Plantillas gratuitas de outline para estructurar ensayos y escribir de forma eficaz

Antes incluso de empezar a escribir, hay algo que puede salvar tu nota y tu cordura: una plantilla sólida para el esquema de tu ensayo. Tanto si estás preparando un ensayo de análisis literario, como si estás redactando un ensayo para la universidad o pensando en cómo estructurar un ensayo persuasivo para el trabajo, un esquema actúa como un plano.

Mantiene organizadas tus ideas principales, frases temáticas y párrafos del cuerpo para que tu escritura no se convierta en un caos. La mayoría de los estudiantes escriben mejor y más rápido cuando saben exactamente qué va en cada parte. Por supuesto, cada tarea puede requerir una estructura diferente, pero el formato básico del ensayo sigue siendo el mismo.

Si alguna vez has abierto un documento en blanco y te has sentido bloqueado, estás en el lugar adecuado. Estas plantillas te ayudarán a ponerte en marcha rápidamente.

¿Qué son las plantillas para el esquema de ensayos?*

Una plantilla para ensayos es una guía preestructurada que ayuda a organizar las partes principales de un ensayo antes de escribirlo. Desglosa el proceso de redacción del ensayo en introducción, tesis, párrafos del cuerpo y conclusión.

Cada sección tiene espacio para frases temáticas, detalles de apoyo y ejemplos, lo que permite al escritor relacionar sus ideas principales con claridad.

Estas plantillas siguen una estructura estándar, lo que las hace útiles para escribir cualquier tipo de ensayo: persuasivo, análisis literario, narrativo o universitario. Ayudan a los estudiantes a escribir con una estructura clara, reducir las repeticiones y mantenerse centrados en el punto principal de cada párrafo.

🔍 ¿Sabías que... El formato de ensayo de cinco párrafos (introducción, tres párrafos de desarrollo y conclusión) se popularizó a mediados del siglo XX, especialmente en Estados Unidos.

¿Qué hace que una plantilla para el esquema de un ensayo sea buena?

Una plantilla de ensayo bien estructurada le da a tu escritura una dirección clara y te ayuda a organizar tus ideas antes de redactar. Debe ofrecer compatibilidad en todas las fases del proceso de redacción del ensayo, desde el plan hasta la estructuración del argumento. Estas son algunas de las funciones que debes buscar:

Estructura de introducción integrada: una buena plantilla debe ofrecer espacio para estructurar el gancho, la información de contexto y la tesis en un solo lugar para lograr una apertura sólida

Diseño con la tesis al principio: elige una plantilla que coloque la tesis al principio, para que tu argumento se mantenga en primer plano a lo largo de todo el ensayo

Secciones definidas del cuerpo del párrafo: Busca bloques separados que te indiquen que debes completar las oraciones temáticas, añadir pruebas que las respalden y explicar tu razonamiento paso a paso

Puntos clave: La plantilla te ayudará a identificar y seguir la idea central de cada párrafo para evitar solapamientos o perder el hilo conductor

ayuda para las transiciones:* utiliza plantillas que sugieran dónde colocar frases de enlace, para que tu flujo sea natural de uno a otro

Indicaciones para la estructura de la conclusión: Opta por formatos que te guíen a través de la reformulación de la tesis, resumir los argumentos clave y la conclusión con una reflexión final

Espacio para citas y notas: una plantilla útil deja espacio para anotar referencias, citas o fuentes mientras planificas, lo que facilita el proceso de redacción posterior

Las mejores plantillas para esquemas de ensayos de un vistazo

Plantillas para el esquema de ensayos

Una plantilla de ensayo ya preparada te ayuda a evitar el desorden mental y a pasar directamente a estructurar tus ideas. La plantilla adecuada hace que el proceso de redacción sea más preciso y organizado. Veámoslo:

1. Plantilla de esquema narrativo de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Planifica y estructura el esquema completo de tu ensayo con la plantilla de esquema de historia de ClickUp

La plantilla ClickUp Story Outline es ideal para escritores que prefieren crear ensayos como si fueran proyectos. No es solo un documento, sino un completo sistema de carpetas en el que puedes dividir la estructura de tu ensayo en partes como introducción, párrafos del cuerpo y conclusión, todo ello utilizando tarjetas de arrastrar y soltar.

Obtendrás un mapa visual y editable de los argumentos principales de tu ensayo, el flujo de los personajes (si se trata de una narración) o la progresión de los temas. Esto lo hace especialmente útil para ensayos de análisis literario o cualquier ensayo convincente con argumentos de múltiples capas.

