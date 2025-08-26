Plantillas de calendario de recaudación de fondos para maximizar el impacto

Organizar un evento de recaudación de fondos es similar a resolver un rompecabezas. Con múltiples piezas en movimiento, desde el plan y la promoción de la campaña hasta la conexión con los voluntarios y el seguimiento después del evento, mantener todo en marcha es un ejercicio de paciencia.

Aquí es donde las plantillas para recaudación de fondos pueden ayudarte. Una plantilla para recaudación de fondos te ayuda a correlacionar tus metas, cronogramas y tareas para que cubras todo. Mantiene a tu equipo coordinado y las estrategias de recaudación de fondos bien enfocadas.

Echemos un vistazo a las mejores plantillas de calendario para recaudación de fondos en ClickUp para organizar sus actividades de recaudación de fondos.

*¿Qué son las plantillas de calendario para recaudación de fondos?

Las plantillas de calendario de recaudación de fondos le ayudan a programar, organizar y gestionar todas las actividades clave relacionadas con sus esfuerzos de recaudación de fondos. Actúan como guías entre bastidores para mantener los eventos por el buen camino y ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Estos son los elementos estándar de una plantilla de calendario para recaudación de fondos:

*fechas de la campaña: fechas de inicio y finalización, y plazos para los eventos y tareas relacionadas

calendario de comunicación:* cronogramas para enviar correos electrónicos o boletines informativos y publicar entradas en redes sociales o comunicados de prensa

*datos de los donantes: secciones específicas para llamadas a donantes, datos de contacto de donantes y listas de donantes

Coordinación de voluntarios: Incorporación, reclutamiento, formación y turnos de trabajo de los voluntarios

actividades de marketing: *Una forma de organizar el lanzamiento de campañas publicitarias, la plan de contenido y las colaboraciones

*detalles del presupuesto: Secciones para anotar (nota) el presupuesto asignado, el presupuesto estimado y otros gastos clave

acciones posteriores a la campaña: *Una forma de registrar reuniones informativas, evaluaciones de rendimiento, informes de impacto y evaluaciones de donantes

💡 Consejo profesional: Determinar los objetos y las estrategias requiere un enfoque centrado desde el principio. Utilice estas plantillas gratuitas para organizaciones sin ánimo de lucro en Excel y ClickUp para maximizar los resultados de sus eventos de recaudación de fondos.

plantillas de calendario de recaudación de fondos de un vistazo*

12 plantillas gratuitas de calendarios de recaudación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro y organizadores de eventos

Aquí hemos preparado una lista de los mejores ejemplos de plantillas de calendario para recaudación de fondos de ClickUp para todos sus esfuerzos de recaudación de fondos:

plantilla de plan de eventos de recaudación de fondos de ClickUp*

Obtenga una plantilla gratuita Organice tareas, cree un cronograma y gestione donaciones con la plantilla de plan de eventos de recaudación de fondos de ClickUp

Organizar un evento de recaudación de fondos requiere una plan detallada, desde decidir el tema hasta crear el informe final. La plantilla de plan de eventos de recaudación de fondos de ClickUp elimina el estrés de la plan con un enfoque estructurado.

La plantilla le ayuda a crear una lista de pasos para planear eventos de manera eficiente, desde la captación de donantes importantes hasta la gestión de ingresos.

Obtendrá información completa sobre los nombres de los eventos, las fechas límite, el estado de prioridad y mucho más, por lo que no habrá información dispersa ni plazos confusos.

Por qué le gustará

Lista todas las dependencias de cada tarea, como la creación, edición y revisión del contenido de promoción, antes de la publicación final

Configura automatizaciones para crear y enviar invitaciones a los invitados de forma automática

Crea un esquema del evento para llevar un seguimiento de las fechas importantes, como planear el evento y decidir el lugar

Registra información importante, como el nombre del evento, las fechas, los miembros del equipo, el objetivo y los ingresos previstos

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, recaudadores de fondos comunitarios y coordinadores de eventos que desean organizar y gestionar eventos de recaudación de fondos de forma fluida.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere optimizar los procesos diarios, desde la automatización de tareas hasta la elaboración de informes financieros? Pruebe estas herramientas de IA para organizaciones sin ánimo de lucro.

2. Plantilla de donaciones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las donaciones, organice los datos de los donantes y gestione los plazos con la plantilla de donaciones de ClickUp

La gestión de donaciones puede ser complicada, pero la plantilla de donaciones de ClickUp te ayuda a recaudar fondos sin problemas.

Gracias a su diseño organizado, podrás realizar un seguimiento de los detalles de cada donación en un solo lugar.

