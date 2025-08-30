Cómo automatizar el reclutamiento con IA para una contratación eficiente y sin sesgos

Publica una oferta de trabajo y, de repente, tu bandeja de entrada se desbordará. Clasificar los currículos uno por uno lleva horas, retrasa la contratación y conlleva el riesgo de que se cuelen sesgos.

La IA revisa los currículos en segundos, señala los que mejor se ajustan al perfil y hace que los reclutadores estén gratis, gratuitos/a para que se centren en conversaciones reales, en lugar de en el papeleo. ¿El resultado? Un proceso de contratación más rápido, más justo y más inteligente.

A continuación le mostramos cómo automatizar el proceso de selección de personal con IA y, por fin, hacer que el proceso sea trabajo a su favor.

🔍 ¿Sabías que...? El mercado global de reclutamiento con IA se valoró en más de 617 millones de dólares en 2024 y se prevé que casi se duplique para 2033, alcanzando más de 1100 millones de dólares. Se trata de una tasa de crecimiento constante del 7,2 % anual, lo que demuestra la rapidez con la que la IA está transformando la forma en que las empresas encuentran talento en todo el mundo.

La plantilla del plan de 30-60-90 días de ClickUp permite a Teams y a los nuevos empleados correlacionar objetivos claros, hitos clave y los pasos exactos necesarios para lograr un impacto en los primeros tres meses. Garantiza una incorporación fluida, una alineación clara de los objetivos y un impulso temprano en el rol.

¿Por qué automatizar el reclutamiento con IA?*

El día a día de un reclutador suele implicar procesar muchas solicitudes, lo que hace que los candidatos idóneos pasen fácilmente desapercibidos. Entre clasificar currículos, filtrar los que no se ajustan al perfil y realizar el seguimiento, apenas queda tiempo para lo que realmente importa: contratar a las personas adecuadas.

Esa es precisamente la razón por la que cada vez más empresas están recurriendo a la IA. De hecho, el 88 % de las organizaciones ya utilizan la IA para realizar tareas como la selección inicial. Desde encontrar a los candidatos más adecuados hasta agilizar la preselección, la IA se está encargando del trabajo pesado para que los reclutadores puedan centrarse en la contratación inteligente y estratégica para encontrar a la persona adecuada para el puesto.

Analiza miles de currículos en segundos e identifica a los candidatos más adecuados en función de sus habilidades y experiencia. En lugar de dedicar horas a la selección manual, los reclutadores pueden centrarse rápidamente en los candidatos cualificados y avanzar más rápido en el proceso.

procesos clave de reclutamiento que puede automatizar con IA *

Las herramientas de IA para la contratación no están aquí para sustituir a los reclutadores. Están aquí para hacer su trabajo más fácil, rápido e inteligente. En cambio, la IA se encarga del trabajo repetitivo y entre bastidores que ralentiza a los equipos de RR. HH. Estos son los procesos clave de contratación que se pueden automatizar con IA:

*selección de currículos: Las herramientas de seguimiento de candidatos basadas en IA analizan rápidamente los currículos para identificar a los solicitantes que reúnen sus requisitos básicos, reconociendo el contexto más allá de las palabras clave

optimización de la descripción del puesto:* Redactar anuncios de empleo claros, inclusivos y atractivos es fundamental para atraer a los mejores talentos. Las herramientas de reclutamiento con IA también incluyen funciones útiles que sugieren edición, señalan jerga o términos sesgados y le ayudan a adaptar las descripciones

Emparejamiento de candidatos: más allá de las palabras clave, las herramientas de IA también evalúan automáticamente en qué medida un candidato se ajusta a un rol en función de aspectos como su trayectoria, patrones de comportamiento y mucho más

contacto inicial: *Una vez identificados los candidatos más prometedores, utilice chatbots con IA para gestionar las interacciones iniciales con los candidatos. Estos pueden responder a preguntas frecuentes, guiar a los solicitantes a lo largo del proceso y mantenerlos interesados las 24 horas del día, los 7 días de la semana

programación de entrevistas: *Se acabaron los interminables intercambios de correo electrónico. Las herramientas de IA pueden coordinar automáticamente los horarios de las entrevistas en función de la disponibilidad de todos

