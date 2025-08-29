las 10 mejores herramientas de cuota de voz para realizar el seguimiento de la visibilidad de la marca

Incluso el mejor producto no sirve de nada si su público objetivo no sabe que existe. Sin visibilidad, su marca podría ser invisible.

Aquí es donde las herramientas adecuadas para medir la cuota de voz le ayudan a medir de forma correcta la visibilidad de su marca, compararla con la competencia y realizar un seguimiento de la cuota de conversación online que realmente tiene su marca.

En este artículo, analizaremos las mejores herramientas para medir el uso compartido de voz en los canales digitales y mejorar las estrategias de marketing digital, el rendimiento de marketing y la cuota de mercado de su marca.

A continuación, le ofrecemos una comparación detallada de las mejores herramientas de uso compartido de voz para ayudarle a elegir la que mejor se adapte a sus necesidades de supervisión y (elaboración de) informes de marca:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* Valoraciones ClickUp Gestión integral de campañas de concienciación para agencias y equipos de marketing internos de todos los tamaños Plan de campañas, documentos, calendario, panel, asistente de IA, más de 200 integraciones Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Uso compartido de la cuota de búsqueda con datos SEO y PPC para grandes agencias y corporaciones Market Explorer, Keyword Gap, cuota de impresiones de Google Ads, análisis de tráfico (versión de) prueba gratuita disponible; planes de pago desde 139,95 $ al mes G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Mención Alertas de marca en tiempo real y seguimiento de campañas para agencias de relaciones públicas y grandes empresas Menciones en todas las plataformas, análisis de opiniones, alertas personalizables, herramientas de publicación No hay plan Free ni (versión de) prueba; plan de pago desde 49 $ al mes por usuario G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Monitorización de la marca en tiempo real y análisis del sentimiento para grandes agencias de marketing y corporaciones Menciones, detección de opiniones, información sobre influencers, alertas de palabras clave (versión de) prueba disponible; plan de pago a partir de 199 $ al mes por usuario G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Seguimiento preciso de la voz con búsqueda (valor) booleano para empresas de tamaño mediano y grande Búsqueda (valor) booleano, opinión por región/canal, seguimiento de influencers, informes de voz (versión de) prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Análisis de medios y voz de nivel de corporación para agencias Análisis de voz con IA, cobertura en noticias y redes sociales, paneles personalizables, seguimiento de campañas Precios personalizados G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Evaluación comparativa de la competencia en redes sociales para agencias de marketing en redes sociales Seguimiento de marcas, comparativas, paneles unificados, opiniones, informes de cuota de impresiones Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 199 $ al mes por usuario G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Seguimiento en tiempo real del interés de búsqueda público para personas y equipos pequeños Tendencias en tiempo real, información regional, comparaciones de marcas a lo largo del tiempo Free G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Información competitiva detallada y conocimientos del mercado para grandes marcas orientadas al consumidor Escucha social, ID de influencers, seguimiento de tendencias, supervisión de la reputación, ROI de las campañas Precios personalizados G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Programación de redes sociales y seguimiento de menciones de marca para empresas de tamaño mediano y agencias Calendario de contenido, gestión de la bandeja de entrada, escucha social, análisis, integración con Canva y Drive (versión de) prueba gratuita disponible; plan de pago a partir de 149 $/usuario/mes G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Una marca es una voz, y un producto es un recuerdo.

Las mejores herramientas de uso compartido de voz realizan un seguimiento de las menciones de la marca con contexto para indicarle si su marca está ganando terreno, cómo se compara la presencia de su marca con la de otras en su espacio y cuáles son las métricas de voz en todo el espectro de canales de marketing, incluidos los resultados de búsqueda y la publicidad de pago.

A continuación le indicamos cómo elegir la herramienta de cuota de voz adecuada. Debe buscar ciertas funciones esenciales:

Realiza un seguimiento de las menciones en los motores de búsqueda, las redes sociales, los blogs y los sitios de noticias para obtener una cobertura completa

Provee análisis de voz en tiempo real para detectar cambios en la visibilidad a medida que se producen

Compara el uso compartido de tu marca directamente con el de tus competidores para obtener una visión más clara del uso compartido de la cuota de mercado

Ofrece paneles personalizables para métricas como la cuota de impresiones, el sentimiento y los datos de voz

Incluye análisis de opiniones para evaluar el tono de las conversaciones sobre la marca en todas las plataformas

👀 Dato curioso: Burger King utilizó una vez la geolocalización como objetivo para ofrecer cupones de Whopper solo cuando los usuarios se encontraban cerca de una ubicación de McDonald's.

