Plantillas gratuitas de acuerdos de pago para condiciones financieras legalmente vinculantes

Pagos atrasados. Términos malinterpretados. Clientes que desaparecen. Basta con un vago «lo arreglaremos más tarde» para desequilibrar su flujo de caja.

Ahí es donde ayudan las plantillas de acuerdos de pago.

Un calendario por escrito establece condiciones claras: importe, fecha límite, forma de pago y qué ocurre si se retrasan los pagos. Tanto si ofrece servicios, alquila propiedades o gestiona un préstamo, un contrato de pago protege su tiempo, su trabajo y su tranquilidad.

Si todavía depende de chatear informal o de correos electrónicos, es solo cuestión de tiempo que se produzca algún descuido. Solucionemos eso con estas plantillas.

*¿Qué son las plantillas de acuerdos de pago?

Una plantilla de acuerdo de pago es un documento listo para usar que describe los términos en los que una parte se compromete a pagar a otra. Por lo general, incluye detalles como el importe del pago, la fecha límite, la forma de pago, el tipo de interés, los recargos por demora y la legislación aplicable.

Estas plantillas ayudan a crear contratos legalmente vinculantes para diversos acuerdos financieros, ya sea un préstamo, un contrato de servicios, el pago de un alquiler o un plan de pago a plazos.

Por qué es importante un acuerdo de pago

Un acuerdo de pago define claramente las expectativas financieras entre dos partes: cuánto se debe, cuándo vence el pago y qué sucede si no se realizan los pagos.

Protege a ambas partes al convertir las promesas verbales en términos escritos y exigibles. Esto reduce las posibilidades de disputas, retrasos y no pago, y proporciona pruebas documentadas si alguna vez se requiere una acción legal.

¿Qué hace que una plantilla de acuerdo de pago sea buena?

Una buena plantilla de acuerdo de pago es clara, detallada y está estructurada para proteger a ambas partes. Debe evitar malentendidos y facilitar su cumplimiento en caso de que surjan disputas.

Busque estas funciones clave:

Detalles del pago: Indique el importe total, las fechas límite y la forma de pago

Información de las partes: Incluya los nombres completos y las direcciones postales

Condiciones y calendario: Detalle el plan de amortización, las fechas de los plazos y cualquier flexibilidad

Condiciones de pago atrasado: defina los recargos por demora, las sanciones y el interés

Pago anticipado: Explique las normas de amortización anticipada (penalizaciones o descuentos)

*predeterminado/a: Especifique las medidas correctivas en caso de que una de las partes incumpla o no realice los pagos

Aspectos legales: identifique la legislación aplicable, la jurisdicción y la resolución de disputas

Aviso legal:Esta guía proporciona información general y plantillas de muestra, y no constituye asesoramiento jurídico. Las leyes varían según la jurisdicción; antes de utilizar cualquier plantilla (incluidas las opciones de terceros como Signaturely o Signeasy), confirme que cumple con los requisitos de su estado/país (por ejemplo, límites de usura/interés, períodos de preaviso, divulgaciones obligatorias). Considere la posibilidad de que un abogado revise los acuerdos, especialmente en el caso de préstamos con seguridad, condiciones de interés/comisiones o arrendamientos específicos de cada estado.

Vea esto a continuación: ¿Necesita condiciones de pago claras y coherentes sin tener que luchar con una página en blanco? Este tutorial muestra cómo utilizar la IA en ClickUp para que pueda redactar, dar formato y pulir acuerdos y POEEs, de modo que pueda fijar las condiciones rápidamente y reducir las idas y venidas.

Plantillas de acuerdos de pago de un vistazo

Las mejores plantillas de acuerdos de pago (20 selecciones)

Hay plantillas gratuitas por todas partes, pero no todas son válidas cuando se trata de dinero, plazos incumplidos o un cliente que desaparece tras la primera factura. Las siguientes plantillas de acuerdos de pago seleccionadas están diseñadas para ahorrar tiempo, evitar el caos y garantizar que el aspecto financiero de su contrato funcione de la forma más fluida posible:

1. Plantilla de acuerdo de pago sencillo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento, gestione y firme las condiciones de pago fácilmente con la plantilla de acuerdo de pago sencillo de ClickUp.