Cultivo de candidatos: las herramientas de IA realizan un seguimiento de la interacción de los solicitantes, como cuándo alguien abre un correo electrónico, hace clic en una oferta de trabajo o abandona la solicitud a mitad del proceso. Utilizan esa información para enviar los mensajes adecuados en el momento oportuno

análisis predictivo: *La IA puede predecir qué candidatos tienen más probabilidades de tener éxito en un rol, basándose en datos de contrataciones anteriores y patrones de rendimiento

ventajas de la automatización del proceso de selección de personal mediante IA*

🔍 ¿Sabías que...? Según los responsables de la toma de decisiones de contratación, la principal razón para utilizar la IA en la contratación es el ahorro de tiempo, y el 67 % la considera la mayor ventaja. Otras ventajas clave son la eliminación del sesgo humano (43 %), la obtención de mejores candidatos (31 %) y la reducción de los costes de contratación (30 %). ¡Es un argumento de peso para dejar que la IA se encargue del trabajo pesado mientras tú te centras en tomar la decisión final!

Incorporar la IA a su proceso de contratación no solo le permite ahorrar tiempo. También le ayuda a crear un enfoque más centrado, receptivo y fiable para encontrar a las personas adecuadas. Así es como marca la diferencia:

*menor tiempo de contratación: la IA revisa rápidamente los currículos, se encarga del seguimiento y programa entrevistas tan pronto como los candidatos están listos. Esto le ayuda a cubrir rols más rápidamente y reduce el riesgo de perder a candidatos sólidos

selección más coherente:* los candidatos se evalúan según los mismos criterios, independientemente de cuándo presenten su solicitud o quién la revise. Muchas herramientas de IA también anonimizan las solicitudes y aplican tarjetas de puntuación estructuradas, lo que facilita la reducción de sesgos y el cumplimiento de los requisitos de contratación de la EEOC y el RGPD

*mejor experiencia de contratación: gracias a respuestas más rápidas, pasos claros y menos retrasos, los candidatos se sienten valorados durante todo el proceso. Incluso aquellos que no consiguen el puesto son más propensos a quedarse con una impresión positiva de su empresa

*menos trabajo manual para los reclutadores: /IA se encarga de tareas repetitivas como filtrar currículos, enviar recordatorios y coordinar horarios. De este modo, su equipo de reclutamiento puede centrarse en establecer relaciones y tomar decisiones de contratación informadas

*información más sólida sobre la contratación: las herramientas de IA también realizan un seguimiento de los patrones a lo largo de su embudo de contratación. Muestran dónde se pierden los mejores candidatos, qué canales funcionan mejor y cuánto tiempo lleva cada fase, lo que le ayuda a mejorar el proceso con el tiempo.

reducción de los costes de contratación: *cada día que un rol permanece sin cubrir, se incrementan los gastos de contratación. Al acelerar la selección de candidatos, automatizar la comunicación y reducir el tiempo dedicado a tareas de administrador, la IA ayuda a reducir el coste total por contratación

*cumplimiento normativo, equidad y controles de riesgo (lo pendiente de RR. HH.)

La IA moderna puede brindar compatibilidad con una contratación más justa, pero solo con los controles adecuados. Añada estas medidas de seguridad a su proceso:

*selección ciega/basada en habilidades: elimine los nombres, las fotos, los años de graduación y las escuelas en las primeras fases para que los evaluadores se centren en las habilidades y la experiencia. Esto reduce la posibilidad de que se cuelen sesgos inconscientes

Entrevistas estructuradas + tarjetas de puntuación: utilice preguntas relacionadas con el puesto de trabajo con rúbricas fijas y varios entrevistadores para mejorar la coherencia y la validez predictiva