En la siguiente lista, repasaremos algunas herramientas especializadas que le ayudarán a calcular la cuota de impresiones, supervisar las menciones de la marca y realizar un seguimiento de las conversaciones en línea para obtener información valiosa.

1. ClickUp (la mejor herramienta para la gestión de proyectos de marketing con colaboración en equipo)

Conecte el trabajo de su equipo de marketing con resultados tangibles cambiando a ClickUp

Si sus esfuerzos de marketing están bien planificados pero mal ejecutados, la voz de su marca puede perderse antes de llegar a su público objetivo.

asigne tareas con plazos para mejorar la productividad con tareas de ClickUp*

ClickUp ayuda a los equipos de marketing ofreciéndoles un espacio compartido para planear, ejecutar y realizar un seguimiento de cada parte de una campaña en diversos canales de marketing.

Cree flujos de trabajo con tareas de ClickUp , donde las tareas se asignan a redactores, editores, diseñadores y responsables de SEO

Divida las grandes campañas de marketing en tareas más pequeñas y factibles, como asignar a un equipo la redacción del contenido del blog y a otro la preparación de los anuncios de Google

Etiqueta, programa y supervisa las tareas para que todos sepan cuáles son sus responsabilidades y cuándo deben cumplirlas

Trabaje sin obstáculos y con mayor visibilidad utilizando tarea de ClickUp

realice un seguimiento del progreso fácilmente y ajuste las metas cuando sea necesario con los paneles de ClickUp*

Además, en lugar de cambiar entre hojas de cálculo y mensajes para comprobar el progreso, puede utilizar los paneles de ClickUp para crear vistas en directo de las métricas clave de reconocimiento de marca y obtener información más detallada.

Instancia, un gestor de contenido puede integrar un panel de Google Analytics para realizar un seguimiento del tráfico de búsqueda orgánica o la cuota de impresiones de una sola campaña. Esto facilita la conexión del trabajo de su equipo con los resultados reales en términos de tráfico del sitio web, menciones de la marca y cuota de voz.

ClickUp es compatible con herramientas como Google Analytics, HubSpot y plataformas de escucha social, lo que le ofrece más flexibilidad para conectar fuentes de datos que son importantes para su estrategia de reconocimiento de marca.

Aquí tiene una guía visual paso a paso sobre cómo crear un panel para la gestión de proyectos de marketing

Las mejores funciones de ClickUp

Plan y gestione campañas de marketing multicanal con flujos de trabajo personalizados de tarea

Realice un seguimiento del rendimiento de las campañas mediante paneles en tiempo real con análisis integrados

ClickUp Chat y Colabora entre equipos con herramientas integradas como ClickUp Documento ClickUp Pizarra , que te ayudan a generar ideas, crear y gestionar contenido

Automatice procesos, cree contenido y extraiga información valiosa de sus datos con la asistencia de la IA de ClickUp Brain

Asigne tareas con dependencias y prioridades para garantizar que se cumplan los plazos de las campañas

Integre más de 200 herramientas, entre ellas Google Analytics, HubSpot y Slack, para unificar los datos de voz

Límite de ClickUp

La configuración inicial puede resultar abrumadora para los equipos que no están familiarizados con el software de gestión de proyectos

Algunos usuarios elaboran informes de que el rendimiento móvil es inferior al de la experiencia de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre ClickUp

Este usuario de G2 dejó una nota:

Como director ejecutivo que gestiona múltiples iniciativas multimedia y una academia de formación, ClickUp se ha convertido en mi plataforma de referencia para mantener todo alineado. La utilizo para gestionar flujos de trabajo editoriales, automatizar tareas rutinarias, ejecutar procesos de CRM para la captación de clientes e incluso realizar un seguimiento del progreso en cursos educativos. Su versatilidad es inigualable.

📖 Lea también: Herramientas de marketing para pequeñas empresas

2. Semrush (la mejor para combinar datos de SEO y PPC para medir el uso compartido de búsqueda de una marca)

a través de Semrush

Si a su equipo le cuesta comprender qué porcentaje de las conversaciones de búsqueda corresponde realmente a su marca, las herramientas Keyword Gap y Market Explorer de Semrush le brindarán visibilidad en cuestión de segundos.