No se trata de otro documento de Word con líneas para rellenar. La plantilla de acuerdo de pago simple de ClickUp vive dentro de su flujo de trabajo, no fuera de él.

Esto significa que puede ir más allá de introducir nombres y números: puede asignar tareas, establecer fechas límite, automatizar recordatorios y realizar seguimiento del estado de cada pago en tiempo real. Todo permanece organizado, conectado y listo para actuar, de modo que sus acuerdos no se quedan simplemente en una carpeta, sino que realmente se cumplen.

Puede convertir su contrato de pago en un documento vivo y rastreable que se vincule a proyectos, recordatorios, automatizaciones y flujos de trabajo de los clientes. Está diseñado para mantener las cosas claras, coherentes y con visibilidad.

🌟 Por qué le encantará:

Establezca tareas periódicas para revisar los calendarios de pago

Utilice Campos personalizados para importes, métodos y notas

Añada a las partes interesadas para tener vista y colaborar con los clientes en tiempo real

Desencadenante de recordatorios o alertas automáticas por correo electrónico para las próximas fechas de vencimiento

🔑 Ideal para: autónomos, equipos pequeños o proveedores de servicios que gestionan múltiples clientes y necesitan supervisar en tiempo real todos los acuerdos de pago.

📮ClickUp Insight: El 39 % afirma que la inestabilidad financiera es su mayor temor a la hora de plantearse una carrera profesional en cartera: la incertidumbre es el principal obstáculo. En lugar de adivinar dónde va su tiempo y su dinero, ClickUp le permite realizar un seguimiento de cada hora dedicada a cada proyecto con el control de tiempo integrado. Puede etiquetar tareas por cliente o fuente de ingresos, registrar horas facturables y utilizar Campos personalizados para registrar tarifas o pagos. Con los paneles de ClickUp, podrás ver exactamente cuánto tiempo estás invirtiendo, cuál es su valor y qué proyectos son más rentables, todo ello en tiempo real.

2. Plantilla de carta de acuerdo de ClickUpe

Obtenga plantillas gratis Correlacione los términos y las responsabilidades del proyecto con la plantilla de carta de acuerdo de ClickUp.

A diferencia de las plantillas genéricas que tienen un límite en los términos básicos, esta plantilla de carta de acuerdo de ClickUp le ayuda a establecer expectativas claras entre las partes, al tiempo que mantiene un enfoque colaborativo.

No se trata solo de escribir condiciones en un documento, sino de establecer responsabilidades, cronogramas y condiciones directamente en un flujo de trabajo editables y fáciles de seguir a medida que avanza el proyecto. Esto resulta especialmente útil cuando se inicia una nueva colaboración o proyecto y se quiere evitar cualquier confusión del tipo «creía que habíamos acordado...».

🌟 Por qué le encantará:

Añada cláusulas de pago específicas para cada proyecto con los campos personalizados

Realice un seguimiento de las fases del acuerdo utilizando estados personalizados

Recopile firmas electrónicas y realice un seguimiento de las aprobaciones a través de ClickUp Automatizaciones

Cree vistas visuales de las responsabilidades utilizando la vista de tablero

🔑 Ideal para: pequeñas empresas o contratistas que gestionan múltiples acuerdos y desean claridad sin tener que buscar actualizaciones en correos electrónicos o carpetas.

3. Plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Proteja los detalles del préstamo y gestione las condiciones de pago con la plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp

No hay lugar para malentendidos cuando se presta o se pide dinero prestado. La plantilla de acuerdo de préstamo de ClickUp le ofrece más que un documento para rellenar: establece un flujo de trabajo estructurado para todo, desde el tipo de interés hasta el calendario de pagos.

Esta plantilla le ayuda a formalizar un acuerdo legalmente vinculante mientras realiza un seguimiento en tiempo real de cada fase del préstamo. Ya sea para un préstamo único o para pagos mensuales recurrentes, cada actualización, revisión o cambio de estado queda documentado y con visibilidad.

🌟 Por qué le encantará:

Realice un seguimiento de los detalles del préstamo, el importe de la deuda y la información del prestatario utilizando Campos personalizados

Asigne tareas a cada parte para revisar o actualizar las condiciones de pago

Utilice estados personalizados para seguir el préstamo desde el borrador hasta la firma y la completada

Supervise el progreso de los préstamos y el cumplimiento del pago con tareas periódicas y paneles

🔑 Ideal para: particulares o empresas que gestionan préstamos internos, financiación de socios o anticipos de clientes y necesitan claridad sin necesidad de realizar seguimientos continuos.

