cada tarea

ideal para: *Teams de proyecto y gestores que desean un sistema fiable para gestionar la documentación de construcción.

🎥 En la construcción, la documentación no es solo papeleo, es su red de seguridad. Este vídeo muestra cómo las herramientas de IA pueden optimizar la documentación, reducir los errores y mantener los registros del proyecto precisos y accesibles.

2. Plantilla de presupuesto de construcción de Smartsheet

a través de Smartsheet

Todos los proyectos de construcción dependen de que los números cuadren, y esta plantilla de presupuesto de construcción de Smartsheet ayuda a garantizar que así sea. Proporciona una plataforma centralizada para realizar el seguimiento de los costes estimados y reales línea por línea.

Realice un seguimiento de las categorías de gastos, como mano de obra, materiales, costes de subcontratistas y mucho más, con visibilidad en tiempo real. El diseño es claro y personalizable, y le ayuda a detectar rápidamente las variaciones presupuestarias.

He aquí por qué le gustará:

Compare los costes reales con el presupuesto y manténgase al tanto de los gastos

Clasifique los gastos para obtener (elaboración de) informes más claros

Desglose los costes en horas de trabajo, valoraciones, unidades y coste por unidad

🔑 Ideal para: Contratistas, jefes de obra y equipos financieros que gestionan los costes de construcción en tiempo real.

3. Plantilla (diagrama de) Gantt para la programación de la construcción de Smartsheet

a través de Smartsheet

La plantilla Smartsheet Construction Schedule with Gantt Template facilita la visualización de los cronogramas y las dependencias. Muestra todo el plan en un claro gráfico de Gantt, lo que le ayuda a ver cuándo comienza, termina y se establece la conexión (a internet) de cada fase.

Tanto si está comenzando la construcción como si se acerca la entrega del proyecto, esta plantilla le ayudará a detectar retrasos de forma temprana y a mantener a su equipo en cuenta con el plan.

He aquí por qué le gustará:

Visualice las fases del proyecto, los hitos y la duración de las tareas

Ajuste los calendarios arrastrando las barras en el gráfico (diagrama de) Gantt

Defina las tareas, asigne responsabilidades y ajuste las fechas

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos que desean una forma sencilla de planear, ajustar y comunicar los cronogramas de los proyectos.

4. Registro de incidencias con plantilla de formulario de Smartsheet

a través de Smartsheet

Todo lugar de trabajo necesita una forma sencilla y fiable de documentar las incidencias, y el registro de incidencias con plantilla de formulario de Smartsheet es el proveedor precisamente de eso. Está diseñado para registrar lo que ha ocurrido, quiénes han estado involucrados, cuándo y dónde ha ocurrido, y los pasos que han sido seguidos.

El formato garantiza la elaboración de informes coherentes y eficientes, lo que facilita el registro de datos para analizar tendencias y mejorar los procedimientos de seguridad.

He aquí por qué le gustará:

Estandarice el seguimiento de incidencia con un formulario integrado

Vista un registro completo de todas las incidencias enviadas, incluyendo el supervisor, las medidas de seguimiento y la fecha de revisión

Usa compartido de las actualizaciones con los equipos de seguridad o cumplimiento normativo al instante

🔑 Ideal para: Supervisores de obra y responsables de seguridad que desean gestionar la documentación de incidencias de forma coherente.

5. Plantilla de programación de mantenimiento de máquinas de Smartsheet

via Smartsheet

La plantilla de programación de mantenimiento de máquinas de Smartsheet facilita el buen funcionamiento de los equipos. Le ayuda a planear y realizar un seguimiento del mantenimiento periódico de sus máquinas, filtrando entre revisiones diarias, revisiones mensuales o revisiones anuales.

Con ellas, podrá asignar cada tarea a la persona adecuada, establecer fechas de recordatorio y registrar los resultados o notas después de cada mantenimiento.

He aquí por qué le gustará:

Programe las tareas de mantenimiento por máquina con fechas límite claras

Registra los resultados de las inspecciones y las notas para futuras consultas, de modo que nadie tenga que perder tiempo buscando información

Haga vista al calendario de mantenimiento completo en una hoja de uso compartido

🔑 Ideal para: Equipos de mantenimiento y supervisores de obra que buscan fiabilidad sin tiempos de inactividad de los equipos.

6. Plantilla de estimación de construcción de telecomunicaciones de Smartsheet

a través de Smartsheet

¿Necesita presupuestos precisos para instalaciones de telecomunicaciones? La plantilla de estimación de construcción de telecomunicaciones de Smartsheet está diseñada específicamente para proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.

