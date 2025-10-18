las 10 mejores plantillas de hojas de ruta de Miro para equipos en 2025

Cuando tus ideas de productos, campañas o funciones solo existen en tu mente o están dispersas en documentos y hojas de cálculo, el caos se apodera rápidamente de todo.

Los plazos se incumplen. Los equipos se desvían. Las prioridades chocan.

Ahí es donde entran en juego las hojas de ruta visuales. Alinean a todo el mundo.

Tanto para un gestor de productos que lanza nuevas funciones, como para un fundador que presenta un plan de proyecto a los inversores o un equipo de marketing que planifica campañas, las hojas de ruta aportan estructura a sus metas empresariales.

Miro, la popular herramienta de colaboración visual utilizada por millones de personas, facilita el planear y la colaboración. Con una plantilla de planear de hojas de ruta de Miro, no tendrás que empezar desde cero.

Esta guía explora las 10 mejores plantillas de hojas de ruta de Miro para ayudar a tu equipo a planear mejor juntos.

Las mejores plantillas de hojas de ruta de Miro de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de hojas de ruta de Miro y ClickUp:

*¿Qué hace que una plantilla de hoja de ruta de Miro sea buena?

Una plantilla de hoja de ruta de proyectos de Miro bien diseñada ayuda a tu equipo a mantenerse alineado, centrado y listo para ejecutar. Convierte las ideas en acciones y simplifica la complejidad.

Estos son los elementos clave que debes buscar en las mejores plantillas de hojas de ruta de Miro:

estructura clara de la línea de tiempo*: busca una plantilla de línea de tiempo de Miro que presente las iniciativas del proyecto en una línea de tiempo visual para que puedas realizar un seguimiento de los hitos y el progreso del proyecto de un vistazo

metas y objetivos definidos*: selecciona plantillas de hoja de ruta de Miro y coordina a tu equipo mostrando claramente lo que se pretende conseguir en cada fase

diseño personalizable*: elige una plantilla de hoja de ruta de proyecto que te ayude a adaptarla fácilmente a tu proyecto, equipo o flujo de trabajo sin perder tiempo en reconstruirla

Elementos colaborativos : elige una plantilla de hoja de ruta de Miro que facilite invitar a tu equipo a comentar, etiquetar y actualizar en tiempo real para mantener a todos comprometidos y sincronizados

marcadores de hitos*: elige una plantilla de hoja de ruta de Miro que muestre los eventos clave, los plazos o los puntos de decisión que ayuden al equipo a mantenerse al día

Etiquetas de responsabilidad: opta por una plantilla que te permita asignar la propiedad de las tareas o secciones para que todos sepan quién hace qué

10 plantillas de hojas de ruta de Miro

Aquí tienes 10 plantillas de hoja de ruta de Miro para guiar a tu equipo de forma eficaz:

1. Plantilla de hojas de ruta de productos de Miro, por Caterine Greif

a través de Miro

La plantilla de hojas de ruta de productos de Miro, creada por Caterine Greif, te ayuda a elaborar una hoja de ruta estratégica para tus productos, más allá de una simple lista de pendientes. Aclara tu visión del producto y alinea a las partes interesadas en torno a los objetivos y fases clave, lo que garantiza un entendimiento común de la dirección de tu producto.

La plantilla de hoja de ruta se centra en la comunicación estratégica más que en la mera gestión de tareas, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas sobre el desarrollo de productos.

⭐ Por qué te gustará:

Esboza los objetivos estratégicos para tus iniciativas de producto

Realiza un seguimiento de la fase de desarrollo de cada función del producto

Comunica eficazmente la dirección del producto a las partes interesadas

🔑 Ideal para: Gestores de productos, propietarios de productos y equipos de desarrollo de cualquier sector que deseen visualizar y comunicar su estrategia de producto de forma eficaz y colaborativa.

2. Plantilla para el uso compartido de hojas de ruta asíncronas de Miro

a través de Miro

La plantilla para el uso compartido de hojas de ruta asíncronas de Miro agiliza la comunicación en organizaciones de gran tamaño. Permite a los equipos compartir visualmente sus prioridades, hojas de ruta y planes, lo que garantiza la transparencia y la facilidad de uso.