⭐ Bonificación: ClickUp Brain te ayuda a generar, organizar y perfeccionar al instante esquemas de ensayos con sugerencias basadas en IA, lo que agiliza y estructura tu proceso de redacción. Gracias a su comprensión contextual de tu entorno de trabajo, puede resumir investigaciones, sugerir títulos e incluso redactar borradores de secciones para que tus ensayos sean claros y eficaces.

Es como tener un asistente de investigación integrado que encuentra respuestas en tus propios documentos, sugiere mejoras en la estructura y la redacción, y genera resúmenes rápidos, todo ello basado en el contexto. Sin cambiar de pestaña, sin perder tiempo.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Organiza los puntos del ensayo utilizando tarjetas de tarea y tableros

Crea un cronograma utilizando hitos para las fechas límite

Realiza un seguimiento del progreso con ocho estados personalizables

🔑 Ideal para: planear un ensayo bien estructurado que incluya múltiples argumentos, una investigación exhaustiva o un flujo complejo entre párrafos.

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

2. Plantilla de informe de investigación de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Convierte una investigación compleja en un ensayo estructurado y bien compatible con la plantilla de informe de investigación de ClickUp

La plantilla ClickUp Research Report está diseñada para escritores que trabajan con ensayos que van más allá de la opinión personal, como ensayos argumentativos, análisis literarios o trabajos con gran cantidad de datos y citas.

Diseñada para ensayos basados en datos y trabajos universitarios detallados, te permite organizar los resultados de tu investigación, el material de referencia y las secciones del ensayo en un único documento con flujo. Y como se basa en ClickUp Docs, puedes colaborar en tiempo real, crear páginas anidadas, hilos de comentarios e incluso incrustar imágenes, todo ello sin tener que cambiar de herramienta.

Crea, organiza y colabora en todo el esquema de tu ensayo sin problemas con ClickUp Documento

Lo que diferencia a esta herramienta de un editor de documentos típico es su capacidad para transformar tu investigación en un sistema de escritura dinámico y rastreable. Puedes realizar edición de contenido generado por IA, adjuntar elementos visuales, asignar tareas de revisión, realizar un seguimiento del recuento de palabras e incluso automatizar los seguimientos, todo ello dentro del mismo documento.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Divide los temas complejos en secciones con rótulos, como contexto, conclusiones y análisis

Incluye fuentes, citas y datos visuales en el documento para facilitar su consulta

Realiza un seguimiento del progreso desde la investigación hasta el borrador final utilizando estados personalizados

🔑 Ideal para: Estructurar ensayos en los que la investigación, las pruebas y la claridad son todo, especialmente en ensayos universitarios, cursos avanzados y trabajos respaldados por datos.

3. Plantilla de redacción de contenido de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Organiza tu flujo de trabajo de redacción y cumple con los plazos con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp

La plantilla para redacción de contenido de ClickUp está hecha a medida para escritores que tienen que lidiar con múltiples plazos, ideas dispersas y comentarios editoriales. Diseñada como un documento listo para usar, admite la redacción de textos largos, esquemas y seguimiento de versiones, lo que la convierte en una opción sólida para la redacción de ensayos, especialmente ensayos persuasivos y trabajos universitarios que requieren revisiones en capas o aportaciones del equipo.

A diferencia de los documentos simples, este te ofrece una ventaja basada en tareas: lluvia de ideas, borrador, edición y publicación, todo dentro de un entorno de trabajo conectado. Puedes insertar esquemas de ensayos, asignar ediciones, dejar comentarios e incluso adjuntar imágenes, sin salir del documento.

Esto es lo que Knight Campbell, director ejecutivo de Cairn Leadership Strategies, LLC, tiene que decir sobre ClickUp:

Las plantillas son fantásticas para tareas repetitivas complejas.

Las plantillas son fantásticas para tareas repetitivas complejas.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Convierte las secciones de tu esquema en tareas y realiza un seguimiento de las revisiones con estados

Estructura argumentos complejos con páginas anidadas y encabezados plegables

Vincula investigaciones o medios relevantes con archivos e imágenes incrustados

🔑 Ideal para: escritores que trabajan con tareas con mucho contenido que requieren planear, esquematizar y múltiples ciclos de revisión; perfecto para estudiantes, redactores publicitarios o cualquier persona que elabore un ensayo bien estructurado con comentarios del equipo.