Supervisión del impacto adverso (regla de los 4/5): Realice un seguimiento de las tasas de selección por grupo; investigue si alguna tasa cae por debajo Realice un seguimiento de las tasas de selección por grupo; investigue si alguna tasa cae por debajo del 80 % de la tasa del grupo más alto . Se trata de una señal de selección, no de una conclusión legal

Privacidad y consentimiento: Obtenga el consentimiento de los candidatos, minimice la recopilación de datos y asegúrese de que sus proveedores ofrezcan compatibilidad con los derechos de los interesados según las directrices del RGPD/EEOC

Audite sus herramientas: Documente el propósito del modelo, las entradas, las salidas y la supervisión humana. Asigne a un propietario la responsabilidad de revisar los resultados trimestralmente y solucionar los problemas. Los reguladores están atentos

*recuerde: la IA puede reducir los sesgos cuando se configura correctamente, pero no es infalible. Mantenga a los humanos en el proceso para las decisiones finales de contratación.

Cómo automatizar el reclutamiento con IA

Piense en la IA como una serie de mejoras inteligentes: cada una de ellas está diseñada para aliviar la presión sobre su equipo y ayudarle a tomar mejores decisiones con mayor rapidez. A continuación le mostramos cómo automatizar el reclutamiento con IA:

Cuando empiezan a llegar currículos, el verdadero reto no es encontrar personas, sino encontrar rápidamente a las adecuadas. La IA agiliza el primer filtro al analizar las solicitudes según criterios claros (habilidades, certificaciones y experiencia), de modo que los reclutadores pueden centrarse primero en los candidatos más adecuados.

Para sacar el máximo partido a la selección de currículos mediante /IA, debe:

*defina los requisitos imprescindibles: Establezca desde el Front las habilidades, certificaciones, años de experiencia y experiencia en el sector que debe tener el candidato

Clasificación a gran escala: puntúa automáticamente a los candidatos según los criterios; revisa primero los mejores resultados con un registro de auditoría

Aprenda y perfeccione: introduzca las contrataciones/rechazos en las reglas para reducir los falsos negativos con el tiempo

Cómo hacerlo en ClickUp: Realice un seguimiento de los candidatos como tareas con campos personalizados para los requisitos imprescindibles; utilice automatización para etiquetar/enviar por puntuación; utilice ClickUp Brain para resumir los currículos en aspectos destacados estructurados.

💡 Consejo profesional: Combine la IA con el criterio humano. La IA destaca por su rapidez en el procesamiento de datos, pero los reclutadores humanos aportan la empatía y el contexto esenciales para tomar buenas decisiones de contratación. Si es nuevo en las plataformas ATS, ¡descubra aquí el mejor software de sistemas de seguimiento de candidatos!

🔍 ¿Sabías que...? El 58 % de los reclutadores considera que la IA es muy útil a la hora de buscar candidatos.

Encontrar candidatos sólidos no siempre significa esperar a que lleguen las solicitudes. /IA amplía su alcance al detectar candidatos cualificados en todas las plataformas, incluso aquellos que no están buscando trabajo activamente, pero que están abiertos a la oferta adecuada.

Para utilizar /IA de forma eficaz en la búsqueda de candidatos:

*busque más allá de las palabras clave: incluya habilidades relacionadas, títulos equivalentes y experiencia transferible

Centralice los procesos: agrupe los tableros, las recomendaciones y los candidatos anteriores en una sola vista

Priorice la divulgación: Clasifique por idoneidad/propensión para que los reclutadores comiencen con los candidatos más prometedores

Cómo hacerlo en ClickUp: Organice la búsqueda de candidatos en una lista/tablero; mueva automáticamente las tarjetas con Automatización (Nuevo → Contactado → Seguimiento); realice un seguimiento del rendimiento de las fuentes en un panel.

ClickUp Automatización mantiene organizados los procesos de selección. Por ejemplo, cuando se abre una nueva solicitud de empleo, puede asignar automáticamente un reclutador, generar una lista de control de selección y actualizar el estado de los candidatos a medida que avanzan en el proceso.