Las fórmulas integradas gestionan los totales y los márgenes, lo que garantiza que los costes de material, mano de obra y equipamiento sean precisos. Le permite desglosar los costes por tipo de instalación, tarifas de mano de obra, volumen de excavación, altura de la torre y necesidades de equipamiento, lo que garantiza que se cuente con todos los detalles antes de presentar una oferta o construir.

He aquí por qué le gustará:

Utilice fórmulas integradas específicas para telecomunicaciones para materiales de torres, unidades de antenas y sistemas eléctricos

Genere resúmenes rápidos y precisos para las licitaciones de telecomunicaciones listas para los clientes

Realice un seguimiento de los permisos, los cargos por fila y las tasas reglamentarias junto con el presupuesto

🔑 Ideal para: Estimadores y jefes de proyecto que trabajan en la expansión de redes, el despliegue de fibra óptica o la construcción de torres.

7. Plantilla de programación de equipos de Smartsheet

a través de Smartsheet

¿Le cuesta saber dónde está su equipo o si está disponible? La plantilla de programación de equipos de Smartsheet aporta claridad a la gestión de sus activos de construcción.

Ayuda a los Teams a coordinar la asignación de activos entre las distintas obras, evitar reservas duplicadas y planear las necesidades de equipamiento. Desde excavadoras y grúas hasta pequeñas herramientas, puede registrar lo que está en uso, lo que necesita reparación y lo que está listo para funcionar.

He aquí por qué le gustará:

Asigne equipos a tareas o proyectos con fechas de inicio y de finalización claras

Realice un seguimiento del estado de disponibilidad y las necesidades de mantenimiento de un vistazo

Registre las horas de uso, los operadores, la fase, las ubicaciones y las notas junto a cada activo

🔑 Ideal para: Jefes de obra y supervisores de flotas que desean obtener una mejor visión del inventario y el uso de los equipos.

8. Plantilla de documentación para subcontratistas de Smartsheet

a través de Smartsheet

La plantilla de documentación para subcontratistas de Smartsheet centraliza todos los acuerdos con proveedores, estados de cumplimiento, certificados y datos de contacto en una hoja de uso compartido y clara.

Le ayuda a realizar un seguimiento de quién ha sido aprobado, quién tiene el seguro al día y qué documentos están aún pendientes. Las alertas automáticas le brindan un recordatorio de las fechas de caducidad, lo que garantiza renovaciones y incorporaciones sin problemas.

He aquí por qué le gustará:

Realice un seguimiento de las credenciales, los seguros y las fechas de los contratos de los subcontratistas en una sola vista

Filtre o agrupe las entradas por estado, proveedor o rol para acceder rápidamente a ellas

Adjunte archivos de contratos y registros de cumplimiento directamente a la hoja

🔑 Ideal para: Gerentes de construcción y responsables de cumplimiento normativo que desean gestionar la documentación de los subcontratistas.

9. Plantilla para el envío de problemas de seguridad de Smartsheet

a través de Smartsheet

La plantilla de Smartsheet para el envío de problemas de seguridad agiliza la forma en que su equipo elabora (elaboración de) informes y realiza el seguimiento de los riesgos de seguridad en la obra. Mediante un formulario, recopila datos esenciales, como la ubicación del problema, su gravedad, su descripción y fotografías.

La elaboración de informes se envía a las personas adecuadas, por lo que las acciones se llevan a cabo rápidamente. Todo lo que necesita para gestionar los riesgos y realizar un seguimiento de las resoluciones se encuentra en un solo lugar.

He aquí por qué le gustará:

Realice un seguimiento de los problemas de seguridad y recopile comentarios de las partes interesadas

Suba fotos para proporcionar un contexto claro como proveedor del problema

Realice un seguimiento eficiente del estado de resolución y las fechas límite

🔑 Ideal para: Responsables de seguridad, supervisores de obra y trabajadores de primera línea que desean identificar y solucionar los riesgos sobre el terreno.

10. Plantilla de estimación de construcción de Smartsheet

a través de Sm a rtsheet

Elaborar estimaciones precisas es una parte fundamental de cualquier proyecto de construcción, y esta plantilla de Smartsheet para estimaciones de construcción le proporciona una base sólida para hacerlo.