➡️ Más información: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

4. Plantilla de esquema de proyecto de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Divide las grandes ideas en pasos listos para la acción con la plantilla de esquema de proyecto de ClickUp

La plantilla de esquema de proyecto funciona especialmente bien cuando tu ensayo o tarea se parece más a un pequeño proyecto. Ofrece una estructura sin ser rígida, lo que te da margen para definir metas, lista de resultados y esbozar el progreso a través de múltiples puntos de control.

Lo que hace que esta plantilla sea tan eficaz es que imita el esquema de un proyecto. En lugar de quedarte mirando una página en blanco, puedes estructurar el flujo del ensayo desde la tesis hasta la conclusión, hacer un seguimiento de los argumentos de apoyo como si fueran entregables y establecer tareas a medida que generas cada párrafo del cuerpo o revisas las fuentes.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Define las metas del ensayo y divídelas en pasos fáciles de seguir

Organiza los puntos de compatibilidad, como los entregables con fechas límite

Asigna diferentes secciones o fuentes a los colaboradores

🔑 Ideal para: Escritores que se enfrentan a ensayos complejos y de varios pasos que se benefician de una plan similar a la de un proyecto, como ensayos en grupo, esquemas con muchos argumentos o trabajos de investigación con secciones estratificadas.

🔊 Opinión de un cliente de ClickUp: RevPartners logró acelerar en un 64 % la prestación de servicios gracias al uso de guías de entrega del cliente creadas con las plantillas de ClickUp, lo que redujo significativamente el tiempo dedicado a organizar y poner en práctica el trabajo.

5. Plantilla de blog de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Gestiona cada entrada del blog, desde la idea hasta la promoción, con la plantilla para blogs de ClickUp

La plantilla para blogs de ClickUp es un sistema de ciclo completo para gestionar el contenido de los blogs, no solo un lugar donde escribir. Está estructurada para ayudarte a gestionar la ideación de temas, la redacción, la optimización SEO y los flujos de trabajo de publicación en un único proceso fluido.

Más allá de la redacción, la plantilla se centra en el impulso. Puedes planear tu calendario editorial, automatizar la creación de contenido, etiquetar a los colaboradores, asignar tareas para elementos visuales o revisiones, y realizar el seguimiento del estado de cada publicación: esquema, borrador, revisión y publicado.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Establece un flujo de trabajo de escritura repetible para ensayos de estilo blog

Crea un calendario de contenido y asigna tareas con fechas límite

Organiza el contenido por temas, autores o lectores objetivo utilizando campos personalizados

🔑 Ideal para: Escritores que crean blogs personales, tareas basadas en contenido o cualquier ensayo con un componente editorial, especialmente cuando la estructura, el tiempo y la visibilidad son cruciales.

➡️ Más información: Cómo utilizar la IA para la documentación

6. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Estandariza la calidad de tu contenido con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

La plantilla de directrices de redacción de ClickUp ayuda a mantener la coherencia en el tono, el formato y el estilo entre varios autores o tipos de contenido. Tanto si formas parte de un equipo de contenido como si estás documentando las reglas de estructura de ensayos para la redacción académica, te ayudará a eliminar las conjeturas y a dejar claras las expectativas.

Puedes estructurar ejemplos, organizar secciones por tipo de contenido (por ejemplo, ensayos, entradas de blog, estudios de casos), asignar actualizaciones y mantenerlo como un documento vivo. Si tu equipo o clase produce contenido con regularidad, esta plantilla actúa como un punto de referencia fiable y evoluciona a medida que crecen tus necesidades.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Divide las expectativas de redacción en categorías como tono, formato, gramática y citas

Incluye «cosas que se deben y no se deben hacer» con ejemplos reales para reforzar la coherencia

Asigna actualizaciones o revisiones a las partes interesadas a medida que evolucionen tus estándares de redacción

🔑 Ideal para: Educadores, responsables de contenido o grupos de estudiantes que necesitan definir normas de redacción claras y garantizar que todos los ensayos, trabajos o publicaciones se ajusten a las expectativas compartidas.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales en Excel y Sheets

7. Plantilla de esquema de ensayo de TemplateLab

vía Templatelab

La plantilla de esquema de ensayo de TemplateLab es una mina de oro para estudiantes, educadores y escritores que desean estructuras listas para usar sin tener que configurar todo un flujo de trabajo digital. Destaca por su profundidad ampliable.

En lugar de limitarte a un formato rígido de cinco párrafos, te da la libertad de añadir tantos párrafos de apoyo como necesite tu argumento, sin afectar a su estructura.

