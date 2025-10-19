15 opciones de plantillas gratuitas para propuestas de subvenciones para organizaciones sin ánimo de lucro

Conseguir financiación para organizaciones sin ánimo de lucro a través de subvenciones puede ser una tarea muy competitiva. Se necesita tiempo y preparación para encontrar las oportunidades adecuadas, alinearlas con la misión de la organización financiadora, planear proyectos y desarrollar propuestas de subvención exitosas.

un estudio realizado por Grant Station reveló que el 61 % de los solicitantes de subvenciones dependen de una o dos personas para gestionar todo el proceso de redacción y envío de solicitudes de ayuda financiera, lo que dificulta aún más mantenerse al día. *

Para destacar y conseguir subvenciones, las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan propuestas bien estructuradas y personalizadas sin tener que dedicar horas de trabajo manual. Ahí es donde resulta útil una plantilla de propuesta de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro.

En este artículo, haremos uso compartido de algunas de las plantillas de propuestas de subvención más eficaces para ayudarle a elaborar propuestas de subvención convincentes. ¿Listo para redactar esa propuesta ganadora?

¿Qué son las plantillas de propuestas de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro?

Las plantillas de propuestas de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro son documentos listos para usar diseñados para ayudar a las organizaciones a estructurar sus solicitudes de financiación de forma eficaz.

Estos son todos los elementos fundamentales que ofrecen en lo que respecta a las organizaciones sin ánimo de lucro:

Carta de presentación en la que se describe la organización sin ánimo de lucro , su misión y el propósito de la solicitud de subvención

Resumen ejecutivo que resume toda la propuesta, incluyendo el problema, el proyecto propuesto y el impacto esperado

Declaración de necesidad que defina el problema que aborda el proyecto, respaldada por datos y contexto relevantes

metas y objetivos del proyecto* que describen resultados medibles y pasos viables para alcanzarlos

presupuesto del proyecto * en el que se detallen los gastos previstos, las fuentes de financiación preferidas, el margen para financiación adicional y se demuestre una planificación financiera responsable

📖 Lea también: Cómo utilizar la /IA para organizaciones sin ánimo de lucro

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de propuesta de subvención?

Una plantilla de propuesta de subvención bien elaborada puede ayudarle a encontrar subvenciones, esbozar planes de recaudación de fondos diversificados y crear propuestas concisas para ellos.

Considere estos ejemplos: Una organización sin ánimo de lucro que busca subvenciones para educación utiliza una plantilla que incluye una declaración clara de las necesidades, los elementos clave de un plan de acción cuantificable y un presupuesto detallado del proyecto, lo que le ayuda a obtener financiación de una importante fundación

Una organización sanitaria comunitaria solicita a una agencia gubernamental una subvención para investigación utilizando una plantilla estructurada con un resumen ejecutivo, una descripción del proyecto y un plan de evaluación, lo que demuestra una fuerte alineación con las prioridades del financiador

Lo que tienen en común estas plantillas exitosas es su capacidad para guiar a las organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de presentar un caso convincente y completado para obtener financiación.

Esto es lo que debe tener en cuenta al elegir su plantilla ideal:

✅ Incluye secciones esenciales como carta de presentación, resumen ejecutivo, declaración de necesidades, metas del proyecto, metodología y presupuesto

✅ Provee indicaciones estructuradas para resultados medibles, plan viable y criterios de evaluación para realizar seguimiento del intento correcto

✅ Alinea los objetivos del proyecto con la misión y los requisitos de la organización financiadora

✅ Ofrece un flujo lógico que cuenta una historia convincente y cumple con las directrices de envío

✅ Ayuda a los redactores de subvenciones a mantener la claridad y la coherencia en toda la propuesta de subvención

Plantillas de propuestas de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro de un vistazo

Aquí tiene una tabla resumen de las plantillas de propuestas de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro:

las 15 mejores plantillas de propuestas de subvención

En Reddit, los profesionales sin ánimo de lucro suelen debatir cuánto tiempo se tarda realmente en redactar propuestas de subvención.