Estas funciones revelan exactamente dónde se encuentra su marca en las páginas de resultados de los motores de búsqueda en comparación con la competencia, incluyendo las palabras clave relevantes por las que se posicionan y el contenido que impulsa las menciones de su marca.

En lugar de limitarse a mostrar los números de tráfico, Semrush desglosa el uso compartido de su marca en búsquedas orgánicas, campañas PPC e incluso el uso compartido de impresiones de Google Ads.

Las mejores funciones de Semrush

Analice el uso compartido de la búsqueda de una marca en búsquedas orgánicas y de pago, LLM y Google Shopping

Compare el SEO de su propia marca con el de la competencia utilizando el tráfico, las palabras clave y las diferencias en los backlinks

Realice un seguimiento de los datos de voz de la marca a través del sentimiento, las funciones SERP y los grupos de palabras clave generados por IA

Mida el uso compartido de impresiones y las tendencias de interacción a través de Market Explorer y EyeOn

Descubra las coincidencias entre las búsquedas orgánicas y las palabras clave PPC para alinear los mensajes en todos los canales

Límites de Semrush

Las estimaciones de tráfico pueden diferir de los datos de GA4, especialmente en el caso de sitios web especializados

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los principiantes debido a la gran profundidad de las funciones

Los precios pueden aumentar con complementos como la gestión de contenido y la gestión de proyectos en redes sociales

Precios de Semrush

Pro : 139,95 $ al mes por usuario

Guru : 249,95 $ al mes por usuario

*business: 499,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2 : 4,5/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Semrush

Este usuario de Capterra destacó:

Utilizo semrush principalmente por sus funciones de panorámica del dominio y palabras clave. Me ayuda a evaluar rápidamente a los competidores y clientes, así como a investigar temas para la página.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta demostrar qué es lo que trabaja en sus campañas? Los KPI de marketing que debe seguir le muestran exactamente qué métricas son importantes, para que pueda tomar decisiones más inteligentes y rápidas sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.

3. Mención (la mejor herramienta para el seguimiento de la marca en tiempo real en todos los canales)

a través de Mención

Cuando se produce un aumento en las menciones de la marca, ya sean positivas o negativas, la rapidez es fundamental.

Una de las funciones más valiosas de Mención son sus alertas en tiempo real, que le avisan en el momento en que su marca es mencionada en redes sociales, blogs, foros o medios de comunicación.

Esta rapidez actúa como proveedor de una ventaja a su equipo de marketing y a los responsables de relaciones públicas, ya que les permite sacar partido de los rumores repentinos o gestionar posibles reacciones negativas.

Mención de las mejores funciones

Realice un seguimiento de las menciones de la marca en redes sociales, blogs, foros y medios de comunicación en tiempo real

Detecte el sentimiento y la emoción detrás de las menciones mediante análisis basados en IA

Utilice alertas personalizables y búsquedas (valor) booleano para ajustar la precisión de la supervisión

Publica y programa publicaciones en Facebook, Instagram, LinkedIn y X desde un solo panel

Analice el compromiso, el alcance y la influencia de las menciones con análisis sociales integrados

Límite de las menciones

La interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios novatos

El análisis de opiniones puede clasificar erróneamente el tono emocional en ocasiones

El filtrado de menciones duplicadas es inconsistente a niveles de volumen más altos

Precios de menciones

Solo: 49 $ al mes por usuario

Pro: 99 $ al mes por usuario

Pro Plus: 179 $ al mes por usuario

Empresa: Precios personalizados

Valora las menciones y reseñas

G2 : 4,3/5,0 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 290 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Mención

Este usuario de G2 destacó:

Me encanta cómo Mention es capaz de buscar menciones sin marca en el texto de los artículos y encontrar esos backlinks ocultos (que de otro modo pasarían desapercibidos) a mi sitio web, lo que me ayuda a realizar un seguimiento de mis esfuerzos de divulgación. También ofrece una visión general de los sitios web, lo que a veces resulta útil cuando hay un muro de pago para acceder a un artículo que habla de tu marca.