🔎 ¿Sabías que... el 55 % de las facturas B2B en EE. UU. están vencidas? Sin un acuerdo de pago por escrito, resulta más difícil hacer cumplir el plazo.

4. Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree, realice un seguimiento y firme acuerdos en un solo lugar con la plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

Si alguna vez ha perdido las condiciones de compra en un hilo de correo electrónico o un contrato enterrado en las carpetas de su escritorio, esto es para usted. La plantilla de acuerdo de compra de ClickUp le ayuda a gestionar todo el proceso de compra, desde la negociación hasta las firmas, sin tener que saltar de una plataforma a otra.

Proporciona una única ubicación para definir los términos, asignar responsabilidades y realizar seguimiento de los pasos de aprobación, especialmente cuando hay varias partes involucradas o los términos están sujetos a cambios.

🌟 Por qué le encantará:

Utilice los campos personalizados para registrar las condiciones de pago, los términos o la información del proveedor

Asigne tareas para la revisión de acuerdos, la aprobación legal y las firmas

Cree un documento de uso compartido para ambas partes con actualizaciones en tiempo real

Automatice los recordatorios de plazos o el uso compartido de documentos después de la fecha de entrada en vigor

🔑Ideal para: Empresas que trabajan con proveedores, distribuidores o socios B2B y que desean un sistema digitalizable y repetible para gestionar las compras sin atascos ni confusiones.

5. Plantilla de acuerdo de compraventa de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Redacte, gestione y finalice rápidamente sus condiciones de venta con la plantilla de acuerdo de compra y venta de ClickUp

Esta plantilla de acuerdo de compraventa de ClickUp no solo sirve para enumerar lo que se vende, sino que está diseñada para agilizar todo el ciclo del acuerdo de compraventa. Dispondrá de un sistema centralizado para redactar los términos, revisar los detalles de pago, definir las condiciones y gestionar las firmas.

Se acabó el ir y venir entre archivos PDF, bandejas de entrada o carpetas del escritorio. Cada parte de la transacción, desde el importe del pago hasta los hitos de entrega, está justo donde tu equipo la necesita.

🌟 Por qué le encantará:

Registra los detalles de los productos o servicios utilizando Campos personalizados

Asigne pasos de revisión y aprobación utilizando estados personalizados

Establezca hitos de entrega y plazos vinculados a las fechas de vencimiento

Colabore entre departamentos en tiempo real sin salir de la plataforma

Realice un seguimiento del progreso y los cambios en todos los acuerdos en curso en un solo panel de control

🔑Ideal para: Las empresas que se dedican a la compraventa habitual de bienes o servicios necesitan una estructura repetible para sus contratos de venta que facilite la colaboración y el seguimiento de las versiones.

6. Plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establezca rolos y cronogramas claros utilizando la plantilla de acuerdo con contratistas de ClickUp

Contratar a proveedores sin un acuerdo por escrito es un riesgo que la mayoría de las empresas no pueden permitirse. La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp simplifica la redacción de los términos, la definición del alcance, el ajuste de plazos y el cierre de los acuerdos de pago, sin perder el seguimiento de los detalles.

En lugar de tener que lidiar con contratos en documentos de Word y bandejas de entrada, dispondrá de un espacio de trabajo centralizado para organizar todo, desde las fechas de vigencia hasta las cláusulas de acciones legales, todo ello con seguimiento en tiempo real.

🌟 Por qué le encantará:

Defina las responsabilidades y las condiciones de pago utilizando Campos personalizados

Cree cronogramas para los entregables con (diagrama de) Gantt e hitos

Automatice los recordatorios de pagos atrasados, renovaciones de contratos o comprobaciones de estado

Recopile y almacene los acuerdos firmados en un panel de uso compartido

Supervise a las partes implicadas y el progreso con la gestión visual de tareas

🔑Ideal para: Empresas que trabajan con autónomos, consultores o contratistas externos que necesitan un acuerdo transparente y ejecutable con una responsabilidad clara.

💡 Consejo profesional: Cuando utilice una plantilla de solicitud de presupuesto, estandarice el formato y los criterios para facilitar la comparación de las respuestas de los proveedores.

7. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Centralice, realice un seguimiento y automatice todos los contratos con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Esta plantilla de gestión de contratos de ClickUp es más que un simple rastreador: es su panel de control para todos los contratos activos, ya sean con clientes, proveedores o partes interesadas internas. En lugar de perder la pista de las fechas de renovación, las obligaciones legales o las condiciones de pago, esta plantilla describe un sistema integral que agiliza la gestión de contratos.

Esta plantilla de gestión de contratos incluye vistas como una lista maestra de contratos, un formulario de solicitud y un seguimiento del progreso, diseñadas para simplificar el ciclo de vida de sus contratos, desde el borrador hasta el archivo.

🌟 Por qué le encantará:

Organice los contratos por tipo, departamento o estado utilizando Campos personalizados

Controle los cronogramas y las fechas de vencimiento utilizando (diagrama de) Gantt y etiquetas de fecha límite

Cree flujos de trabajo con estados como «Redacción», «Revisión», «Negociación» y muchos más

Configure alertas para renovaciones próximas, plazos que vencen o revisiones necesarias

Guarda todos los documentos, instrucciones de pago y notas de las partes interesadas en un hub de uso compartido

🔑 Ideal para: equipos jurídicos, responsables de compras y jefes de operaciones que gestionan múltiples contratos y necesitan un sistema centralizado para gestionarlo todo sin lugar a dudas.

🔎 ¿Sabías que...? El 25 % de las quiebras en Europa están relacionadas con retrasos en los pagos de los clientes. Los acuerdos de pago formales pueden servir como escudo preventivo, proporcionando a las empresas fundamentos legales para actuar antes de que los retrasos en los pagos se salgan de control.

8. Plantilla de contrato de arrendamiento de ClickUp para Texas

Obtenga plantillas gratis Cree contratos de alquiler listos para los inquilinos y diseñados para Texas con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Los contratos de alquiler en Texas tienen sus propias normas, y esta plantilla de ClickUp para contratos de alquiler en Texas le ayuda a cumplir con la normativa sin enredarse en conjeturas legales. Está diseñada para simplificar todo, desde las condiciones del alquiler y las penalizaciones por demora en el pago hasta las responsabilidades básicas de cada parte.

Puede almacenar los registros de los inquilinos, realizar seguimiento de las fechas límite de los alquileres, establecer recordatorios para las renovaciones y mantener documentadas todas las versiones de las contratos de alquiler, todo ello en un único entorno de trabajo colaborativo.

🌟 Por qué le encantará:

Registre las condiciones clave del contrato de alquiler y los calendarios de pago utilizando campos personalizados

Asigne recordatorios para renovaciones de contratos y fechas de vencimiento

Cree perfiles de inquilinos y enlazarlos a documentos de arrendamiento específicos

Realice un seguimiento de los acuerdos específicos de cada propiedad entre varios inquilinos o unidades

Automatización de las notificaciones por pagos atrasados, penalizaciones por pago anticipado o actualizaciones legales

🔑 Ideal para: propietarios, administradores de propiedades o agentes inmobiliarios que gestionan alquileres en Texas y desean proteger su interés y cumplir con la normativa sin complicaciones burocráticas.

9. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina los entregables, los cronogramas y las condiciones de pago con la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Todas las empresas de servicios necesitan protegerse, y la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp está diseñada precisamente para eso. Es más que un simple documento para descargar: es un entorno de trabajo en vivo donde puede definir el alcance, gestionar las expectativas y sincronizar su calendario de pago mientras colabora con las partes interesadas.

Ya se trate de un proyecto puntual o de una relación basada en anticipos, esta plantilla garantiza que ambas partes estén de acuerdo antes de comenzar cualquier trabajo.

🌟 Por qué le encantará:

Defina el alcance del trabajo , los resultados y los cronogramas con documentos personalizados

Ajustar y realizar un seguimiento de las condiciones de pago, incluyendo el cobro de pagos o cuotas únicas

Supervise el progreso mediante vistas de tareas y actualizaciones de estado

Asigne miembros del equipo a secciones para colaborar y edición en tiempo real

Centralice la edición de los acuerdos, el historial de versiones y los hitos de aprobación

🔑 Ideal para: autónomos, agencias y proveedores de servicios que necesitan una forma clara y controlable de formalizar el trabajo con los clientes y evitar sorpresas o disputas de última hora.

10. Plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aclare los términos, los entregables y los pagos con la plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp

Tanto si está incorporando a un nuevo proveedor como si está renovando una colaboración existente, las expectativas vagas pueden convertirse en costosos errores. La plantilla de acuerdo con proveedores de ClickUp ofrece una forma clara de esbozar todos los detalles clave, incluidas las condiciones de pago, los cronogramas de entrega, los niveles de servicio y las cláusulas legales.

En lugar de buscar versiones de contratos en bandejas de entrada o carpetas, obtendrá una visibilidad completa de las responsabilidades, las fechas de vencimiento y todas las revisiones realizadas.

🌟 Por qué le encantará:

Defina las condiciones de pago de los proveedores, los modelos de precios y los plazos de entrega con Campos personalizados

Asigne tareas de revisión y aprobación internas con fecha límite y etiquetas de prioridad

Realice un seguimiento de los cambios y el progreso con estados personalizados como «En redacción» o «En revisión»

Utilice comentarios y automatización para señalar retrasos, información incompleta o seguimientos legales

Cree una vista de uso compartido para que ambas partes implicadas estén alineadas con respecto al estado del acuerdo

🔑 Ideal para: responsables de compras, directores de operaciones o cualquier persona que trabaje con proveedores externos y necesite estructura, claridad y completar el control sobre los flujos de trabajo de los acuerdos.

🔎 ¿Sabías que... los propietarios de pequeñas empresas dedican el 10 % de su jornada a reclamar facturas impagadas? Establecer condiciones de pago por escrito ayuda a reducir las idas y venidas, ya que se definen claramente las expectativas desde el principio.

11. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase al día con las fechas límite y los pagos a proveedores con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Perseguir facturas y rebuscar en hojas de cálculo es una forma rápida de perder una fecha límite o incurrir en recargos por demora. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp le ofrece una configuración optimizada para realizar un seguimiento de las obligaciones de pago, supervisar el estado de las facturas y automatizar las tareas periódicas, sin necesidad de microgestionar cada proveedor o transacción.

Esta plantilla supone un cambio inteligente de los métodos manuales a un proceso más escalable, fácil de seguir y que ahorra tiempo.

🌟 Por qué le encantará:

Registre las facturas por fecha límite del pago inicial, tipo de pago y nombre del proveedor utilizando Campos personalizados

Visualice los pagos próximos y vencidos en vistas de calendario o vista Lista

Automatice los recordatorios de pago y los correos electrónicos de seguimiento con las automatizaciones de ClickUp

Organice todo su proceso de cuentas por pagar en fases de estado, como codificación de encabezados, verificación y enrutamiento

Realice un seguimiento de las oportunidades de saldo con descuento o las tarifas adicionales para realizar previsiones precisas

🔑 Ideal para: Contables, equipos financieros o propietarios de empresas que necesitan un sistema estructurado para gestionar las cuentas por pagar, reducir los errores manuales y mantener satisfechos a los proveedores.

12. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree condiciones de alquiler claras y legalmente vinculantes con la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Gestionar alquileres sin un contrato sólido es como conducir sin seguro: arriesgado y caro. La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp ofrece a los propietarios y administradores de inmuebles una estructura fiable y lista para usar que permite definir las condiciones de pago, las normas y las responsabilidades desde el primer día.

Todo, desde el desglose del alquiler hasta los depósitos de garantía, los derechos de acceso y las penalizaciones por demora en el pago, se puede documentar y realizar el seguimiento en un único panel de control colaborativo.

🌟 Por qué le encantará:

Registre los importes de los alquileres, las fechas de vencimiento, las tarifas y los depósitos utilizando los campos personalizados

Asigne tareas para la redacción de contratos de arrendamiento, la comunicación con los inquilinos y las actualizaciones de los contratos

Establezca recordatorios para renovaciones de contratos de alquiler y revisiones rutinarias con la automatización

Guarde los acuerdos firmados, las fotos de la propiedad y las actualizaciones en un solo lugar

Utilice Docs, la vista Lista y los diagramas de Gantt para supervisar los cronogramas de los acuerdos

🔑 Ideal para: propietarios independientes, administradores de propiedades o agentes de arrendamiento que necesitan una configuración de alquiler clara, organizada y ejecutable, sin tener que reinventar la rueda cada vez.