Cada sección está claramente rotulada, con indicaciones para las transiciones, la repetición de la tesis y las referencias, lo que te ayudará a planear un ensayo bien estructurado, coherente y adaptable.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Elige entre 37 estructuras de ensayos en formato diferente

Descárgalas al instante e imprímelas para utilizarlas sin conexión

Ideal para profesores que asignan esquemas o estudiantes que necesitan una estructura rápida

🔑 Ideal para: Estudiantes de secundaria y universitarios, especialmente aquellos que prefieren planear en papel o necesitan esquemas imprimibles para tareas, actividades en clase o borradores iniciales.

8. Plantilla. net Plantilla para el esquema de un ensayo

Esta plantilla de esquema de ensayo editable de Template.net está diseñada para ofrecer flexibilidad, ideal para los estudiantes que prefieren un formato para rellenar que es personalizado antes de empezar a escribir.

A diferencia de las descargas de PDF estáticas, esta plantilla se puede editar directamente en tu navegador o descargar en formatos Word, Documentos de Google o Apple Pages. Te guía a través de todos los elementos esenciales (introducción, tesis, frases temáticas, puntos de apoyo y conclusión), al tiempo que deja espacio para notas y referencias.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Rellena tu tesis, las frases temáticas y los puntos clave directamente en cada sección

Añade pruebas de compatibilidad y indicaciones de referencia para que tu ensayo esté bien documentado

Reorganiza fácilmente las secciones para probar diferentes estructuras de ensayo

🔑 Ideal para: Estudiantes que desean un esquema profesional y editable que puedan modificar para ensayos universitarios, escritos persuasivos o cualquier tarea que requiera una estructura clara antes del borrador completo.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de creación de contenido con IA

9. Plantilla. net Plantilla para ensayos narrativos

Esta plantilla para ensayos narrativos de Template.net está diseñada para ayudarte a contar una historia convincente sin perder el rumbo. Es ideal para estudiantes que trabajan en ensayos narrativos que siguen una estructura cronológica, pero que aún necesitan transiciones sólidas, arcos emocionales y un punto principal definido.

El formato te guía a través de cada parte esencial del flujo narrativo, desde la configuración de la escena hasta la reflexión sobre la experiencia, para que tu historia se mantenga centrada y significativa.

Es totalmente editable, lo que te permite crear secciones personalizadas antes de empezar a escribir. Tanto si estás redactando una anécdota personal, un texto reflexivo o una tarea narrativa, este esquema te proporciona la estructura adecuada.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Divide el comienzo, el conflicto, el clímax y la resolución en secciones estructuradas

Añade un tono emocional y una lección aprendida para unir la historia

Utiliza las indicaciones de las secciones para mantenerte centrado en el flujo de la trama y la estructura narrativa

🔑 Ideal para: Estudiantes que escriben narraciones personales, ensayos reflexivos o trabajos narrativos que deben ser impactantes, tener un buen ritmo y una secuencia lógica.

➡️ Más información: Las mejores indicaciones de escritura con IA para profesionales del marketing y escritores

10. Plantilla. net Plantilla para ensayos de causa y efecto

Esta plantilla para ensayos de causa y efecto está diseñada para ayudarte a establecer una conexión entre ideas con claridad y propósito. Te guía para desglosar una idea principal en sus causas, efectos o ambos, lo que la hace perfecta para tareas que requieren razonamiento lógico, un flujo argumental estructurado y un análisis detallado.

Este diseño garantiza que tus argumentos sigan una cadena lógica, ya sea que escribas sobre acontecimientos históricos, problemas sociales o fenómenos científicos.

Disponible para edición en el navegador o descargar, tiene un formato limpio para uso académico y se puede personalizar para ensayos cortos o análisis en profundidad de varios párrafos.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Separa claramente las causas y los efectos para evitar solapamientos y confusiones

Utiliza secciones específicas para la tesis, la información contextual y la conclusión

Añade indicaciones de transición para reforzar el flujo entre párrafos

🔑 Ideal para: Estudiantes que trabajan en ensayos analíticos, tareas con una estructura lógica o ensayos que exploran las razones y consecuencias de un evento o tema específico.

➡️ Leer más: Contenido generado por IA frente a contenido generado por humanos: ventajas y desventajas

11. Plantilla. net Plantilla para el esquema de un ensayo de tesis

Esta plantilla para el esquema de una tesis de Template.net está diseñada para ayudarte a desarrollar un argumento centrado y a correlacionar el contenido que lo respalda.