Esta plantilla facilita el aprendizaje asincrónico para las partes interesadas y los líderes, permitiendo comentarios y opiniones directos. Al proporcionar una guía de paso y una explicación de talktrack, garantiza una comunicación eficiente y eficaz en toda tu organización, ahorrando un tiempo valioso.

⭐ Por qué te gustará:

Recopila opiniones y comentarios directamente de otras personas

Reduce el tiempo dedicado a reuniones de plan sincrónicas

Crea una guía clara de tus planes con talktrack

🔑 Ideal para: Organizaciones a gran escala, equipos de producto y departamentos multifuncionales que desean mejorar la comunicación y la coordinación de planes estratégicos de forma asíncrona.

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza principalmente la IA para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra con tecnología de IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de brainstorming en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA de ClickUp Brain que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

3. Plantilla de hoja de ruta de productos de Miro

a través de Miro

La plantilla de hoja de ruta de productos de Miro te ayuda a realizar un seguimiento eficaz y a coordinar las contribuciones del equipo a lo largo del ciclo de vida de tu producto, desde su lanzamiento hasta su madurez. Adáptala a diferentes públicos, incluidos ejecutivos, clientes y equipos de desarrollo internos.

Esta plantilla te guía a través de la definición de tu estrategia de producto, la participación de las partes interesadas de diferentes departamentos, la priorización de los requisitos y la creación de un cronograma flexible.

⭐ Por qué te gustará:

Define la estrategia de producto, responde a preguntas clave sobre el negocio y resuelve los puntos débiles de los usuarios

Añade partes interesadas interfuncionales, códigos de color para mejorar la visualización del equipo y la propiedad

Prioriza los requisitos, organiza las funciones por temas y enlazalas a la estrategia general del producto

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos de desarrollo y líderes multifuncionales que necesitan planear, realizar un seguimiento y comunicar su estrategia de producto de forma eficaz.

4. Plantilla de hoja de ruta de productos ágiles de Miro (ahora, después, más adelante)

a través de Miro

La plantilla Miro Agile Product Roadmap (Now, Next, Later) ayuda a los equipos a realizar la transición a un modelo operativo de productos basado en resultados. Se trata de una hoja de ruta basada en temas, que difiere de los enfoques tradicionales y hace hincapié en la agilidad mediante el uso de prefijos como «probablemente» y «quizás»

Esta plantilla ayuda a los equipos a crear hojas de ruta de alta integridad, adaptarse a las prioridades cambiantes y establecer expectativas realistas para los resultados del producto.

⭐ Por qué te gustará:

Crea hojas de ruta de productos basadas en temas y centradas en los resultados deseados

Adopta la agilidad, reconociendo que es posible que no siempre se cumplan los elementos

Realiza una transición eficaz a un modelo operativo centrado en el producto

🔑 Ideal para: Equipos de producto y organizaciones que adoptan un modelo operativo ágil o basado en resultados, y buscan claridad y flexibilidad en sus hojas de ruta de producto.

5. Plantilla de hoja de ruta de productos ágiles SMART de Miro

a través de Miro

La plantilla SMART Agile Product Roadmap de Miro te ayuda a desarrollar un plan de producto orientado a metas.

Se centra en alcanzar objetivos bien definidos en lugar de limitarse a enumerar funciones, lo que reduce los conflictos y garantiza la coordinación entre las partes interesadas y los equipos ágiles. Al aplicar los criterios SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos), esta plantilla te permite establecer metas de producto eficaces, claras y viables.

⭐ Por qué te gustará:

Expresa la dirección del producto y justifica la inversión de forma eficaz

Fomenta el aprendizaje y facilita los cambios en tu plan de producto

Cambia las discusiones de las funciones a metas comunes de alto nivel

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos ágiles y partes interesadas que deseen definir, comunicar y coordinarse en hojas de ruta de productos claras y orientadas a metas.