🔎 ¿Sabías que solo el 44 % de las empresas han automatizado algunas tareas de cuentas por cobrar? Combinar un acuerdo de pago sólido con la automatización garantiza un seguimiento más rápido, menos errores y un mejor seguimiento de lo que se debe.

13. Plantilla de factura para autónomos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Facture a sus clientes más rápido y realice un seguimiento de cada pago con la plantilla de factura para autónomos de ClickUp

Los pagos atrasados y las hojas de cálculo desordenadas pueden frenar tu impulso como autónomo. La plantilla de factura para autónomos de ClickUp mantiene tu proceso de facturación preciso, sencillo y todo en un solo lugar.

Es un sistema que le permite registrar servicios, realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento, enviar recordatorios y hacer un seguimiento sin tener que cambiar constantemente de plataforma. Todo, desde las condiciones de pago hasta la información de los clientes, permanece organizado y accesible siempre que sea necesario.

🌟 Por qué le encantará:

Haz cada factura personalizada con los datos del cliente, las tarifas y los resúmenes de los servicios

Configure recordatorios automáticos para facturas impagadas o pagos atrasados

Supervise el progreso de las facturas utilizando los estados «Pendiente», «Pagado» o estados personalizados

Realice un seguimiento de los cronogramas y envíe recordatorios sin salir de ClickUp

Guarda un archivo completo de facturas y pagos anteriores en un solo lugar

🔑 Ideal para: autónomos y emprendedores individuales que desean mantener su proceso de facturación profesional, eficiente y totalmente bajo control, independientemente del número de clientes con los que trabajen.

💡Consejo profesional: Cuando gestione transacciones en línea, no confíe únicamente en su pasarela de pago: utilice un software de gestión empresarial que se integre directamente con sus sistemas de pruebas y de pago. ClickUp agiliza las operaciones y ayuda a identificar inconsistencias entre los equipos financieros, de soporte y de productos en tiempo real.

14. Plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Envíe facturas claras y precisas con la plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp

Si está gestionando múltiples clientes y proyectos, lo último que necesita es un proceso de facturación complicado que le ralentice. La plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp le facilita la facturación de su trabajo, le ayuda a mantener todo organizado y le permite cobrar a tiempo.

Todo, desde las condiciones de pago hasta el desglose de impuestos y las fechas de vencimiento, se integra en un flujo de trabajo sencillo que se adapta al aumento de su carga de trabajo.

🌟 Por qué le encantará:

Rellene y realice un seguimiento de las facturas con campos personalizados para servicios, tarifas, impuestos y comisiones

Utilice los estados «Pendiente» y «Pagado» para realizar un seguimiento de lo que aún se debe

Automatice los recordatorios por correo electrónico para las facturas impagadas y los cambios de estado

Almacene todos los contratos, facturas e información de los clientes en un espacio de trabajo de uso compartido

Acceda fácilmente al historial financiero de todos los proyectos mediante vistas y filtros integrados

🔑 Ideal para: contratistas independientes y consultores que desean controlar su proceso de facturación sin tener que microgestionar cada transacción ni perseguir a los clientes para que hagan el pago.

15. Plantilla de acuerdo de pago de Signaturely

a través de la firma

La plantilla de acuerdo de pago de Signaturely está diseñada con simplicidad e integridad legal. Es perfecta para autónomos, prestamistas o propietarios de pequeñas empresas que necesitan un contrato descargable y rellenable.

Está disponible en formato PDF y Word, y cubre todas las secciones clave: importe de la deuda, calendario de pagos, impagos, modificaciones y legislación aplicable. Es ideal cuando necesitas un contrato rápido y sin complicaciones para enviar, firmar y almacenar de inmediato.

🌟 Por qué le encantará:

Defina claramente las condiciones de pago, el importe adeudado y las fechas límite

Especifique qué ocurre si el deudor predeterminado/a incumple el pago de alguna cuota

Añada cláusulas personalizadas sobre rescisión, resolución de disputas o legislación aplicable

Recopile las firmas de todas las partes implicadas para obtener un contrato legalmente vinculante

Descárgalas y realiza la edición en Word para tener una personalización flexible

🔑 Ideal para: Cualquier persona que necesite un acuerdo de pago sencillo y profesional puede descargar, modificar y enviarlo en cuestión de minutos, sin necesidad de iniciar sesión en una plataforma completa.