✨ Consejo adicional ClickUp Brain, la potente IA integrada en ClickUp, lo hace todo, desde buscar en la web para analizar las menciones de la marca durante la semana hasta analizar los tickets de compatibilidad para generar resúmenes de opiniones. Utilice ClickUp Brain para obtener información y analizar las opiniones sobre su marca a partir de las menciones en línea

4. Brand24 (la mejor para medir la influencia de la marca y el impacto en los medios)

a través de Brand24

Cuando aumentan las menciones de su marca, es fácil entusiasmarse con el interés de los consumidores, pero no todas las menciones tienen el mismo peso.

La puntuación de influencia de Brand24 le ayuda a identificar no solo quién habla de su marca, sino también cuánta influencia tiene. La herramienta distingue entre un tuit de un creador de nicho con 200 seguidores y una mención de un periodista tecnológico de primer nivel, lo que le permite priorizar el contenido que realmente tiene impacto en su marca.

Gracias al análisis de opiniones integrado y a los gráficos visuales de uso compartido de voz, también es más fácil elaborar informes sobre el rendimiento a las partes interesadas.

Las mejores funciones de Brand24

Identifique a los principales influencers que hacen mención de su marca en las cuentas de las redes sociales utilizando el Índice de influencia patentado

Supervise las menciones de la marca en redes sociales, foros, blogs y sitios de reseñas en tiempo real

Realice un seguimiento de la percepción de la marca y filtre las menciones por emoción o alcance

Genere informes visuales de análisis de voz, incluyendo gráficos de cuota de impresiones y alcance

Aproveche las herramientas de IA para detectar tendencias y anomalías, generar información y mucho más

Exporte datos para realizar análisis más profundos o (elaboración de) informes para las partes interesadas

Límite de Brand24

Las opciones de filtrado avanzadas tienen un límite en los planes de nivel inferior

La clasificación del sentimiento puede, en ocasiones, malinterpretar el sarcasmo o la jerga

Las integraciones con Slack y Teams requieren una configuración manual

Precios de Brand24

Individual : 199 $ al mes por usuario

Equipo : 299 $ al mes por usuario

Pro : 399 $ al mes por usuario

Business : 599 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brand24

G2 : 4,6/5,0 (más de 320 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 150 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Brand24

Este comentario en Reddit lo destacó:

Brand24 le permitirá realizar un seguimiento de cualquier palabra clave en Internet, pero los filtros adicionales que ofrece son realmente útiles. Instancia, yo también estoy atento a ciertos influencers cada vez que hacen mención de esa palabra clave específica.

📖 Lea también: Ejemplos y plantillas de panel para la gestión de proyectos

5. Awario

a través de Awario

¿Hay algo peor que no tener menciones de marca? Imagine que nota un repentino aumento en las menciones de marca, solo para descubrir que la mitad no tiene ninguna conexión (a internet) con su propia marca. Ahí es donde Awario demuestra su valía.

Su función avanzada de búsqueda (valor) booleano le permite controlar exactamente qué desea seguir y qué desea ignorar. Para los equipos que supervisan las conversaciones sobre marcas en espacios altamente competitivos o ruidosos, este nivel de control es esencial.

Puede establecer reglas para realizar un seguimiento de los hashtags de las campañas, filtrar por sentimiento y agrupar la información por ubicación o canal.

Las mejores funciones de Awario

Utilice la búsqueda (valor) booleano para filtrar y refinar las menciones en línea con precisión

Supervise las conversaciones sobre la marca en redes sociales, blogs, foros y medios de comunicación

Realice un seguimiento de la percepción de la marca, los datos demográficos y las tendencias basadas en la ubicación

Identifique a los influencers por su alcance y compromiso para evaluar el rendimiento de la marca

Genere informes de cuota de voz con marca blanca sobre competidores, campañas o regiones

Límite de Awario

El acceso a los datos históricos tiene un límite en los planes básicos

La precisión del análisis de opiniones varía según el idioma

Sin herramientas integradas de publicación o interacción

Precios de Awario

Starter: 29 $ al mes por usuario

Pro: 89 $ al mes por usuario

Corporación: 249 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Awario

G2 : 4,0/5,0 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 45 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Awario

Esta reseña de G2 hizo la nota:

Una de las mejores cosas de Awario es su monitorización 360 de las redes sociales. Su tecnología realiza un seguimiento de todas las menciones en múltiples plataformas de redes sociales como Twitter, Reddit, Meta, etc.