Un usuario compartió, uso compartido

Actualmente, esto me llevaría con probabilidad al menos 30 horas a la semana

Actualmente, esto me llevaría con probabilidad al menos 30 horas a la semana

Mientras que otro dejó una nota

Mi objetivo es presentar entre tres y cuatro propuestas importantes al año y entre tres y cuatro propuestas menores, definiendo las propuestas importantes como aquellas que dan acceso a una fuente de financiación renovable.

Mi objetivo es presentar entre tres y cuatro propuestas importantes al año y entre tres y cuatro propuestas menores, definiendo las propuestas importantes como el acceso a una fuente de financiación renovable.

Independientemente del punto óptimo, todos los redactores de subvenciones están de acuerdo en una cosa: ahorrar tiempo en la redacción de propuestas significa tener más horas para centrarse en otras partes fundamentales de la gestión de una organización sin ánimo de lucro.

Aquí tiene 15 de las plantillas de propuestas de subvención más eficaces para organizaciones sin ánimo de lucro:

1. Plantilla de propuesta de subvención de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfrute de campos integrados para mediciones de rendimiento, costes y secciones de propuestas con la plantilla de propuesta de subvención de ClickUp

Redactar una propuesta de subvención puede parecer una tarea titánica, especialmente cuando hay que compaginarla con el trabajo diario de gestionar una organización sin ánimo de lucro.

La plantilla de propuesta de subvención de ClickUp está diseñada para quitarle parte de esa carga de encima. Con esta plantilla, puede organizar todas las secciones de su propuesta de subvención, desde los objetivos hasta los presupuestos, en un solo lugar. Además, los campos personalizables facilitan la adaptación de las propuestas a diferentes subvenciones y organismos de financiación.

Puede utilizar esta plantilla para:

Proporcione un espacio estructurado para plan y organizar su propuesta

Divida la propuesta en pasos más pequeños y fáciles de seguir para supervisar el progreso

Configure secciones para detalles como costes y cronogramas para evitar que falte información

Le guiamos para que se centre en contar su historia y destacar por qué su causa es importante

✨ Ideal para: Equipos sin ánimo de lucro y redactores de subvenciones que desean una forma más tranquila y organizada de preparar propuestas sólidas sin sentirse abrumados.

Vea: Descubra cómo Kolme Group utiliza ClickUp

👀 Dato curioso: La palabra subvención proviene del francés antiguo graanter, que significa «prometer». Este origen refleja la relación basada en la confianza entre las organizaciones financiadoras y las organizaciones sin ánimo de lucro que continúa en la actualidad.

2. Plantilla de propuesta de proyecto para organizaciones sin ánimo de lucro de Click Up

Obtenga una plantilla gratis Describa las metas del proyecto, muestre la diferencia que su trabajo marcará y correlacione los recursos que necesitará utilizando la plantilla de propuesta de proyecto para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp

Muchas personas piensan que las organizaciones sin fines de lucro dependen principalmente de las donaciones, pero la mayor parte de sus ingresos proviene en realidad de los servicios y las subvenciones o contratos gubernamentales. De hecho, más del 80 % de los ingresos de las organizaciones sin fines de lucro se obtienen de esta manera. Eso significa que es necesaria una propuesta de proyecto sólida para que su misión siga adelante.

La plantilla de propuesta de proyecto para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp le ofrece un marco sencillo y de compatibilidad para compartir sus ideas con claridad. Con secciones integradas para declaraciones de misión, objetivos, hitos del proyecto y desgloses presupuestarios, esta plantilla garantiza que su propuesta sea completa y esté bien organizada.

Puede utilizar esta plantilla para:

Presente un cronograma y un presupuesto detallados para ayudar a los financiadores y socios a comprender cómo su apoyo impulsa el cambio

Destaque el impacto de su proyecto mediante una narración clara

Reduzca el tiempo dedicado al formato y la estructura para centrarse en la transmisión del mensaje

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que buscan obtener subvenciones, asociaciones o donaciones con una propuesta de proyecto clara y sincera.