Utilice ClickUp Automatización para actualizar el estado de las tareas al instante

Si un reclutador etiqueta a un candidato como «Contactado» o «Necesita seguimiento», también se actualiza instantáneamente su estado, se mueve su tarjeta a la siguiente columna o incluso se notifica al responsable de contratación.

¿Qué más? Puede establecer reglas basadas en el tiempo, como enviar un recordatorio si no se produce ningún contacto en los tres días siguientes a la búsqueda, o crear alertas cuando se añaden candidatos con alto potencial.

Estas automatizaciones reducen los seguimientos manuales, evitan que se pasen por alto tareas y facilitan la gestión de su proceso de selección de candidatos.

🎥 Aquí tiene un breve vídeo explicativo sobre las automatizaciones de ClickUp:

Una oferta de empleo marca el ajuste de toda la experiencia del candidato. Pero redactar una oferta clara, inclusiva y atractiva lleva tiempo, especialmente cuando se contratan candidatos para varios rols.

A continuación le mostramos cómo automatizarlo con IA:

redacta más rápido:* genera descripciones de puestos claras y sin jerga a partir del título y los requisitos imprescindibles

Reduzca los sesgos: señale el lenguaje excluyente o de código; sugiera alternativas inclusivas

*adapte el tono al rol: alterne entre estilos técnicos, formales o de conversación

Cómo hacerlo con ClickUp: Utilice ClickUp Brain para redactar/editar («ser conciso», «utilizar un lenguaje inclusivo») y, a continuación, Automatización para crear la tarea JD, enviarla para su aprobación y publicar la lista de control.

Una herramienta de IA como ClickUp Brain hace que este proceso sea fluido dentro de su entorno de trabajo. Puede redactar nuevas descripciones de puestos de trabajo o realizar la edición de las existentes con sencillas indicaciones.

Te permite refinar el tono y la claridad sobre la marcha. Por ejemplo, pídele que «sea conciso», «utilice un lenguaje inclusivo» o «suene más de conversación», y lo hará.

También resume los comentarios de los responsables de contratación. Extrae los puntos esenciales para que no tengas que recopilarlos manualmente.

ClickUp Brain redacta y efectúa edición de descripciones de puestos de trabajo con indicaciones como «hazlo inclusivo» o «dale un tono más conversacional», y resume los comentarios o las notas de las entrevistas. Para la creación y el movimiento de tareas, los equipos pueden utilizar ClickUp Automatización para establecer automáticamente ajustes que actualicen los flujos de trabajo de los candidatos.

Utilice ClickUp Brain para redactar descripciones de puestos de trabajo, realizar edición y adaptarlas a sus necesidades

⚡ ClickUp Brain Max para la contratación: contrate más rápido y de forma más justa Utilice Talk to Text para capturar notas de admisión, requisitos imprescindibles para el rol y resúmenes sobre la marcha: ClickUp Brain Max los convierte en tareas estructuradas con personas asignadas, fechas de límite y lista de control. Combínalo con Enterprise Search para encontrar en cuestión de segundos todas las descripciones de puestos, perfiles de candidatos, currículos o notas de entrevistas relacionados en tu entorno de trabajo. Añada capas de automatización (cambios de estado → contacto, «lista de preseleccionados» → programación) y resúmenes de Brain para eliminar la duplicación de comentarios y detectar lagunas, de modo que pueda pasar a los mejores talentos de la fase de solicitud → entrevista → oferta más rápidamente, con menos sesgos y sin trabajo superfluo. pruebe ClickUp Brain Max y convierta cada contratación en una decisión respaldada por datos.

Ponerse en contacto con los candidatos suele llevar mucho tiempo, especialmente cuando se intenta que cada mensaje sea personal. La IA genera correo electrónico personalizado basados en los antecedentes, la ubicación, las habilidades o los intereses compartidos del solicitante.