💡Consejo profesional: En lugar de esperar una respuesta tras enviar una factura, incluya una cláusula que exija al deudor acusar recibo de la solicitud de pago en un plazo de 48 horas. Esta pequeña línea crea un desencadenante legal para confirmar el compromiso.

16. Plantilla de acuerdo de pago de Signeasy

a través de Signeasy

La plantilla de acuerdo de pago de Signeasy no se limita a anotar números, sino que es una herramienta completa para gestionar las condiciones de pago, las firmas y los documentos digitales.

Ya se trate de préstamos, contratos de alquiler o pagos por servicios, esta plantilla ofrece a acreedores y deudores un marco legal para gestionar la deuda y evitar disputas. Puede personalizarla, firmarla y enviarla, todo desde una sola plataforma.

🌟 Por qué le encantará:

Registre los detalles del préstamo, la frecuencia de pago, el tipo de interés y las condiciones de incumplimiento

Defina claramente las penalizaciones por demora en el pago y las cláusulas de rescisión

Personaliza los campos para la forma de pago, las firmas y la legislación aplicable

Adjunte un calendario de pagos detallado como anexo

Realice un seguimiento del estado de los documentos, envíe recordatorios y recopile firmas electrónicas con validez legal

🔑 Ideal para: Startups, propietarios de pequeñas empresas o particulares que desean evitar el papeleo, evitar confusiones en los pagos y formalizar sus acuerdos de deuda en un flujo totalmente digital.

17. Plantilla de acuerdo de pago sencillo de PandaDoc

a través de PandaDoc

La plantilla de acuerdo de pago sencillo de PandaDoc es ideal para cualquiera que necesite un contrato listo para usar, rápido, imprimible y legalmente válido.

Ya se trate de un préstamo personal, una transacción comercial o un acuerdo de pago estructurado, esta plantilla gratuita describe todo, desde el importe del préstamo y el tipo de interés hasta la forma de pago, los recargos por demora y las cláusulas de disputa; además, puede añadir una firma electrónica directamente en la plataforma.

🌟 Por qué le encantará:

Documente claramente el importe de la deuda, el calendario de pagos y las fechas de vencimiento

Defina qué es lo que actúa como desencadenante de las penalizaciones por demora en el pago u otros cargos

Incluya secciones legales esenciales como separabilidad, rescisión y legislación aplicable

Añada firmas digitales con la herramienta eSign integrada de PandaDoc

Descargue o imprima el acuerdo según sea necesario para sus registros personales o para su uso sin conexión

🔑 Ideal para: autónomos, propietarios o pequeñas empresas que desean un acuerdo con estructura legal y la comodidad de poder exportarlo a PDF y obtener la firma en línea.

💡 Consejo profesional: Añada una cláusula de suspensión del servicio que establezca que, si un pago se retrasa más de X días, todos los servicios o entregables se suspenderán temporalmente hasta que se resuelva el pago. Esta cláusula no es agresiva, pero establece límites y le da cierta ventaja.

18. Plantilla de acuerdo de plan de pago de eSignMyDocuments

a través de eSign

Si trabaja con pagos a plazos, esta plantilla de acuerdo de plan de pago de eSign.com está diseñada para gestionar todos los componentes básicos de un calendario de reembolso estructurado: mensual, semanal o personalizado.

Es perfecto para préstamos personales, financiación informal o acuerdos de empresa en los que la claridad en torno a los pagos recurrentes y las posibles sanciones es clave.

🌟 Por qué le encantará:

Especifique el importe del préstamo, el tipo de interés y la frecuencia de los reembolsos

Establezca condiciones claras para los ajustes predeterminados/a, los recargos por demora y las penalizaciones por pago anticipado

Añada cláusulas opcionales como saldo con descuento, cofirmante o condiciones de amortización anticipada

Incluya instrucciones específicas sobre la forma de pago y las fechas límite

Descarga en formato PDF, Word u ODT para edición y utiliza sin conexión

🔑 Ideal para: particulares, amigos o prestamistas de pequeñas empresas que desean un acuerdo flexible e imprimible con expectativas claras y garantías legales incorporadas.