💡 Consejo profesional: Redacte propuestas de subvención de forma más inteligente y sencilla con ClickUp Brain, que le permite buscar fácilmente documentos de investigación, propuestas anteriores y otros documentos importantes en su entorno de trabajo. También puede generar contenido para sus documentos con sencillas indicaciones. Pruebe ClickUp Brain gratis, gratuito/a Busque al instante propuestas anteriores, documentos de investigación y requisitos de financiación en todas sus apps, aplicaciones y en la web

3. Plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga su esfuerzo constante y encaminado de principio a fin con la plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp

Recaudar fondos para una causa que le importa puede resultar abrumador sin un plan claro que le guíe. La plantilla de plan de recaudación de fondos de ClickUp le ayuda a eliminar ese estrés, ya que le ofrece una forma sencilla de organizar sus ideas y convertirlas en acciones.

Esta plantilla para recaudación de fondos le permite establecer metas realistas, correlacionar los pasos para alcanzarlas y realizar un seguimiento de cada parte de su campaña.

Puede utilizar esta plantilla para:

Céntrese en la conexión con sus seguidores y en generar confianza sin incertidumbre sobre los siguientes pasos

Impulse su esfuerzo de recaudación de fondos con una plantilla de plan completa para descargar

Siga los pasos guiados para la planificación estratégica, el establecimiento de metas y la ejecución

Asegúrese de que su campaña alcance todo su potencial con un apoyo estructurado

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y equipos de recaudación de fondos que desean un plan claro y paso a paso para llevar a cabo campañas exitosas y aumentar el apoyo de la comunidad.

Hablando de seguimiento de métricas, ClickUp Dashboards es la herramienta preferida de muchos equipos. Aquí tienes una guía rápida sobre cómo funciona:

📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos para el éxito de las organizaciones sin ánimo de lucro

4. Plantilla de ClickUp para redactar subvenciones: alcance del trabajo

Conseguir una subvención puede abrirle nuevas puertas a su organización, pero redactar un alcance de trabajo claro suele ser la parte más difícil. La plantilla de alcance de trabajo para la redacción de subvenciones de ClickUp está diseñada para facilitar ese paso.

Obtendrá una práctica lista de control y cronogramas preestablecidos para que nunca se pierda nada al planificar su proyecto. Arrastre, suelte y modifique cada sección: ¡esta plantilla es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la causa que le apasiona!

Puede utilizar esta plantilla para:

Describa claramente las metas, las actividades y los resultados del proyecto

Realice un seguimiento de los recursos, los cronogramas y los hitos en un solo lugar

Mantenga todo perfectamente organizado para facilitar el planear

Céntrese en elaborar una propuesta significativa en lugar de gestionar la estructura

✨ Ideal para: equipos sin ánimo de lucro que desean definir claramente los detalles del proyecto y presentar un alcance del trabajo bien organizado y profesional a los financiadores.

📮 ClickUp Insight: ¿Cree que su lista de pendientes le basta? Quizás no. Nuestra encuesta reveló que el 76 % de los profesionales confía en sus propios métodos de priorización, pero las investigaciones muestran que el 65 % sigue centrándose en los resultados rápidos en lugar de en las tareas de gran impacto. Las prioridades de tareas de ClickUp te ayudan a cambiar eso. Con flujos de trabajo impulsados por IA y marcadores de prioridad personalizables, puedes ver al instante qué tareas son de mayor prioridad y abordar con confianza lo que realmente hace avanzar tus proyectos.

5. Plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Facilite la plan y concéntrese en la conexión con los donantes y hacer que el evento sea memorable incorporando la plantilla de plan de evento sin ánimo de lucro de ClickUp

Los eventos sin ánimo de lucro desempeñan un rol importante a la hora de reunir a las personas para compatibilidad con una causa. De hecho, los estudios demuestran que el 85 % de los donantes estadounidenses ofrecen su tiempo de forma voluntaria, el 81 % asiste a eventos de recaudación de fondos sin ánimo de lucro y muchos también realizan donaciones en especie, como alimentos o suministros.

La plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp incluye listas de tareas ya preparadas, herramientas de seguimiento del presupuesto y de coordinación de voluntarios para que tu evento se desarrolle sin problemas. Desde la logística del lugar de celebración hasta el seguimiento posterior al evento, esta plantilla mantiene a tu equipo coordinado y al día.

Puede utilizar esta plantilla para:

Planifique y gestione todos los aspectos de un evento sin ánimo de lucro con cronogramas, listas de control y seguimiento del presupuesto

Colabora con los miembros del equipo para coordinar tareas y garantizar el intento correcto

Obtenga una visión general clara del cronograma del evento y supervise los gastos de manera eficiente

Identifique áreas de mejora y ahorro de costes para que los eventos futuros sean más eficaces

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que organizan eventos de recaudación de fondos o actividades comunitarias y desean una forma clara y organizada de plan y gestionar cada paso de principio a fin.

💡 Consejo profesional: Utilice el control de tiempo integrado en ClickUp para controlar cuánto tiempo llevan realmente las tareas de sus campañas de recaudación de fondos. Con funciones como el tiempo facturable, las hojas de horas y el seguimiento en tiempo real, puede optimizar la carga de trabajo del equipo, justificar el uso de los recursos y mejorar la planificación de futuras campañas

6. Plantilla de donaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Reduzca el trabajo superfluo para que su equipo pueda dedicar más tiempo a centrarse en la misión real con la plantilla de donaciones de ClickUp

Las donaciones son el sustento de muchas organizaciones sin ánimo de lucro, pero llevar un seguimiento de ellas puede resultar agotador cuando se hace manualmente. La plantilla de donaciones de ClickUp facilita la gestión de todo en un solo lugar.

Registre los datos de los donantes, realice un seguimiento del historial de contribuciones y supervise las metas de recaudación de fondos con facilidad. La plantilla también le ayuda a segmentar a los donantes para realizar una divulgación específica y generar informes con solo unos clics.

Puede utilizar esta plantilla para:

Haga vista de todas las donaciones de particulares y organizaciones con información organizada sobre los donantes

Manténgase al tanto de las metas y los plazos utilizando el calendario de ClickUp

Realice un seguimiento de las donaciones aseguradas y los seguimientos con listas y vistas de prioridad

Gestiona las donaciones de manera eficiente para centrarse en fomentar las relaciones y aumentar el apoyo

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que buscan un sistema organizado y con múltiples funciones para realizar un seguimiento de las donaciones, supervisar el progreso de la recaudación de fondos y mantener sólidas conexiones con los donantes sin ahogarse en hojas de cálculo.

👀 Dato curioso: Una de las subvenciones sin ánimo de lucro más cuantiosas jamás concedidas fue la de 1200 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates para luchar contra la malaria, lo que demuestra cómo las subvenciones pueden tener un impacto enorme en la salud pública.

7. Plantilla de carta de donación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Con un punto de partida estructurado, concéntrese en explicar el impacto que tendrán las donaciones utilizando la plantilla de carta de donación de ClickUp

Pedir donaciones suele ser una de las partes más difíciles de gestionar una organización sin ánimo de lucro. Quieres llegar al corazón de las personas sin parecer forzado o apresurado. La plantilla de carta de donación de ClickUp facilita mucho este proceso.

Le ayuda a redactar mensajes claros y convincentes con secciones personalizables para contar historias, estadísticas de impacto y llamadas a la acción. Tanto si se dirige a donantes nuevos como a seguidores de toda la vida, esta plantilla garantiza que cada carta tenga el tono adecuado.

Para los equipos sin ánimo de lucro que utilizan ClickUp, se trata de una herramienta pequeña pero significativa que les ayuda a establecer una conexión (a internet) con los donantes de una manera personal y organizada.

Puede utilizar esta plantilla para:

Proporcione un punto de partida estructurado para redactar cartas de apoyo claras e impactantes

Realice un seguimiento de todas las solicitudes de donaciones y respuestas en un solo lugar para facilitar el seguimiento

Simplifique la gestión de las notas de agradecimiento y la comunicación continua con los donantes

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y equipos de recaudación de fondos que desean redactar cartas de donación sinceras y profesionales, y realizar un seguimiento de las comunicaciones con los donantes con facilidad.