Aquí es donde la IA le ayuda a mantener la eficiencia y el toque humano:

Personalice el primer contacto: haga referencia a habilidades, proyectos o resultados específicos del perfil

Secuencia inteligente: programa los seguimientos en función de las aperturas/respuestas para evitar los recordatorios genéricos

Mantenga el toque humano: utilice un tono cálido, conciso y relevante para el rol, sin caer en el cansancio del copiar y pegar

Cómo hacerlo con ClickUp: Redacte correos electrónicos con ClickUp Brain; registre las fechas del último contacto en Campos personalizados; active seguimientos y recordatorios con Automatización; realice un seguimiento de las respuestas en una vista de Correo electrónico.

La divulgación no consiste solo en pulsar «enviar», sino también en el momento oportuno, el tono y la tenacidad. Los reclutadores manejan docenas de conversaciones al día, desde presentaciones cordiales hasta seguimientos que corren el riesgo de sonar robóticos. Por eso, una buena divulgación se parece más a establecer relaciones que a enviar correos electrónicos fríos. 👉 ¿Tienes curiosidad por saber cómo es este equilibrio en la vida real? Echa un vistazo entre bastidores en nuestro blog Un día en la vida de un reclutador, donde se ofrece una visión sincera de cómo se compaginan todas las tareas (y cómo herramientas como ClickUp ayudan a que sea menos caótico).

paso 5: Programación de entrevistas: reduzca los gastos generales de coordinación*

Coordinar entrevistas implica ajustar la disponibilidad de todos. Esto suele llevar muchas horas y ralentiza todo el proceso. La IA se encarga de las partes repetitivas, lo que hace que la programación sea fluida y sin esfuerzo. De hecho, una planificación cuidadosa de los recursos humanos es esencial para crear sistemas en los que herramientas como la IA puedan optimizar eficazmente tareas como la programación y la comunicación.

Esto es lo que hacen las herramientas de IA para RR. HH.:

*encuentre rápidamente coincidencias: sincronizar calendarios y proponga las primeras franjas horarias comunes

Reduzca las ausencias: envíe automáticamente confirmaciones, preparativos y recordatorios el mismo día

*reprogramar con elegancia: gestionar conflictos sin hilos interminables de mensajes

Cómo hacerlo con ClickUp: Programa desde el Calendario; activa Automatizaciones al cambiar de fase («Entrevista» → enviar invitación + recordatorio); notifica a las partes interesadas a través de integraciones de correo electrónico/Chat.

ClickUp Calendario ofrece a todo su equipo de reclutamiento una visión clara de las próximas entrevistas y la disponibilidad. La entrevista de cada candidato aparece como una tarea en el calendario, mostrando la hora, los entrevistadores y los enlaces a las reuniones de un vistazo.

En combinación con ClickUp Brain, los reclutadores pueden visualizar fácilmente las tareas de las entrevistas, sincronizarlas con calendarios externos y gestionar la disponibilidad en un solo lugar. Las automatizaciones ayudan a gestionar los recordatorios y las actualizaciones para que la programación se desarrolle sin problemas.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % desea que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Pendiente, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Experimente la programación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a espacios libres en su calendario según los niveles de prioridad. También puede configurar reglas de automatización personalizada a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Diga adiós al trabajo pesado!

paso 6: Evaluación de habilidades: vaya más allá del currículum*

Los currículos le indican dónde ha realizado su trabajo una persona, pero no cómo piensa o resuelve problemas. Ahí es donde las evaluaciones basadas en IA marcan una gran diferencia. Le ayudan a evaluar la capacidad de forma coherente, objetiva y relevante para el rol.

Esto es lo que hace /IA:

*adáptese al rol: Asigne tareas de código, redacción, diseño o lógica que reflejen el trabajo real

Cómo medirlo: evalúe el enfoque, la comunicación y la rapidez, no solo las respuestas finales

Proteja la integridad: detecte patrones de copiar y pegar y estandarice las rúbricas de puntuación

Cómo hacerlo en ClickUp: Almacene los resúmenes en Documento, realice un seguimiento de los intentos como Tareas con listas de control; avance automáticamente por las fases con Automatización; utilice ClickUp Brain para resumir las notas de los evaluadores en tarjetas de puntuación.