La plantilla provee una panorámica completa de las fechas y plazos importantes para la plan de eventos de recaudación de fondos durante un periodo específico. Obtendrá una imagen clara de todos los esfuerzos de recaudación de fondos y los donantes tendrán transparencia sobre el destino de los pagos.

Por qué le gustará

Lista todos los ingresos estimados de donantes y patrocinios para planear sus esfuerzos

Guarda y realiza un seguimiento de las donaciones recibidas con la Vista de donaciones seguras

Filtra y clasifica los fondos recaudados a través de los principales donantes, subvenciones y patrocinios corporativos

Realice un seguimiento de los métodos de pago (cheque, tarjeta de crédito u otros) junto con el tipo

Consulte los próximos plazos y gestione su tiempo con la vista de calendario

🔑 Ideal para: Recaudadores de fondos comunitarios y profesionales sin ánimo de lucro que buscan un formato estructurado para organizar las donaciones.

3. Plantilla de calendario planificador de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planee eventos y hitos, organice proyectos y gestione recursos con la plantilla de calendario de ClickUp

El seguimiento de las fechas y la gestión de los plazos es muy sencillo con la plantilla de calendario de ClickUp.

Obtendrá una vista cronograma de todos los plazos de los eventos organizados durante un periodo específico. Están clasificados por departamentos, como RR. HH., nóminas, operaciones, equipo de ventas y fechas de eventos. Esto le ayudará a realizar el seguimiento de si todo va según el plan.

Esta plantilla de calendario para recaudación de fondos le ayuda a planear diferentes actividades de recaudación de fondos y a gestionar proyectos de forma eficaz.

Por qué le gustará

Establezca metas y hitos de recaudación de fondos para cada tarea con el fin de realizar un seguimiento preciso

Obtenga una panorámica de todas las tareas y eventos próximos con la Vista resumen y la Vista cronograma

Incluya información relevante sobre los eventos y las tareas relacionadas, como referencias, lugar de celebración, costes, hitos, etc.

Evalúa las tareas del evento en función de la productividad y los resultados de la recaudación de fondos para identificar el margen de optimización

🔑 Ideal para: Profesionales sin ánimo de lucro, coordinadores de eventos y recaudadores de fondos comunitarios que deseen gestionar el calendario de eventos.

💡 Consejo profesional: Los equipos de recaudación de fondos tienen objetivos y OKR como cualquier otro. Aquí tienes un breve vídeo que explica cómo gestionarlos en ClickUp.

🧠 Dato curioso: Alrededor del 10 % de todas las donaciones se realizan en los últimos 3 días del año.

4. Plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planee eventos y realice un seguimiento eficiente de los presupuestos con la plantilla de planificación de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp

La plantilla de plan de eventos sin ánimo de lucro de ClickUp ofrece un conjunto completo de herramientas, desde la recaudación de fondos hasta el registro. Con esta plantilla, planificar y gestionar eventos para su organización sin ánimo de lucro será muy sencillo.

Esta plantilla de calendario de recaudación de fondos ayuda a realizar un seguimiento de qué equipos son responsables de qué tareas, desde TI, organizadores de eventos, finanzas y creativos, lo que garantiza la rendición de cuentas.

Gestiona todas las tareas de última hora, como imprimir materiales, colocar la decoración y ultimar la logística, sin caos.

Por qué le gustará

Utilice automatizaciones para crear campañas de correo electrónico y llegar a posibles patrocinadores

Organice las tareas y asígnelas a los miembros del equipo con la Vista de tareas del evento

Visualice y realice un seguimiento del cronograma del evento con la vista de diagrama de Gantt

Realice un seguimiento de las fases del evento, los componentes del evento y el estado de finalización en un solo lugar

Establezca un presupuesto claro para la selección del lugar, la promoción del evento y mucho más, para facilitar el seguimiento

🔑Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro, coordinadores de eventos y recaudadores de fondos comunitarios que deseen crear planes de recaudación de fondos y gestionar presupuestos.

5. Plantilla ClickUp para organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al rescate de mascotas

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los voluntarios, gestione las admisiones de mascotas y supervise las metas de recaudación de fondos con la plantilla ClickUp Nonprofit Pet Rescue

La plantilla ClickUp Nonprofit Pet Rescue facilita la búsqueda de hogares para mascotas y la gestión de donaciones. Le ofrece visibilidad sobre las admisiones de animales, los recursos disponibles y los presupuestos, lo que simplifica el plan y lo hace más preciso.