💡 Consejo profesional: ¿Pierde el seguimiento de los cronogramas de las campañas y las expectativas del cliente? Nuestra guía para la gestión de campañas de marketing le muestra cómo plan, ejecutar y obtener resultado.

6. Meltwater (la mejor para el análisis de voz a nivel Enterprise en noticias y redes sociales)

a través de Meltwater

Mientras que la mayoría de las herramientas realizan seguimiento de las redes sociales, Meltwater va más allá al combinar las menciones de la marca tanto en sitios de noticias como en plataformas sociales.

Además, el análisis de voz basado en IA de Meltwater combina el sentimiento, el alcance y la frecuencia para mostrar no solo quién habla, sino también la importancia de lo que dice. Puede filtrar por zona geográfica, tipo de medio, nivel de influencia o etiquetas de campaña, lo que facilita la medición del rendimiento de la cuota y la marca en todas las regiones y sectores verticales.

Por ejemplo, durante el lanzamiento global de un producto, una marca puede comparar las menciones en las redes sociales con la cobertura de la prensa tradicional y realizar un seguimiento en tiempo real de los canales de marketing que están generando mayor impacto.

Las mejores funciones de Meltwater

Combine plataformas de redes sociales, blogs y sitios de noticias en un solo sistema de monitoreo

Utilice el análisis de voz basado en IA para realizar un seguimiento del tono, el alcance y la evolución de las tendencias a lo largo del tiempo

Filtre por idioma, región o tipo de medio para localizar el seguimiento de la percepción de la marca

Compara la cuota de mercado de la marca con la de sus competidores utilizando paneles de marketing personalizables

Aproveche los datos históricos para la elaboración de (elaboración de) informes de tendencias a largo plazo y para planear estrategias

Límite de Meltwater

Los precios son personalizados y pueden resultar caros para equipos pequeños

La interfaz puede resultar compleja para equipos acostumbrados a herramientas más sencillas

La configuración requiere asistencia para configurar completamente el seguimiento y los informes

Precios de Meltwater

*precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,0/5,0 (más de 90 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Meltwater

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Meltwater es una herramienta fantástica que utilizo principalmente para escuchar las redes sociales y realizar un seguimiento de las menciones en los medios. La posibilidad de realizar un seguimiento de las menciones, programar publicaciones en las redes sociales y desarrollar términos de búsqueda con objetivo ha supuesto un gran cambio.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de informes de marketing digital para obtener información basada en datos

7. Sprout Social (la mejor para comparar la competencia en las redes sociales)

a través de Sprout Social

Supongamos que su campaña obtuvo 50 000 «Me gusta». Genial, pero si su principal competidor obtuvo 150 000 el mismo día, está claro que hay más que analizar. Sprout Social le ayuda a medir la cuota de voz en contexto, no de forma aislada.

Las herramientas de evaluación comparativa de la competencia de este software de análisis de marketing le ayudan a realizar un seguimiento del rendimiento de su propia marca junto con el de sus competidores, ofreciéndole una visión en tiempo real de la visibilidad de la marca, el uso compartido de impresiones y las tasas de interacción.

Desde el análisis de opiniones hasta los informes compartibles y las herramientas de publicación, Sprout Social está diseñado para ayudarte a sacar el máximo partido a tus metas de marketing.

Las mejores funciones de Sprout Social

Compare el rendimiento de su marca con el de sus competidores en las principales redes sociales

Realice un seguimiento de las menciones de la marca, las tendencias de interacción y la opinión en tiempo real

Obtenga información basada en IA para realizar un análisis más profundo del rendimiento

Haga una vista rápida del contenido, la audiencia y la información del canal con paneles unificados

Automatice la elaboración de informes sociales con resumen de datos de voz listos para exportar

Supervise el impacto de las campañas utilizando el uso compartido de impresiones y los desgloses de interacción

Límite de Sprout Social

Las funciones premium, como la evaluación comparativa de la competencia, solo están disponibles en los planes de nivel superior

Puede resultar caro para equipos pequeños que gestionan múltiples perfiles

El acceso a datos históricos tiene un límite en los planes de entrada

Precios de Sprout Social

Estándar : 199 $ al mes por usuario

Profesional : 299 $ al mes por usuario

Avanzado : 399 $ al mes por usuario

*corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,4/5,0 (más de 530 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Sprout Social

Esta reseña de G2 decía:

Es muy fácil añadir nuevos canales y descubrir palabras clave para su supervisión, muy fácil filtrar para obtener exactamente el contenido adecuado, la interfaz de respuesta y publicación es bastante intuitiva y, en mi experiencia, la experiencia de soporte ha sido muy sólida.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes qué decir, cuándo y dónde? Crear una estrategia de comunicación de marketing eficaz te ayudará a elaborar mensajes que realmente lleguen a tu público y generen conversiones.