19. Plantilla de acuerdo de pago de Contractbook

a través de Contractbook

La plantilla de acuerdo de pago de Contractbook ofrece una estructura detallada y personalizable para describir las obligaciones de deuda entre un acreedor (deudor) y un deudor.

Con compatibilidad integrada para firmas electrónicas y campos inteligentes, esta plantilla permite a particulares y empresas formalizar planes de pago con facilidad.

🌟 Por qué le encantará:

Defina el importe de la deuda, la forma de pago y un plan de pago personalizado en el Anexo A

Establezca una cláusula de aceleración clara en caso de retrasos en los pagos (por ejemplo, el saldo total vence a los 15 días de retraso)

Incluya cláusulas de indemnización, cesión de derechos, renuncia y resolución de disputas

Realice modificaciones solo con el consentimiento por escrito de ambas partes

Guarda y realiza un seguimiento del contrato en Contractbook para futuras consultas

⚖️ Nota legal: Las cláusulas de aceleración pueden estar restringidas por la legislación local; confirme su aplicabilidad antes de ejecutarlas.

🔑 Ideal para: autónomos, propietarios de pequeñas empresas o prestamistas que necesitan formalizar y gestionar planes de pago estructurados.

💡 Consejo profesional: Si ofrece servicios, ya sea como autónomo o como agencia a gran escala, saber cómo redactar un contrato de servicios sólido es imprescindible. Un contrato claro y bien estructurado le protege de desviaciones en el alcance, retrasos en los pagos y expectativas desalineadas. Aprenda a redactar un contrato de servicios y cuáles son sus cláusulas imprescindibles.

20. Plantilla de acuerdo de pago de SignWell

a través de SignWell

La plantilla de acuerdo de pago de SignWell mantiene las cosas claras y centradas, con un diseño sencillo diseñado para fijar rápidamente los términos entre el acreedor y el deudor. El lenguaje es lo suficientemente formal como para tener peso legal, pero lo suficientemente sencillo como para que lo entiendan personas que no son abogados.

No está repleto de formato excesivo ni relleno, solo incluye lo esencial: importe de la deuda, plan de pago, condiciones de impago y protecciones legales, como cláusulas de liberación y notas sobre jurisdicción. El documento está listo para la firma electrónica desde el primer momento, lo que lo hace especialmente útil si desea finalizar acuerdos en línea en cuestión de minutos sin tener que manejar archivos PDF.

🌟 Por qué le encantará:

Defina y documente el importe del préstamo, las condiciones y las responsabilidades

Añada cláusulas de jurisdicción, indemnización e incumplimiento sin conjeturas legales

Envíe el documento para su firma y reciba una notificación cuando ambas partes lo hayan firmado

Descargar o almacene el acuerdo de forma segura una vez completada

🔑 Ideal para: autónomos, propietarios de pequeñas empresas o personas que necesitan un acuerdo de pago legalmente válido y rápido de firmar sin necesidad de contratar a un abogado.

*haga que las condiciones de pago sean infalibles con ClickUp

La falta de condiciones de pago o las expectativas vagas no solo crean confusión, sino que también le cuestan tiempo, dinero y confianza. Estas 20 plantillas de contratos de acuerdo de pago se han creado precisamente para evitar eso.

Tanto si gestiona facturas de clientes, establece un préstamo o redacta un contrato para un contratista o proveedor, una plantilla de ClickUp (y algunos extras) le facilitará la creación, el seguimiento y la gestión de los compromisos financieros, tanto desde el punto de vista legal como operativo.

Todo está integrado, desde la automatización hasta las firmas electrónicas y el seguimiento de tareas. Olvídese del desorden de los PDF y los correos electrónicos dispersos y optimice su proceso de pago de principio a fin.

¿Listo para mantener el control de tus condiciones de pago? Empieza a utilizar ClickUp gratis, gratuito/a.

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de acuerdos de pago

Sí, cuando estén firmadas por ambas partes y cumplan con la legislación local.

A menudo sí, pero las valoraciones y las divulgaciones están reguladas; consulte su jurisdicción.

Su acuerdo debe especificar las medidas correctivas (recargos por demora, aceleración, suspensión de servicios o cobros).

No siempre, pero es aconsejable realizar una revisión legal en el caso de sumas elevadas, préstamos con seguridad o arrendamientos específicos de cada estado.