🔎 ¿Sabías que algunas empresas realizan «premortems», en los que imaginan que su hoja de ruta de productos ha fracasado antes incluso de empezar? Esto les ayuda a identificar y mitigar los riesgos de forma proactiva, lo que les ahorra dolores de cabeza a largo plazo. 🚧🔮 Sin embargo, si quieres seguir el estilo tradicional y hacer un análisis posterior, pide a un agente de IA de ClickUp que lo haga pendiente por ti:

6. Plantilla de hoja de ruta para el desarrollo de productos de Miro

a través de Miro

La plantilla de hoja de ruta de desarrollo de productos de Miro ayuda a los equipos grandes y multifuncionales a alinearse en su hoja de ruta de productos. Abarca todo, desde el desarrollo de conceptos hasta el lanzamiento al mercado, proporcionando contexto y definiendo metas a corto y largo plazo.

La plantilla ofrece orientación para lograr un equilibrio entre la innovación y las necesidades de los clientes. Ayuda a comunicar tu visión a todas las partes interesadas, asegurando que todos se centren en alcanzar los objetivos del equipo.

⭐ Por qué te gustará:

Guía eficazmente el producto desde su concepción hasta su lanzamiento al mercado

Define metas de producto a corto y largo plazo para los equipos y las partes interesadas

Equilibra la innovación de productos teniendo en cuenta las necesidades de los clientes

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos de desarrollo y departamentos multifuncionales que necesiten lanzar estrategias de gestión de productos.

➡️ Más información: Estrategias y consejos de gestión de productos para maximizar el éxito de los productos

7. Plantilla de hoja de ruta para múltiples productos de Miro

a través de Miro

La plantilla de hoja de ruta para múltiples productos de Miro te permite realizar seguimiento de múltiples temas u hojas de ruta de productos a lo largo del año. Su diseño color y lógico ayuda a diferenciar los temas y agrupar los elementos de trabajo relacionados para una visualización clara de la hoja de ruta.

Esta plantilla ofrece una visión general completa, incluyendo el estado de cada tema o producto (terminado, en curso o rechazado). Gestiona y comunica tu cartera de productos de forma eficaz, garantizando la coordinación y la transparencia en todas tus iniciativas clave.

⭐ Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento eficiente de múltiples hojas de ruta de productos a lo largo del año

Diferencia los temas utilizando códigos de color para mayor claridad

Organiza de forma lógica los productos y elementos de trabajo relacionados

🔑 Ideal para: Gestores de carteras de productos, gestores de programas y equipos de liderazgo que supervisan múltiples iniciativas de productos o proyectos complejos cada año.

8. Plantilla de hoja de ruta de productos priorizados de Miro

a través de Miro

La plantilla de hoja de ruta de productos priorizados de Miro te ayuda a crear una hoja de ruta de productos clara y estratégica mediante la priorización eficaz de las funciones. Facilita la generación de nuevas ideas y su perfeccionamiento con información detallada en las «tarjetas» de Miro, lo que garantiza una planificación minuciosa.

Esta plantilla se integra con un tablero Kanban para realizar el seguimiento del progreso, lo que garantiza que tu hoja de ruta sea estratégica y viable.

⭐ Por qué te gustará:

Genera ideas sobre nuevas funciones para productos utilizando fácilmente las «tarjetas» de Miro

Perfecciona los detalles de las funciones con información completa y plazos

Realiza sesiones con las partes interesadas para priorizar las funciones de forma estratégica

🔑 Ideal para: Gestores de productos, estrategas y equipos multifuncionales que necesitan una forma estructurada de intercambiar ideas, priorizar y realizar un seguimiento colaborativo de las funciones de los productos.

9. Plantilla de lienzo para hoja de ruta de productos de Miro, de IASA

a través de Miro

La plantilla Miro Product Roadmap Canvas Template de IASA ayuda a los arquitectos de soluciones y a los equipos de producto a visualizar la visión del producto, los metas, las iniciativas estratégicas y los cronogramas. Se adapta tanto a soluciones ágiles como en cascada, y ofrece áreas específicas para elementos empresariales, tecnológicos y de aprendizaje.

La plantilla de hoja de ruta tecnológica facilita la colaboración eficaz entre las partes interesadas, ya que le guía a través de la definición de los objetivos empresariales, la comprensión de las necesidades de los usuarios, la elaboración de historias de usuarios y la priorización de iniciativas.