Ayuda a los Teams a correlacionar los costes previstos de forma estructurada y organizada. Las fórmulas y categorías integradas permiten realizar cálculos más rápidos, mientras que las columnas editables le permiten adaptarlas a sus tipos de proyecto específicos.

He aquí por qué le gustará:

Elabore estimaciones detalladas para sus proyectos de construcción

Guarde los documentos relacionados en un lugar de fácil acceso

Cree presupuestos impecables para los clientes o la plan interna de proyectos

🔑 Ideal para: Contratistas, estimadores y gestores de proyectos que desean optimizar la elaboración y el uso compartido de presupuestos de construcción.

🔎 ¿Sabías que... la productividad en la construcción apenas ha mejorado en 20 años? Solo creció alrededor de un 10 % entre 2000 y 2022, lo que supone aproximadamente un 0,4 % anual. Esto supone un gran retraso con respecto a la economía en general, que creció un 50 %, y al sector manufacturero, que mejoró un 90 % durante el mismo periodo. Este desafío continuo demuestra por qué mejorar los procesos y las herramientas en la construcción es más importante que nunca.

límite de Smartsheet*

Smartsheet es un software de gestión de proyectos muy utilizado. Pero, como cualquier herramienta, tiene sus ventajas e inconvenientes. Estas son algunas de las limitaciones a las que se enfrentan a menudo los Teams cuando utilizan Smartsheet:

curva de aprendizaje pronunciada: *Aunque las hojas básicas son fáciles de entender, dominar la automatización, las fórmulas o los informes requiere formación o experiencia, especialmente para los usuarios sin conocimientos técnicos

*funcionalidad offline con límite: Smartsheet requiere una conexión (a internet) para la mayoría de sus funciones, lo que lo hace menos ideal para equipos remotos o de campo que pueden necesitar acceso en condiciones offline

funcionalidad limitada de la aplicación móvil: *Los usuarios han dejado nota de que la aplicación móvil carece de la flexibilidad y facilidad de uso de la versión de escritorio, especialmente para edición y navegación por hojas de gran tamaño

caro para equipos en crecimiento: *El precio es por usuario y las funciones de nivel empresarial están restringidas a los planes premium, lo que puede resultar poco asequible para las empresas más pequeñas

*smartsheet vs. ClickUp: comparación de plantillas de construcción

Función/Funcionalidades *plantillas de Smartsheet *plantillas de ClickUp Formato de la plantilla Hojas de cálculo con fórmulas integradas Tareas, vistas y documentos totalmente personalizables Colaboración en tiempo real Funciones básicas para uso compartido y comentar Edición en tiempo real, @Menciones, documentos, chatear y comunicación integrada *diseños visuales (diagrama de) Gantt, cuadrícula, tarjeta, calendario (diagrama de) Gantt, Lista, Tablero, Calendario, Cronograma, Carga de trabajo Usabilidad móvil Edición con límite en la app, aplicación móvil App, aplicación totalmente funcional con soporte para tareas, documento y control de tiempo Acceso sin conexión Muy limitado (con límite) Seleccione el acceso sin conexión para documentos y tareas (se está mejorando la compatibilidad con dispositivos móviles) *funciones de IA No disponible ClickUp Brain para la generación, resumir y automatización de tareas registros diarios y (elaboración de) informes* Se requiere configuración manual Plantillas prediseñadas para informes diarios, planes de acción de emergencia y registros presupuestarios Gestión de documentos Solo adjuntos ClickUp documentos, páginas anidadas, edición en tiempo real y enlaces compartibles Automatización Sí (solo planes avanzados) ✅ Automatizaciones integradas con desencadenantes, condiciones y acciones Precio Precio por usuario; funciones avanzadas restringidas Plan Free con plantillas para la construcción + niveles de pago escalables Ideal para Teams familiarizados con las hojas de cálculo Teams que necesitan IA, plantillas y flexibilidad todo en uno

*las mejores plantillas de construcción de ClickUp (alternativas a Smartsheet)

¿Busca alternativas a Smartsheet más flexibles, colaborativas y preparadas para la IA? ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo, diseñada para funcionar más rápido que las hojas de cálculo. Desde la elaboración de informes diarios hasta solicitudes de información, seguimiento de presupuestos y coordinación de subcontratistas, ClickUp le permite gestionar los flujos de trabajo de la construcción en un espacio unificado sin aplicaciones de terceros ni soluciones alternativas sin conexión.

Con ClickUp documentos para propuestas, ClickUp Brain para actualizaciones basadas en IA, automatización y colaboración en tiempo real, este producto convierte las plantillas estáticas en sistemas inteligentes que crecen con su proyecto.