Paso 7: Comentarios de la entrevista: recopile información sin complicaciones

Después de las entrevistas, los comentarios pueden acabar en diferentes lugares, como hilos de correo electrónico, chats privados o la memoria. La IA ayuda a convertir esos comentarios en algo estructurado, rastreable y útil para la toma de decisiones.

A continuación le explicamos cómo utilizarlo:

Estructura de las aportaciones: Utilice tarjetas de puntuación ancladas por competencia para reducir los comentarios vagos

Sintetice rápidamente: convierta notas largas en fortalezas/riesgos/temas para los responsables de la toma de decisiones

Alinee el panel: Destaque las discrepancias en los acuerdos desde el principio para resolverlas antes de la reunión informativa

Cómo hacerlo con ClickUp: Recopile valoraciones en Campos personalizados; utilice ClickUp Brain para generar resúmenes informativos; compare a los candidatos en un panel (puntuaciones, riesgos, SLA por fases).

ejemplos rápidos de automatización *

Proceso Ejemplo de automatización Herramientas ClickUp Resultados medibles Redacción de JD Indique «crear un SDR inclusivo de nivel medio» → genere una descripción del puesto + lista de control clickUp Brain* + plantillas de tareas de ClickUp Mayor rapidez en la elaboración de descripciones de puestos Sourcing Nueva solicitud → asignación automática de reclutador + lista de control de selección Automatización Menor tiempo hasta el primer contacto Divulgación Etiqueta «Lista de preseleccionados» → borrador de comunicación para revisión Cerebro + Automatización Mayor respuesta, menos errores Programación Pase a «Entrevista» → invitación de calendario + recordatorio vista de calendario + Automatización* Reduzca las ausencias Informes Recopile tarjetas de puntuación → resumen automático de fortalezas/riesgos Brain (resumir comentarios) Decisiones más rápidas Cumplimiento normativo Informe semanal sobre la fase → marcar el umbral de 4/5 panel + vista guardada* Detección temprana de sesgos

*utilice una plantilla de plan de 30-60-90 días para guiar la implementación del reclutamiento con IA

Implementar la IA en la contratación no consiste solo en activar funciones, sino que requiere un plan estructurado y de bajo riesgo. La plantilla de plan de 30-60-90 días de ClickUp ofrece a los equipos de reclutamiento un marco ya preparado para realizar un seguimiento de estos hitos y asignar propiedad.

Obtenga una plantilla gratuita Garantice un intento correcto de transición y una incorporación de los nuevos empleados con el plan de 30-60-90 días

Días 0-30 (piloto): Céntrese en 1-2 roles. Utilice la plantilla para establecer habilidades imprescindibles claras, registrar excepciones en la selección y realizar un seguimiento de los KPI de referencia, como el tiempo de selección y las tasas de ausencias a las entrevistas

Días 31-60 (Ampliar): Añada automatizaciones de selección de candidatos , kits de entrevistas estructuradas y comprobaciones mensuales de sesgos. La plantilla le ayuda a asignar tareas a los reclutadores, al departamento jurídico y a los socios de recursos humanos, de modo que las responsabilidades queden claras

Días 61-90 (Puesta en marcha): Amplíe a más roles, publique un POE de gobernanza y cree un panel de control de KPI. En ClickUp, esta plantilla está enlazada directamente a los paneles de control para que los líderes puedan visualizar el estado del embudo y el cumplimiento en tiempo real

Por qué es útil: en lugar de tener que lidiar con hojas de cálculo y notas, dispondrá de un único lugar donde elaborar un mapa de las tareas de implementación, los plazos y los propietarios, lo que garantizará que todas las fases de adopción se desarrollen según lo previsto.