⭐ Por qué te gustará:

Define metas específicas para la empresa que sean medibles y tengan un plazo determinado

Comprende a fondo las necesidades y los puntos débiles de los usuarios objetivo

Crea historias de usuario que describan las interacciones y el valor del producto

🔑 Ideal para: Arquitectos de soluciones, gestores de productos, diseñadores y equipos multifuncionales que buscan un lienzo completo para la planificación estratégica de productos.

10. Plantilla «Miro Roadmap Mountain»

a través de Miro

La plantilla Miro Roadmap Mountain ofrece un enfoque muy visual para la planificación de proyectos. Te ayuda a definir tu ambición final, el estado actual, los hitos clave, los recursos necesarios y el camino para alcanzar los objetivos de tu proyecto.

La metáfora de la montaña de esta plantilla fomenta una perspectiva adaptable y de alto nivel, reconociendo que los plans evolucionan.

⭐ Por qué te gustará:

Identifica los picos y hitos clave del proyecto para alcanzar el intento correcto

Define los recursos y el equipo de escalada necesarios para el viaje

Mantén una panorámica de alto nivel y aprovecha la flexibilidad a medida que las cosas cambian

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y propietarios de productos que buscan excelentes herramientas visuales para planear y comunicar proyectos complejos.

💟 Bonificación: Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que hace que la planificación de la hoja de ruta del producto sea rápida e intuitiva. Puedes pedirle a Brain MAX que recopile estudios de mercado, comentarios de los clientes o análisis de la competencia, y él sintetizará esta información para ayudarte a priorizar las funciones y establecer plazos realistas. Aprovechando múltiples modelos de IA líderes, Brain MAX puede incluso sugerir los siguientes pasos, señalar riesgos potenciales y generar cronogramas visuales o resúmenes para las presentaciones a las partes interesadas. Con todo unificado en una sola plataforma, puedes actualizar, hacer uso compartido y perfeccionar tu hoja de ruta a medida que tu producto evoluciona, lo que hace que la planificación estratégica sea fluida y colaborativa.

*límites de Miro

Si has utilizado Miro para planear hojas de ruta o intercambiar ideas, sabes lo útil que es esta herramienta, flexible y colaborativa.

Sin embargo, a medida que tu equipo crece o tus proyectos se vuelven más complejos, es posible que empieces a notar algunos obstáculos en el camino. Aquí tienes algunas limitaciones de Miro que debes tener en cuenta al elaborar tu próximo gran plan:

curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios: *la flexibilidad de Miro es increíble, pero para los nuevos miembros del equipo, la interfaz puede resultar abrumadora. Se necesita tiempo para que todos se pongan al día

Funciones de gestión de proyectos con límite: Miro destaca en la planificación y la visualización, pero se queda corto en la gestión de tareas, el seguimiento de plazos y la asignación de cargas de trabajo. Probablemente necesitarás integrarlo con otra herramienta

Puede desordenarse rápidamente: Una vez que tu tablero se llene de notas adhesivas, figuras y texto, todo puede parecer desordenado. Sin un sistema adecuado, tu hoja de ruta puede perder claridad

Problemas de rendimiento con tableros grandes: Si realizas trabajo con mucho contenido o colaboras en tiempo real con un equipo grande, es posible que experimentes retrasos o tiempos de carga lentos

No es ideal para flujos de trabajo lineales: Miro destaca en sesiones creativas y abiertas. Sin embargo, si tu equipo necesita estructura, secuencias o dependencias, es posible que te resulte insuficiente

los permisos pueden resultar confusos: *Gestionar quién puede ver, edición o comentar los tableros no siempre es sencillo en Miro, especialmente cuando se trabaja con equipos grandes

➡️ Más información: Las mejores alternativas y competidores de Miro

*plantillas alternativas de hojas de ruta de Miro

Aunque las plantillas integradas de Miro son ideales para planear rápidamente de forma visual y plasmar ideas en una pizarra, no siempre están diseñadas para una ejecución integral.

Si eres gestor de productos, fundador de una startup, comercializador o formas parte de un equipo ágil, probablemente necesites algo más que notas adhesivas en un tablero. Necesitas estructura, automatización y responsabilidad.