8. Plantilla de formulario de donación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Haga que donar sea fácil y significativo para todos los involucrados con la ayuda de la plantilla de formulario de donación de ClickUp

Facilitar las donaciones es una de las mejores formas de apoyar la misión de su organización sin ánimo de lucro. Un formulario de donación complicado o poco intuitivo puede disuadir incluso a los donantes más dispuestos. La plantilla de formulario de donación de ClickUp le ayuda a crear una forma sencilla y acogedora para que los seguidores contribuyan.

Personalice fácilmente los campos para los nombres de los donantes, los importes, las formas de pago y las opciones de donaciones recurrentes, todo ello con un diseño limpio y fácil de usar. La plantilla también le permite asignar tareas para actualizar los formularios y realizar un seguimiento del estado de los envíos.

Puede utilizar esta plantilla para:

Personaliza los formularios para recopilar los datos de los donantes, procesar las donaciones con seguridad y enviar mensajes de agradecimiento instantáneos

Utilice una plantilla sencilla y personalizable para optimizar las donaciones para organizaciones benéficas o eventos especiales

Proveedor: proporcione un sistema de pago con seguridad y una confirmación automatizada para las contribuciones exitosas

Simplifique la experiencia de los donantes, recopile información de contacto clave y fomente las donaciones con mensajes personalizados

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas que desean crear una experiencia de donación online fluida y fácil de usar para los donantes, que sea fácil de gestionar y personalizada.

Vea: ¿Cómo pueden las organizaciones sin ánimo de lucro utilizar ClickUp para la gestión integral de proyectos?

Obtenga una plantilla gratis Haga que los patrocinios sean más gratificantes tanto para su organización como para sus socios con la plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp

Los patrocinios corporativos son una importante fuente de compatibilidad para las organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho, las marcas globales han invertido recientemente casi 100 000 millones de dólares en patrocinios, lo que demuestra el gran potencial que existe para establecer sólidas alianzas.

La plantilla de formulario de patrocinio de ClickUp le ayuda a aprovechar ese potencial creando una forma sencilla y organizada de establecer conexión (a internet) con los patrocinadores. Con esta plantilla de formulario de patrocinio, puede recopilar información sobre los patrocinadores, esbozar oportunidades y mantener todos los detalles en una sola plataforma.

Puede utilizar esta plantilla para:

Conecte a los patrocinadores con la causa adecuada mediante un formulario de patrocinio estructurado

Recopile información sobre los patrocinadores y describa claramente las oportunidades de colaboración

Mantenga todos los datos de los patrocinadores organizados en un solo lugar para facilitar su gestión

Simplifique el seguimiento de los patrocinios para crear asociaciones más sólidas y duraderas

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que desean una forma sencilla de gestionar las oportunidades de patrocinio y establecer relaciones duraderas y significativas con socios corporativos.

📖 Lea también: Cómo utilizar ClickUp para gestionar una organización sin ánimo de lucro con impacto

10. Plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disponga de un único lugar para asignar tareas, establecer cronogramas y realizar seguimiento de las donaciones con la plantilla de planificación de eventos para recaudación de fondos de ClickUp

Los eventos de recaudación de fondos reúnen a personas para compatibilidad con una causa, pero planificarlos puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de elementos que hay que tener en cuenta.

Un usuario de Reddit lo expresó sin rodeos:

¡Odio planear eventos! Menos mal que ya no tengo pendientes de hacerlo.

¡Odio planear eventos! Menos mal que ya no tengo pendientes de hacerlo.

Muchos profesionales sin ánimo de lucro pueden identificarse con esa sensación. La plantilla de plan de eventos para recaudación de fondos de ClickUp ayuda a aliviar gran parte de ese estrés. Le permite realizar un seguimiento de los presupuestos, gestionar los contratos con los proveedores y coordinar a los voluntarios con listas de control integradas y recordatorios automáticos.