La plantilla simplifica la gestión de diferentes aspectos del rescate y cuidado de mascotas al categorizar las tareas con campos personalizados, como interacciones, adopciones, servicios veterinarios, donaciones y perros en adopción.

Este marco facilita el rescate de mascotas a los voluntarios gracias a sus funciones de control de tiempo, etiqueta y correo electrónico.

Por qué le gustará

Mantenga una lista de las funciones específicas, los patrones de comportamiento y otros detalles sobre los animales con la función vista Equipo

Realice un seguimiento de los plazos de cada tarea, como reponer suministros, visitas al veterinario y otras, con la vista de calendario

Realice un seguimiento de los animales y su estado de adopción utilizando el seguimiento de eventos y el seguimiento «En curso», «Adoptado», etc.

Organice y realice un seguimiento de las actividades de recaudación de fondos, como eventos de rescate de mascotas, campañas de donaciones y mucho más

ideal para:* Centros de rescate de mascotas, voluntarios y organizaciones sin ánimo de lucro que deseen gestionar de forma exitosa el rescate de mascotas.

Esto es lo que Heath Hayden, coordinador de desarrollo profesional del Tacoma Community College, opina sobre el uso de ClickUp:

He utilizado ClickUp para organizar y gestionar eventos y proyectos grandes y pequeños en mi trabajo. Las funciones de calendario, de dependencia y de encuesta me han resultado especialmente útiles. Es el mejor software de gestión de proyectos que he utilizado nunca.

He utilizado ClickUp para organizar y gestionar eventos y proyectos grandes y pequeños en mi trabajo. Las funciones de calendario, de dependencia y de encuesta me han resultado especialmente útiles. Es el mejor software de gestión de proyectos que he utilizado nunca.

6. Plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea planes detallados, organiza tareas y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp

La plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp hace que las estrategias de planificación de eventos sean fáciles y exitosas. Desde la elaboración del presupuesto y la planificación del proyecto hasta la ejecución y el seguimiento, la plantilla le ayuda a organizar cada detalle.

La plantilla clasifica las actividades por finalidad, lo que facilita el seguimiento de los resultados de cada campaña de recaudación de fondos. Además, le permite realizar un seguimiento del estado de progreso, incluyendo pendientes, aprobadas, que necesitan revisión y otras, lo que hace que la plan y la ejecución sean eficientes.

Por qué le gustará

Gestiona la audiencia, el canal de la campaña y los rols en un solo lugar para facilitar el seguimiento

Añada archivos y hashtags a todas las campañas para realizar un seguimiento sencillo de los puntos fuertes y débiles

Lista el presupuesto asignado a cada tarea del evento, para no sobrepasar el límite presupuestario

Automatice las notificaciones para las tareas relacionadas con eventos vencidos o que requieran ajustes

Plan y realice un seguimiento de los cronogramas de cada evento con la vista de calendario de eventos

🔑Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro y comunidades de recaudación de fondos que deseen organizar campañas de concienciación.

más información:* Plantillas de calendario bonitas y gratuitas para organizarse con estilo

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún nivel de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando la información está dispersa entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puede convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo de ClickUp. *resultados reales: Teams pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. Imagine lo que su equipo podría crear con una semana extra de productividad cada mes

7. Plantilla de marketing de evento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice la información del evento, coordine Teams y realice un seguimiento del progreso con la plantilla de marketing de eventos de ClickUp

El marketing de eventos es un paso esencial para organizar eventos exitosos. La plantilla de marketing de eventos de ClickUp simplifica la organización de la información relevante sobre los eventos, por lo que la gestión y el plan de los esfuerzos de marketing resultan fluidos.

La plantilla centraliza toda la información, como la fase del evento, el tipo de evento, el tipo de asistencia y el tipo de ubicación, en un solo lugar. Esto garantiza un seguimiento y un control sencillos de los eventos.

Por qué le gustará

Programa publicaciones en redes sociales para la promoción de campañas mediante automatización

Vea las metas de marketing, las metas de clientes potenciales y los clientes potenciales capturados juntos para un plan fluido

Cree listas de control personalizadas para cada recaudación de fondos, asegurándose de que se complete todo el proceso

Indique la ubicación y la fecha del evento junto al evento para ver información completa

Realice un seguimiento de los gastos, las facturas y los recibos para no salirse del presupuesto

🔑Ideal para: Recaudadores de fondos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro locales que deseen promover sus eventos y aumentar la visibilidad.

🔎 ¿Sabías que... el 32 % de los donantes afirma que las redes sociales son su mayor fuente de inspiración?

8. Plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Programa tareas, organízalas y centraliza los detalles con la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp

Mantenerse organizado requiere un plan detallado, y la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp le ayuda precisamente a eso.

Clasifique las tareas en función de los eventos y los roles, lo que garantiza un plan sencillo y un seguimiento. Vea todas sus citas, la categoría a la que pertenece cada persona y el rol de cada una en una vista completa.

La plantilla del calendario de recaudación de fondos, con información sobre las fechas de inicio y de finalización y las metas, facilita la plan y el seguimiento de las campañas de recaudación de fondos.

Por qué le gustará

Organice las tareas según quién debe completarlas y haga que todos cuenten por ellas

Evalúa los niveles de productividad de cada tarea en función del intento correcto del evento, para mejorar la plan futura

Gestiona los archivos de cada tarea, como el proceso del evento, los detalles de pago y los informes de análisis

Crea un formulario de solicitud de reunión basado en los requisitos del evento para facilitar la programación

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos y recaudadores de fondos comunitarios que desean organizar y planear cada paso del evento de manera eficiente.

más información: *Gestión de proyectos de eventos: estrategias, herramientas y consejos

9. Plantilla de calendario anual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique tareas, realice un seguimiento de las metas y visualice el progreso con la plantilla de calendario anual de ClickUp

¿Alguna vez ha incumplido un plazo importante plan (a principios de año)? La plantilla de calendario anual de ClickUp le permite estar al tanto de todos los eventos gracias a su diseño estructurado.

Con eventos organizados por trimestre, departamento, categoría y equipo asignado, la plantilla del calendario de recaudación de fondos le ayuda a establecer prioridades y a planear sus tareas.

Con la vista de cronograma, obtienes una panorámica de los eventos basada en ajustes de tiempo personalizados, lo que te permite supervisar el progreso y realizar los ajustes necesarios.

Por qué le gustará

Asigne un presupuesto a cada tarea para gestionar el dinero a lo largo del calendario anual o del año fiscal

Mantenga una lista de todas las tareas que deben realizarse para cada evento de recaudación de fondos que organice

Calcule automáticamente el presupuesto total de cada evento clasificado por tareas

Sube documentos para cada tarea, como la creación de anuncios y las reuniones con la agencia de publicidad para promociones

🔑 Ideal para: Recaudadores de fondos comunitarios, organizadores de eventos y organizaciones sin ánimo de lucro que deseen gestionar eventos a lo largo del año.

💡 Consejo profesional: Organizar un evento requiere gestionar horarios, analizar recursos y aportar ideas. Utilice la IA para planear eventos y agilizar estos procesos.

10. Plantilla de calendario editorial de ClickUp (Lista)

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los editoriales del evento de principio a fin con la plantilla de calendario editorial de ClickUp lista

Gestiona con éxito los calendarios de publicación con la plantilla de calendario editorial de ClickUp. La plantilla te ayuda a sentar las bases para las comunicaciones y a supervisar todas las tareas, desde la lluvia de ideas hasta la publicación.

Mueva las tareas a través del proceso utilizando un proceso organizado con fases personalizadas. Además, priorice las tareas y marque a las personas asignadas para evitar duplicaciones y garantizar su completado a tiempo.

Por qué le gustará

Realice un seguimiento del tiempo para garantizar estimaciones precisas para cada editorial

Mantén una lista de tareas para cada proceso editorial, como la investigación, la redacción y la corrección, y haz un seguimiento de ellas con la vista Tablero

Cargue archivos adjuntos relevantes, como resúmenes, esquemas, directrices de marca y materiales de referencia, junto con la tarjeta de tareas

Marque la fecha límite para cada paso editorial, como el primer borrador y las fechas de revisión, para cumplir siempre con los plazos

🔑 Ideal para: Comunidades de recaudación de fondos, organizaciones sin ánimo de lucro y organizadores de eventos que deseen idear y supervisar editoriales para el año.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere optimizar la plan y la gestión de los plazos para la creación de contenido editorial? Eche un vistazo a las mejores herramientas de software para calendarios de contenido y visualice las fechas de finalización y los plazos de forma fluida.

11. Plantilla de calendario mensual de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualice las tareas mensuales y gestione los recursos con la plantilla de calendario mensual de ClickUp

¿Tiene problemas para cumplir con los plazos? La plantilla de calendario mensual de ClickUp le ayuda a gestionar todos los eventos y tareas relacionadas del mes sin complicaciones.

Consulte la carga de trabajo de cada departamento y los planes de los miembros del equipo para la asignación de tareas. Además, utilice la vista de calendario para realizar un seguimiento de los plazos incumplidos durante el mes y realizar ajustes.