Ahí es donde destaca ClickUp, la app para todo el trabajo. Con más de 1000 plantillas personalizables, te ayuda a planear, ejecutar y realizar un seguimiento de tu hoja de ruta, todo en un solo lugar, lo que elimina la necesidad de cambiar de herramienta.

Desde lanzamientos de productos hasta planificación de sprints y campañas de marketing, las plantillas visuales y gratuitas de ClickUp están diseñadas para la colaboración, los cronogramas y los resultados reales.

Aquí tienes algunas potentes plantillas de hojas de ruta de ClickUp que te ayudarán a pasar de la visión a terminada más rápidamente:

1. Plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Correlaciona la estrategia y los hitos del producto con la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp.

La plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp ofrece un espacio visual y estructurado para priorizar funciones, establecer plazos y realizar un seguimiento de las fases de desarrollo. Diseñada para ofrecer compatibilidad con los gestores de productos y los responsables de ingeniería, esta plantilla se integra a la perfección con las tareas y los cronogramas para crear una experiencia de planificación dinámica.

Más que una simple línea de tiempo, la plantilla de hoja de ruta de productos de ClickUp incluye vistas filtradas para cada trimestre, propietario y categoría. Como alternativa escalable a las plantillas de hoja de ruta de Miro, permite a los equipos conectar las metas con el trabajo real en curso.

⭐ Por qué te encantará:

Prioriza las funciones en función del valor empresarial y el impacto.

Utiliza códigos de color y estados personalizados para mayor claridad y para realizar un seguimiento de las dependencias y los obstáculos.

Realiza un seguimiento del progreso y mantente alerta durante los ciclos de desarrollo.

Mejora la transparencia entre los equipos y con las partes interesadas.

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos de ingeniería y fundadores de startups que desarrollan y lanzan nuevos productos.

2. Plantilla de pizarra para la hoja de ruta de desarrollo de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualiza el camino de tu equipo hacia el intento correcto del producto con la plantilla de pizarra para hojas de ruta de desarrollo de productos de ClickUp.

La colaboración visual durante el desarrollo de productos ayuda a evitar cuellos de botella y desajustes. Como su nombre indica, la plantilla de pizarra para hojas de ruta de desarrollo de productos de ClickUp permite a los equipos esbozar, plan y repetir todas las fases, desde la ideación hasta el lanzamiento, dentro de un espacio compartido.

Esta plantilla ofrece la flexibilidad del estilo Miro con la funcionalidad añadida de ClickUp, que incluye la conversión de tareas, el seguimiento de las personas asignadas y las actualizaciones de estado. Cada fase del desarrollo se representa visualmente, lo que facilita la realización de reuniones diarias, el sincronizar productos o las revisiones de hojas de ruta.

⭐ Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento visual del progreso para detectar problemas de forma temprana y corregir el rumbo.

Convierte las notas adhesivas en tareas prácticas al instante.

Crea y revisa las fases de la hoja de ruta con la flexibilidad de la Pizarra.

Colabora en la estrategia de producto con actualizaciones y comentarios en tiempo real.

🔑 Ideal para: gestores de productos, startups tecnológicas y equipos multifuncionales que trabajan en lanzamientos, rediseños o mejoras iterativas de productos que requieren un plan colaborativo y una coordinación en tiempo real.

🔎 ¿Sabías que...? La trampa de la «fábrica de funciones » es un error común en el desarrollo de productos, en el que los equipos crean funciones sin cesar sin tener un meta estratégico claro en mente. ¡No dejes que tu hoja de ruta se convierta en una rutina sin fin! 🏃‍♀️⚙️

3. Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica, ejecuta y lanza con total claridad y control utilizando la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp.

La plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp te ayuda a optimizar todas las fases de la creación y el lanzamiento de un nuevo producto. Desde establecer objetivos comerciales claros hasta gestionar cronogramas y facilitar la colaboración entre departamentos, te permite pasar con confianza del concepto al lanzamiento.

Tanto si estás creando una solución de software, un producto físico o una oferta de servicios, esta plantilla de desarrollo de productos mantiene tu proyecto organizado, encaminado y totalmente transparente para todas las partes interesadas clave.

⭐ Por qué te encantará:

Divide el proceso de desarrollo en fases claras y manejables.

Realiza un seguimiento de las tareas utilizando las vistas Gantt, Lista y Tablero.