¿Está listo para revolucionar su plan de recursos humanos y su proceso de reclutamiento? Estas son las mejores herramientas de software de reclutamiento que puede utilizar:

clickUp (ideal para gestionar todo el flujo de trabajo de reclutamiento en un solo lugar)*

Organice a los candidatos, las solicitudes y el proceso de selección con ClickUp

ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, ofrece a los equipos de RR. HH. un único lugar para gestionar el reclutamiento, desde la redacción de descripciones de puestos hasta la programación de entrevistas. Con la automatización integrada, puede eliminar el trabajo administrativo repetitivo y mantener la contratación, la incorporación y la gestión del talento sin problemas. Para los equipos que buscan optimizar aún más estos procesos, ClickUp para equipos de RR. HH. ofrece herramientas personalizadas para gestionar todo el ciclo de vida de los empleados en un solo lugar.

Sus potentes funciones facilitan el seguimiento de los plazos, la colaboración entre Teams y el mantenimiento de la documentación organizada, al tiempo que reducen las tareas repetitivas gracias a la automatización inteligente.

También puede realizar un seguimiento de las metas y visualizar las tareas de todos los departamentos. Además, ClickUp se conecta con más de 1000 herramientas, entre las que se incluyen Slack, Outlook y Google Calendar, lo que ayuda a los reclutadores a sincronizar eventos, mensajes y tareas en todo su proceso de contratación.

las mejores funciones de ClickUp*

Visualice cada paso de su proceso de reclutamiento, desde las rondas de entrevistas hasta los plazos de las ofertas, utilizando el Calendario de ClickUp

Cree y organice descripciones de puestos de trabajo, centralice los materiales de incorporación y las guías de formación utilizando ClickUp Documento , con controles de acceso, edición en directo y enlazado de tareas para mantener todo en conexión (a internet)

Cree flujos de trabajo personalizados para cada fase del proceso de contratación, realice un seguimiento de los candidatos como tareas y añada detalles como currículums, notas de entrevistas, comentarios y mucho más

2. Turing (ideal para contratar desarrolladores de software previamente evaluados)

vía Turing

Turing es una plataforma de reclutamiento basada en IA para la búsqueda y contratación de desarrolladores de software. Aprovecha el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para escanear currículos, tableros y perfiles técnicos con el fin de encontrar a los mejores candidatos.

Las mejores funciones de Turing

Acceda a miles de ingenieros de todo el mundo previamente seleccionados, listos para rols a tiempo completo o por contrato

Utilice la IA para analizar las descripciones de los puestos de trabajo y los perfiles de los desarrolladores y encontrar los que mejor se ajusten en términos de habilidades, zona horaria y experiencia

Realice un seguimiento de la productividad de los desarrolladores, establezca metas y comuníquese de manera eficiente a través de funciones como el entorno de trabajo virtual de Turing y Manager Bot

a través de Findem

Findem moderniza la adquisición de talento, centrándose en la profundidad, la inteligencia y la automatización de conversación. Basado en datos tridimensionales de los candidatos, va más allá de los currículos para crear «perfiles enriquecidos» extrayendo información verificada, como el impacto real de los proyectos, la actividad de código y la trayectoria profesional, de más de 100 000 fuentes.

Las mejores funciones de Findem

Utilice Copilot for Sourcing, el asistente de conversación de IA de Findem, para convertir una descripción de puesto en una búsqueda activa en ATS, tableros de empleo y bases de datos internas

Automatice la divulgación, la secuenciación de correo electrónico y la programación de entrevistas

Extraiga datos estructurados sobre habilidades, proyectos, resultados y patrones profesionales para ir más allá de lo que aparece en un currículum en lista

4. Workable (ideal para contrataciones de gran volumen con automatización y selección predictiva)

a través de Workable

Workable es una sólida plataforma de reclutamiento basada en IA diseñada para simplificar todas las fases del proceso de contratación. Con un solo clic, le permite publicar ofertas de empleo en más de 200 tableros y utiliza la IA para buscar activamente candidatos activos y pasivos que mejor se ajusten a su descripción del puesto.

las mejores funciones de Workable*

Publique al instante sus ofertas de empleo en las principales plataformas de empleo para ampliar su alcance y atraer a candidatos diversos

Utilice /IA para revisar currículos, predecir el rendimiento y encontrar candidatos con gran potencial