Comprueba a qué debes prestar atención, qué tareas están retrasadas y cuáles van según lo previsto para asegurarte de no perderte nunca eventos y detalles importantes.

Por qué le gustará

Realice un seguimiento del tiempo necesario para cada tarea, incluyendo la divulgación, la organización de eventos y los seguimientos

Establece valoraciones por hora, presupuesto asignado y coste real, y realiza el seguimiento de todo en un solo lugar

Gestiona y realiza un seguimiento de los ingresos y gastos del mes con la vista de pagos

Utilice el medidor de progreso para realizar un seguimiento de los hitos, como la reunión de los objetivos de donación y el seguimiento de las confirmaciones

Establezca el proceso para cada evento y defina las dependencias para facilitar el plan

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, recaudadores de fondos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro que deseen crear y consultar el calendario mensual.

12. Plantilla de calendario de voluntarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Comprueba la disponibilidad, asigna tareas y comunica los cambios con la plantilla de calendario de voluntarios de ClickUp

Coordinar a los voluntarios para que sus horarios coincidan con los eventos planificados puede ser todo un reto. La plantilla de horarios para voluntarios de ClickUp ofrece un enfoque integral para gestionar a los voluntarios sin confusiones.

Clasifique a los donantes y voluntarios potenciales y nuevos, y etiquételos como miembros, jefes de equipo y coordinadores para garantizar que los eventos se organicen sin problemas. Consulte los rols y las habilidades de cada voluntario para asignarles tareas en consecuencia y mantener la eficiencia.

Por qué le gustará

Organice los datos de contacto de todos los voluntarios en un solo lugar

Lista las habilidades y los motivos para ser voluntario con el fin de evaluar y asignar responsabilidades con precisión

Optimice el proceso de incorporación y gestión de voluntarios con la Vista del proceso de voluntariado

Realice un seguimiento de los nuevos voluntarios y envíeles mensajes de bienvenida con la Vista de nuevos voluntarios

Crea un formulario para que los voluntarios interesados puedan presentar su solicitud y compartir información sobre sus habilidades

🔑 Ideal para: Profesionales sin ánimo de lucro, equipos de desarrollo, coordinadores de eventos y recaudadores de fondos comunitarios que buscan contratar voluntarios y gestionar sus horarios.

Consejo profesional: ¿Quiere organizar mejor su esfuerzo para sus eventos sin ánimo de lucro? Utilice ClickUp para organizaciones sin ánimo de lucro para ayudarle a realizar un seguimiento de las metas, programar y organizar eventos. Gestione los recursos del equipo, cree y comparta formularios de admisión y colabore en proyectos para que los eventos se desarrollen sin problemas.

¿Qué hace que una plantilla de calendario de recaudación de fondos sea buena?*

Una buena plantilla de calendario de recaudación de fondos ayuda a simplificar su flujo de trabajo. A la hora de elegir la plantilla, estos son los factores clave que debe tener en cuenta:

Fácil personalización: elija una plantilla con edición fácil que se adapte a los requisitos de su evento de recaudación de fondos para facilitar su uso

Estructura clara: Busque una plantilla que ofrezca una estructura clara para organizar los detalles, como voluntarios, simpatizantes, grupos de donantes, miembros del tablero y mucho más. Esto ayuda a evitar la confusión de información

Colaboración fluida : priorice una plantilla que mantenga a todo el equipo en sincronizar. Esto ayuda a evitar duplicaciones y confusiones, y mantiene el flujo de trabajo organizado

*automatización: seleccione una plantilla que ofrezca una automatización fluida para los plazos y el envío de correo electrónico

*organización visual: elige una plantilla con funciones como códigos de color, filtros, metas SMART y vistas de cronograma para identificar fácilmente los siguientes pasos

más información: * Plantillas gratuitas para recaudar fondos para eventos y organizaciones benéficas

optimice la gestión del calendario de recaudación de fondos con ClickUp*

Las plantillas de calendario para recaudación de fondos registran los detalles más minuciosos de los eventos organizados, que de otro modo podrían perderse en el caos de planear y ejecutar.

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, hace que organizar eventos de recaudación de fondos y gestionar calendarios sea muy sencillo. Con los detalles de tu evento, las tareas, las comunicaciones y los horarios en un solo lugar, podrás estar al tanto de tus tareas pendientes con facilidad.

Evite que las fechas dispersas y los detalles clave afecten negativamente al intento correcto del evento. ¡Regístrese gratis hoy mismo en ClickUp y plan, organice y gestione un calendario de eventos de recaudación de fondos!