Explora estas plantillas de construcción listas para usar de ClickUp y lleva las operaciones de tu sitio al siguiente nivel. 👇

plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que tus proyectos de construcción tengan un progreso sin problemas con la plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp

La plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp le ayuda a gestionar todos los aspectos de su proyecto de construcción. Todo se encuentra en un solo lugar, desde las tareas y los cronogramas hasta los subcontratistas y los permisos.

Es fácil asignar trabajo, realizar un seguimiento de lo que se ha quedado atrás y compartir actualizaciones sin necesidad de ir y venir. La gestión de sus proyectos de construcción se simplifica, ya que puede ver exactamente en qué punto se encuentran las cosas y quién es el responsable.

He aquí por qué le gustará:

Añada detalles para cada proyecto, como el estado, la persona asignada, la fase, el tamaño, el tipo y la dirección del emplazamiento

Organice las solicitudes de información, los permisos y las notas del sitio junto con las tareas diarias

Obtenga una panorámica de todos los proyectos actuales y pegados, clasificados en «Adelantados», «En curso» y «En riesgo»

🔑 Ideal para: Responsables de construcción que desean reunir todas las partes móviles de los proyectos en un único sistema fluido.

2. Plantilla (diagrama de) Gantt para la construcción de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Visualice el progreso y los plazos con la plantilla (diagrama de) Gantt para la construcción de ClickUp

¿Llevar un seguimiento de los cronogramas de construcción es un proyecto en sí mismo? ¡No es el único! La plantilla (diagrama de) Gantt para construcción de ClickUp le ayuda a visualizarlo todo.

Organiza todas las fases de su proyecto de construcción en un cronograma fácil de seguir, para que no tenga que llevar todo en la cabeza (o en el portapapeles). Y como no es solo un gráfico, puede almacenar planes, asignar personal y realizar un seguimiento del progreso.

He aquí por qué le gustará:

Almacene y colabore en diseños de construcción con diferentes equipos en ClickUp Documento integrado

Representa visualmente los calendarios y cronogramas de los proyectos

Detecte los obstáculos a tiempo utilizando las dependencias y las relaciones entre tareas

🔑 Ideal para: Empresas de construcción que desean visualizar su proyecto en un solo cronograma.

📢 ClickUp Callout: Crea, colabora y organiza todos los documentos del proyecto, como especificaciones, listas de control y notas de reunión, junto con las tareas de ClickUp Docs. Con la edición en tiempo real, el formato estructurado y los enlaces compartibles, es fácil mantener a todos informados y trabajando juntos en un solo lugar.

3. Plantilla de actas de reuniones de construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Registra las decisiones y agendas clave con la plantilla de actas de reuniones de construcción de ClickUp

La plantilla de actas de reuniones de construcción de ClickUp le libera de la tensión de recordar quién dijo qué (y quién prometió hacerlo). Le permite capturar rápidamente notas, decisiones y elementos a medida que se producen.

Con esto, puede organizar reuniones estructuradas y asignar tareas de seguimiento sobre la marcha. Puede etiquetar a los miembros del equipo, realizar un seguimiento de las votaciones, establecer plazos y crear un enlace público para compartir el documento.

He aquí por qué le gustará:

Realice un seguimiento de quiénes asistieron, qué se discutió y qué debe suceder a continuación

Asigne tareas directamente desde el documento con @menciones o tareas conectadas

Añada estructura a las reuniones periódicas con secciones reutilizables

🔑 Ideal para: Jefes de obra y propietarios de proyectos que desean que todas las reuniones tengan productividad y se mantengan al día.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a Teams a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chatear, ClickUp Documento y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: Teams pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

4. Plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Controle el presupuesto en tiempo real con la plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp

La plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp le ofrece un espacio claro y organizado para planear su presupuesto, realizar un seguimiento de los gastos y comparar los costes reales con lo previsto.

Todo, desde la mano de obra y los equipos hasta los materiales y los permisos, está aquí y es fácil de actualizar a medida que avanza el proyecto. Con Campos personalizados para cada detalle, puede ordenar o filtrar como desee.

He aquí por qué le gustará:

Utilice la vista de calendario de construcción para visualizar los cronogramas de las diferentes fases de la construcción

Compare los costes estimados con los reales para cada tarea

Clasifique y filtre las tareas en categorías con estados personalizados como «No iniciado», «en curso», «Retrasado» y «Completar»

🔑 Ideal para: Contratistas y gestores de proyectos que desean tener un control claro de sus gastos presupuestados frente a los reales.