Puede utilizar esta plantilla para:

Asigne tareas, establezca cronogramas y realice un seguimiento de las donaciones en un único lugar centralizado

Mantenga el orden sin prisas de última hora durante la planificación de eventos

Céntrese en crear un evento significativo que fortalezca las conexiones con la comunidad

Utilice un plan estructurado para alinear cada detalle con su misión

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas que organizan eventos para recaudar fondos y desean una forma clara y sin estrés de planear y gestionar todos los aspectos del evento.

👀 Dato curioso: Las primeras subvenciones de la Fundación Ford en la década de 1950 ayudaron a establecer la radiodifusión pública en los Estados Unidos, lo que condujo a la creación de PBS y NPR, que aún hoy siguen recibiendo el apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro y subvenciones.

11. Plantilla de propuesta para ONG de PandaDoc

a través de Panda Doc

Redactar propuestas puede ser una de las partes más difíciles de gestionar una ONG, especialmente cuando ya estás al límite de tus posibilidades para marcar una diferencia real sobre el terreno. La plantilla de propuesta para ONG de PandaDoc te ayuda a aligerar esa carga al proporcionarte una estructura ya preparada para compartir tu historia y tus necesidades de financiación de forma clara.

Puede utilizar esta plantilla para:

Incluya una carta de presentación y secciones para trabajo anterior, reconocimientos y metas del proyecto

Le guiamos para que explique por qué su organización es la más adecuada para el proyecto

Asegúrese de no pasar por alto ningún detalle importante, como la justificación del presupuesto o las metas de impacto

Ofrezca una forma estructurada de presentar la justificación del proyecto y reforzar las propuestas

✨ Ideal para: ONG y equipos sin ánimo de lucro que desean una plantilla completa y fácil de seguir para presentar sus proyectos, mostrar su impacto y obtener financiación de donantes u organizaciones que conceden subvenciones.

🧠 ¿Sabías que: RevPartners logró acelerar en un 64 % la prestación de servicios utilizando las plantillas de ClickUp para crear manuales de entrega al cliente? Estas plantillas reducen el tiempo dedicado a tareas organizativas y operativas, lo que permite a los equipos centrarse en obtener resultados de forma más eficiente.

12. Plantilla de propuesta de subvención en PDF de Click NonProfit

a través de Haga clic en Sin ánimo de lucro

La plantilla de propuesta de subvención en PDF de Click NonProfit está diseñada para guiar a las organizaciones sin ánimo de lucro paso a paso a través del proceso de redacción de subvenciones. Esta plantilla sin ánimo de lucro le ayuda a estructurar sus propuestas de subvención guiándole a través de todos los diseños y la información necesarios.

Puede utilizar esta plantilla para:

Incluya una carta de presentación y un diseño estructurado con secciones para la identidad, las necesidades, la estrategia, los resultados, los objetivos y el presupuesto

Proporcione espacio para destacar a los miembros clave del equipo, los éxitos anteriores y la medición de los resultados

Ayude a crear una historia convincente que se ajuste a la misión de la organización financiadora

Demuestre cómo su proyecto puede generar un impacto significativo mediante una propuesta bien redactada

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que buscan una plantilla PDF lista para usar con la que elaborar propuestas profesionales y completas que cubran todos los detalles esenciales que buscan los financiadores.

📖 Lea también: Cómo redactar una propuesta de proyecto

13. Plantilla de propuesta de subvención en PDF de proposalsforNGOs

a través de proposalsforNGOs

Muchas organizaciones sin ánimo de lucro tienen dificultades para saber exactamente cómo estructurar una propuesta de subvención completa que los donantes comprendan y en la que confíen.

La plantilla de propuesta de subvención en PDF de proposalsforNGOs proporciona un marco claro y organizado que le guía a través de cada paso del proceso de redacción de la propuesta de subvención.