Conecta la investigación, los comentarios de los usuarios y las especificaciones en un solo hub.

Visualiza todo tu cronograma para evitar sorpresas de última hora.

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos de I+D, startups y empresas manufactureras que lanzan nuevos productos o servicios que requieren hojas de ruta claras, colaboración ágil y una ejecución fluida.

Esto es lo que Bazza Gilbert, director de producto de AccuWeather, opina sobre ClickUp:

ClickUp ha simplificado y mejorado la eficacia de la coordinación asíncrona. Al crear un marco en el que esbozar y estructurar los objetivos y los resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras blancas es fácil, reorganizar las prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., es muy fluido.

ClickUp ha simplificado y hecho mucho más eficaz la coordinación asíncrona. Al crear un marco en el que esbozar y estructurar los objetivos y los resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras blancas es fácil, reorganizar las prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., es muy fluido.

4. Plantilla de pizarra para hoja de ruta de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualiza tu estrategia y avanza más rápido con la plantilla de pizarra para hojas de ruta de productos de ClickUp

La planificación de la dirección del producto se beneficia de la lluvia de ideas creativa. La plantilla de pizarra para la hoja de ruta del producto de ClickUp proporciona una interfaz visual para explorar las próximas funciones, lanzamientos y metas del equipo. Cada sección es interactiva, lo que convierte los planes en tareas enlazadas que se incorporan directamente a tu canal de ejecución.

Con esta plantilla, puedes priorizar iniciativas, plan sprint y asegurarte de que todo el mundo sepa qué es lo que viene a continuación y por qué es importante. En comparación con las plantillas tradicionales de hojas de ruta de Miro, esta plantilla permite realizar seguimiento del progreso con documentos incrustados, vistas de tareas y colaboración en tiempo real.

⭐ Por qué te encantará:

Organiza las iniciativas por sprint, categoría o flujo de valor

Añade notas, enlaces e información de los usuarios a los nodos de plan

Colabora en tiempo real para coordinar equipos y funciones

Adapta rápidamente la hoja de ruta en función de los comentarios y las necesidades cambiantes

🔑 Ideal para: Gestores de productos, equipos SaaS, startups tecnológicas y equipos multifuncionales que necesitan un espacio compartido para crear, realizar un seguimiento y ajustar su hoja de ruta de productos de forma colaborativa y transparente.

5. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica cada paso y lanza tu producto con confianza utilizando la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp es tu guía de referencia para planear, organizar y ejecutar un lanzamiento de productos sin contratiempos. Reúne todas las actividades de lanzamiento, marketing, diseño, habilitación del equipo de ventas y mucho más en un solo lugar para que no te pierdas nada.

Con un enfoque paso a paso para el lanzamiento de nuevas funciones, plataformas o servicios, esta plantilla de hoja de ruta de marketing te permite correlacionar cada fase del lanzamiento con listas de control, plazos y campos de propietario. Mantiene tu lanzamiento según lo previsto y a tu equipo alineado desde el primer día hasta la puesta en marcha.

⭐ Por qué te encantará:

Asigna a las partes interesadas e incorpora materiales de compatibilidad o enlaces

Utiliza las opciones de tareas periódicas para futuros ciclos de productos

Delega y realiza un seguimiento de todas las tareas involucradas en las fases del proyecto

Supervisa el progreso y detecta los obstáculos a tiempo para evitar retrasos

🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de productos, startups y empresas SaaS que lanzan nuevos productos o actualizaciones importantes en equipos multifuncionales y necesitan una lista de control detallada y estructurada para mantenerse al día.

6. Plantilla de matriz de funciones del producto ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Compara, evalúa y prioriza las funciones para crear productos que tus usuarios adoren utilizando la plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp

¿Comparas las funciones de los productos entre versiones, niveles o competidores?

La plantilla de matriz de funciones de productos de ClickUp te ayuda a tomar decisiones más inteligentes sobre los productos, ya que te ofrece un espacio centralizado para evaluar, comparar y priorizar las funciones de los productos.