La estructura hace hincapié en la claridad de la tesis, con secciones específicas para las frases temáticas, las pruebas de apoyo y los contraargumentos. Esto la hace especialmente útil para ensayos argumentativos, ensayos persuasivos o escritos de nivel universitario en los que se requiere una postura clara.

El diseño fomenta el pensamiento disciplinado. Te hace responsable de tu tesis y garantiza que cada párrafo del cuerpo la respalde de manera significativa.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Desarrolla una tesis sólida y refuérzala con indicaciones alineadas para los párrafos del cuerpo

Incluye contraargumentos y refutaciones para reforzar tu argumento

Utiliza la estructura incorporada para evitar digresiones o afirmaciones sin fundamento

🔑 Ideal para: Estudiantes que escriben ensayos basados en argumentos, trabajos de investigación o ensayos de posición en los que la tesis impulsa toda la estructura y cada detalle de apoyo debe estar vinculado a una afirmación central.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de escritura con IA para crear contenido

12. Plantilla. net Plantilla para ensayos comparativos y contrastivos

Esta plantilla para ensayos comparativos y contrastivos te ofrece un formato claro y organizado para presentar dos o más ideas en paralelo. Tanto si estás evaluando obras literarias, acontecimientos históricos o argumentos opuestos, esta plantilla te ayudará a aclarar los puntos clave e identificar patrones o contradicciones con precisión.

Presenta compatibilidad tanto con el método por bloques como con el método punto por punto, lo que te ofrece flexibilidad en función de los requisitos de tu trabajo. La plantilla está lista para la edición en línea o para exportarse en múltiples formatos, lo que facilita su adaptación para su uso en la escuela secundaria, la universidad o el ámbito profesional.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Utiliza secciones separadas para las similitudes y las diferencias a fin de evitar la duplicación de contenido

Añade títulos para cada tema y pruebas de compatibilidad debajo de cada comparación

Inserta frases de transición para mejorar el flujo entre los puntos comparativos

🔑 Ideal para: Estudiantes que comparan teorías, textos, ideas o eventos, especialmente en ensayos de análisis literario, trabajos de historia o ensayos universitarios que requieren una comparación y un contraste detallados.

➡️ Más información: Cómo utilizar la IA para documentos de Word y optimizar la creación de contenido

13. Plantilla. net Plantilla para ensayos sobre casos empresariales

Esta plantilla para ensayos de casos de negocio está diseñada para ayudarte a construir un argumento sólido, basado en datos, que sea lógico y persuasivo. Te guía a través de secciones como el resumen ejecutivo, la exposición del problema, el análisis de la solución y la conclusión.

Esta plantilla garantiza que tu razonamiento sea claro, tus pruebas estén organizadas y tu propuesta sea convincente. Está diseñada para aportar claridad, no para rellenar, lo que facilita la presentación de ideas empresariales complejas de forma estructurada y fácil de leer.

Aquí te explicamos por qué te encantará

Esboza tu ensayo con secciones específicas para el problema, la solución y el análisis de coste-beneficio

Presenta tus conclusiones en una secuencia lógica que refleje la redacción empresarial del mundo real

Termina con un resumen persuasivo que refuerce tus recomendaciones clave

🔑 Ideal para: Estudiantes o profesionales que redactan ensayos centrados en los negocios, análisis de casos o argumentos estructurados que requieren una lógica clara, resultados medibles y relevancia en el mundo real.

➡️ Más información: Los mejores correctores de ensayos con IA para ahorrar tiempo y mejorar la precisión

organízate, escribe más rápido y mantén el seguimiento con ClickUp*

Ya no tendrás que saltar entre aplicaciones, formatos o archivos de Word aleatorios. Ya sea que estés estructurando un ensayo universitario, redactando un análisis literario o correlacionando un argumento persuasivo, el uso de la plantilla de ensayo adecuada puede completar por completo tu forma de escribir.

Las plantillas que funcionan como función en la parte superior te dan una ventaja, pero si las combinas con ClickUp, una app para todo lo relacionado con el trabajo, llevarás tu rendimiento al siguiente nivel.

Desde la lluvia de ideas hasta el pulido de tu conclusión, ClickUp te permite escribir, edición, colaborar, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso, todo en un solo lugar. Sin distracciones, sin caos, solo una plataforma optimizada para terminarlo todo.

✍️ Escribe de forma más inteligente, mantén la concentración y gestiona tu proceso de escritura como un profesional.

Prueba ClickUp gratis, gratuito/a hoy mismo