Puede utilizar esta plantilla para:

Incluya secciones esenciales como resumen ejecutivo, antecedentes, descripción del problema, metas, alcance del trabajo, beneficiarios, cronograma, presupuesto, evaluación y plan de sostenibilidad

Proporcione orientación para que cada sección sea concisa pero impactante

Ayude a alinear su propuesta con las prioridades de la organización financiadora

Asegúrese de adoptar un enfoque estructurado que cubra todos los requisitos fundamentales de financiación

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y ONG que desean una plantilla PDF detallada para crear propuestas completas y estructuradas para subvenciones de cualquier tamaño o alcance.

14. Plantilla de propuesta de subvención para proyectos comunitarios de Template. Net

a través de Template.Net

Los proyectos comunitarios suelen necesitar propuestas sólidas y bien estructuradas para mostrar a los financiadores exactamente cómo su compatibilidad marcará la diferencia. La plantilla de propuesta de subvención para proyectos comunitarios de Template. Net ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a conseguirlo.

Es totalmente editable en su editor con tecnología de IA, por lo que puede personalizar de forma fácil y personalizada los objetivos, los presupuestos, los cronogramas y las secciones de impacto en la comunidad

Puede utilizar esta plantilla para:

Explique claramente el propósito, las metas y el impacto en la comunidad de su proyecto

Incluya secciones para los objetos, la metodología, la implementación por fases y el presupuesto detallado

Le guiamos en la definición de los resultados esperados para obtener beneficios cuantificables

Ayude a demostrar resultados positivos en áreas como la educación, la salud, la sostenibilidad y el empleo

✨ Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones locales y líderes comunitarios que solicitan subvenciones para financiar proyectos sostenibles que abordan necesidades sociales, educativas, sanitarias y medioambientales.

📖 Lea también: Cómo gestionar el presupuesto de un proyecto en 7 sencillos pasos

15. Plantilla para propuestas benéficas sin ánimo de lucro de Template. Net

a través de Template.Net

Crear una propuesta benéfica sólida puede ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a conseguir la seguridad que necesitan para marcar una diferencia real. La plantilla para propuestas benéficas sin ánimo de lucro de Template. Net ofrece a las organizaciones un marco ya preparado para presentar claramente su misión y sus necesidades de financiación.

Puede personalizarla para incluir su número objetivo de beneficiarios, necesidades específicas de financiación y métricas de impacto.

Puede utilizar esta plantilla para:

Incluya secciones para la introducción, el resumen ejecutivo, las metas, las actividades, el objetivo, las necesidades de financiación y los resultados esperados

Ayude a las organizaciones sin ánimo de lucro a explicar con claridad iniciativas como la tutoría, la mentoría y la distribución de recursos

Demuestre cómo la financiación generará un impacto cuantificable en las comunidades desfavorecidas

Proporcione una estructura para presentar los programas y los requisitos de financiación de forma eficaz

✨ Ideal para: Organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro centradas en la educación, el empoderamiento de los jóvenes y el desarrollo comunitario que buscan una plantilla pulida para garantizar la seguridad de la financiación y crear propuestas exitosas.

Conectar con los financiadores nunca ha sido tan fácil

Las subvenciones pueden abrir las puertas a las organizaciones sin ánimo de lucro para lanzar nuevos proyectos, apoyar a las comunidades y mantener en funcionamiento programas vitales.

Pero, como saben muchos líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, los procesos de solicitud de subvenciones desde cero requieren tiempo, energía y recursos que a menudo ya son escasos.

Disponer de una plantilla de propuesta de subvención le permite dedicar su valioso tiempo a cumplir su misión.

Entre las muchas opciones disponibles, las plantillas de ClickUp destacan porque están diseñadas específicamente para equipos sin ánimo de lucro. Desde el seguimiento de donaciones hasta la plan completa de propuestas, ClickUp te ofrece todo lo que necesitas en un solo lugar para mantenerte organizado, colaborar sin esfuerzo y elaborar solicitudes de subvención convincentes.

Si está listo para simplificar la redacción de sus propias propuestas de subvención y centrarse en lograr un mayor impacto, ¡regístrese ahora en ClickUp!