5. Plantilla de ClickUp para planificar proyectos de reformas del Inicio

Obtenga una plantilla gratuita Organice y supervise las tareas del plan de mejoras con la plantilla de planificación de proyectos de mejoras para el hogar de ClickUp

Renovar un espacio requiere algo más que inspiración; requiere un plan fácil de seguir. ¡Y la plantilla de planificación de proyectos de mejora del hogar de ClickUp te ayuda a crear ese plan!

Le ayudará a estar al tanto de las tareas, los cronogramas y los presupuestos sin tener que cambiar de app, ni utilizar notas adhesivas. Con ello, podrá organizar las actividades por habitaciones, comparar los costes estimados con los reales y realizar un seguimiento del progreso.

He aquí por qué le gustará:

Visualice todas sus actividades de mejora del hogar como tarjetas en un tablero Kanban

Utilice la vista de cronograma para planear en función de las entregas, los horarios de trabajo o los días festivos

Almacene ideas, notas y actualizaciones utilizando campos de texto largo para cada tarea

🔑 Ideal para: Cualquier persona que gestione un proyecto de reformas en el hogar y busque una visibilidad completa de principio a fin.

6. ClickUp: informe diario de construcción apto para principiantes

Obtenga una plantilla gratuita Registre las actividades diarias y compártalas con las partes interesadas utilizando la plantilla de elaboración de informes diarios de construcción de ClickUp

El informe diario de construcción para principiantes de ClickUp es un proveedor de una forma clara y organizada de documentar todo lo que ocurre en la obra, incluidas las condiciones meteorológicas, el uso de los equipos, los materiales entregados y la asistencia del personal.

A diferencia de los resúmenes de alto nivel, esta plantilla ayuda a los responsables de campo a registrar detalles en tiempo real, como las condiciones meteorológicas, las entregas, los turnos del personal y las comprobaciones de seguridad.

Gracias a los diseños estructurados y los documentos integrados, podrá mantener sus registros diarios organizados y listos para su auditoría de forma eficiente.

He aquí por qué le gustará:

Registre la actividad diaria por sitio, tarea y equipo con entradas tipo lista de control

Documente las inspecciones de seguridad, los registros de visitantes y el uso de equipos

Utilice ClickUp documentos y enlaces públicos para lograr un uso compartido de las actualizaciones al instante

🔑 Ideal para: Equipos de construcción que desean una forma eficiente y profesional de realizar seguimiento y uso compartido de la actividad diaria de la obra.

7. Informe diario avanzado de construcción de ClickUp con Campos personalizados*

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento del progreso y realice un uso compartido de la información rápidamente con la plantilla de informe diario de construcción de ClickUp

La plantilla avanzada de informes diarios de construcción de ClickUp con Campos personalizados ayuda a los gestores de proyectos a recopilar datos de campo en resúmenes de alto nivel para la dirección, los clientes o las partes interesadas.

Transforma lo que ha ocurrido en la obra en un informe estructurado con indicadores visuales del progreso, los problemas y los riesgos, sin necesidad de hojas de cálculo.

Gracias a los enlaces en tiempo real y las vistas centralizadas, sus actualizaciones diarias serán transparentes, profesionales y fáciles de compartir.

He aquí por qué le gustará:

Extraiga las claves de los informes de campo y etiquételas según el nivel de riesgo

Usa el uso compartido de actualizaciones en tiempo real con socios externos mediante enlaces de vista pública

Realice un seguimiento de los cronogramas, los problemas y la actividad del personal en un formato adecuado para las partes interesadas

🔑 Ideal para: Teams de construcción que necesitan (elaboración de) informes diarios completos para mantener a las partes interesadas alineadas y que los proyectos avancen sin problemas.

8. Plantilla de plan de gestión de la construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique y gestione su calendario de construcción con la plantilla de plan de gestión de la construcción de ClickUp

¿Se pregunta cómo mantener todas las fases de un proyecto de construcción alineadas, dentro del presupuesto y avanzando sin confusiones? La plantilla de plan de gestión de la construcción de ClickUp le ofrece una panorámica de alto nivel de toda la construcción, de principio a fin.

Úselas para gestionar permisos, materiales, equipos, plazos y subcontratistas durante la fase previa a la construcción, el trabajo activo y el cierre del proyecto.