Almacene todos los datos de los candidatos en un CRM con función de búsqueda y utilice tarjetas de puntuación estructuradas y kits de entrevista para tomar decisiones imparciales

*5. Juicebox (ideal para convertir datos complejos de RR. HH. en información de conversación)

a través de Juicebox

Juicebox, impulsado por su motor PeopleGPT, es una herramienta de IA inteligente e intuitiva diseñada para facilitar la búsqueda de candidatos y el análisis del talento. Encuentra candidatos de alta calidad entre más de 800 millones de perfiles y traduce los análisis de la plantilla en información visual y fácil de entender.

las mejores funciones de Juicebox*

Describa a su candidato ideal en términos sencillos y Juicebox analizará al instante fuentes de datos globales para ofrecerle candidatos que se ajusten perfectamente a sus requisitos

Acceda a gráficos interactivos y análisis que muestran las carencias de habilidades, los intervalos de experiencia y las métricas de diversidad dentro de su canal de candidatos

Utilice la información generada por la IA para definir la estrategia de contratación, mejorar la representación y alinear la planificación del talento con las metas de empresa

✨ Menciones especiales zoho Recruit : Ideal para la contratación escalable con funciones ATS y CRM basadas en IA que agilizan la búsqueda, la selección y la interacción con los candidatos

Fetcher : Ideal para la automatización de la búsqueda y captación de candidatos con el fin de ampliar su reserva de talento de forma eficiente

humanly : *Lo mejor para la interacción con los candidatos impulsada por IA y la selección automatizada para agilizar la contratación de gran volumen

Toptal: La mejor opción para encontrar a los mejores talentos autónomos a nivel mundial con una búsqueda inteligente por habilidades y análisis del rendimiento La mejor opción para encontrar a los mejores talentos autónomos a nivel mundial con una búsqueda inteligente por habilidades y análisis del rendimiento

trabaje de forma más inteligente y contrate mejor con ClickUp*

Hoy en día, contratar personal consiste en encontrar a las personas adecuadas más rápidamente, mantenerse por delante de la competencia y crear Teams duraderos. Es un pedido difícil cuando se gestionan docenas de candidatos, conversaciones y plazos.

Pero la IA ya no es solo una palabra de moda. Cada vez más, ayuda a los reclutadores a eliminar el ruido, descubrir a los mejores talentos y centrarse en lo que más importa: las personas.

Ya sea que esté buscando candidatos tecnológicos a nivel mundial, automatizando los flujos de entrevistas o convirtiendo los datos de contratación en información real, las herramientas adecuadas marcan una gran diferencia. Y si está buscando una plataforma que lo reúna todo, ClickUp está diseñada para hacer precisamente eso pendiente.

Con la IA integrada en sus tareas diarias, automatizaciones que mantienen el ritmo de trabajo y documentos, panel y calendario que tienen sentido, ClickUp ayuda a su equipo a trabajar de forma más inteligente en cada paso del proceso de contratación. ¡Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo!

Preguntas frecuentes

¿La IA realmente reduce los prejuicios en la contratación?*

Esto es terminado si se combina la selección ciega, las entrevistas estructuradas, las tarjetas de puntuación y el seguimiento de los resultados para detectar posibles efectos adversos. La IA por sí sola no es garantía de éxito.

¿Es legal el uso de la IA en la contratación?*

Sí, pero debe cumplir con las leyes de privacidad e igualdad de oportunidades (por ejemplo, consentimiento, retención y acceso del RGPD; equidad de la EEOC). Documente su proceso y audite a los proveedores.

¿Qué es lo primero que deben automatizar los equipos pequeños?*

Comience con la redacción de descripciones de puestos, la clasificación de currículos y la programación de entrevistas (mayor ahorro de tiempo, menor riesgo).

¿Cómo comprobamos si hay resultados injustos?*

Compare las tasas de selección fase por fase entre los distintos grupos y revise cualquier resultado por debajo del umbral de 4/5 (80 %). Investigue y corrija.