8. Google Trends (la mejor herramienta para realizar un seguimiento del interés de búsqueda del público en tiempo real)

a través de Google

Cuando tu marca es tendencia, Google Trends suele ser el primer lugar donde lo notarás.

Esta herramienta gratuita de cuota de voz accede directamente a los resultados de los motores de búsqueda globales para mostrar lo que el mundo está buscando, minuto a minuto.

A diferencia de las herramientas que se basan en la escucha social o el seguimiento manual, Google Trends ofrece una instantánea basada en búsquedas de la visibilidad de la marca, la demanda de los consumidores y el interés del mercado en todo el ecosistema de búsqueda de Google, incluido YouTube.

Las mejores funciones de Google Trends

Visualice el interés de búsqueda en tiempo real en diferentes países, regiones y ciudades

Compare la cuota de búsqueda de una marca con respecto a la competencia a lo largo del tiempo

Analice la demanda de productos observando las tendencias estacionales y a largo plazo

Descubra las consultas más populares, los picos de noticias y los intereses emergentes

Utilice datos históricos para analizar el impacto de campañas pasadas o planear futuras campañas

Límites de Google Trends

Carece de análisis de opiniones o métricas específicas de voz

Sin menciones en redes sociales ni menciones a la marca fuera de los datos de búsqueda

No hay API para la personalización de la automatización ni la integración de panel

Precios de Google Trends

Free

Valoraciones y reseñas de Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (más de 230 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 30 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Google Trends

Esta reseña de G2 destacó:

Google Trends es un proveedor de información en tiempo real sobre lo que buscan las personas en todo el mundo. Me gusta lo fácil que es comparar términos de búsqueda, identificar tendencias emergentes y explorar intereses por región o periodo. La interfaz es limpia, interactiva y fácil de usar, incluso para usuarios sin conocimientos sobre datos.

👀 Dato curioso: Adidas y Puma fueron fundadas por dos hermanos que se enemistaron: Adolf y Rudolf Dassler. La disputa familiar se convirtió en una guerra mundial de zapatillas deportivas.

9. Digimind (ahora Onclusive Social) (la mejor opción para obtener información competitiva detallada)

vía Digimind

Cuando las marcas intentan evaluar su presencia en el mercado, los datos tienen un límite: los «me gusta», las menciones y el número de seguidores. Sin embargo, el reconocimiento de marca también tiene que ver con la narrativa.

Digimind (ahora parte de Onclusive Social) ayuda a las empresas a descifrar estas capas mediante una combinación de herramientas de escucha social e inteligencia de mercado que van más allá de las métricas vanidosas. Con ella, puede supervisar lo que dicen los clientes, los competidores y sectores enteros en noticias, blogs, foros y plataformas sociales.

Pero la principal fortaleza de la plataforma radica en su capacidad para combinar el análisis de opiniones, el seguimiento de personas influyentes, la gestión de la reputación y la previsión de tendencias para ofrecer una vista de 360 grados de la visibilidad de su marca.

Las mejores funciones de Digimind

Supervise las conversaciones en redes sociales, blogs, foros y sitios de noticias en tiempo real

Analice la opinión, los principales influencers y las tendencias de la audiencia utilizando información basada en IA

Realice un seguimiento de la reputación de la marca e identifique los primeros indicios de crisis

Compare el impacto de las campañas, los medios ganados y el uso compartido de voz con respecto a la competencia

Cree paneles personalizables y exporte informes en múltiples formatos

Límites de Digimind

Los precios no son transparentes y requieren un presupuesto personalizado

Algunos usuarios elaboran informes de retrasos ocasionales con las integraciones de LinkedIn

Curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios nuevos en las plataformas de inteligencia social de la Corporación

Precios de Digimind

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Digimind

G2 : 4,5/5 (más de 210 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Digimind

Esta reseña de Capterra, en nota, señalaba:

Sin Digimind, sería casi imposible realizar el seguimiento de las publicaciones científicas. Lo recomiendo encarecidamente.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de reconocimiento de marca para aumentar su visibilidad

10. Hootsuite (la mejor para comparativas competitivas y análisis escalables de redes sociales)

a través de Hootsuite

Cuando el rendimiento de tus redes sociales se estanca, a menudo no es porque tu contenido sea deficiente, sino porque no estás midiendo los aspectos adecuados.