Con esta completa plantilla de matriz de hoja de ruta, identifica con confianza las funciones de alto valor, colabora entre equipos y asegúrate de que no se pase por alto nada importante. Es una herramienta imprescindible si buscas optimizar el desarrollo de productos y coordinar equipos en torno a las prioridades de las funciones.

⭐ Por qué te encantará:

Vincula los comentarios o solicitudes directamente a las filas de funciones

Utiliza filtros para comparar segmentos o perfiles de usuario

Evalúa y puntúa las funciones en función del valor y el impacto para el cliente

Organiza y compara fácilmente las funciones de múltiples productos

🔑 Ideal para: Gestores de productos, empresas SaaS y equipos de hardware/software que necesitan analizar, comparar y gestionar funciones de diferentes productos o líneas de productos.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de software para la gestión de productos

7. Plantilla de documento de requisitos del producto ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimiza el desarrollo de productos y coordina equipos con la plantilla del documento de requisitos de producto de ClickUp

La plantilla de documento de requisitos del producto de ClickUp describe quién, qué, por qué, cuándo y cómo del desarrollo del producto o la función. Como tal, se convierte en un documento que se actualiza continuamente a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, adaptándose a medida que surge nueva información.

La plantilla utiliza secciones personalizables y campos inteligentes para enlazar cada requisito con su tarea, sprint o hito correspondiente, lo que proporciona una alineación más sólida que un entorno de trabajo estático de Miro.

⭐ Por qué te encantará:

Documenta los requisitos del producto con el formato integrado

Comunica de forma eficaz las prioridades a tu equipo, asegurándote de que todos trabajen en la realización de metas comunes

Vincula tareas, archivos y metas a secciones de requisitos específicos

Colabora con los departamentos de ingeniería y control de calidad para obtener aclaraciones más rápidas

🔑 Ideal para: Gestores de producto, equipos de diseño y departamentos de ingeniería que necesitan un documento completo y evolutivo para guiar el desarrollo de productos y mantener la coordinación del equipo.

👋🏾 ¿Buscas un espacio centralizado para mantener todo tu conocimiento intacto y fácil de buscar? ClickUp Knowledge Management puede ayudarte.

8. Plantilla de estrategia de producto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Impulsa el crecimiento con una estrategia adaptada a tu producto utilizando la plantilla de estrategia de producto de ClickUp

Una visión de producto sin una estrategia es solo un deseo. La plantilla de estrategia de producto de ClickUp te permite definir objetivos, adecuación al mercado, usuarios objetivo y propuestas de valor en un único panel intuitivo. Incorpora OKR, resúmenes de investigación y bucles de retroalimentación de los usuarios para apoyar la planificación y la toma de decisiones a largo plazo.

Desde la investigación y el establecimiento de objetivos hasta el seguimiento de los resultados, esta plantilla alternativa de hoja de ruta de Miro te ofrece un hub centralizado para crear, gestionar y ajustar tu estrategia a medida que tu producto evoluciona.

⭐ Por qué te encantará:

Organiza y prioriza tareas para alcanzar objetivos estratégicos

Recopila análisis de la competencia, perfiles de usuarios y documentos de posición

Crea hojas de ruta trimestrales y añade el adjunto de los resultados de tus investigaciones

Realiza un seguimiento de la ejecución de la estrategia junto con el trabajo real del proyecto

🔑 Ideal para: Gestores de productos, fundadores de startups y equipos multifuncionales en los sectores tecnológico, SaaS y centrado en productos que deseen crear una hoja de ruta de productos escalable y orientada a metas.

➡️ Más información: Plantillas de estrategia de producto para equipos de producto

9. Plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Posicióna tu producto para llamar la atención e impulsar el crecimiento con la plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp

La forma en que describes tu producto figura su adopción. La plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp permite a los equipos definir los pilares del mensaje, los diferenciadores, los impulsores de valor y los puntos de prueba en un formato estructurado.

Te guía a través del análisis de la competencia, la investigación de clientes y la elaboración de una declaración de posición destacada, y te ayuda con las revisiones, la versión y la compatibilidad con proyectos de branding. Como resultado, te vuelves más centrado y eficaz en tu esfuerzo, que de otro modo podría haberse perdido en marcos Miro inconexos.