A diferencia de las listas básicas, esta plantilla enlaza documentos, (diagrama de) Gantt y calendarios en un único entorno de trabajo flexible.

He aquí por qué le gustará:

Organice su plan en las fases de preconstrucción, construcción y cierre

Asigne propietarios a cada tarea, solicitud de información e inspección

Realice un seguimiento del estado por cronograma, coste, equipo o prioridad, lo que mejor se adapte a sus necesidades

🔑 Ideal para: Gerentes de construcción, contratistas generales y jefes de proyecto que desean una herramienta de plan centralizada y en tiempo real.

9. Plantilla de plan de acción de emergencia para la construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree planes de emergencia completos con la plantilla de plan de acción de emergencia para la construcción de ClickUp

Las emergencias en una obra no solo son posibles, sino que son previsibles. Por eso es fundamental contar con un plan de emergencia sólido. El plan de acción de emergencia para la construcción de ClickUp le ayuda a esbozar las directrices para abordar los problemas que surjan.

Desde lesiones y riesgos de incendio hasta condiciones meteorológicas adversas o fallos en los equipos, le permite crear un plan de respuesta claro y compartible, adaptado a su obra y proyecto. Además, es fácil de actualizar a medida que evoluciona la obra, para que todo el mundo esté informado y seguro.

He aquí por qué le gustará:

Cree un plan de emergencia claro y profesional con secciones predefinidas

Guarda los detalles específicos de la ubicación, los contactos y los procedimientos en un solo documento

Actualiza fácilmente el plan a medida que cambian tu proyecto o los riesgos y compártelo con el equipo para su uso compartido

🔑 Ideal para: Supervisores de obra y responsables de seguridad que necesitan un plan de emergencia fiable.

10. Plantilla de gestión de la construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Garantiza una colaboración fluida entre contratistas y equipos con la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp

La plantilla de gestión de la construcción de ClickUp es el espacio de trabajo todo en uno de su equipo para planear, programar, realizar un seguimiento y gestionar todo lo relacionado con sus proyectos de construcción.

Le permite clasificar sus proyectos en tres fases: preparación, construcción y finalización, cada una con vistas como lista, tablero, presupuesto y calendario. De esta manera, siempre estará al tanto del estado de las tareas, el progreso, la persona responsable y los costes de construcción previstos frente a los reales.

He aquí por qué le gustará:

Correlacione los plazos de construcción en las vistas Calendario, Lista, Tablero y Cronograma

Organice notas, conceptos, diseños y documentación en tiempo real

Agrupa, filtra y ordena las tareas según tus necesidades: estado, rol, presupuesto o fase

🔑 Ideal para: Equipos de construcción que gestionan múltiples proyectos y buscan una forma sencilla de mantenerse alineados y encaminados.

*clickUp: su solución integral para la gestión de la construcción

Las plantillas de construcción de Smartsheet estructuran flujos de trabajo complejos, reducen los costosos malentendidos y ayudan a los Teams a mantenerse alineados en todas las fases del proyecto. Desde el seguimiento del uso de los equipos hasta la gestión de la documentación de los subcontratistas, disponer de las plantillas adecuadas garantiza que sus proyectos de construcción tengan un progreso sin problemas.

🚀 ¿Quiere una forma mejor de gestionarlo todo? ClickUp ofrece a los equipos de construcción vistas flexibles, funciones basadas en IA y plantillas listas para usar diseñadas para la obra. Planifique de forma más inteligente, realice un seguimiento del progreso en tiempo real y entregue con confianza, todo en una sola plataforma.

👉 ¡Empieza a usar ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo!

Preguntas frecuentes

¿Las plantillas de construcción de Smartsheet son gratuitas?*

Algunas plantillas de Smartsheet son gratuitas, mientras que otras pueden requerir un plan de pago. Asegúrese de comprobar el nivel de acceso de cada plantilla específica.

2. ¿Puedo hacer uso compartido de plantillas de Smartsheet con subcontratistas?

Sí, las plantillas de Smartsheet se pueden compartir con partes interesadas externas por correo electrónico o enlaces compartidos, pero el acceso puede depender de los ajustes de permiso y del tipo de plan.

3. ¿Cuál es la diferencia entre las plantillas de Smartsheet y las de ClickUp?

Smartsheet ofrece plantillas tipo hoja de cálculo, mientras que ClickUp proporciona entornos de trabajo personalizables en tiempo real con documentos, automatización y agentes de IA integrados, ideales para equipos de construcción que buscan escalar o digitalizarse.