Hootsuite facilita la comprensión de por qué algunas publicaciones se disparan mientras que otras se hunden, ofreciendo potentes análisis y comparativas con la competencia.

Esta herramienta de escucha social ayuda a los Teams a comparar su rendimiento con los promedios del sector, realizar un seguimiento de los mejores momentos para publicar y detectar tendencias antes de que alcancen su punto álgido.

Las mejores funciones de Hootsuite

Analice el rendimiento de la competencia en Instagram, Facebook y X con herramientas de evaluación comparativa

Realice un seguimiento del sentimiento, el compromiso y el crecimiento de la audiencia con análisis personalizados

Utilice la /IA para generar pies de foto, hashtags e ideas para publicaciones basadas en las tendencias actuales

Centralice los mensajes de todas las plataformas en una bandeja de entrada unificada con reglas de automatización

Supervise las menciones de la marca y la opinión del público durante un periodo de entre 7 y 30 días, dependiendo del plan

Límites de Hootsuite

Los planes pueden resultar caros rápidamente para equipos en crecimiento

Algunos usuarios elaboran informes sobre una curva de aprendizaje con las funciones de análisis avanzadas

La escucha social tiene un límite en los planes de nivel inferior

Precios de Hootsuite

Estándar : 149 $ al mes por usuario

Avanzado : 399 $ al mes por usuario

*corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2 : 4,2/5 (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3800 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Hootsuite

Esta reseña de G2 tiene la función de:

Me encanta el análisis profundo que ofrece, que lo hace muy fácil de usar y también me permite publicar en varios sitios desde un solo lugar sin necesidad de iniciar sesión en múltiples canales, y me proporciona herramientas de escucha que facilitan la comprensión de la opinión personalizada de los clientes.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Hootsuite

👀 Dato curioso: la lealtad a la marca puede prevalecer sobre la lógica. En pruebas a ciegas, muchos consumidores prefieren el sabor de Pepsi, pero siguen eligiendo Coca-Cola basándose en la percepción de la marca.

A continuación, le presentamos cuatro herramientas adicionales que complementan o amplían las capacidades de las herramientas de uso compartido de voz ya mencionadas:

BrandMenciones: supervisa las menciones de la marca en blogs, foros, noticias y sitios de reseñas, e incluye puntuaciones de sentimiento e influencia

Zignal Labs: realiza un seguimiento en tiempo real de la opinión, el alcance y la desinformación sobre una marca concreta en televisión, radio, noticias online y redes sociales

Socialbakers (ahora parte de Emplifi): ofrece análisis detallados sobre el comportamiento de la audiencia, las tendencias de contenido y la evaluación comparativa de la competencia para los Teams de marketing que desarrollan estrategias de redes sociales a largo plazo

📖 Lea también: KPI de reconocimiento de marca: maximice el impacto de su marketing

Conviértete en la comidilla de la ciudad con ClickUp

Todos los equipos de marketing quieren que su marca sea la primera en la mente de los consumidores, pero eso solo es posible si se es el primero en la conversación.

Las herramientas de cuota de voz le ayudan a medir esa presencia, analizar cómo habla la gente de su marca y comparar su visibilidad con la de sus competidores, lo que en última instancia impulsa el crecimiento de la empresa.

Pero la mayoría de las herramientas se limitan a «escuchar». Ahí es donde ClickUp destaca. Escuche las palabras del propio equipo de marketing de ClickUp. 👇

ClickUp conecta su estrategia de marketing con la ejecución real: no solo realiza un seguimiento de lo que dice la gente, sino también de lo que hace su equipo al respecto.

Ya sea asignando actualizaciones de contenido, registrando seguimientos de influencers o integrando paneles GA4, ClickUp ofrece a Teams todo el contexto que hay detrás de los números.

¿Quiere ejecutar sus campañas con información detallada? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!