⭐ Por qué te encantará:

Crea marcos de mensajería con bloques de texto y etiquetas de audiencia

Documenta los casos de uso y los puntos de prueba en campos específicos

Colabora con el equipo de marketing de productos para perfeccionar las propuestas de valor

Almacena referencias y comentarios para cambios iterativos

🔑 Ideal para: Estrategas de marketing, comercializadores de productos y gestores de marcas en tecnología, comercio electrónico, SaaS o cualquier sector que necesite mensajes de producto precisos, coherentes y personalizados.

10. Plantilla de análisis de deficiencias de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Descubre las debilidades de los productos y convierte los conocimientos en acciones con la plantilla de análisis de deficiencias de productos de ClickUp

La plantilla de análisis de deficiencias de productos de ClickUp es ideal para identificar lo que falta en tu línea de productos e implementar mejoras informadas y basadas en datos. Tanto si estás renovando un producto como si estás planificando nuevas funciones, esta plantilla te ayuda a evaluar los comentarios, realizar un seguimiento de la competencia y correlacionar soluciones viables para subsanar las deficiencias.

Con todo organizado en un único espacio colaborativo, podrás coordinar fácilmente a tu equipo, priorizar ideas en función de su impacto y pasar de la idea a la ejecución más rápido que nunca.

⭐ Por qué te encantará:

Identifica las deficiencias en la función, la compatibilidad o la experiencia de usuario del producto

Vincula los resultados a elementos pendientes o iniciativas de la hoja de ruta

Compara el rendimiento de los productos para identificar sus puntos fuertes y débiles

Prioriza las soluciones en función de la urgencia, el valor y la viabilidad

🔑 Ideal para: Gestores de productos, responsables de innovación y equipos de UX en SaaS, comercio electrónico y startups que deseen descubrir las deficiencias de los productos, abordar los puntos débiles de los usuarios y mantener la competitividad en mercados en constante evolución.

💡 Consejo profesional: La matriz de Eisenhower (urgente/importante) no solo sirve para las tareas diarias, sino que puede ser tu arma secreta para priorizar los elementos cruciales de la hoja de ruta del producto. Decide, delega, haz o elimina para alcanzar el intento correcto. ⏱️🎯

¡Mejora tu estrategia de producto con ClickUp!

¿Cansado de hacer malabarismos con hojas de cálculo, documentos y notas adhesivas para averiguar cuál es el siguiente paso para tu producto? Con ClickUp, no tendrás que hacerlo.

Esta plataforma de productividad todo en uno permite a los gestores de productos, fundadores de startups, equipos de marketing y equipos ágiles identificar las deficiencias de los productos, elaborar estrategias de posición ganadoras y ejecutarlas con claridad y confianza.

Puedes visualizar tu hoja de ruta, priorizar funciones, colaborar en tiempo real y mantener a todos en la misma página, desde la lluvia de ideas hasta el lanzamiento del producto.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp para crear de forma más inteligente, rápida y estratégica, juntos!

Preguntas frecuentes

Para redactar una hoja de ruta, empieza por definir tus metas y objetivos principales. Desglósalos en hitos y resultados clave, y luego organízalos en un cronograma. Asigna responsabilidades, establece plazos y utiliza herramientas visuales (como gráficos o tablas) para comunicar claramente el plan a tu equipo o a las partes interesadas.

Comienza por identificar tu meta final y los pasos necesarios para alcanzarlo. Lista las tareas principales, priorízalas y ordénalas en una secuencia lógica. Utiliza una plantilla o una herramienta digital para correlacionar tu cronograma, añadir hitos y actualizar el progreso a medida que avanzas.

Sí, PowerPoint ofrece varias plantillas de hojas de ruta. Puedes encontrarlas buscando «hoja de ruta» en la galería de plantillas de PowerPoint o descargando plantillas de hojas de ruta gratuitas en línea. Estas plantillas suelen incluir cronogramas, hitos y gráficos personalizables para ayudarte a visualizar tu plan.

Una hoja de ruta debe incluir tus objetivos principales, hitos clave, entregables, plazos, partes responsables y cualquier dependencia o riesgo. Los elementos visuales, como cronogramas, gráficos o secciones codificadas por color, ayudan a que la hoja de ruta sea fácil de entender y seguir.